Выпуск Chrome 144. Тестирование JPEG XL, вертикальных вкладок и отключения AI

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 144. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 145 запланирован на 10 февраля. Отдельно можно отметить добавление в тестовую ветку Chrome Canary, на основе которой будет сформирован выпуск Chrome 147, настройки для отключения AI-возможностей в браузере, завязанных на выполнение AI-моделей на локальной системе пользователя. В конфигураторе в секции "System" появилась опция "On-device GenAI Enabled", обеспечивающая удаление всех локально выполняемых генеративных моделей и отключение связанных с ними возможностей, таких как определение вредоносного контента в режиме расширенной защиты. В Chrome Canary также добавлена поддержка формата изображений JPEG XL, о готовности возвращения которого представители Google упоминали в ноябре. Для декодирования JPEG XL задействована (1, 2) библиотека jxl-rs с реализацией JPEG-XL на языке Rust. Для включения JPEG XL добавлен параметр "chrome://flags/#enable-jxl-image-format". В ветку Chrome Beta, на основе которой будет сформирован релиз Chrome 145, добавлен режим вертикального отображения вкладок. Для замены верхней горизонтальной панели с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками предложена настройка "chrome://flags/#vertical-tabs". После активации данной опции в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на пустой области в панели вкладок, появится кнопка "Show tabs on the side".





Основные изменения в Chrome 144: Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. AI-режим даёт возможность задавать сложные вопросы на естественном языке и получать ответы на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Режим также позволяет задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки. В Chrome 144 расширены возможности встроенного чат-бота Gemini, в котором появилась поддержка загрузки в Gemini изображений (через контекстное меню) и генерации на их основе новых изображений. Добавлена возможность применения AI-режима в контексте нескольких вкладок - AI может отвечать на вопросы о содержимом выбранных вкладок, сравнивать содержимое, резюмировать и искать информацию. Ранее AI-режим был доступен только на платформах macOS и Windows, но теперь кнопка "AI Mode" и активация клавишей табуляция перед началом ввода в адресной строке появились и в сборах для Linux (судя по всему, пока не для всех пользователей). На странице "chrome://flags" можно управлять включением AI через опции "ai-mode").

Для части пользователей активировано новое упрощённое оформление страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Новый вариант избавлен от визуальных излишеств и предоставляет больше настроек для управления внешним видом. Удалена поддержка скрытия отдельных блоков контента кнопкой "Dismiss", вместо которой теперь предлагается отключать целые категории (например, вместо скрытия конкретного рецепта предлагается скрыть показ всех рецептов).

В конфигурациях на базе ОС Windows, в которых применяется централизованное управление Chrome, реализована защита от неавторизированного изменения важных настроек, например, изменения вредоносным ПО поисковой системы. При выявлении фактов изменения настроек сторонним ПО подобные настройки теперь автоматически сбрасываются в состояние по умолчанию.

Реализована третья версия алгоритма Happy Eyeballs, применяемого для для выбора оптимального протокола при подключении к хостам, одновременно доступным по адресам IPv4 и IPv6. При использовании алгоритма Happy Eyeball клиент сразу резолвит адреса IPv4 и IPv6 для хоста и отправляет запрос на соединение по IPv6, а затем пытается параллельно подключиться по другим привязанным к хосту адресам, не дожидаясь результата предпринятых ранее попыток подключения. Активным оставляется соединение, которое было установлено первым, а остальные закрываются. Третья версия протокола помимо DNS-записей A (IPv4) и AAAA (IPv6) анализирует DNS-записи SVCB (Service Binding) и HTTPS для определения поддержки HTTP/3 и HTTPS. При доступности более приоритетными считаются протокол QUIC и расширение TLS ECH.

В API Direct Sockets, позволяющий устанавливать прямые TCP- и UDP-соединения с внешними системами, а также создавать слушающие сокеты для приёма соединений, добавлена поддержка многоадресной передачи (multicast). Изолированные web-приложения (IWA, Isolated Web Apps) теперь могут подписываться на multicast-группы и получать отправляемые в них многоадресные UDP-пакеты.

Объявлены устаревшими и в Chrome 150 запланированы к удалению программные интерфейсы и технологии, развивавшиеся в рамках инициативы Privacy Sandbox: API Topics (пришёл на смену API FLoC), API Protected Audience, API Shared Storage, API Attribution Reporting, Private Aggregation, API Related Website Sets и requestStorageAccessFor. Подробнее см. анонс планов Google в отношении Privacy Sandbox.

В CSS добавлен псевдо-элемент "::search-text", позволяющий менять цвет, фон и элементы декорирования текста, подсвеченного в результате локального поиска на странице, по аналогии с ранее доступными псевдо-элементами "::highlight", "::spelling-error" и "::grammar-error", позволяющими менять стиль выделения текста и пометки ошибок.

Добавлено CSS-свойство "caret-shape", позволяющее настраивать внешний вид курсора в редактируемых полях.

Добавлено событие "clipboardchange", генерируемое при изменении содержимого в буфере обмена и позволяющее обойтись от ресурсоёмкого периодического опроса изменений кодом на JavaScript.

Добавлен новый HTML-элемент <geolocation>, предназначенный для вставки на страницу кнопок и ссылок для вызова интерфейса подтверждения доступа к информации о местоположении пользователя, предоставляемой соответствующим JavaScrip API.





Добавлен JavaScript-объект Temporal, реализующий альтернативный набор метод для работы с датами и временем. Новый API позволяет манипулировать датами с учётом и без учёта часовых поясов, конвертировать время, форматировать вывод и выполнять арифметические операции со временем. Время может задаваться в независимом от часового пояса представлении (Temporal.PlainDate, Temporal.PlainTime, Temporal.PlainDateTime), с привязкой к часовому поясу (Temporal.ZonedDateTime) и в эпохальном представлении (Temporal.Instant - число наносекунд с 1 января 1970 года).

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. На страницу инспектирования контента (chrome://inspect) добавлена опция для запуска сервера удалённой отладки, не требующая перезапуска браузера (ранее подобный сервер мог быть запущен только через опцию командной строки). В панели Styles разрешено редактирование CSS-правил "@font-face" и "@font-feature-values". В интерфейсе инспектирования сети панель "Request blocking" переименована в "Request conditions" и теперь позволяет не только блокировать, но и ограничивать скорость отдельных сетевых запросов.



Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 10 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 10 премий и выплатила 18.5 тысяч долларов США (по одной премии в $8000, $4000, $3000, $2000, $1000 и $500). Размер 4 вознаграждений пока не определён.



