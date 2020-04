Выпуск языка программирования Rust 1.43

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.43, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. Основные новшества: В макросах обеспечена возможность использования фрагментов элементов для их превращения в код типажей (trait), реализаций (impl) или внешних блоков. Например: macro_rules! mac_trait { ($i:item) => { trait T { $i } } } mac_trait! { fn foo() {} } Приведёт к генерации: trait T { fn foo() {} }

Приведёт к генерации: Улучшено определение типа примитивов, ссылок и двоичных операций. Например, нижеследующий код, ранее вызывавший ошибку, теперь сможет быть скомпилирован (Rust теперь корректно определяет, что 0.0 и &0.0 должны быть типа f32): let n: f32 = 0.0 + &0.0;

В Cargo добавлена новая переменная окружения CARGO_BIN_EXE_{имя}, выставляемая при построении интеграционных текстов и позволяющая определить полный путь до исполняемого файла, определённого в секции "[[bin]]" пакета.

В выражениях "if" разрешено использование атрибутов, таких как "#[cfg()]".

В библиотеке предоставлена возможность использования ассоциированных констант напрямую для целых и дробных типов, без импорта модуля. Например, можно сразу писать u32::MAX или f32::NAN без предварительного указания "use std::u32" и "use std::f32".

Добавлен новый модуль primitive, который реэкспортирует примитивные типы Rust, например, когда необходимо написать макрос и убедиться, что типы не скрыты.

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы Once::is_completed, f32::LOG10_2, f32::LOG2_10, f64::LOG10_2, f64::LOG2_10 и iter::once_with.