GitHub ограничил конкурирующие сервисы, запрещающие сравнительное тестирование

Последний абзац — пушка. Такого откровенного скудоумия на опеннете давно не видел. Смотрим оригинал: > * using our servers for any form of excessive automated bulk activity, to place undue burden on our servers through automated means, or to relay any form of unsolicited advertising or solicitation through our servers, such as get-rich-quick schemes;

> * incentivized by (or incentivizes inauthentic engagement with) rewards such as cryptocurrency airdrops, tokens, credits, gifts or other give-aways. Действительно, запрещено нецелевое использование и подстрекательство к нецелевому использованию. Но кто ж на опеннете по ссылкам ходит и своей головой думает?