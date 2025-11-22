Google готов вернуть в Chrome поддержку формата JPEG-XL

Рик Байерс (Rick Byers), один из технических руководителей команды, занимающейся разработкой Google Chrome, заявил о готовности включить в движок Chromium высокопроизводительный и безопасный при работе с памятью декодировщик для формата изображений JPEG-XL. В качестве основного критерия для активации декодировщика JPEG-XL по умолчанию упоминается готовность к его длительному сопровождению.

Отмечается, что решение принято в связи с изменением ситуации после последней оценки состояния внедрения JPEG XL. За прошедшие два года поддержка JPEG XL была добавлена в браузер Safari, о намерении поддерживать JPEG XL заявили разработчики Firefox, принято решение включить поддержку JPEG XL в спецификацию PDF. Кроме того, Google учёл пожелания, высказанные разработчиками после осуществлённого в 2022 году удаления JPEG XL из Chrome. Удаление было выполнено под предлогом низкого интереса со стороны экосистемы, отсутствия достаточных преимуществ и желания снизить нагрузку при сопровождении.

Следом за объявлением Рика, другой разработчик опубликовал отчёт о состоянии предложенной для включения в Chrome реализации JPEG-XL. Указано, что в качестве основы использован ранее развивавшийся в Chromium код для поддержки JPEG-XL, который был обновлён и синхронизирован с эталонной реализацией libjxl. Из изменений отмечена поддержка анимации (другие браузеры пока не поддерживают анимацию).

Формат JPEG XL был стандартизирован в 2021 году (ISO/IEC 18181) как универсальная замена JPEG, поддерживающая сжатие существующих JPEG-файлов без потери качества, широкий динамический диапазон, высокое разрешение и многослойные изображения. Среди преимуществ JPEG XL: