GitHub поменял закрытый RSA-ключ для SSH после его попадания в публичный репозиторий

GitHub сообщил об инциденте, в результате которого закрытый RSA-ключ, используемый в качестве хостового ключа при доступе к репозиториям GitHub по SSH, по ошибке оказался опубликован в публично доступном репозитории. Утечка коснулась только ключа RSA, хостовые SSH-ключи ECDSA и Ed25519 продолжают оставаться безопасными. Попавший в открытый доступ хостовый SSH-ключ не позволяет получить доступ к инфраструктуре GitHub или данным пользователей, но может использоваться для перехвата Git-операций, производимых через SSH.

Для исключения возможного перехвата сеансов SSH к GitHub в случае попадания RSA-ключа в руки злоумышленников, GitHub инициировал процесс замены ключа. На стороне пользователей требуется удаление старого открытого ключа GitHub (ssh-keygen -R github.com) или ручная замена ключа в файле ~/.ssh/known_hosts, что может нарушить работу автоматически выполняемых скриптов.



