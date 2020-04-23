Выпуск языка программирования Rust 1.43

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|2.3, Аноним (3), 23:46, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Безусловный переход безусловно эффективен. Язык без такой базовой инструкции не может быть полноценным. Макросы это конечно хорошо, но говорить с машиной на понятном ей языке ещё лучше.
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|1.4, rustgonewell (?), 23:50, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну всё, теперь и в Rust есть метапрограммирование шаблонов (обобщённых параметрически через T подстановку трейтов и их имплементаций) - теперь можно HKT и GAT делать прямо через макросы, ух! >_<
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|1.6, 777 (??), 01:35, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем"
Возможность работы с указателями это плюс для настоящего программиста, для баклана - да, желательно вообще писать на php
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|2.12, Аноним (12), 02:38, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему вот только у настоящих программистов потом ошибки и уязвимости из-за ошибок с указателями?
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|2.13, OpenEcho (?), 02:39, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Возможность работы с указателями это плюс для настоящего программиста, для баклана - да, желательно вообще писать на php
Без обид, но вот когда люди, начинают хаить какой-то язык, то это первый признак хренового програмиста - в принципе...
Машины не виноваты, что на них ездят дебилы, так же и с языками...
Чем проще машины, тем больше охламонов на них ездят, так уж мир устроен (к сожалению)...
Забивать гвозди микроскопом(поинтерами) конечно можно, но лучше все таки использоть инструменты по назначению и пых на своем месте не спроста уже десятилетия...
Если ты узанал, что такое поинтеры, это далеко не значит, что ты хороший програмист...
Как правило, люди пренебрегающие другие языки - самые страшные багописатели !
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|2.20, qetuo (?), 03:27, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тебе нужны указатели, то в Rust они есть. Но для реализации большого количества задач они не нужны и с успехом заменяются ссылками.
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|1.7, Аноним (7), 01:50, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может свидетели ржавчины и на ночные сборки будут новости размещать? А то навязчивого спама не хватает)
Ну и заголовки оживите, наподобие - Не ходите к врачам! Достаточно одной совецкой батарейки и двух шурупов..
Ну не мне вас учить сами знаете :)
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|2.9, leap42 (ok), 02:29, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем оно лучше чем Go?
машинный код в 2 раза быстрее (в среднем), насколько я могу судить нелья разыменовать nil указатели (в Go, к сожалению это сплошь и рядом), гораздо больше языковых средств (если для вас это плюс)
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|2.10, Аноним (7), 02:32, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вообще разные по областям применения языки, надо спрашивать у сектантов чем это лучше C++ и почему там так много разных и явно лишних закорючек в синтаксисе :)
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|4.16, qetuo (?), 02:59, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GC нет. Память безопасна в рамках работы с safe Rust. Чтобы стрелять в ноги, нужно явно указывать блок 'unsafe'.
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|3.19, qetuo (?), 03:25, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Закорючки" там не лишние, они обозначают лайфтаймы, которые являются уникальной фичей языка. В большинстве случаев выводятся компилятором, но в нетривиальных случаях нужно расставлять руками.
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|4.21, Аноним (7), 04:20, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будьте таким серьезным, весьма предположительно, что тот анонимус может знать раст. Просто,
раст выглядит смешным, ну как брайнфак) вот люди и подшучивают по доброму
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|2.17, Аноним (7), 03:21, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вообще, память безопасная или нет, вопрос десятый, начиная с некоторой квалификации разработчика и использования RAII.
Вот такие реально важные для промышленности вопросы, как легкость и быстрота разработки (соответственно время выпуска продукта на рынок и норма прибыли у компании), удобство чтения кода, время вхождения в проект новых участников, стабильность языка - пока прямыми конкурентами являются такие языки как Malbolge, Brainfuck и пока с далеким отрывом Var’aq ))
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