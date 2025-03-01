Открыт код распределённой файловой системы 3FS, используемой в DeepSeek

|
|
|
|2.3, laindono (ok), 14:18, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Неужели на C++ стали настолько редко писать, что вы теперь каждому проекту радуетесь?
|
|
|
|3.14, Аноним (1), 14:55, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Написал так, как будто вы C++ не освоили. C++ это стандарт индустрии разработки!
|
|
|
|
|
|5.25, Аноним (1), 15:53, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы так написали, как будто бы вы проект на rust наконец дописали 🤔
|
|3.31, Нуину (?), 16:41, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> вы теперь каждому проекту радуетесь?
Каждому проекту радуются растовщики. Тут же просто комментатор показал, кто хозяин.
|
|2.15, Аноним (15), 14:57, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Видимо появилась более какая то конкурентноспособная file system, раз они открыли код.
|
|1.8, Аноним (-), 14:30, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Код 3FS написан на языке С++ (ChunkEngine на Rust)
Неужели у кого-то получилось совместить 2 языка в одном проекте и при этом у престарелых снежинок не сгорела пятая точка?
Наверное надо быть азиатом, для таких подвигов.
|
|
|
|2.9, Брус Ю (?), 14:39, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот с кого пример брать надо, а не устраивать мелодрамы по поводу раста в ядре.
|
|
|
|3.10, Аноним (-), 14:42, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Вот с кого пример брать надо, а не устраивать мелодрамы по поводу раста в ядре.
Так ты не сравнивай дисциплинированных китайцев, с изнеженными амерами.
Ведь скандал устроли и свалили что растовик, что сишник.
Т.е дело не в языке, а в воспитании.
|
|
|
|
|
|5.30, Аноним (-), 16:28, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>а в воспитании
> «Культурная революция» в Китае даёт плоды ?
Не уверен.
Т.к япошки почти такие же (надеюсь мои знакомые меня не читают))) - могут быть супер сосредоточенными и трудолюбивыми.
А в пятницу ужраться в хламину и валяться под забором))
|
|2.17, Аноним (17), 15:12, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неужели у кого-то получилось совместить 2 языка в одном проекте
в чём проблема если делать с нуля а не переписывать?
|
|
|
|3.18, Аноним (-), 15:18, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Неужели у кого-то получилось совместить 2 языка в одном проекте
> в чём проблема если делать с нуля а не переписывать?
И большая ли разница?
Им точно так же нужны люди знающие 2 языка.
Точно так же проблемы совмещать код.
Да и в чем проблема даже переписывать?
Есть проверенные схемы: создается биндинг, кусок кода заменяется, процесс повторяется.
Если ты про ядро - то там даже код СИшки не трогали, просто у вахтера полыхнул зад.
|
|
|
|4.20, Аноним (17), 15:29, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Им точно так же нужны люди знающие 2 языка.
проблема вообще не в этом, Тут написали движок на раст с нуля, дергают его из С++. Собственно в юзерспейс на раст писать под линукс тоже ноупроблем.
|
|
|
|5.27, Аноним (-), 16:02, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тут написали движок на раст с нуля, дергают его из С++.
Да, отличное применение в качестве "ядра" программы.
> Собственно в юзерспейс на раст писать под линукс тоже ноупроблем.
В линуксе хотели писать отдельные драйвера. Для этого нужны биндинги.
Кода ДМА вообще не изменялись.
|
|
|
|6.29, Аноним (17), 16:06, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В линуксе хотели писать отдельные драйвера. Для этого нужны биндинги
для этого не нужны никакие биндинги - вызывай напрямую С шные функции, но тогда вопрос нахера раст нужен
|
|2.21, Аноним (21), 15:35, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если каждому языку в проекте определено своё место, то получится.
А когда ЯП продвигается по идеологическим соображения нагромождая обертки, а руководство не может сформулировать четкую позицию, то получится Линпус.
|
|
|
|3.23, Аноним (-), 15:48, 01/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А когда ЯП продвигается по идеологическим соображения нагромождая обертки
Так и в ядре определили: "пишите драйвера, а в базовые структуры не лезьте"
Но нет, нашлись вахтеры, которые решили еще поуказывать как именно использовать их код.
Их конечно на место поставили, но драма все равно случилась.
|
|1.34, Фрол (?), 17:30, 01/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Languages
C++ 87.0%
Rust 4.3%
OpenEdge ABL 3.4%
Python 2.1%
C 1.7%
CMake 0.8%
Other 0.7%
протестую.
почему в новости про раст написали, а про питон с сями и опенедж - нет?
повесточку (тм) отрабатываем?
|