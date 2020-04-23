Выпуск языка программирования Rust 1.43

>Возможность работы с указателями это плюс для настоящего программиста, для баклана - да, желательно вообще писать на php Без обид, но вот когда люди, начинают хаить какой-то язык, то это первый признак хренового програмиста - в принципе... Машины не виноваты, что на них ездят дебилы, так же и с языками...

Чем проще машины, тем больше охламонов на них ездят, так уж мир устроен (к сожалению)... Забивать гвозди микроскопом(поинтерами) конечно можно, но лучше все таки использоть инструменты по назначению и пых на своем месте не спроста уже десятилетия... Если ты узанал, что такое поинтеры, это далеко не значит, что ты хороший програмист...

Как правило, люди пренебрегающие другие языки - самые страшные багописатели !

