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Microsoft представил Rust/WinRT. Доступен Rust-analyzer для интеграции Rust c IDE

01.05.2020 10:57

Компания Microsoft опубликовала инструментарий Rust/WinRT, позволяющий использовать язык Rust для разработки приложений на базе архитектуры WinRT (Windows Runtime). Связанный с проектом код опубликован под лицензией MIT.

Rust/WinRT даёт возможность по аналогии с C++/WinRT создавать приложения при помощи штатного инструментария Rust, позволяя вызвать любые существующие или будущие API WinRT, используя код, сгенерированный на лету из метаданных, описывающих API. Подобные вызовы WinRT API напоминают подключение ещё одного модуля Rust. Rust/WinRT также может быть полезен для упрощения портирования приложений C++/WinRT при их переводе с языка С++ на Rust.

Кроме того можно отметить публикацию первого альфа-выпуска проекта rust-analyzer, который представляет собой новый фронтэнд компилятора, оптимизированый для использования в интегрированных средах разработки. Проект является результатом работы по разбиению штатного компилятора rustc на модули, которые дали возможность использовать при создании Rust-analyzer уже готовые и проверенные компоненты. Rust-analyzer позволят расширить поддержку языка Rust в IDE за счёт встроенной реализации сервера поддержки языка программирования на основе протокола LSP (Language Server Protocol), а также поддержки "ленивой" и инкрементальной компиляции.

Rust-analyzer также поддерживает типовые возможности LSP-серверов, связанные с разбором семантики языка, такие как подсветка синтаксиса, автодополнение кода, анализ опечаток, определение переходов и поиск ссылок. В отличие от существующего LSP-сервера RLS, Rust-analyzer построен на основе фундаментально иной архитектуры: RLS запускает компилятор для всего проекта и разбирает JSON-файл с результатами, а Rust-analyzer сам предоставляет процесс компиляции, который анализирует код по мере внесения изменений и обрабатывает только открытые в данный момент файлы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/wind...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.43
  3. OpenNews: Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Rust-фреймворк actix-web возрождён и будет передан сообществу
  5. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52854-winrt
Ключевые слова: winrt, rust, microsoft, ide, winrt
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  • 1.3, Аноним (3), 11:57, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    я может что-то пропустил в этой жизни, но этот winRT даже сами майкрософты как-то уже не двигают... зачем они раст туда засунули? тогда было бы логичнее биндинги к .NET прикрутить, это куда более живучая инфраструктура
     
     
  • 2.6, VEG (ok), 12:03, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все новые API в Windows 10 на базе WinRT.
     
     
  • 3.15, волшебство (?), 12:58, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    WinRT на самом деле расшифровывается как Windows Rust
     
  • 2.8, proninyaroslav (ok), 12:04, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WinRT никуда не делся так как сейчас это основа для построения метрошных приложений на Win8-Win10 (UWP applications). WinRT это только API, можешь писать на шарпе, JS или даже visual basic.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone. Всё это никому не нужно.
     
     
  • 4.12, хрустовец (?), 12:50, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone.
    > Всё это никому не нужно.

    никому из вашего 1% пользователей ужепочтисовсемокончательноноещене готового?

    Главное - верьте.

     
  • 4.14, proninyaroslav (ok), 12:55, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ау, WinRT умер. UWP умер. Microsoft Store умер. Как и Windows Phone.
    > Всё это никому не нужно.

    Ну если метрошными приложениями не пользуются то это не значит что они официально мертвы как WP. Тем более что UI самой 10 винды построен на этом.

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:07, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы хоть чем-то занять фанатиков раста.
     

  • 1.4, proninyaroslav (ok), 11:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны такая заинтересованность растом со стороны крупной корпорации даст зелёный свет для дальнейшего развития, с другой стороны прошлые поступки майкрософт заставляют сомневаться в благих намерениях.
     
     
  • 2.21, SkyNet (??), 13:15, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    и чем они провинились? пришлось покупать пиратские диски?
     
     
  • 3.22, proninyaroslav (ok), 13:23, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и чем они провинились? пришлось покупать пиратские диски?

    Своим Embrace, extend and extinguish

     
  • 3.23, Total Anonimus (?), 13:24, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Майки провинились скупкой сторонних проэктов с последующей их ликвидацией . Сразу или доведением до неконкурентности .
     
  • 3.25, Аноним84701 (ok), 13:53, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > и чем они провинились? пришлось покупать пиратские диски?

    https://i.imgur.com/meklXMw.jpg

     

  • 1.5, НадоДумать (?), 11:59, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скромная попытка начать уменьшать кол-во косяков (хотя бы с памятью) в Вин10?
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:04, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вряд ли кто-то из рустовцев захочет вместо кроссплатформенного ПО писать ПО, специфичное для прошивки для запуска игр. Ограничивать себя прошивкомирком -- так себе затея.
     
     
  • 2.9, red75prim (?), 12:13, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на чём играть? На конструкторе для серверов?
     
  • 2.11, хрустовец (?), 12:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Вряд ли кто-то из рустовцев захочет вместо кроссплатформенного ПО писать ПО, специфичное
    > для прошивки для запуска игр. Ограничивать себя прошивкомирком -- так себе
    > затея.

    доо, доо - вот тратить время на написание кривого и неполноценного (из-за отсутствия хоть какого переносимого апи) ПО, чтоб подгрести еще этот 1% ужепочтисовсемготовых десктопов - очень важно для нас.

     
     
  • 3.19, Crazy Alex (ok), 13:14, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Традиционно шлём на винфак
     
  • 2.26, JL2001 (ok), 14:02, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вряд ли кто-то из рустовцев захочет вместо кроссплатформенного ПО писать ПО, специфичное
    > для прошивки для запуска игр. Ограничивать себя прошивкомирком -- так себе
    > затея.

    в WinRT api есть gui? а в rust биндинги/gui-либы какие есть?
    ради gui могут и захотеть

     
     
  • 3.30, GentooBoy (ok), 14:31, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/toolkits/winui/
     

  • 1.13, VINRARUS (ok), 12:50, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Єто признание!
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Rust - сила, Си - могила.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:29, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Покажите мне хоть один промышленный проект на базе микроконтроллеров на расте?
     
  • 2.29, opa (?), 14:31, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же сам сказал "Rust - СИла"
    Ты, это, или крестик сними, или трусы надень...
     

  • 1.17, Аноним (18), 13:06, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Win RT иногда они возвращаются.
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:15, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так уже есть какой-то UI фреймворк для WinRT, а то пора уже переходить с прожорливых C#-ов. Итак, что нам приготовила Microsoft?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:48, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://doc.qt.io/qt-5/winrt-support.html

    Но только uwp не вызывает ничего кроме отвращения. И мне кажется он не прожорливый, он медленный. Интересно, как они добиваются высокой производительности в синтетике на до-диезе? Он же самый тормозной на свете! Бейсик и то быстрее был по-моему (до того как его сделали до-диез бейсиком). Не используют "фишечек" и обкладывают костылями? Зачем тогда нужен такой язык, который нельзя использовать нормально?

     

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