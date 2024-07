В Node.js добавлена экспериментальная поддержка языка TypeScript

2.12 , Дима ( ?? ), 15:08, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Вообще не понимаю фанатов TypeScript, как по мне, JavaScript в том виде в котором он сейчас, это идеальный языке. Простой, понятный, на нем легко пишется. Если ты где-то ошибся с типами, то это только твоя проблема как архитектора своего кода. Если ты сам с собой к не можешь придти к согласию в единообразии и унификации внутреннего устройства своих функций, то никакой TypeScript тебе не поможет.

3.14 , Аноним ( 1 ), 15:13, 25/07/2024 Когда вырастишь с удивлением узнаешь что код можно писать не только лишь одному. А ещё узнаешь что бывает что тебе достанется чужой код автора которого уже найти невозможно.

3.21 , Bottle ( ? ), 15:45, 25/07/2024 О, да, тот самый великий язык, который придумали за две недели и в котором 2 + "2" == 22.

Один лишь "baNaNa" чего только стоит.

https://github.com/denysdovhan/wtfjs?tab=readme-ov-file#banana

4.37 , Аноним ( 37 ), 16:46, 25/07/2024 >в котором 2 + "2" == 22. Стесняюсь спросить, а 22 это какой тип получается?

5.45 , Аноним ( 45 ), 17:21, 25/07/2024 Слева number + string, справа number

== не учитывает тип, поэтому true

а === уже вернёт false

ужс

3.27 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:26, 25/07/2024 > это идеальный языке Угу.

3.40 , Аноним ( 40 ), 16:59, 25/07/2024 Ага, вот такой вот "архитектор" нашлепал портянок кода, в которых в каждой переменной неизвестно что в зависимости от фазы луны, и ушел в закат. Покрытие этого типами - первая задача, позволяет хоть как-то разобраться в этом бардаке. И, да, после покрытия типами сразу вылезли сотни багов, когда "архитектор" перепутал переменные.

2.32 , Аноним ( 32 ), 16:36, 25/07/2024 TypeScript придумали Java разработчики исключительно для того хоть как-то держивать рвотные позывы, когда менеджер просит ишьюху закрыть по быстрому, "тут на джава какие-то скрипты подправить нужно, справишься? мне сказали что ты фулстек" и обрати внимание, в слове TypeScript нет Java, но Script оставили! понимаешь отношение к языку? bash script и т.п.

3.43 , another_one ( ok ), 17:03, 25/07/2024 TypeScript придумали разработчики C#