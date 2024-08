DARPA развивает AI-транслятор для переписывания Си-кода на Rust

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило проект TRACTOR (Translating All C to Rust), развивающего транслятор для автоматического преобразования проектов на языке Си в представление на языке Rust. Транслятор примечателен использованием методов машинного обучения для достижения уровня результирующего кода на Rust, близкого по стилю и качеству к коду, написанному опытным программистом, и использующего только безопасные методы для работы с памятью без включения блоков и функций, помеченных ключевым словом "unsafe". Предполагается, что развиваемый транслятор позволит решить проблему с безопасностью старого кода на языке Си и избавиться от потенциальных уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью и неопределённым поведением.