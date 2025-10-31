Chrome 154 начнёт запрашивать подтверждение при открытии сайтов без HTTPS

|
2.8, Аноним (8), 19:39, 31/10/2025
Они же отказались от этого всего и вернулись к evercookie и third-party cookies, так что теперь никогда.
2.9, Аноним (9), 19:40, 31/10/2025
А в Firefox зато работают инклюзивные люди, афроамериканцы, инвалиды и т.д.!
3.27, Bob (??), 21:22, 31/10/2025
Mozilla - она как Кащенко.
И это очень многое объясняет)
1.6, Аноним (6), 19:32, 31/10/2025
>Стопроцентный охват HTTPS пока недостижим, так как поддержка HTTP остаётся востребованной для доступа к внутренним сайтам, размещаемым в локальных сетях предприятий. Для подобных сайтов, использующих интранет-адреса типа 192.168.x.x и 10.x.x.x, проблематично получить заверенный удостоверяющим центром TLS-сертификат, поэтому для работы с ними продолжает использоваться HTTP или самоподписанные сертификаты.
Приватные ip, это не только локальная сеть, это ещё и сеть внутри одного физического компьютера. Тот же докер контейнер как раз и получит там ip.
1.15, агроном (?), 19:58, 31/10/2025
|
> открытием по HTTP будет выводиться диалог для подтверждения
Так и вижу как техподдержка локальных порталов вздрагивает от каждого тикета своих юзеров, что зайти на портал не могут, вырус какой-то заблокировал вход.
гугель продолжает рыть себе яму, уже не яму а целый котлаван накопал, молодец.
2.17, Аноним (17), 20:11, 31/10/2025
Ничего не мешает гуглу загуглить rfc о том какие домены не используются для интернета и добавить их в исключение, ещё и список в настройках предоставить. Ну, кроме того что они думают, что им "виднее", как люди должны пользоваться интернетом.
1.20, В афиге (?), 20:44, 31/10/2025
|
> Для подобных сайтов, использующих интранет-адреса типа 192.168.x.x и 10.x.x.x, проблематично получить заверенный удостоверяющим центром TLS-сертификат
Что ты несешь? Что ты несешь?
Получаются сертификаты wildcard от LE элементарно, как и всегда через DNS Challenge и в том же OpenWRT это полностью автоматизировано с использованием acme.sh и даже веб-интерфейса для этого
Нет никаких с этим проблем уже несколько лет(как LE стали давать wildcard)
3.31, В афиге (?), 21:31, 31/10/2025
И к чему тут твой бред?
В тексте новости был бред, что якобы нельзя выпустить для того что на private IP, я заметил, что это чистой воды брехня и что сертификаты прекрасно выпускаются, у тебя вообще все хосты могут быть на приватных IP и это никак не помешает использовать сертификаты
|