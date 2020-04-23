The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.43

23.04.2020 23:33

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.43, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • В макросах обеспечена возможность использования фрагментов элементов для их превращения в код типажей (trait), реализаций (impl) или внешних блоков. Например: 
    
   macro_rules! mac_trait {
       ($i:item) => {
           trait T { $i }
       } 
   }
   mac_trait! {
       fn foo() {}
   }
    Приведёт к генерации: 
    
   trait T {
       fn foo() {}
   }
  • Улучшено определение типа примитивов, ссылок и двоичных операций. Например, нижеследующий код, ранее вызывавший ошибку, теперь сможет быть скомпилирован (Rust теперь корректно определяет, что 0.0 и &0.0 должны быть типа f32): 
    
   let n: f32 = 0.0 + &0.0;
  • В Cargo добавлена новая переменная окружения CARGO_BIN_EXE_{имя}, выставляемая при построении интеграционных текстов и позволяющая определить полный путь до исполняемого файла, определённого в секции "[[bin]]" пакета.
  • В выражениях "if" разрешено использование атрибутов, таких как "#[cfg()]".
  • В библиотеке предоставлена возможность использования ассоциированных констант напрямую для целых и дробных типов, без импорта модуля. Например, можно сразу писать u32::MAX или f32::NAN без предварительного указания "use std::u32" и "use std::f32".
  • Добавлен новый модуль primitive, который реэкспортирует примитивные типы Rust, например, когда необходимо написать макрос и убедиться, что типы не скрыты.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы Once::is_completed, f32::LOG10_2, f32::LOG2_10, f64::LOG10_2, f64::LOG2_10 и iter::once_with.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.42
  3. OpenNews: Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Rust-фреймворк actix-web возрождён и будет передан сообществу
  5. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
  6. OpenNews: Обновление гипервизоров Intel Cloud Hypervisor 0.3 и Amazon Firecracker 0.19, написанных на Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52797-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аномномномнимус (?), 23:37, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там уже есть goto и макросы? Надо срочно обмазаться
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:42, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не антикор обработка не для Rust, даже прямо наоборот
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:46, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Безусловный переход безусловно эффективен. Язык без такой базовой инструкции не может быть полноценным. Макросы это конечно хорошо, но говорить с машиной на понятном ей языке ещё лучше.
     

  • 1.4, rustgonewell (?), 23:50, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну всё, теперь и в Rust есть метапрограммирование шаблонов (обобщённых параметрически через T подстановку трейтов и их имплементаций) - теперь можно HKT и GAT делать прямо через макросы, ух! >_<
     
  • 1.5, НяшМяш (ok), 00:59, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не понял, но взял попкорн и ручку (наблюдать и записывать).
     
  • 1.6, 777 (??), 01:35, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем"
    Возможность работы с указателями это плюс для настоящего программиста, для баклана - да, желательно вообще писать на php
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:38, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вот только у настоящих программистов потом ошибки и уязвимости из-за ошибок с указателями?
     
  • 2.13, OpenEcho (?), 02:39, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Возможность работы с указателями это плюс для настоящего программиста, для баклана - да, желательно вообще писать на php

    Без обид, но вот когда люди, начинают хаить какой-то язык, то это первый признак хренового програмиста - в принципе...

    Машины не виноваты, что на них ездят дебилы, так же и с языками...
    Чем проще машины, тем больше охламонов на них ездят, так уж мир устроен (к сожалению)...

    Забивать гвозди микроскопом(поинтерами) конечно можно, но лучше все таки использоть инструменты по назначению и пых на своем месте не спроста уже десятилетия...

    Если ты узанал, что такое поинтеры, это далеко не значит, что ты хороший програмист...
    Как правило, люди пренебрегающие другие языки - самые страшные багописатели !

     
  • 2.20, qetuo (?), 03:27, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе нужны указатели, то в Rust они есть. Но для реализации большого количества задач они не нужны и с успехом заменяются ссылками.
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:50, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может свидетели ржавчины и на ночные сборки будут новости размещать? А то навязчивого спама не хватает)
    Ну и заголовки оживите, наподобие - Не ходите к врачам! Достаточно одной совецкой батарейки и двух шурупов..
    Ну не мне вас учить сами знаете :)

     
  • 1.8, Аноним (8), 02:10, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чем оно лучше чем Go?
     
     
  • 2.9, leap42 (ok), 02:29, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем оно лучше чем Go?

    машинный код в 2 раза быстрее (в среднем), насколько я могу судить нелья разыменовать nil указатели (в Go, к сожалению это сплошь и рядом), гораздо больше языковых средств (если для вас это плюс)

     
  • 2.10, Аноним (7), 02:32, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вообще разные по областям применения языки, надо спрашивать у сектантов чем это лучше C++ и почему там так много разных и явно лишних закорючек в синтаксисе :)
     
     
  • 3.11, Аноним (12), 02:35, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я слышал, что в Rust память безопасная, и без GC, это правда?
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 02:43, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не верь этим сказкам сынок, слухи они такие..
     
     
  • 5.15, Аноним (12), 02:55, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все хочу найти язык с безопасной памятью
     
  • 4.16, qetuo (?), 02:59, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GC нет. Память безопасна в рамках работы с safe Rust. Чтобы стрелять в ноги, нужно явно указывать блок 'unsafe'.
     
  • 3.19, qetuo (?), 03:25, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Закорючки" там не лишние, они обозначают лайфтаймы, которые являются уникальной фичей языка. В большинстве случаев выводятся компилятором, но в нетривиальных случаях нужно расставлять руками.
     
     
  • 4.21, Аноним (7), 04:20, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будьте таким серьезным, весьма предположительно, что тот анонимус может знать раст. Просто,
    раст выглядит смешным, ну как брайнфак) вот люди и подшучивают по доброму
     
  • 2.17, Аноним (7), 03:21, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще, память безопасная или нет, вопрос десятый, начиная с некоторой квалификации разработчика и использования RAII.
    Вот такие реально важные для промышленности вопросы, как легкость и быстрота разработки (соответственно время выпуска продукта на рынок и норма прибыли у компании), удобство чтения кода, время вхождения в проект новых участников, стабильность языка - пока прямыми конкурентами являются такие языки как Malbolge, Brainfuck и пока с далеким отрывом  Var’aq ))
     
  • 2.18, qetuo (?), 03:22, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создатели языка не считают тебя идиотом. Нормальный пакетный менеджер. Нет GC. Быстрее, причем намного. Бенчмарки смотри на https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/index.html
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру