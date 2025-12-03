JavaScript-платформа Bun перешла в руки компании Anthropic

2.16 , Аноним ( 16 ), 14:19, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если уж в расте никто не может понять куда память девается, из-за того, что средства инструментирования под него такая шляпа, то сабж тем более не отладить.

3.17 , Аноним ( 13 ), 14:25, 03/12/2025 Ну так, бун отлично подходит для скрипт-кидис! Только вот, вакансий на этот бун нет вообще.

3.21 , 12yoexpert ( ok ), 14:43, 03/12/2025 у сабжа и раста одна и та же ЦА

3.38 , morphe ( ? ), 16:23, 03/12/2025 Под него как минимум работают те же самые средства что и под C, а на деле их больше, библиотеки трассировки под Rust прекрасные.

2.25 , Аноним ( 22 ), 14:49, 03/12/2025 Интересно, как они этого добились на zig? Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть, и через эти аллокаторы можно чуть ли не давать историю по выделению, освобождению. Ну все сделано чтоб не текло. Как? Может Сишная либа какая?

3.26 , Аноним ( 26 ), 14:53, 03/12/2025 javascriptcore точно не на Zig написана.

3.32 , Аноним ( 34 ), 15:44, 03/12/2025 >и defer есть Это минус языка, а не плюс. Defer всегда можно забыть написать.

>Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть

>Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть
>Ну все сделано чтоб не текло. Конкретно этих двух вещей недостаточно, они слишком низкоуровневые. Вот создам я двусвязный список и закольцую его. Zig с этим справится?

4.36 , Аноним ( 22 ), 16:03, 03/12/2025 > Вот создам я двусвязный список и закольцую его. Zig с этим справится? А в чем проблема? Там же не динамический garbage collector. Как напишешь освобождение, так и будет. > Это минус языка, а не плюс. Defer всегда можно забыть написать. Минус по сравнению с чем? free еще легче забыть написать.

5.39 , morphe ( ? ), 16:25, 03/12/2025 > Минус по сравнению с чем? free еще легче забыть написать. free не даёт ложных ожиданий что всё очистится, я смотрел несколько проектов на zig - и там везде забывали освобождать то что возвращается из функций/вложенные аллокации Вот RAII в Rust например от такого спасает

5.46 , Аноним ( 34 ), 17:17, 03/12/2025 большой текст свёрнут, показать Вот в этом, очевидно, и есть проблема И зачем нужен очередной язык, если это уж...