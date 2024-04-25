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Доступна JavaScript-платформа Node.js 22.0.0

25.04.2024 08:44

Состоялся релиз Node.js 22.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 22.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 22.x будет осуществляться до 30 апреля 2027 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 20.x продлится до апреля 2026 года, а позапрошлой LTS-ветки 18.x до апреля 2025 года. Сопровождение промежуточной ветки Node.js 21.x будет прекращено 1 июня 2024 года.

Основные улучшения:

  • Движок V8 обновлён до версии 12.4, применяемой в Chromium 124. Из изменений по сравнению с веткой Node.js 21, в которой использовался движок V8 11.8), отмечается:
    • Поддержка расширения WasmGC, упрощающего портирование в WebAssembly программ, написанных на языках программирования, использующих сборщик мусора (Kotlin, PHP, Java и т.п.). WasmGC добавляет новые типы структур и массивов, для которых может применяться нелинейное выделение памяти.
    • Поддержка метода Array.fromAsync(), в асинхронном режиме возвращающего новый экземпляр объекта Array, скопированный из объектов, напоминающих массив, перечисляемых (iterable) или асинхронно перечисляемых (async iterable).
    • Поддержка методов для работы с итераторами, таких как .map, .filter, .find, .take, .drop, .forEach и .reduce.
    • Поддержка объекта Set, определяющего коллекцию значений и предлагающего методы с реализацией типовых операций работы с множествами, таких как пересечения, объединения, разность и дополнение.
  • Включён по умолчанию оптимизирующий JIT-компилятор Maglev, нацеленный на быструю генерацию высокопроизводительного машинного кода для активно используемого кода на JavaScript. Включение Maglev позволяет заметно ускорить работу короткоживущий CLI-приложений, не выполняющих длительных операций, например, время прохождения теста Jetstrea сокращается на 7.5%, а теста Speedometer на 5%.
  • Ускорена работа с потоками за счёт увеличения значения опции highWaterMark с 16 KB до 65 KB (определяет лимит, до которого выполняется буферизация записи). Изменение приводит к увеличению потребления памяти, поэтому приложениям, рассчитанным на работу с ограниченным объёмом ОЗУ, возможно потребуется вернуть старое значение через вызов setDefaultHighWaterMark().
  • Повышена производительность API fetch() и test runner за счёт повышения эффективности создания экземпляров AbortSignal. Повышена производительность API, связанных с синхронной работой с файловыми системами.
  • Предоставлена экспериментальная возможность использования вызова "require()" для загрузки JavaScript-модулей ESM (ECMAScript Modules) в синхронном режиме. ESM-модули применяются в браузерах и идут на смену модулям CommonJS, специфичным для Node.js. Для загрузки через "require()" ESM-модуль должен выполняться в синхронном режиме (без await на верхнем уровне). Поддержка включается через флаг "--experimental-require-module".
  • Добавлена экспериментальная возможность запуска скриптов, определённых в файле package.json, используя команду "--run <script-in-package-json>".
  • В категорию стабильных переведена команда "node --watch" с реализацией режима наблюдения, обеспечивающего перезапуск процесса при изменении импортированного файла (например, в случае выполнения "node --watch index.js" процесс будет автоматически перезапущен при изменении index.js).
  • Стабилизирована встроенная реализация API WebSocket, позволяющего использовать WebSocket в режиме клиента без установки дополнительных зависимостей.
  • Добавлена частичная поддержка API Navigator.
  • В API Webstreams добавлена поддержка формата сжатия deflate-raw.
  • В модуль node:fsmodule добавлены функции glob и globSync для сопоставления файловых путей по образцу.
  • Улучшена обработка некорректно настроенных стеков IPv6. Реализован алгоритм Happy Eyeballs для быстрого отката в случае проблем с работой IPv6.
  • Объявлен устаревшим API util.
  • Обновлены версии зависимостей: npm 10.5.1, libuv 1.48.0, simdutf 5.2.3, c-ares 1.28.1, zlib 1.3.0.1-motley-24c07df, simdjson to 3.8.0, ada 2.7.7 и undici 6.6.0.

Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe).

Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере.


  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Node.js и libuv
  3. OpenNews: Доступна JavaScript-платформа Node.js 21.0
  4. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  5. OpenNews: Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript
  6. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61067-node.js
Ключевые слова: node.js, javascript
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 25/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Это уже легаси. Deno же есть.
     
     
  • 2.2, Максимка (??), 10:37, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Deno - не нужен
    Потому что нет совместимости с нодой

    Bun интересный эксперимент

    однако для прода Node.js будет стандартным решением ибо давно обкатано

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:50, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дено бай дизайн неюзабельная штука даже если его использовать самостоятельно. А не как совместимость.
     
  • 2.4, Аноним (7), 10:45, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только нет ниодного реального человека который бы в реальности использовал дено вместо ноды.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:35, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда появляется новый язык/рантайм/whatever, я всегда проверяю одну вещь: позволяет ли этот язык работать с файлами, название которых не является валидной UTF-строкой. Так вот: Node.js -- позволяет, имя файла может быть буфером. Питон -- позволяет, имя файла может быть буфером. А вот дено -- сюрприз! -- нет. В дено имя файла -- это либо строка, либо URL. Это означает, что:

    Дено не дает тебе надежного способа прочитать список файлов в папке, если один из этих файлов имеет название, не являющееся валидной UTF-строкой. Другие языки и рантаймы -- позволяют.

    Дено -- это детский рантайм, который и для одноразовых скриптов-то еле годится.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:16, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, допустим новый язык позволяет работать с файлами, к-е на являются валидной UTF-строкой. Но больше этот ЯП ничего не умеет, только вот работать с такими файлами и всё... Норм язык?
     
     
  • 4.18, Аноним (13), 13:23, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если этот язык планирует расширять остальную часть своей стд-либы -- да. А если аффтар не догадывается о существовании такого концепта, как OsString, то его стд-либа навсегда останется плюшевой.
     
  • 3.19, Аноним (-), 13:26, 25/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Бывалый Смузихлёб (ok), 10:42, 25/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js
    > с движком Chakra-Core

    это не та чакра, которую даже сам микрософт не использует в своём свежем эдже ?

     
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:49, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы ещё про spidernode вспомни. Не надо я уже вспомнил.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:28, 25/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, это первый рантайм в породе с поддержкой wasmgc из коробки. Штош, докеру с их wasmEdge стоит пошевелиться.
     
     
  • 2.15, Максимка (??), 11:48, 25/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    соглашусь
     

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