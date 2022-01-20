В Sourcegraph добавлен поиск по репозиториям Fedora

Поисковая система Sourcegraph, нацеленная на индексацию имеющихся в открытом доступе исходных текстов, расширена возможностью поиска и навигации по исходным текстам всех пакетов, распространяемых через репозиторий Fedora Linux, в дополнение к ранее предоставляемому поиску по проектам GitHub и GitLab. Проиндексировано более 34.5 тысяч пакетов с исходными текстами из Fedora. Предоставляются гибкие средства для формирования выборки с учётом репозиториев, пакетов, языков программирования или имён функций, а также наглядного просмотра найденного кода с возможностью анализа вызова функций и мест определения переменных.

Изначально разработчики Sourcegraph намеревались довести размер индекса до 5.5 млн репозиториев, имеющих более одной звёздочки на GitHub или GitLab, но осознали, что для полного охвата открытого ПО недостаточно только индексации GitHub и GitLab, так как многие проекты не пользуются данными платформами. Оптимальным вариантом признана дополнительная индексация исходных текстов из репозиториев дистрибутивов. Что касается кода с GitHub и GitLab, но в настоящее время в индекс включено около 2.2 млн репозиториев, имеющих шесть звёзд и более.



