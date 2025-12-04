MinIO прекратил развитие открытой кодовой базы в пользу проприетарного продукта

The OpenNET Project / Index page

Разработчики проекта MinIO, развивающего совместимое с API Amazon S3 высокопроизводительное объектное хранилище, объявили о переводе репозитория в режим сопровождения. Отныне в открытую кодовую базу будут включаться только исправления критических уязвимостей, а изменения, связанные с новой функциональностью и исправлением ошибок, будут оставаться в закрытом репозитории, на основе которого разрабатывается коммерческая версия. Пользователям, которым необходима поддержка или активно сопровождаемая версия, рекомендовано перейти на проприетарный продукт MinIO AIStor.

Ранее разработчики MinIO высказывали недовольство использованием их разработок в сторонних проприетарных продуктах без выполнения условий лицензии AGPL и без указания авторства (например, одна из компаний пыталась продавать полный клон MinIO, рекламируя его как более производительный, чем MinIO). Текущая кодовая база остаётся под лицензией AGPL 3.0 и при желании заинтересованные участники могут создать форк и развивать его своими силами. Из существующих открытых альтернатив можно отметить AIStore, Garage, Ambry, SeaweedFS, RustFS, hs5 и Versity S3 Gateway.

  • 1.2, anonymplusplus (?), 14:02, 04/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть форк проекта и даже с кучей звезд.

    https://github.com/OpenMaxIO/openmaxio-object-browser

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:04, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    max?
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:08, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не похоже чтобы он активно развивался, судя по коммитам последний мерж пол года назад
     
  • 2.9, nE0sIghT (ok), 14:08, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это только форк Minio Console (UI)

    Есть более интересные форки Console: https://github.com/georgmangold/console

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 14:12, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Есть более интересные форки Console

    Очень интересные
    "Console is a fork of the old MinIO Console for my own personal educational purposes"
    Прям сразу в прод!

     
  • 2.10, Аноним (-), 14:10, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > openmaxio-object-browser

    Кажется что это другой проект - форк MinIO Console.
    Написан на JS в основном, а minio, про который речь в новости, на чистом Go.
    А собрать звездочки на гитхабе - много ума не надо.

     
  • 2.15, Аноним (15), 14:38, 04/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только UI для администрирования. Который, кстати, появился после того, как эти умники выпилили все возможности (кроме просмотра ведер) из оригинального UI в пользу ил платной AI-помойки.
    Но похоже слава redis им не дает покоя, и они решили все-таки прибить и сам сервер хранения объектов.
     

