MinIO прекратил развитие открытой кодовой базы в пользу проприетарного продукта

Разработчики проекта MinIO, развивающего совместимое с API Amazon S3 высокопроизводительное объектное хранилище, объявили о переводе репозитория в режим сопровождения. Отныне в открытую кодовую базу будут включаться только исправления критических уязвимостей, а изменения, связанные с новой функциональностью и исправлением ошибок, будут оставаться в закрытом репозитории, на основе которого разрабатывается коммерческая версия. Пользователям, которым необходима поддержка или активно сопровождаемая версия, рекомендовано перейти на проприетарный продукт MinIO AIStor.

Ранее разработчики MinIO высказывали недовольство использованием их разработок в сторонних проприетарных продуктах без выполнения условий лицензии AGPL и без указания авторства (например, одна из компаний пыталась продавать полный клон MinIO, рекламируя его как более производительный, чем MinIO). Текущая кодовая база остаётся под лицензией AGPL 3.0 и при желании заинтересованные участники могут создать форк и развивать его своими силами. Из существующих открытых альтернатив можно отметить AIStore, Garage, Ambry, SeaweedFS, RustFS, hs5 и Versity S3 Gateway.



