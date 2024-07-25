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В Node.js добавлена экспериментальная поддержка языка TypeScript

25.07.2024 14:25

В кодовую базу JavaScript-платформы Node.js принято изменение, добавляющее возможность выполнения файлов с кодом на языке программирования TypeScript. Поддержка языка TypeScript включается при помощи опции "--experimental-strip-types" и сводится к очистке специфичных для данного языка определений типов, т.е. преобразованию перед выполнением исходного кода в JavaScript. Не связанные с описанием типов возможности TypeScript, такие как пространства имён, декораторы, свойства параметров и перечисляемые типы (enum), пока не поддерживаются. Протестировать новую возможность можно воспользовавшись сегодняшними ночными сборками Node.js 23.

Для трансляции задействован компилятор SWC (Speedy Web Compiler), написанный на языке Rust. Для того, чтобы не добавлять дополнительные зависимости к Node.js, задействовано представление компилятора swc/wasm-typescript, поставляемое в промежуточном коде WebAssembly и уже применяемое для тех же целей в платформе Deno. Изменение добавлено в ответ на многочисленные просьбы пользователей реализовать возможность запуска кода на TypeScript без установки внешних загрузчиков и дополнительных зависимостей. В конкурирующих платформах Deno и Bun поддержка TypeScript была реализована изначально.

Ключевым отличием TypeScript от JavaScript является явное определение типов. Статическая типизация позволяет избежать многих ошибок в процессе разработки, даёт возможность задействовать дополнительные техники оптимизации, упрощает отладку и делает код более читаемым и простым для доработки и поддержки сторонними разработчиками. В добавленной в Node.js реализации данные возможности TypeScript теряются, так как в процессе трансляции исходных текстов в JavaScript проверка типов не осуществляется.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступна JavaScript-платформа Node.js 22.0.0
  3. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  4. OpenNews: Фреймворк Turbo прекращает использование языка TypeScript
  5. OpenNews: Доступен язык TypeScript 2.0, продвигаемый Microsoft в качестве дополнения к JavaScript
  6. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61607-nodejs
Ключевые слова: nodejs, typescript
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У где это ваш гугл со своим Дартом?
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 14:37, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Да и вообще было бы проще тайпскрипт назвать джаваскрипт 2.0 а старый задеприкейтить.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:33, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще писать на жабке или решетке.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 16:18, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока платят - плевать.
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:41, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и без ввода TypeScript
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:42, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    TypeScript придумали исключительно для того, чтобы писать на JavaScript. Ручонки просто очень-очень кривые.
     
     
  • 2.12, Дима (??), 15:08, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Вообще не понимаю фанатов TypeScript, как по мне, JavaScript в том виде в котором он сейчас, это идеальный языке. Простой, понятный, на нем легко пишется. Если ты где-то ошибся с типами, то это только твоя проблема как архитектора своего кода. Если ты сам с собой к не можешь придти к согласию  в единообразии и унификации внутреннего устройства своих функций, то никакой TypeScript тебе не поможет.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 15:13, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Когда вырастишь с удивлением узнаешь что код можно писать не только лишь одному. А ещё узнаешь что бывает что тебе достанется чужой код автора которого уже найти невозможно.
     
  • 3.21, Bottle (?), 15:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, да, тот самый великий язык, который придумали за две недели и в котором 2 + "2" == 22.
    Один лишь "baNaNa" чего только стоит.
    https://github.com/denysdovhan/wtfjs?tab=readme-ov-file#banana
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 16:46, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в котором 2 + "2" == 22.

    Стесняюсь спросить, а 22 это какой тип получается?

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 17:21, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слева number + string, справа number
    == не учитывает тип, поэтому true
    а === уже вернёт false
    ужс
     
  • 3.27, YetAnotherOnanym (ok), 16:26, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > это идеальный языке

    Угу.

     
  • 3.40, Аноним (40), 16:59, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, вот такой вот "архитектор" нашлепал портянок кода, в которых в каждой переменной неизвестно что в зависимости от фазы луны, и ушел в закат. Покрытие этого типами - первая задача, позволяет хоть как-то разобраться в этом бардаке. И, да, после покрытия типами сразу вылезли сотни багов, когда "архитектор" перепутал переменные.
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:36, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    TypeScript придумали Java разработчики исключительно для того хоть как-то держивать рвотные позывы, когда менеджер просит ишьюху закрыть по быстрому, “тут на джава какие-то скрипты подправить нужно, справишься? мне сказали что ты фулстек”

    и обрати внимание, в слове TypeScript нет Java, но Script оставили! понимаешь отношение к языку? bash script и т.п.

     
     
  • 3.43, another_one (ok), 17:03, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TypeScript придумали разработчики C#
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:48, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >задействован компилятор SWC (Speedy Web Compiler), написанный на языке Rust.

    Ну что хейтеры, что с лицами как говорится? Раст шагает широкими шагами, а это только начало

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 14:49, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Переводить регеэкспом текст из одного в другой это типа большое достижение? Спойлер нет.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:07, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сразу видно человека, который ни разу не писал на Rust. Одного regex явно недостаточно, там логика управления памяти, как минимум, другая. Пустословие какое-то.
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 15:14, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сразу видно фанатика который пытается из пальца высосать преимущества которых нет.
     
     
  • 5.50, Аноним (50), 18:24, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.33, Аноним (32), 16:38, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    большое достижение делать это безопасно? спойлер - нет.
     
     
  • 4.41, Аноним (1), 17:01, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Докажи безопасность. В языке раст есть unsafe значит он небезопасный.
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:36, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что с лицами

    А что с ними? Станет стабильным и надёжным - начнём пользоваться. Если при этом станет ещё и эффективным, будем пользоваться с удовольствием. А в его нынешнем состоянии, когда приходится "задействовать представление компилятора swc/wasm-typescript, поставляемое в промежуточном коде WebAssembly", пользуйтесь этим сами.

     

  • 1.8, Соль земли (?), 14:53, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется я знаю какое главное изменение будет в Python 4 - статическая типизация.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:04, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть бы.
     
  • 2.16, Nut (??), 15:15, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно есть динамическо-статическая сборка ты живёшь прошлым веком что ли?
     
     
  • 3.23, nume (ok), 16:14, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это полумера при которой много проблем, но главная - если тип параметра и аргумента не совпадает, даже ошибки не будет. Вот из-за таких "приколов" программирование на python и превращается в упражнение на внимательность.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:25, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если тип параметра и аргумента не совпадает, даже ошибки не будет

    Будет ошибка на этапе тайпчека, не надо запускать код, который имеет некорректные типы.

     
  • 4.30, Илья (??), 16:30, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё в питоне нужно писать очень много юнит тестов на типы. Иначе ждёт невыносимая боль
     
     
  • 5.31, Аноним (25), 16:35, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также как и не в питоне? Любой i/o не-типобезопасный на любом языке
     
     
  • 6.34, Аноним (32), 16:41, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что за питон! пион офтопик! тут вообще-то раст, тайпскрип и джаваскрипт обсуждают!
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:28, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.29, Илья (??), 16:29, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Не связанные с описанием типов возможности TypeScript, такие как пространства имён, декораторы, свойства параметров и перечисляемые типы (enum), пока не поддерживаются.

    При том, что можно взять няшный восьмой дотнет и горя не знать с си-шарпом, который практически идеален сейчас

     
     
  • 2.35, Аноним (32), 16:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    дотнет с си-шарпом по определению не могут быть не практически не теоретически идеальными, потому-что идеален Rust, а вышеперечисленное убожество ну ни разу не Rust!
     
     
  • 3.38, 1 (??), 16:47, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можо же идеален - ты чё ? Там эмодзи можно в качестве переменных использовать !!! ВотЪ !!!!

    Или мода уже прошла ?

     
  • 2.36, 1 (??), 16:45, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    кто о чём, а виндузятник о дотнете.

    JavaScript и C# немножко для разного языки.

     
     
  • 3.51, penetrator (?), 18:25, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - .net вполне себе живой на линуксе
    - серверная часть JavaScript т.е. нода о котрой шла речь не просто закрывается дотнетом, а сильно уступает ему
    - C# можно компилить в JS, точно также как TypeScript, а еще есть нативная платформа на WebAssembly т.е. Blazor.

    так что сфера применения сильно больше чем ты себе представлял

    и откуда ты решил, что он виндузятник?

    можно поинтересоваться твой лаптоп с какой ОС?

     
  • 2.39, _ (??), 16:53, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В РФ?! :)
    А ... ну только если "дотнет", а не .NET :-D
     

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