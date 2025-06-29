Автор Node.js добивается отмены торговой марки JavaScript

Райан Даль (Ryan Dahl), создатель JavaScript-платформ Node.js и Deno, добивается отзыва у компании Oracle торговой марки "JavaScript". Первым шагом стала публикация в прошлом году открытого письма к компании Oracle c призывом отказаться от торговой марки JavaScript, так как данное слово стало общеупотребительным термином, не связанным с конкретными продуктами Oracle и широко используемым людьми и компаниями. Компания Oracle никак не отреагировала на призыв и Райан попытался добиться отмены торговой марки в Агентстве по патентам и товарным знакам США (USPTO). В Апелляционный совет по товарным знакам (TTAB) было направлено ходатайство об отмене торговой марки, в котором были указаны три претензии: введение в заблуждение при продлении торговой марки, использование торговой марки на термин общего назначение и неиспользование торговой марки в продуктах её владельца. Несколько дней назад Апелляционный совет отклонил первую претензию, суть которой в том, что во время продления своих прав на торговую марку "JavaScript" в 2019 году компания Oracle ввела USPTO в заблуждение и указала сведения не соответствующие действительности. В качестве демонстрации своих продуктов, использующих торговую марку "JavaScript", компания Oracle привела скриншот с сайта платформы Node.js, которая никак не связана c Oracle и никогда не была её продуктом. Райан не согласен с данным решением, но не намерен тратить ресурсы на его оспаривание, так как это лишь затянет разбирательство на месяцы. Решено сосредоточить усилия на оставшихся двух претензиях - общем характере термина "JavaScript" и неиспользовании торговой марки в продуктах Oracle: Слово "JavaScript" повсеместно используется для описания языка программирования, определяемого спецификацией ECMA-262, а не бренда или продукта компании Oracle, которая никак не связана с эволюцией языка JavaScript. Термин JavaScript используется миллионами разработчиков по всему миру, независимо от Oracle. Компания Oracle никогда не контролировала процесс разработки спецификации или использование языка. В соответствии с действующим в США законодательством, слова, ставшие общими терминами, не могут оставаться торговыми марками.

Торговая марка "JavaScript" досталась компании Oracle вместе с активами Sun Microsystems и на практике напрямую не ассоциируется ни с одним из продуктов Oracle. Язык JavaScript стандартизирован ассоциацией Ecma, управляется рабочей группой TC39 и реализуется такими компаниями, как Apple, Google и Mozilla. Законодательство США считает заброшенными (abandoned) торговые марки, неиспользуемые в течение трёх лет. До 7 августа представители Oracle должны предоставить в USPTO ответы на все пункты, указанные в ходатайстве об отмене торговой марки. После этого 6 сентября в USPTO начнётся разбирательство. Более 20 тысяч разработчиков подписали петицию о том, что торговая марка "JavaScript" не служит общественным интересам и мешает отрасли. Отмечается, что наличие действующей торговой марки вынуждает компании, развивающие продукты, связанные с языком JavaScript, действовать в серой зоне, используя данное название постольку, поскольку компания Oracle пока не заявляет никаких требований. Например, из-за опасений возможных претензий со стороны Oracle так и не была создана "Конференция JavaScript". Предполагается, что Oracle удерживает торговую марку, которую не использует, для сохранения влияния на экосистему, в которой больше не участвует.



