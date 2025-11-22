The OpenNET Project / Index page

Google готов вернуть в Chrome поддержку формата JPEG-XL

22.11.2025 14:27

Рик Байерс (Rick Byers), один из технических руководителей команды, занимающейся разработкой Google Chrome, заявил о готовности включить в движок Chromium высокопроизводительный и безопасный при работе с памятью декодировщик для формата изображений JPEG-XL. В качестве основного критерия для активации декодировщика JPEG-XL по умолчанию упоминается готовность к его длительному сопровождению.

Отмечается, что решение принято в связи с изменением ситуации после последней оценки состояния внедрения JPEG XL. За прошедшие два года поддержка JPEG XL была добавлена в браузер Safari, о намерении поддерживать JPEG XL заявили разработчики Firefox, принято решение включить поддержку JPEG XL в спецификацию PDF. Кроме того, Google учёл пожелания, высказанные разработчиками после осуществлённого в 2022 году удаления JPEG XL из Chrome. Удаление было выполнено под предлогом низкого интереса со стороны экосистемы, отсутствия достаточных преимуществ и желания снизить нагрузку при сопровождении.

Следом за объявлением Рика, другой разработчик опубликовал отчёт о состоянии предложенной для включения в Chrome реализации JPEG-XL. Указано, что в качестве основы использован ранее развивавшийся в Chromium код для поддержки JPEG-XL, который был обновлён и синхронизирован с эталонной реализацией libjxl. Из изменений отмечена поддержка анимации (другие браузеры пока не поддерживают анимацию).

Формат JPEG XL был стандартизирован в 2021 году (ISO/IEC 18181) как универсальная замена JPEG, поддерживающая сжатие существующих JPEG-файлов без потери качества, широкий динамический диапазон, высокое разрешение и многослойные изображения. Среди преимуществ JPEG XL:

  • Снижение размера до 60% по сравнению с изображениями JPEG идентичного качества;
  • Поддержка HDR, анимации, прозрачности, режима прогрессивной загрузки;
  • Плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта;
  • Сжатие JPEG без потерь (уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния);
  • Поддержка до 4099 каналов;
  • Большой диапазон глубин цвета;
  • Отсутствие необходимости выплаты патентных отчислений и наличие открытой эталонной реализации под лицензией BSD.


Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64306-jpegxl
Ключевые слова: jpegxl, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 14:44, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как в том анкете: "Не прокатило"
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:18, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Google и есть основной разработчик JPEG-XL, и драма с выпиливанием кодека из браузера выглядела как шантаж отрасли - если вы не хотите шевелиться, то и мы не будем упорствовать. И как показала история - расчет верный, после этого момента все заговорили про кодек (анонимы так вообще впервые услышали про его существование) и начали поддерживать в своих продуктах.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:21, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL#History
     
     
  • 4.17, Аноним (14), 15:23, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спасибо за ссылку, она как раз подтверждает выше сказанное:

    > It was developed by the Joint Photographic Experts Group (JPEG), Google and Cloudinary.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 15:44, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> Google и есть основной разработчик JPEG-XL
    > Спасибо за ссылку, она как раз подтверждает выше сказанное

    Нет, она подтверждает, что ты соврал и теперь тактично игнорируешьттекст из раздела History, прямую ссылку на который тебе дали.

    Гугл никогда не был "основныи разработчиком JPEG-XL". Из вклад сводится к публикации формата PIK в 2017:

    "In 2017 Google's data compression research team in Zurich published the PIK format, the prototype for the frequency transform coding mode."

    А основным разработчиком был:

    "In 2018, the Joint Photographic Experts Group (JTC1 / SC29 / WG1) published a call for proposals for JPEG XL, its next-generation image coding standard."

    "From seven proposals, the committee selected two as the starting point for the development of the new format: FUIF and PIK."

     
     
  • 6.28, Аноним (28), 15:59, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обычный Nih-синдром.  
     
  • 6.29, Аноним (29), 16:13, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая, в свою очередь, не компания с сотрудниками а зонтик для юридического прикрытия. Так кто же код то писал, не гугловцы ли?


    The Joint Photographic Experts Group (JPEG) is not a company with employees, but a joint committee of experts from various industries like photography, graphic design, and software development. The committee is made up of experts from the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) (JTC 1/SC 29) and ITU-T Study Group 16. The number of individuals who contribute to the group is not publicly specified, as it is a committee of experts rather than a traditional employer.

     
  • 3.24, СантиийПонтелимонович (?), 15:51, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >JPEG-XL
    >выглядела как шантаж отрасли - если вы не хотите шевелиться, то и мы не будем упорствовать

    Ой молодцы то какие).

     
  • 3.31, Аноним (31), 16:33, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты несёшь чушь.

    Основным разработчиком и популяризатором формата был вполне конкретный человек — бельгиец Jon Sneyers, который нынче трудоустроен в Cloudinary. И к гуглу он отношения не имеет.

    Гугл же всю дорогу вставлял палки в колёса, потому что у них есть свой пет–проект в виде WebP, который как раз начал повсеместно использоваться.

    А вот после того как зубры индустрии поддержали JPEG-XL — Apple добавили в iOS, macOS и Safari; Мелкософт — в Win 11; Adobe сначала добавили jxl–сжатие в DNG, а теперь и в PDF — вот теперь–то да, признание формата стало трудно игнорировать и гугл пошёл на попятную. А до этого благополучно подтирался мнением своих пользователей.

     
  • 3.39, Аноним (39), 17:36, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От гугла там только lossless кодирование было емнип (оно затыкает по всем параметрам пнг, чуть дороже разве что). Ну они по-моему утащили из flif там что-то, но это васянство было.
     

  • 1.2, крабб (?), 14:49, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а подскажите максимально легковесный бравзер для линукса?
    (нет, не консольный)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:53, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Netsurf, Mosaic, утёкшие сырцы старой вжоперы.
    Palemoon - уже среднетяжёлый.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:01, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозиллик
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:54, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    edge
     
  • 2.5, Аноним (10), 14:55, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Qutebrowser https://github.com/qutebrowser
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:45, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    так он же питонячий!
     
  • 2.8, Аноним (16), 15:00, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opennet.ru/64223-firefox
     
  • 2.9, Bob (??), 15:01, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    midory, viper, epiphany
     
  • 2.35, Bottle (?), 16:39, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Emacs.
     

  • 1.6, Аноним (10), 14:57, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуля могла бы и за свой счёт поддерживать. Деньги же гребут лопатой. На самом деле они просто продвигают свою ужасный и дурацкий формат WebP.
     
     
  • 2.7, Аноним (10), 14:59, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гугл худшая компания.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:18, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нет, Майкрософт гораздо хуже.
     
     
  • 4.25, Аноним (10), 15:55, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет Гугл, Майкрософт - друг опенсорса.
     
  • 2.11, Bob (??), 15:01, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них avif формат картинок
     
  • 2.15, Аноним (14), 15:20, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WebP, AVIF, JPEG-XL - все три разработал Google. Тут скорее всего они сами не знают, что теперь делать с этим зоопарком.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 15:23, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/AVIF
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 15:26, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://aomediacodec.github.io/av1-avif/

    > Editors:
    > Yannis Guyon (Google)
    > Leo Barnes (Apple)
    > Wan-Teh Chang (Google)

     
  • 3.23, Аноним (21), 15:48, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > WebP, AVIF, JPEG-XL - все три разработал Google

    Гугл не разрабатывал JPEG-XL. Они разработали формат PIK, который вместе с FUIF стал основой JPEG-XL.

    https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL#History

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:06, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без gpl живут и зарабатывают. Такое вообще законно?
     
     
  • 2.33, Аноним (10), 16:34, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто ничего на зарабатывает все занимаются только политикой.
     

  • 1.30, nc (ok), 16:17, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ИМХО, архитектура должна быть модульной: если в системе есть поддержка того или иного формата - он поддерживается и браузерами. В поставке браузера должны быть какие-то модули по умолчанию, но любой пользователь должен иметь возможность устанавливать свои модули.
     
     
  • 2.32, Аноним (10), 16:34, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну в коем случае такого быть не должно. Набор должен был един, чтобы не думать какой формат использовать чтобы у всех открылось. Такое уже было когда интернет эксплорер не поддерживал png.
     
     
  • 3.34, nc (ok), 16:36, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Была бы модульность, было бы достаточно поставить в систему модуль ("кодек") поддержки png.
     
  • 2.38, Аноним (31), 16:53, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С добрым утром.

    Так УЖЕ БЫЛО. И у лисы, и у хромого были нативные плагины с описанным API для обработки неподдерживаемых из коробки форматов файлов. И от этого сознательно отказались.

    А знаешь, почему?

    Потому что эти плагины — это был первейший вектор для распространения малвари. Дырявый проприетарный плагин Macromedia Flash и не менее дырявый проприетарный плагин от Adobe для просмотра PDF (который по умолчанию пихался в систему при установке Acrobat Reader) — их буквально тряпками выгоняли отовсюду, с титаническими усилиями. Поскольку заставить проприетарных вендоров вовремя латать дыры и централизованно апдейтить свои поделия так и не получилось. И покуда плагины не выпнули отовсюду, это была золотая эпоха ботнетов, порнобаннеров, шифровальщиков и скринлокеров.

     
     
  • 3.40, Аноним (39), 17:39, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было не так. Это было "ghostscript и jit блобы на странице исполняются с правами системы и прилеплены к браузеру сбоку мимо любых изоляций и песочниц".
     

