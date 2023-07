Проект Sourcegraph перешёл с открытой лицензии на проприетарную

2.7 , Жироватт ( ok ), 13:50, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну, справедливости ради: при GPL-лицензировании вони (правильной вони, не дающей просто так произвольно менять лицензии и, в перспективе, закрывать исходники) было бы больше +суды. Как там любят рассказывать пермиссивщики? Пермиссивные лицензии более свободные? Ну-ну. Вот вам еще миллион первый случай, когда СВОБОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИЕЙ снова жёстко отымела СВОБОДУ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

3.18 , Анонин ( ? ), 14:23, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно более свободные - я могу взять их код, закрыть и продавать! И ничего бы они мне не сделали.

3.19 , anonn ( ? ), 14:32, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, более свободные

мой код: захотел - открыл, захотел - закрыл (и все в рамках лицензии)

если я вижу, что народ злоупотребляет щедростью и мне кушать нечего - значит буду брать за свою работу деньги кому сильно надо - форкайте и развивайте старый код (опять же по чесному и в рамках лицензиии)

я же не отбираю старые репы > СВОБОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИЕЙ снова жёстко отымела СВОБОДУ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. а свобода конечного паразита, который только потребляет, но никак не развивает проект меня интересует в последнюю очередь) гпл-рак продвигают или отбитые фанатики киберкомунизма (програмировай, причем бесплатно), или лицемерные личности сидящие на донатах всяких фондов (которые тоже финансируются корпами)

или гранты универов

4.30 , Аноним ( 30 ), 15:06, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мой код: захотел - открыл, захотел - закрыл (и все в рамках лицензии) если я вижу, что народ злоупотребляет щедростью и мне кушать нечего - значит буду брать за свою работу деньги Если код действительно только твой (а не еще сотни контрибьюторов), то ты можешь без проблем поменять GPL на пермессивную, плюс GPL не запрещает продажу. Так в чем претензия к GPL?

4.32 , fuggy ( ok ), 15:11, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты автор GPL библиотеки, ты также спокойно можешь менять лицензию на закрытую в любой момент.

А старая версия также останется под GPL. Единственное ты не сможешь закрыть патчи которые были присланы под открытой лицензией. GPL не запрещает владельцам менять лицензию, это ложь.

5.35 , Анонин ( ? ), 15:14, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там есть проблема получить согласие все контрибьюторов. Особенно если этим не заморочиться заранее.

6.40 , fuggy ( ok ), 15:24, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты что хотел, тебе прислали открытый патч, а ты такой: "спасибо, это теперь моё".

Пермиссивные же лицензии не запрещают брать чужую работу и релицензировать её.

7.42 , Анонин ( ? ), 15:38, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не хотел разумеется.

Просто утверждение

> GPL не запрещает владельцам менять лицензию, это ложь. верно, но почти всегда нереализуемо в реальной жизни. Хотя можно принимать патчи по dual-licence.

Или просить подписать доп соглашение при принятии.

4.37 , Аноним ( 37 ), 15:18, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Были случаи, когда старый пермиссивный код больше не существует в интернете -- осталась только версия без кода. С гпл такое не случалось вроде. Взять ту же 7zip (под лгпл, кстати) -- 5+ лет без кода новых версий, а народ всё ещё пользуется старым гпл кодом. Пермиссив бы давно сдох.

3.22 , Аноним ( 22 ), 14:41, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что мешает сообществу форкнуть последнюю открытую версию и развивать её самостоятельно? Или компании "должны" бесплатно раздавать результаты своего труда, а вся деятельность сообщества в том чтобы создавать вонь? В таком случае, я знаю ещё один объект, который просто лежит, ничего не делает и создаёт вонь (гумно). И ценность такого сообщества для человечества примерно такая же.

4.36 , fuggy ( ok ), 15:14, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К этому претензий нет. Претензия к тому, что коммюнити версией пользуются полвтора человека, поэтому мы выпиливаем её. А как открытые исходники мешали перестать поддерживать коммюнити версию?

3.27 , Капитан Очевидность ( ? ), 14:50, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакой вони бы не было

Если авторства кода полностью принадлежит тебе, то ты можешь закрыть в любой момент его новые версии

Ты не можешь отозвать ранее открытый код, но ты можешь сказать "А дальше вся разработка идет в закрытом режиме" и никто ничего не скажет, потому что ты в своем праве

4.29 , Аноним ( - ), 15:05, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можешь сказать "А дальше вся разработка идет в закрытом режиме" и никто ничего не скажет странно, но почему тогда почти каждую такую новость начинается нытье, пролятье на корпорастов и тд...

вон персонаж вверху развонялся что аж на капс перешел) на пеньке вообще любят рассказывать про важность соблюдения лицензий (особенно GPL), но считают вправе нарушать любую корпоративную лицензию или EULA

вот такая готтентотская мораль

5.41 , Аноним ( 30 ), 15:31, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > странно, но почему тогда почти каждую такую новость начинается нытье, пролятье на корпорастов и тд.. Потому что отечественные интернеты в основном состоят из "маленьких" людей, которых душит обида и зависть к тому, что деньги, власть и девочки в руках не у них, а у другого дяди.

2.12 , Аноним ( 12 ), 14:01, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > никто не мешает людям форкать текущую открытую версию если > открытая редакция Sourcegraph удалена 3.21 , anonn ( ? ), 14:40, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о нет! он наверное прошлись по всем репам на локальных машинах и удалили их тоже!

или нет? если твоя работа (или бизнес) зависит от какого-то открытого решения и у тебя нет своего форка или локальной копии репозитория... то сам себе злой буратино с интелектом деревяшки с таким же успехом они могут просто удалить свой акк на гитхабе

3.25 , anonn ( ? ), 14:43, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и в догонку 8.5k stars

171 watching

1.1k forks у нас есть 1+k форков которые можно развивать сообществом