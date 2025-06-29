Автор Node.js добивается отмены торговой марки JavaScript

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|2.18, pic (??), 15:25, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы он встречный иск не получил, за подмоченную репутацию, это ж настоящие акулы, хуже них только Блэкрок.
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|3.29, Кошкажена (?), 16:39, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если он был бы в красной кепке с лозунгом "сделаем жс снова великим", ничего бы ему не было, может быть даже бы добился цели.
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|3.52, Аноним (-), 17:21, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оракл красавчеги, райан крыса.
Вы господа не правы. Это жаба - и гадюка. Насчет распределения ролей я не так уверен, выберите по вкусу.
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|1.5, Аноним (5), 14:33, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хренассе. Оказывается есть такая торговая марка, и внезапно у оракла. Впрочем, есть альтернативное название -- ECMAScript, можно фолбэкнуться на него.
Но ситуация все же гораздо лучше, чем иметь платный стандарт на язык. Платишь значит за этот стандарт и ожидаешь получить охрененный PDF. Открываешь его -- а там на каждой странице: undefined behavior, делайте как хотите. И вот так сотни страниц. И вот за это полагается платить.
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|2.16, Джек1 (?), 15:17, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком общее. ECMA для кучи языков есть.
Чем Dart не ECMAScript?
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|2.20, 12yoexpert (ok), 16:02, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему внезапно? кто-то не был в курсе, что джаву сделали в sun, а после их купила оракл?
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|3.45, eugener (ok), 17:02, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так а причем тут джава к джаваскрипту?
Javascript к Java относится очень косвенно.
цитата с вики:
«На синтаксис оказали влияние языки Си и Java, и, поскольку Java в то время было модным словом, 4 декабря 1995 года LiveScript переименовали в JavaScript, получив соответствующую лицензию у Sun.»
смешно, канеш.)
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|3.46, Аноним (46), 17:03, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Java != JavaScript, это абсолютно разные языки программирования. JavaScript так назван только лишь из-за маркетинговых соображений.
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|2.31, Кошкажена (?), 16:41, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ситуация все же гораздо лучше, чем иметь платный стандарт на язык. Платишь значит за этот стандарт и ожидаешь получить охрененный PDF. Открываешь его -- а там на каждой странице: undefined behavior, делайте как хотите. И вот так сотни страниц. И вот за это полагается платить.
Качай драфт, он бесплатный.
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|1.7, Аноним (-), 14:47, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Более 20 тысяч разработчиков подписали петицию о том, что торговая марка "JavaScript" не служит общественным интересам и мешает отрасли.
Более 20 тысяч людей подписали петицию о том, что у богатых нужно деньги отобрат, а их расстрелять.
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|2.64, нах. (?), 18:15, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Суд постановил - принять к исполнению петицию, но только во второй ее части"
(вот почему надо быть точнее с формулировками в суде)
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|1.8, Аноним (-), 14:49, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ого! "Отнять и поделить!"
Там что в США комми опять воду мутят?
Что дальше?
Забрать торговую марку у google с обоснованием "любой поиск в интернетах называют гуглить"?
Отобрат ее у xerox?
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|1.10, Аноним (11), 14:56, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спасибо Netscape и Айку лично за эту копирастическую засаду, которую они нам подложили.
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|2.53, Аноним (53), 17:24, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично Айк хотел сделать скриптовым языком браузера Scheme, и даже написал прототип. Но менеджмент захотел что-то похожее на Java, потому пришлось срочно из функционального языка костылить что-то процедурно-объектное (но, спасибо Айку, функциональные фичи языка сохранились).
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|1.14, Аноним (14), 15:14, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость ни о чём, мягко говоря. Лутше скажите, Node.JS лутше чем Golang, или хуже? Спасибо!
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|2.25, Аноним (21), 16:31, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Жаваскрипте ты можешь написать приложение и запустить его в браузере, в отдельном приложении через Электрон, на мобиле через Cordova, на любом смарт-телевизоре. И все из единой кодовой базы (для телеков ещё навигацию по стрелочкам добавить для некоторых платформ). И бек ты можешь через ИИ написать на жаваскрипте.
Гуланг только бек и консоль. Выбор очевиден.
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|3.36, Кошкажена (?), 16:44, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гуланг только бек и консоль.
Не ври. Через wasm можно гонять и даже с ДОМом взаимодействовать. А еще есть гуй.
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|1.26, Кошкажена (?), 16:32, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Более 20 тысяч разработчиков подписали петицию о том, что торговая марка "JavaScript" не служит общественным интересам и мешает отрасли.
Каким образом?
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|1.27, Аноним (-), 16:38, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>компания Oracle пока не заявляет никаких требований.
Если компания удерживает торговую марку, значит в будущем, пользуясь удобным случаем, она может потребовать от всех причастных платить ей лицензионные отчисления. Райан Даль молодец, пошёл на опережение. Надеюсь, суд отнимет торговую марку у Оракл.
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|2.33, Кошкажена (?), 16:43, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> она может потребовать от всех причастных платить ей лицензионные отчисления
Пфф. Они просто переименуют тогда.
> Райан Даль молодец, пошёл на опережение.
Пока рано говорить. Может быть это погружение Райна. Потом будут спасать рядового Райна.
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|3.37, Аноним (-), 16:47, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пфф. Они просто переименуют тогда.
Но это не означает, что не нужно отнимать торговую марку у Оракла.
>Может быть это погружение Райна. Потом будут спасать рядового Райна.
С какого перепугу?
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|4.39, Кошкажена (?), 16:54, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С какого перепугу?
Возбудят в ответ дело. Денег судиться против Оракла у него явно не хватит.
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|4.40, Кошкажена (?), 16:54, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С какого перепугу?
В ny же живет. Большой опасный город. Мало ли что может произойти...
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|5.44, Аноним (-), 17:01, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если с ним что-то случится? Можно из Райана сделать великомученника. Потом организовать массовые демонстрации и предъявить политические требования. Например, национализацию Оракла и отнять все акции у акционеров и отдать их вдове и детям Райана.
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|2.48, Аноним (-), 17:04, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если компания удерживает торговую марку, значит в будущем, пользуясь удобным случаем, она может потребовать от всех причастных платить ей лицензионные отчисления.
Торговая марка Linux принадлежит вообще одному человеку.
Тоже надо отобрать? Или "вы не понимаете это другое!" ?
> Надеюсь, суд отнимет торговую марку у Оракл.
Интересно будет послушать аргументы.
Что-то в стиле "уж виновват ты тем, что хочется мне кушать"?
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|3.51, Аноним (-), 17:11, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Торговая марка Linux принадлежит вообще одному человеку.
Тоже надо отобрать? Или "вы не понимаете это другое!" ?
Вот именно, это другое. Ядро - это некомерческий проект. Кстати, сам Линус его не приобретал. Хитрожопый предприниматель, который успел зарегистрировать это название отдал его Линусу сам.
>"уж виновват ты тем, что хочется мне кушать"?
Ты сначала научись, правильно и к месту применять аналогии. Райан действует во благо всего Мира.
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|4.56, Аноним (56), 17:35, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот именно, это другое. Ядро - это некомерческий проект. Кстати, сам Линус его не приобретал.
Чувак, мы говорим не про ядро, а про торговую марку Linux. Так что ты или крестик сними, или трусы надень.
https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark
В частности:
"If you plan to market a Linux-based product or service to the public using a trademark that includes the element “Linux,” such as “Super Dooper Linux OS” or “Real Time Linux Consultants” you are required to apply for and obtain a sublicense from the Linux Foundation."
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|5.59, Аноним (-), 17:48, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чувак, мы говорим не про ядро, а про торговую марку Linux. Так что ты или крестик сними, или трусы надень.
Ты не понял течение моей гениальной мысли. Торговая марка для Линуса нужна, потому-что название во-первых, привязано к копилефтному ядру и это очень важно! Во-вторых, Линус не собирается комшарить всех, чтобы они ему денги отстёгивали за использование его торговой марки. Для Линукса иметь торговую марку - это гарантия защиты и только. В этой ситуации Линус предсказуем. А вот Оракл это копираст и проприетарщик. И если копираст имеет торговую марку на название JavaScript, то это опсано для мирового сообщества. Оракл непредсказуем и опасен. Райан как умный человек пошёл на опережение. Райан хороший "шахматист".
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|1.41, Аноним (-), 16:56, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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HTML5 + CSS3 + JavaScript. Эти три кита на которых держится весь Вэб не должны являться чьей либо собственностью или торговой маркой.
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|2.57, Кошкажена (?), 17:46, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> HTML5 + CSS3 + JavaScript. Эти три кита на которых держится весь Вэб не должны являться чьей либо собственностью или торговой маркой.
В это время Гугл такой: "да!".
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|2.58, Кошкажена (?), 17:48, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> HTML5 + CSS3 + JavaScript. Эти три кита на которых держится весь Вэб
Веб держится на протоколах, а не этом вот всём.
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|1.55, Bob (??), 17:31, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Райан не согласен с данным решением, но не намерен тратить ресурсы на его оспаривание, так как это лишь затянет разбирательство на месяцы
Котик - держи камшотик)
> В соответствии с действующим в США законодательством, слова, ставшие общими терминами, не могут оставаться торговыми марками
Ну так, а зачем вообще был весь этот цирк и чего он ждал? Сразу на это подать до ковида - "не шмогла"?
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