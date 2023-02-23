GitHub ограничил конкурирующие сервисы, запрещающие сравнительное тестирование

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|1.1, Chromium (ok), 23:12, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень интересно, но ничего непонятно. Разрабатываю я условный Gayhub. Но код Gayhub храню на Github. И если я запрещу пользователям Gayhub сравнивать его с Github, дёргая за всякие кнопочки и запросы к серверу, то мне прилетит бан с Github.
1) Кто и как будет определять, что Gayhub - конкурент Github?
2) Как и зачем ограничивать тестирование Gayhub?
3) Зачем хранить Gayhub на Github, если есть Gayhub?
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|2.6, Dzen Python (ok), 23:39, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 1)
Кто? Индус с рабочей штатовской визой Визивзад Рахумпупур и его коллега, ниггер Джо.
Как? Умеет сохранять файлы у себя в базе в отдельном логическом дереве, умеет их версионировать? Конкурент.
> 3)
95% людей - идиоты.
Или разрабу, вЫликому похромисту на джаваскрипт, удобнее работать с гитабом - он не может настроить свою Ултимэйт(c) Визуал(тм) Электрон Рыдактор на другие системы плагином, а от консоли у него энурез.
Ну или твой гейхаб может иметь периодически синхронизирующееся зеркало в "пустом" аккаунте
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|2.7, Аноним (7), 23:43, 23/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное начало положено и "правильно" делают что начинают с "ненужно" - роскомнадзор тоже начинался против педафилии, но постепенно добрался до всех.
Лет через 5 можно будет список расширить более "полезными" ограничениями, а маркетинг преподаст это под соусом "это давно практикуется".
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|2.21, freehck (ok), 01:25, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще-то очень простые вопросы.
> 1) Кто и как будет определять, что Gayhub - конкурент Github?
Сам Github и определит. Ну то есть если в определённый момент они подумают, что ты им дорогу перешёл, то придут к тебе с предъявой, и теперь у них даже пункт, по которому можно докопаться -- прописан. Так что теперь прийти с предъявой будет легче: раньше общественность поднимала бучу, мол, беспредел; теперь же всё в соответствии правилами.
> 2) Как и зачем ограничивать тестирование Gayhub?
Ну есть смысл ограничивать возможность сравнительного тестирования твоего сааса и гитхаба. Потому что если ты позволяешь делать сравнительное тестирование, то во-первых это потенциальная возможность тебя заддосить, а во-вторых если условный github будет производить тестирование твоего сервиса, то они будут производить своё тестирование до тех пор, пока не получат желаемый конкретно ими результат, и результат этот тебе не понравится.
> 3) Зачем хранить Gayhub на Github, если есть Gayhub?
Ну например чтобы облегчить получение фидбэка от пользователей, которых ты ещё не перетащил к себе на саас, но которые с удовольствием используют твой он-прем.
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|1.4, Dzen Python (ok), 23:37, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дополнительно в правила GitHub внесено изменение, запрещающее стимулирование действий через обещание вознаграждений в форме раздачи подарков, криптовалюты, токенов и кредитов.
А в форме "Я ем пряник, пока макакер работает, дабы не получить кнутом"?
А в форме "Или макакен правит баги, или не получает свою плошку риса"?
А в форме "Составляю рейтинг полезности коммитов, 5% снизу - выкидываются из коммунити/подвергаются травле в твиттере моими ручнымы чёрными жиронегролесбиянками мужского полу/отправляются в город Сызрань без права покидать город Сызрань"?
Они бы уж определились бы.
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|1.8, Аноним (8), 23:57, 23/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>внесено изменение, запрещающее стимулирование действий через обещание вознаграждений в форме раздачи подарков, криптовалюты, токенов и кредитов.
Всё хуже. Запрещается не только вознаграждение за действия, но и совершение действий за вознаграждение. Трактовать это можно широко, вплоть до работы на работодателя. Что полнейший бред получается.
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|1.9, Аноним (9), 00:04, 24/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Последний абзац — пушка. Такого откровенного скудоумия на опеннете давно не видел. Смотрим оригинал:
> * using our servers for any form of excessive automated bulk activity, to place undue burden on our servers through automated means, or to relay any form of unsolicited advertising or solicitation through our servers, such as get-rich-quick schemes;
> * incentivized by (or incentivizes inauthentic engagement with) rewards such as cryptocurrency airdrops, tokens, credits, gifts or other give-aways.
Действительно, запрещено нецелевое использование и подстрекательство к нецелевому использованию. Но кто ж на опеннете по ссылкам ходит и своей головой думает?
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|2.11, Аноним (8), 00:10, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это список:
>We do not allow content or activity on GitHub that is:
>...
>* incentivized by (or incentivizes inauthentic engagement with) rewards such as cryptocurrency airdrops, tokens, credits, gifts or other give-aways.
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|3.19, Аноним (9), 01:19, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй всё же сфокусироваться не на форме текста, а на его содержании. «Inauthentic engagement» там не для красоты речи упомянут.
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|2.18, Аноним (18), 01:15, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно забавно это слышать от тоталитарного раба типа тебя.
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|3.24, Аноним (24), 01:49, 24/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>забавно
Очень рад, что вы посмеялись со своих додумок, но как это изначальный тезис опровергает?
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