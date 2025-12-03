JavaScript-платформа Bun перешла в руки компании Anthropic

|
1.1, Аноним (-), 12:32, 03/12/2025
> Компания Anthropic, продвигающая семейство больших языковых моделей Claude
Ну все, продались корпам. Причем самым мезким - AIщикам.
Не то, чтобы было сильно удивительно, но...
2.6, Аноним (6), 13:16, 03/12/2025
Ну из крупных ИИ стартапов они самые травоядные пока что. Посмотрим как дальше будут себя вести. В целом бабло от крупных корпораций чаще помогает в развитии чем вредит, когда это касается инфраструктурных проектов типа Bun.
3.37, Аноним (37), 16:11, 03/12/2025
ИИ–стартапы не бывают травоядными по определению.
Им нужна бигдата для существования. Либо они сами её скрапят и сосут отовсюду, где дотянутся, либо покупают. Что вызывает появление мерзавцев, которые скрапят всё подряд, продающих свои услуги стартапу.
А теперь сопоставь это с новостями про 90% трафика, приходящегося на ботов, создание Anubis, появление WAF и капчи на каждом углу интернетов.
2.9, Аноним (9), 13:21, 03/12/2025
>продолжит поставляться под лицензий MIT,
Продались имеют право. но если тебе так надо, можешь форкнуть.
2.14, Витюшка (?), 14:09, 03/12/2025
Ещё ходит в штанишки, а уже можно на нём зарабатывать пару миллиардиков...это ли не успех языка?
1.5, Аноним (5), 13:01, 03/12/2025
И тем не менее: Zig засветился в крупном проекте, а гораздо более эффективный и ясный Nim играет в независимость и целомудрие.
2.8, Аноним (8), 13:18, 03/12/2025
> гораздо более эффективный и ясный Nim играет в независимость и целомудрие.
Создатель Nim там уже в очередной раз переписывает весь язык с нуля. Это игрушка для его автора, а не язык программирования.
3.19, Аноним (5), 14:42, 03/12/2025
Без разницы, что он там переписывает. Поменяются подкапотные иеханизмы и устройства, и, возможно, немножко панель управления в салоне, — сам-то ясный и понятный синтаксис и семантика сохранятся.
Речь о том, что ему бы создать какой-нибудь «Free Nim Foundation» — и сразу первое место в рейтингах языков программирования было бы обеспечено ☺️
4.24, 12yoexpert (ok), 14:45, 03/12/2025
нет, меняется сама архитектура языка, постоянно ломается пользовательский код. не только из-за поломки синтаксиса, а из-за поломки api в принципе
но это всё не так страшно, как принципиальное отсутствие отладчика
5.34, Аноним (34), 15:55, 03/12/2025
>но это всё не так страшно, как принципиальное отсутствие отладчика
Правильно, не будет отладчика транслирующим в си.
5.47, _ (??), 17:21, 03/12/2025
> 12yoexpert: нет, меняется сама архитектура языка, постоянно ломается пользовательский код. не только из-за поломки синтаксиса, а из-за поломки api в принципе
У тебя талант из всего что есть - выбирать самое пахучее ...
И эти люди чёй-то там буксуют за Go ;-D
:-)))
2.23, 12yoexpert (ok), 14:44, 03/12/2025
> Nim играет в независимость
автор продаёт единственную книгу по языку исключительно через амазон, где сам и работает
2.31, Аноним (34), 15:40, 03/12/2025
>Zig
>Nim
Создают же люди весьма сомнительные языки, без нормальной системы типов.
2.44, Кошкажена (?), 17:03, 03/12/2025
> а гораздо более эффективный и ясный Nim играет в независимость и целомудрие.
Постоянно новые версии клепать - это независимость или целомудрие?
2.48, _ (??), 17:23, 03/12/2025
> а гораздо более эффективный и ясный Nim
Гораздо более недо-пере-пЫхон?!
PS: перепихон не специально получилось, но оставлю - красивое %)
4.29, anonnn (?), 15:32, 03/12/2025
Видимо имелось ввиду клаудфлер но автор комента так спешил аж обосрался
1.13, Аноним (13), 13:56, 03/12/2025
И тем не менее, по отзывам ОЗУ у этого бун подтекает, но и производительный он очень, значительно выигрывает у ноды и у тем более пыха. Смузехлёбы в восторге!
2.16, Аноним (16), 14:19, 03/12/2025
Если уж в расте никто не может понять куда память девается, из-за того, что средства инструментирования под него такая шляпа, то сабж тем более не отладить.
3.17, Аноним (13), 14:25, 03/12/2025
Ну так, бун отлично подходит для скрипт-кидис! Только вот, вакансий на этот бун нет вообще.
3.38, morphe (?), 16:23, 03/12/2025
Под него как минимум работают те же самые средства что и под C, а на деле их больше, библиотеки трассировки под Rust прекрасные.
2.25, Аноним (22), 14:49, 03/12/2025
Интересно, как они этого добились на zig?
Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть, и через эти аллокаторы можно чуть ли не давать историю по выделению, освобождению. Ну все сделано чтоб не текло. Как? Может Сишная либа какая?
3.32, Аноним (34), 15:44, 03/12/2025
>и defer есть
Это минус языка, а не плюс. Defer всегда можно забыть написать.
>Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть
>Ну все сделано чтоб не текло.
Конкретно этих двух вещей недостаточно, они слишком низкоуровневые. Вот создам я двусвязный список и закольцую его. Zig с этим справится?
4.36, Аноним (22), 16:03, 03/12/2025
> Вот создам я двусвязный список и закольцую его. Zig с этим справится?
А в чем проблема? Там же не динамический garbage collector. Как напишешь освобождение, так и будет.
> Это минус языка, а не плюс. Defer всегда можно забыть написать.
Минус по сравнению с чем? free еще легче забыть написать.
5.39, morphe (?), 16:25, 03/12/2025
> Минус по сравнению с чем? free еще легче забыть написать.
free не даёт ложных ожиданий что всё очистится, я смотрел несколько проектов на zig - и там везде забывали освобождать то что возвращается из функций/вложенные аллокации
Вот RAII в Rust например от такого спасает
5.46, Аноним (34), 17:17, 03/12/2025
Вот в этом, очевидно, и есть проблема И зачем нужен очередной язык, если это уж... большой текст свёрнут, показать
1.27, Аноним (27), 14:59, 03/12/2025
Был пост про анализ производительности на буне. Прирост за счет того, что многие функции стдлибы переписаны на zig, а не оставлены на js как в ноде и дено, за счет чего выигрыш в конкретных бенчах. Сам вебкит js интерпретатор медленнее хромовского. Но в целом молодцы, че. Денег подняли.
1.40, Аноним (-), 16:31, 03/12/2025
И "это" теперь в зависимостях/рекомендациях к yt-dlp...
ЗЫ.Я знаю, что можно выбрать и ноду, и дено... Но сама суть внедрения "этого" в зависимостях... Печально. Как и карго к апт.
1.49, Аноним (49), 17:26, 03/12/2025
Унификация и совместимость - это холосо. Можно на реальных проектах проверить кто надежнее и быстрее.
|