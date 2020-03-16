Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust

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|3.52, gogo (?), 17:25, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая хрен разница? Есл оно работает - пусть себе работает.
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|2.18, Нонон (?), 14:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Оно работает только на Redox OS
Тебе то от этого какой профит?
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|3.34, Аноним (34), 15:34, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не знаю насчет pkgar, да и меня pacman устраивает, но многие решения из Redox OS кроссплатфоременны. Например, GUI тулкит OrbTk или shell ion. Возможно, и его можно будет юзать и в Linux-дистрибутивах.
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|4.56, Аноним (56), 17:49, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Определиться не могут GTK или не GTK уже лет 20 или 30, а ты тут про новинки.
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|3.37, Аноним (34), 15:55, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ценный эксперт детектед. Чтобы общество без вас делало, на вас вся надежда!
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|1.2, Аноним (2), 13:05, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> пакет может быть установлен в любой каталог
будет ли он при этом работать, если пути прописываются в бинарнике при сборке
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|3.54, gogo (?), 17:29, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В статье, млять, прямой ответ есть! Да, оно реально рабоает уже сейчас! Можешь даже сам попробовать, если не веришь. А не засерать комменты неадекватными домысламы.
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|2.9, Аноним84701 (ok), 13:22, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>> пакет может быть установлен в любой каталог
> будет ли он при этом работать, если пути прописываются в бинарнике при сборке
… подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила. «Ага, мля!!!» — укоризненно сказали суровые опеннетные лесорубы! И ушли рубить лес топорами ...
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|2.21, Wilem (?), 14:25, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пути внутрь бинаря зашивать не надо. Там могут быть умолчания, поверх которых можно в рантайме указать иные значения, но не более.
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|1.10, Аноним (10), 13:24, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Посоветуйте актуальную полезную литературу по русту для нуба. 20 лет си с питоном и 1 день плюсов в бэкграунде (если не считать кути).
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|3.12, Аноним (10), 13:33, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>2018
Вот и я про то.
ps его там на гцц портировать не собираются?
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|4.13, Осведомленный аноним (?), 13:37, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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gcc-шники что-то мутили (мутят), но rust пилят такими темпами, что сами за собой не успевают. Поэтому пока llvm и родные инструменты.
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|4.15, Аноним (15), 13:46, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Так-то издание 2018 - это актуальное издание. Все новые версии сейчас выходят в рамках издания 2018. Издание определяет breaking changes с предыдущими версиями. Все версии вышедшие в рамках издания 2018 не содержат breaking changes, но содержат их по отношению к изданию 2015.
Подробнее тут: https://doc.rust-lang.org/edition-guide/editions/index.html
Так что "The Book" - самое актуальное, что возможно найти по Rust в любой момент времени.
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|2.14, крок (?), 13:40, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А надо ли оно тебе? Может лучше сети, железо поизучать?
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|3.16, Аноним (10), 13:47, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не всё же в сишке тухнуть. Голанг вот не особо зашёл, для себя преимуществ перед питоном (с си и цитоном, угу) не вижу. А тут вроде мощный выразительный язык, уже интересно для наколенных поделок всяких.
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|4.17, Осведомленный аноним (?), 13:53, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не всё же в сишке тухнуть. Голанг вот не особо зашёл, для
> себя преимуществ перед питоном (с си и цитоном, угу) не вижу.
> А тут вроде мощный выразительный язык, уже интересно для наколенных поделок
> всяких.
Rust - судя по всему следующий хайп-язык, который затащат в прод.. и скорее всего сделают это сурьёзные конторы. Потому есть смысл "расширить" кругозор, особенно с таким багажом в Си. Golang на поверку оказался не так удобен/быстр/приятен/всемогущ, как обещали.. поиски лучшего языка продолжаются.
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|5.20, Im banana man (?), 14:22, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Dart тоже хотели затащить - не вышло
Ruby хотели затащить - не вышло
C# хотели затащить - не вышло
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|6.22, анонимчик (?), 14:30, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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A rust задащат. Потому-что там
1) убийство С
2) безопасность
3) абстракции нулевой стоимости
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|7.31, Wilem (?), 15:23, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чисто из интереса - а кто и где пользуется шарпом? Ну, кроме студентов кастомизирующих шарепоинт для заказчика.
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|6.41, Аноним (41), 16:15, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Dart с энной попытки втаскивается через Flutter, и, похоже, в этот раз получается.
Ruby хотели затащить - вышло через Rails (сейчас уже сходит на нет, но проекты, на нем написанные, поддерживать еще долго).
C# - это у кого не вышло, у Microsoft? Да весь виндовый ентерпрайз на нем. В unix-мире - да, не вышло. Хотя язык сам по себе неплох, но инфраструктура - гхм.
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|5.28, Аноним (28), 15:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Golang на поверку оказался не так удобен/быстр/приятен/всемогущ
Да, но Rust опупенно [sarcasm]приятен[/sarcasm]!
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|6.40, Аноним (34), 16:12, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Rust есть шероховатости, связанные с его гарантиями (война с лайфтаймами поначалу и т.д.). Но когда побеждаешь все это и начинаешь понимать смысл концепций языка, Rust очень приятен.
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|5.42, Аноним (41), 16:20, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Golang хорош тем, что на нем может писать любой джун. Банальная императивщина уровня школьного паскаля с гринтредами на уровне языка, изучается за пару дней. Для сложных задач сразу столкнешься с ограничениями, но большинству надо клепать банальные микросервисы.
Для Rust-а же у большинства не хватит мозгов, чтобы его сходу понять, надо иметь опыт и в современных плюсах со смартпоинтерами, и в функциональщине а-ля Haskell. Порог входа с Go несравним вообще. Это серьезный язык для серьезных проектов.
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|6.43, го (?), 17:03, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Для сложных задач сразу столкнешься с ограничениями
Какими ограничениями? Слишком мала ниша, где нельзя использовать языки со сборкой мусора. Считай, что ограничений нет.
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|7.50, Аноним (34), 17:19, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помимо GC еще есть проблема в недостаточной (по крайней мере пока что) выразительности языка. И да, я про те же набившие оскомину дженерики. Но это действительно проблема. Строгая статическая типизация без дженериков приводит к бойлерплейту, слабая стическая типизация (как в C) приводит к обобщенному коду через опасные хаки (void*). Хорошие дженерики необходимы строго и статически типизрованным языкам, если мы хотим уменьшить вес динамически типизрованных языков.
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|2.29, Wilem (?), 15:21, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Официальная книжка на сайте. Более глубокое изучение - книжка под названием Rustonomicon - там кишки разжёвываются.
И просто к слову, Qt - читается «кьют», то есть «милашка».
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|2.36, user90 (?), 15:48, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, так же было и с systemd: просто обезьяны-с! Если за 20 лет ты ничего не создал, то и никакой хруст тебе не поможет.
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|2.47, го (?), 17:12, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Jim Blandy "Why Rust?". В книге меньше ста страниц. Описывает преимущества раста специально для сишников.
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|1.27, Аноним (27), 15:05, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Атомарность - обновления применяются по возможности автоматически.
Как связаны атомарность и автоматическая установка?
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|2.32, Аноним (-), 15:28, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В случае атомарных обновлений автообновления включать относительно безопасно. Если что-то пойдет не так, обновление просто не завершится. При неатомарных обновлениях можно получить неконсистентное состояние системы, когда где-то на середине распаковки пакетов произошел фейл. Потому в при неатомарных обновления лучше производить обновления вручную, чтобы каким-то неосторожным действием не прервать обновление (которое в случае автообновлений будет происходить незаметно в фоне).
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|2.48, Аноним84701 (ok), 17:15, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Атомарность - обновления применяются по возможности автоматически.
> Как связаны атомарность и автоматическая установка?
Неверным переводом:
> Atomic - updates are done atomically if possible
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|2.51, Аноним84701 (ok), 17:21, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> верификация источника по цифровой подписи и контроль целостности
>> Связанная с верификацией функциональность pkgar может быть доступна без фактического сохранения архива пакета, манипулируя только заголовочной частью
> И скачиваются пакеты по https или как всегда?
Интересно, доступ к флешкам/внешним носителям у Свидетелей Всемирного HTTPS-ца тоже через жо^W <эт-самое>? o_O
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|1.39, user90 (?), 16:02, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> операционной системы Redox OS
Простити, даже не слышал о ней. Наверно, очередная маргинальщина.. тем более еще и хруст.
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|1.44, Аноним (44), 17:05, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если go - примитивный, то почему до сих пор нет транспайлера go-to-rust?
Для миграции на rust было бы удобно, заодно и библиотек прибавилось бы.
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|2.46, Аноним (45), 17:09, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, не получится автоматически транспайлить с языка с gc в язык без gc.
Во-вторых, идиоматические отличия слишком велики.
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|2.55, proninyaroslav (ok), 17:30, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что выйдет в итоге? Обмазанный толстыми указателями код вместо растовых дженериков (так как в го их нет) с множеством аллокаций в куче (как минимум из-за vtable), причём не забываем что по причине отсутствия дженериков местами в го любят использовать рефлексию. Сомнительная эфективность даже в сравнении с unsafe-кодом, конвертированным из c/c++
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