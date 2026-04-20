SDL запретил приём кода от AI. Созданы форки Vim, избавленные от AI-изменений

|2.2, Аноним (2), 23:49, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это те, которые пишут уязвимости десятками? "Нейрослоп" как раз убирает испражнения этих дидов.
|2.7, Аноним (7), 23:55, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В целом, фиолетово. Но наказание для коммитеров, если код оказался лажей, должно быть жёстоким. А вот от чувака из новости стоит держаться подальше, он всегда несколько не в себе.
|3.9, Аноним (5), 00:01, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проблема в том, что нейросеть генерит код с такой скоростью, что у тебя просто не хватит жизни узнать, лажа там или нет.
|4.16, Аноним (7), 00:06, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пока что добавляются лишние шаги, чтобы убедиться в корректности и соответствии. В остальном, уже не хуже кода людей.
|5.28, Аноним (5), 00:19, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я тебе маленький секрет открою. Написание кода никогда не было узким местом. Код пишется так легко и быстро, что его иногда проще выкинуть, чем исправлять.
|6.32, Аноним (7), 00:25, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Маленький секрет для тебя: написание кода не равно написание кода. Чатботы решают главные сложности, такие, как рефакторинг и покрытие тестами.
|7.46, Аноним (5), 00:53, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>написание кода не равно написание кода
Истина это не истина. Моя твоя не понимать...
>Чатботы решают главные сложности, такие, как рефакторинг и покрытие тестами.
На столько простая задача, что её даже никто не учитывает.
|1.4, Аноним (4), 23:53, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>желание сохранить чистую совесть и продолжить получать удовольствие от работы с Vim
Ну как-то уж сильно демонизируют AI помощников, хотя это просто инструмент.
И да, на данный момент он далёк от идеала.
|2.8, Аноним (5), 23:59, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Инструмент, который может генерировать тонны непредсказуемого кода. Возникает только вопрос, а должны ли кожаные мешки тратить своё время на его проверку?
|3.10, Аноним (7), 00:02, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Обычного кода. Он способен генерировать код, к которому нет претензий. Но он не понимает, что делает, это, как правило вызывает проблемы. Поэтому оператор должен владеть матчастью, как минимум.
|4.17, Аноним (5), 00:06, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вопросы в объёме этого кода, и сможет ли оператор владеть матчастью без реальной практики. Очень сомневаюсь, что кто-то будет после работы ещё фигачить код руками, изучать документацию, чтобы быть в состоянии оценивать код от ИИ.
|4.33, Аноним (33), 00:32, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Он способен генерировать код, к которому нет претензий.
Дооо... не нашлось человека, чтобы провести ревизию - нет и претензий.
|4.18, Аноним (5), 00:08, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
О том речь, ресурсов едва хватает, чтобы разбирать код, который пишется со скоростью 300 строк в день. Весьма сомнительно, что кто-то осилит проверить 300к строк или того больше.
|6.35, Аноним (33), 00:34, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ога, когда модель находит настоящую ошибку - об этом даже пишут в новостях, в том числе и на опеннете. Когда майнтейнер перелопачивает тонны нейронавоза впустую - об этом в новостях не пишут.
|2.31, Аноним83 (?), 00:25, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Перетензия как обычно не к инструментам а к их не правильному использованию.
Есть годные подгоны от ИИ, обычно это дорогое ИИ используемое как анализатор или для написания простого небольшого кода.
Но есть кучка ...пусть это будут студенты ради коммита за зачот.... которые бесплатный ИИ просят найти уязвимость или закрыть тикет, в итоге там на выходе сплошная галлюцинация и это приносят как пулрегвест.
В итоге сопровождающий вынужден разгребать тонны иислопа в поисках чего то годного.
И проблема с лицензионной чистотой тоже.
|2.34, Аноним (34), 00:33, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> это просто инструмент.
Инструментом можешь пользоваться сколько угодно. Только фильтруй что отправляешь, херню вида
object->ptr=NULL;
никто в здравом уме принимать не будет, если в коде нет ни одной проверки
if ( ptr!=NULL )
Надо как-то иначе. Можешь даже спросить свой нейроинструмент как именно...
|4.42, Аноним (5), 00:43, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ему платят корпорации за рекламу ИИ. Ещё бы он против что сказал.
|5.50, Аноним (49), 01:04, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Корпорации платят за рекламу на подобных сайтах? Дожили. Корпорации совсем опустились. Корпорации, стыдитесь!
|
|4.54, Аноним (34), 01:14, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так от людей не всегда фиксы принимают. Даже с багрепортами заворачивают, т.к. у проекта какие-то свои цели и обнаруженные тобой corener-cases нафиг никому не интересны.
Причём тут качество нейронки?
|3.41, Аноним (5), 00:41, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>никто в здравом уме принимать не будет
Принимать не будет, но всё равна он сожрёт время на проверку. Весьма логично запретить такое в принципе и больше не терять время.
ЗЫЖ пока был в отпуске, мне налепили около 80+ фичей на ревью. И это всего 3 человека без ИИ. Ещё месяц угроблю, чтобы это всё просмотреть и указать на явные ошибки. Если будет ИИ, то этих фичей будет под 800. А значит проверять буду до конца этого года.
|1.12, Интересующийся (??), 00:04, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>> В качестве причин запрета разработки с использованием AI называется
>> несовместимость создаваемого через AI кода с лицензией Zlib из-за
>> невозможности точно определить источник кода, а также возможные
>> лицензионные конфликты из-за косвенного заимствования кода из проектов >> под другими лицензиями
Это-то понятно, даже разумно, учитывая сложность юридического вопроса о банке данных, который брался за основу в обучении. не понятно другое. ТОЛЬКО ЭТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ? Т.е., их не смущает, что контроль, по сути, это обеспечить глубокое понимание архитектуры приложения и содержание используемых функций и, как следствие, полная поддержка в дальнейшей разработке. Если вы забьете его непроверяемым нейро-кодом, то в какой момент вы перестанете понимать, как и откуда у вас столько косяков и проблем и как эффективно это править. Еще другая проблема идущая от этой, то кто и как будет нести ответственность за баги и их следствие. Спишите всё? Не-е-е, ручками, господа, ручками.
Я понимаю необходимость "производительности труда" в части разработки проектов, но... Вы же потом не разгребете. А кто-то и огребёт.
>> При этом разрешено использование AI для выявления проблем и анализа
>> передаваемых изменений
А вот и должно быть. Единственное верное решение.
|1.13, Аноним (13), 00:04, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вместо поддержки разрушения заведомо вредоносного и риабовладельческого института копирайта они поддерживают нарративы махровых копирастов.
|1.23, Аноним (-), 00:15, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Учитывая, что аудитория попен-нета это биомусор 50+ который зафейлился по жизни так и не войдя в айти, реакцией этих лудистов в комментах доволен!
|2.29, Аноним (14), 00:21, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Лудистов"? Кто-то зафейлился даже не закончив среднюю школу?
|3.37, Аноним (5), 00:36, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, очень интересное наблюдение. По интернетам бегает толпа неграмотных адептов ИИ, кричащих, что скоро программистов погонят со всех мест. Очень интересно, кто это всё спонсирует?
|4.65, Аноним (-), 02:56, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> скоро программистов погонят со всех мест
Так не скоро, а уже гонят саными тряпками со всем вашим десятилетним опытом. Просто потому, что один Opus 4.7 заменяет сотню таких недоайтишников. И некоторые, чтобы переучиваться в орхитектуру и промпт-инжиниринг, продолжают дуть щёки в духе политбюро цк кпсс.
|3.38, Аноним (33), 00:37, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Что тебе не нравится? "Лудисты" - это которые тонкий слой расплавленного олова наносят.
|2.58, Ананоним (?), 02:04, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Мы сделаем вид, что в 50+ ты непременно превратишься в кусок золота. Ага.
|3.64, Аноним (-), 02:51, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Глядя на своего деда, который лежал в луже навоза перед смертью, я четко решил самовыпилиться в 40, как только появятся первые морщины и перестанут давать 16-ти летние тяночки.
|1.30, Аноним (36), 00:23, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Vim Classic переписать на Hare. А иначе зачем тогда язык, если его не использовать?
|1.57, Сладкая булочка (?), 02:01, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Проект основал Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc, языка программирования Hare и платформы совместной разработки SourceHut.
Он же еще redis форкал. Как там дела у форка?
|2.66, Аноним (-), 03:01, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Думаю таких проектов с запретом ЫЫ будет больше.
И пользоваться этими проектами будут только их создатели. И то в первые пару дней, а потом осознают, что они никто, и откроют HH.ru и наконец начнут искать работу в ближайшем связномм или пятёрочке.
|3.69, Сладкая булочка (?), 04:05, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И пользоваться этими проектами будут только их создатели. И то в первые пару дней, а потом осознают, что они никто, и откроют HH.ru
> Разработчики библиотеки SDL
> Drew DeVault
> откроют HH.ru
el risitas.jpeg
|1.61, Аноним (61), 02:22, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
На такие политики все клали, кладут и будут класть - генерить изменения AI и "подтверждать своё авторство". Принимать всё равно придётся по качеству.
|2.68, Сладкая булочка (?), 03:57, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На такие политики все клали, кладут и будут класть - генерить изменения
> AI и "подтверждать своё авторство". Принимать всё равно придётся по качеству.
Ну речь о том, что сейчас нейрошлепы не могут пояснить за код. А если могут, то какая разница как бэ, да. Но для нейрошлепов это сложная задача будет.
