Rust-фреймворк actix-web возрождён и будет передан сообществу

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|2.3, ПомидорИзДолины (?), 21:54, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вас ведь не затруднит обосновать ваше высказывание?
Особенно в свете того, что код библиотеки все это время оставался доступен на www.crates.io
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|2.9, пох. (?), 22:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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то, что предоставлять свой код на халяву обгадившим его п-сам автор, очевидно, не планировал.
Немногие приличные люди, которым этот код был дорог - сумели, видимо, его переубедить. Вы к таким, очевидно, не относитесь.
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|3.12, proninyaroslav (ok), 22:46, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешало бы обгадившим запилить форк? Махние руками автора со словами "так не доставайся же ты никому", думаю, не помогло бы. Хотя, видимо, поприетарные замашки до сих пор осталась в умах сотрудников Майкрософт.
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|4.18, IRASoldier_registered (ok), 23:29, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Обгадившим мешала бы собственная лень и то, что им пилить форк нафиг не нужно - у них другая цель, обгадить. Ну, примерно как у многих завсегдатаев опеннета.
2) Не "проприетарные замашки", а желание автора, создателя. То, что некоторые не уважают понятие собственности - не отменяет существования собственности. И если создатель этой самой собственности решает, что его детище никому не нужно (пусть даже и ошибочно, не будучи знакомым с явлением тупого массового троллинга мигрирующих по Инету стай бандерлогов), он имеет полное право отказать другим в пользовании своей собственностью. Не забываем - передача собственности в общественное достояние есть сугубое право индивидуума (группы индивидуумов), а не обязанность, диктуемая неким гипотетическим законом (впрочем, не забываем, что источник законов - не более чем мнение некой группы, лоббирующей закон, в отличие от т.н. естественных прав, к каковым относится и право собственника) и зиждется такой акт исключительно на доброй воле автора.
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|2.10, Папка (?), 22:36, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мамкино воспитание мешало - эмоции, а затем только думание. Это бич современного общества.
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|3.16, Аноним (16), 23:23, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С горяча только в современном обществе же действуют, конечно, раньше человечество таких понятий не знало.
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|2.13, None (??), 22:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы внимание привлечь. 99% юзерей делают git clone и срач в комментах не читают. А если git clone вернул 404, надо разбираться, что за фигня.
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|1.15, псевдонимус (?), 23:09, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И почему этого человека так здесь защищают? Ответ прост: среди айтишников слишком много великовозрастных инфантилов.
ЗЫ: те кто советовал ему не писать на расте правы.
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|4.21, IRASoldier_registered (ok), 23:34, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибочное употребление оператора AND. В качестве связки здесь должен был бы стоять OR: "Я инфантил ИЛИ пишу на расте?". Из чего следует, что ты вообще ни на чём толком не пишешь.
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|2.20, IRASoldier_registered (ok), 23:32, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, среди айтишников действительно много великовозрастных инфантилов, которые уверены в том, что другие айтишники обязаны удовлетворять их непроприетарные хотелки и радоваться тому, что служат великовозрастным инфантилам.
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