Линус Торвальдс раскритиковал приватный разбор отчётов об уязвимостях, созданных через AI

В анонсе очередного предварительного выпуска ядра 7.1-rc4 Линус Торвальдс призвал исследователей безопасности, использующих AI, не отправлять отчёты о найденных уязвимостях в приватный список рассылки "security@kernel.org" и следовать принятым на днях правилам и модели угроз при отправке информации об уязвимостях. Отмечается, что использование типовых AI-инструментов приводит к выявлению одних и тех же уязвимостей и отправке большого числа дублирующихся отчётов, разбор которых создаёт огромную дополнительную нагрузку на сопровождающих и делает процесс работы через список рассылки почти полностью неуправляемым.

Список рассылки "security@kernel.org" является закрытым и сторонние исследователи имеют возможность только отправить отчёт, но не могут просматривать отчёты, отправленные другими участниками, и их обсуждение разработчиками ядра. Приватный разбор созданных через AI-инструменты проблем признан пустой тратой времени, как для сопровождающих, тратящих ресурсы на отсеивание дубликатов, так и для разработчиков, впустую анализирующих проблемы, о которых уже сообщил кто-то другой.

В связи с этим предписано сообщать об уязвимостях, выявленных при помощи AI, только через публичные списки рассылки, за исключением особо критических проблем. Исследователям безопасности рекомендуется не заниматься бездумной переотправкой того, что выдаёт AI-ассистент, а проанализировать проблему, убедиться в её существовании, изучить документацию по отправке отчётов об ошибках, подготовить патч и тщательно проверить, не исправлена ли уже проблема в актуальной кодовой базе ядра, чтобы сопровождающие не отвлекались на написание ответов о том, что проблема уже исправлена неделю или месяц назад.

По мнению Линуса AI-инструменты великолепны, но только когда действительно помогают, а не создают лишнюю головную боль и бессмысленную имитацию работы. Использование AI-инструментов при разработке ядра допустимо, но так, чтобы это приводило к результату и делало работу приятнее.



