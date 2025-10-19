The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована платформа Node.js 25.0.0

19.10.2025 09:50

Состоялся релиз Node.js 25.0.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 25.0 отнесён к промежуточным веткам, сопровождение которых осуществляется в течение 7 месяцев (до июня 2026 года). В ближайшие дни будет завершена стабилизация ветки Node.js 24, которая в конце октября получит статус LTS и будет поддерживаться до апреля 2028 года. Поддержка прошлых LTS-веток Node.js 22.x и 20.x продлится до апреля 2027 и 2026 годов соответственно.

Основные улучшения:

  • Движок V8 обновлён до версии 14.1, применяемой в Chromium 141. Из улучшений по сравнению с прошлым выпуском Node.js отмечено значительной повышение производительности метода JSON.stringify, оптимизация WebAssembly и JIT, реализация методов для преобразования между Uint8Array и данными в формате base64 или шестнадцатеричным представлением.
  • В механизм Permission Model, позволяющий ограничить доступ к определённым ресурсам в процессе исполнения, добавлена опция "--allow-net" для обеспечения сетевого доступа (если не указана опция "--allow-net", запуск Node.js в режиме "--permission" будет выводить ошибку ERR_ACCESS_DENIED при попытке выполнения сетевых операций).
  • Включён по умолчанию совместимый с браузерами API Web Storage, предназначенный для постоянного (класс localStorage) или временного (класс sessionStorage) хранения данных в формате ключ/значение. Убрана метка экспериментальной разработки с API Web Storage.
  • В категорию глобально доступных (можно использовать без явного импорта) переведён класс ErrorEvent, предоставляющий совместимый с браузерами интерфейс для обработки событий с информацией об ошибках.
  • Для WebAssembly включена поддержка API JSPI (JavaScript Promise Integration), позволяющего обращаться к асинхронным Web API из последовательно выполняемого кода, скомпилированного в WebAssembly.
  • Добавлена опция "NODE_COMPILE_CACHE_RELATIVE_PATH" для переносимой работы с кэшем скомпилированных объектов. В данном режиме хэши для идентификации объектов вычисляются с использованием относительных путей к файлам, что позволяет перемещать и встраивать содержимое каталога с кодом вместе с кэшем.
  • Добавлена возможность профилирования нагрузки на CPU.
  • Пакетный менеджер NPM обновлён до версии 11.6.2.
  • Добавлена поддержка Python 3.14.
  • В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Clang 19 и Xcode 16.4.
  • Прекращена поддержка объекта SlowBuffer, ранее объявленного устаревшим из-за потенциальных проблем с безопасностью. Вместо SlowBuffer следует использовать метод Buffer.allocUnsafeSlow().

Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe).

Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере.

  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Опубликована платформа Node.js 24.0.0
  3. OpenNews: Автор Node.js добивается отмены торговой марки JavaScript
  4. OpenNews: Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js
  5. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  6. OpenNews: Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64077-node.js
Ключевые слова: node.js
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 19/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Топичик чтоб поднять бабла, пока сишники будут думать, какой им аллакатор заюзать.
     
     
  • 2.4, Крокодил (?), 10:30, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Топичик чтоб поднять бабла, пока сишники будут думать, какой им аллакатор заюзать.

    как будто в вашей вселенной golang не изобрели

     
  • 2.15, Величие Тьмы (?), 11:22, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    топчик на 2 минуты? проорал.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 19/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем то напоминает 1С. Сами создали гемморой, сами теперь поддерживают. Из за этого браузеры являются жуткими франкенштэйнами, разработку которых могут осилить только корпорации. Я уже 100500 раз писал. Вам нужно вэб-приложение? Ну напишите вы вэб-приложение на нормальном человеческом языке, а не на каком-нибудь жутком HTML+CSS+JS. Зачем весь этот геммор?
     
     
  • 2.5, Крокодил (?), 10:32, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну напишите вы вэб-приложение на нормальном человеческом языке, а не на каком-нибудь жутком HTML+CSS+JS

    на COBOL?

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:55, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dart+flutter
     
  • 2.6, Аноним (2), 10:38, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > HTML+CSS+JS

    Без HTML и CSS? Ручкой что-ли написать?

     
  • 2.7, Прохожий (??), 10:39, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну напишите вы вэб-приложение на нормальном человеческом языке, а не на каком-нибудь жутком HTML+CSS+JS. Зачем весь этот геммор?

    Wt (pronounced "witty") is an open-source widget-centric web framework for the C++ programming language.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 10:45, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из гугла:

    > Wt is a web GUI library in modern C++. Quickly develop highly interactive web UIs with widgets, without having to write a single line of JavaScript. Wt handles

    Действительно остроумно.

     
  • 2.14, Грустный (?), 11:21, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну напишите вы вэб-приложение на нормальном человеческом языке

    Если бы «нормальный язык» решал проблему вэба, он бы уже заменил JS. Но этого не произошло — значит, проблема не в языке, а в ожиданиях.

    Вэб должен работать:  
    • на любом устройстве,  
    • без установки дополнительного ПО,  
    • при плохом интернет-соединении,  
    • даже если написан 20 лет назад.

    Ни один «нормальный» язык не удовлетворяет этим требованиям «из коробки».  

     
  • 2.16, Величие Тьмы (?), 11:23, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чет напоминает go. сами создали геморрой - сами теперь поддерживают.

    чет напоминает java. сами создали геморрой - сами теперь поддерживают.

    чет напоминает python. сами создали геморрой - сами теперь поддерживают.

     

  • 1.12, Гаврила (?), 11:11, 19/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно в этой версии добавили новых уязвимостей, или старые побороли?

    можно юзать, если все новые свистелки и перделки не нужны, или смысла нет?

     
     
  • 2.17, Величие Тьмы (?), 11:23, 19/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о каких уязвимостях ты говоришь?

    юзать нельзя (тебе точно нельзя).

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру