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Опубликована платформа Node.js 24.0.0

06.05.2025 20:04

Состоялся релиз Node.js 24.0.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 24.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 24.x будет осуществляться до 30 апреля 2028 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 22.x продлится до апреля 2027 года, а позапрошлой LTS-ветки 20.x до апреля 2026 года. Сопровождение LTS-ветки 18.x прекращено 30 апреля 2025 года, промежуточной ветки Node.js 23.x будет прекращено 1 июня 2025 года.

Основные улучшения:

  • В API AsyncLocalStorage по умолчанию задействован класс AsyncContextFrame, который помечен стабильным. AsyncContextFrame реализует более эффективный механизм отслеживания асинхронного контекста, позволяющий заметно повысить производительность.
  • API URLPattern теперь доступен в виде глобального объекта, который можно использовать без явного импортирования. URLPattern предоставляет возможности для проверки соответствия URL определённому шаблону, что, например может применяться для разбора ссылок.
  • Улучшен и стабилизирован механизм Permission Model, позволяющий ограничить доступ к определённым ресурсам в процессе исполнения (например, можно запретить создание дочерних процессов, ограничить доступ на запись или чтение к определённым частям ФС, отключить дополнения). Вместо экспериментального флага "--experimental-permission" для включения Permission Model теперь можно использовать флаг "--permission".
  • Расширены возможности модуля node:test (test_runner), предназначенного для создания и запуска тестов на языке JavaScript, возвращающих результат в формате TAP (Test Anything Protocol). Модуль теперь автоматически ожидает завершения вложенных тестов без необходимости использования await.
  • HTTP-клиент undici обновлён до ветки 7.x, в которой повышена производительность и добавлена поддержка новых возможностей HTTP.
  • Движок V8 обновлён до версии 13.6, применяемой в Chromium 136. Из новых возможностей по сравнению с прошлым выпуском Node.js отмечена поддержка типизированных массивов Float16Array, ручного управления ресурсами, метода RegExp.escape (экранирование строк для RegExp), 64-разрядных указателей (Memory64) в WebAssembly, метода Error.isError.
  • Пакетный менеджер NPM обновлён до версии 11.
  • Прекращена поддержка компилятора MSVC. Для компиляции на платформе Windows необходимо использовать ClangCL.

Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe).

Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере.

  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Опубликована платформа Node.js 23.0 с начальной поддержкой языка TypeScript
  3. OpenNews: Доступна платформа Deno 2.0, развиваемая автором Node.js
  4. OpenNews: Доступна JavaScript-платформа Node.js 22.0.0
  5. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Bun 1.0, более быстрая, чем Deno и Node.js
  6. OpenNews: Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63194-node.js
Ключевые слова: node.js
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:38, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто там делал форк чисто на ts без js с компиляцией — получилось, что по скоростям?
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 20:52, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Deno? Он вроде ещё существует. Написан кстати на расте*.

    *достаю попкорн

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 20:54, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дено же внутри всё равно в жс трансирует для того же v8?
     
  • 3.10, Нуину (?), 21:13, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > *достаю попкорн

    Убирай. Это лишь доказывает ненужность.

     
  • 2.9, Нуину (?), 21:12, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж так тоже умеет, просто игнорит типы. Но там не все работает вроде.
     

  • 1.11, Нуину (?), 21:16, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core)

    Уже давно забили
    https://github.com/nodejs/node-chakracore

     
  • 1.12, Нуину (?), 21:18, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов

    ЛОЛ. Щас бы использовать реализацию криптоалгоритма на жс))) А вообще тенденция пошла переписывать с жс все тулзы на более быстрые языки: typescript-go, например, или сборщики там go или расте.

     
  • 1.13, Нуину (?), 21:20, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  XML-парсеры.

    Покажие нормальный парсер XML, который поддерживате пространства имен, xpath и прочее, но не является биндингом или wasm.

     

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