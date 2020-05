Microsoft представил Rust/WinRT. Доступен Rust-analyzer для интеграции Rust c IDE

2.6 , VEG ( ok ), 12:03, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Все новые API в Windows 10 на базе WinRT.

3.15 , волшебство ( ? ), 12:58, 01/05/2020 WinRT на самом деле расшифровывается как Windows Rust

2.8 , proninyaroslav ( ok ), 12:04, 01/05/2020 WinRT никуда не делся так как сейчас это основа для построения метрошных приложений на Win8-Win10 (UWP applications). WinRT это только API, можешь писать на шарпе, JS или даже visual basic.

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:48, 01/05/2020 Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone. Всё это никому не нужно.

4.12 , хрустовец ( ? ), 12:50, 01/05/2020 > Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone.

> Всё это никому не нужно. никому из вашего 1% пользователей ужепочтисовсемокончательноноещене готового? Главное - верьте. 4.14 , proninyaroslav ( ok ), 12:55, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone.

> Всё это никому не нужно. Ну если метрошными приложениями не пользуются то это не значит что они официально мертвы как WP. Тем более что UI самой 10 винды построен на этом.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:07, 01/05/2020 Чтобы хоть чем-то занять фанатиков раста.