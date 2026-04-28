В Ubuntu намечена интеграция AI

|1.1, kravich (ok), 11:23, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Походу, закончилисть мои деньки на Ubuntu
Пора переползать на Debian
|2.20, Аноним (20), 11:50, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Debian тот же systemd и прочие компоненты, в который добавляют проверку возраста, вводя цензуру установки пакетов и убивая приватность.
|4.31, Аноним (31), 11:57, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Помнишь, была иконка "мой компьютер", а потом стала "этот компьютер"? Вот линукс как раз про это. Сейчас ИИ навернут, намертво из системды в облако привяжут, и всё, комп превратился в терминал.
|5.44, крокодил (?), 12:10, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если мыслить логически, то так оно и будет. И должно быть. Потому что рынку это выгодно. И обычным пользователям выгодно. Если, грубо, еще лет 20 назад пк был в почти каждом доме, а лет десять назад в каждом, то сейчас нет не пк, не ноутбука. Смартфон вполне покрывает все потребности обывателя. Андроид 16 имеет режим десктоп, подключился к телеку и вперед в облака. Кризис железа вызванный ии ускоряет этот процесс. Власти требуют больше контроля, а облака(облачные ос) его дадут.
Только откуда все вот эти вот недовольства про возраст? Ну ввели и ввели. Еще лет 5-10 есть, чтоб купить корудуба, собрать оптимальный дистр и создать олдфажную сеть поверх существующей. Это я рофлю канеш, но было бы неплохо)
|6.61, Аноним (-), 12:31, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Потому что рынку это выгодно. И обычным пользователям выгодно.
>Смартфон вполне покрывает все потребности обывателя.
Зачем тогда ограничения на десктоп тащить?
|6.78, Аноним (78), 12:49, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У рынка есть множество допустимых конфигураций, а не одна, как вам кажется Обыч... большой текст свёрнут, показать
|6.102, isfdskjdhghg (?), 13:11, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
"нет не пк, не ноутбука"
Неграмотное школоло рассуждает о контроле и власти
А завтра его не пустят на сайт из-за неправильного количества колец на спиле его черепа
А потом и компухтер включить не дадут
И пойдёт оно покрывать смартфоном свои потребности
|5.64, Аноним (64), 12:37, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не помню, вырос во времена когда уже можно было не пользоваться виндовс совсем.
|5.67, Fareast (ok), 12:39, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже в вин10,11 можно уже сейчас за 5 минут все отключить/деинсталировать штатными средствами (и ИИ и обновления если не нужны, вообще все). В Убунту/Дебиан это на порядок проще. Как дети ё мое...
|4.77, Аноним (77), 12:49, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А что за всеобщие переживания на тему проверки возраста?
Это когда американскому или европейскому Майку или Джону при запуске компа для входа в систему предложат пройди верификацию личности на американских или европейских госуслугах. Так понятно всеобщее переживание?
|6.84, Аноним (78), 12:56, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Где вы об этом прочитали? Пока что есть лишь послабление для штата Колорадо.
|6.93, Аноним (77), 13:02, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всего в одном штате Колорадо и это всего лишь законопроект. Но кроме США есть ещё латинская Америка, нечно подобное продвигают и в Европе.
|2.28, Аноним (31), 11:55, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> закончилисть мои деньки на Ubuntu
Сейчас убунта с ИИ будет потреблять 100% CPU и 100% GPU. И всю память, какую найдёт.
|3.83, Лешенька (?), 12:55, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>100% CPU и 100% GPU
Ты хотел сказать iPu.
А нужон ли он вам ваш iPu Ии нах***ой).
|2.72, Аноним (72), 12:44, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну и Debian уже давно деградирует, баги не фиксят, рукж0пят повсеместно
неделю назад в новости "Избран новый лидер проекта Debian" всё это обсуждали
|2.106, Аноним (106), 13:14, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Походу, закончилисть мои деньки на Ubuntu
То есть, введение снэпов у тебя вообще никаких подозрений не вызвала, да?
|2.112, clawcat (?), 13:21, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кроме Slackware, Crux, Gentoo, и, пожалуй, Void, нормальных дистрибутивов больше нет. Все либо скатились в откровенный шлак, либо являются форками, зависящими от апстрима.
|2.30, sig11 (ok), 11:57, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скажу более жестко. Такими темпами скоро AI сам себя продвинет куда захочет. Нам кранты...
(впечатление от трехдневной работы с claude.ai pro)
|1.3, Аноним (3), 11:28, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>AI-возможности будут интегрироваться в дистрибутив постепенно в течение 2027 года
Спорно конечно, но предсказуемо.
|1.5, Аноним (5), 11:32, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я понимаю желание распилить деньжат, но не могут же инвесторы быть такими лохами?
> диагностика сетевых и системных проблем, настройка сервисов, анализ логов, выполнение рутинных задач и проведение аудита серверов
Сразу видно, челики ни разу не пытались что-нибудь пофиксить с помощью того же чатгпт. Это задачи, на которых чатботы генерируют больше всего вредного бреда. Они годятся только для работы с информацией, которая есть в википедии (а поскольку википедия это выгребная яма, результат соответствующий).
|2.7, Аноним (5), 11:34, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Главное в работе с генеративными моделями то, что их пользователь должен, как минимум, очень хорошо разбираться в вопросе. И большая часть работы будет совершена им, а не моделью. Интегрировать на радость хомякам? Ну, они оценят, смотрите, не разоритесь в итоге.
|Часть нити удалена модератором
|3.36, Аноним (31), 12:02, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Интегрировать на радость хомякам?
Как раз для таких девочек, которые в вузе балдели от кода:
write('Введи, деточка, число: ); readln(x);
А теперь они сидят ойтишницами в банках.
|2.41, Аноним (78), 12:06, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Я понимаю желание распилить деньжат, но не могут же инвесторы быть такими лохами?
Почему не могут, кто им запретит? У инвесторов давным давно денег больше чем нужно, они давным давно потеряли связь с реальность.
|2.58, eugener (ok), 12:29, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сразу видно, челики ни разу не пытались что-нибудь пофиксить с помощью того же чатгпт. Это задачи, на которых чатботы генерируют больше всего вредного бреда.
У меня противоположный опыт, хотя чатгпт давно не пользовался, как по мне гугловский адекватнее. Так вот, я честно говоря вообще был в шоке насколько он в теме администрирования линукса и программирования. Подсказывает всё чётко, правильно и по теме. Причём совершенно бесплатно.
Например, мне попала в руки старая плата 20-ти летней давности на S3C2440A. И захотелось мне на ней поднять bluetooth-аудио. И на ней libffi падает по illegal instruction, так как завязана минимум на armv5t, а тут armv4t. Просто кидаю ему ссылку на github/libffi/конкретный файл, он анализирует ассемблерный код и рассказывает как пропатчить. Сам бы я не справился, т.к. в армовом ассемблере ни буб-бум. А так всё взлетело.
Да, иногда ошибается, иногда путает изменившиеся параметры для разных версий программ, но это мелочи если человек понимает что делает, а не тупо копирует/вставляет в терминал.
Логи тоже анализирует, причём в виде фото с экрана, пару дней назад настраивал в свежей убунте шифрование свопа через tpm (зря чтоли там dracut завезли, надо же попробовать), чуть ошибся, система не грузилась с малопонятной ошибкой systemd - кидаю ему фото - сразу объясняет что не так и как исправить.
|3.65, Аноним (5), 12:37, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гугл шерстит интернет гораздо активнее опенаи, это едиснтвенная причина, по которой его чатботы могут выглядеть более совершенными. Достоверность сведений из интернета сам можешь прикинуть. Но на практике интернет ничего не будет знать о твоей проблеме и скорее уведёт не туда.
|2.74, sig11 (ok), 12:47, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>не пытались что-нибудь пофиксить с помощью того же чатгпт
Есть другие модели и тарифные планы. И это очень большая разница... Не просто фиксит, а делает это на порядок быстрее и аккуратнее. Не в окошке браузера, а в терминале. Скачивает deb-src, делает патч, компилит, делает тесты , запускает их, делает deb. От меня только запросил установку в систему. И на том спасибо..
|3.80, Аноним (5), 12:54, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я pipewire так настраивал. Надо было, чтобы каналы были не перепутаны, т.е. чтобы корректно, как в alsa, было. Настроить воспроизведение стерео в 51. Удалить кучу дубликатов устройств и скрыть hdmi видеокарты. Мало того, что то, что мне предлагалось, уже 5 лет не работает. Так решалось намного проще. Пару месяцев назад вроде вообще исправили и теперь маппинг берётся из alsa. Ещё easy effects решительно не работал, потом обнаружилось, что он работает если перезагрузить ПК после настроек (что-то с правами, перезапуска сервисов недостаточно).
|2.97, Аноним (106), 13:06, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Я понимаю желание распилить деньжат, но не могут же инвесторы быть такими лохами?
Инвесторы как раз логично поступают: видят же, что годы идут, а линуксячий десктоп абсолютно неконкуретнтноспособен по сравнению с коммерческим ОСям. Ну вот что, по твоему, им нужно делать, если не реализовать фичи конкурентов?
|2.9, Аноним (5), 11:36, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Люди вообще не любят булшит от рабочего инструмента. Они любят строгость, предсказуемость и консистентность. Ничего из этого чатботы не дают.
|3.12, Аноним (32), 11:40, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда кого волновало что там любят люди? Всех волнуют доллары. Иначе бы до сих пор люди хотели бы быстрых лошадей.
|2.88, Лешенька (?), 12:58, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>самое забавное, что даже MS пересматривает подход к ИИ в винде
Притом речь про Ии в Paint, Notepad, а не Ии в целом.
|1.15, Аркагоблин (?), 11:44, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Каких ещё AI возможностей? Будут GNOME твикать аддонами? Это же не Windows или macOS, где всё монолитное и оболочка собственная. Linux дистрибутив это просто сборная солянка чужого софта.
|2.23, Аноним (32), 11:52, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прямо сейчас на Линуксе если ты скажешь (даже голосом) ИИ агенту установить веб сервер на порту 45678 и базу данных он тебе сам команды введёт консоль, всё сам установит и настроит и расскажет как пользоваться. Солянка это у тебя в том месте которым ты ешь.
|3.52, Аноним (5), 12:24, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для таких денвер был, тоже в пару кликов. От него больше толку и меньше риск накосячить в процессе.
|4.87, Аноним (32), 12:57, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Представь себе (я понимаю для тебя это сложно) что бывают и другие запросы которые твой Денвер не покрывает.
|5.95, Аноним (5), 13:03, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но ты решаешь примитивные задачи, которые давно решены лучше. Если это не разжёвано в документации, генеративная сеть куда с большей вероятностью облажается и узнаешь ты об этом пост-фактум. С большинством задач она справится примерно никак, твой опыт крайне поверхностный.
|3.53, Аноним (78), 12:24, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>если ты скажешь (даже голосом) ИИ агенту установить веб сервер на порту 45678 и базу данных
Зачем мне говорить это голосом, если я могу самостоятельно без ИИ всё это всё установить?
>всё сам установит и настроит и расскажет как пользоваться
Действительно, и как этим пользоваться? У разных СУБД банально разный синтаксис sql запросов, не говоря уже про доступные оптимизации и прочие фичи. И задача установки СУБД - это одна из наименьших проблем. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы, решается то, что решения не требует.
|4.82, Аноним (32), 12:55, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем мне самостоятельно это искать и писать, если я могу с ИИ всё это всё установить?
Твой вопрос зачем нужна машина если можно ходить пешком?
|5.103, Аноним (78), 13:11, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Зачем мне самостоятельно это искать и писать
Искать то что не терялось? Вы так и не описали, какую проблему вы решаете.
>если я могу с ИИ всё это всё установить?
Это всё - это что? Троян? Абсолютно случайный конфиг?
>Твой вопрос зачем нужна машина если можно ходить пешком?
Плохая аналогия подобна котёнку с дверцей.
|5.104, Аноним (104), 13:14, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем нужна машина, стоящая как континент и отбирающяя все ресурсы на нём под себя, если можно до булочной пройтись пешком?
|4.94, Аноним (94), 13:03, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Зачем мне говорить это голосом, если я могу самостоятельно без ИИ всё это всё установить?
Это не вам с зарплатой в $5000. Это тому, кто не умеет, с зарплатой в $500. С точки зрения заказчика результат будет тот же. С вероятностью 2% всё однажды навернётся, но заказчику проще в этом случае заплатить ещё $500, чтобы всё починить, чем нанять сразу вас за $5000.
Если что, я вас не атакую. Сам не очень понимаю, действительно ли полурабочее за вдесятеро меньшую цену лучше более дорогого, но работающего всегда.
|5.108, Аноним (104), 13:15, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С вероятностью 97% это навернется завтра, но джун что наколдовал пришел на один день, получил зарплату и ушел.
А надо такое будущее?
|
|4.85, Аноним (32), 12:56, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот ты уже почти научился пользоваться ИИ, тебе осталось лигь найти куда твой вопрос ввести. Ты молодец у тебя все получится.
|1.16, Аноним (16), 11:46, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Забавно наблюдать, как за год комментаторы переключились с хейта всего про раст на хейт всего про ai
|2.19, Аркагоблин (?), 11:50, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
AI не надо хейтить, надо просто осознавать что это не оракул, а инструмент для поиска информации, который может ошибаться. Бывает когда он реально решает задачи. Но если работать не точечно, а тупо написать "добавь сюда X", то в большинстве случаев он будет генерировать бред. Надо комбинировать ИИ с общением с реальными людьми в чате/форуме библиотеки/фреймворка и чтением документации.
|3.26, Аноним (32), 11:53, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Где было написано что это оракул? Сам выдумал бредни сам из оспорил? Лечись лучше. Бред это то что ты пишешь.
|2.29, Аноним (32), 11:55, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это всё люди без образования и старые. Они не в состоянии принимать ничего нового. Из участь только жаловаться.
|4.47, Аноним (32), 12:11, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С чего ты вообще взял что должен что-то вырезать? А если глупый человек, как ты, начнет гвозди забивать микроскопом?
|5.70, Аноним (68), 12:42, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ИИ может решить, что нужно вырезать. А до оператора не дозвониться, не докричаться...
|6.89, Аноним (32), 12:59, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты пытаешься доказать что айфон плохой потому что в нём нет бритвы? Если что проблема в тебе.
|4.100, sig11 (ok), 13:10, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мне сложно представить как ИИ-хирург-интерн будет прогуливать занятия, употреблять спирт внутрь, ругаться с женой и давать взятки преподам. И да. При наличии статитстики по исходам таких операций - я склонен больше довериться ИИ.
|3.45, Аноним (45), 12:10, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как здорово, что у вас, таких образованных, скоро кроме одной единственной рассово верной ОС и кучки зондов от яндыха с рассово верным ИИ и зондами во все места, ничего не будет
|4.48, Аноним (32), 12:12, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Продолжайте рисовать мамонтов в пещерах и держите нас в курсе.
|5.71, Аноним (68), 12:43, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прям вот без ИИ все мамонтов рисовали :)
С ИИ вот даже мамонтов рисовать разучаться, мамонтов ИИ рисовать будет.
|1.18, Аноним (18), 11:50, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Слава богу есть Минт, который випилит это мракобесие. Про ИИ важно понимать одну простую вещь. Как и в случае телеметрии, не ИИ нужно вам, а вы нужны ИИ. А ИИ - это просто очередной жер ресурсов вашего компьютера и электричества на то, что вам не нужно. Даже в фоне и даже если вы этим не пользуетесь. Вы хотите платить за то, что вам не нужно? Я нет.
|1.21, Аноним (21), 11:50, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Лавры Вин11 не дают покоя космонавту, решил быть на передовой прогресса. Ругать будете или все же прогресс это ролинг?
|2.109, Аноним (104), 13:18, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это не сам, это ТЕХНИЧЕСКИЙ диоектор захотел.
Главный как всегда не при делах и в случае чего его водили за нос либе.. пьфу, агенты либры, во!
|1.22, Аноним (22), 11:51, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Тут как с четвёртой матрицей. Адекваты уже ушли на другие дистрибутивы, неадекваты могут жрать убунту.
|2.33, Аноним (33), 11:58, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А если без матрицы, то адекваты вообще никогда не переходили ни на какие ваши дисрибутивы.
|1.34, анон2 (?), 11:58, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
чуваки могли перенять из винды буквально что угодно, но они упорно выбирают худшие её части. спасибо блин
|2.110, Аноним (106), 13:19, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> чуваки могли перенять из винды буквально что угодно,
Нет, не могли. Десятки лет развития линукс-десктопа тому в подтверждение.
|1.37, Аноним (37), 12:03, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
На десктопе убунта - довольно специфичный выбор. Раньше, лет 15 назад, когда другие дистры было "тяжело освоить" ок, но в 2026?
Если под сервер, то дело другое, но там никакой AI не вкрутят ибо незачем.
|1.39, Аноним (39), 12:05, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это глобальный психоз какой-то: по телевизору на россии 24 журналисты и чинуши как угорелые бегают с ИИ. Лучше бы Туапсе показали.
|2.49, Аноним (5), 12:13, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Самое смешное, что российские технологии в этой области отстали на 15 лет. Китайские лет на 5-10. Бегай не бегай, люди просто не на своих местах.
|3.54, Аноним (32), 12:25, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какие технологии? Россия не производит видеокарты и никогда не сможет их производить.
|4.60, Аноним (5), 12:31, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Какие технологии? Россия не производит видеокарты и никогда не сможет их производить.
Купит. Помимо видеокарт должны быть кадры, т.е. нужны опыт и теоретическая подготовка. И необходим собственно код.
|2.50, Аноним (50), 12:16, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так за набрасывание на ИИ им ничего не будет, может даже премия случится.
А вот за рассказ почему на юге горящий сезон - можно и за дискредитацию отгрести.
Как думаешь что выберет обычный человек?
|3.56, Аноним (32), 12:26, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нормальный человек будет бороться за свои права, а ты будешь терпеть.
|2.99, Аноним (99), 13:08, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет." (C)
|1.43, Нонон (?), 12:07, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Опять убунту свернула не туда. Носит ее на право и на лево как блудную дочку. А образумить ни у кого не получится, пока она сама не набьет шишек
|1.55, Аноним (57), 12:26, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А вам не кажется, что Canonical повторяет судьбу нокии? Буквально те же абсолютно глупые и неуместные решения. Ну и те, и другие с Microslop'ом сотрудничали.
|
|2.59, Аноним (32), 12:29, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты путаешь недружественный рейдерский захват европейской нокии, американским агрессором. С просто обычным, рыночным поведением компании каноникл.
|1.62, Аноним (62), 12:35, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Звучит многообещающе. Было бы интересно посмотреть, куда конкретно будут добавлены функции ИИ, а также взглянуть на истории успеха.
|1.63, Songo (ok), 12:36, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По пути Win 11 хотят пойти с AI :(
Не хотят на чужих ошибках учиться.
|1.69, Аноним (99), 12:41, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
- AI, у меня не работает сеть.
- Я окрою для вас терминал, для решения этой проблемы.
|1.76, Аноним (76), 12:47, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>распространяемым под лицензиями, отвечающими духу дистрибутива
А какой сегодня дух у дистрибутива?
|1.81, Аноним (81), 12:54, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Да, предлагаю сделать всего 2 кнопки: "делать работу" и "смотреть котиков". Больше от ОС ничего не надо.
|2.91, Лешенька (?), 13:00, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
О точно, а в фотошопе, сбелать заеб***ись, и сделать пац***анскую фото).
|1.107, sig11 (ok), 13:15, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Пока этот AI будет понимать и успешно выполнять команду "Удали AI с моего компа" - можно не напрягаться...
