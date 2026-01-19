Выпуск Chrome 144. Тестирование JPEG XL, вертикальных вкладок и отключения AI

|
Аноним (2), 12:03, 19/01/2026
объясните, в чем прекол вертикальных табов? вы че там, забываете вкладки закрывать? сначала откроют по 500 вкладок, а потом жалуются, что ниче не могут найти, да и бровзер "почему-то" тормозит ("хм... интересно, почему? может systemd тормозит? надо было юзать sysvinit! виноват системдос! или гугель! или редхат! но точно не моя привычка открывать 500 вкладок.")
EuPhobos (ok), 12:08, 19/01/2026
А ты уверен что все они загружены и на них выполняются сценарии?
Как по мне, уже давно можно параллель провести "Неактивные Табы" == "Закладки"
Аноним (2), 12:12, 19/01/2026
Они живенько подгрузятся, если тебе надо почесать на другой конец окна через Ctrl-PgUp/PgDown, активируя вкладку за вкладкой. Альт-таб-подобной менюхи-то нету.
pic (??), 12:17, 19/01/2026
Там боковой выпадающий список есть с вкладками и поиском.
12yoexpert (ok), 12:32, 19/01/2026
идёшь в адресную строку по ctrl+l и ищешь нужную вкладку, на ней будет метка "switch to tab". это быстрее, чем искать глазами, где у тебя там нужная вкладка
Аноним (36), 13:13, 19/01/2026
F6 - это переключение между окнами внутри браузера, т.е. если у тебя открыто слева меню закладок, то при нажатии F6 ты сперва попадешь на адресную строку, затем на меню закладок, затем в окно просмотра страниц. Нажми 3 раза и сам увидишь.
12yoexpert (ok), 14:50, 19/01/2026
в файловых менеджерах вроде nautilus или thunar тоже так, интересно
только "окна" тут скорее в терминах emacs
Аноним (80), 14:28, 19/01/2026
ctrl+l и в файловом манагере работает... я сам не так давно научился этому
Аноним (80), 13:37, 19/01/2026
ctrl/shift+tab работает... правда как твои ctrl+pg/pgdown
Переходи на Фаерфокс. Там и полноценная менюха, которая не триггерит подгрузку. И механизм "альтабовский" есть - переключаешься не подряд, а в порядке использования, поэтому по двум раздельным нажатиям по ctrl+tab можно прыгать тудымс-сюдымс между двумя вкладками. И через css можно поджать высоту, что позволит видеть под 40 штук на обычном 1080p мониторе.
Аноним (80), 14:20, 19/01/2026
Спасибо, что поправил, мой юный друг, ты абсолютно прав.
Кофе еще с утра не пил, надо бы сходить налить.
12yoexpert (ok), 15:08, 19/01/2026
> И через css можно поджать высоту, что позволит видеть под 40 штук на обычном 1080p мониторе.
как?
Аноним (80), 16:02, 19/01/2026
Ради тебя лень вычленять из настроек Дернул из конфига весь блок, возможно мног... большой текст свёрнут, показать
Вася Пупкин (?), 12:18, 19/01/2026
У тебя монитор в какую сторону вытянут? Вот и думай как оптимальнее место использовать
Sm0ke85 (ok), 12:44, 19/01/2026
>И в какую сторону контент сверстан*
В перпендикулярную стороне, в которую монитор вытянут - не...?
Аноним (80), 13:38, 19/01/2026
Контент под мобилки верстают, посмотри на то, как нормисы мобилки держат.
Он всё правильно написал.
Аноним (29), 13:59, 19/01/2026
Ты почти у цели. У где же тогда лучше размещать вкладки? Случайно не сбоку, не?
Вася (??), 12:18, 19/01/2026
На ультра-широких мониторах при просмотре контента горизонтальные табы занимают полезное место, когда по бокам места валом.
12yoexpert (ok), 12:34, 19/01/2026
да и на обычныx тоже. сайты не занимают всю ширину монитора, особенно если мусор по бокам выпилить с помощью uBO
ну и вертикальныx влазит больше, и в ниx влазит больше текста
Аноним (36), 13:24, 19/01/2026
Лично мне удобнее ориентироваться по значкам от закладок, если это постоянные сайты.
Аноним (80), 13:41, 19/01/2026
А че, в Хроме не подвезли сужения боковой панели до размера фавайконов?
Аноним (36), 13:56, 19/01/2026
В моем случае больше поместится отображения в горизонтальном формате. Я вообще про пользование браузером, а не про Chrome. Я использую Firefox или Palemoon.
Аноним (80), 14:07, 19/01/2026
Если в полноэкранном режиме использоваться бравзер, то возможно.
Но я заметил, что большую часть времени у меня бравзер открыт с соотношением ~4:3. По вертикали - максимально, а по горизонтали вечно на автомате подтягиваю его, чтобы контент не расползался.
12yoexpert (ok), 14:54, 19/01/2026
как уже писали выше, можно свернуть панель вертикальных вкладок до размера фавикона
вот бы ещё шорткат был для коллапса-экспанда
Аноним (80), 16:14, 19/01/2026
Если в настройках вертикальных табов поставить галку "Expand sidebar on hover", то по ctrl+alt+z он будет переключаться между режимами "обычных боковых табов" и "свернутых до фавиконок, но разворачиваемых по наведению".
pic (??), 13:31, 19/01/2026
uBlock Origin Lite это тоже научился делать, и свои фильтры тоже можно в импорт-экспорт.
pic (??), 12:20, 19/01/2026
Кто пользуется мусором во закладках и 3-4 вкладками, а кому-то удобно вкладки не закрывать, переключаться по ним и пользоваться поиском с историей.
Хватит уже судить о людях по себе!
bulh (?), 12:23, 19/01/2026
Можно оправдать тем, что экраны широкие, а саеты помещаются в центре, поэтому почему бы не использовать края для вкладок. Но те кто пушат это (а это в основном зумеры) редко приводят вразумительный аргумент. Наблюдая за их стадным поведением я понял что у них какое то явление типа коллекционирование вкладок или "стильный браузинг". Группировка вкладок из той же оперы. Ну мы же копались в темах нокиа, а эти видимо коллекционируют вкладки.
Еще видимо хотят самотвердиться, чтобы потом в 2040 показать как достижение эпохи. Вообщем разумных доводов слышно только от редких бумеров чем от них.
Аноним (36), 13:25, 19/01/2026
Ну т.е. вы не допускаете, что кому-то это действительно может ускорить работу?
Аноним (28), 12:48, 19/01/2026
Было исследование, которое путем эксперимента показало, что вертикальные вкладки эффективнее. Советую ознакомиться.
Аноним (36), 13:26, 19/01/2026
Наплевать на это исследование. Зависит от разных факторов: задача, размер монитора, особенность зрения, разрешение и т.п.
Аноним (-), 13:33, 19/01/2026
Кому должна?
Разработчик софта делает так как считает нужным.
Свобода у тебя только одна - или пользоваться, или нет.
Аноним (36), 13:58, 19/01/2026
Разумеется, я имел ввиду, что каждому может быть разное удобно. Зависит от условий (задача, инструменты и т.п.)
Аноним (80), 13:44, 19/01/2026
Гном вон тоже весь на "исследованиях" делают... даже сами исследователи не хотят этим пользоваться.
Аноним (56), 13:47, 19/01/2026
"Исследование показало, что вкладки в GNOME слишком сложны для пользователя."
Аноним (74), 14:11, 19/01/2026
Без исследования, скажу что удобная штука,
Особенно на широких мониторах.
Аноним (36), 13:22, 19/01/2026
Это может быть удобно, например, бухгалтеру, у которого много банк-клиентов открыто, казначейство и прочее.
Аноним (80), 13:54, 19/01/2026
Ну, вот с устреца в воскресенье встал Налил себе кофе Задумался, а что мне под... большой текст свёрнут, показать
Аноним (36), 14:01, 19/01/2026
Все аналогичное иногда делаю, но не оставляю открытыми, а сохраняю по директориям в закладках, т.к. элементарно может электричество выключиться в любой момент или устройство сломаться.
Ресурсы, которые важны, но к которым обращаюсь редко, в блокноте хранятся отсортированные, а не в закладках.
Аноним (80), 14:16, 19/01/2026
> сохраняю по директориям в закладках
За 20+ лет так и не научился ими пользоваться. Были попытки что-то важное сохранить, потом и забываешь, что оно у тебя там сохранено, и при переезде забываешь забэкапить (ибо не пользуешься ими особо).
> элементарно может электричество выключиться в любой момент
Сессии у всех уже нормально отрабатывают. Плюс ничего важного давно не храню во вкладках. Даже если и слетит раз в пару лет, то не сильно расстроюсь.
> Ресурсы, которые важны, но к которым обращаюсь редко, в блокноте хранятся отсортированные, а не в закладках.
Даже и не знаю на сколько удобно потом искать по этому всему. По-моему проще по каким-то уникальным словам тем же, пусть и мусорным в наше время, гуглом докопаться.
Аноним (83), 14:39, 19/01/2026
> Были попытки что-то важное сохранить, потом и забываешь, что оно у тебя там сохранено
Значит, такое важное было.
Bob (??), 15:55, 19/01/2026
контент на сайтах 4:3 + вертикальный под мобилки
по бокам заблочена реклама
моники ~16:9 под "контент"
вот и выходит, что у большинства
слева вкладки, справа боковое меню
Аноним (56), 12:07, 19/01/2026
Так это что получается, Firefox таки обогнал Chrome по номерам версий?
Аноним (2), 12:17, 19/01/2026
Да, маркетологи победили. Файрфокс -- это браузер от маркетологов и для маркетологов. Если завтра хром решит для прикола добавлять девятку спереди вместо инкремента (версия 144, версия 9144, 99144, 999144...), то очень скоро мы с удивлением обнаружим, что файрфокс поступит так же! Оправдывать будут "удобством", "принципиально новой системой версионирования", чем угодно, но не подражанием хрому. "Это исключительно наше решение. Да, оно совпало с решением хрома, но гениальные мысли часто посещают несколько голов сразу!"
Аноним (68), 14:07, 19/01/2026
А какая тебе разница, какая версия у браузера? Это разновидность ОКР?
Аноним (2), 15:42, 19/01/2026
Мне никакой. А вот в мозиллушке жадно копируют абсолютно все решения гугла (кроме решения "сделать нетормозящий нормальный браузер")
pic (??), 12:23, 19/01/2026
Толку-то от номера.
Пусть FF научится отображать менеджер закладок и историю во вкладках.
pic (??), 13:27, 19/01/2026
> Но зачем? (с)
Обычно эти адреса используют для новой вкладки
pic (??), 14:08, 19/01/2026
Некоторые так делают, потому что там видна вся история за день и плюсом можно активировать чекбокс и удалить из истории.
Аноним (80), 14:17, 19/01/2026
> активировать чекбокс и удалить из истории
А это зачем? Кошкажена не одобряет твои поисковые запросы?
Пользовался такой фичёй исключительно чтобы сбросить данные сайта, который заглючил.
pic (??), 12:15, 19/01/2026
>Для замены верхней горизонтальной панели с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками предложена настройка "chrome://flags/#vertical-tabs"
Теперь понятно почему убрали опцию настройки ширины вкладок и их горизонтальную прокрутку.
pic (??), 12:24, 19/01/2026
Главное чтобы ширину этой панели можно было отрегулировать.
Аноним (14), 12:23, 19/01/2026
Я правильно понимаю, что гугел убрал некошерную реализацию jpegxl в рамках продвижения своего ну очень всем нужного и ультраполезного webp, а теперь облажавшись всё же согласился на открытый формат, но со своей реализацией на каком надо языке с какими надо дырами? Понятно, что в своём продукте имеют право делать что хотят, но отношение копрорации добра показательно.
Аноним (17), 12:30, 19/01/2026
Монополист адобе сказала, что монополист гугел забылся, и его вебп это видеокодек низкого качества вообще-то. И видеокодеки никогда не будут работать для картиночек, а jpeg2000 уже устарел и одоба не довольная.
Аноним (48), 13:31, 19/01/2026
Еще можно Apple поблагодарить за включение поддержки в разных местах ОС, поэтому гугл и переобулся
Sm0ke85 (ok), 12:46, 19/01/2026
>Я правильно понимаю, что гугел убрал некошерную реализацию jpegxl в рамках продвижения своего ну очень всем нужного и ультраполезного webp, а теперь облажавшись всё же согласился на открытый формат, но со своей реализацией на каком надо языке с какими надо дырами? Понятно, что в своём продукте имеют право делать что хотят, но отношение копрорации добра показательно.
Ты максимально прав)))
Аноним (-), 12:54, 19/01/2026
Неа Гугл сам участвовал в разработке формата доделали всего то в конце 2020 го... большой текст свёрнут, показать
Аноним (-), 13:14, 19/01/2026
> В firefox года 4 назад была поддержка
> то, что она не достигла general public -- другой вопрос.
Так была или нет)?
То что где-то в бетах, ночнушках или васянопатчах что когда-то было не значит "поддержка была".
Initial implementation это не "поддержка".
Это "мы тут слабали на коленке, оно вроде работает, но это не точно".
> Достоверность остальных сведений ровно такая же.
Да, я пишу достоверную информацию, а не пытаюсь выдать "Initial implementation" за нормальную реализацию.
Аноним (75), 14:14, 19/01/2026
В фоксе поддержка и была , и есть , и будет есть . Просто отключена по умолчанию из за отсуствия на сайтах . Точно так , как многое остальное , сделанное "на вырост" .
Аноним (17), 14:32, 19/01/2026
Она была ровно такая же, как и в хромиуме. А ты тут уверяешь, что "вообще никогда не было". Емнип даже более полноценно работала.
Аноним (29), 12:32, 19/01/2026
Chrome лучший браузер. И поддерживает TrustedHTML в отличии от бесконечно отставшего в развитии FireFox.
Аноним (35), 13:12, 19/01/2026
TrustedHTML это костыль, для тех, кто пихает чужие данные в eval() и во всё, что ни попадя, не приходя в сознание.
Аноним (29), 13:27, 19/01/2026
Ты хотел сказать для все реактов и подобных вещей? Единственная нужная функция во всем html в 2026 году. Она должна быть защищённой.
Аноним (80), 14:02, 19/01/2026
В 2026 году подавляющее большинство сайтов писано на jquery. Поэтому чо там реактальным надо, мало кого волнует. Ты еще расскажи чаво в 2026 году надо пользователям winXP.
Аноним (34), 13:07, 19/01/2026
Думал над тем, почему у меня открыто много вкладок. Раньше в старой опере такого не было, а в хроме сейчас много. Причём явно я ими пользуюсь раз в год.
Пришёл к выводуу, что лично у меня так стало из-за того, что в хроме крайне неудобные закладки.
Аноним (57), 13:50, 19/01/2026
У меня вертикальный моник, включаю в sway stack mode и открываю
еще одно окно после 4-5 вкладок. Счастье
Аноним (90), 15:52, 19/01/2026
> Ну, раз такая пьянка... А у тебя горизонтальные?
А ведь это многое объясняет.
Технологии и UI от рептилоидов (вертикальный зрачок), доработанные или переделанные для козлоголовых (горизонтальный), а на нормальных человеков опять все болт клали!
Анониматор
Я уже давно придумал решение для тех у кого 1000 вкладок - размещать их по всему периметру окна, на выбор, а если есть новомодная фишка по разделение окна - то еще и на полоске раазделителя
|2.72, pic (??), 14:10, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если успел надеть халат, то да, ты здоровый, а всех остальных считаешь пациентами.
|1.73, Аноним (73), 14:10, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлено событие "clipboardchange", генерируемое при изменении содержимого в буфере обмена
Скриптам точно доступ клипборду не нужен вообще.
Только воровать данные из клипборда так будут.
|1.91, Анониматор (?), 15:53, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
html/css/http должны вымереть - это же жуткое и нелогичное легаси с кучей костылей , поэтому браузеры такие жирные и сложные и мало кто движки делать новые хочет. Нужны новые стандарты
|2.98, Аноним (80), 16:16, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Нужны новые стандарты
Кому нужны? Тем, кто бравзеры разрабатывает и с каждым новым релизом напихувает новые возможности css и js, чтобы конкурентам за ними было не угнаться?
Кто эти стандарты будет разрабатывать и внедрять?
