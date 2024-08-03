DARPA развивает AI-транслятор для переписывания Си-кода на Rust

У меня двоякое мнение, первое - над шахматными компьютерами все тоже смеялись по началу, но прошли десятилетия и теперь они непобедимы. Второе - как люди не пытались, они так и не смогли создать кошерный VLIW компилятор. Моя чуйка говорит, что здесь всё-таки второй случай. Этот трактор будет обсираться в своей трансляции в 1 случае из 100, но обсёр этот будет не просто эпичным, а астраномически эпичным и неуловимым, и чтобы его найти надо будет привлекать топовых программистов.

