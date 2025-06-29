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Автор Node.js добивается отмены торговой марки JavaScript

29.06.2025 13:30

Райан Даль (Ryan Dahl), создатель JavaScript-платформ Node.js и Deno, добивается отзыва у компании Oracle торговой марки "JavaScript". Первым шагом стала публикация в прошлом году открытого письма к компании Oracle c призывом отказаться от торговой марки JavaScript, так как данное слово стало общеупотребительным термином, не связанным с конкретными продуктами Oracle и широко используемым людьми и компаниями.

Компания Oracle никак не отреагировала на призыв и Райан попытался добиться отмены торговой марки в Агентстве по патентам и товарным знакам США (USPTO). В Апелляционный совет по товарным знакам (TTAB) было направлено ходатайство об отмене торговой марки, в котором были указаны три претензии: введение в заблуждение при продлении торговой марки, использование торговой марки на термин общего назначение и неиспользование торговой марки в продуктах её владельца.

Несколько дней назад Апелляционный совет отклонил первую претензию, суть которой в том, что во время продления своих прав на торговую марку "JavaScript" в 2019 году компания Oracle ввела USPTO в заблуждение и указала сведения не соответствующие действительности. В качестве демонстрации своих продуктов, использующих торговую марку "JavaScript", компания Oracle привела скриншот с сайта платформы Node.js, которая никак не связана c Oracle и никогда не была её продуктом. Райан не согласен с данным решением, но не намерен тратить ресурсы на его оспаривание, так как это лишь затянет разбирательство на месяцы.

Решено сосредоточить усилия на оставшихся двух претензиях - общем характере термина "JavaScript" и неиспользовании торговой марки в продуктах Oracle:

  • Слово "JavaScript" повсеместно используется для описания языка программирования, определяемого спецификацией ECMA-262, а не бренда или продукта компании Oracle, которая никак не связана с эволюцией языка JavaScript. Термин JavaScript используется миллионами разработчиков по всему миру, независимо от Oracle. Компания Oracle никогда не контролировала процесс разработки спецификации или использование языка. В соответствии с действующим в США законодательством, слова, ставшие общими терминами, не могут оставаться торговыми марками.
  • Торговая марка "JavaScript" досталась компании Oracle вместе с активами Sun Microsystems и на практике напрямую не ассоциируется ни с одним из продуктов Oracle. Язык JavaScript стандартизирован ассоциацией Ecma, управляется рабочей группой TC39 и реализуется такими компаниями, как Apple, Google и Mozilla. Законодательство США считает заброшенными (abandoned) торговые марки, неиспользуемые в течение трёх лет.

До 7 августа представители Oracle должны предоставить в USPTO ответы на все пункты, указанные в ходатайстве об отмене торговой марки. После этого 6 сентября в USPTO начнётся разбирательство. Более 20 тысяч разработчиков подписали петицию о том, что торговая марка "JavaScript" не служит общественным интересам и мешает отрасли.

Отмечается, что наличие действующей торговой марки вынуждает компании, развивающие продукты, связанные с языком JavaScript, действовать в серой зоне, используя данное название постольку, поскольку компания Oracle пока не заявляет никаких требований. Например, из-за опасений возможных претензий со стороны Oracle так и не была создана "Конференция JavaScript". Предполагается, что Oracle удерживает торговую марку, которую не использует, для сохранения влияния на экосистему, в которой больше не участвует.

  1. Главная ссылка к новости (https://deno.com/blog/deno-v-o...)
  2. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  3. OpenNews: Google учредил организацию для управления торговыми марками открытых проектов
  4. OpenNews: Конфликт, связанный с торговыми марками PostgreSQL, остаётся не урегулирован
  5. OpenNews: Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки
  6. OpenNews: Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63494-javascript
Ключевые слова: javascript, law, trademark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 14:09, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Райан красавчег, оракл крысы.
     
     
  • 2.18, pic (??), 15:25, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы он встречный иск не получил, за подмоченную репутацию, это ж настоящие акулы, хуже них только Блэкрок.
     
     
  • 3.29, Кошкажена (?), 16:39, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если он был бы в красной кепке с лозунгом "сделаем жс снова великим", ничего бы ему не было, может быть даже бы добился цели.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:59, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    максимум бы ухо отстрелили
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:28, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Оракл красавчеги, райан крыса.
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 17:21, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оракл красавчеги, райан крыса.

    Вы господа не правы. Это жаба - и гадюка. Насчет распределения ролей я не так уверен, выберите по вкусу.

     

  • 1.2, penetrator (?), 14:19, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Oracle - красавчики, Райан - нубас, неопределившийся с названием помойки

     
  • 1.3, Аноним (3), 14:30, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.4, Аноним (-), 14:32, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:33, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хренассе. Оказывается есть такая торговая марка, и внезапно у оракла. Впрочем, есть альтернативное название -- ECMAScript, можно фолбэкнуться на него.

    Но ситуация все же гораздо лучше, чем иметь платный стандарт на язык. Платишь значит за этот стандарт и ожидаешь получить охрененный PDF. Открываешь его -- а там на каждой странице: undefined behavior, делайте как хотите. И вот так сотни страниц. И вот за это полагается платить.

     
     
  • 2.16, Джек1 (?), 15:17, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком общее. ECMA для кучи языков есть.
    Чем Dart не ECMAScript?
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 16:02, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему внезапно? кто-то не был в курсе, что джаву сделали в sun, а после их купила оракл?
     
     
  • 3.45, eugener (ok), 17:02, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так а причем тут джава к джаваскрипту?
    Javascript к Java относится очень косвенно.

    цитата с вики:

    «На синтаксис оказали влияние языки Си и Java, и, поскольку Java в то время было модным словом, 4 декабря 1995 года LiveScript переименовали в JavaScript, получив соответствующую лицензию у Sun.»

    смешно, канеш.)

     
     
  • 4.60, 12yoexpert (ok), 17:51, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так а причем тут джава к джаваскрипту?

    я сейчас вообще не понял вопроса

     
  • 3.46, Аноним (46), 17:03, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Java != JavaScript, это абсолютно разные языки программирования. JavaScript так назван только лишь из-за маркетинговых соображений.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 17:04, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.61, 12yoexpert (ok), 17:52, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, может, ещё и С/С++ не существует?
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 18:05, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не существует, давно похоронено Растом.
     
  • 2.31, Кошкажена (?), 16:41, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ситуация все же гораздо лучше, чем иметь платный стандарт на язык. Платишь значит за этот стандарт и ожидаешь получить охрененный PDF. Открываешь его -- а там на каждой странице: undefined behavior, делайте как хотите. И вот так сотни страниц. И вот за это полагается платить.

    Качай драфт, он бесплатный.

     

  • 1.7, Аноним (-), 14:47, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Более 20 тысяч разработчиков подписали петицию о том, что торговая марка "JavaScript" не служит общественным интересам и мешает отрасли.

    Более 20 тысяч людей подписали петицию о том, что у богатых нужно деньги отобрат, а их расстрелять.

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 16:44, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, нах. (?), 18:15, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Суд постановил - принять к исполнению петицию, но только во второй ее части"

    (вот почему надо быть точнее с формулировками в суде)

     

  • 1.8, Аноним (-), 14:49, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ого! "Отнять и поделить!"
    Там что в США комми опять воду мутят?

    Что дальше?
    Забрать торговую марку у google с обоснованием "любой поиск в интернетах называют гуглить"?
    Отобрат ее у xerox?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:56, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, долой любую копирастию.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 15:38, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.54, Bob (??), 17:30, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Аноним (-), 16:44, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Tron is Whistling (?), 14:55, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Назовите node.262, и всё.
     
  • 1.10, Аноним (11), 14:56, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо Netscape и Айку лично за эту копирастическую засаду, которую они нам подложили.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 16:40, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.38, kravich (ok), 16:53, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А взлетел бы JS в принципе без этого пиар хода?
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:24, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично Айк хотел сделать скриптовым языком браузера Scheme, и даже написал прототип. Но менеджмент захотел что-то похожее на Java, потому пришлось срочно из функционального языка костылить что-то процедурно-объектное (но, спасибо Айку, функциональные фичи языка сохранились).
     
     
  • 3.65, Аноним (11), 18:19, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот любой лисп бы точно никогда не взлетел.
     

  • 1.13, Ося Бендер (?), 15:13, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слон и моська
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:14, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость ни о чём, мягко говоря. Лутше скажите, Node.JS лутше чем Golang, или хуже? Спасибо!
     
     
  • 2.17, Джек1 (?), 15:19, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего использовать
     
  • 2.22, Кошкажена (?), 16:30, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лутше скажите, Node.JS лутше чем Golang, или хуже? Спасибо!

    Да.

     
  • 2.23, Аноним (-), 16:31, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (21), 16:31, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Жаваскрипте ты можешь написать приложение и запустить его в браузере, в отдельном приложении через Электрон, на мобиле через Cordova, на любом смарт-телевизоре. И все из единой кодовой базы (для телеков ещё навигацию по стрелочкам добавить для некоторых платформ). И бек ты можешь через ИИ написать на жаваскрипте.

    Гуланг только бек и консоль. Выбор очевиден.

     
     
  • 3.36, Кошкажена (?), 16:44, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гуланг только бек и консоль.

    Не ври. Через wasm можно гонять и даже с ДОМом взаимодействовать. А еще есть гуй.

     

  • 1.24, нах. (?), 16:31, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://bestmemes.ucoz.net/_nw/9/06279403.jpg

     
  • 1.26, Кошкажена (?), 16:32, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Более 20 тысяч разработчиков подписали петицию о том, что торговая марка "JavaScript" не служит общественным интересам и мешает отрасли.

    Каким образом?

     

  • 1.27, Аноним (-), 16:38, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >компания Oracle пока не заявляет никаких требований.

    Если компания удерживает торговую марку, значит в будущем, пользуясь удобным случаем, она может потребовать от всех причастных платить ей лицензионные отчисления. Райан Даль молодец, пошёл на опережение. Надеюсь, суд отнимет торговую марку у Оракл.

     
     
  • 2.33, Кошкажена (?), 16:43, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > она может потребовать от всех причастных платить ей лицензионные отчисления

    Пфф. Они просто переименуют тогда.

    > Райан Даль молодец, пошёл на опережение.

    Пока рано говорить. Может быть это погружение Райна. Потом будут спасать рядового Райна.

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 16:47, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пфф. Они просто переименуют тогда.

    Но это не означает, что не нужно отнимать торговую марку у Оракла.

    >Может быть это погружение Райна. Потом будут спасать рядового Райна.

    С какого перепугу?

     
     
  • 4.39, Кошкажена (?), 16:54, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С какого перепугу?

    Возбудят в ответ дело. Денег судиться против Оракла у него явно не хватит.

     
     
  • 5.42, Аноним (-), 16:58, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.40, Кошкажена (?), 16:54, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С какого перепугу?

    В ny же живет. Большой опасный город. Мало ли что может произойти...

     
     
  • 5.44, Аноним (-), 17:01, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если с ним что-то случится? Можно из Райана сделать великомученника. Потом организовать массовые демонстрации и предъявить политические требования. Например, национализацию Оракла и отнять все акции у акционеров и отдать их вдове и детям Райана.
     
  • 2.48, Аноним (-), 17:04, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если компания удерживает торговую марку, значит в будущем, пользуясь удобным случаем, она может потребовать от всех причастных платить ей лицензионные отчисления.

    Торговая марка Linux принадлежит вообще одному человеку.
    Тоже надо отобрать? Или "вы не понимаете это другое!" ?

    > Надеюсь, суд отнимет торговую марку у Оракл.

    Интересно будет послушать аргументы.
    Что-то в стиле "уж виновват ты тем, что хочется мне кушать"?

     
     
  • 3.51, Аноним (-), 17:11, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Торговая марка Linux принадлежит вообще одному человеку.

    Тоже надо отобрать? Или "вы не понимаете это другое!" ?

    Вот именно, это другое. Ядро - это некомерческий проект. Кстати, сам Линус его не приобретал. Хитрожопый предприниматель, который успел зарегистрировать это название отдал его Линусу сам.

    >"уж виновват ты тем, что хочется мне кушать"?

    Ты сначала научись, правильно и к месту применять аналогии. Райан действует во благо всего Мира.

     
     
  • 4.56, Аноним (56), 17:35, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот именно, это другое. Ядро - это некомерческий проект. Кстати, сам Линус его не приобретал.

    Чувак, мы говорим не про ядро, а про торговую марку Linux. Так что ты или крестик сними, или трусы надень.

    https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark

    В частности:

    "If you plan to market a Linux-based product or service to the public using a trademark that includes the element “Linux,” such as “Super Dooper Linux OS” or “Real Time Linux Consultants” you are required to apply for and obtain a sublicense from the Linux Foundation."

     
     
  • 5.59, Аноним (-), 17:48, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чувак, мы говорим не про ядро, а про торговую марку Linux. Так что ты или крестик сними, или трусы надень.

    Ты не понял течение моей гениальной мысли. Торговая марка для Линуса нужна, потому-что название во-первых, привязано к копилефтному ядру и это очень важно! Во-вторых, Линус не собирается комшарить всех, чтобы они ему денги отстёгивали за использование его торговой марки. Для Линукса иметь торговую марку - это гарантия защиты и только. В этой ситуации Линус предсказуем. А вот Оракл это копираст и проприетарщик. И если копираст имеет торговую марку на название JavaScript, то это опсано для мирового сообщества. Оракл непредсказуем и опасен. Райан как умный человек пошёл на опережение. Райан хороший "шахматист".

     

  • 1.41, Аноним (-), 16:56, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HTML5 + CSS3 + JavaScript. Эти три кита на которых держится весь Вэб не должны являться чьей либо собственностью или торговой маркой.
     
     
  • 2.50, Аноним (-), 17:05, 29/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.57, Кошкажена (?), 17:46, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > HTML5 + CSS3 + JavaScript. Эти три кита на которых держится весь Вэб не должны являться чьей либо собственностью или торговой маркой.

    В это время Гугл такой: "да!".

     
  • 2.58, Кошкажена (?), 17:48, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > HTML5 + CSS3 + JavaScript. Эти три кита на которых держится весь Вэб

    Веб держится на протоколах, а не этом вот всём.

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 18:04, 29/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на протоколах держится инфраструктура, а не веб
     

  • 1.55, Bob (??), 17:31, 29/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Райан не согласен с данным решением, но не намерен тратить ресурсы на его оспаривание, так как это лишь затянет разбирательство на месяцы

    Котик - держи камшотик)

    > В соответствии с действующим в США законодательством, слова, ставшие общими терминами, не могут оставаться торговыми марками

    Ну так, а зачем вообще был весь этот цирк и чего он ждал? Сразу на это подать до ковида - "не шмогла"?

     

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