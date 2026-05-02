Служба здравоохранения Великобритании намерена закрыть свои репозитории с открытым кодом из-за AI

Национальная служба здравоохранения Великобритании готовится закрыть доступ к почти всем своим репозиториям с открытым кодом в ответ на появление новых рисков, связанных с безопасностью. Подобные риски вызваны значительным прогрессом возможностей по выявлению уязвимостей при помощи больших языковых моделей, таких как Claude Mythos.

Теренс Иден (Terence Eden), участвовавший в продвижения отрытых стандартов и открытого ПО в госучреждениях Великобритании, считает решение ошибочным и противоречащим действующему в Великобритании регламенту "Tech Code of Practice", предписывающему применение открытых моделей разработки и использование отрытого кода. По мнению Теренса, риск переоценён и для большинства репозиториев, доступ к которым намерены ограничить, сканирование AI-инструментами не создаёт новых угроз безопасности, так как в этих репозиториях в основном размещены наборы данных, руководства, макеты интерфейса, а также внутренние и исследовательские инструменты, не задействованные в публичных сервисах.

При участии Теренса организовано резервное копирование репозиториев службы здравоохранения Великобритании. В случае удаления репозиториев, они будут повторно опубликованы в другом месте, так как отрытые лицензии, под которыми распространятся содержимое, разрешают это.



