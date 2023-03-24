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GitHub поменял закрытый RSA-ключ для SSH после его попадания в публичный репозиторий

24.03.2023 22:29

GitHub сообщил об инциденте, в результате которого закрытый RSA-ключ, используемый в качестве хостового ключа при доступе к репозиториям GitHub по SSH, по ошибке оказался опубликован в публично доступном репозитории. Утечка коснулась только ключа RSA, хостовые SSH-ключи ECDSA и Ed25519 продолжают оставаться безопасными. Попавший в открытый доступ хостовый SSH-ключ не позволяет получить доступ к инфраструктуре GitHub или данным пользователей, но может использоваться для перехвата Git-операций, производимых через SSH.

Для исключения возможного перехвата сеансов SSH к GitHub в случае попадания RSA-ключа в руки злоумышленников, GitHub инициировал процесс замены ключа. На стороне пользователей требуется удаление старого открытого ключа GitHub (ssh-keygen -R github.com) или ручная замена ключа в файле ~/.ssh/known_hosts, что может нарушить работу автоматически выполняемых скриптов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-03-23...)
  2. OpenNews: GitHub устранил уязвимость, приводившую к подмене сеанса пользователя
  3. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  5. OpenNews: Выявлена порция уязвимых SSH-ключей доступа к GitHub
  6. OpenNews: В GitHub устранена уязвимость, допускающая внедрение кода в любой репозиторий
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58858-github
Ключевые слова: github, ssh
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько пайплайнов поломало интересно...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:08, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    actions/checkout обновили сразу: https://github.com/actions/checkout/pull/1237
     

  • 1.4, пох. (?), 23:20, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    девляп-ляп-ляп-ляп-ляп.

    infrastructure as a cocococococode!

    все ключи от всего - вот они, кучкой.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:12, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проморгать ключи может любой, а вот обновление колючей на инфраструктуре такого размера в такие сроки — только благодаря автоматизации. Ручным админам такое не снилось даже.
     

  • 1.11, ivan_erohin (?), 04:48, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    предполагаю сценарий такой:
    1) etckeeper
    2) git на локалхосте был обучен (как ? кем ? зачем ?) публиковать все создаваемые репозитории
     
     
  • 2.13, ivan_erohin (?), 04:53, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3) опубликовалось не туда.
    например потому что кто-то кому-то дал установки не через e-mail в виде пригодном для копипста,
    а через мессенджер с эмодзями или вообще голосом через квакающую ip телефонию.
     

  • 1.33, Аноним (-), 05:17, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошая попытка пересчитать активных юзверей:)
     
  • 1.34, Жяваман (?), 05:56, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь радж паджитов который это сделал уже повышен то техлида
     

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