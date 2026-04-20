SDL запретил приём кода от AI. Созданы форки Vim, избавленные от AI-изменений

Разработчики библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer) приняли правила, запрещающие приём изменений, содержащих код, сгенерированный большими языковыми моделями, такими как ChatGPT, Claude, Copilot и Grok. При этом разрешено использование AI для выявления проблем и анализа передаваемых изменений, но исправления подобных проблем должны создаваться людьми.

Судя по полученному проектом опыту, выявленные при помощи AI проблемы часто оказываются галлюцинациями, на практике не являющимися реальными проблемами или содержащими некорректную информацию. Разработчики, передающие сведения о проблемах, выявленных при помощи AI, должны хорошо разбираться в заявляемой проблеме и собственноручно убедиться в её существовании. При отправке pull-запросов разработчик должен подтвердить, что он является автором кода и передаёт результат своего труда под лицензией Zlib.

В качестве причин запрета разработки с использованием AI называется несовместимость создаваемого через AI кода с лицензией Zlib из-за невозможности точно определить источник кода, а также возможные лицензионные конфликты из-за косвенного заимствования кода из проектов под другими лицензиями (так как большая языковая модель обучена на коде под различными лицензиями, генерируемый код потенциально может трактоваться как производная работа).

Дополнительно можно упомянуть создание двух форков текстового редактора Vim, созданных из-за недовольства участившегося применения AI при подготовке изменений: