Линус Торвальдс раскритиковал приватный разбор отчётов об уязвимостях, созданных через AI

|
|1.1, Аноним (1), 10:29, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вероятно давно уже назрел вопрос наведения порядка в консерватории делателей ядра. ИИ им поможет. А вы как думаете?
|
|
|
|2.4, Sm0ke85 (ok), 10:36, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>ИИ им поможет. А вы как думаете?
Тебе Торвальдса слов не хватило..?? Там же написано, что в помойку все превратили безголовые пользователи ИИ...
|
|2.12, Аноним (12), 10:57, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вероятно давно уже назрел вопрос наведения порядка в консерватории делателей ядра. ИИ им поможет. А вы как думаете?
Главное чтобы в процессе делатели не разбежались)
А то зная отличные способности финна к коммуникации, можно потом ныть "ядро писать некому".
|
|1.2, psv (??), 10:30, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Тонко пытается отодвинуть переход кодовой базы в руки сообщества из рук корпораций.
|
|
|
|2.11, iPony128052 (?), 10:50, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо делать форк.
И совместно с XLibre делать Xinux.
И с сообществом путающим базовые операции делать свой линукс.
|
|1.3, Sm0ke85 (ok), 10:33, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Как же быстро человеки вдруг могут становиться обезьянками, которые готовы любую когнитивную деятельность превратить в мусорку лишь бы не напрягать мозг лишний раз...
Торвальдс прав, конечно, на 100%, но тенденция удручает...
|
|
|
|2.7, Fyjy (?), 10:40, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как же быстро человеки вдруг могут становиться обезьянками, которые готовы любую когнитивную деятельность превратить в мусорку лишь бы не напрягать мозг лишний раз...
Угу, вместо того чтобы как диды считать на на пальцах, придумали сначала счеты, потом арифмометры и какие-то компухтеры.
А насколько они изобретательны чтобы поменьше работать руками и ногами...
Это кстати отличает человеков от приматов.
Но ты всегда можешь Reject Modernity, Return to Monke.
|
|
|
|3.17, Tron is Whistling (?), 11:19, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Счёты, арифмометры и компухтеры - выдают результат строго по определённому алгоритму.
"AI" выдаёт правдоподобный булшит, который очень трудно дифференцировать с требуемым результатом. Это может быть допустимо у гуманитариев - ну, подумаешь, лес рубят - щепки летят, типичная практика, в статистике, ещё где-то, но никак не около точных задач типа алгоритмирования.
|
|1.5, Аноним (5), 10:37, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Может быть причина не в ии, а в устаревшей и морально и физически "почтовой рассылке". Перешли в дискорд, и разработка пошла бы.
|
|
|
|2.9, Fyjy (?), 10:47, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты не понимаешь!
Почтовая рассылка самый удобный дидовый способ и гораздо лучше почтовых голубей!
Разве не классно искать очень важное письмо 23/52, попутно читая буллщuт про переименование color в colour (и наоборот), бред всяких Энрико про новую человеческую расу, нытье Теодорчиков про тонкую голубую линию и так далее.
Здорово правда?! (с)
|
|1.8, Аноним (8), 10:45, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>проанализировать проблему, убедиться в её существовании, изучить документацию по отправке отчётов об ошибках, подготовить патч и тщательно проверить
Торвальдс совсем оторвался от действительности. Нынешнее поколение ни чего этого не умеет - не обучены.
|
|
|
|2.10, Fyjy (?), 10:50, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То чему обучено старое поколение мы вот прям видим в новостят.
Dirty Fag'и и Copy Fuck'и жили в ведре много лет.
Грязная корова - с десяток.
И ведь это не первые и не последние подобные факапы.
И десять и двадцать лет назад одни и те же дидовые ошибки.
|
|
|
|3.13, Аноним (8), 11:00, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Моя дедовская мудрость: не ошибается только тот, кто ни чего не делает!
Вот так новое поколение совершенно не делает ошибок.
Что после вас останется? Безошибочная пустота..
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 11:07, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Моя дедовская мудрость: не ошибается только тот, кто ни чего не делает!
Еще зависит от кол-ва ошибок.
Всегда можно войти в историю не как МакГрегог Строитель Мостов, а что-то связанное с овцой))
> Вот так новое поколение совершенно не делает ошибок.
Чо? Буквально недавно растики отчитались про 100500 CVE в их коде.
Новость про "ИИшка дропнула базу" уже почти классика.
> Что после вас останется? Безошибочная пустота..
Чушь.
После нас останутся куча исправленных ошибок.
И куча мемов типа "просверлить 3.5mm порт в айфоне"))
|
|
|
|5.15, Аноним (8), 11:13, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>куча мемов
Вот это абсолютно точно! И, к сожалению, ни на что более не способны.
В истории бывали "пустые" поколения.
|
|
|
|6.19, Аноним (14), 11:22, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот это абсолютно точно! И, к сожалению, ни на что более не способны.
Кажется запахло нытьем стapых пердунов)
> В истории бывали "пустые" поколения.
Ага. Которые не запомнились ничем.
А вот поколение старперов запомнится овнокодом, который приходится разгребать нынешнему.
ИИшка, новые ЯП и подходы как раз по причине глупости и импотентности дидов.
А если глобально - то диды запомнятся развязыванием бессмысленных войн (что тут, что за океаном).
|
|3.16, Жыжа (?), 11:15, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну таки софт, который пишут ИИ-разработчики-с-дискордом-вместо-списка-рассылки с "make no mistakes", не то чтобы прям уж на голову обгоняет дидовский, мягко говря.
|
|3.18, Tron is Whistling (?), 11:21, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А знаешь почему "старое" поколение факапится?
Потому что в отличие от "нового" - оно что-то само делает, а не поголовно ждёт готового.
|