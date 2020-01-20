Rust-фреймворк actix-web возрождён и будет передан сообществу

2.9 , пох. ( ? ), 22:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – то, что предоставлять свой код на халяву обгадившим его п-сам автор, очевидно, не планировал.

Немногие приличные люди, которым этот код был дорог - сумели, видимо, его переубедить. Вы к таким, очевидно, не относитесь. 3.12 , proninyaroslav ( ok ), 22:46, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что мешало бы обгадившим запилить форк? Махние руками автора со словами "так не доставайся же ты никому", думаю, не помогло бы. Хотя, видимо, поприетарные замашки до сих пор осталась в умах сотрудников Майкрософт.

4.18 , IRASoldier_registered ( ok ), 23:29, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Обгадившим мешала бы собственная лень и то, что им пилить форк нафиг не нужно - у них другая цель, обгадить. Ну, примерно как у многих завсегдатаев опеннета. 2) Не "проприетарные замашки", а желание автора, создателя. То, что некоторые не уважают понятие собственности - не отменяет существования собственности. И если создатель этой самой собственности решает, что его детище никому не нужно (пусть даже и ошибочно, не будучи знакомым с явлением тупого массового троллинга мигрирующих по Инету стай бандерлогов), он имеет полное право отказать другим в пользовании своей собственностью. Не забываем - передача собственности в общественное достояние есть сугубое право индивидуума (группы индивидуумов), а не обязанность, диктуемая неким гипотетическим законом (впрочем, не забываем, что источник законов - не более чем мнение некой группы, лоббирующей закон, в отличие от т.н. естественных прав, к каковым относится и право собственника) и зиждется такой акт исключительно на доброй воле автора.

2.10 , Папка ( ? ), 22:36, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мамкино воспитание мешало - эмоции, а затем только думание. Это бич современного общества.

3.16 , Аноним ( 16 ), 23:23, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С горяча только в современном обществе же действуют, конечно, раньше человечество таких понятий не знало.

2.13 , None ( ?? ), 22:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы внимание привлечь. 99% юзерей делают git clone и срач в комментах не читают. А если git clone вернул 404, надо разбираться, что за фигня.

