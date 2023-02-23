GitHub ограничил конкурирующие сервисы, запрещающие сравнительное тестирование

Ну вообще-то очень простые вопросы. > 1) Кто и как будет определять, что Gayhub - конкурент Github? Сам Github и определит. Ну то есть если в определённый момент они подумают, что ты им дорогу перешёл, то придут к тебе с предъявой, и теперь у них даже пункт, по которому можно докопаться -- прописан. Так что теперь прийти с предъявой будет легче: раньше общественность поднимала бучу, мол, беспредел; теперь же всё в соответствии правилами. > 2) Как и зачем ограничивать тестирование Gayhub? Ну есть смысл ограничивать возможность сравнительного тестирования твоего сааса и гитхаба. Потому что если ты позволяешь делать сравнительное тестирование, то во-первых это потенциальная возможность тебя заддосить, а во-вторых если условный github будет производить тестирование твоего сервиса, то они будут производить своё тестирование до тех пор, пока не получат желаемый конкретно ими результат, и результат этот тебе не понравится. > 3) Зачем хранить Gayhub на Github, если есть Gayhub? Ну например чтобы облегчить получение фидбэка от пользователей, которых ты ещё не перетащил к себе на саас, но которые с удовольствием используют твой он-прем.

