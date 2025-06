Автор Node.js добивается отмены торговой марки JavaScript

> Вот именно, это другое. Ядро - это некомерческий проект. Кстати, сам Линус его не приобретал. Чувак, мы говорим не про ядро, а про торговую марку Linux. Так что ты или крестик сними, или трусы надень. https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark В частности: "If you plan to market a Linux-based product or service to the public using a trademark that includes the element “Linux,” such as “Super Dooper Linux OS” or “Real Time Linux Consultants” you are required to apply for and obtain a sublicense from the Linux Foundation."