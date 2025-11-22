Google готов вернуть в Chrome поддержку формата JPEG-XL

|
Аноним (14), 15:18, 22/11/2025
–1
Google и есть основной разработчик JPEG-XL, и драма с выпиливанием кодека из браузера выглядела как шантаж отрасли - если вы не хотите шевелиться, то и мы не будем упорствовать. И как показала история - расчет верный, после этого момента все заговорили про кодек (анонимы так вообще впервые услышали про его существование) и начали поддерживать в своих продуктах.
Аноним (14), 15:23, 22/11/2025
–2
Спасибо за ссылку, она как раз подтверждает выше сказанное:
> It was developed by the Joint Photographic Experts Group (JPEG), Google and Cloudinary.
Аноним (21), 15:44, 22/11/2025
+3
>> Google и есть основной разработчик JPEG-XL
> Спасибо за ссылку, она как раз подтверждает выше сказанное
Нет, она подтверждает, что ты соврал и теперь тактично игнорируешьттекст из раздела History, прямую ссылку на который тебе дали.
Гугл никогда не был "основныи разработчиком JPEG-XL". Из вклад сводится к публикации формата PIK в 2017:
"In 2017 Google's data compression research team in Zurich published the PIK format, the prototype for the frequency transform coding mode."
А основным разработчиком был:
"In 2018, the Joint Photographic Experts Group (JTC1 / SC29 / WG1) published a call for proposals for JPEG XL, its next-generation image coding standard."
"From seven proposals, the committee selected two as the starting point for the development of the new format: FUIF and PIK."
Аноним (29), 16:13, 22/11/2025
+/–
Которая, в свою очередь, не компания с сотрудниками а зонтик для юридического прикрытия. Так кто же код то писал, не гугловцы ли?
The Joint Photographic Experts Group (JPEG) is not a company with employees, but a joint committee of experts from various industries like photography, graphic design, and software development. The committee is made up of experts from the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) (JTC 1/SC 29) and ITU-T Study Group 16. The number of individuals who contribute to the group is not publicly specified, as it is a committee of experts rather than a traditional employer.
Аноним (31), 16:33, 22/11/2025
+1
Ты несёшь чушь.
Основным разработчиком и популяризатором формата был вполне конкретный человек — бельгиец Jon Sneyers, который нынче трудоустроен в Cloudinary. И к гуглу он отношения не имеет.
Гугл же всю дорогу вставлял палки в колёса, потому что у них есть свой пет–проект в виде WebP, который как раз начал повсеместно использоваться.
А вот после того как зубры индустрии поддержали JPEG-XL — Apple добавили в iOS, macOS и Safari; Мелкософт — в Win 11; Adobe сначала добавили jxl–сжатие в DNG, а теперь и в PDF — вот теперь–то да, признание формата стало трудно игнорировать и гугл пошёл на попятную. А до этого благополучно подтирался мнением своих пользователей.
Аноним (39), 17:36, 22/11/2025
+/–
От гугла там только lossless кодирование было емнип (оно затыкает по всем параметрам пнг, чуть дороже разве что). Ну они по-моему утащили из flif там что-то, но это васянство было.
крабб (?), 14:49, 22/11/2025
+1
|
а подскажите максимально легковесный бравзер для линукса?
(нет, не консольный)
Аноним (3), 14:53, 22/11/2025
–1
Netsurf, Mosaic, утёкшие сырцы старой вжоперы.
Palemoon - уже среднетяжёлый.
Аноним (10), 14:57, 22/11/2025
+/–
|
Гуля могла бы и за свой счёт поддерживать. Деньги же гребут лопатой. На самом деле они просто продвигают свою ужасный и дурацкий формат WebP.
Аноним (14), 15:20, 22/11/2025
+1
WebP, AVIF, JPEG-XL - все три разработал Google. Тут скорее всего они сами не знают, что теперь делать с этим зоопарком.
nc (ok), 16:17, 22/11/2025
+1
|
ИМХО, архитектура должна быть модульной: если в системе есть поддержка того или иного формата - он поддерживается и браузерами. В поставке браузера должны быть какие-то модули по умолчанию, но любой пользователь должен иметь возможность устанавливать свои модули.
Аноним (10), 16:34, 22/11/2025
+1
Ну в коем случае такого быть не должно. Набор должен был един, чтобы не думать какой формат использовать чтобы у всех открылось. Такое уже было когда интернет эксплорер не поддерживал png.
nc (ok), 16:36, 22/11/2025
+1
Была бы модульность, было бы достаточно поставить в систему модуль ("кодек") поддержки png.
Аноним (31), 16:53, 22/11/2025
+/–
С добрым утром.
Так УЖЕ БЫЛО. И у лисы, и у хромого были нативные плагины с описанным API для обработки неподдерживаемых из коробки форматов файлов. И от этого сознательно отказались.
А знаешь, почему?
Потому что эти плагины — это был первейший вектор для распространения малвари. Дырявый проприетарный плагин Macromedia Flash и не менее дырявый проприетарный плагин от Adobe для просмотра PDF (который по умолчанию пихался в систему при установке Acrobat Reader) — их буквально тряпками выгоняли отовсюду, с титаническими усилиями. Поскольку заставить проприетарных вендоров вовремя латать дыры и централизованно апдейтить свои поделия так и не получилось. И покуда плагины не выпнули отовсюду, это была золотая эпоха ботнетов, порнобаннеров, шифровальщиков и скринлокеров.
Аноним (39), 17:39, 22/11/2025
+/–
Это было не так. Это было "ghostscript и jit блобы на странице исполняются с правами системы и прилеплены к браузеру сбоку мимо любых изоляций и песочниц".
|