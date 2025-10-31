The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Chrome 154 начнёт запрашивать подтверждение при открытии сайтов без HTTPS

31.10.2025 18:33

Компания Google анонсировала включение в выпуске Chrome 154, намеченном на октябрь 2026 года, автоматического перенаправления HTTP-запросов на HTTPS. Для сайтов, не поддерживающих HTTPS, перед первым открытием по HTTP будет выводиться диалог для подтверждения операции. В настоящее время подобное поведение является опциональным и для включения требует выставления настройки "Always Use Secure Connections".

Изначально режим постоянного использования HTTPS планировалось активировать по умолчанию ещё в 2023 году, но включение для всех пользователей было отложено и ограничено активацией в режиме "инкогнито" и точечными экспериментами. По статистике Google наиболее активный рост внедрений HTTPS пришёлся на 2015-2020 годы, после чего уровень поддержки HTTPS достиг 95-99% и удерживается на этом уровне.

Стопроцентный охват HTTPS пока недостижим, так как поддержка HTTP остаётся востребованной для доступа к внутренним и локальным сайтам, размещаемым в локальных сетях предприятий или на текущей системе. Для подобных сайтов, использующих интранет-адреса типа 192.168.x.x и 10.x.x.x, проблематично получить заверенный удостоверяющим центром TLS-сертификат, поэтому для работы с ними продолжает использоваться HTTP или самоподписанные сертификаты. Если отбросить подобные ресурсы и рассматривать только публично доступные сайты, то доля внедрения HTTPS возрастает с 84% до 97% для установок на платформе Linux, с 95% до 98% на Windows и достигает 99% на Android и macOS.

Для того, чтобы не раздражать пользователей внутренних сайтов лишними подтверждениями операций режим постоянного использования HTTPS в Chrome 154 по умолчанию будет применяться только для публично доступных сайтов, но данное поведение можно изменить в настройках.

До включения для всех пользователей будет проведено пробное внедрение - в выпуске Chrome 147, намеченном на апрель 2026 года, опция постоянного использования HTTPS будет активирована по умолчанию для более миллиарда пользователей, включивших в настройках режим расширенной защиты (Enhanced Safe Browsing).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  3. OpenNews: В адресной строке Firefox 119 изменится отображение сайтов, открытых по HTTP и HTTPS
  4. OpenNews: Инициатива по форсированию протокола HTTPS в Chrome
  5. OpenNews: Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS
  6. OpenNews: Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64152-https
Ключевые слова: https, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:21, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда куки будем удалять?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:39, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они же отказались от этого всего и вернулись к evercookie и third-party cookies, так что теперь никогда.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:22, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший браузер! А доля рынка это подтверждает!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:40, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А в Firefox зато работают инклюзивные люди, афроамериканцы, инвалиды и т.д.!
     
     
  • 3.19, 12yoexpert (ok), 20:38, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как будто совковые колхозники чем-то лучше
     
  • 3.24, Аноним (24), 21:03, 31/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.30, Аноним (2), 21:31, 31/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, Bob (??), 21:22, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla - она как Кащенко.
    И это очень многое объясняет)
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:55, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    edge лучше
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:27, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И это хорошо!
    https://opennet.ru/57309-http
     
  • 1.4, Знатный аноним (?), 19:28, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Без него сами не разберёмся по какому адресу сайт открывать.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 19:41, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Firefox тоже такое будет!
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:27, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В фоксе такое не будет , а давно есть .
     
  • 3.21, В афиге (?), 20:45, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты опоздало лет на пять-семь, в Firefox это уже есть в настройках
     
  • 2.22, Аноним (22), 20:47, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведь скорость загрузки http больше чем https.
     

  • 1.5, Анонимныйалкоголик (?), 19:31, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >чтобы не раздражать пользователей

    Поздно, пользователи уже раздражены.

     
     
  • 2.28, Bob (??), 21:24, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сглотнут, как и отказ от второго манифеста.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:32, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Стопроцентный охват HTTPS пока недостижим, так как поддержка HTTP остаётся востребованной для доступа к внутренним сайтам, размещаемым в локальных сетях предприятий. Для подобных сайтов, использующих интранет-адреса типа 192.168.x.x и 10.x.x.x, проблематично получить заверенный удостоверяющим центром TLS-сертификат, поэтому для работы с ними продолжает использоваться HTTP или самоподписанные сертификаты.

    Приватные ip, это не только локальная сеть, это ещё и сеть внутри одного физического компьютера. Тот же докер контейнер как раз и получит там ip.

     
     
  • 2.29, Bob (??), 21:28, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же написано "интранет". Что не так?
     

  • 1.15, агроном (?), 19:58, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > открытием по HTTP будет выводиться диалог для подтверждения

    Так и вижу как техподдержка локальных порталов вздрагивает от каждого тикета своих юзеров, что зайти на портал не могут, вырус какой-то заблокировал вход.

    гугель продолжает рыть себе яму, уже не яму а целый котлаван накопал, молодец.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:11, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не мешает гуглу загуглить rfc о том какие домены не используются для интернета и добавить их в исключение, ещё и список в настройках предоставить. Ну, кроме того что они думают, что им "виднее", как люди должны пользоваться интернетом.
     

  • 1.20, В афиге (?), 20:44, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для подобных сайтов, использующих интранет-адреса типа 192.168.x.x и 10.x.x.x, проблематично получить заверенный удостоверяющим центром TLS-сертификат

    Что ты несешь? Что ты несешь?
    Получаются сертификаты wildcard от LE элементарно, как и всегда через DNS Challenge и в том же OpenWRT это полностью автоматизировано с использованием acme.sh и даже веб-интерфейса для этого
    Нет никаких с этим проблем уже несколько лет(как LE стали давать wildcard)

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:22, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для локалхоста тоже надо сертификат выписывать?
     
     
  • 3.31, В афиге (?), 21:31, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И к чему тут твой бред?
    В тексте новости был бред, что якобы нельзя выпустить для того что на private IP, я заметил, что это чистой воды брехня и что сертификаты прекрасно выпускаются, у тебя вообще все хосты могут быть на приватных IP и это никак не помешает использовать сертификаты
     

  • 1.23, Аноним (23), 21:02, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просто новым хромом в старые железяки не ходить и всё
     
  • 1.25, Аноним (-), 21:16, 31/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру