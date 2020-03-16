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Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust

16.03.2020 12:26

Разработчики операционной системы Redox, написанной с использованием языка Rust и концепции микроядра, представили новый пакетный менеджер pkgar. В рамках проекта развивается новый формат пакетов, библиотека с функциями управления пакетами и инструментарий командной строки для создания и извлечения криптографически проверенной коллекции файлов. Код pkgar написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Формат pkgar не претендует на универсальность и оптимизирован с учётом специфики операционной системы Redox OS. Пакетным менеджером поддерживается верификация источника по цифровой подписи и контроль целостности. Контрольные суммы рассчитываются при помощи хэш-функции blake3. Связанная с верификацией функциональность pkgar может быть доступна без фактического сохранения архива пакета, манипулируя только заголовочной частью. В частности, пакет образуют заголовочный файл (.pkgar_head) и файл с данными (.pkgar_data). Корректно подписанный полный сводный пакет (.pkgar) может быть получен путём простого присоединения файла с заголовком к файлу с данными ("cat example.pkgar_head example.pkgar_data > example.pkgar").

Файл с заголовком содержит отдельные контрольные суммы для заголовка и структур с параметрами из файла данных, а также цифровую подпись для проверки пакета. Файл c данными включает последовательное перечисление всех файлов и каталогов, поставляемых в пакете. Перед каждым элементом данных приводится структура с метаданными, которые включают контрольную сумму для самих данных, размер, права доступа, относительный путь устанавливаемого файла и смещение параметров следующего элемента данных. Если в процессе обновления отдельные файлы не изменились и контрольная сумма совпадает, то они пропускаются и не загружаются.

Проверить целостность источника можно получив лишь заголовочный файл, а корректность выбранного файла с данными - загрузив лишь структуры с параметрами этого файла и удостоверившись в их соответствии контрольной сумме, заверенной в заголовочном файле. Непосредственно сами данные можно проверить после их загрузки, используя контрольную сумму из cтруктуры с параметрами, идущей перед данными.

Пакеты изначально подразумевают возможность повторяемой сборки, подразумевающей то, что создание пакета для определённого каталога всегда приводит к формированию идентичного пакета. После установки в системе сохраняются лишь метаданные, которых достаточно для реконструирования пакета из установленных данных (состав пакета, контрольные суммы, пути и права доступа имеются в метаданных).

Основные цели pkgar:

  • Атомарность - обновления применяются по возможности автоматически.
  • Экономия трафика - данные передаются по сети только при изменении хэша (при обновлении загружаются только изменившиеся файлы).
  • Высокая производительность, задействованы быстрые криптографические алгоритмы (blake3 поддерживает распараллеливание обработки данных при вычислении хеша). Если данные из репозитория не были ранее прокэшированы хэш для загружаемых данных может быть вычислен во время загрузки.
  • Минималистичность - в отличие от других форматов, pkgar включает только метаданные, необходимые для извлечения пакета.
  • Независимость от каталога установки, пакет может быть установлен в любой каталог, любым пользователем (пользователь должен иметь право на запись в выбранный каталог).
  • Безопасность - пакеты всегда криптографически верифицируются, а верификация выполняется до совершения фактических операций с пакетом (вначале загружается заголовок и если цифровая подпись верна, во временный каталог загружаются данные, которые перемещаются в целевой каталог после верификации).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Facebook выпустил Yarn 1.0, пакетный менеджер для JavaScript
  5. OpenNews: Distri - дистрибутив для обкатки технологий быстрого управления пакетами
  6. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52546-pkgar
Ключевые слова: pkgar, redox, rust, packet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:03, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очень годно, почаще бы так!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:06, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –16 +/
    Хруст? Нет не очень годно и не надо так часто.
     
     
  • 3.52, gogo (?), 17:25, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая хрен разница? Есл оно работает - пусть себе работает.
     
  • 2.18, Нонон (?), 14:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Оно работает только на Redox OS
    Тебе то от этого какой профит?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:34, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не знаю насчет pkgar, да и меня pacman устраивает, но многие решения из Redox OS кроссплатфоременны. Например, GUI тулкит OrbTk или shell ion. Возможно, и его можно будет юзать и в Linux-дистрибутивах.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 17:49, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определиться не могут GTK или не GTK уже лет 20 или 30, а ты тут про новинки.
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:44, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оптимистичный_дурак_без_мозгов детектид.
     
     
  • 3.37, Аноним (34), 15:55, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценный эксперт детектед. Чтобы общество без вас делало, на вас вся надежда!
     
     
  • 4.53, gogo (?), 17:27, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае слово "эксперд" пишется через "д" )
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:05, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пакет может быть установлен в любой каталог

    будет ли он при этом работать, если пути прописываются в бинарнике при сборке

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 13:08, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вопросе уже содержится ответ.
     
     
  • 3.54, gogo (?), 17:29, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В статье, млять, прямой ответ есть! Да, оно реально рабоает уже сейчас!  Можешь даже сам попробовать, если не веришь. А не засерать комменты неадекватными домысламы.
     
  • 2.9, Аноним84701 (ok), 13:22, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >> пакет может быть установлен в любой каталог
    > будет ли он при этом работать, если пути прописываются в бинарнике при сборке

    … подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила. «Ага, мля!!!» — укоризненно сказали суровые опеннетные лесорубы! И ушли рубить лес топорами ...

     
  • 2.21, Wilem (?), 14:25, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пути внутрь бинаря зашивать не надо. Там могут быть умолчания, поверх которых можно в рантайме указать иные значения, но не более.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:09, 16/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.10, Аноним (10), 13:24, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте актуальную полезную литературу по русту для нуба. 20 лет си с питоном и 1 день плюсов в бэкграунде (если не считать кути).
     
     
  • 2.11, Осведомленный аноним (?), 13:31, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://doc.rust-lang.org/book/
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 13:33, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >2018

    Вот и я про то.

    ps его там на гцц портировать не собираются?

     
     
  • 4.13, Осведомленный аноним (?), 13:37, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gcc-шники что-то мутили (мутят), но rust пилят такими темпами, что сами за собой не успевают. Поэтому пока llvm и родные инструменты.
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:46, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Так-то издание 2018 - это актуальное издание. Все новые версии сейчас выходят в рамках издания 2018. Издание определяет breaking changes с предыдущими версиями. Все версии вышедшие в рамках издания 2018 не содержат breaking changes, но содержат их по отношению к изданию 2015.

    Подробнее тут: https://doc.rust-lang.org/edition-guide/editions/index.html

    Так что "The Book" - самое актуальное, что возможно найти по Rust в любой момент времени.

     
  • 2.14, крок (?), 13:40, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А надо ли оно тебе? Может лучше сети, железо поизучать?
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 13:47, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не всё же в сишке тухнуть. Голанг вот не особо зашёл, для себя преимуществ перед питоном (с си и цитоном, угу) не вижу. А тут вроде мощный выразительный язык, уже интересно для наколенных поделок всяких.
     
     
  • 4.17, Осведомленный аноним (?), 13:53, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не всё же в сишке тухнуть. Голанг вот не особо зашёл, для
    > себя преимуществ перед питоном (с си и цитоном, угу) не вижу.
    > А тут вроде мощный выразительный язык, уже интересно для наколенных поделок
    > всяких.

    Rust - судя по всему следующий хайп-язык, который затащат в прод.. и скорее всего сделают это сурьёзные конторы. Потому есть смысл "расширить" кругозор, особенно с таким багажом в Си.  Golang на поверку оказался не так удобен/быстр/приятен/всемогущ, как обещали.. поиски лучшего языка продолжаются.

     
     
  • 5.20, Im banana man (?), 14:22, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Dart тоже хотели затащить - не вышло
    Ruby хотели затащить - не вышло
    C# хотели затащить - не вышло
     
     
  • 6.22, анонимчик (?), 14:30, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    A rust задащат. Потому-что там
    1) убийство С
    2) безопасность
    3) абстракции нулевой стоимости
     
     
  • 7.24, коржик (?), 14:49, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > 1) убийство С

    Рынок порешает

     
  • 6.25, qetuo (?), 14:53, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это шарп-то не вышло?
     
     
  • 7.31, Wilem (?), 15:23, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чисто из интереса - а кто и где пользуется шарпом? Ну, кроме студентов кастомизирующих шарепоинт для заказчика.
     
  • 6.41, Аноним (41), 16:15, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dart с энной попытки втаскивается через Flutter, и, похоже, в этот раз получается.
    Ruby хотели затащить - вышло через Rails (сейчас уже сходит на нет, но проекты, на нем написанные, поддерживать еще долго).
    C# - это у кого не вышло, у Microsoft? Да весь виндовый ентерпрайз на нем. В unix-мире - да, не вышло. Хотя язык сам по себе неплох, но инфраструктура - гхм.
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Golang на поверку оказался не так удобен/быстр/приятен/всемогущ

    Да, но Rust опупенно [sarcasm]приятен[/sarcasm]!

     
     
  • 6.40, Аноним (34), 16:12, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Rust есть шероховатости, связанные с его гарантиями (война с лайфтаймами поначалу и т.д.). Но когда побеждаешь все это и начинаешь понимать смысл концепций языка, Rust очень приятен.
     
  • 5.42, Аноним (41), 16:20, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Golang хорош тем, что на нем может писать любой джун. Банальная императивщина уровня школьного паскаля с гринтредами на уровне языка, изучается за пару дней. Для сложных задач сразу столкнешься с ограничениями, но большинству надо клепать банальные микросервисы.

    Для Rust-а же у большинства не хватит мозгов, чтобы его сходу понять, надо иметь опыт и в современных плюсах со смартпоинтерами, и в функциональщине а-ля Haskell. Порог входа с Go несравним вообще. Это серьезный язык для серьезных проектов.

     
     
  • 6.43, го (?), 17:03, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для сложных задач сразу столкнешься с ограничениями

    Какими ограничениями? Слишком мала ниша, где нельзя использовать языки со сборкой мусора. Считай, что ограничений нет.

     
     
  • 7.45, Аноним (45), 17:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в сборке мусора как таковой, а в gc pause.
     
  • 7.50, Аноним (34), 17:19, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помимо GC еще есть проблема в недостаточной (по крайней мере пока что) выразительности языка. И да, я про те же набившие оскомину дженерики. Но это действительно проблема. Строгая статическая типизация без дженериков приводит к бойлерплейту, слабая стическая типизация (как в C) приводит к обобщенному коду через опасные хаки (void*). Хорошие дженерики необходимы строго и статически типизрованным языкам, если мы хотим уменьшить вес динамически типизрованных языков.
     
  • 2.19, nonamenogame (?), 14:11, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.amazon.com/BEGINNING-RUST-NOVICE-PROFESSIONAL/dp/1484247221
    П.С книгу можно легко найти в сети:)
     
  • 2.23, КО (?), 14:34, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой взрослый, а в нете искать не умеешь...
     
     
  • 3.26, Аноним (10), 14:54, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос только в мотивации.
     
     
  • 4.57, Аноним (56), 17:51, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три вакансии по России вот и вся мотивация
     
  • 2.29, Wilem (?), 15:21, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальная книжка на сайте. Более глубокое изучение - книжка под названием Rustonomicon - там кишки разжёвываются.

    И просто к слову, Qt - читается «кьют», то есть «милашка».

     
  • 2.36, user90 (?), 15:48, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, так же было и с systemd: просто обезьяны-с! Если за 20 лет ты ничего не создал, то и никакой хруст тебе не поможет.
     
  • 2.38, Аноним (34), 16:02, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советую посмотреть вот этот курс параллельно с чтением материалов с официального сайта (Rust Book и все прочее):

    https://www.youtube.com/watch?v=Oy_VYovfWyo&list=PLlb7e2G7aSpTfhiECYNI2EZ1uAlu

    С вашим бэкграундом много нового не узнаете, но будут полезные сравнения и более детальные пояснения, чем в Rust Book.

    Можете еще глянуть на книгу Programming Rust: Fast, Safe Systems Development  

     
  • 2.47, го (?), 17:12, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jim Blandy "Why Rust?". В книге меньше ста страниц. Описывает преимущества раста специально для сишников.
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:05, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Атомарность - обновления применяются по возможности автоматически.

    Как связаны атомарность и автоматическая установка?

     
     
  • 2.30, Wilem (?), 15:22, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же вопрос мучает.
     
  • 2.32, Аноним (-), 15:28, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае атомарных обновлений автообновления включать относительно безопасно. Если что-то пойдет не так, обновление просто не завершится. При неатомарных обновлениях можно получить неконсистентное состояние системы, когда где-то на середине распаковки пакетов произошел фейл. Потому в при неатомарных обновления лучше производить обновления вручную, чтобы каким-то неосторожным действием не прервать обновление (которое в случае автообновлений будет происходить незаметно в фоне).
     
  • 2.48, Аноним84701 (ok), 17:15, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Атомарность - обновления применяются по возможности автоматически.
    > Как связаны атомарность и автоматическая установка?

    Неверным переводом:
    > Atomic - updates are done atomically if possible

     

  • 1.33, Аноним (-), 15:31, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И скачиваются пакеты по https или как всегда?
     
     
  • 2.51, Аноним84701 (ok), 17:21, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> верификация источника по цифровой подписи и контроль целостности
    >> Связанная с верификацией функциональность pkgar может быть доступна без фактического сохранения архива пакета, манипулируя только заголовочной частью
    > И скачиваются пакеты по https или как всегда?

    Интересно, доступ к флешкам/внешним носителям у Свидетелей Всемирного HTTPS-ца тоже через жо^W <эт-самое>? o_O

     

  • 1.39, user90 (?), 16:02, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > операционной системы Redox OS

    Простити, даже не слышал о ней. Наверно, очередная маргинальщина.. тем более еще и хруст.

     
  • 1.44, Аноним (44), 17:05, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если go - примитивный, то почему до сих пор нет транспайлера go-to-rust?
    Для миграции на rust было бы удобно, заодно и библиотек прибавилось бы.
     
     
  • 2.46, Аноним (45), 17:09, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не получится автоматически транспайлить с языка с gc в язык без gc.
    Во-вторых, идиоматические отличия слишком велики.
     
     
  • 3.49, го (?), 17:17, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Во-первых, не получится автоматически транспайлить с языка с gc в язык без gc.

    nim смог https://nim-lang.org/docs/nimc.html

     
  • 2.55, proninyaroslav (ok), 17:30, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что выйдет в итоге? Обмазанный толстыми указателями код вместо растовых дженериков (так как в го их нет) с множеством аллокаций в куче (как минимум из-за vtable), причём не забываем что по причине отсутствия дженериков местами в го любят использовать рефлексию. Сомнительная эфективность даже в сравнении с unsafe-кодом, конвертированным из c/c++
     

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