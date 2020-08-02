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Релиз платформы для распределённой обработки данных Apache Hadoop 3.3

02.08.2020 10:02

После полутора лет разработки организация Apache Software Foundation опубликовала релиз Apache Hadoop 3.3.0, свободной платформы для организации распределённой обработки больших объёмов данных с использованием парадигмы map/reduce, при которой задача делится на множество более мелких обособленных фрагментов, каждый из которых может быть запущен на отдельном узле кластера. Хранилище на базе Hadoop может охватывать тысячи узлов и содержать эксабайты данных.

В состав Hadoop входит реализация распределенной файловой системы Hadoop Distributed Filesystem (HDFS), автоматически обеспечивающей резервирование данных и оптимизированной для работы MapReduce-приложений. Для упрощения доступа к данным в Hadoop хранилище разработана БД HBase и SQL-подобный язык Pig, который является своего рода SQL для MapReduce, запросы которого могут быть распараллелены и обработаны несколькими Hadoop-платформами. Проект оценивается как полностью стабильный и готовый для промышленной эксплуатции. Hadoop активно используется в крупных промышленных проектах, предоставляя возможности, аналогичные платформе Google Bigtable/GFS/MapReduce, при этом компания Google официально делегировала Hadoop и другим проектам Apache право использования технологий, на которые распространяются патенты, связанные с методом MapReduce.

Hadoop занимает первое место среди репозиториев Apache по числу вносимых изменений и пятое место по размеру кодовой базы (около 4 млн строк кода). Из крупных внедрений Hadoop отмечаются хранилища Netflix (сохраняется более 500 миллиардов событий в день), Twitter (кластер из 10 тысяч узлов в режиме реального времени хранит более зетабайта данных и обрабатывает более 5 миллиардов сеансов в день), Facebook (кластер из 4 тысяч узлов хранит более 300 петабайт и ежедневно увеличивается на 4 Пб в день).

Основные изменения в Apache Hadoop 3.3:

  • Добавлена поддержка платформ на основе архитектуры ARM.
  • Реализация формата Protobuf (Protocol buffers), используемого для сериализации структурированных данных, обновлена до выпуска 3.7.1 в связи с окончанием жизненного цикла ветки protobuf-2.5.0.
  • Расширены возможности коннектора S3A: добавлена поддержка аутентификации при помощи токенов (Delegation Token), улучшена поддержка кэширования ответов с кодом 404, увеличена производительность S3guard, повышена надёжность работы.
  • В файловой системе ABFS решены проблемы с автоматическим тюнингом.
  • Добавлена встроенная поддержка файловой системы Tencent Cloud COS для доступа к объектному хранилищу COS.
  • Добавлена полная поддержка Java 11.
  • Стабилизирована реализация HDFS RBF (Router-based Federation). В HDFS Router добавлены средства управления безопасностью.
  • Добавлен сервис DNS Resolution для определения клиентом серверов через DNS по именам узлов, позволяющий обойтись без перечисления всех хостов в настройках.
  • Добавлена поддержка планирования запуска оппортунистических контейнеров через централизованный менеджер ресурсов (ResourceManager), в том числе с возможностью распределения контейнеров с учётом нагрузки каждого узла.
  • Добавлен каталог приложений YARN (Yet Another Resource Negotiator) с возможностью поиска.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/hadoo...)
  2. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2020 финансовый год
  3. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  4. OpenNews: Доступна система распределённых вычислений Apache Storm 2.0
  5. OpenNews: Релиз платформы для распределённой обработки данных Apache Hadoop 3.2
  6. OpenNews: Выпуск СУБД ScyllaDB 3.0, совместимой с Apache Cassandra
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53476-hadoop
Ключевые слова: hadoop
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, A.Stahl (ok), 12:12, 02/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пятиминутка древних поговорок:

    Распределяй и обрабатывай.
    Хранилище хранилищу резерв.
    Все данные ношу с собой.
    Ну и конечно же: у семи админов база без пароля.

     
  • 2, YetAnotherOnanym (ok), 12:26, 02/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    > хранит более 300 петабайт и ежедневно увеличивается на 4 Пб в день

    Не знал, что возраст Фейсбука - два с половиной месяца.

     
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