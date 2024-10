Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js

3.42 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 16:07, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Есть nix и конвертер npm to nix

> Нет, спасибо.

> Пакетный менеджер должен быть дефолтный, что идёт вместе с node. Всё остальное

> - от лукавого. Все эти приблуды имеют свойство либо умирать /

> отставать / терять совместимость по мере угасания интереса их автора. А

> также безрукое или никакое коммьюнити, которое не сможет "подхватить" разработку. Первый релиз nix был 21 год назад, если что. > Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ? google idx использует nix > В pet - пожалуйста, это лучшее место для экспериментов. В nix и guix есть то, что нет во всех этих пакетных менеджерах для кажлого языка. Плюс тебе надо системные зависимости ставить (компилятор, например) и все это можно поставить через 1 пакетный менеждер, атомарно обновлять.

> Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ? Ну и джеесеры слабы откровенно говоря. Очень много сомнительных решений у них. Автоматически обновляют зависимости, дробят модули по одной строке, используют монорепозитории там где они не нужны. Волосы дыбом становятся от такого. Куда им до nix. Они системных пакетным менеджером воспользоваться то не смогут. В браузере пусть сидят, но ведь они на сервер лезут, а потом показывают бенчмарки на fs.existsSync или вот частоту запросов sqlite. Совершенно оторванные от жизни.