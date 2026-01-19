The OpenNET Project / Index page

Выпуск Chrome 144. Тестирование JPEG XL, вертикальных вкладок и отключения AI

19.01.2026 11:21 (MSK)

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 144. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 145 запланирован на 10 февраля.

Отдельно можно отметить добавление в тестовую ветку Chrome Canary, на основе которой будет сформирован выпуск Chrome 147, настройки для отключения AI-возможностей в браузере, завязанных на выполнение AI-моделей на локальной системе пользователя. В конфигураторе в секции "System" появилась опция "On-device GenAI Enabled", обеспечивающая удаление всех локально выполняемых генеративных моделей и отключение связанных с ними возможностей, таких как определение вредоносного контента в режиме расширенной защиты.

В Chrome Canary также добавлена поддержка формата изображений JPEG XL, о готовности возвращения которого представители Google упоминали в ноябре. Для декодирования JPEG XL задействована (1, 2) библиотека jxl-rs с реализацией JPEG-XL на языке Rust. Для включения JPEG XL добавлен параметр "chrome://flags/#enable-jxl-image-format".

В ветку Chrome Beta, на основе которой будет сформирован релиз Chrome 145, добавлен режим вертикального отображения вкладок. Для замены верхней горизонтальной панели с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками предложена настройка "chrome://flags/#vertical-tabs". После активации данной опции в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на пустой области в панели вкладок, появится кнопка "Show tabs on the side".




Основные изменения в Chrome 144:

  • Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. AI-режим даёт возможность задавать сложные вопросы на естественном языке и получать ответы на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Режим также позволяет задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки.

    В Chrome 144 расширены возможности встроенного чат-бота Gemini, в котором появилась поддержка загрузки в Gemini изображений (через контекстное меню) и генерации на их основе новых изображений. Добавлена возможность применения AI-режима в контексте нескольких вкладок - AI может отвечать на вопросы о содержимом выбранных вкладок, сравнивать содержимое, резюмировать и искать информацию.

    Ранее AI-режим был доступен только на платформах macOS и Windows, но теперь кнопка "AI Mode" и активация клавишей табуляция перед началом ввода в адресной строке появились и в сборах для Linux (судя по всему, пока не для всех пользователей). На странице "chrome://flags" можно управлять включением AI через опции "ai-mode").

  • Для части пользователей активировано новое упрощённое оформление страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Новый вариант избавлен от визуальных излишеств и предоставляет больше настроек для управления внешним видом. Удалена поддержка скрытия отдельных блоков контента кнопкой "Dismiss", вместо которой теперь предлагается отключать целые категории (например, вместо скрытия конкретного рецепта предлагается скрыть показ всех рецептов).
  • В конфигурациях на базе ОС Windows, в которых применяется централизованное управление Chrome, реализована защита от неавторизированного изменения важных настроек, например, изменения вредоносным ПО поисковой системы. При выявлении фактов изменения настроек сторонним ПО подобные настройки теперь автоматически сбрасываются в состояние по умолчанию.
  • Реализована третья версия алгоритма Happy Eyeballs, применяемого для для выбора оптимального протокола при подключении к хостам, одновременно доступным по адресам IPv4 и IPv6. При использовании алгоритма Happy Eyeball клиент сразу резолвит адреса IPv4 и IPv6 для хоста и отправляет запрос на соединение по IPv6, а затем пытается параллельно подключиться по другим привязанным к хосту адресам, не дожидаясь результата предпринятых ранее попыток подключения. Активным оставляется соединение, которое было установлено первым, а остальные закрываются. Третья версия протокола помимо DNS-записей A (IPv4) и AAAA (IPv6) анализирует DNS-записи SVCB (Service Binding) и HTTPS для определения поддержки HTTP/3 и HTTPS. При доступности более приоритетными считаются протокол QUIC и расширение TLS ECH.
  • В API Direct Sockets, позволяющий устанавливать прямые TCP- и UDP-соединения с внешними системами, а также создавать слушающие сокеты для приёма соединений, добавлена поддержка многоадресной передачи (multicast). Изолированные web-приложения (IWA, Isolated Web Apps) теперь могут подписываться на multicast-группы и получать отправляемые в них многоадресные UDP-пакеты.
  • Объявлены устаревшими и в Chrome 150 запланированы к удалению программные интерфейсы и технологии, развивавшиеся в рамках инициативы Privacy Sandbox: API Topics (пришёл на смену API FLoC), API Protected Audience, API Shared Storage, API Attribution Reporting, Private Aggregation, API Related Website Sets и requestStorageAccessFor. Подробнее см. анонс планов Google в отношении Privacy Sandbox.
  • В CSS добавлен псевдо-элемент "::search-text", позволяющий менять цвет, фон и элементы декорирования текста, подсвеченного в результате локального поиска на странице, по аналогии с ранее доступными псевдо-элементами "::highlight", "::spelling-error" и "::grammar-error", позволяющими менять стиль выделения текста и пометки ошибок.
  • Добавлено CSS-свойство "caret-shape", позволяющее настраивать внешний вид курсора в редактируемых полях.
  • Добавлено событие "clipboardchange", генерируемое при изменении содержимого в буфере обмена и позволяющее обойтись от ресурсоёмкого периодического опроса изменений кодом на JavaScript.
  • Добавлен новый HTML-элемент <geolocation>, предназначенный для вставки на страницу кнопок и ссылок для вызова интерфейса подтверждения доступа к информации о местоположении пользователя, предоставляемой соответствующим JavaScrip API.

  • Добавлен JavaScript-объект Temporal, реализующий альтернативный набор метод для работы с датами и временем. Новый API позволяет манипулировать датами с учётом и без учёта часовых поясов, конвертировать время, форматировать вывод и выполнять арифметические операции со временем. Время может задаваться в независимом от часового пояса представлении (Temporal.PlainDate, Temporal.PlainTime, Temporal.PlainDateTime), с привязкой к часовому поясу (Temporal.ZonedDateTime) и в эпохальном представлении (Temporal.Instant - число наносекунд с 1 января 1970 года).
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. На страницу инспектирования контента (chrome://inspect) добавлена опция для запуска сервера удалённой отладки, не требующая перезапуска браузера (ранее подобный сервер мог быть запущен только через опцию командной строки). В панели Styles разрешено редактирование CSS-правил "@font-face" и "@font-feature-values". В интерфейсе инспектирования сети панель "Request blocking" переименована в "Request conditions" и теперь позволяет не только блокировать, но и ограничивать скорость отдельных сетевых запросов.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 10 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 10 премий и выплатила 18.5 тысяч долларов США (по одной премии в $8000, $4000, $3000, $2000, $1000 и $500). Размер 4 вознаграждений пока не определён.

  1.1, Аноним (1), 12:00, 19/01/2026  
    		• +2 +/
    > JPEG-XL на языке Rust

    Ну хоть так.

     
  1.2, Аноним (2), 12:03, 19/01/2026  
    		• –2 +/
    объясните, в чем прекол вертикальных табов? вы че там, забываете вкладки закрывать? сначала откроют по 500 вкладок, а потом жалуются, что ниче не могут найти, да и бровзер "почему-то" тормозит ("хм... интересно, почему? может systemd тормозит? надо было юзать sysvinit! виноват системдос! или гугель! или редхат! но точно не моя привычка открывать 500 вкладок.")
     
     
  2.4, EuPhobos (ok), 12:08, 19/01/2026  
    		• +3 +/
    А ты уверен что все они загружены и на них выполняются сценарии?
    Как по мне, уже давно можно параллель провести "Неактивные Табы" == "Закладки"
     
     
  3.5, Аноним (2), 12:12, 19/01/2026  
    		• +/
    Они живенько подгрузятся, если тебе надо почесать на другой конец окна через Ctrl-PgUp/PgDown, активируя вкладку за вкладкой. Альт-таб-подобной менюхи-то нету.
     
     
  4.7, pic (??), 12:17, 19/01/2026  
    		• +2 +/
    Там боковой выпадающий список есть с вкладками и поиском.
     
  4.19, 12yoexpert (ok), 12:32, 19/01/2026  
    		• –7 +/
    идёшь в адресную строку по ctrl+l и ищешь нужную вкладку, на ней будет метка "switch to tab". это быстрее, чем искать глазами, где у тебя там нужная вкладка
     
     
  5.25, ryoken (ok), 12:42, 19/01/2026  
    		• +/
    >>идёшь в адресную строку по ctrl+l

    О. А я все F6 жму...

     
     
  6.36, Аноним (36), 13:13, 19/01/2026  
    		• +/
    F6 - это переключение между окнами внутри браузера, т.е. если у тебя открыто слева меню закладок, то при нажатии F6 ты сперва попадешь на адресную строку, затем на меню закладок, затем в окно просмотра страниц. Нажми 3 раза и сам увидишь.
     
     
  7.85, 12yoexpert (ok), 14:50, 19/01/2026  
    		• +/
    в файловых менеджерах вроде nautilus или thunar тоже так, интересно

    только "окна" тут скорее в терминах emacs

     
  6.80, Аноним (80), 14:28, 19/01/2026  
    		• +1 +/
    ctrl+l и в файловом манагере работает... я сам не так давно научился этому
     
  4.50, Аноним (80), 13:37, 19/01/2026  
    		• +/
    ctrl/shift+tab работает... правда как твои ctrl+pg/pgdown

    Переходи на Фаерфокс. Там и полноценная менюха, которая не триггерит подгрузку. И механизм "альтабовский" есть - переключаешься не подряд, а в порядке использования, поэтому по двум раздельным нажатиям по ctrl+tab можно прыгать тудымс-сюдымс между двумя вкладками. И через css можно поджать высоту, что позволит видеть под 40 штук на обычном 1080p мониторе.

     
     
  5.59, Аноним (36), 13:54, 19/01/2026  
    		• +/
    Ты ошибся:
    ctrl+tab/ctrl+shift+tab.
     
     
  6.79, Аноним (80), 14:20, 19/01/2026  
    		• +/
    Спасибо, что поправил, мой юный друг, ты абсолютно прав.
    Кофе еще с утра не пил, надо бы сходить налить.
     
  5.87, 12yoexpert (ok), 15:08, 19/01/2026  
    		• +/
    > И через css можно поджать высоту, что позволит видеть под 40 штук на обычном 1080p мониторе.

    как?

     
     
  6.94, Аноним (80), 16:02, 19/01/2026  
    		• +/
    Ради тебя лень вычленять из настроек Дернул из конфига весь блок, возможно мног... большой текст свёрнут, показать
     
  6.96, Аноним (80), 16:08, 19/01/2026  
    		• +/
    Ну, и то, как оно выглядит, если кому-то еще понадобится.
    https://ibb.co/FL4NJvP4
     
  2.9, Вася Пупкин (?), 12:18, 19/01/2026  
    		• +5 +/
    У тебя монитор в какую сторону вытянут? Вот и думай как оптимальнее место использовать
     
     
  3.10, Вася Пупкин (?), 12:18, 19/01/2026  
    		• +4 +/
    И в какую сторону контент сверстан*
     
     
  4.26, Sm0ke85 (ok), 12:44, 19/01/2026  
    		• +1 +/
    >И в какую сторону контент сверстан*

    В перпендикулярную стороне, в которую монитор вытянут - не...?

     
     
  5.29, Аноним (29), 12:51, 19/01/2026  
    		• +/
    Думай дальше у тебя почти получается.
     
     
  6.51, Аноним (80), 13:38, 19/01/2026  
    		• –2 +/
    Контент под мобилки верстают, посмотри на то, как нормисы мобилки держат.
    Он всё правильно написал.
     
     
  7.65, Аноним (29), 13:59, 19/01/2026  
    		• +2 +/
    Ты почти у цели. У где же тогда лучше размещать вкладки? Случайно не сбоку, не?
     
     
  8.71, Аноним (80), 14:08, 19/01/2026  
    		• +/
    Я уже нить разговора потерял Конечно сбоку ... текст свёрнут, показать
     
  2.11, Вася (??), 12:18, 19/01/2026  
    		• +3 +/
    На ультра-широких мониторах при просмотре контента горизонтальные табы занимают полезное место, когда по бокам места валом.
     
     
  3.21, 12yoexpert (ok), 12:34, 19/01/2026  
    		• –4 +/
    да и на обычныx тоже. сайты не занимают всю ширину монитора, особенно если мусор по бокам выпилить с помощью uBO

    ну и вертикальныx влазит больше, и в ниx влазит больше текста

     
     
  4.40, Аноним (36), 13:24, 19/01/2026  
    		• +/
    Лично мне удобнее ориентироваться по значкам от закладок, если это постоянные сайты.
     
     
  5.52, Аноним (80), 13:41, 19/01/2026  
    		• +/
    А че, в Хроме не подвезли сужения боковой панели до размера фавайконов?
     
     
  6.62, Аноним (36), 13:56, 19/01/2026  
    		• +1 +/
    В моем случае больше поместится отображения в горизонтальном формате. Я вообще про пользование браузером, а не про Chrome. Я использую Firefox или Palemoon.


     
     
  7.69, Аноним (80), 14:07, 19/01/2026  
    		• +/
    Если в полноэкранном режиме использоваться бравзер, то возможно.

    Но я заметил, что большую часть времени у меня бравзер открыт с соотношением ~4:3. По вертикали - максимально, а по горизонтали вечно на автомате подтягиваю его, чтобы контент не расползался.

     
  5.86, 12yoexpert (ok), 14:54, 19/01/2026  
    		• –1 +/
    как уже писали выше, можно свернуть панель вертикальных вкладок до размера фавикона

    вот бы ещё шорткат был для коллапса-экспанда

     
     
  6.97, Аноним (80), 16:14, 19/01/2026  
    		• +/
    Если в настройках вертикальных табов поставить галку "Expand sidebar on hover", то по ctrl+alt+z он будет переключаться между режимами "обычных боковых табов" и "свернутых до фавиконок, но разворачиваемых по наведению".
     
  4.45, Страдивариус (?), 13:27, 19/01/2026  
    		• +/
    uBO и не новый Chrome - это жители разных планет
     
     
  5.47, pic (??), 13:31, 19/01/2026  
    		• +/
    uBlock Origin Lite это тоже научился делать, и свои фильтры тоже можно в импорт-экспорт.
     
  5.63, 12yoexpert (ok), 13:57, 19/01/2026  
    		• –1 +/
    я про браузер говорю, а не про chrome
     
  5.83, Аноним (83), 14:37, 19/01/2026  
    		• +/
    Edge 144 — uBO живее всех живых.
     
  2.12, pic (??), 12:20, 19/01/2026  
    		• –1 +/
    Кто пользуется мусором во закладках и 3-4 вкладками, а кому-то удобно вкладки не закрывать, переключаться по ним и пользоваться поиском с историей.
    Хватит уже судить о людях по себе!
     
  2.15, bulh (?), 12:23, 19/01/2026  
    		• –2 +/
    Можно оправдать тем, что экраны широкие, а саеты помещаются в центре, поэтому почему бы не использовать края для вкладок. Но те кто пушат это (а это в основном зумеры) редко приводят вразумительный аргумент. Наблюдая за их стадным поведением я понял что у них какое то явление типа коллекционирование вкладок или "стильный браузинг". Группировка вкладок из той же оперы. Ну мы же копались в темах нокиа, а эти видимо коллекционируют вкладки.
    Еще видимо хотят самотвердиться, чтобы потом в 2040 показать как достижение эпохи. Вообщем разумных доводов слышно только от редких бумеров чем от них.
     
     
  3.23, Аноним (29), 12:37, 19/01/2026  
    		• +/
    Ещё боковые вкладки можно оправдать здравым смыслом.
     
  3.41, Аноним (36), 13:25, 19/01/2026  
    		• +/
    Ну т.е. вы не допускаете, что кому-то это действительно может ускорить работу?
     
  2.28, Аноним (28), 12:48, 19/01/2026  
    		• –1 +/
    Было исследование, которое путем эксперимента показало, что вертикальные вкладки эффективнее. Советую ознакомиться.
     
     
  3.42, Аноним (36), 13:26, 19/01/2026  
    		• +/
    Наплевать на это исследование. Зависит от разных факторов: задача, размер монитора, особенность зрения, разрешение и т.п.

     
     
  4.46, Аноним (29), 13:29, 19/01/2026  
    		• +/
    Наплевать на задачи. Просто должна быть возможность выбора.
     
     
  5.49, Аноним (-), 13:33, 19/01/2026  
    		• +/
    Кому должна?
    Разработчик софта делает так как считает нужным.
    Свобода у тебя только одна - или пользоваться, или нет.
     
  5.64, Аноним (36), 13:58, 19/01/2026  
    		• +/
    Разумеется, я имел ввиду, что каждому может быть разное удобно. Зависит от условий (задача, инструменты и т.п.)


     
  3.53, Аноним (80), 13:44, 19/01/2026  
    		• +/
    Гном вон тоже весь на "исследованиях" делают... даже сами исследователи не хотят этим пользоваться.
     
     
  4.56, Аноним (56), 13:47, 19/01/2026  
    		• +/
    "Исследование показало, что вкладки в GNOME слишком сложны для пользователя."
     
  3.55, Аноним (56), 13:46, 19/01/2026  
    		• +/
    Но по горизонтали больше вкладок помещается.
     
  3.74, Аноним (74), 14:11, 19/01/2026  
    		• +/
    Без исследования, скажу что удобная штука,
    Особенно на широких мониторах.
     
  2.38, Karl Richter (ok), 13:18, 19/01/2026  
    		• +/
    Я, вообще, не понимаю кто у себя держит дохрена вкладок.
     
     
  3.39, Аноним (36), 13:22, 19/01/2026  
    		• +/
    Это может быть удобно, например, бухгалтеру, у которого много банк-клиентов открыто, казначейство и прочее.
     
  3.61, Аноним (80), 13:54, 19/01/2026  
    		• +/
    Ну, вот с устреца в воскресенье встал Налил себе кофе Задумался, а что мне под... большой текст свёрнут, показать
     
     
  4.66, Аноним (36), 14:01, 19/01/2026  
    		• +/
    Все аналогичное иногда делаю, но не оставляю открытыми, а сохраняю по директориям в закладках, т.к. элементарно может электричество выключиться в любой момент или устройство сломаться.
    Ресурсы, которые важны, но к которым обращаюсь редко, в блокноте хранятся отсортированные, а не в закладках.

     
     
  5.76, Аноним (80), 14:16, 19/01/2026  
    		• +/
    > сохраняю по директориям в закладках

    За 20+ лет так и не научился ими пользоваться. Были попытки что-то важное сохранить, потом и забываешь, что оно у тебя там сохранено, и при переезде забываешь забэкапить (ибо не пользуешься ими особо).

    > элементарно может электричество выключиться в любой момент

    Сессии у всех уже нормально отрабатывают. Плюс ничего важного давно не храню во вкладках. Даже если и слетит раз в пару лет, то не сильно расстроюсь.

    > Ресурсы, которые важны, но к которым обращаюсь редко, в блокноте хранятся отсортированные, а не в закладках.

    Даже и не знаю на сколько удобно потом искать по этому всему. По-моему проще по каким-то уникальным словам тем же, пусть и мусорным в наше время, гуглом докопаться.

     
     
  6.84, Аноним (83), 14:39, 19/01/2026  
    		• +/
    > Были попытки что-то важное сохранить, потом и забываешь, что оно у тебя там сохранено

    Значит, такое важное было.

     
    		• +/
     
  2.92, Bob (??), 15:55, 19/01/2026  
    		• +/
    контент на сайтах 4:3 + вертикальный под мобилки
    по бокам заблочена реклама
    моники ~16:9 под "контент"

    вот и выходит, что у большинства
    слева вкладки, справа боковое меню

     

  1.3, Аноним (56), 12:07, 19/01/2026  
    		• +/
    Так это что получается, Firefox таки обогнал Chrome по номерам версий?
     
     
  2.8, Аноним (2), 12:17, 19/01/2026  
    		• +/
    Да, маркетологи победили. Файрфокс -- это браузер от маркетологов и для маркетологов. Если завтра хром решит для прикола добавлять девятку спереди вместо инкремента (версия 144, версия 9144, 99144, 999144...), то очень скоро мы с удивлением обнаружим, что файрфокс поступит так же! Оправдывать будут "удобством", "принципиально новой системой версионирования", чем угодно, но не подражанием хрому. "Это исключительно наше решение. Да, оно совпало с решением хрома, но гениальные мысли часто посещают несколько голов сразу!"
     
     
  3.68, Аноним (68), 14:07, 19/01/2026  
    		• +/
    А какая тебе разница, какая версия у браузера? Это разновидность ОКР?
     
     
  4.89, Аноним (2), 15:42, 19/01/2026  
    		• +/
    Мне никакой. А вот в мозиллушке жадно копируют абсолютно все решения гугла (кроме решения "сделать нетормозящий нормальный браузер")
     
  2.13, pic (??), 12:23, 19/01/2026  
    		• +/
    Толку-то от номера.
    Пусть FF научится отображать менеджер закладок и историю во вкладках.
     
     
  3.30, Аноним (29), 12:52, 19/01/2026  
    		• +/
    Но зачем? (с)
     
     
  4.44, pic (??), 13:27, 19/01/2026  
    		• +/
    > Но зачем? (с)

    Обычно эти адреса используют для новой вкладки

     
     
  5.54, Аноним (56), 13:44, 19/01/2026  
    		• +/
    Так история разве не в строке адреса отображается (выпадает)?
     
     
  6.70, pic (??), 14:08, 19/01/2026  
    		• +/
    Некоторые так делают, потому что там видна вся история за день и плюсом можно активировать чекбокс и удалить из истории.
     
     
  7.77, Аноним (80), 14:17, 19/01/2026  
    		• +/
    > активировать чекбокс и удалить из истории

    А это зачем? Кошкажена не одобряет твои поисковые запросы?
    Пользовался такой фичёй исключительно чтобы сбросить данные сайта, который заглючил.

     
     
  8.95, pic (??), 16:04, 19/01/2026  
    		• +/
    Я в своей жизни всякое вижу, рассказываю то, что сам видел ... текст свёрнут, показать
     

  1.6, pic (??), 12:15, 19/01/2026  
    		• +/
    >Для замены верхней горизонтальной панели с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками предложена настройка "chrome://flags/#vertical-tabs"

    Теперь понятно почему убрали опцию настройки ширины вкладок и их горизонтальную прокрутку.

     
     
  2.16, pic (??), 12:24, 19/01/2026  
    		• +3 +/
    Главное чтобы ширину этой панели можно было отрегулировать.
     

  1.14, Аноним (14), 12:23, 19/01/2026  
    		• +4 +/
    Я правильно понимаю, что гугел убрал некошерную реализацию jpegxl в рамках продвижения своего ну очень всем нужного и ультраполезного webp, а теперь облажавшись всё же согласился на открытый формат, но со своей реализацией на каком надо языке с какими надо дырами? Понятно, что в своём продукте имеют право делать что хотят, но отношение копрорации добра показательно.
     
     
  2.17, Аноним (17), 12:30, 19/01/2026  
    		• +/
    Монополист адобе сказала, что монополист гугел забылся, и его вебп это видеокодек низкого качества вообще-то. И видеокодеки никогда не будут работать для картиночек, а jpeg2000 уже устарел и одоба не довольная.
     
     
  3.48, Аноним (48), 13:31, 19/01/2026  
    		• –1 +/
    Еще можно Apple поблагодарить за включение поддержки в разных местах ОС, поэтому гугл и переобулся
     
  2.20, Аноним (29), 12:33, 19/01/2026  
    		• +1 +/
    Ты полностью и безоговорочно прав.
     
  2.27, Sm0ke85 (ok), 12:46, 19/01/2026  
    		• +/
    >Я правильно понимаю, что гугел убрал некошерную реализацию jpegxl в рамках продвижения своего ну очень всем нужного и ультраполезного webp, а теперь облажавшись всё же согласился на открытый формат, но со своей реализацией на каком надо языке с какими надо дырами? Понятно, что в своём продукте имеют право делать что хотят, но отношение копрорации добра показательно.

    Ты максимально прав)))

     
  2.31, Аноним (-), 12:54, 19/01/2026  
    		• +/
    Неа Гугл сам участвовал в разработке формата доделали всего то в конце 2020 го... большой текст свёрнут, показать
     
     
  3.33, Аноним (17), 13:04, 19/01/2026  
    		• +/
    В firefox года 4 назад была поддержка уже https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1707590 и то, что она не достигла general public -- другой вопрос. В билдах она была.

    Достоверность остальных сведений ровно такая же.

     
     
  4.37, Аноним (-), 13:14, 19/01/2026  
    		• +/
    > В firefox года 4 назад была поддержка
    > то, что она не достигла general public -- другой вопрос.

    Так была или нет)?
    То что где-то в бетах, ночнушках или васянопатчах что когда-то было не значит "поддержка была".

    Initial implementation это не "поддержка".
    Это "мы тут слабали на коленке, оно вроде работает, но это не точно".

    > Достоверность остальных сведений ровно такая же.

    Да, я пишу достоверную информацию, а не пытаюсь выдать "Initial implementation" за нормальную реализацию.

     
     
  5.75, Аноним (75), 14:14, 19/01/2026  
    		• +/
    В фоксе поддержка и была , и есть , и будет есть . Просто отключена по умолчанию из за отсуствия на сайтах . Точно так , как многое остальное , сделанное "на вырост" .
     
  5.82, Аноним (17), 14:32, 19/01/2026  
    		• +/
    Она была ровно такая же, как и в хромиуме. А ты тут уверяешь, что "вообще никогда не было". Емнип даже более полноценно работала.
     
    		• +/
     

  1.18, Аноним (29), 12:32, 19/01/2026  
    		• –4 +/
    Chrome лучший браузер. И поддерживает TrustedHTML в отличии от бесконечно отставшего в развитии FireFox.
     
     
  2.35, Аноним (35), 13:12, 19/01/2026  
    		• –2 +/
    TrustedHTML это костыль, для тех, кто пихает чужие данные в eval() и во всё, что ни попадя, не приходя в сознание.
     
     
  3.43, Аноним (29), 13:27, 19/01/2026  
    		• +3 +/
    Ты хотел сказать для все реактов и подобных вещей? Единственная нужная функция во всем html в 2026 году. Она должна быть защищённой.
     
     
  4.67, Аноним (80), 14:02, 19/01/2026  
    		• +/
    В 2026 году подавляющее большинство сайтов писано на jquery. Поэтому чо там реактальным надо, мало кого волнует. Ты еще расскажи чаво в 2026 году надо пользователям winXP.
     

  1.32, Аноним (32), 13:04, 19/01/2026  
    		• +/
    >Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков

    https://www.youtube.com/@ChromeDevs/videos

     
  1.34, Аноним (34), 13:07, 19/01/2026  
    		• +2 +/
    Думал над тем, почему у меня открыто много вкладок. Раньше в старой опере такого не было, а в хроме сейчас много. Причём явно я ими пользуюсь раз в год.
    Пришёл к выводуу, что лично у меня так стало из-за того, что в хроме крайне неудобные закладки.
     
  1.57, Аноним (57), 13:50, 19/01/2026  
    		• –1 +/
    У меня вертикальный моник, включаю в sway stack mode и открываю
    еще одно окно после 4-5 вкладок. Счастье
     
     
  2.60, Аноним (29), 13:54, 19/01/2026  
    		• +/
    У тебя и зрачки вертикальные?
     
     
  3.81, Аноним (80), 14:29, 19/01/2026  
    		• +1 +/
    Ну, раз такая пьянка... А у тебя горизонтальные?
     
     
  4.90, Аноним (90), 15:52, 19/01/2026  
    		• +/
    > Ну, раз такая пьянка... А у тебя горизонтальные?

    А ведь это многое объясняет.
    Технологии и UI от рептилоидов (вертикальный зрачок), доработанные или переделанные для козлоголовых (горизонтальный), а на нормальных человеков опять все болт клали!

     

  1.58, Анониматор (?), 13:52, 19/01/2026  
    		• +/
    Я уже давно придумал решение для тех у кого 1000 вкладок - размещать их по всему периметру окна, на выбор, а если есть новомодная фишка по разделение окна - то еще и на полоске раазделителя
     
     
  2.72, pic (??), 14:10, 19/01/2026  
    		• +/
    Если успел надеть халат, то да, ты здоровый, а всех остальных считаешь пациентами.
     

  1.73, Аноним (73), 14:10, 19/01/2026  
    		• +2 +/
    > Добавлено событие "clipboardchange", генерируемое при изменении содержимого в буфере обмена

    Скриптам точно доступ клипборду не нужен вообще.
    Только воровать данные из клипборда так будут.

     
  1.88, Аноним (88), 15:31, 19/01/2026  
    		• +/
    Браузер для желающих смотреть рекламу. Не желающие ставят себе firefox.
     
  1.91, Анониматор (?), 15:53, 19/01/2026  
    		• +/
    html/css/http должны вымереть - это же жуткое и нелогичное легаси с кучей костылей , поэтому браузеры такие жирные и сложные и мало кто движки делать новые хочет. Нужны новые стандарты
     
     
  2.98, Аноним (80), 16:16, 19/01/2026  
    		• +/
    > Нужны новые стандарты

    Кому нужны? Тем, кто бравзеры разрабатывает и с каждым новым релизом напихувает новые возможности css и js, чтобы конкурентам за ними было не угнаться?

    Кто эти стандарты будет разрабатывать и внедрять?

     

