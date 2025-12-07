Выпуск web-браузера Chrome 143

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 143. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 144 запланирован на 13 января. Основные изменения в Chrome 143: Объявлена устаревшей и запланирована к отключению в выпуске Chrome 155 поддержка языка преобразования XML-документов XSLT, в том числе объявлены устаревшими API XSLTProcessor и инструкции разбора таблиц стилей XML. В качестве причины упоминаются риски безопасности, вызванные использованием библиотеки libxslt, которая имеет проблемы с сопровождением и является источником совершения атак на браузеры, при том, что доля web-страниц, на которых используется XSLT, оценивается в 0.02%.

Добавлены новые возможности AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. AI-режим даёт возможность задавать сложные вопросы на естественном языке и получать ответы на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Режим также позволяет задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки. Для перехода в AI-режим, который пока доступен только на платформах macOS и Windows, достаточно нажать клавишу табуляции перед началом ввода в адресной строке.

Библиотека ICU обновлена до версии 77.1 с поддержкой Unicode 16 и обновлением данных локалей.

В CSS добавлен селектор "@container anchored(fallback)", позволяющий менять стиль элементов, привязанных к позиции других элементов, в зависимости от выбранной браузером альтернативной позиции, заданной через свойство "position-try-fallbacks" для предотвращения выхода элемента за границу внешнего блока или области просмотра.

В CSS-свойства "background-position-x" и "background-position-y" добавлена возможность определения позиции фонового изображения относительно одного из краёв блока. Например, "background-position-x: left 30px;".

Добавлено CSS-свойство "font-language-override" для переопределения языка, используемого для замены глифов в шрифтах OpenType, предоставляющих специфичные для определённых языков варианты глифов. Например, 'font-language-override: "RUS";'.

В API WindowEventHandlers добавлена поддержка обработки событий "ongamepadconnected" и "ongamepaddisconnected" для отслеживания подключения и отключения геймпадов.

В JavaScript API для работы с DOM в именах и префиксах создаваемых элементов и атрибутов разрешено использование всех символов, допустимых в парсере HTML.

При использовании API WebTransport разрешено согласование протокола, используемого для взаимодействия сервера с web-приложением (при создании объекта WebTransport приложение может указать список допустимых протоколов).

В режиме Origin trial добавлен API Web Install, предоставляющий метод navigator.install() для инициирования установки web-приложений сайтами, что может быть использовано при создании каталогов-магазинов web-приложений или для упрощения установки web-приложений для работы с текущим сайтом. Установка производится после явного подтверждения операции пользователем.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Расширены возможности экспериментального сервера MCP (Model Context Protocol), позволяющего обращаться к возможностям Chrome DevTools из внешних AI-ассистентов. В панель Elements добавлена поддержка отладки CSS-правил @starting-style. Панель аудита обновлена до выпуска Lighthouse 13. При экспорте результатов отслеживания производительности предоставлена возможность включения в архив содержимого файлов HTML, CSS и JavaScript, а также данных "source map". Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 13 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 13 премий и выплатила 18 тысяч долларов США (одна премия $11000, две премии $3000 долларов и одна премия $1000). Размер 9 вознаграждений пока не определён.



