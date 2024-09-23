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В JavaScript-платформе Bun добавлена поддержка вызова кода на языке Си

23.09.2024 13:30

В платформе Bun, развиваемой в качестве альтернативы Node.js и предназначенной для обособленного выполнения приложений, написанных на языках JavaScript, JSX и TypeScript, реализована экспериментальная возможность компиляции и выполнения обработчиков, написанных на языке Си. Ранее для вызова низкоуровневого кода требовалось либо создавать N-API-плагины к движку V8, либо компилировать код в формат WebAssembly (WASM/WASI), что усложняло разработку и накладывало определённые ограничения. Теперь код на языке Си можно напрямую встраивать в JavaScript и компилировать на лету с использованием компилятора TinyCC, а также подключать динамически связываемые библиотеки. 


   import { cc } from "bun:ffi";

   export const {
     symbols: { hello },
   } = cc({
     source: "./hello.c",
     symbols: {
       hello: {
         returns: "void",
         args: [],
       },
     },
   });

   hello();

Для работы с языком Си используется прослойка bun:ffi, которая компилирует исходный код в машинные инструкции, подставляет его в память при выполнении и обеспечивает автоматическую конвертацию типов данных между JavaScript и Си. Отмечается, что накладные расходы при обращении к скомпилированному Си-коду сведены к минимуму и приводят к задержке на уровне около 2 наносекунд на каждый вызов внешних Си-функций. В качестве примера показано как можно напрямую обращаться к библиотекам FFmpeg для преобразования коротких видео - за счёт исключения таких операций как ответвление отдельного процесса и выделения памяти для каждого видео, общее время выполнения тестового задания при использовании bun:ffi удалось сократить в три раза.

Более того, в выпуске Bun 1.1.29 для кода на языке Си добавлена поддержка N-API (napi), благодаря которому написанные на языке Си-обработчики могут возвращать объекты, строки, массивы и другие не примитивные значения JavaScript, помимо свойственных языку Си типов, таких как int и float. Механизм вызова обработчиков на языке Си действует и при динамической загрузке любых библиотек с C ABI, независимо от того, на каком языке они написаны изначально (C++, Rust, Zig и т.п.), что позволяет вызывать из JavaScript-кода предоставляемые данными библиотеками функции без отдельной стадии пересборки. Например, теперь можно обращаться из JavaScript к системным API.

  1. Главная ссылка к новости (https://bun.sh/blog/bun-v1.1.2...)
  2. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  3. OpenNews: Доступна JavaScript-платформа Node.js 22.0.0
  4. OpenNews: В Node.js добавлена экспериментальная поддержка языка TypeScript
  5. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  6. OpenNews: В JavaScript-платформе Deno обеспечена совместимость с модулями NPM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61915-bun
Ключевые слова: bun, javascript, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:02, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В своё время возможность написать на c/c++ модули для ноды сделали ноду пушкой гонкой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, теперь легко встраивать любые зонды, без всяких там ограничений WebAssembly.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 14:06, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты хотел сказать Майнер. В джаваскрипт и так без ограничений можно вставить что угодно.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:07, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JavaScript сам большой зонд, загружаемый на компьютеры миллиарда пользователей.
     

  • 1.3, Mike Lee (?), 14:05, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:05, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ранее для вызова низкоуровневого кода требовалось либо создавать N-API-плагины к движку V8

    Это неверная информация: в булочке используется js движок от вебкита, а не v8

     
  • 1.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:07, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зуммеры или кто они там придумали ffi?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:17, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они таскают с собой tcc, чтобы можно было налету компилять и запускать сишные файлы
     

  • 1.8, Аноним (7), 14:09, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очевидно надо было прикручивать вызовы раст, вот тогда бы взлетело.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:12, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять сортирный юмор.
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 14:25, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (1), 14:15, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в Deno. Тут главный язык Zig.
     

  • 1.10, Аноним (-), 14:13, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто! Джва года этого ждал!
    Теперь можно обойти тупый ограничения безопасного js и портить память прям из сишки.
    Как диды завещали!
     
     
  • 2.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:25, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ансейф блоки, отнеситесь с пониманием.
     

  • 1.11, Аноним (1), 14:14, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вы только посмотрите на этого админа. Ни словом не обмолвился про то что сабж написан на быстром и безопасном языке Zig. А был бы он на расте там бы 9 раз было написано слово раст. Как же админ боится прихода действительно безопасного языка Zig.  
     

  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 14:53, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В целом - одобрям!
    > а также подключать динамически связываемые библиотеки

    А вот за это - отдельно тройное "ку!".

     

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