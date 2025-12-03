The OpenNET Project / Index page

JavaScript-платформа Bun перешла в руки компании Anthropic

03.12.2025 12:19

Компания Anthropic, продвигающая семейство больших языковых моделей Claude, поглотила стартап, разрабатывающий открытую JavaScript-платформу Bun, преподносимую как высокопроизводитльный аналог платформ Node.js и Deno. Основной причиной поглощения упоминается желание обеспечить стабильное развитие платформы Bun, которая задействована в продуктах Claude Code и Claude Agent SDK. После завершения сделки проект останется открытым и публично развиваемым на GitHub, продолжит поставляться под лицензий MIT, будет сопровождаться и разрабатываться той же командой и сохранит свои приоритеты (ориентация на высокую производительность и совместимость с Node.js).

Проект Bun написан на языках Zig и С++, и развивается с оглядкой на обеспечение совместимости с серверными приложениями для Node.js и поддерживает большую часть API Node.js. В состав платформы входит набор инструментов для создания и выполнения приложений на языках JavaScript и TypeScript, а также runtime для выполнения JavaScript-приложений без браузера, пакетный менеджер (совместимый с NPM), инструментарий для выполнения тестов, система сборки самодостаточных пакетов и прослойка для встраивания обработчиков, написанных на языке Си. По производительности Bun заметно обгоняет Deno и Node.js (в тестах на базе фреймворка React платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js). Для выполнения JavaScript задействован JavaScript-движок JavaScriptCore и компоненты проекта WebKit с дополнительными патчами.

  • 1.1, Аноним (-), 12:32, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    > Компания Anthropic, продвигающая семейство больших языковых моделей Claude

    Ну все, продались корпам. Причем самым мезким - AIщикам.
    Не то, чтобы было сильно удивительно, но...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:46, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и иишный. Это провал.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:16, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну из крупных ИИ стартапов они самые травоядные пока что. Посмотрим как дальше будут себя вести. В целом бабло от крупных корпораций чаще помогает в развитии чем вредит, когда это касается инфраструктурных проектов типа Bun.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:11, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ–стартапы не бывают травоядными по определению.

    Им нужна бигдата для существования. Либо они сами её скрапят и сосут отовсюду, где дотянутся, либо покупают. Что вызывает появление мерзавцев, которые скрапят всё подряд, продающих свои услуги стартапу.

    А теперь сопоставь это с новостями про 90% трафика, приходящегося на ботов, создание Anubis, появление WAF и капчи на каждом углу интернетов.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >продолжит поставляться под лицензий MIT,

    Продались имеют право. но если тебе так надо, можешь форкнуть.

     
  • 2.42, Кошкажена (?), 17:02, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем самым мезким - AIщикам.

    Лопнет вместе со всем AI к 30 году.

     

  • 1.2, Аноним (3), 12:46, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Zig даже из детв ещё не вышел. А ещё он небезопасный.
     
     
  • 2.14, Витюшка (?), 14:09, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ещё ходит в штанишки, а уже можно на нём зарабатывать пару миллиардиков...это ли не успех языка?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:34, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличии от раста
     

  • 1.4, НяшМяш (ok), 12:48, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > Zig и С++

    Не жалко, пусть забирают.

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:01, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И тем не менее: Zig засветился в крупном проекте, а гораздо более эффективный и ясный Nim играет в независимость и целомудрие.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:18, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > гораздо более эффективный и ясный Nim играет в независимость и целомудрие.

    Создатель Nim там уже в очередной раз переписывает весь язык с нуля. Это игрушка для его автора, а не язык программирования.

     
     
  • 3.19, Аноним (5), 14:42, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без разницы, что он там переписывает. Поменяются подкапотные иеханизмы и устройства, и, возможно, немножко панель управления в салоне, — сам-то ясный и понятный синтаксис и семантика сохранятся.

    Речь о том, что ему бы создать какой-нибудь «Free Nim Foundation» — и сразу первое место в рейтингах языков программирования было бы обеспечено ☺️

     
     
  • 4.24, 12yoexpert (ok), 14:45, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, меняется сама архитектура языка, постоянно ломается пользовательский код. не только из-за поломки синтаксиса, а из-за поломки api в принципе

    но это всё не так страшно, как принципиальное отсутствие отладчика

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 15:55, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но это всё не так страшно, как принципиальное отсутствие отладчика

    Правильно, не будет отладчика транслирующим в си.

     
  • 5.41, Аноним (5), 16:55, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ничего того, что ты сказал, не подтверждается.
     
     
  • 6.50, 12yoexpert (ok), 17:29, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй пописать на nim
     
  • 5.47, _ (??), 17:21, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 12yoexpert: нет, меняется сама архитектура языка, постоянно ломается пользовательский код. не только из-за поломки синтаксиса, а из-за поломки api в принципе

    У тебя талант из всего что есть - выбирать самое пахучее ...
    И эти люди чёй-то там буксуют за Go ;-D
    :-)))

     
  • 2.23, 12yoexpert (ok), 14:44, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Nim играет в независимость

    автор продаёт единственную книгу по языку исключительно через амазон, где сам и работает

     
  • 2.31, Аноним (34), 15:40, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Zig
    >Nim

    Создают же люди весьма сомнительные языки, без нормальной системы типов.

     
  • 2.44, Кошкажена (?), 17:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а гораздо более эффективный и ясный Nim играет в независимость и целомудрие.

    Постоянно новые версии клепать - это независимость или целомудрие?

     
  • 2.48, _ (??), 17:23, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а гораздо более эффективный и ясный Nim

    Гораздо более недо-пере-пЫхон?!


    PS: перепихон не специально получилось, но оставлю - красивое %)

     

  • 1.10, Фонтимос (?), 13:38, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написан на языках Zig и С++

    В наше время без рacта не взлетит.

     
     
  • 2.11, Mister blue (?), 13:44, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Rust уже не можно
    Особенно после AWS
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:44, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что случилось?
     
     
  • 4.29, anonnn (?), 15:32, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо имелось ввиду клаудфлер но автор комента так спешил аж обосрался
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:56, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И тем не менее, по отзывам ОЗУ у этого бун подтекает, но и производительный он очень, значительно выигрывает у ноды и у тем более пыха. Смузехлёбы в восторге!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:19, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уж в расте никто не может понять куда память девается, из-за того, что средства инструментирования под него такая шляпа, то сабж тем более не отладить.
     
     
  • 3.17, Аноним (13), 14:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, бун отлично подходит для скрипт-кидис! Только вот, вакансий на этот бун нет вообще.
     
  • 3.21, 12yoexpert (ok), 14:43, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у сабжа и раста одна и та же ЦА
     
  • 3.38, morphe (?), 16:23, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под него как минимум работают те же самые средства что и под C, а на деле их больше, библиотеки трассировки под Rust прекрасные.
     
  • 2.25, Аноним (22), 14:49, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, как они этого добились на zig?

    Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть, и через эти аллокаторы можно чуть ли не давать историю по выделению, освобождению. Ну все сделано чтоб не текло. Как? Может Сишная либа какая?

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:53, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    javascriptcore точно не на Zig написана.
     
  • 3.32, Аноним (34), 15:44, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и defer есть

    Это минус языка, а не плюс. Defer всегда можно забыть написать.
    >Там же аллокаторы надо явно везде передавать, и defer есть
    >Ну все сделано чтоб не текло.

    Конкретно этих двух вещей недостаточно, они слишком низкоуровневые. Вот создам я двусвязный список и закольцую его. Zig с этим справится?

     
     
  • 4.36, Аноним (22), 16:03, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот создам я двусвязный список и закольцую его. Zig с этим справится?

    А в чем проблема? Там же не динамический garbage collector. Как напишешь освобождение, так и будет.

    > Это минус языка, а не плюс. Defer всегда можно забыть написать.

    Минус по сравнению с чем? free еще легче забыть написать.

     
     
  • 5.39, morphe (?), 16:25, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Минус по сравнению с чем? free еще легче забыть написать.

    free не даёт ложных ожиданий что всё очистится, я смотрел несколько проектов на zig - и там везде забывали освобождать то что возвращается из функций/вложенные аллокации

    Вот RAII в Rust например от такого спасает

     
  • 5.46, Аноним (34), 17:17, 03/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в этом, очевидно, и есть проблема И зачем нужен очередной язык, если это уж... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:16, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Упс configure prefix=bunin и супер приз миллиардер!
     
  • 1.20, 12yoexpert (ok), 14:42, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > стабильное развитие

    десять ошибок в слове "тотальный контроль"

     
  • 1.27, Аноним (27), 14:59, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был пост про анализ производительности на буне. Прирост за счет того, что многие функции стдлибы переписаны на zig, а не оставлены на js как в ноде и дено, за счет чего выигрыш в конкретных бенчах. Сам вебкит js интерпретатор медленнее хромовского. Но в целом молодцы, че. Денег подняли.
     
  • 1.28, penetrator (?), 15:19, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ненужное поглотило ненужное
     

  • 1.40, Аноним (-), 16:31, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И "это" теперь в зависимостях/рекомендациях к yt-dlp...

    ЗЫ.Я знаю, что можно выбрать и ноду, и дено... Но сама суть внедрения "этого" в зависимостях... Печально. Как и карго к апт.

     
  • 1.49, Аноним (49), 17:26, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Унификация и совместимость - это холосо. Можно на реальных проектах проверить кто надежнее и быстрее.
     
  • 1.51, Аноним (51), 17:36, 03/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот у которого аватарка в виде хинкаля?
     

