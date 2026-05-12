AI-модель Claude Mythos не продемонстрировала особых достижений при поиске уязвимостей в Curl

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:44, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Та ладно! Он же сишник и пишет libcurl/curl на Си. Как так нет уязвимостей, если софт написан на Си? Или когда адвокат вайбкодеров пытается объяснить почему Claude ничего не смог, то можно и сишников назвать хорошими программистами?

3.12 , Аноним ( 3 ), 13:50, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Он же сишник и пишет libcurl/curl на Си. Как так нет уязвимостей, если софт написан на Си? Так он как бы и сам не это намекает, не? Он же не говорит "Claude не нашел дыр потому, что у нас их нет". Он говорит "Claude не нашел дыр, потому что он слабенький".

3.18 , Аноним ( 3 ), 14:01, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > когда адвокат вайбкодеров пытается объяснить почему Claude ничего не смог, Чел, почему Claude "не смог", объясняется прямым текстом в статье. Они на протяжении месяцев натравливали другие ИИ и в целом закрыли 60 дыр за год. А ПОСЛЕ запустили Claude и обнаружили, что он почти ничего не нашел! Абсолютно никакой логической и временной связи между этими двумя событиями Дэниэл, очевидно, не видит.

3.26 , Аноним ( 26 ), 14:30, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> А то, что в Curl просто мало уязвимостей - это Дэниэл не допускает?

> Или когда адвокат вайбкодеров пытается объяснить почему Claude ничего не смог, то можно и сишников назвать хорошими программистами? Ты ведь совсем не уловил посыла того комментария, не так ли? Тебе же риторическим вопросом "А то, что в Curl просто мало уязвимостей - это Дэниэл не допускает?" сказано, что даже сам автор curl не допускает, что в его коде нет дыр. Я хз, где ты там увидел, чтобы сишников называли "хорошими программистами".

3.28 , Bob ( ?? ), 14:31, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вылизали уже почти полностью. Это же не код рыжего браузере перелопачивать

2.45 , тоже Аноним ( ok ), 16:20, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Или здравый смысл не работает, когда речь идет о ИИ? Видимо, нет, раз возникают такие вопросы.

Новый ИИ разрекламировали, как прорыв и качественно лучший инструмент, чем те, что были.

Дэниел проверил именно после тех, что были - никакого прорыва не обнаружил, только об этом и пишет.

3.47 , Аноним ( 47 ), 16:25, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дэниел проверил именно после тех, что были - никакого прорыва не обнаружил, только об этом и пишет. Вот именно, что после. Какой "прорыв" он ожидал после того, как (цитата) "за последние 8-10 месяцев код Curl проверялся при помощи AI-сервисов AISLE, Zeropath и OpenAI Codex Security, что позволило исправить 200-300 ошибок, из которых 12 были уязвимостями"? Л - логика.

4.52 , тоже Аноним ( ok ), 16:37, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Какой "прорыв" он ожидал См. новость: "анонсированные компанией Anthropic прорывные возможности AI-модели Claude Mythos в области поиска уязвимостей".

Ребята били себя пяткой в грудь, что их ИИ не просто ищет уязвимости, а прям сильно лучше всех ищет уязвимости. Проверка на практике показала, что никакого "сильно лучше" не случилось.

5.60 , Аноним ( 60 ), 17:23, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока что практика показывает, что новый инструмент находит ещё какую-то не замеченную предыдущими, уязвимость. И никакого полного устранения всех уязвимостей за раз пока не видно.

