Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js

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|1.2, Аноним (2), 11:56, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Даже местным экспертам с самого начала было понятно что без поддержки npm в этом дено нет никакой необходимости. И вот на авторов снизошло озарение и они сделали нормально. Зачем нужно было 4 года упираться решительно не понятно.
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|1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:05, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Ориентация на безопасность в конфигурации по умолчанию
> Кроме runtime платформа Deno также выполняет роль пакетного менеджера и позволяет внутри кода обращаться к модулям по URL.
Взаимоисключающе пункты.
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|2.7, Аноним (7), 12:14, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всё будет норм, если в URL запретить http://, а для “безопасности” будет достаточно https://
ты что, не шаришь за безопасность?
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|3.53, YetAnotherOnanym (ok), 16:40, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всё будет норм, если в URL запретить http://, а для “безопасности” будет достаточно https://
Эх, зачем же ты слово "безопасность" в кавычки взял! Всю тонкость утратил...
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|2.17, Аноним (17), 14:26, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Думаю, вы передергиваете, утрируете Учитывая это Обращения к файлам, сетевые ... большой текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (5), 12:07, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Обеспечена поддержка приватных NPM-репозиториев, определённых через файлы ".npmrc".
Как я понимаю, именно через NPM и планируют взламывать серваки, установившие этот ваш deno.
Вопрос лишь, оно самостоятельно будет тянуть пакеты из публичных, а теперь и приватных(лол) репозитариев, или все таки надо будет руками набивать что то типа "npm update all -F --no-check-hash --no-check-cert --allow-all"? (Или у этого движка есть gui-frontend где вообще есть только кнопка "обновить", а думать не надо?)
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|2.8, Аноним (2), 12:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше deno не поддерживал npm и тянул напрямую с github безопасности как ты понимаешь это не прибавляет.
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|1.6, Rev (ok), 12:11, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js
Самая большая концептуальная ошибка - использование JS на сервере.
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|4.35, Аноним (35), 15:55, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по количеству вулнов, концептуальная ошибка в Cи. Или это другин?
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|6.25, Аноним (35), 15:26, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы стать настоящим специалистом, нужно обязательно уметь выходить за границу буфера и использовать память после освобождения?
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|6.26, НяшМяш (ok), 15:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тем не менее, ты продолжаешь пользоваться плодами их трудов.
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|8.34, Аноним (35), 15:53, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Илитные погромисты написали xorg Нам всем учиться и учиться писать код, как они... текст свёрнут, показать
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|1.19, Аноним (17), 14:43, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В недавней нововсти про Bun (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61915)
писАли:
"...По производительности Bun заметно обгоняет Deno и Node.js (в тестах на базе фреймворка React платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js)..."
В текущей же новости уже Дено неоспоримый красавчик. Возникает вопрос. Это зависит от того, кто, что и чем измеряет (и откуда берутся новости) или Дено таки сильно улучшили (т.к. в этом релизе "...Проведена оптимизация производительности...") и, значит, в предыдущих версиях он был дном в плане производительности?
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|2.24, morphe (?), 15:20, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js
При том что React исключительно CPU-bound, а JIT/Runtime в Deno и Node.js один и тот же - V8
У Bun крайне странные бенчмарки были, и чаще всего их гоняли на MacOS, где Bun более оптимизирован (он использует JS движок Apple), а V8 не особо, потому что кому макось сдалась.
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|2.22, Аноним (2), 14:58, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот дено переписали чтобы под ним все что есть работало как есть.
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|2.39, Golangdev (?), 16:02, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть nix и конвертер npm to nix
Нет, спасибо.
Пакетный менеджер должен быть дефолтный, что идёт вместе с node. Всё остальное - от лукавого. Все эти приблуды имеют свойство либо умирать / отставать / терять совместимость по мере угасания интереса их автора. А также безрукое или никакое коммьюнити, которое не сможет "подхватить" разработку.
Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ?
В pet - пожалуйста, это лучшее место для экспериментов.
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|3.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:07, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Есть nix и конвертер npm to nix
> Нет, спасибо.
> Пакетный менеджер должен быть дефолтный, что идёт вместе с node. Всё остальное
> - от лукавого. Все эти приблуды имеют свойство либо умирать /
> отставать / терять совместимость по мере угасания интереса их автора. А
> также безрукое или никакое коммьюнити, которое не сможет "подхватить" разработку.
Первый релиз nix был 21 год назад, если что.
> Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ?
google idx использует nix
> В pet - пожалуйста, это лучшее место для экспериментов.
В nix и guix есть то, что нет во всех этих пакетных менеджерах для кажлого языка. Плюс тебе надо системные зависимости ставить (компилятор, например) и все это можно поставить через 1 пакетный менеждер, атомарно обновлять.
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|3.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:33, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Есть nix и конвертер npm to nix
> Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ?
Ну и джеесеры слабы откровенно говоря. Очень много сомнительных решений у них. Автоматически обновляют зависимости, дробят модули по одной строке, используют монорепозитории там где они не нужны. Волосы дыбом становятся от такого. Куда им до nix. Они системных пакетным менеджером воспользоваться то не смогут. В браузере пусть сидят, но ведь они на сервер лезут, а потом показывают бенчмарки на fs.existsSync или вот частоту запросов sqlite. Совершенно оторванные от жизни.
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|1.32, Golangdev (?), 15:50, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для проверки типов и генерации JavaScript задействован штатный компилятор TypeScript, что приводит к проседанию производительности по сравнению с разбором JavaScript в V8
Что говорит о ненужности TypeScript. Это грубо говоря, как Kotlin для JVM, только хуже. Гуглим "37signals type gymnastics"
> поддержка популярных JavaScript-фреймворков, таких как Next.js, Astro, Remix, Angular, SvelteKit и QwikCity
Первый раз слышу про Remix, QwikCity. Много ли реальных проектов / энтерпрайзов на этом ? Вопрос риторический.
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|3.40, Golangdev (?), 16:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно. TypeScript - это худшая система типов, разработка ради разработки.
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|4.54, Аноним (54), 16:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно для девелоперов, которые не в состоянии в голове удержать контекст или не умеют использовать jsdoc, чтобы правильно использовать возвращаемые значения. это типа придурков, которые не в курсе, как работает "2"+2 в js. короче обгашенные индусы - это ЦА тупоскрипта. он прям в IDE кричит и подчёркивает если не совпадает тип.
другое дело, что для js обычная ситуация когда принимаются/возвращаются переменные разных типов в зависимости от каких-то условий. поэтому типичный ts - это нагромождение дженериков из дженериков. всплывающий автодок превращается в БСЭ, который невозможно быстро распарсить.
ну и плюс такая нужная корпоратам фишка, как отделение объявления от реализации - очень удобно "открытые" исходники зажимать
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