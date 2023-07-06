Проект Sourcegraph перешёл с открытой лицензии на проприетарную

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|1.2, Аноним (2), 13:43, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сразу скажу, а то некоторые любят набрасывать на вентилятор - так как это продукт компании, они могут поменять лицензию без проблем, и без разницы, был бы у них репозиторий под Apache или GPL. Лицензии защищают владельцев копирайта, а тут это сама компания. Конечно, в обратную сторону это изменение не распространяется, поэтому никто не мешает людям форкать текущую открытую версию и разрабатывать.
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|2.7, Жироватт (ok), 13:50, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, справедливости ради: при GPL-лицензировании вони (правильной вони, не дающей просто так произвольно менять лицензии и, в перспективе, закрывать исходники) было бы больше +суды.
Как там любят рассказывать пермиссивщики? Пермиссивные лицензии более свободные? Ну-ну. Вот вам еще миллион первый случай, когда СВОБОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИЕЙ снова жёстко отымела СВОБОДУ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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|3.18, Анонин (?), 14:23, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно более свободные - я могу взять их код, закрыть и продавать! И ничего бы они мне не сделали.
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|3.19, anonn (?), 14:32, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, более свободные
мой код: захотел - открыл, захотел - закрыл (и все в рамках лицензии)
если я вижу, что народ злоупотребляет щедростью и мне кушать нечего - значит буду брать за свою работу деньги
кому сильно надо - форкайте и развивайте старый код (опять же по чесному и в рамках лицензиии)
я же не отбираю старые репы
> СВОБОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИЕЙ снова жёстко отымела СВОБОДУ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
а свобода конечного паразита, который только потребляет, но никак не развивает проект меня интересует в последнюю очередь)
гпл-рак продвигают или отбитые фанатики киберкомунизма (програмировай, причем бесплатно), или лицемерные личности сидящие на донатах всяких фондов (которые тоже финансируются корпами)
или гранты универов
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|4.30, Аноним (30), 15:06, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мой код: захотел - открыл, захотел - закрыл (и все в рамках лицензии)
если я вижу, что народ злоупотребляет щедростью и мне кушать нечего - значит буду брать за свою работу деньги
Если код действительно только твой (а не еще сотни контрибьюторов), то ты можешь без проблем поменять GPL на пермессивную, плюс GPL не запрещает продажу.
Так в чем претензия к GPL?
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|4.32, fuggy (ok), 15:11, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты автор GPL библиотеки, ты также спокойно можешь менять лицензию на закрытую в любой момент.
А старая версия также останется под GPL. Единственное ты не сможешь закрыть патчи которые были присланы под открытой лицензией.
GPL не запрещает владельцам менять лицензию, это ложь.
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|5.35, Анонин (?), 15:14, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там есть проблема получить согласие все контрибьюторов. Особенно если этим не заморочиться заранее.
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|6.40, fuggy (ok), 15:24, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты что хотел, тебе прислали открытый патч, а ты такой: "спасибо, это теперь моё".
Пермиссивные же лицензии не запрещают брать чужую работу и релицензировать её.
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|7.42, Анонин (?), 15:38, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не хотел разумеется.
Просто утверждение
> GPL не запрещает владельцам менять лицензию, это ложь.
верно, но почти всегда нереализуемо в реальной жизни.
Хотя можно принимать патчи по dual-licence.
Или просить подписать доп соглашение при принятии.
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|4.37, Аноним (37), 15:18, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Были случаи, когда старый пермиссивный код больше не существует в интернете -- осталась только версия без кода. С гпл такое не случалось вроде. Взять ту же 7zip (под лгпл, кстати) -- 5+ лет без кода новых версий, а народ всё ещё пользуется старым гпл кодом. Пермиссив бы давно сдох.
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|3.22, Аноним (22), 14:41, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает сообществу форкнуть последнюю открытую версию и развивать её самостоятельно? Или компании "должны" бесплатно раздавать результаты своего труда, а вся деятельность сообщества в том чтобы создавать вонь? В таком случае, я знаю ещё один объект, который просто лежит, ничего не делает и создаёт вонь (гумно). И ценность такого сообщества для человечества примерно такая же.
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|4.36, fuggy (ok), 15:14, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К этому претензий нет. Претензия к тому, что коммюнити версией пользуются полвтора человека, поэтому мы выпиливаем её. А как открытые исходники мешали перестать поддерживать коммюнити версию?
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|3.27, Капитан Очевидность (?), 14:50, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никакой вони бы не было
Если авторства кода полностью принадлежит тебе, то ты можешь закрыть в любой момент его новые версии
Ты не можешь отозвать ранее открытый код, но ты можешь сказать "А дальше вся разработка идет в закрытом режиме" и никто ничего не скажет, потому что ты в своем праве
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|4.29, Аноним (-), 15:05, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можешь сказать "А дальше вся разработка идет в закрытом режиме" и никто ничего не скажет
странно, но почему тогда почти каждую такую новость начинается нытье, пролятье на корпорастов и тд...
вон персонаж вверху развонялся что аж на капс перешел)
на пеньке вообще любят рассказывать про важность соблюдения лицензий (особенно GPL), но считают вправе нарушать любую корпоративную лицензию или EULA
вот такая готтентотская мораль
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|5.41, Аноним (30), 15:31, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> странно, но почему тогда почти каждую такую новость начинается нытье, пролятье на корпорастов и тд..
Потому что отечественные интернеты в основном состоят из "маленьких" людей, которых душит обида и зависть к тому, что деньги, власть и девочки в руках не у них, а у другого дяди.
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|2.12, Аноним (12), 14:01, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никто не мешает людям форкать текущую открытую версию
если
> открытая редакция Sourcegraph удалена
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|3.21, anonn (?), 14:40, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о нет! он наверное прошлись по всем репам на локальных машинах и удалили их тоже!
или нет?
если твоя работа (или бизнес) зависит от какого-то открытого решения и у тебя нет своего форка или локальной копии репозитория... то сам себе злой буратино с интелектом деревяшки
с таким же успехом они могут просто удалить свой акк на гитхабе
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|3.25, anonn (?), 14:43, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и в догонку
8.5k stars
171 watching
1.1k forks
у нас есть 1+k форков которые можно развивать сообществом
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|1.4, anonn (?), 13:45, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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ребята выяснили, что от раздачи кода кому попало выигрывают только корпорасты и н̶и̶щ̶е̶б̶р̶о̶д̶ы̶ фанаты бесплатного софта
а кушать все равно хочется и на ̶п̶о̶д̶а̶ч̶к̶и̶ донаты долго не проживешь
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|2.8, Аноним (37), 13:51, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пермиссивная лицензия так-то не обязывает показывать весь код, могли и дальше свои проприетарные блобы с зондами шипить. А конкуренты и без кода скопируют, если будет надо.
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|2.16, Аноним (16), 14:12, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется тут больше проблема позиционирования софта: я вот не понимаю зачем это поделие нужно? Навигация по коду есть в любой IDE. Запускать отдельную ПЛАТНУЮ программу, чтобы пошариться по исходникам? Звучит как глупость.
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|3.20, anonn (?), 14:35, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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возможно глупость, но в статье пишется
> 99.9% случаев пользователи применяли различные варианты Sourcegraph Enterprise.
цена начинается от 5к за год
при зарплате в 100-200к (в штатах), возможно находились люди которые это покупали
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|4.28, Аноним (37), 14:56, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За лицензию на 1 разработчика? А если 5000 лицензий взять, скидка будет? Если ассистент и в самом деле повышает продуктивность, то почему бы и нет.
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|1.5, Аноним (37), 13:48, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если, по их словам, никто не пользовался бесплатной версией, то в чём проблема? Лишние бесплатные тестеры мешали? Или они вырезали блобы из бесплатной версии и это было затратно?
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|2.11, Аноним (34), 13:58, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для бесплатной версии всё равно нужен человек. Он стоит 100 000 долларов. Теперь считай.
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|6.33, Аноним (34), 15:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты подгоняешь задачу под решение. Причина в том что ты ничего не понимаешь в разработке.
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|7.39, Аноним (37), 15:22, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всяко побольше тебя понимаю. Отдельный разраб там ни к чему, тем более, если они и так уже публикуют код большинства компонентов.
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|1.10, Аноним (34), 13:57, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Полностью правильно и оправданное решение. Халявщики должны и обязаны страдать.
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|3.24, Аноним (34), 14:43, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот и халявщик бомбанул. Используйте огнетушитель для тушения кресла.
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