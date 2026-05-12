AI-модель Claude Mythos не продемонстрировала особых достижений при поиске уязвимостей в Curl

12.05.2026 12:20 (MSK)

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, подвёл итог применения AI-модели Claude Mythos для анализа уязвимостей в кодовой базе Curl. По мнению Дэниела, анонсированные компанией Anthropic прорывные возможности AI-модели Claude Mythos в области поиска уязвимостей, из-за которых компания ограничила доступ к модели, являются скорее маркетинговым преувеличением, так как при проверке кода Curl модель не показала существенных преимуществ по сравнению с AI-продуктами от других производителей.

При этом Дэниел признал значительное повышение качества работы современных AI-анализаторов кода, которые превосходят традиционные статические анализаторы, умеют выявлять несоответствие кода описанию из комментариев, исследовать проблемы в сторонних зависимостях, учитывать специфику протоколов и предлагать исправления.

Анализ 176 тысяч строк кода Curl при помощи Claude Mythos выявил наличие 5 уязвимостей, которые были помечены в отчёте как "подтверждённые уязвимости". Ручная проверка показала, что только одна из 5 проблем приводит к уязвимости, а 4 проблемы не являются уязвимостями (три проблемы вызваны ложными срабатываниями, а одна представляет собой не связанную с безопасностью ошибку). Найденная уязвимость не связана с работой с памятью, имеет низкий уровень опасности и будет устранена в конце июня в выпуске Curl 8.21.0.

До этого за последние 8-10 месяцев код Curl проверялся при помощи AI-сервисов AISLE, Zeropath и OpenAI Codex Security, что позволило исправить 200-300 ошибок, из которых 12 были уязвимостями. Кроме того, проверки через AI выполнялись независимыми энтузиастами, присылающими отчёты об уязвимостях, выявленных при помощи AI. Всего в этом году в Curl было выявлено около 60 уязвимостей. После этих проверок модель Mythos выявила одну новую незначительную уязвимость и около двадцати мелких ошибок. Ошибки были качественно описаны AI-моделью и найдены практически без ложных срабатываний.

Тем временем, компания OpenAI представила инструментарий Daybreak на базе AI модели GPT-5.5 и AI-агента Codex, предназначенный для поиска уязвимостей, анализа вредоносного кода и разработки исправлений. В качестве опции в Daybreak предложена AI-модель GPT-5.5-Cyber, в которой убраны некоторые ограничения в области создания эксплоитов и проверки безопасности систем. Доступ к модели GPT-5.5-Cyber предоставляется только исследователям безопасности после выборочного одобрения заявок.

Обсуждение (60)
  • 1.1, Аноним (1), 13:28, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У меня появляется смутная надежда, что ИИ таки улучшит качество кода. Разгребет 100500 багов на которые все давно плюнули. Пару лет поколбасит, а потом - браузер что не течет, не падает и не тормозит. Ось в которой все просто работает. Документы что открываются везде и всюда в одном и том же виде. Прикладухи что делают то что от них ожидается и так как от них ожидается. И тут я проснулся.
     
     
  • 2.2, 12yoexpert (ok), 13:30, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > У меня появляется смутная надежда

    ты попался на удочку маркетологов

     
     
  • 3.6, НяшМяш (ok), 13:43, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Маркетологи врут в том, что уже сейчас всё идеально и можно пользоваться везде. Но в реальности прогресс инструментов очевиден. Какой-то год назад вот эти все чатгопоты даже в интернете искать не умели, потом их научили искать бред. А сейчас ему можно задать вполне конкретный вопрос, он понимает из какой области и идёт искать ответ. Я вот таким образом неожиданно узнал, что у майкрософтовского SSTP есть спецификация - на невинный вопрос как это устроено он пошёл сходил прямо в спеку и вывалил мне тонну интересной инфы.
     
  • 3.13, Аноним (11), 13:50, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > не продемонстрировала особых достижений

    Функции CURL-а пока актуальны и их не требуется пока выявлять.

     
  • 3.30, 3yoexpert (?), 14:50, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По-крайней мере, истинно то, что только люди не дочитывают сообщения до конца, прежде чем отвечать
     
  • 3.38, pashev.ru (?), 15:32, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И забыл теоремы Гёделя )
     
  • 2.27, Bob (??), 14:30, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    в Firefox так и сделали, curl и так вылизан
     
  • 2.44, тоже Аноним (ok), 16:16, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ИИ таки улучшит качество кода

    ИИ в теме новости сейчас занят тем, что ищет каверны в сваях. О которых жильцы домов ни разу в жизни не слышали, и исправление проблем заметить просто физически не смогут.

    К работе программ через задницу, неоптимальным алгоритмам, просто кривым рукам и особым взглядам создателей на порядок работы, неумению в интерфейсы, профайлинг etc - короче, к тем проблемам, которые собственно, портят кровушку юзеру, все эти победоносные ИИ-конвейеры никакого отношения не имеют.

     
  • 2.46, Аноним (46), 16:23, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ИИ может улучшить качество кода. Но только если менеджеры и директора этого захотят. А они не захотят. Иначе они бы уже сейчас выделяли время на повышение качества и зрелости продукта (хрен с ним с кодом). Мало мозгов, мало денег, много васьков, которые за счет своего здоровья не позволяют этому качеству рухнуть ниже уровня базовой работоспособности.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:33, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > По мнению Дэниела, анонсированные компанией Anthropic прорывные возможности AI-модели Claude Mythos в области поиска уязвимостей [...] являются скорее маркетинговым приувеличением, так как при проверке кода Curl модель не показала существенных преимуществ по сравнению с AI-продуктами от других производителей.

    Эмм... А то, что в Curl просто мало уязвимостей - это Дэниэл не допускает? Ну, типа, большинство из них уже раньше закрыли.

    Или здравый смысл не работает, когда речь идет о ИИ?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:44, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Та ладно! Он же сишник и пишет libcurl/curl на Си. Как так нет уязвимостей, если софт написан на Си? Или когда адвокат вайбкодеров пытается объяснить почему Claude ничего не смог, то можно и сишников назвать хорошими программистами?
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 13:50, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Он же сишник и пишет libcurl/curl на Си. Как так нет уязвимостей, если софт написан на Си?

    Так он как бы и сам не это намекает, не? Он же не говорит "Claude не нашел дыр потому, что у нас их нет". Он говорит "Claude не нашел дыр, потому что он слабенький".

     
  • 3.18, Аноним (3), 14:01, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > когда адвокат вайбкодеров пытается объяснить почему Claude ничего не смог,

    Чел, почему Claude "не смог", объясняется прямым текстом в статье. Они на протяжении месяцев натравливали другие ИИ и в целом закрыли 60 дыр за год. А ПОСЛЕ запустили Claude и обнаружили, что он почти ничего не нашел! Абсолютно никакой логической и временной связи между этими двумя событиями Дэниэл, очевидно, не видит.

     
  • 3.26, Аноним (26), 14:30, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> А то, что в Curl просто мало уязвимостей - это Дэниэл не допускает?
    > Или когда адвокат вайбкодеров пытается объяснить почему Claude ничего не смог, то можно и сишников назвать хорошими программистами?

    Ты ведь совсем не уловил посыла того комментария, не так ли?

    Тебе же риторическим вопросом "А то, что в Curl просто мало уязвимостей - это Дэниэл не допускает?" сказано, что даже сам автор curl не допускает, что в его коде нет дыр.

    Я хз, где ты там увидел, чтобы сишников называли "хорошими программистами".

     
  • 3.28, Bob (??), 14:31, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так вылизали уже почти полностью.

    Это же не код рыжего браузере перелопачивать

     
  • 2.45, тоже Аноним (ok), 16:20, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Или здравый смысл не работает, когда речь идет о ИИ?

    Видимо, нет, раз возникают такие вопросы.
    Новый ИИ разрекламировали, как прорыв и качественно лучший инструмент, чем те, что были.
    Дэниел проверил именно после тех, что были - никакого прорыва не обнаружил, только об этом и пишет.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 16:25, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Дэниел проверил именно после тех, что были - никакого прорыва не обнаружил, только об этом и пишет.

    Вот именно, что после.

    Какой "прорыв" он ожидал после того, как (цитата) "за последние 8-10 месяцев код Curl проверялся при помощи AI-сервисов AISLE, Zeropath и OpenAI Codex Security, что позволило исправить 200-300 ошибок, из которых 12 были уязвимостями"?

    Л - логика.

     
     
  • 4.52, тоже Аноним (ok), 16:37, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой "прорыв" он ожидал

    См. новость: "анонсированные компанией Anthropic прорывные возможности AI-модели Claude Mythos в области поиска уязвимостей".
    Ребята били себя пяткой в грудь, что их ИИ не просто ищет уязвимости, а прям сильно лучше всех ищет уязвимости. Проверка на практике показала, что никакого "сильно лучше" не случилось.


     
     
  • 5.60, Аноним (60), 17:23, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пока что практика показывает, что новый инструмент находит ещё какую-то не замеченную предыдущими, уязвимость. И никакого полного устранения всех уязвимостей за раз пока не видно.
     

  • 1.4, Аноним (60), 13:36, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >что позволило исправить 200-300 ошибок

    Маркетинг такой маркетинг. Так 200 или 300?

     
     
  • 2.21, Аноним (3), 14:08, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> что позволило исправить 200-300 ошибок
    > Так 200 или 300?

    А это и не важно. Главное, что ПОСЛЕ этого Claude ничего не нашел - а значит, по логике автора Curl, он ни на что не годен.

     
     
  • 3.53, тоже Аноним (ok), 16:38, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > значит, по логике автора Curl, он ни на что не годен.

    Врать не надо по интернету. Передергивать не надо по интернету...

     
  • 2.59, Аноним (59), 17:17, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    200 - fatal error
    300 - recoverable error
    а еще бывают нестрое..., т.е. ошибки не исходном коде
     

  • 1.5, Хру (?), 13:42, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так что же получается - культура разработки на Си - возможна??? И дело значить не в кривом языке, а в немотивированных программистах, хреновой алгоритмической подготовке и нежелании пользоваться современными инструментами?
     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 13:45, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Просто Дэниел Стенберг не настоящий сишник - инструментами какими-то пользуется. Ещё скажите у него компьютер современный. Настоящий сишник кодит на своём коредвадуо в терминале без подсветки синтаксиса.
     
     
  • 3.19, Аноним на удаленке (?), 14:05, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Знавал я такого. Только он асемблеревщик и к Си у него отношение как к чему то слишком уж разжеванному, для дураков. И работает он на Windiws XP. Вот вот в 2020 году пересел на неё с 98 виндоус. Человек работает в компании и ей он нужен. Его немного пайтон развратил так что он на ассемблер не хотел смотреть, но потом все же освоил работу на трез языках. ))). И да он не пенсионер. Ему что-то около 40 было тогда.
     
  • 2.9, Аноним (3), 13:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Си
    > пользоваться современными инструментами

    Это взаимоисключающие понятия.

     
     
  • 3.10, Хру (?), 13:48, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эт почему? Нельзя в 2026 году написать современный инструмент на С89? :)
     
     
  • 4.14, Аноним (3), 13:53, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Эт почему?

    Это потому, что посмотри на год его создания и, самое главное, как сильно он с тех пор развился.

    > Нельзя в 2026 году написать современный инструмент на С89? :)

    Ты говорил о "пользоваться". Написать-то и на brainfuck можно при желании.

     
     
  • 5.35, Sm0ke85 (ok), 14:58, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Это потому, что посмотри на год его создания и, самое главное, как сильно он с тех пор развился.

    Ну и что я там должен увидеть, чего быть не должно???? Ты там один в комнате...?)))

    >Ты говорил о "пользоваться". Написать-то и на brainfuck можно при желании.

    Ты б мысль развил, а не в буквах различия искал, прям интересно на твой винегрет в голове глянуть... ахахах))))

     
     
  • 6.41, Аноним (60), 15:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ну и что я там должен увидеть, чего быть не должно?

    А что вы там увидите? Хотя-бы алгебраические типы увидите? Или опять будете UB при разыменновывании нулевого указателя получать?

     
  • 6.51, Аноним (47), 16:35, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Это потому, что посмотри на год его создания и, самое главное, как сильно он с тех пор развился.
    > Ну и что я там должен увидеть, чего быть не должно????

    Например, практически полное отсутствие  развития по сравнению с 70-ми годами.

    > Ты там один в комнате...?)))
    > твой винегрет в голове глянуть...
    > ахахах))))

    Бедняжка пытается в ad hominem. 🥲

     
  • 4.37, Аноним (60), 15:21, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Нельзя в 2026 году написать современный инструмент на С89? :)

    Можно и на ассемблере, разрешаю. Будете?

     
  • 2.31, Аноним (60), 14:50, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Так что же получается - культура разработки на Си - возможна???

    Нет, не получается.
    >и нежелании пользоваться современными инструментами?

    Да, например rust-ом.

     
  • 2.34, Аноним (60), 14:57, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Так что же получается - культура разработки на Си - возможна???

    Не понимаю, как у вас это может уживаться с этим
    >Ручная проверка показала, что только одна из 5 проблем приводит к уязвимости
    >из которых 12 были уязвимостями
    >Всего в этом году в Curl было выявлено около 60 уязвимостей

    Код кишит уязвимостями, а вы про культуру разработки вещаете.

     
     
  • 3.39, Хру (?), 15:33, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Может уживаться! Вот список CVE за все годы, на который ссылается Дэниел: https://curl.se/docs/security.html

    Последний High severity - https://curl.se/docs/CVE-2023-38545.html
    И еще один UAF в 2026 как Medium: https://curl.se/docs/CVE-2026-3805.html и пара overread и integer overflow в сторонних либах.

    175 тысяч строк кода - это одна сторона медали. Вторая сторона - следование чертовски запутанным спекам IETF которые и читать-то - боль.

    А вот в 2026 году основной источник проблем - это уже не тривиализированные проблемы языка а таки логические ошибки.

    А так - кишит, конечно... Но вот какой язык защищает от логических ошибок? Гонки еще отлавливать статически можно через callpath graphing, но ежу понятно что ллмки делают это лучше. Они для этого спроектированы - отлавливать паттерны во входном потоке.

     
     
  • 4.40, Аноним (60), 15:44, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А вот в 2026 году основной источник проблем - это уже не тривиализированные проблемы языка а таки логические ошибки.

    И вот классический пример такой ошибки, которая спокойно находится типами https://habr.com/ru/articles/522208/
    >Но вот какой язык защищает от логических ошибок?

    Зачем вы задаёте вопрос, если всё равно в следующей теме будете задавать его повторно? ATS. Idris, Lean 4 вам крайне в этом помогут.

     
     
  • 5.55, Хру (?), 16:49, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы меня с каким-то другим комментатором путаете :) Я только в этой теме (зачем-то) решил пообщаться. И рад, что попал на умного человека.

    Про формальную верификацию знаю конечно, а вот как Lean используется в программировании?
    Он же вроде для доказательства теорем. Поделитесь опытом?

     
     
  • 6.57, Хру (?), 16:52, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И насчет статьи с Хабра - вот не далее как в начале месяца пробежала дырка в андроидовом adbd, как раз не учитывавшая что -1 != 0 .
     
  • 6.61, Аноним (60), 17:26, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lean-lang.org/functional_programming_in_lean/

     
  • 4.50, Аноним (50), 16:34, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Но вот какой язык защищает от логических ошибок?

    Практика исправления ошибок на си и хаскеле защищает.

     

  • 1.15, q (ok), 13:53, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Тысячи глаз на протяжение десятилетий: находили уязвимости в curl.
    Аффтар curl: исправлял, вылизывал код на протяжение десятилетий.

    Claude Mythos: находит еще одну уязвимость, которую тысячи глаз проморгали.
    Аффтар curl: "Чет как-то не впечатлился... Это все обман чтобы набрать классы..."

     
     
  • 2.20, Аноним (3), 14:05, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Аффтар curl: "Чет как-то не впечатлился... Это все обман чтобы набрать классы..."

    В англоязычных инетах тоже выпали с этой логики автора Curl. Похоже, у некоторых людей здравый смысл просто отключается, когда речь заходит об ИИ.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:00, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Похоже, у некоторых людей здравый смысл просто отключается, когда речь заходит об ИИ.

    Здравый смысл потерян уже на этой строчке "Тысячи глаз на протяжение десятилетий: находили уязвимости в curl.", нет никаких "тыща глаз", нету бл*ть, нетууууу!!!!

     
  • 2.42, Аноним (42), 15:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начнём с того, что этой "тысячи глаз" никогда не было. Никто не проводил аудит кода. И ещё вопрос, как ты запоёшь, когда после ИИ начнут находить уязвимости?

     
     
  • 3.43, q (ok), 16:02, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Никак не запою, ибо ИИ нередко допускает ошибки. Но важнее то, что он свои же ошибки уже может замечать прямо в процессе генерации ответа ("Wait...") -- и это без режима thinking. Я этого не наблюдал каких-то год или два назад. А вообще, очевидно, будущее за архитектурами, где одна модель генерирует ответ, а вторая его проверяет — никто не заявляет, что ИИ должен ограничиваться ровно одним вызовом ровно одной модели.
     
     
  • 4.54, Аноним (7), 16:40, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что-то на вайбкодерском.
     
  • 3.49, Аноним (47), 16:28, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Начнём с того, что этой "тысячи глаз" никогда не было. Никто не проводил аудит кода

    Как при этом на протяжении десятков лет в curl находились и закрывались CVE - загадка.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:55, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Доступ к модели GPT-5.5-Cyber предоставляется только исследователям безопасности после выборочного одобрения заявок.

    Хм.. поиграются с уязвимостями предлагают только своим :)

     
  • 1.29, Тудасюда (?), 14:36, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так это же хорошо. Хватит кормить ленивых зажравшихся программистов, которые ни за что не несут ответственность, "яйца лижут" и имитируют бурную деятельность, переставляя бесчисленное количество раз кнопочки. Особенно это полезно в области СПО, где вообще на все "болтыЛОЖИЛИ".
     
     
  • 2.32, Аноним (11), 14:51, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хватит кормить ленивых зажравшихся программистов

    Теперь они создают ИИ и кушают ещё больше. Обещая, что вот-вот - и наступит рай.

     

  • 1.48, Сладкая булочка (?), 16:27, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну вот, чтд. Более-менее нормальный код и не шмогла. Давайте еще проверок замутите, сделайте блог аналог PVS, где будете выкладывать проверку открытых проектов.
     
  • 1.56, Аноним (-), 16:50, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он юморист. Сложно найти то - чего нет. Ибо он так то security aware и сажает довольно мало багов. Так что гамнюк жирно потроллил AI агентов - прося их найти то не знаю что, подя туда не знаю куда :). Логично что они справляются не очень хорошо, все вместе.

    Вот если вы на код рубистов из GitLab их бы напустили, там можно было бы посчитать уже кто лучше :))

     
  • 1.58, Аноним (58), 16:54, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Знаете, лет так 5-10 назад было модно прогонять код опесоурсных проектов через новый статический анализатор и радостно показывать, сколько ошибок найдено.

    Ну так вот, придумали ещё один статический анализатор. Можно сказать, реально полезная вещь получилась.

    Правда, есть одно но: подозреваю, что нынешний ИИ конечно нашёл какое-то количество багов, но точно так же, как классический статический анализатор работающий по правилам и эвристикам - отсутствие замечаний от него вовсе не означает, что ошибок в коде нет.

     

