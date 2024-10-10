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Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js

10.10.2024 10:54

Опубликован выпуск платформы Deno 2.0, предназначенной для обособленного выполнения серверных приложений на языках JavaScript и TypeScript с использованием движка V8, применяемого в браузерах на основе Chromium. Проект Deno развивает Райан Даль (Ryan Dahl), создатель Node.js, с целью предоставления более защищённого окружения и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js. Для повышения безопасности обвязка вокруг движка V8 написана на языке Rust, а для обработки запросов в неблокирующем режиме применяется платформа Tokio. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

При подготовке новой ветки основное внимание было уделено совместимости со старой инфраструктурой JavaScript и расширению спекта поддерживаемых JavaScript-проектов без ущерба обеспечению безопасности. Среди изменений:

  • Реализована обратная совместимость с Node.js и npm, позволяющая запускать немодифицированные приложения, созданные для Node.js. Поддержка Node.js также даёт возможность постепенно переводить существующие проекты с Node.js на использование Deno или подключать к Deno-проектам зависимости из NPM через указание спецификатора "npm:" при импорте пакетов в deno.json.
  • Добавлена встроенная поддержка файла package.json и каталога с модулями node_modules, применяемых в Node.js.
  • Обеспечена поддержка приватных NPM-репозиториев, определённых через файлы ".npmrc".
  • Добавлена поддержка популярных JavaScript-фреймворков, таких как Next.js, Astro, Remix, Angular, SvelteKit и QwikCity.
  • Добавлена поддержка рабочих пространств npm (workspace) и моно-репозиториев (monorepo) с раздельной обработкой зависимостей.
  • Добавлены новые команды управления пакетами: "deno install" для установки зависимостей, "deno add" для добавления пакетов в package.json или deno.json, "deno remove" для удаления пакетов. Отмечается, что "deno install" работает примерно на 15 быстрее npm при отсутствия пакетов в кэше и на 90% быстрее при наличии пакета в кэше (поддерживается как node_modules, так и собственный глобальный кэш).
  • Стабилизирована стандартная библиотека.
  • Обеспечен длительный цикл поддержки (LTS).
  • Представлен JSR - репозиторий с JavaScript- и TypeScript-библиотеками, которые можно использовать в различными JavaScript Runtime.
  • В команде "deno fmt" появилась возможность форматирования контента в форматах HTML, CSS и YAML.
  • В команду "deno lint" добавлена поддержка специфичных для Node.js правил и исправлений.
  • В команде "deno test" реализована возможность запуска тестов, созданных с использованием node:test.
  • В команде "deno task" реализована поддержка запуска скриптов через package.json.
  • В команде "deno compile" появилась возможность заверения кода цифровой подписью.
  • В команде "deno serve" реализовано распараллеливания операций HTTP-серверов с задействованием нескольких ядер CPU.
  • В команде "deno coverage" появилась поддержка сохранения отчётов в формате HTML.
  • Проведена оптимизация производительности.




Основные особенности Deno:

  • Ориентация на безопасность в конфигурации по умолчанию. Обращения к файлам, сетевые возможности и доступ к переменным окружения по умолчанию блокированы и требуют явного включения. Приложения по умолчанию запускаются в изолированных sandbox-окружениях и не могут получить доступ к системным возможностям без предоставления явных полномочий;
  • Встроенная поддержка языка TypeScript помимо JavaScript. Для проверки типов и генерации JavaScript задействован штатный компилятор TypeScript, что приводит к проседанию производительности по сравнению с разбором JavaScript в V8;
  • Runtime поставляется в форме одного самодостаточного исполняемого файла ("deno"). Для запуска приложений при помощи Deno достаточно загрузить для своей платформы один исполняемый файл, размером около 40 МБ, не имеющий внешних зависимостей и не требующий какой-то особой установки в систему. При этом deno не является монолитным приложением, а представляет собой коллекцию crate-пакетов на Rust (deno_core, rusty_v8), которые могут использоваться по отдельности;
  • При запуске программы, а также для загрузки модулей можно использовать адресацию через URL. Например, для запуска программы welcome.js можно использовать команду "deno https://deno.land/std/examples/welcome.js". Код с внешних ресурсов загружается и кэшируется на локальной системе, но никогда автоматически не обновляется (для обновления требуется явно запустить приложение с флагом "--reload");
  • Эффективная обработка в приложениях сетевых запросов по HTTP, платформа рассчитана на создание высокопроизводительных сетевых приложений;
  • Возможность создания универсальных web-приложений, которые могут выполниться как в Deno, так и в обычном web-браузере;
  • Наличие стандартного набора модулей, использование которых не требует привязки к внешним зависимостям. Модули из стандартной коллекции прошли дополнительный аудит и проверку на совместимость;
  • Кроме runtime платформа Deno также выполняет роль пакетного менеджера и позволяет внутри кода обращаться к модулям по URL. Например, для загрузки модуля можно указать в коде "import * as log from "https://deno.land/std/log/mod.ts". Файлы, загруженные с внешних серверов по URL, кэшируются. Привязка к версиям модулей определяются через указания номеров версий внутри URL, например, "https://unpkg.com/liltest@0.0.5/dist/liltest.js";
  • Ориентация на использование Web-стандартов, поддержка Promise, fetch и ECMAScript-модулей.
  • Совместимость с пакетами, размещёнными в репозитории NPM и созданными для платформы Node.js.
  • В состав интегрирована система инспектирования зависимостей (команда "deno info") и утилита для форматирования кода (deno fmt);
  • Все скрипты приложения могут быть объединены в один JavaScript-файл.




  1. Главная ссылка к новости (https://deno.com/blog/v2.0...)
  2. OpenNews: В JavaScript-платформе Bun добавлена поддержка вызова кода на языке Си
  3. OpenNews: В Node.js добавлена экспериментальная поддержка языка TypeScript
  4. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  5. OpenNews: В JavaScript-платформе Deno обеспечена совместимость с модулями NPM
  6. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62024-deno
Ключевые слова: deno, nodejs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Даже местным экспертам с самого начала было понятно что без поддержки npm в этом дено нет никакой необходимости. И вот на авторов снизошло озарение и они сделали нормально. Зачем нужно было 4 года упираться решительно не понятно.
     
  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:05, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ориентация на безопасность в конфигурации по умолчанию
    > Кроме runtime платформа Deno также выполняет роль пакетного менеджера и позволяет внутри кода обращаться к модулям по URL.

    Взаимоисключающе пункты.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:14, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё будет норм, если в URL запретить http://, а для “безопасности” будет достаточно https://

    ты что, не шаришь за безопасность?

     
     
  • 3.28, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:44, 10/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.53, YetAnotherOnanym (ok), 16:40, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  всё будет норм, если в URL запретить http://, а для “безопасности” будет достаточно https://

    Эх, зачем же ты слово "безопасность" в кавычки взял! Всю тонкость утратил...

     
  • 2.13, Admino (ok), 12:50, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там ещё и npm.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:26, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаю, вы передергиваете, утрируете Учитывая это Обращения к файлам, сетевые ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:07, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечена поддержка приватных NPM-репозиториев, определённых через файлы ".npmrc".

    Как я понимаю, именно через NPM и планируют взламывать серваки, установившие этот ваш deno.
    Вопрос лишь, оно самостоятельно будет тянуть пакеты из публичных, а теперь и приватных(лол) репозитариев, или все таки надо будет руками набивать что то типа "npm update all -F --no-check-hash --no-check-cert --allow-all"? (Или у этого движка есть gui-frontend где вообще есть только кнопка "обновить", а думать не надо?)

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 12:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше deno не поддерживал npm и тянул напрямую с github безопасности как ты понимаешь это не прибавляет.
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 12:22, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    согласен, а надо тянуть напрямую из мозга разработчика
     
     
  • 4.18, 1 (??), 14:40, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но только не из мозгов хакира
     

  • 1.6, Rev (ok), 12:11, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > и устранения концептуальных ошибок, допущенных в архитектуре Node.js

    Самая большая концептуальная ошибка - использование JS на сервере.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 12:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самая большая концептуальная ошибка - использование JS
     
     
  • 3.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:53, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самая большая концептуальная ошибка - это сам JS
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:55, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по количеству вулнов, концептуальная ошибка в Cи. Или это другин?
     
     
  • 5.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:01, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по количеству вулнов, концептуальная ошибка в Cи. Или это другин?

    Причем тут Си? В js их нет что ли?)

     
  • 2.10, Аноним (2), 12:19, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Единственное экономически верное решение.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственное экономически верное решение.

    А почему?

     
     
  • 4.15, kravich (ok), 14:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много недорогих специалистов
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слово "специалистов" тут лишнее
     
     
  • 6.21, Аноним (2), 14:57, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лишнее оно только лишь для php специалистов.  
     
  • 6.25, Аноним (35), 15:26, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы стать настоящим специалистом, нужно обязательно уметь выходить за границу буфера и использовать память после освобождения?
     
  • 6.26, НяшМяш (ok), 15:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем не менее, ты продолжаешь пользоваться плодами их трудов.
     
     
  • 7.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тем не менее, ты продолжаешь пользоваться плодами их трудов.

    Обиделся?

     
     
  • 8.34, Аноним (35), 15:53, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Илитные погромисты написали xorg Нам всем учиться и учиться писать код, как они... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (-), 16:07, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писали Местами кажется, что они просто брали лист бумаги, приседали Те кому ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.47, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:28, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты зря шутишь Отключи себе интернет, включи старый маломощный комп и попробуй... текст свёрнут, показать
     

  • 1.19, Аноним (17), 14:43, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В недавней нововсти про Bun (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61915)

    писАли:
    "...По производительности Bun заметно обгоняет Deno и Node.js (в тестах на базе фреймворка React платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js)..."

    В текущей же новости уже Дено неоспоримый красавчик. Возникает вопрос. Это зависит от того, кто, что и чем измеряет (и откуда берутся новости) или Дено таки сильно улучшили (т.к. в этом релизе "...Проведена оптимизация производительности...") и, значит, в предыдущих версиях он был дном в плане производительности?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:03, 10/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.24, morphe (?), 15:20, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > платформа Bun в 2 раза опережает Deno и почти в 5 раз Node.js

    При том что React исключительно CPU-bound, а JIT/Runtime в Deno и Node.js один и тот же - V8

    У Bun крайне странные бенчмарки были, и чаще всего их гоняли на MacOS, где Bun более оптимизирован (он использует JS движок Apple), а V8 не особо, потому что кому макось сдалась.

     
  • 2.27, НяшМяш (ok), 15:31, 10/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.20, Аноним (20), 14:45, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничеси, на 20мс быстрее, вот те раз…
    Срочно переписываем все под него!
     
     
  • 2.22, Аноним (2), 14:58, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот дено переписали чтобы под ним все что есть работало как есть.
     

  • 1.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:47, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бенчмарк на fs.existsSync...

    На кого это расчитано? Потом жалуются почему про джеесеров говорят плохо.

     
  • 1.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:49, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пакетные менерджеры, автоматическое скачивание по урлу из кода. Вы что там употребляете? Есть nix и конвертер npm to nix. Пользуйтесь на здоровье.  
     
     
  • 2.39, Golangdev (?), 16:02, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть nix и конвертер npm to nix

    Нет, спасибо.

    Пакетный менеджер должен быть дефолтный, что идёт вместе с node. Всё остальное - от лукавого. Все эти приблуды имеют свойство либо умирать / отставать / терять совместимость по мере угасания интереса их автора. А также безрукое или никакое коммьюнити, которое не сможет "подхватить" разработку.

    Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ?

    В pet - пожалуйста, это лучшее место для экспериментов.

     
     
  • 3.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:07, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Есть nix и конвертер npm to nix
    > Нет, спасибо.
    > Пакетный менеджер должен быть дефолтный, что идёт вместе с node. Всё остальное
    > - от лукавого. Все эти приблуды имеют свойство либо умирать /
    > отставать / терять совместимость по мере угасания интереса их автора. А
    > также безрукое или никакое коммьюнити, которое не сможет "подхватить" разработку.

    Первый релиз nix был 21 год назад, если что.

    > Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ?

    google idx использует nix

    > В pet - пожалуйста, это лучшее место для экспериментов.

    В nix и guix есть то, что нет во всех этих пакетных менеджерах для кажлого языка. Плюс тебе надо системные зависимости ставить (компилятор, например) и все это можно поставить через 1 пакетный менеждер, атомарно обновлять.

     
  • 3.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:33, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Есть nix и конвертер npm to nix
    > Много вы видели реальных js проектов / энтерпрайзов, использующих этот nix ?

    Ну и джеесеры слабы откровенно говоря. Очень много сомнительных решений у них. Автоматически обновляют зависимости, дробят модули по одной строке, используют монорепозитории там где они не нужны. Волосы дыбом становятся от такого. Куда им до nix. Они системных пакетным менеджером воспользоваться то не смогут. В браузере пусть сидят, но ведь они на сервер лезут, а потом показывают бенчмарки на fs.existsSync или вот частоту запросов sqlite. Совершенно оторванные от жизни.

     

  • 1.32, Golangdev (?), 15:50, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для проверки типов и генерации JavaScript задействован штатный компилятор TypeScript, что приводит к проседанию производительности по сравнению с разбором JavaScript в V8

    Что говорит о ненужности TypeScript. Это грубо говоря, как Kotlin для JVM, только хуже. Гуглим "37signals type gymnastics"

    > поддержка популярных JavaScript-фреймворков, таких как Next.js, Astro, Remix, Angular, SvelteKit и QwikCity

    Первый раз слышу про Remix, QwikCity. Много ли реальных проектов / энтерпрайзов на этом ? Вопрос риторический.

     
     
  • 2.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:57, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гуглим "37signals type gymnastics"

    Пфф. Они не рассказывают, где взять столько железа, чтобы их руби не тормозил?

     
  • 2.37, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:58, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что говорит о ненужности TypeScript.

    Гошник говорит о ненужности нормальной системы типов? Ну все сходится.

     
     
  • 3.40, Golangdev (?), 16:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно. TypeScript - это худшая система типов, разработка ради разработки.
     
     
  • 4.44, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:11, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > разработка ради разработки.

    Копипастить код под разные типы и упорно откзываться от джеренирков, а потом сделать фигню - это другое понимать надо?

     
     
  • 5.48, Golangdev (?), 16:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть одно реальное применение дженерикам на фронте ?
     
     
  • 6.50, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:36, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хоть одно реальное применение дженерикам на фронте ?

    Пропсы и стейт в компонента реакта

     
  • 6.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:37, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хоть одно реальное применение дженерикам на фронте ?

    Описать тип результата промиса.

     
  • 4.54, Аноним (54), 16:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно для девелоперов, которые не в состоянии в голове удержать контекст или не умеют использовать jsdoc, чтобы правильно использовать возвращаемые значения. это типа придурков, которые не в курсе, как работает "2"+2 в js. короче обгашенные индусы - это ЦА тупоскрипта. он прям в IDE кричит и подчёркивает если не совпадает тип.

    другое дело, что для js обычная ситуация когда принимаются/возвращаются переменные разных типов в зависимости от каких-то условий. поэтому типичный ts - это нагромождение дженериков из дженериков. всплывающий автодок превращается в БСЭ, который невозможно быстро распарсить.

    ну и плюс такая нужная корпоратам фишка, как отделение объявления от реализации - очень удобно "открытые" исходники зажимать

     

  • 1.43, Аноним (-), 16:08, 10/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.46, Бублик (ok), 16:15, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, всё! Свершилось! Теперь заживём!
     
  • 1.52, Аноним (-), 16:37, 10/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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