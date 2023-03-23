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Яндекс открыл YTsaurus, платформу для обработки и хранения больших объёмов данных

23.03.2023 14:42

Компания Яндекс объявила об открытии исходных текстов платформы распределённого хранения и обработки больших объёмов данных YTsaurus, поддерживающей манипуляцию данными с использованием парадигмы MapReduce, движка SQL-запросов, распределённой файловой системы и NoSQL хранилища в формате ключ-значение. YTsaurus используется в инфраструктуре Яндекс для эффективного использования вычислительных мощностей суперкомпьютеров компании. Код проекта написан на языках C/C++ и открыт под лицензией Apache 2.0.

Платформа может масштабироваться до кластеров, включающих более 10 тысяч узлов и охватывающих до миллиона процессоров и тысяч GPU (для решения задач машинного обучения). В качестве образующих кластер единиц могут использоваться изолированные контейнеры, запускаемые на физических серверах. В хранилище могут находится эксабайты данных, размещённых на различных носителях, таких как жёсткие диски, SSD, NVME и оперативная память. В кластере поддерживается динамическое добавление и удаление узлов, резервирование (нет единой точки отказа), автоматическая репликация, обновление кластерного ПО без остановки работы и автоматическое восстановление избыточности в случае выхода узлов из строя.

Поддерживается три вида кластеров: вычислительные кластеры (для массивной параллельной обработки больших данных при помощи операций MapReduce), кластеры для динамических таблиц и хранилища в формате ключ-значение и геораспределённые кластеры. Сервис на базе платформы может предоставлять средства для хранения и обработки данных десятков тысяч пользователей. Среди типовых областей применения YTsaurus в Яндекс называется хранение информации о пользователях рекламной сети, обучение моделей машинного обучения, формирование поискового индекса и построение хранилища данных для таких сервисов, как Яндекс Такси, Еда, Лавка и Доставки.

Базовые сценарии использования:

  • Batch-обработка. MapReduce и SPYT (Apache Spark в качестве вычислительного движка поверх данных в YTsaurus) для обработки структурированных и полуструктурированных данных: логов или финансовых транзакций.
  • Ad hoc аналитика. Быстрые запросы через CHYT (кластер из серверов ClickHouse на вычислительных узлах YTsaurus) без копирования данных в отдельную аналитическую систему. ODBC и JDBC с возможностью подключить BI для визуализации.
  • OLTP-задачи. Транзакционная работа в реальном времени с хранилищем в формате ключ-значение: например, для хранения профилей пользователей, показа рекламы или потоковой обработки.
  • Машинное обучение. Управление кластерами GPU для обучения моделей с миллиардами параметров.
  • Хранилище метаинформации. Транзакционное хранение метаинформации и надёжный сервис распределённых блокировок.
  • Построение хранилищ данных и ETL для многоуровневой обработки данных при помощи типовых инструментов: Apache Spark, SQL, MapReduce.

Основные элементы архитектуры:

  • Распределённая файловая система и отказоустойчивое древовидное хранилище метаинформации Cypress. Поддерживается хранение в форме файлов и таблиц (с разбивкой на колонки и строки), прозрачное секционирование таблиц, сжатие данных (lz4 и zstd), поддержание кодов для восстановления в случае потери информации и контрольных сумм, фоновая репликация, транзакции, разграничение прав доступа (вплоть до уровня колонок таблиц).
  • Планировщик для распределённых вычислений с поддержкой модели MapReduce, а также расширенных базовых операций, таких как Erase и Sort. Горизонтальная масштабируемость вычислительных операций. Изоляция вычислительных ресурсов и возможность выделять определённые вычислительные ресурсы (CPU, GPU, ОЗУ) в разных пропорциях.
  • Высокоуровневые вычислительные движки для аналитических запросов CHYT (ClickHouse поверх YTsaurus) и SPYT (Apache Spark поверх YTsaurus). Движок YQL с реализацией диалекта SQL, поддерживающего операции слияния (join), подзапросы, оконные функции и параллельное исполнение запросов произвольной сложности.
  • Динамические таблицы для создания OLTP-хранилища, поддерживающие хранение на базе модели MVCC, транзакции, возможность удаления данных после истечения времени жизни и очереди сообщений для организации потоковой обработки данных поверх динамических таблиц.
  • API и библиотеки для языков программирования С++, Python, Java, Go.
  • Web-интерфейс для пользователей и администраторов, поддерживающий навигацию по древовидному хранилищу, выполнение операций с таблицами, каталогами и файлами, отправку SQL-запросов, мониторинг за кластером, управление пользователями, назначение квот, разграничение доступа и т.п.




  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/yandex/ytsa...)
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  4. OpenNews: Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL
  5. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  6. OpenNews: Релиз платформы для распределённой обработки данных Apache Hadoop 3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58850-ytsaurus
Ключевые слова: ytsaurus, yandex, cluster, mapreduce
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:04, 23/03/2023 [ответить]  
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