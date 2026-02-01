В Firefox появилась настройка для отключения AI и активирован режим разделения экрана

В кодовую базу, на основе которой формируется выпуск Firefox 148, запланированный на 24 февраля, добавлена ранее обещанная настройка для полного отключения всех возможностей, связанных с AI. На странице about:config появился параметр "browser.preferences.aiControls", после активации которого на странице с настройками появляется секция для управления использованием AI. На странице можно разом отключить все функции AI или выборочно активировать только необходимую функциональность.

Для выборочного отключения доступны такие возможности, завязанные на AI, как перевод на другой язык, распознание текста на изображениях и в отсканированных PDF-документах, рекомендации и метки при группировке вкладок, генерация краткого содержимого страницы при предпросмотре ссылок и интерфейс для обращения к чатботам. Каждая из функций может быть включена, деактивирована или блокирована. При блокировке локально устанавливаемые AI-модели удаляются, а элементы интерфейса скрываются.

Дополнительно отмечается включение по умолчанию в ночных сборках Firefox, на основе которых 24 марта будет опубликован Firefox 149, режима Split View. В данном режиме пользователь может бок о бок в одном окне просмотреть содержимое двух вкладок. В Firefox 147 режим Split View по умолчанию отключён и активируется через параметр "browser.tabs.splitView.enabled" на странице about:config, после чего в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках, появится кнопка "Add Split View".

При нажатии данной кнопки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. Допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.

Из изменений в ночных сборках Firefox также отмечается задействование в отдельном поле для поиска, которое можно добавить на панель, тех же механизмов вывода выпадающей информации, что используются в адресной строке AwesomeBar. Кроме того, началось тестирование функции Tab Notes, позволяющей прикреплять произвольные примечания к вкладкам.