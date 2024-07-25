В Node.js добавлена экспериментальная поддержка языка TypeScript

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|2.2, Аноним (1), 14:37, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Да и вообще было бы проще тайпскрипт назвать джаваскрипт 2.0 а старый задеприкейтить.
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|1.3, Аноним (3), 14:42, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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TypeScript придумали исключительно для того, чтобы писать на JavaScript. Ручонки просто очень-очень кривые.
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|2.12, Дима (??), 15:08, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Вообще не понимаю фанатов TypeScript, как по мне, JavaScript в том виде в котором он сейчас, это идеальный языке. Простой, понятный, на нем легко пишется. Если ты где-то ошибся с типами, то это только твоя проблема как архитектора своего кода. Если ты сам с собой к не можешь придти к согласию в единообразии и унификации внутреннего устройства своих функций, то никакой TypeScript тебе не поможет.
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|3.14, Аноним (1), 15:13, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Когда вырастишь с удивлением узнаешь что код можно писать не только лишь одному. А ещё узнаешь что бывает что тебе достанется чужой код автора которого уже найти невозможно.
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|4.37, Аноним (37), 16:46, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в котором 2 + "2" == 22.
Стесняюсь спросить, а 22 это какой тип получается?
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|5.45, Аноним (45), 17:21, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слева number + string, справа number
== не учитывает тип, поэтому true
а === уже вернёт false
ужс
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|3.40, Аноним (40), 16:59, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, вот такой вот "архитектор" нашлепал портянок кода, в которых в каждой переменной неизвестно что в зависимости от фазы луны, и ушел в закат. Покрытие этого типами - первая задача, позволяет хоть как-то разобраться в этом бардаке. И, да, после покрытия типами сразу вылезли сотни багов, когда "архитектор" перепутал переменные.
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|2.32, Аноним (32), 16:36, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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TypeScript придумали Java разработчики исключительно для того хоть как-то держивать рвотные позывы, когда менеджер просит ишьюху закрыть по быстрому, “тут на джава какие-то скрипты подправить нужно, справишься? мне сказали что ты фулстек”
и обрати внимание, в слове TypeScript нет Java, но Script оставили! понимаешь отношение к языку? bash script и т.п.
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|1.5, Аноним (5), 14:48, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>задействован компилятор SWC (Speedy Web Compiler), написанный на языке Rust.
Ну что хейтеры, что с лицами как говорится? Раст шагает широкими шагами, а это только начало
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|2.6, Аноним (1), 14:49, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Переводить регеэкспом текст из одного в другой это типа большое достижение? Спойлер нет.
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|3.11, Аноним (11), 15:07, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сразу видно человека, который ни разу не писал на Rust. Одного regex явно недостаточно, там логика управления памяти, как минимум, другая. Пустословие какое-то.
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|4.15, Аноним (1), 15:14, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сразу видно фанатика который пытается из пальца высосать преимущества которых нет.
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|4.41, Аноним (1), 17:01, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Докажи безопасность. В языке раст есть unsafe значит он небезопасный.
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|2.18, Аноним (18), 15:36, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что с лицами
А что с ними? Станет стабильным и надёжным - начнём пользоваться. Если при этом станет ещё и эффективным, будем пользоваться с удовольствием. А в его нынешнем состоянии, когда приходится "задействовать представление компилятора swc/wasm-typescript, поставляемое в промежуточном коде WebAssembly", пользуйтесь этим сами.
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|2.16, Nut (??), 15:15, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже давно есть динамическо-статическая сборка ты живёшь прошлым веком что ли?
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|3.23, nume (ok), 16:14, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это полумера при которой много проблем, но главная - если тип параметра и аргумента не совпадает, даже ошибки не будет. Вот из-за таких "приколов" программирование на python и превращается в упражнение на внимательность.
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|4.25, Аноним (25), 16:25, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если тип параметра и аргумента не совпадает, даже ошибки не будет
Будет ошибка на этапе тайпчека, не надо запускать код, который имеет некорректные типы.
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|4.30, Илья (??), 16:30, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё в питоне нужно писать очень много юнит тестов на типы. Иначе ждёт невыносимая боль
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|5.31, Аноним (25), 16:35, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Также как и не в питоне? Любой i/o не-типобезопасный на любом языке
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|6.34, Аноним (32), 16:41, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что за питон! пион офтопик! тут вообще-то раст, тайпскрип и джаваскрипт обсуждают!
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|1.29, Илья (??), 16:29, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Не связанные с описанием типов возможности TypeScript, такие как пространства имён, декораторы, свойства параметров и перечисляемые типы (enum), пока не поддерживаются.
При том, что можно взять няшный восьмой дотнет и горя не знать с си-шарпом, который практически идеален сейчас
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|2.35, Аноним (32), 16:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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дотнет с си-шарпом по определению не могут быть не практически не теоретически идеальными, потому-что идеален Rust, а вышеперечисленное убожество ну ни разу не Rust!
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|3.38, 1 (??), 16:47, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можо же идеален - ты чё ? Там эмодзи можно в качестве переменных использовать !!! ВотЪ !!!!
Или мода уже прошла ?
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|2.36, 1 (??), 16:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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кто о чём, а виндузятник о дотнете.
JavaScript и C# немножко для разного языки.
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|3.51, penetrator (?), 18:25, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- .net вполне себе живой на линуксе
- серверная часть JavaScript т.е. нода о котрой шла речь не просто закрывается дотнетом, а сильно уступает ему
- C# можно компилить в JS, точно также как TypeScript, а еще есть нативная платформа на WebAssembly т.е. Blazor.
так что сфера применения сильно больше чем ты себе представлял
и откуда ты решил, что он виндузятник?
можно поинтересоваться твой лаптоп с какой ОС?
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|2.39, _ (??), 16:53, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В РФ?! :)
А ... ну только если "дотнет", а не .NET :-D
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