Платформа Cal.com прекратила публиковать код из-за опасения выявления уязвимостей через AI

Разработчики платформы автоматизации планирования встреч и управления расписанием Cal.com объявили о прекращении публикации исходного кода полной версии продукта и предоставлении сообществу урезанного форка cal.diy, переведённого с AGPLv3.0 на лицензию MIT. В качестве причины изменения подхода к разработке упоминается возрастание рисков, связанных с обеспечением безопасности SaS-платформы, в условиях прогресса возможностей AI-моделей по поиску уязвимостей и написанию эксплоитов.

Если раньше выявление уязвимостей и создание эксплоитов занимало много времени и было уделом профессионалов с многолетним опытом, то теперь благодаря AI даже начинающий может создать экспоит для новой уязвимости быстрее, чем разработчики потратят времени на написание исправления. Для защиты данных облачного сервиса, построенного на базе платформы Cal.com, и снижения риска компрометации решено прекратить публикацию исходного кода новых релизов.

Для тех, кому важно наличие исходного кода создан форк cal.diy, сопровождением которого будет заниматься сообщество. Форк содержит лишь базовую функциональность, пригодную для запуска платформы планирования встреч на своём сервере, но лишён возможностей, предлагаемых в полной версии для предприятий, таких как аналитическая панель SSO/SAML, поддержка команд, организаций и рабочих процессов. Кроме того, в закрытой версии переписаны многие ключевые подсистемы, включая аутентификацию и обработку данных.



