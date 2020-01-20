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Rust-фреймворк actix-web возрождён и будет передан сообществу

20.01.2020 21:36

Автор web-фреймворка actix-web, несколько дней назад удалённого из-за травли, вернул репозиторий с кодом, так как он был востребован некоторыми разработчиками. При этом автор actix-web по-прежнему не намерен продолжать разработку, но передаст проект сообществу и рекомендовал на пост лидера участника JohnTitor, который ранее оказывал помощь в разработке.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/actix/actix...)
  2. OpenNews: Разработчик Rust-фреймворка actix-web удалил репозиторий из-за травли
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: actix-web
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  • 1.1, Аноним (1), 21:42, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Экосистема Rust как и сам язык, еще более трешовая чем NodeJS
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:44, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >NodeJS

    Программисты-то одни и те же.

     
  • 2.3, ПомидорИзДолины (?), 21:54, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вас ведь не затруднит обосновать ваше высказывание?

    Особенно в свете того, что код библиотеки все это время оставался доступен на www.crates.io

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:06, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты офигел такое на оппеннете спрашивать?
     

  • 1.4, псевдонимус (?), 21:57, 20/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
  • 1.5, Аноним (-), 22:00, 20/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.8, proninyaroslav (ok), 22:18, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что мешало сделать это сразу, а не устраивать целое выступление?
     
     
  • 2.9, пох. (?), 22:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    то, что предоставлять свой код на халяву обгадившим его п-сам автор, очевидно, не планировал.
    Немногие приличные люди, которым этот код был дорог - сумели, видимо, его переубедить. Вы к таким, очевидно, не относитесь.

     
     
  • 3.12, proninyaroslav (ok), 22:46, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешало бы обгадившим запилить форк? Махние руками автора со словами "так не доставайся же ты никому", думаю, не помогло бы. Хотя, видимо, поприетарные замашки до сих пор осталась в умах сотрудников Майкрософт.
     
     
  • 4.18, IRASoldier_registered (ok), 23:29, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Обгадившим мешала бы собственная лень и то, что им пилить форк нафиг не нужно - у них другая цель, обгадить. Ну, примерно как у многих завсегдатаев опеннета.

    2) Не "проприетарные замашки", а желание автора, создателя. То, что некоторые не уважают понятие собственности - не отменяет существования собственности. И если создатель этой самой собственности решает, что его детище никому не нужно (пусть даже и ошибочно, не будучи знакомым с явлением тупого массового троллинга мигрирующих по Инету стай бандерлогов), он имеет полное право отказать другим в пользовании своей собственностью. Не забываем - передача собственности в общественное достояние есть сугубое право индивидуума (группы индивидуумов), а не обязанность, диктуемая неким гипотетическим законом (впрочем, не забываем, что источник законов - не более чем мнение некой группы, лоббирующей закон, в отличие от т.н. естественных прав, к каковым относится и право собственника) и зиждется такой акт исключительно на доброй воле автора.

     
  • 2.10, Папка (?), 22:36, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мамкино воспитание мешало - эмоции, а затем только думание. Это бич современного общества.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:23, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С горяча только в современном обществе же действуют, конечно, раньше человечество таких понятий не знало.
     
  • 2.13, None (??), 22:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы внимание привлечь. 99% юзерей делают git clone и срач в комментах не читают. А если git clone вернул 404, надо разбираться, что за фигня.
     

  • 1.11, segesg (?), 22:45, 20/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.15, псевдонимус (?), 23:09, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И почему этого человека так здесь защищают? Ответ прост: среди айтишников слишком много великовозрастных инфантилов.

    ЗЫ: те кто советовал ему не писать на расте правы.

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:25, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты.
     
     
  • 3.19, псевдонимус (?), 23:29, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, ты.

    Я инфантил и пишу на расте?


     
     
  • 4.21, IRASoldier_registered (ok), 23:34, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибочное употребление оператора AND. В качестве связки здесь должен был бы стоять OR: "Я инфантил ИЛИ пишу на расте?". Из чего следует, что ты вообще ни на чём толком не пишешь.
     
  • 2.20, IRASoldier_registered (ok), 23:32, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, среди айтишников действительно много великовозрастных инфантилов, которые уверены в том, что другие айтишники обязаны удовлетворять их непроприетарные хотелки и радоваться тому, что служат великовозрастным инфантилам.
     

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