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Опубликован выпуск SDS Vitastor 1.5.0 с поддержкой кластерной ФС

23.03.2024 21:54

Опубликован выпуск 1.5.0 программной системы хранения данных Vitastor с поддержкой кластерной файловой системы (VitastorFS). Vitastor - распределённая блочная программная система хранения данных, то есть, хранилище образов виртуальных машин или дисков контейнеров, развиваемая автором с 2019 года. Начиная с выпуска 1.5.0, это также и кластерная файловая система. VitastorFS монтируется по протоколу NFS 3.0 с локально или удалённо запускаемого сервера/серверов.

Vitastor нацелен в первую очередь на SSD и SSD+HDD кластеры (но работает и в конфигурациях только с жёсткими дисками) с как минимум сетью 10 Гбит/с, поддерживает TCP и RDMA, и на хорошем аппаратном обеспечении может достигать задержки 4КБ чтения и записи на уровне ~0.1 мс, что примерно в 10 раз быстрее, чем большинство популярных SDS и внутренних SDS крупных облачных провайдеров - и Ceph, и типичные облачные SDS дают задержку записи на уровне 1-2 мс даже на очень быстрых дисках.

Для примера, в недавнем тесте с дисками NVMe Samsung PM9A3 и сетевыми картами Mellanox ConnectX-4 с RDMA идеальная задержка записи составила > 0.1 мс при использовании репликации и 0.1 мс на чтение / 0.2 мс на запись при использовании кодов коррекции ошибок.

Vitastor поддерживает QEMU-драйвер, протоколы NBD и NFS, драйверы Proxmox, Kubernetes CSI, OpenStack. Также для Vitastor доступен экспериментальный Kubernetes оператор и Prometheus экспортер.

Серверные компоненты Vitastor распространяются под собственной "сетевой копилефт" лицензией VNPL (Vitastor Network Public License). Идея VNPL - расширение действия копилефта не только на модули, явным образом связываемые с кодом, а также на взаимодействующие с Vitastor по сети сервисы, специально созданные для него (например, любые обвязки для внутреннего использования в коммерческом облаке). В остальном текст VNPL скопирован с GNU GPL 3.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://git.yourcmc.ru/vitalif...)
  2. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
  3. OpenNews: Вышел релиз кластерной файловой системы GlusterFS 2.0
  4. OpenNews: EPRD - реализация RAM-диска, обеспечивающего постоянное хранение данных
  5. OpenNews: Яндекс открыл YTsaurus, платформу для обработки и хранения больших объёмов данных
  6. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.15
Автор новости: vitalif
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60835-vitastor
Ключевые слова: vitastor
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:03, 23/03/2024 [ответить]  
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    Не могу понять как файловая система может называться кластерной если "File locking is not supported". Расходимся.
     
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