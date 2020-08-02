Релиз платформы для распределённой обработки данных Apache Hadoop 3.3

После полутора лет разработки организация Apache Software Foundation опубликовала релиз Apache Hadoop 3.3.0, свободной платформы для организации распределённой обработки больших объёмов данных с использованием парадигмы map/reduce, при которой задача делится на множество более мелких обособленных фрагментов, каждый из которых может быть запущен на отдельном узле кластера. Хранилище на базе Hadoop может охватывать тысячи узлов и содержать эксабайты данных. В состав Hadoop входит реализация распределенной файловой системы Hadoop Distributed Filesystem (HDFS), автоматически обеспечивающей резервирование данных и оптимизированной для работы MapReduce-приложений. Для упрощения доступа к данным в Hadoop хранилище разработана БД HBase и SQL-подобный язык Pig, который является своего рода SQL для MapReduce, запросы которого могут быть распараллелены и обработаны несколькими Hadoop-платформами. Проект оценивается как полностью стабильный и готовый для промышленной эксплуатции. Hadoop активно используется в крупных промышленных проектах, предоставляя возможности, аналогичные платформе Google Bigtable/GFS/MapReduce, при этом компания Google официально делегировала Hadoop и другим проектам Apache право использования технологий, на которые распространяются патенты, связанные с методом MapReduce. Hadoop занимает первое место среди репозиториев Apache по числу вносимых изменений и пятое место по размеру кодовой базы (около 4 млн строк кода). Из крупных внедрений Hadoop отмечаются хранилища Netflix (сохраняется более 500 миллиардов событий в день), Twitter (кластер из 10 тысяч узлов в режиме реального времени хранит более зетабайта данных и обрабатывает более 5 миллиардов сеансов в день), Facebook (кластер из 4 тысяч узлов хранит более 300 петабайт и ежедневно увеличивается на 4 Пб в день). Основные изменения в Apache Hadoop 3.3: Добавлена поддержка платформ на основе архитектуры ARM.

Реализация формата Protobuf (Protocol buffers), используемого для сериализации структурированных данных, обновлена до выпуска 3.7.1 в связи с окончанием жизненного цикла ветки protobuf-2.5.0.

Расширены возможности коннектора S3A: добавлена поддержка аутентификации при помощи токенов (Delegation Token), улучшена поддержка кэширования ответов с кодом 404, увеличена производительность S3guard, повышена надёжность работы.

В файловой системе ABFS решены проблемы с автоматическим тюнингом.

Добавлена встроенная поддержка файловой системы Tencent Cloud COS для доступа к объектному хранилищу COS.

Добавлена полная поддержка Java 11.

Стабилизирована реализация HDFS RBF (Router-based Federation). В HDFS Router добавлены средства управления безопасностью.

Добавлен сервис DNS Resolution для определения клиентом серверов через DNS по именам узлов, позволяющий обойтись без перечисления всех хостов в настройках.

Добавлена поддержка планирования запуска оппортунистических контейнеров через централизованный менеджер ресурсов (ResourceManager), в том числе с возможностью распределения контейнеров с учётом нагрузки каждого узла.

Добавлен каталог приложений YARN (Yet Another Resource Negotiator) с возможностью поиска.



