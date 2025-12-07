Выпуск web-браузера Chrome 143

|
Почему может быть такое, что только в 1 из 100 запусков работает ускорение? Ещё в 5 случаях упадёт. Но если работает, то производительность нормальная, пока не закроешь. В nwjs видно, если видеокарта не работает.
Но иногда ведь работает Я не вижу ничего в логах, видеокарта будто бы всегда ис...
Оперативная память с бэдами у вас, а виноваты разработчики. Забавно.
У меня вот всегда работает.
Чушь. Хромиум единственная программа с проблемами. И если 1 раз запускается, потом работает в любых условиях (и при любых других программах фоном).
Ага, и следующим же сообщением описали locale-gen, который за весь мой опыт работы с пинуксами ни разу не ломался.
locale-gen v2 как работал так и работает. В 3 они поменяли логику работы с локалями. Ну и я проверял, все данные на диске, они в порядке. Процедура всегда одна: вызываешь locale-gen от рута, открываешь программу от пользователя. С 2 версией locale-gen вызывается только после обновления glibc.
chrome://flags/#enable-vulkan
chrome://flags/#enable-skia-graphite
chrome://flags/#enable-webgpu
chrome://flags/#enable-webnn-dma-buf
/usr/bin/google-chrome-stable --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --ignore-gpu-blocklist --disk-cache-dir=/dev/null --media-cache-size=1 --disable-logging
Не использую Chrome, но уже задумываюсь, тк Firefox, что то мутит).
Запускаю у себя с такими параметрами.
Есть ускорение, но некоторые функии экспереминтальны, поэтому есть глюки с transparence в 2d гиф.
а у меня уже code --disable-native-gpu-memory-buffers --enable-webgl --disable-...
Попробовал --enable-skia-graphite, фреймрейт 15-29, средний 20. Чисто на vulkan стабильно 60, периодически падения до 40/20. Но шутка в том, что когда работает нормально, никаких падений и лагов нет. Достаточно перезапускать много раз, пока не начнёт работать.
> В CSS-свойства "background-position-x" и "background-position-y" добавлена возможность определения позиции фонового изображения относительно одного из краёв блока. Например, "background-position-x: left 30px;".
Всё это делается чтобы быть совместимым только с самим собой.
А у Хрома уже давно нет конкурентов. Даже мелкософту практически нечего предложить бизнесу и они плавно слились из IE в "оболочку над Хромым".
Ты ведь хотел сказать поэтому и нет? Да нет и появиться в принципе не может. Даже фф уже загнулся и жив только потому что за это платит гугл.
> Даже фф уже загнулся и жив только потому что за это платит гугл.
ФФ "жив только потому что за это платит гугл" примерно с 2005 года.
Уже тогда 95% их ревеню было от гугла.
>Первая публичная бета-версия Google Chrome для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая стабильная — 11 декабря 2008 года
Эксперт Аноним снова блещет своими знаниями.
Firefox, Chrome, Safari есть как на десктопе, так и на телефоне.
Safari, больше нравится, на смартфоне, чем Chrome.
Просто открывает сайты, ничего не просит.
Не жрет Озу. ( уж не знаю как там на Android, но догадываюсь что Chrome как на пк на Android, жрет Озу, ).
> Всё это делается чтобы быть совместимым только с самим собой.
Ничего не мешает остальным так называемым "браузерам" взять и реализовать также? У них лапки?
Вот только не нужно рассказывать про какие-то стандарты. То что оно в стандарте совсем не значит что браузер это поддерживает. Иначе на том же w3 не для каждой фичи не указывалось бы какие браузеры ее поддерживают.
У них действительно лапки. Когда софт пишется не лапками, он не продвигается на 99% за счёт лозунгов про свободку, злых корпорастов-конкурентов и инновационных недоязычков, которые вот уже завтра этих конкурентов победят.
Стандарты ничего не значат сами по себе. Это просто сводка того, что есть в передовом софте и не более. Поэтому сначала появляется фича в реализациях, и только затем её стандартизуют. А не наоборот как "думают" многие тутошние адепты недобраузеров. Стандарт на пустом месте не появляется, как и не создаёт/предлагает каких-то новых фич.
"Всё это делается чтобы быть совместимым только с самим собой."
Все забыли войну браузеров. А теперь остался монополист, чему удивляться?
Тому почему все не могут единообразно и одномоментно реализовать стандарты w3c? Или может они специально сделали такой стандарт на деньги Гугла?
Потому что то, что сейчас реализует Chrome, не согласуется ни с каким стандартом.
Им не нужно, они монополисты.
А с чего вы решили что это ТОЛЬКО в хроме ? Всего лишь указано что в хром добавлено . Это во всех хромиумах с тем же номером движка и даже в фоксе (хотя и отключено по умолчанию , потому что селектор - драфт) .
Лол, хром может чего то не добавлять или добавлять позже чтобы всегда другие были с ним несовместимы.
Потому что "все" реализовывают стандарт WHATWG. Который управляется гуглом, внезапно.
По поводу следующего релиза аж в январе: гугл начал отмечать ещё в ноябре - добавил неделю , в декабре продолжит - добавит ещё две недели . Итого трёхнедельная задержка .
обязательной контрольной работы? я уже и забыл, что это, так что тебе виднее
Напомнить как именно на этом сайте каждый месяц в коментах тряслись что у хрома "циферки больше" ? ;)
у firefox теперь аж 2.3% рынка - и кому он нужен?
у хрома 71.22% + ~10% хромиумов
14.35% у safari
что тут думать, если не каждый сайт даже под safari не адаптируют? забудь о лисе)
чем быстрее рухнет mozilla и наработки с финансированием уйдут тем же парням из tor - тем лучше, для всех.
"чем быстрее рухнет mozilla и наработки с финансированием уйдут"
Тем самым освободиться экономическая ниша (открытые браузеры) для более достойный конкурентов!
Без мозиллы TOR загнётся максимум через месяц - они браузер не разрабатывают . "От слова вообще" . То же ждёт и всех остальных нахлебников .
ты путаешь тор и тор-браузер, две разные вещи. тебе никто не запрещает любой браузер пропустить через тор
Почему команда использует исключительно фокс - не задумывались ? При "любом браузере" - TOR бесполезен . Потому это и стало синонимами .
полный бред: никакая команда не использует никакого фокса, тор не бесполезен для не-firefox-ов, и тор и тор-браузер никогда не были и не будут синонимами
Покормлю https support torproject org tor-browser security using-tor-with-oth...
используя левый браузер, ты сразу становишься не анонимным из-за принципов его работы, они его кастомайзят не просто так
параноики используют Whonix или Tails а там хоть хромиум закастомайзить можно иб...
>firefox
Мне Firefox, больше нравится как браузер, незнаю, ощущение от Chrome, что это какая то китайская игрушка за 1$.
А Firefox, он прям браузер.
Хотя щас говорят Google, щемит Firefox.
> Мне руст, больше нравится как язык, незнаю, ощущение от сишки, что это какая то китайская игрушка за 1$.
> А руст, он прям язык.
> Хотя щас говорят сишка, щемит руст.
Типичный спам-бот того самого.
А почему в статье не указано, что в Google Chrome 143 добавили функцию деление в...
> доля web-страниц, на которых используется XSLT, оценивается в 0.02%
Есть у кого-нибудь ссылка на такую страницу? Интересно глянуть и понять смысл такого преобразования в браузере.
Чтобы сервер не нагружать?))
Примера вот прям щас нет у меня, но как язык работы с шаблонами было вполне было прикольно поработать.
Ещё бы группировку вкладок в выпадающий список, тогда бы уже с десятками и сотнями вкладок было бы удобнее работать как с сотнями закладок.
Вообще пора бы уже отказаться от закладок и использовать только вкладки.
Редко используемые можно сделать автоматически выгружаемыми, а к остальным группировку в папку с выпадающим списком, сами папки скроллируемыми сделать вместе с обычными вкладками.
Не знаю есть ли такое в других более продвинутых браузерах.
Это одно и тоже, сайты.
Просто тупо не надо валить сессию браузера и спрашивать пользователя нужно восстанавливать вкладки или нет, однозначно сразу восстанавливать.
Для Интимного у вас есть инкогнито, другой рабочий профиль, новое окно браузера.
> Это одно и тоже, сайты.
Нет, это не сайты. Сайты на серверах находятся.
>автоматически выгружаемыми,
Забавно, что Yandex Browser, преподносит это как уникальную функцию именно Яндекс браузер - Яндекс браузер оптимизировали, и он стал потреблять на 35% меньше Озу, говорят).
Но ведь это default функция Chrome).
Без этого сертификата не дадут выходить из рунета в остальной интернет.
Они уже заявили будет как в КНР.
В целом, да - работоспособность из коробки - это действительно функция. И поскольку у остальных аналогичного нет, то да - она уникальная.
Ничего забавного. Раньше этого не было в хромиуме, было в опере. Теперь в опере ещё лучше. Auto Tab Discard был всё это время.
>Васисуалий
Я не боюсь высказывать своё личное мнение.
А тебе кроме оскорблений нечего сказать, утрись.
Можно ли как-то выкорчевать это встроенное "ИИ"? Браузер итак превратился в шпионский комбайн с кучей зондов (в гугле, а значит и у АНБ, есть полное досье на каждого пользователя).
Невидимая рука рынка не даёт. За бесплатно это сделать трудно, а если нужны деньги придется искать другую ИИ чтобы окупить расходы на убирание предыдущей. Так и получился Яндекс браузер.
Придумали сложностей. Яндекс браузер, кстати, есть в репозиториях и Астры, и РедОС. Ставьте и пользуйтесь.
Но что это за сложности ты конечно же не сообщишь. А так да, "просто поставь недобраузер" - прям решение всех решений.
Насколько дешёвая ботва нынче пошла. Уже даже шифроваться не пытаются.
и это, кстати, единственная малварь, возможность установки и работоспособность которой под линукс - факт
> риски безопасности, вызванные использованием библиотеки libxslt
Растранцы не могут переписать это?
> Добавлены новые возможности AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы...
Нет, никто не навязывает ИИ, вообще! Это вам кажется!
Скроллинг колёсиком мышки сломали в этой версии. Вроде как только при работе с wayland - скролл медленный очень, палец устает.
