Опубликована платформа Node.js 24.0.0

Состоялся релиз Node.js 24.0.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 24.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 24.x будет осуществляться до 30 апреля 2028 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 22.x продлится до апреля 2027 года, а позапрошлой LTS-ветки 20.x до апреля 2026 года. Сопровождение LTS-ветки 18.x прекращено 30 апреля 2025 года, промежуточной ветки Node.js 23.x будет прекращено 1 июня 2025 года. Основные улучшения: В API AsyncLocalStorage по умолчанию задействован класс AsyncContextFrame, который помечен стабильным. AsyncContextFrame реализует более эффективный механизм отслеживания асинхронного контекста, позволяющий заметно повысить производительность.

API URLPattern теперь доступен в виде глобального объекта, который можно использовать без явного импортирования. URLPattern предоставляет возможности для проверки соответствия URL определённому шаблону, что, например может применяться для разбора ссылок.

Улучшен и стабилизирован механизм Permission Model, позволяющий ограничить доступ к определённым ресурсам в процессе исполнения (например, можно запретить создание дочерних процессов, ограничить доступ на запись или чтение к определённым частям ФС, отключить дополнения). Вместо экспериментального флага "--experimental-permission" для включения Permission Model теперь можно использовать флаг "--permission".

Расширены возможности модуля node:test (test_runner), предназначенного для создания и запуска тестов на языке JavaScript, возвращающих результат в формате TAP (Test Anything Protocol). Модуль теперь автоматически ожидает завершения вложенных тестов без необходимости использования await.

HTTP-клиент undici обновлён до ветки 7.x, в которой повышена производительность и добавлена поддержка новых возможностей HTTP.

Движок V8 обновлён до версии 13.6, применяемой в Chromium 136. Из новых возможностей по сравнению с прошлым выпуском Node.js отмечена поддержка типизированных массивов Float16Array, ручного управления ресурсами, метода RegExp.escape (экранирование строк для RegExp), 64-разрядных указателей (Memory64) в WebAssembly, метода Error.isError.

Пакетный менеджер NPM обновлён до версии 11.

Прекращена поддержка компилятора MSVC. Для компиляции на платформе Windows необходимо использовать ClangCL. Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры. Для обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере.



