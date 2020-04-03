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Google предстaвил систему поиска и навигации по коду своих открытых проектов

03.04.2020 10:30

Компания Google представила новый поисковый сервис cs.opensource.google, предназначенный для поиска по коду в git-репозиториях открытых проектов, разработка которых ведётся при участии Google. Из проиндексированных проектов отмечаются Angular, Bazel, Dart, ExoPlayer, Firebase SDK, Flutter, Go, gVisor, Kythe, Nomulus, Outline и Tensorflow. Аналогичные поисковые системы ранее были запущены для поиска по коду Chromium и Android.

В поисковых запросах могут применяться регулярные выражения и уточнения (например, можно указать что нужно найти функцию, имя которой соответствует указанной маске, а также определить в коде на каком языке программирования следует выполнять поиск). Для построения графа связей в проекте и межссылочной навигации применяется инструментарий Kythe. Какой именно задействован поисковый движок, не уточняется, но Google развивает два открытых проекта для поиска по коду - zoekt и codesearch.

При поиске учитываются различные классы элементов, встречающихся в коде, а результат выводится в наглядном виде с подсветкой синтаксиса, возможностью межссылочной навигации и просмотра истории изменений. Например, можно кликнуть на названии функции в коде и перейти к месту её определения или посмотреть, где ещё она вызывается. Также можно переключаться между разными ветками и оценивать изменения между ними.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Google подготовил систему поиска и навигации по коду Android
  3. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
  4. OpenNews: Microsoft открыл код библиотеки векторного поиска, используемой в Bing
  5. OpenNews: Выпуск поискового сервера Xapiand 0.9
  6. OpenNews: Представлен Sourcegraph, сервис поиска по исходным текстам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52668-search
Ключевые слова: search, google
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  • 1.1, КО (?), 11:30, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Короче что не надо показывать не будет )
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:42, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    НЕ быть тебе Пи№Ap-менеджером.
    Учись: будет показывать именно то, что нужно [гуглу].
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:20, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тоже думаю, что поиск по коду будет скрывать правду об НЛО, планете Нибиру и прочих вещах. Гугл скрывает правду, действуя по указке масонов во власти.

    С уважением, опеннетчик-конспиролог, истинный антигугловец в третьем поколении.

     
     
  • 3.5, имя_ (?), 13:14, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >третьем поколении

    надеюсь скорость появления поколений не как в чашке Петри?

     
  • 3.6, Аноним (6), 14:18, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обо всём этом вам расскажет другой гуглосервис - ютуб...
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:43, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >антигугловец

    Вы из тех, кто покупает продукты с Гуглом и выпиливает из них Гугл? )

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:08, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Надо было его назвать "Cemetery Keeper".
     
     
  • 2.9, нах. (?), 14:48, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чего это вдруг? Теперь каждый гентиальный макакокодер легко и просто может найти себе нужную для копипасты деталь!

    Мы еще увидим кости с этого кладбища во всех популярных проектах!

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:19, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    ого, домен .google, впервые слышу
     
     
  • 2.8, googler (?), 14:29, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждем сервисов youtube.google, www.google, mail.google, maps.google и т.д.
     
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