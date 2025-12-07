The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск web-браузера Chrome 143

07.12.2025 09:21

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 143. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 144 запланирован на 13 января.

Основные изменения в Chrome 143:

  • Объявлена устаревшей и запланирована к отключению в выпуске Chrome 155 поддержка языка преобразования XML-документов XSLT, в том числе объявлены устаревшими API XSLTProcessor и инструкции разбора таблиц стилей XML. В качестве причины упоминаются риски безопасности, вызванные использованием библиотеки libxslt, которая имеет проблемы с сопровождением и является источником совершения атак на браузеры, при том, что доля web-страниц, на которых используется XSLT, оценивается в 0.02%.
  • Добавлены новые возможности AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. AI-режим даёт возможность задавать сложные вопросы на естественном языке и получать ответы на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Режим также позволяет задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки. Для перехода в AI-режим, который пока доступен только на платформах macOS и Windows, достаточно нажать клавишу табуляции перед началом ввода в адресной строке.
  • Библиотека ICU обновлена до версии 77.1 с поддержкой Unicode 16 и обновлением данных локалей.
  • В CSS добавлен селектор "@container anchored(fallback)", позволяющий менять стиль элементов, привязанных к позиции других элементов, в зависимости от выбранной браузером альтернативной позиции, заданной через свойство "position-try-fallbacks" для предотвращения выхода элемента за границу внешнего блока или области просмотра.
  • В CSS-свойства "background-position-x" и "background-position-y" добавлена возможность определения позиции фонового изображения относительно одного из краёв блока. Например, "background-position-x: left 30px;".
  • Добавлено CSS-свойство "font-language-override" для переопределения языка, используемого для замены глифов в шрифтах OpenType, предоставляющих специфичные для определённых языков варианты глифов. Например, 'font-language-override: "RUS";'.
  • В API WindowEventHandlers добавлена поддержка обработки событий "ongamepadconnected" и "ongamepaddisconnected" для отслеживания подключения и отключения геймпадов.
  • В JavaScript API для работы с DOM в именах и префиксах создаваемых элементов и атрибутов разрешено использование всех символов, допустимых в парсере HTML.
  • При использовании API WebTransport разрешено согласование протокола, используемого для взаимодействия сервера с web-приложением (при создании объекта WebTransport приложение может указать список допустимых протоколов).
  • В режиме Origin trial добавлен API Web Install, предоставляющий метод navigator.install() для инициирования установки web-приложений сайтами, что может быть использовано при создании каталогов-магазинов web-приложений или для упрощения установки web-приложений для работы с текущим сайтом. Установка производится после явного подтверждения операции пользователем.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Расширены возможности экспериментального сервера MCP (Model Context Protocol), позволяющего обращаться к возможностям Chrome DevTools из внешних AI-ассистентов. В панель Elements добавлена поддержка отладки CSS-правил @starting-style. Панель аудита обновлена до выпуска Lighthouse 13. При экспорте результатов отслеживания производительности предоставлена возможность включения в архив содержимого файлов HTML, CSS и JavaScript, а также данных "source map".

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 13 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 13 премий и выплатила 18 тысяч долларов США (одна премия $11000, две премии $3000 долларов и одна премия $1000). Размер 9 вознаграждений пока не определён.



  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google готов вернуть в Chrome поддержку формата JPEG-XL
  3. OpenNews: Chrome 154 начнёт запрашивать подтверждение при открытии сайтов без HTTPS
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 142. Уязвимость Brash в движке Blink
  5. OpenNews: Chrome и Android прекратят использование многих технологий, созданных проектом Privacy Sandbox
  6. OpenNews: Google подтвердил грядущее слияние Android и Chrome OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64391-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (104) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему может быть такое, что только в 1 из 100 запусков работает ускорение? Ещё в 5 случаях упадёт. Но если работает, то производительность нормальная, пока не закроешь. В nwjs видно, если видеокарта не работает.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:37, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что-то глючит.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:00, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошивка для роутера, как всегда, полагаю.
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 13:49, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    windows iot?
     
     
  • 5.89, Аноним (-), 14:53, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.22, Аноним (2), 12:07, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но иногда ведь работает Я не вижу ничего в логах, видеокарта будто бы всегда ис... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:58, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оперативная память с бэдами у вас, а виноваты разработчики. Забавно.

    У меня вот всегда работает.

     
     
  • 5.45, Аноним (2), 13:02, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь. Хромиум единственная программа с проблемами. И если 1 раз запускается, потом работает в любых условиях (и при любых других программах фоном).
     
     
  • 6.46, Аноним (43), 13:05, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, и следующим же сообщением описали locale-gen, который за весь мой опыт работы с пинуксами ни разу не ломался.
     
     
  • 7.50, Аноним (21), 13:12, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня
    > мой опыт

    УМВР такой УМВР.

     
     
  • 8.53, Аноним (43), 13:15, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так это у вас сломалось, лол ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.66, Аноним (2), 13:43, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    locale-gen v2 как работал так и работает. В 3 они поменяли логику работы с локалями. Ну и я проверял, все данные на диске, они в порядке. Процедура всегда одна: вызываешь locale-gen от рута, открываешь программу от пользователя. С 2 версией locale-gen вызывается только после обновления glibc.
     
  • 2.29, СтсадминА (?), 12:28, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было ставить Альт
     
     
  • 3.100, AleksK (ok), 15:26, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Альте в FF ускорение работает сразу из коробки.
     
     
  • 4.105, Аноним (105), 15:41, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и без альта работает.
     
  • 4.114, 12yoexpert (ok), 16:11, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как кнопка на клавиатуре влияет на ускорение в браузере? хоткей какой-то?
     
  • 2.52, Тракторист (?), 13:14, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chrome://flags/#enable-vulkan
    chrome://flags/#enable-skia-graphite
    chrome://flags/#enable-webgpu
    chrome://flags/#enable-webnn-dma-buf

    /usr/bin/google-chrome-stable --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --ignore-gpu-blocklist --disk-cache-dir=/dev/null --media-cache-size=1 --disable-logging

    Не использую Chrome, но уже задумываюсь, тк Firefox, что то мутит).
    Запускаю у себя с такими параметрами.
    Есть ускорение, но некоторые функии экспереминтальны, поэтому есть глюки с transparence в 2d гиф.

     
     
  • 3.74, Аноним (2), 14:03, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у меня уже code --disable-native-gpu-memory-buffers --enable-webgl --disable-... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.91, Аноним (2), 14:57, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал --enable-skia-graphite, фреймрейт 15-29, средний 20. Чисто на vulkan стабильно 60, периодически падения до 40/20. Но шутка в том, что когда работает нормально, никаких падений и лагов нет. Достаточно перезапускать много раз, пока не начнёт работать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В CSS-свойства "background-position-x" и "background-position-y" добавлена возможность определения позиции фонового изображения относительно одного из краёв блока. Например, "background-position-x: left 30px;".

    Всё это делается чтобы быть совместимым только с самим собой.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:15, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Хрома уже давно нет конкурентов. Даже мелкософту практически нечего предложить бизнесу и они плавно слились из IE в "оболочку над Хромым".
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 11:34, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ведь хотел сказать поэтому и нет? Да нет и появиться в принципе не может. Даже фф уже загнулся и жив только потому что за это платит гугл.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 11:41, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Даже фф уже загнулся и жив только потому что за это платит гугл.

    ФФ "жив только потому что за это платит гугл" примерно с 2005 года.
    Уже тогда 95% их ревеню было от гугла.

     
     
  • 5.82, Аноним (82), 14:28, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Первая публичная бета-версия Google Chrome для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая стабильная — 11 декабря 2008 года

    Эксперт Аноним снова блещет своими знаниями.

     
     
  • 6.84, Аноним (84), 14:39, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперт-аноним блеснул логикой.
     
  • 6.90, 21yosenior (?), 14:55, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.106, Аноним (105), 15:48, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
     
  • 3.30, Аноним (105), 12:28, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Safari и Firefox:
    https://gs.statcounter.com/browser-market-share
     
     
  • 4.48, Аноним (5), 13:11, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Научись уже в статистике указывать только desktop.
     
     
  • 5.51, Аноним (105), 13:13, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox, Chrome, Safari есть как на десктопе, так и на телефоне.
     
  • 5.55, СлесарьДед (?), 13:20, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Safari, больше нравится, на смартфоне, чем Chrome.
    Просто открывает сайты, ничего не просит.
    Не жрет Озу. ( уж не знаю как там на Android, но догадываюсь что Chrome как на пк на Android, жрет Озу, ).
     
  • 2.19, Аноним (-), 11:56, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё это делается чтобы быть совместимым только с самим собой.

    Ничего не мешает остальным так называемым "браузерам" взять и реализовать также? У них лапки?

    Вот только не нужно рассказывать про какие-то стандарты. То что оно в стандарте совсем не значит что браузер это поддерживает. Иначе на том же w3 не для каждой фичи не указывалось бы какие браузеры ее поддерживают.

     
     
  • 3.93, 21yosenior (?), 15:02, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них действительно лапки. Когда софт пишется не лапками, он не продвигается на 99% за счёт лозунгов про свободку, злых корпорастов-конкурентов и инновационных недоязычков, которые вот уже завтра этих конкурентов победят.

    Стандарты ничего не значат сами по себе. Это просто сводка того, что есть в передовом софте и не более. Поэтому сначала появляется фича в реализациях, и только затем её стандартизуют. А не наоборот как "думают" многие тутошние адепты недобраузеров. Стандарт на пустом месте не появляется, как и не создаёт/предлагает каких-то новых фич.

     
     
  • 4.113, 12yoexpert (ok), 16:10, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аминь, пастырь мой. хвала корпорастам, мы ни в чём не будем нуждаться
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:11, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Всё это делается чтобы быть совместимым только с самим собой."
    Все забыли войну браузеров. А теперь остался монополист, чему удивляться?
     
     
  • 2.13, Аноним (5), 11:35, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тому почему все не могут единообразно и одномоментно реализовать стандарты w3c? Или может они специально сделали такой стандарт на деньги Гугла?
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 11:39, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что то, что сейчас реализует Chrome, не согласуется ни с каким стандартом.

    Им не нужно, они монополисты.

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:00, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего вы решили что это ТОЛЬКО в хроме ? Всего лишь указано что в хром добавлено . Это во всех хромиумах с тем же номером движка и даже в фоксе (хотя и отключено по умолчанию , потому что селектор - драфт) .
     
     
  • 4.49, Аноним (5), 13:12, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, хром может чего то не добавлять или добавлять позже чтобы всегда другие были с ним несовместимы.
     
  • 3.23, ebassi (?), 12:07, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что "все" реализовывают стандарт WHATWG. Который управляется гуглом, внезапно.
     
  • 2.27, Аноним (105), 12:26, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А теперь остался монополист, чему удивляться?

    Всё равно нужна совместная работа:
    https://opennet.ru/60773-speedometer

     

  • 1.14, Аноним (20), 11:36, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По поводу следующего релиза аж в январе: гугл начал отмечать ещё в ноябре - добавил неделю , в декабре продолжит - добавит ещё две недели . Итого трёхнедельная задержка .
     
  • 1.18, 12yoexpert (ok), 11:44, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что тут скажешь: firefox уже 145

    и это при том, что не он эту гонку начал

    думайте

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:09, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Трястись от числа в версии это какой-то вид ОКР?
     
     
  • 3.25, 12yoexpert (ok), 12:14, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    обязательной контрольной работы? я уже и забыл, что это, так что тебе виднее
     
     
  • 4.34, Bob (??), 12:33, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.40, Аноним (20), 12:53, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напомнить как именно на этом сайте каждый месяц в коментах тряслись что у хрома "циферки больше" ? ;)
     
  • 2.32, Bob (??), 12:29, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    у firefox теперь аж 2.3% рынка - и кому он нужен?

    у хрома 71.22% + ~10% хромиумов
    14.35% у safari

    что тут думать, если не каждый сайт даже под safari не адаптируют? забудь о лисе)

    чем быстрее рухнет mozilla и наработки с финансированием уйдут тем же парням из tor - тем лучше, для всех.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:31, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "чем быстрее рухнет mozilla и наработки с финансированием уйдут"
    Тем самым освободиться экономическая ниша (открытые браузеры) для более достойный конкурентов!
     
     
  • 4.35, Аноним (84), 12:38, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, тем самым освободится ниша для хрома.
     
     
  • 5.112, 12yoexpert (ok), 16:08, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ниша под дном
     
  • 3.36, Аноним (20), 12:38, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без мозиллы TOR загнётся максимум через месяц - они браузер не разрабатывают . "От слова вообще" . То же ждёт и всех остальных нахлебников .
     
     
  • 4.37, 12yoexpert (ok), 12:39, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты путаешь тор и тор-браузер, две разные вещи. тебе никто не запрещает любой браузер пропустить через тор
     
     
  • 5.39, Аноним (20), 12:49, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему команда использует исключительно фокс - не задумывались ? При "любом браузере" - TOR бесполезен . Потому это и стало синонимами .
     
     
  • 6.42, 12yoexpert (ok), 12:57, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    полный бред: никакая команда не использует никакого фокса, тор не бесполезен для не-firefox-ов, и тор и тор-браузер никогда не были и не будут синонимами
     
     
  • 7.47, Аноним (43), 13:09, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Покормлю https support torproject org tor-browser security using-tor-with-oth... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.87, penetrator (?), 14:50, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    используя левый браузер, ты сразу становишься не анонимным из-за принципов его работы, они его кастомайзят не просто так
     
     
  • 8.102, Bob (??), 15:30, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    параноики используют Whonix или Tails а там хоть хромиум закастомайзить можно иб... текст свёрнут, показать
     
  • 8.111, 12yoexpert (ok), 16:08, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет... текст свёрнут, показать
     
  • 3.56, Трудовик (?), 13:22, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >firefox

    Мне Firefox, больше нравится как браузер, незнаю, ощущение от Chrome, что это какая то китайская игрушка за 1$.
    А Firefox, он прям браузер.
    Хотя щас говорят Google, щемит Firefox.

     
     
  • 4.96, 21yosenior (?), 15:10, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мне руст, больше нравится как язык, незнаю, ощущение от сишки, что это какая то китайская игрушка за 1$.
    > А руст, он прям язык.
    > Хотя щас говорят сишка, щемит руст.

    Типичный спам-бот того самого.

     
     
  • 5.104, Аноним (105), 15:38, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новая методичка ботов называть других ботами ?
     
     
  • 6.107, 12yoexpert (ok), 15:59, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купи букварь, лапоть
     
  • 2.95, 21yosenior (?), 15:08, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.31, Аноним (31), 12:29, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему в статье не указано, что в Google Chrome 143 добавили функцию деление в... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.38, eugener (ok), 12:39, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > доля web-страниц, на которых используется XSLT, оценивается в 0.02%

    Есть у кого-нибудь ссылка на такую страницу? Интересно глянуть и понять смысл такого преобразования в браузере.

    Чтобы сервер не нагружать?))

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 14:01, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примера вот прям щас нет у меня, но как язык работы с шаблонами было вполне было прикольно поработать.
     

  • 1.41, pic (??), 12:56, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы группировку вкладок в выпадающий список, тогда бы уже с десятками и сотнями вкладок было бы удобнее работать как с сотнями закладок.
     
  • 1.44, pic (??), 12:59, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще пора бы уже отказаться от закладок и использовать только вкладки.

    Редко используемые можно сделать автоматически выгружаемыми, а к остальным группировку в папку с выпадающим списком, сами папки скроллируемыми сделать вместе с обычными вкладками.

    Не знаю есть ли такое в других более продвинутых браузерах.

     
     
  • 2.54, Аноним (21), 13:18, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вкладки — временная сущность. Закладки — постоянная.
     
     
  • 3.70, pic (??), 13:57, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это одно и тоже, сайты.
    Просто тупо не надо валить сессию браузера и спрашивать пользователя нужно восстанавливать вкладки или нет, однозначно сразу восстанавливать.
    Для Интимного у вас есть инкогнито, другой рабочий профиль, новое окно браузера.
     
     
  • 4.76, Аноним (84), 14:04, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это одно и тоже, сайты.

    Нет, это не сайты. Сайты на серверах находятся.

     
  • 4.80, Аноним (43), 14:19, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау, хома не осилил одну галку в настройках.
     
     
  • 5.81, Аноним (81), 14:22, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.92, Аноним (43), 15:00, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.57, СмузиКодер (?), 13:24, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >автоматически выгружаемыми,

    Забавно, что Yandex Browser, преподносит это как уникальную функцию именно Яндекс браузер - Яндекс браузер оптимизировали, и он стал потреблять на 35% меньше Озу, говорят).
    Но ведь это default функция Chrome).

     
     
  • 3.59, Аноним (105), 13:31, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У него другая уникальная функция:
    https://opennet.ru/56830-tls
     
     
  • 4.71, pic (??), 13:59, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без этого сертификата не дадут выходить из рунета в остальной интернет.
    Они уже заявили будет как в КНР.
     
  • 4.97, 21yosenior (?), 15:13, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В целом, да - работоспособность из коробки - это действительно функция. И поскольку у остальных аналогичного нет, то да - она уникальная.
     
  • 3.65, Аноним (2), 13:38, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего забавного. Раньше этого не было в хромиуме, было в опере. Теперь в опере ещё лучше. Auto Tab Discard был всё это время.
     
  • 2.61, Васисуалий (?), 13:33, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.75, pic (??), 14:04, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Васисуалий

    Я не боюсь высказывать своё личное мнение.
    А тебе кроме оскорблений нечего сказать, утрись.

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 14:34, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.110, 12yoexpert (ok), 16:07, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вах, какие мы смелые. а ну скажи вслух "конституция"
     

  • 1.58, штульманов (?), 13:30, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Chrome - самый лудший бровсер, а Windows - самый прекрасныя ОС
     
     
  • 2.62, Васисуалий (?), 13:34, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, Аноним (5), 13:35, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.73, pic (??), 14:02, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы правы, потому что это Ваше IMHO.
     
     
  • 3.85, Аноним (83), 14:41, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты набиваешь себе клоyнские комменты?
     

  • 1.60, Васисуалий (?), 13:32, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Можно ли как-то выкорчевать это встроенное "ИИ"? Браузер итак превратился в шпионский комбайн с кучей зондов (в гугле, а значит и у АНБ, есть полное досье на каждого пользователя).
     
     
  • 2.63, Аноним (5), 13:35, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невидимая рука рынка не даёт. За бесплатно это сделать трудно, а если нужны деньги придется искать другую ИИ чтобы окупить расходы на убирание предыдущей. Так и получился Яндекс браузер.
     
     
  • 3.67, Аноним (105), 13:44, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так и получился

    https://youtu.be/smVOVUMWf7w?si=cq7ztOdV2zJgKkOQ&t=129

     
  • 2.78, Аноним (78), 14:16, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придумали сложностей. Яндекс браузер, кстати, есть в репозиториях и Астры, и РедОС. Ставьте и пользуйтесь.
     
     
  • 3.86, Аноним (83), 14:42, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.88, Аноним (105), 14:51, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С установкой ЯБ сложностей только прибавится.
    Не нравится Хром, ставьте Firefox:
    https://www.firefox.com/ru/
     
     
  • 4.98, 21yosenior (?), 15:16, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но что это за сложности ты конечно же не сообщишь. А так да, "просто поставь недобраузер" - прям решение всех решений.

    Насколько дешёвая ботва нынче пошла. Уже даже шифроваться не пытаются.

     
     
  • 5.99, Аноним (105), 15:25, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MITM из коробки: https://habr.com/ru/articles/968218/
     
     
  • 6.101, 21yosenior (?), 15:30, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там из коробки сотни митмов уже и так есть.
     
  • 3.109, 12yoexpert (ok), 16:05, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это, кстати, единственная малварь, возможность установки и работоспособность которой под линукс - факт
     
  • 2.103, Bob (??), 15:33, 07/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.69, Аноним (69), 13:56, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > риски безопасности, вызванные использованием библиотеки libxslt

    Растранцы не могут переписать это?

     
  • 1.77, Аноним (77), 14:15, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены новые возможности AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы...

    Нет, никто не навязывает ИИ, вообще! Это вам кажется!

     
  • 1.79, Аноним (79), 14:18, 07/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скроллинг колёсиком мышки сломали в этой версии. Вроде как только при работе с wayland - скролл медленный очень, палец устает.
     
     
  • 2.108, 12yoexpert (ok), 16:03, 07/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угадай, работает ли оно в замшелых неподдерживаемых дидовских иксах
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру