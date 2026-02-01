The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Firefox появилась настройка для отключения AI и активирован режим разделения экрана

01.02.2026 22:29 (MSK)

В кодовую базу, на основе которой формируется выпуск Firefox 148, запланированный на 24 февраля, добавлена ранее обещанная настройка для полного отключения всех возможностей, связанных с AI. На странице about:config появился параметр "browser.preferences.aiControls", после активации которого на странице с настройками появляется секция для управления использованием AI. На странице можно разом отключить все функции AI или выборочно активировать только необходимую функциональность.

Для выборочного отключения доступны такие возможности, завязанные на AI, как перевод на другой язык, распознание текста на изображениях и в отсканированных PDF-документах, рекомендации и метки при группировке вкладок, генерация краткого содержимого страницы при предпросмотре ссылок и интерфейс для обращения к чатботам. Каждая из функций может быть включена, деактивирована или блокирована. При блокировке локально устанавливаемые AI-модели удаляются, а элементы интерфейса скрываются.

Дополнительно отмечается включение по умолчанию в ночных сборках Firefox, на основе которых 24 марта будет опубликован Firefox 149, режима Split View. В данном режиме пользователь может бок о бок в одном окне просмотреть содержимое двух вкладок. В Firefox 147 режим Split View по умолчанию отключён и активируется через параметр "browser.tabs.splitView.enabled" на странице about:config, после чего в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках, появится кнопка "Add Split View".

При нажатии данной кнопки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. Допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.

Из изменений в ночных сборках Firefox также отмечается задействование в отдельном поле для поиска, которое можно добавить на панель, тех же механизмов вывода выпадающей информации, что используются в адресной строке AwesomeBar. Кроме того, началось тестирование функции Tab Notes, позволяющей прикреплять произвольные примечания к вкладкам.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome 144. Тестирование JPEG XL, вертикальных вкладок и отключения AI
  3. OpenNews: Назначен новый руководитель Mozilla Corporation, делающий ставку на AI в Firefox
  4. OpenNews: GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши
  5. OpenNews: Релиз Firefox 147
  6. OpenNews: Инструментарий для удаления избыточной функциональности из Chrome, Edge и Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64724-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:55, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Firefox скатился после внедрения Rust, уже лет десять прошло а Servo так и не готов
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:27, 01/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 00:17, 02/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Конь (ok), 01:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Servo не когда не заявлялся как замена движку лисы, это был эксперимент из которого адаптируя должны были тащить удачные штуки в лису. Сейчас servo и rust вообще не под мазилой, нет у них таких ресурсов, что бы их тащить.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:08, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а свои  локально модели  можно устанавливать  по тиу  YandexGPT-5-Lite-8B-instruct.Q6_K.gguf ?
     
     
  • 2.4, дезинсектор (?), 23:53, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это крысиное или тараканье?
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:10, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://4pda.to/2023/04/25/412501/entuziast_napisal_klient_chatgpt_dlya_drevni
    Нейросеть работающая под управлением Windows98, это круто).
    А это непонятно что.
     
     
  • 2.17, Аноним (2), 02:17, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это лишь обёртка для передачи текста на сервер, это не локальная нейронка
     

  • 1.6, 56 (?), 00:14, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следом за хромом….
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:48, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне бы функцию включения ИИ ... а то эти *** всё ИИ делают через васм, который мало того что тормознутый и жрущий (вместо него следовало бы заюзать llama.cpp), так они ещё этот васм на процессоры без AVX2 не портировали.
     
  • 1.9, Rev (ok), 01:41, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, могут когда хотят! Молодцы!
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:55, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О чем можно говорить с ИИ чатботом?
    Только что предложил задачку:
    Есть 3 группы веществ (условно, порошок, жидкость, экстракт). В каждой группе по 10 различных веществ (синий порошок, зеленый и т.д.). Есть три ячейки куда нужно поместить соответствующий класс вещества (ячейка под порошок, ячейка под жидкость, ячейка под экстракт). Вопрос - сколько вариантов результата. Ответил неправильно. Я ему предложил решить более простую задачу - одна ячейка и три вещества (соль, сахар, перец). Сколько вариантов результата. Он говорит 3 факториала. )) Я говорю, что суп может быть или солёный или сладкий или перченый. И далее следует стандартное - "Понял. Тогда...".
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:00, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >О чем можно говорить с ИИ чатботом?

    https://www.google.com/search?q=&hl=ru&aep=22&udm=50

     
     
  • 3.14, Аноним (11), 02:06, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за параметры aep и udm?
     
     
  • 4.15, Аноним (12), 02:09, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Параметры Гугла (AI Mode и т.д.).
     
     
  • 5.16, Аноним (11), 02:12, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за ответ. Задал ему этот вопрос )
    Эти параметры используются в поиске Google для управления режимами отображения результатов и тестирования новых функций, включая ИИ.

        udm (Unified Data Model): основной переключатель типа поисковой выдачи.
            udm=14 — включает «чистый» веб-поиск без ИИ-ответов (AI Overviews), блоков с видео и лишних виджетов.
            udm=18 — активирует вкладку «Форумы».
            udm=7 — переключает на вкладку «Видео».
            udm=50 — может использоваться для активации ИИ-ответов (AI Overviews) в регионах, где они тестируются.
        aep: вспомогательный параметр, который часто появляется вместе с udm=50. Он отвечает за работу или отслеживание функций AI Expansion Pack (расширенный пакет ИИ). По сути, он сигнализирует системе, что нужно применить специфические настройки отображения блоков, сгенерированных нейросетью.

    Эти параметры стали популярны в 2024 году как способ вернуть «старый добрый Google» (через udm=14) или, наоборот, принудительно увидеть результаты работы ИИ.  

     
  • 2.13, Аноним (11), 02:01, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно он обучался на инфопомойке, где если речь идет про комбинаторику, то надо говорить факториал.
     
  • 2.18, Аноним (18), 02:39, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об чатботной религии - https://3dnews.ru/1136158 :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру