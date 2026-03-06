Выпуск Rust 1.94. Эксперименты с Rust в ядре FreeBSD. СУБД Turso и САПР vcad на Rust

|
1.1, Аноним (1), 16:59, 06/03/2026

|
ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Си, они плодят кучу не нужных языков, переизобретая то, что годами работает отлично. Используйте Си, люди делали, старались, а вы пытаетесь заменить качественный продукт суррогатом... как не стыдно... позорники и только...
|
|
|
2.2, Аноним (2), 17:08, 06/03/2026

|
> вместо того чтобы развивать Си
Так не хотят же!
Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.
А вы про какие-то большие изменения.
Сишникам подарили прекрасный с++, но они даже от него воротят морду!
> Используйте Си, люди делали, старались
Нифига они старались! Бракоделили с момента его создания.
Даже в первом юниксе умудрились buffer overflow сделать в функции на 50 строк.
|
|
|
3.3, Аноним (3), 17:09, 06/03/2026

|
> Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.
Так уже, планируется в новом стандарте Си.
|
|
|
4.7, Аноним (2), 17:15, 06/03/2026

|
> Так уже, планируется в новом стандарте Си.
Планируется defer.
Сишникам 50 лет понадобилось чтобы true false стали частью стандарта.
Это просто максимально отставание в развитии...
|
|
|
5.15, Аноним (15), 17:30, 06/03/2026

|
"Сегодня что попало втаскиваем в компилер, завтра выкидываем" - это не к С. С - это "один раз написал, всегда работает", а не "о, свеженькое, еще ароматное, все мухи слетаются, давайте в базовый язык включим".
|
3.36, Аноним (36), 18:12, 06/03/2026

|
> Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.
Да, а растоmaны конструктор с деструктором осилили? И class осилили?
|
|
|
|
|
|
|
6.60, Аноним (60), 19:08, 06/03/2026

|
> Раст нормальный язык? Ну-ну.
Дидам не понять. Им в своем болоте привычно.
Тем кто привык жрать с пола не понять зачем люди хотят в ресторан.
|
|
|
7.69, Аноним83 (?), 19:21, 06/03/2026

|
Дедам не понятно в чём проблема когда исполняется то что написано и зачем нужен компилятор как мамка нормальному человеку, который может признать свои ошибки сам и не боится их совершать.
Растопрограмисты напоминают мазохистов, которые не понимаю как можно жить без боли и без ограничений, их прям пугает открытый свободный мир.
|
|
|
8.79, Аноним (17), 19:26, 06/03/2026

А когда оно выполняется Ты сложи два числа без UB, а потом поговорим что у тебя... текст свёрнут, показать
|
|
|
9.84, Аноним (84), 19:35, 06/03/2026

Ога-ога, растеры наслаждаются борьбой с чекером боровов Им ещё дооолго до домой... текст свёрнут, показать
|
8.85, Аноним (91), 19:36, 06/03/2026

100 Вот не думал что буду с тобой согласен, но этот день настал Дедам не поня... текст свёрнут, показать
|
3.89, worker123 (?), 19:47, 06/03/2026

|
>Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.
Трандеть не мешки ворочать )
В отличие от вас, юный талант, они понимают сложность реализации без пересборки всего накопленного.
Фактически, при добавлении автоматического аллокатора, мы имеем новый язык с новым компилятором. C туевой хучей работ.
Для понимания рекомендую залезть в исходники gcc и/или clang.
|
2.4, Аноним (4), 17:11, 06/03/2026

Ну так развивайте Вот что Вы лично сделали ради развития СИ Дежурно напомню чт... большой текст свёрнут, показать
|
2.22, Аноним (-), 17:43, 06/03/2026

|
> ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Ada, они плодят кучу не нужных языков, переизобретая то, что годами работает отлично. Используйте Ada, люди делали, старались, а вы пытаетесь заменить качественный продукт суррогатом... как не стыдно... позорники и только...
Исправил
|
|
|
3.27, Аноним (27), 17:51, 06/03/2026

|
>> ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Ada,
> Исправил
АДА хороша, особенно в подмножестве АДА-спарк.
Но! Она весьма сложна в освоении и, что не менее важно, требует смену процессов.
Они сами это подчеркивают
adacore.com/blog/should-i-choose-ada-spark-or-rust-over-c-c
Что забавно они стали Silver Member в Rust Foundation.
Наверное они о чем-то знают)
adacore.com/press/adacore-joins-rust-foundation-as-silver-member
|
|
|
4.41, Аноним (-), 18:23, 06/03/2026

|
AdaCore — это коммерческая компания. Их бизнес строится на сертификация toolchain'ов, а не на Ada как таковой. Они просто начали с неё.
Rust начал заходить на рынок safety-critical (аэрокосмическая промышленность, автомобильные OEM и т.п.), поэтому они решили начать его развивать.
Rust — это компромисс, между C/C++ и Ada/SPARK.
Рынок Ada стагнирует, к сожалению. А у Rust относительно большое растущее сообщество.
Им выгодно оказаться поставщиком сертифицированного Rust toolchain.
Ada, а особенно подмножество SPARK, будет жить, и жить долго.
Мне очень нравится Ada. Я когда впервые увидел пример кода на ней, то я понял, что "это оно".
|
|
|
5.48, Аноним (48), 18:37, 06/03/2026

|
> Rust — это компромисс, между C/C++ и Ada/SPARK.
Именно!
Не для всех приложений нужен уровень надежности которую предоставляет Ada.
А "надежность" C/C++ достигается кучей костылей.
Раст займет хорошую нишу.
|
|
|
|
|
7.71, Аноним (17), 19:22, 06/03/2026

|
> Ахха, где то рядом с коболом и фортраном :)
Ты свой андроид уже выкинул?
Или у тебя айпонт как пологается 321м?
Дыряху будут выкидывать в первую очередь.
С++ может еще побарахтается, тк он получше и на нем можно быстро писать всякий недософт типа игрушек, где кнутователь мотивирует кранчить по 80 часов в неделю.
|
5.82, Аноним (82), 19:35, 06/03/2026

А вот что бизнес делает с пристрастиями к ЯП вместо семьи, деревьев, домов или ч... большой текст свёрнут, показать
|
3.55, Аноним (55), 18:54, 06/03/2026

|
На Аде удавятся писать обработку текстовых строк, с её черезчур строгой типизацией.
|
2.32, Аноним (32), 17:59, 06/03/2026

|
Зачем развивать устаревший ДВС, когда можно просто заменить его на реактивный?
|
|
|
3.37, Аноним (36), 18:15, 06/03/2026

|
Теоретически можно, но КПД у турбореактивного, всё таки, на несколько единиц меньше, чем у того же дизеля.
|
2.44, Аноним (44), 18:30, 06/03/2026

|
> ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Си, они плодят кучу не нужных языков, переизобретая то, что годами работает отлично. Используйте Си, люди делали, старались,
Как в С решить вопрос с ошибками памяти на уровне компилятора?
За "не делать ошибок" говорить не нужно. Практика показывает, что это не работает.
|
|
|
3.53, Аноним83 (?), 18:50, 06/03/2026

|
Вам бы подучится, вы не понимаете суть С.
С делает ровно то что написал программист, указывать программисту на то как работать с памятью не является задачей компиляторов С.
Есть архитектуры где используется С и где можно писать в любой адрес памяти, как и читать.
|
|
|
4.58, Аноним (60), 19:02, 06/03/2026

|
> С делает ровно то что написал программист
Си уже давно не делает ровно то, что написал программист, вылезайте из криокамеры.
Вначале его хотелки изуродует оптимизирующий компилятор, а потом процессор разным спекулятивными выполнениями.
> указывать программисту на то как работать с памятью не является задачей компиляторов С.
Тоже верно. Эталонный компилятор сишечки скомпиляет практически любой мусор.
> Есть архитектуры где используется С и где можно писать в любой адрес памяти, как и читать...
но на самых важных и распространенных такого нет.
|
|
|
5.62, Аноним83 (?), 19:15, 06/03/2026

|
> Си уже давно не делает ровно то, что написал программист
Как он там оптимизирует код - не существенно, это внутрення кухня процессора/архитектуры.
И никто не мешает включить -O0 и получить ассемблерный листинг 1-1 к С коду.
> но на самых важных и распространенных такого нет.
Влажных для кого?
Кому то и Z80 до сих пор самый влажный.
Да и всяких других мелких МК тоже полно, вы можете даже не подозревать где они у вас и сколько их.
Относитесь к С как к асму и паз у вас в голове сложится.
|
|
|
6.67, Аноним (60), 19:20, 06/03/2026

|
> Относитесь к С как к асму и паз у вас в голове сложится.
Тогда какого буя на этом "асме" пишут пользовательский софт на миллионы строк кода?
Плюс в асме не было такого количества UB как в дыpяxe. Я вообще в асме UB не припоминаю.
|
|
|
7.73, Аноним83 (?), 19:23, 06/03/2026

|
Хотят и пишут, вам что мешает?
В асме тоже всякое бывает, если вы чего то не знаете - не значит что этого нет.
Как минимум ERRATA на процы почитайте, на любые, хоть на древние интелы, хоть на новые райзены.
|
|
|
8.80, Аноним (91), 19:28, 06/03/2026

ERRATA это не UB Почти всегда это просто задокументированное ошибочное поведени... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
10.102, Аноним (102), 20:02, 06/03/2026

Суть как раз в терминах, потому что они влияют на поведение Да, именно поэтому ... большой текст свёрнут, показать
|
6.126, Аноним (118), 20:41, 06/03/2026

|
>> Си уже давно не делает ровно то, что написал программист
> Как он там оптимизирует код - не существенно, это внутрення кухня процессора/архитектуры.
Лол. Нет, это как раз не внутренняя кухня процессора, потому что именно из-за требований сишочного стандарта к лейауту памяти и алиасингу компилятор в большинстве случаев не может сделать элементарную векторизацию и прочие оптимизации на уровне инструкций.
Ситуация стала настолько нелепой, что пришлось добавлять restrict, чтобы хоть немного исправить этот недоязык времен PDP-11.
|
|
|
7.130, Аноним83 (?), 20:46, 06/03/2026

|
Это всё имеет значение только когда ты пытаешься выжать всю производительность из проца, читай пишешь кодек или крипту или ещё что то специфичное что жуёт данные терабайтами.
Для сетевого сервиса уровня вебсервер это фиолетово, он большую часть времени сиколами балуется.
Так же как и для утилит которые быстро отрабатывают дёргая сисколы.
|
5.65, Аноним (65), 19:17, 06/03/2026

|
>Вначале его хотелки изуродует оптимизирующий компилятор, а потом процессор разным спекулятивными выполнениями.
Так можно про любой статический ЯП сказать. Кстати, -O0 никто не отменял.
|
|
|
6.98, Аноним (82), 19:58, 06/03/2026

|
Нельзя. Это сишная идея - делать оптимизации из допущения об отсутствии UB в программе (только вот полный список UB сам комитет составить не смог), а не предварительно доказывать их корректность в компиляторе. Приемлемо для 80-х, когда это придумали.
|
6.131, Аноним (118), 20:51, 06/03/2026

|
>>Вначале его хотелки изуродует оптимизирующий компилятор, а потом процессор разным спекулятивными выполнениями.
> Так можно про любой статический ЯП сказать.
Нет, не можно. Потому что именно в г*дизайне Си прямо на уровне стандарта заложены требования к выравниванию, алиасингу, отсутвтвию массивов и т.п., которые не дают делать эдементарные оптимизации на современных CPU.
Именно поэтому в научной среде (и на суперкомпьютерах в частности) используют вовсе не сишочку, а... Фортран, который в плане скорости уделывает С в сухую. Ибо имеет first-class числовые массивы и операции над ними, а также полное отсутствие маразматичечких дидовских дизайнерских решений а-ля С - и потому его код легко и непринужденно ложится на современные CPU и оптимизируется.
|
4.93, Аноним (108), 19:50, 06/03/2026

|
> Вам бы подучится, вы не понимаете суть С.
Он не бьет палками за нарушения.
|
4.135, Аноним (118), 20:53, 06/03/2026

|
> С делает ровно то что написал программист,
Да: например UB при сложении двух интов. Я именно это и писал - сделай мне UB бонусом!
|
|
|
5.137, Аноним83 (?), 20:57, 06/03/2026

|
a = b + c
Допустим все переменные одного типа, b и c - ввод пользователя/читаются из дескриптора.
Как компилятор должен определять есть тут переполнение или нет?
Почему компилятор это вообще должно волновать?
|
|
|
6.146, Аноним (146), 21:23, 06/03/2026

|
> Как компилятор должен определять есть тут переполнение или нет?
Так же, как и другие компиляторы, лол. Или это НИВАЗМОЖНА?
|
3.140, Аноним (140), 21:06, 06/03/2026

|
>Как в С решить вопрос с ошибками памяти
> "не делать ошибок" говорить не нужно.
Очевидно что системное программирование и программирование встроенных систем - это не ваша область.
|
1.9, Аноним (9), 17:18, 06/03/2026

|
хороший язык для нейроночек, хороший дебаг аутпут, надо прямо все прокидывать и прописывать, тут даже отсутствие гц и куча ограничений плюс. еще бы нейронки понимали что пишут, вообще было бы супер.
|
|
|
2.35, Аноним (35), 18:12, 06/03/2026

|
> еще бы нейронки понимали что пишут
Язык заслужил, чтобы им могли пользоваться только нейронки.
|
2.39, НяшМяш (ok), 18:18, 06/03/2026

|
> еще бы нейронки понимали что пишут
Нейронки как раз раст отлично понимают. Просто хотя бы потому что могут почитать ошибки компилятора, а не как у дидов заведено - сегфолт и простыня адресов.
|
|
|
3.68, Аноним (65), 19:20, 06/03/2026

|
Не понимают, иначе в том компиляторе C на Rust не было бы unwrap через unwrap.
|
1.11, Аноним (17), 17:21, 06/03/2026

|
> Бенни Зигерт (Benny Siegert) попытался обосновать причины,
> по которым поддержка языка Rust не появится в ядре NetBSD
И что? Получилось?)))
> продолжается поддерживаться ветка NetBSD 9, выпущенная в 2020
> году, в этих условиях потребовалась бы поставка и поддержка
> компилятора Rust шестилетней давности
Отличный пример как копролиты тормозят прогресс.
|
|
|
2.14, Аноним (14), 17:29, 06/03/2026

|
Скорее пример как раст делает голову на ровном месте из-за отсутствия обратной совместимости. Скорее бы эти хипстеры уже на двухнедельные релизы перешли, чтобы всем стала очевидна невменяемость сабжа для нормальной разработки.
|
|
|
3.24, Аноним (24), 17:48, 06/03/2026

|
"Да как они посмели не сделать обратную совместимость со счётами ?!"
|
3.25, Аноним (17), 17:48, 06/03/2026

|
> Скорее пример как раст делает голову на ровном месте
> из-за отсутствия обратной совместимости.
Обратная совместимость как раз отличная - последний компилятор компилит крейты даже 2015 edition.
А вот разработчики просто не хотят сидеть на старых версиях и для них требуется новый компилятор. Что логично, вас же не удивляет, что gcc 4.6 не компилист с23?
Поэтому проблема именно в копролитах вроде NetBSD, Debian и прочем мусоре.
Нормальные же дистры обновляют компилятор не смотря на еще более долгую поддержку чем у этих. Напр. в RHEL 8 - rustc 1.66.1, а в RHEL 9 - 1.88.0
|
3.40, НяшМяш (ok), 18:20, 06/03/2026

|
Пиши на 2015 edition код, в чём проблема? Ах да, ты код в своей жизни ни разу не писал, и как истинный кeксперт, только на опеннете заседаешь.
|
|
|
4.70, Аноним (65), 19:21, 06/03/2026

|
>Пиши на 2015 edition код, в чём проблема?
В том, что каждый пятый крэйт требует самую новую версию компилятора.
|
|
|
5.77, Аноним (91), 19:25, 06/03/2026

|
> В том, что каждый пятый крэйт требует самую новую версию компилятора.
Всего 20%? А разговоров-то))
Но это решение авторов кода. Вы не имеете никакого права им указывать.
Автор в праве сам выбирать инструмент. И как оказалось, в мире не так много отбитых, которые наяривают на древний копролиты.
Если что-то не нравится - то кнопка форк воооон там.
|
5.99, Аноним (99), 19:58, 06/03/2026

|
А. зачем крэйты в ядре?
Б. Почему для старого софта нельзя взять старые крейты? В смысле, бэкпорты сломаются? А они будут?
|
3.120, Анонимусс (-), 20:33, 06/03/2026

|
> Скорее пример как раст делает голову на ровном месте
> из-за отсутствия обратной совместимости.
Смешно, что местные эксперты даже не знает что такое "обратная" совместимость.
И требовать от нее, чтобы "новое" работало на "старье".
Ребята, почитаейте что такое Backward compatibility, Forward compatibility и чем они отличаются.
|
2.75, анондирован (?), 19:24, 06/03/2026

|
Это ограничит количество платформ где запускается NetBSD т.к. Rustс весьма ограниченный как и сам язык программирования
|
1.13, Аноним (13), 17:29, 06/03/2026

|
"независимый некоммерческий фонд" - прямо ангелы какие-то, питающиеся воздухом.
|
|
|
2.23, Аноним (23), 17:44, 06/03/2026

|
> "независимый некоммерческий фонд" - прямо ангелы какие-то, питающиеся воздухом.
Твое понимание того, что такое "некоммерческий фонд" на уровне выпускника ПТУ животноводства Усь-Задрыщенска.
Но это не страшно, в новостях говорят что не хватает дорожных рабочих, так что ты голодным не останешься.
|
|
|
3.59, Аноним (59), 19:06, 06/03/2026

|
Божественные объяснения что такое независимый некоммерческий фонд. Типа даже и не пытайся анализировать слова или смысл, и не вздумай усомниться. Написано КНДР - верь.
|
1.18, Аноним (18), 17:33, 06/03/2026

|
Монополия раста на раздражение закончилась, теперь еще педофилы за защиту детей в осях взялись, штрафами угрожают.
|
|
|
2.28, Аноним (17), 17:51, 06/03/2026

|
> Монополия раста на раздражение закончилась,
> в осях взялись, штрафами угрожают.
Ты еще забыл гугл с чипами и двухнедельным циклом обновлений!
И этот... как его...
А! Хурд!
|
1.19, Аноним (19), 17:36, 06/03/2026

|
> Так как размер массива изначально известен компилятору, для повышения производительности можно обойтись без проверки границ массива на каждой стадии итерации.
Вот это кстати диды не понимают, в их мире "а чо я вот фором всю жизнь по массивам ходил и нормально".
|
|
|
2.56, Аноним83 (?), 18:56, 06/03/2026

|
А в чём тут новшество?
for (size_t i = 0; i < size; i += wsize) {
// тут что то делаем с пачкой wsize элементов.
}
Банальный синтаксический сахар, в нечитабельном виде к тому же.
Вы лучше подумайте: а кто вообще будет помнить про все эти фичи?
В итоге у раста будет как у плюсовиков: 100500 кило сахара и каждый пишет на своём диалекте - своём наборе синтаксических конструкций, и с трудом понимает что написали остальные.
Именно пояэтому я за примитивные языки с минимумом синтаксиса и против всяких расширений в С.
|
|
|
3.72, Аноним (60), 19:22, 06/03/2026

|
> for (size_t i = 0; i < size; i += wsize) {
А потом окажется что size не от того массива передали.
> Именно пояэтому я за примитивные языки с минимумом синтаксиса и против всяких расширений в С.
Вы вначале научись писать без банальных ошибок, вроде выхода за границы массива.
|
|
|
4.83, Аноним83 (?), 19:35, 06/03/2026

|
А потом окажется что автор был пьян и вообще другое имел ввиду.
Толькое какое мне или компилятору до этого дело?
Это никак не отменяет того что слишком много сделать одно и тоже приводят к наличию множества диалектов среди тех кто пользуется языком.
Более того, это и от задачи отвлекает, когда ты хорошо всю эту тонну сахара знаешь то начинаешь думать: а какой из 100500 способов обойти массив тут лучше применить? А точно ли это лучший способ?
|
|
|
5.88, Аноним (91), 19:45, 06/03/2026

|
> А потом окажется что автор был пьян и вообще другое имел ввиду.
О, так получается большинство писак на сишке - все время подбуханные?
Ну... это вполне все объяснило бы!
> то начинаешь думать: а какой из 100500 способов обойти массив тут лучше применить?
> А точно ли это лучший способ?
Потому что нужно знать, чем они отличаются и в каком случае применять тот или иной.
И программирование как бы подразумевает что нужно думать. Или вы "думали" иначе?
|
|
|
6.109, Аноним83 (?), 20:15, 06/03/2026

|
> И программирование как бы подразумевает что нужно думать. Или вы "думали" иначе?
Думать как добится результата или думать какая там конструкция самая современная в этом сезоне и как бы другие растеры меня не за кансилили за то что я прошлогоний for() попытался использовать - это сильно разное.
|
1.43, Аноним (19), 18:28, 06/03/2026

Для контекста ему какой-то чел, явно с опеннета, написал идиотское письмо с воп... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
2.97, Аноним (65), 19:54, 06/03/2026

|
>то вот мозг на новый лад в мире ИИ он ещё явно не переключил
Вот и славно, мусорные патчи никому не нужны.
|
1.45, историк_кун (?), 18:30, 06/03/2026

|
> Поддерживается 3D-моделирование, симуляция, работа с 2D-эскизами, компонентная сборка, импорт в формате STEP и экспорт в форматах STL/GLB/STEP/DXF.
Всё поддерживается, но базовые вещи даже не работают. Слава, слава вайбкодингу!
|
1.46, Аноним (19), 18:32, 06/03/2026

|
> Rust в программах, выполняемых на стороне GPU
О да, это делают челы, которые делают rust-gpu. Я через rust-gpu компилирую вулкановские шейдеры, написанные на расте - огонь тема. Никаких тебе старых кривых GLSL, HLSL, недоделанных WGSL и тд. Настоящий раст, твёрдо и чётко.
|
|
|
2.49, Аноним (49), 18:40, 06/03/2026

|
Где-то уже можно на результаты? Ах, да. Ну и вообще SPIR-V как бы уже заменил всё и он даже спокойно транслируется под обе платформы (а они не совместимы между собой).
|
|
|
3.54, Аноним (19), 18:52, 06/03/2026

|
> SPIR-V как бы уже заменил всё
SPIR-V - это не язык, это байткод. В который компилируется раст. Что такое "обе платформы"? Какие обе? Чел, ты о чём вообще?
|
|
|
4.57, Аноним (49), 18:57, 06/03/2026

|
OpenGL и DirectX используют собственные языки шейдеров и ты от этого никуда не денешься. Так во что у тебя компилируется раст там?
|
1.52, Аноним (36), 18:47, 06/03/2026

|
> Представлен проект vcad, развивающий параметрическую систему автоматизированного проектирования (САПР), написанную на Rust
А оригиналом какой проект является?
|
|
|
2.87, нах.. (?), 19:45, 06/03/2026

|
М? Этот товарищ написал заметку в своем блоге, в рассылках разрабов совершенно другое мнение о Расте) Зрада, да?
|
|
|
3.90, Аноним (100), 19:48, 06/03/2026

|
Ничего что я постоянно мониторю рассылку разрабов NetBSD? И какое там другое мнение?
> Зрада, да?
чё это?
|
1.103, Аноним (103), 20:03, 06/03/2026

|
В каждой новости ложь про то, что нет рантайма, когда невозможно написать реальную программу без переноса боров чеков в рантайм с паникой у пользователя
|