Microsoft представил Rust/WinRT. Доступен Rust-analyzer для интеграции Rust c IDE

Компания Microsoft опубликовала инструментарий Rust/WinRT, позволяющий использовать язык Rust для разработки приложений на базе архитектуры WinRT (Windows Runtime). Связанный с проектом код опубликован под лицензией MIT.

Rust/WinRT даёт возможность по аналогии с C++/WinRT создавать приложения при помощи штатного инструментария Rust, позволяя вызвать любые существующие или будущие API WinRT, используя код, сгенерированный на лету из метаданных, описывающих API. Подобные вызовы WinRT API напоминают подключение ещё одного модуля Rust. Rust/WinRT также может быть полезен для упрощения портирования приложений C++/WinRT при их переводе с языка С++ на Rust.

Кроме того можно отметить публикацию первого альфа-выпуска проекта rust-analyzer, который представляет собой новый фронтэнд компилятора, оптимизированый для использования в интегрированных средах разработки. Проект является результатом работы по разбиению штатного компилятора rustc на модули, которые дали возможность использовать при создании Rust-analyzer уже готовые и проверенные компоненты. Rust-analyzer позволят расширить поддержку языка Rust в IDE за счёт встроенной реализации сервера поддержки языка программирования на основе протокола LSP (Language Server Protocol), а также поддержки "ленивой" и инкрементальной компиляции.

Rust-analyzer также поддерживает типовые возможности LSP-серверов, связанные с разбором семантики языка, такие как подсветка синтаксиса, автодополнение кода, анализ опечаток, определение переходов и поиск ссылок. В отличие от существующего LSP-сервера RLS, Rust-analyzer построен на основе фундаментально иной архитектуры: RLS запускает компилятор для всего проекта и разбирает JSON-файл с результатами, а Rust-analyzer сам предоставляет процесс компиляции, который анализирует код по мере внесения изменений и обрабатывает только открытые в данный момент файлы.



