Chrome 154 начнёт запрашивать подтверждение при открытии сайтов без HTTPS

Компания Google анонсировала включение в выпуске Chrome 154, намеченном на октябрь 2026 года, автоматического перенаправления HTTP-запросов на HTTPS. Для сайтов, не поддерживающих HTTPS, перед первым открытием по HTTP будет выводиться диалог для подтверждения операции. В настоящее время подобное поведение является опциональным и для включения требует выставления настройки "Always Use Secure Connections".

Изначально режим постоянного использования HTTPS планировалось активировать по умолчанию ещё в 2023 году, но включение для всех пользователей было отложено и ограничено активацией в режиме "инкогнито" и точечными экспериментами. По статистике Google наиболее активный рост внедрений HTTPS пришёлся на 2015-2020 годы, после чего уровень поддержки HTTPS достиг 95-99% и удерживается на этом уровне.

Стопроцентный охват HTTPS пока недостижим, так как поддержка HTTP остаётся востребованной для доступа к внутренним и локальным сайтам, размещаемым в локальных сетях предприятий или на текущей системе. Для подобных сайтов, использующих интранет-адреса типа 192.168.x.x и 10.x.x.x, проблематично получить заверенный удостоверяющим центром TLS-сертификат, поэтому для работы с ними продолжает использоваться HTTP или самоподписанные сертификаты. Если отбросить подобные ресурсы и рассматривать только публично доступные сайты, то доля внедрения HTTPS возрастает с 84% до 97% для установок на платформе Linux, с 95% до 98% на Windows и достигает 99% на Android и macOS.

Для того, чтобы не раздражать пользователей внутренних сайтов лишними подтверждениями операций режим постоянного использования HTTPS в Chrome 154 по умолчанию будет применяться только для публично доступных сайтов, но данное поведение можно изменить в настройках.

До включения для всех пользователей будет проведено пробное внедрение - в выпуске Chrome 147, намеченном на апрель 2026 года, опция постоянного использования HTTPS будет активирована по умолчанию для более миллиарда пользователей, включивших в настройках режим расширенной защиты (Enhanced Safe Browsing).



