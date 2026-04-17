Платформа Cal.com прекратила публиковать код из-за опасения выявления уязвимостей через AI

17.04.2026 22:05 (MSK)

Разработчики платформы автоматизации планирования встреч и управления расписанием Cal.com объявили о прекращении публикации исходного кода полной версии продукта и предоставлении сообществу урезанного форка cal.diy, переведённого с AGPLv3.0 на лицензию MIT. В качестве причины изменения подхода к разработке упоминается возрастание рисков, связанных с обеспечением безопасности SaS-платформы, в условиях прогресса возможностей AI-моделей по поиску уязвимостей и написанию эксплоитов.

Если раньше выявление уязвимостей и создание эксплоитов занимало много времени и было уделом профессионалов с многолетним опытом, то теперь благодаря AI даже начинающий может создать экспоит для новой уязвимости быстрее, чем разработчики потратят времени на написание исправления. Для защиты данных облачного сервиса, построенного на базе платформы Cal.com, и снижения риска компрометации решено прекратить публикацию исходного кода новых релизов.

Для тех, кому важно наличие исходного кода создан форк cal.diy, сопровождением которого будет заниматься сообщество. Форк содержит лишь базовую функциональность, пригодную для запуска платформы планирования встреч на своём сервере, но лишён возможностей, предлагаемых в полной версии для предприятий, таких как аналитическая панель SSO/SAML, поддержка команд, организаций и рабочих процессов. Кроме того, в закрытой версии переписаны многие ключевые подсистемы, включая аутентификацию и обработку данных.

Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:12, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я говорил: Это веха перехода к закрытому коду и контролю использования.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    какая-то никому не нужная полупиписитарная помойка чёт там закрыла
    >ну все у нас тут веха

    cncf и linux foundation как обыли открытыми так открытыми и помрут, не смотря на эту "веху".

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 22:26, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вероятно. Лицензия и тд. Потребуется проверять через ИИ (затраты).
    Коммерчески выгоднее купить проверенный ИИ закрытый код и спать спокойно, чем боятся что открытый купленный тобой продукт подпольно исследуется ИИ на стороне.
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:27, 17/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.20, pic (??), 23:53, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А почему Вы не думаете, что "ИИ" не будут учить исследовать на уязвимости бинарный код?
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 00:04, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обучающая база мала, разнообразие и специфика платформ, требования к тренерам, контроль использования и еще что-нибудь.
     
     
  • 4.22, Аноним (1), 00:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это гипотетически. А вообще, конечно, никакой уверенности.
     
  • 4.24, Мемоним (?), 00:18, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Компания Positive Technologies разработала нейросеть для обнаружения вредоносного кода. Модель ByteDog основана на архитектуре «трансформер», которую используют LLM (большие языковые модели). В отличие от классических моделей, ByteDog работает не с текстом или изображениями, а анализирует и понимает файлы как они есть — в виде байтов.

    Вчерашняя новость

     
     
  • 5.25, Аноним (1), 00:33, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как успехи? На стадии обещаний и демо-прототипа?
     
  • 5.26, Аноним (1), 00:34, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >понимает файлы как они есть — в виде байтов.

    Для журналистов умно.

     
  • 5.28, Аноним (1), 00:37, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >обнаружения вредоносного кода.

    Находит машкод, который висит на таймере и запирает половину данных?

     
     
  • 6.31, Аноним (1), 00:39, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    *затирает
     
  • 5.32, Аноним (1), 00:49, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Думаю в недрах компаний, сопровождающих антивирусы, это уже давно есть.
     
  • 5.36, Аноним (36), 01:29, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не на Huaweях часом тренировали, невидия и амуде ведь запрещены?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:13, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Конечно всем надо закрыть свой код. Иначе как они будут стричь бабло.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 01:06, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Конечно всем надо закрыть свой код. Иначе как они будут стричь бабло.

    Кто о чем, а местные "фанаты СПО" - о бесплатности. 🤦

     

  • 1.3, Аноним (4), 22:14, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    типа для ии есть разница открытый код или бинари
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какие бинари? Это SaaS. В бинарниках модельки уязвимости искать умеют, да. Но в SaaS просто по самым фундаментальным принципам уязвимости искать сложнее
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:13, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну найдет ии дыр в саасе, вот беда то. Фуфлыжные оправдания.
    >не хотим чтобы в нашем коде нашли дыры хотим эти дыры охранять
     
  • 2.11, Tron is Whistling (?), 22:45, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ни кода, ни бинарей.
    Очень вероятное будущее.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:25, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Очень вероятное будущее

    Сплошная каша из ИИ

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:19, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какая разница, кто будет вычитывать код, если там есть дыры, их всё равно найдут.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:34, 17/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:39, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Те дыры кого надо дыры.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:48, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Трус всегда найдёт причину.
     
     
  • 2.13, Аноним (1), 22:57, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще то там репутация. Никто не даст гарантии, что "гигант" не натравит на него ИИ.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:09, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну хоть одни честно признались в том, что представляет из себя их код )))
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:10, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Приехали. ИИ уничтожил open source.
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 23:17, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Торвальдс это давно сделал, введя сегрегацию по приёму багрепортов и выпиливание кода.
     
     
  • 3.37, Аноним (12), 01:45, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Торвальдс гит ещё написал, чтобы "выпиленный" код был доступен тем, кому он очень нужен. Почитай, классная штука, тебе может быть даже пригодится когда начнёшь код за деньги писать.
     

  • 1.19, Аноним83 (?), 23:48, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Скорее всего им просто нужен был хороший повод для этого, не более.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:58, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Скорее всего им просто нужен был хороший повод для этого, не более.

    Во-во. Первая мысль после прочтения новости.
    Правда, скорее "натужно притянутый за уши", а не "хороший".


     

  • 1.27, Аноним (27), 00:35, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я думаю, что это просто удобный модно-хайповый повод закрыть код. И дело тут не в уязвимостях, а в секрете пульхинеллы, раскрытом автором библиотеки chardet.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:38, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что компания коммерческая, и может себе позволить купить токены клода, и самим же клодом все уязвимости позакрывать. Но жаба душит в опенсорс такое выкладывать: кому надо тот тем же клодом не хуже напишет, но что ещё хуже - ха такую же цену оригинальный исходник можно Клодом и отмыть, и улучшить лучше оригинального продукта. И компании крышка тогда.
     

  • 1.30, morphe (?), 00:38, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    AGPLv3.0

    Как так, GPL опять не спас код от становления проприетарным?

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 02:50, 18/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так он для этого и нужен: врагам - AGPL, а себе и лицензировавшим клиентам - под любой лицензией.
     

  • 1.33, Аноним (4), 00:54, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >кал.ком

    Оправдали название.

     
  • 1.38, penetrator (?), 01:52, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    как ты лодку назовешь, так она и поплывет )))
     

  • 1.41, Клен попавший (?), 03:32, 18/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    что, господа Столлманы, обосрались? Так всегда бывает, когда другим указываете, как им жить-поживать и какой код совершать к производству. Теперь останется один дерьмовый код для нейросетей и мозоль для Столлмана.
     

