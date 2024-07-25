В Node.js добавлена экспериментальная поддержка языка TypeScript

В кодовую базу JavaScript-платформы Node.js принято изменение, добавляющее возможность выполнения файлов с кодом на языке программирования TypeScript. Поддержка языка TypeScript включается при помощи опции "--experimental-strip-types" и сводится к очистке специфичных для данного языка определений типов, т.е. преобразованию перед выполнением исходного кода в JavaScript. Не связанные с описанием типов возможности TypeScript, такие как пространства имён, декораторы, свойства параметров и перечисляемые типы (enum), пока не поддерживаются. Протестировать новую возможность можно воспользовавшись сегодняшними ночными сборками Node.js 23.

Для трансляции задействован компилятор SWC (Speedy Web Compiler), написанный на языке Rust. Для того, чтобы не добавлять дополнительные зависимости к Node.js, задействовано представление компилятора swc/wasm-typescript, поставляемое в промежуточном коде WebAssembly и уже применяемое для тех же целей в платформе Deno. Изменение добавлено в ответ на многочисленные просьбы пользователей реализовать возможность запуска кода на TypeScript без установки внешних загрузчиков и дополнительных зависимостей. В конкурирующих платформах Deno и Bun поддержка TypeScript была реализована изначально.

Ключевым отличием TypeScript от JavaScript является явное определение типов. Статическая типизация позволяет избежать многих ошибок в процессе разработки, даёт возможность задействовать дополнительные техники оптимизации, упрощает отладку и делает код более читаемым и простым для доработки и поддержки сторонними разработчиками. В добавленной в Node.js реализации данные возможности TypeScript теряются, так как в процессе трансляции исходных текстов в JavaScript проверка типов не осуществляется.



