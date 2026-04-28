В Ubuntu намечена интеграция AI

2.7 , Аноним ( 5 ), 11:34, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Главное в работе с генеративными моделями то, что их пользователь должен, как минимум, очень хорошо разбираться в вопросе. И большая часть работы будет совершена им, а не моделью. Интегрировать на радость хомякам? Ну, они оценят, смотрите, не разоритесь в итоге.

Часть нити удалена модератором

4.32 , Аноним ( 32 ), 11:57, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Почитай Роберта Мартина "Чистый код"

3.36 , Аноним ( 31 ), 12:02, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интегрировать на радость хомякам? Как раз для таких девочек, которые в вузе балдели от кода:

write('Введи, деточка, число: ); readln(x); А теперь они сидят ойтишницами в банках.

2.41 , Аноним ( 78 ), 12:06, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я понимаю желание распилить деньжат, но не могут же инвесторы быть такими лохами? Почему не могут, кто им запретит? У инвесторов давным давно денег больше чем нужно, они давным давно потеряли связь с реальность.

2.58 , eugener ( ok ), 12:29, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Сразу видно, челики ни разу не пытались что-нибудь пофиксить с помощью того же чатгпт. Это задачи, на которых чатботы генерируют больше всего вредного бреда. У меня противоположный опыт, хотя чатгпт давно не пользовался, как по мне гугловский адекватнее. Так вот, я честно говоря вообще был в шоке насколько он в теме администрирования линукса и программирования. Подсказывает всё чётко, правильно и по теме. Причём совершенно бесплатно. Например, мне попала в руки старая плата 20-ти летней давности на S3C2440A. И захотелось мне на ней поднять bluetooth-аудио. И на ней libffi падает по illegal instruction, так как завязана минимум на armv5t, а тут armv4t. Просто кидаю ему ссылку на github/libffi/конкретный файл, он анализирует ассемблерный код и рассказывает как пропатчить. Сам бы я не справился, т.к. в армовом ассемблере ни буб-бум. А так всё взлетело. Да, иногда ошибается, иногда путает изменившиеся параметры для разных версий программ, но это мелочи если человек понимает что делает, а не тупо копирует/вставляет в терминал. Логи тоже анализирует, причём в виде фото с экрана, пару дней назад настраивал в свежей убунте шифрование свопа через tpm (зря чтоли там dracut завезли, надо же попробовать), чуть ошибся, система не грузилась с малопонятной ошибкой systemd - кидаю ему фото - сразу объясняет что не так и как исправить.

3.65 , Аноним ( 5 ), 12:37, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гугл шерстит интернет гораздо активнее опенаи, это едиснтвенная причина, по которой его чатботы могут выглядеть более совершенными. Достоверность сведений из интернета сам можешь прикинуть. Но на практике интернет ничего не будет знать о твоей проблеме и скорее уведёт не туда.

3.68 , Аноним ( 68 ), 12:40, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИИ запомнил что ты невежда. ИИ этим воспользуется ;)

2.74 , sig11 ( ok ), 12:47, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не пытались что-нибудь пофиксить с помощью того же чатгпт Есть другие модели и тарифные планы. И это очень большая разница... Не просто фиксит, а делает это на порядок быстрее и аккуратнее. Не в окошке браузера, а в терминале. Скачивает deb-src, делает патч, компилит, делает тесты , запускает их, делает deb. От меня только запросил установку в систему. И на том спасибо..

3.80 , Аноним ( 5 ), 12:54, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я pipewire так настраивал. Надо было, чтобы каналы были не перепутаны, т.е. чтобы корректно, как в alsa, было. Настроить воспроизведение стерео в 51. Удалить кучу дубликатов устройств и скрыть hdmi видеокарты. Мало того, что то, что мне предлагалось, уже 5 лет не работает. Так решалось намного проще. Пару месяцев назад вроде вообще исправили и теперь маппинг берётся из alsa. Ещё easy effects решительно не работал, потом обнаружилось, что он работает если перезагрузить ПК после настроек (что-то с правами, перезапуска сервисов недостаточно).

2.97 , Аноним ( 106 ), 13:06, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я понимаю желание распилить деньжат, но не могут же инвесторы быть такими лохами? Инвесторы как раз логично поступают: видят же, что годы идут, а линуксячий десктоп абсолютно неконкуретнтноспособен по сравнению с коммерческим ОСям. Ну вот что, по твоему, им нужно делать, если не реализовать фичи конкурентов?

