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DARPA развивает AI-транслятор для переписывания Си-кода на Rust

03.08.2024 22:57

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило проект TRACTOR (Translating All C to Rust), развивающего транслятор для автоматического преобразования проектов на языке Си в представление на языке Rust. Транслятор примечателен использованием методов машинного обучения для достижения уровня результирующего кода на Rust, близкого по стилю и качеству к коду, написанному опытным программистом, и использующего только безопасные методы для работы с памятью без включения блоков и функций, помеченных ключевым словом "unsafe". Предполагается, что развиваемый транслятор позволит решить проблему с безопасностью старого кода на языке Си и избавиться от потенциальных уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью и неопределённым поведением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  3. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
  4. OpenNews: В каждом пятом пакете на языке Rust используется ключевое слово unsafe
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61656-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Akteon (?), 23:08, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Слава Роботам !
     
  • 2, бух. (?), 23:12, 03/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    У меня двоякое мнение, первое - над шахматными компьютерами все тоже смеялись по началу, но прошли десятилетия и теперь они непобедимы. Второе - как люди не пытались, они так и не смогли создать кошерный VLIW компилятор.

    Моя чуйка говорит, что здесь всё-таки второй случай. Этот трактор будет обсираться в своей трансляции в 1 случае из 100, но обсёр этот будет не просто эпичным, а астраномически эпичным и неуловимым, и чтобы его найти надо будет привлекать топовых программистов.

     
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