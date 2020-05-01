Microsoft представил Rust/WinRT. Доступен Rust-analyzer для интеграции Rust c IDE

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|1.3, Аноним (3), 11:57, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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я может что-то пропустил в этой жизни, но этот winRT даже сами майкрософты как-то уже не двигают... зачем они раст туда засунули? тогда было бы логичнее биндинги к .NET прикрутить, это куда более живучая инфраструктура
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|2.8, proninyaroslav (ok), 12:04, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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WinRT никуда не делся так как сейчас это основа для построения метрошных приложений на Win8-Win10 (UWP applications). WinRT это только API, можешь писать на шарпе, JS или даже visual basic.
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|3.10, Аноним (10), 12:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone. Всё это никому не нужно.
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|4.12, хрустовец (?), 12:50, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone.
> Всё это никому не нужно.
никому из вашего 1% пользователей ужепочтисовсемокончательноноещене готового?
Главное - верьте.
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|4.14, proninyaroslav (ok), 12:55, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone.
> Всё это никому не нужно.
Ну если метрошными приложениями не пользуются то это не значит что они официально мертвы как WP. Тем более что UI самой 10 винды построен на этом.
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|1.4, proninyaroslav (ok), 11:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С одной стороны такая заинтересованность растом со стороны крупной корпорации даст зелёный свет для дальнейшего развития, с другой стороны прошлые поступки майкрософт заставляют сомневаться в благих намерениях.
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|3.22, proninyaroslav (ok), 13:23, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и чем они провинились? пришлось покупать пиратские диски?
Своим Embrace, extend and extinguish
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|3.23, Total Anonimus (?), 13:24, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Майки провинились скупкой сторонних проэктов с последующей их ликвидацией . Сразу или доведением до неконкурентности .
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|1.7, Аноним (7), 12:04, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вряд ли кто-то из рустовцев захочет вместо кроссплатформенного ПО писать ПО, специфичное для прошивки для запуска игр. Ограничивать себя прошивкомирком -- так себе затея.
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|2.11, хрустовец (?), 12:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вряд ли кто-то из рустовцев захочет вместо кроссплатформенного ПО писать ПО, специфичное
> для прошивки для запуска игр. Ограничивать себя прошивкомирком -- так себе
> затея.
доо, доо - вот тратить время на написание кривого и неполноценного (из-за отсутствия хоть какого переносимого апи) ПО, чтоб подгрести еще этот 1% ужепочтисовсемготовых десктопов - очень важно для нас.
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|2.26, JL2001 (ok), 14:02, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вряд ли кто-то из рустовцев захочет вместо кроссплатформенного ПО писать ПО, специфичное
> для прошивки для запуска игр. Ограничивать себя прошивкомирком -- так себе
> затея.
в WinRT api есть gui? а в rust биндинги/gui-либы какие есть?
ради gui могут и захотеть
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|2.28, Аноним (28), 14:29, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Покажите мне хоть один промышленный проект на базе микроконтроллеров на расте?
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|2.29, opa (?), 14:31, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты же сам сказал "Rust - СИла"
Ты, это, или крестик сними, или трусы надень...
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|1.27, Аноним (27), 14:15, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так уже есть какой-то UI фреймворк для WinRT, а то пора уже переходить с прожорливых C#-ов. Итак, что нам приготовила Microsoft?
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|2.31, Аноним (31), 14:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://doc.qt.io/qt-5/winrt-support.html
Но только uwp не вызывает ничего кроме отвращения. И мне кажется он не прожорливый, он медленный. Интересно, как они добиваются высокой производительности в синтетике на до-диезе? Он же самый тормозной на свете! Бейсик и то быстрее был по-моему (до того как его сделали до-диез бейсиком). Не используют "фишечек" и обкладывают костылями? Зачем тогда нужен такой язык, который нельзя использовать нормально?
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