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В Sourcegraph добавлен поиск по репозиториям Fedora

20.01.2022 11:02

Поисковая система Sourcegraph, нацеленная на индексацию имеющихся в открытом доступе исходных текстов, расширена возможностью поиска и навигации по исходным текстам всех пакетов, распространяемых через репозиторий Fedora Linux, в дополнение к ранее предоставляемому поиску по проектам GitHub и GitLab. Проиндексировано более 34.5 тысяч пакетов с исходными текстами из Fedora. Предоставляются гибкие средства для формирования выборки с учётом репозиториев, пакетов, языков программирования или имён функций, а также наглядного просмотра найденного кода с возможностью анализа вызова функций и мест определения переменных.

Изначально разработчики Sourcegraph намеревались довести размер индекса до 5.5 млн репозиториев, имеющих более одной звёздочки на GitHub или GitLab, но осознали, что для полного охвата открытого ПО недостаточно только индексации GitHub и GitLab, так как многие проекты не пользуются данными платформами. Оптимальным вариантом признана дополнительная индексация исходных текстов из репозиториев дистрибутивов. Что касается кода с GitHub и GitLab, но в настоящее время в индекс включено около 2.2 млн репозиториев, имеющих шесть звёзд и более.

  1. Главная ссылка к новости (https://discussion.fedoraproje...)
  2. OpenNews: Открыты исходные тексты Sourcegraph
  3. OpenNews: Представлен Sourcegraph, сервис поиска по исходным текстам
  4. OpenNews: Представлен libraries.io, каталог открытых библиотек и фреймворков
  5. OpenNews: Новый поиск на GitHub привёл к выявлению забытых в репозиториях конфиденциальных данных
  6. OpenNews: Google предстaвил систему поиска и навигации по коду своих открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56546-sourcegraph
Ключевые слова: sourcegraph, fedora
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:20, 20/01/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    вот это перспективно. Единственные дистро-пакеты, достойные для индексации. Ну и гентушные ебилды тоже. Все остальные дистры так или иначе воруют из этих двух источников => являются вторичным шлаком по отношению к Red Hat Family и Gentoo.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:23, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все остальные дистры так или иначе воруют из этих двух источников

    лично я очень люблю в общем генту и портежы в частности, ничего уютнее ИМХО нет в опенсорс, но где пруфы, анон?

     
     
  • 3.4, Чебур (?), 11:41, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно усомниться в словах анона, в приличном обществе за такое требуют сатисфакции
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 11:56, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстовато.
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:21, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Что касается кода с GitHub и GitLab, но в настоящее время в индекс включено около 2.2 млн репозиториев, имеющих шесть звёзд и более.

    мммм топовые JS TS CSS HTML CI/CD docker kubernetes? вебмакаки писаются кипяточком

     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 11:55, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВАЖНОЕ НАСЛЕДИЕ, ДОСТОЙНОЕ ХРАНЕНИЯ В АРКТИЧЕСКОМ ХРАНИЛИЩЕ
    ...как пример того, как НЕ надо делать потомкам.
     
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