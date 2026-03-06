The OpenNET Project / Index page

Выпуск Rust 1.94. Эксперименты с Rust в ядре FreeBSD. СУБД Turso и САПР vcad на Rust

06.03.2026 16:30 (MSK)

Опубликован релиз языка программирования Rust 1.94, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust нацелены на исключение ошибок при манипулировании указателями и защиту от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В тип slice добавлен метод array_windows, создающий итератор для прохождения по срезам (slice) "окнами" фиксированного размера, сдвигающимися на один элемент за раз. В отличие от ранее доступного метола windows, метод array_windows оперирует постоянным размером окна и возвращает при каждой итерации ссылку на массив фиксированного размера (&[T; N]) вместо среза неопределённого размера (&[T]). Так как размер массива изначально известен компилятору, для повышения производительности можно обойтись без проверки границ массива на каждой стадии итерации. 
    
   let slice = [0, 1, 2, 3];
   let mut iter = slice.array_windows();
   assert_eq!(iter.next().unwrap(), &[0, 1]);
   assert_eq!(iter.next().unwrap(), &[1, 2]);
   assert_eq!(iter.next().unwrap(), &[2, 3]);
   assert!(iter.next().is_none());
  • В конфигурационных файлах пакетного менеджера Cargo (.cargo/config.toml) реализована директива "include", позволяющая по месту вставлять содержимое других файлов. 
    
   include = [
       "frodo.toml",
       "samwise.toml",
   ]
   include = [
       { path = "required.toml" },
       { path = "optional.toml", optional = true },
   ]
  • В файлы с манифестами и конфигурационные файлы добавлена поддержка новой версии языка разметки TOML 1.1, в которой появилась поддержка многострочных встроенных таблиц, escape-последовательностей "\xHH" для вставки шестнадцатеричного представления байтов и "\e" для замены "\u001B", возможности оставлять запятую в конце последнего элемента и пропускать указание секунд в значениях времени. 
    
   serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
   теперь можно заменить на
   serde = {
       version = "1.0",
       features = ["derive"],
   }
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const" применён в функциях:
  • Платформа riscv64im-unknown-none-elf переведена на третий уровень поддержки. Третий уровень охватывает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.



Дополнительно можно отметить недавно анонсированные проекты и события, связанные с Rust:

  • Айртон Муньос (Ayrton Muñoz), в своё время реализовавший поддержку платформы Sony PlayStation 1 в компиляторе Rust и занимавшийся портированием FreeBSD на компьютеры с чипами Apple Silicon, реализовал для FreeBSD возможность создания компонентов ядра и драйверов устройств на языке Rust. Для тестирования предложен набор KPI-обвязок (Kernel Programming Interface), позволяющих использовать код на Rust в ядре FreeBSD, а также созданные с использованием данных обвязок звуковой драйвер virtio (virtio_snd), HID‑драйвер DockChannel для клавиатуры в M2 MacBook и несколько низкоуровневых драйверов для подсистем компьютеров Mac на чипах Apple Silicon.

    Отмечается, что работа над Rust-обвязками ведётся с конца 2024 года. В обвязках пока реализована лишь часть C‑KPI и они позиционируются как не стабильные, но со временем уровень стабильности планируют довести до аналогичного интерфейса для языка Си. Предложенный в качестве примера драйвер virtio_snd пригоден для воспроизведения музыки в QEMU. Предполагается, что в 2026 году Rust-обвязки будут достаточно стабилизированы для того, чтобы заинтересованные разработчики могли начать использовать их для написания кода.

  • Бенни Зигерт (Benny Siegert), участвующий в разработке NetBSD, обосновал причины, по которым поддержка языка Rust не появится в ядре NetBSD: NetBSD поддерживает архитектуры, для которых Rust недоступен; поддержание имеющегося в pkgsrc инструментария Rust требует больших усилий и сопровождается лишь несколькими разработчиками; поддержка Rust в ядре требует включения компилятора Rust в базовую систему; при бутстрэпинге Rust в NetBSD используется прошлая версия бинарного пакета, что недопустимо для самодостаточных дистрибутивов, распространяемых в исходном коде; циклы формирования релизов Rust несовместимы с циклом разработки NetBSD и поддержки прошлых веток (например, продолжается поддерживаться ветка NetBSD 9, выпущенная в 2020 году, в этих условиях потребовалась бы поставка и поддержка компилятора Rust шестилетней давности).
  • Опубликован выпуск встраиваемой в приложения СУБД Turso 0.5, написанной на языке Rust и совместимой с SQLite на уровне диалекта SQL, формата файлов БД и C API. Из расширенных возможностей отмечается механизм CDC (Change data capture) для отслеживания изменения БД в реальном времени, использование io_uring для асинхронного ввода/вывода в Linux, поддержка векторного поиска, наличие выражения ALTER для изменения схемы БД, возможность шифрования данных в БД, режим инкрементальных вычислений, конструкция "BEGIN CONCURRENT".
  • Проект по предоставлению возможности использования стандартной библиотеки Rust в программах, выполняемых на стороне GPU.
  • Emuko - эмулятор RISC-V, написанный на Rust, способный загружать Linux, поддерживающий JIT-компиляцию, способный сохранять и восстанавливать снапшоты состояния.
  • RustConn (flatpak) - графический интерфейс для управления внешними сетевыми соединениями к другим хостам, поддерживающий SSH, RDP, VNC, SPICE, Telnet, Serial, Kubernetes, Zero Trust и SFTP. Код написан на Rust с использованием GTK4 и Wayland.
  • Представлена новая ветка проекта zlib-rs 0.6, отмеченная как первая стабильная версия, полностью совместимая с zlib C API и пригодная для прозрачной замены zlib. Проект нацелен на создание защищённого аналога библиотеки сжатия данных zlib. Разработка ведётся с оглядкой на проект zlib-ng, развивающий высокопроизводительный вариант zlib.
  • Представлен проект vcad, развивающий параметрическую систему автоматизированного проектирования (САПР), написанную на Rust и интегрируемую с AI-агентами при помощи протокола MCP. Поддерживается 3D-моделирование, симуляция, работа с 2D-эскизами, компонентная сборка, импорт в формате STEP и экспорт в форматах STL/GLB/STEP/DXF.
  • Опубликована система распознавания речи, написанная на Rust и использующая AI-модель Mistral Voxtral Mini 4B Realtime и фреймворк машинного обучения Burn. Проект ориентирован на распознавание речи на лету для формирования транскрипции при потоковом вещании.
  • Состоялся выпуск инструментария c2rust 0.22, предназначенного для трансляции Си-кода (C99) в unsafe-представление на Rust, близкое по своей структуре к изначальному коду на Си. Полученный рабочий каркас в дальнейшем можно использовать для постепенного перевода на идиоматический Rust и избавления от unsafe-блоков.


  • 1.1, Аноним (1), 16:59, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Си, они плодят кучу не нужных языков, переизобретая то, что годами работает отлично. Используйте Си, люди делали, старались, а вы пытаетесь заменить качественный продукт суррогатом... как не стыдно... позорники и только...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:08, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > вместо того чтобы развивать Си

    Так не хотят же!
    Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.
    А вы про какие-то большие изменения.
    Сишникам подарили прекрасный с++, но они даже от него воротят морду!

    > Используйте Си, люди делали, старались

    Нифига они старались! Бракоделили с момента его создания.
    Даже в первом юниксе умудрились buffer overflow сделать в функции на 50 строк.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 17:09, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.

    Так уже, планируется в новом стандарте Си.

     
     
  • 4.7, Аноним (2), 17:15, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так уже, планируется в новом стандарте Си.

    Планируется defer.
    Сишникам 50 лет понадобилось чтобы true false стали частью стандарта.
    Это просто максимально отставание в развитии...

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 17:30, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Сегодня что попало втаскиваем в компилер, завтра выкидываем" - это не к С. С - это "один раз написал, всегда работает", а не "о, свеженькое, еще ароматное, все мухи слетаются, давайте в базовый язык включим".
     
     
    		• +/
     
  • 6.105, Ананоним (?), 20:04, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю!
     
  • 5.64, Аноним83 (?), 19:16, 06/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.76, localhostadmin (ok), 19:25, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    #define true 1
    #define false 0
    typedef char bool;

    Может их поэтому 50 лет делали?

     
     
  • 5.100, Аноним (100), 19:59, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он и 50 лет спустя не нужен этот ваш bool.
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:12, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.

    Да, а растоmaны конструктор с деструктором осилили? И class осилили?

     
     
  • 4.38, НяшМяш (ok), 18:17, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > конструктор

    Это просто метод, который в некоторых языками гвоздями прибили. В расте можешь хоть new, хоть gimme_this_struct назвать.

    > деструктор

    https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.Drop.html

    > class

    В нормальных языках этого мусора нет, и в расте не надо.

     
     
  • 5.42, Аноним (36), 18:27, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст нормальный язык? Ну-ну.
     
     
  • 6.60, Аноним (60), 19:08, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст нормальный язык? Ну-ну.

    Дидам не понять. Им в своем болоте привычно.
    Тем кто привык жрать с пола не понять зачем люди хотят в ресторан.

     
     
  • 7.69, Аноним83 (?), 19:21, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дедам не понятно в чём проблема когда исполняется то что написано и зачем нужен компилятор как мамка нормальному человеку, который может признать свои ошибки сам и не боится их совершать.

    Растопрограмисты напоминают мазохистов, которые не понимаю как можно жить без боли и без ограничений, их прям пугает открытый свободный мир.

     
     
  • 8.79, Аноним (17), 19:26, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда оно выполняется Ты сложи два числа без UB, а потом поговорим что у тебя... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (84), 19:35, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога-ога, растеры наслаждаются борьбой с чекером боровов Им ещё дооолго до домой... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.91, Аноним (91), 19:49, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они с ним и не борятся Если пишешь нормально, то можешь увидеть ругань боров... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.107, Аноним83 (?), 20:10, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А иначе что Вы же даже не в курсе видимо что есть всякие lock-less штуки и как ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.113, Аноним (113), 20:19, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, что может пойти не так А чего тогда в ядре полно RCE из-за состо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.116, Аноним83 (?), 20:27, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти RCE они с вами в одной комнате Это ошибки в архитектуре дизайне, не боле... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.123, Аноним (123), 20:39, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже Они сейчас могут быть вот прям на вашем компьютере в ядре серию уязви... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.127, Аноним83 (?), 20:43, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну похакают, дальше что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.132, Аноним (123), 20:52, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, думаю дальше думаю диалог продолжать нет смысла Так как он свелся к И чё ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.139, Аноним83 (?), 21:05, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что вы прилагаете с растом много усилий, а оно без это случается... текст свёрнут, показать
     
  • 9.104, Аноним83 (?), 20:04, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и складывал, умножал, делил и пр У меня написана своя либа на С для работы ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.85, Аноним (91), 19:36, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100 Вот не думал что буду с тобой согласен, но этот день настал Дедам не поня... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.106, Аноним83 (?), 20:07, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы похоже совсем не в курсе как уже лет 20 на С происходит отладка и прочее... текст свёрнут, показать
     
  • 3.89, worker123 (?), 19:47, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Диды, с окаменевшими межушными ганглиями, даже конструктор-деструктор осилить не могут.

    Трандеть не мешки ворочать )

    В отличие от вас, юный талант, они понимают сложность реализации без пересборки всего накопленного.
    Фактически, при добавлении автоматического аллокатора, мы имеем новый язык с новым компилятором. C туевой хучей работ.
    Для понимания рекомендую залезть в исходники gcc и/или clang.



     
  • 2.4, Аноним (4), 17:11, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так развивайте Вот что Вы лично сделали ради развития СИ Дежурно напомню чт... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, Аноним (-), 17:43, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Ada, они плодят кучу не нужных языков, переизобретая то, что годами работает отлично. Используйте Ada, люди делали, старались, а вы пытаетесь заменить качественный продукт суррогатом... как не стыдно... позорники и только...

    Исправил

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 17:51, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Ada,
    > Исправил

    АДА хороша, особенно в подмножестве АДА-спарк.
    Но! Она весьма сложна в освоении и, что не менее важно, требует смену процессов.

    Они сами это подчеркивают
    adacore.com/blog/should-i-choose-ada-spark-or-rust-over-c-c

    Что забавно они стали Silver Member в Rust Foundation.
    Наверное они о чем-то знают)
    adacore.com/press/adacore-joins-rust-foundation-as-silver-member

     
     
  • 4.41, Аноним (-), 18:23, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AdaCore — это коммерческая компания. Их бизнес строится на сертификация toolchain'ов, а не на Ada как таковой. Они просто начали с неё.

    Rust начал заходить на рынок safety-critical (аэрокосмическая промышленность, автомобильные OEM и т.п.), поэтому они решили начать его развивать.

    Rust — это компромисс, между C/C++ и Ada/SPARK.

    Рынок Ada стагнирует, к сожалению. А у Rust относительно большое растущее сообщество.

    Им выгодно оказаться поставщиком сертифицированного Rust toolchain.

    Ada, а особенно подмножество SPARK, будет жить, и жить долго.

    Мне очень нравится Ada. Я когда впервые увидел пример кода на ней, то я понял, что "это оно".

     
     
  • 5.48, Аноним (48), 18:37, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust — это компромисс, между C/C++ и Ada/SPARK.

    Именно!
    Не для всех приложений нужен уровень надежности которую предоставляет Ada.
    А "надежность" C/C++ достигается кучей костылей.
    Раст займет хорошую нишу.

     
     
  • 6.63, Аноним83 (?), 19:16, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахха, где то рядом с коболом и фортраном :)
     
     
  • 7.71, Аноним (17), 19:22, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ахха, где то рядом с коболом и фортраном :)

    Ты свой андроид уже выкинул?
    Или у тебя айпонт как пологается 321м?

    Дыряху будут выкидывать в первую очередь.
    С++ может еще побарахтается, тк он получше и на нем можно быстро писать всякий недософт типа игрушек, где кнутователь мотивирует кранчить по 80 часов в неделю.

     
     
  • 8.95, Аноним83 (?), 19:51, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто будет выкидывать Мне до чужих коммерческих продуктов дела особо нет У себя... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.118, Аноним (118), 20:31, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тебе внедрять не нужно его уже внедрили тебе извне Ты прямо сейчас юзаешь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.121, Аноним83 (?), 20:35, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прямо сейчас юзаешь линукс, ффмег, хром, фаирфокс - и тебе хорошо Хром и фаи... текст свёрнут, показать
     
  • 5.82, Аноним (82), 19:35, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот что бизнес делает с пристрастиями к ЯП вместо семьи, деревьев, домов или ч... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.55, Аноним (55), 18:54, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Аде удавятся писать обработку текстовых строк, с её черезчур строгой типизацией.
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:59, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем развивать устаревший ДВС, когда можно просто заменить его на реактивный?
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 18:15, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически можно, но КПД у турбореактивного, всё таки, на несколько единиц меньше, чем у того же дизеля.
     
  • 2.44, Аноним (44), 18:30, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ерундой занимаются. вместо того чтобы развивать Си, они плодят кучу не нужных языков, переизобретая то, что годами работает отлично. Используйте Си, люди делали, старались,

    Как в С решить вопрос с ошибками памяти на уровне компилятора?

    За "не делать ошибок" говорить не нужно. Практика показывает, что это не работает.

     
     
  • 3.53, Аноним83 (?), 18:50, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам бы подучится, вы не понимаете суть С.

    С делает ровно то что написал программист, указывать программисту на то как работать с памятью не является задачей компиляторов С.
    Есть архитектуры где используется С и где можно писать в любой адрес памяти, как и читать.

     
     
  • 4.58, Аноним (60), 19:02, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С делает ровно то что написал программист

    Си уже давно не делает ровно то, что написал программист, вылезайте из криокамеры.

    Вначале его хотелки изуродует оптимизирующий компилятор, а потом процессор разным спекулятивными выполнениями.

    > указывать программисту на то как работать с памятью не является задачей компиляторов С.

    Тоже верно. Эталонный компилятор сишечки скомпиляет практически любой мусор.

    > Есть архитектуры где используется С и где можно писать в любой адрес памяти, как и читать...

    но на самых важных и распространенных такого нет.

     
     
  • 5.62, Аноним83 (?), 19:15, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Си уже давно не делает ровно то, что написал программист

    Как он там оптимизирует код - не существенно, это внутрення кухня процессора/архитектуры.
    И никто не мешает включить -O0 и получить ассемблерный листинг 1-1 к С коду.


    > но на самых важных и распространенных такого нет.

    Влажных для кого?
    Кому то и Z80 до сих пор самый влажный.
    Да и всяких других мелких МК тоже полно, вы можете даже не подозревать где они у вас и сколько их.


    Относитесь к С как к асму и паз у вас в голове сложится.

     
     
  • 6.67, Аноним (60), 19:20, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Относитесь к С как к асму и паз у вас в голове сложится.

    Тогда какого буя на этом "асме" пишут пользовательский софт на миллионы строк кода?
    Плюс в асме не было такого количества UB как в дыpяxe. Я вообще в асме UB не припоминаю.

     
     
  • 7.73, Аноним83 (?), 19:23, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотят и пишут, вам что мешает?

    В асме тоже всякое бывает, если вы чего то не знаете - не значит что этого нет.
    Как минимум ERRATA на процы почитайте, на любые, хоть на древние интелы, хоть на новые райзены.

     
     
  • 8.80, Аноним (91), 19:28, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ERRATA это не UB Почти всегда это просто задокументированное ошибочное поведени... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.92, Аноним83 (?), 19:49, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете и дальше жонглировать терминами, суть от этого не поменяется Есть нек... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.102, Аноним (102), 20:02, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть как раз в терминах, потому что они влияют на поведение Да, именно поэтому ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.114, Аноним83 (?), 20:22, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы там и дальше играйте в термины, видимо весь раст и придумали такие графоманы ... текст свёрнут, показать
     
     
    		• +/
     
  • 12.144, Аноним83 (?), 21:15, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не UB языка С, тк malloc free по сути внешние функции из либы, и чьё поведен... текст свёрнут, показать
     
  • 12.145, Аноним83 (?), 21:19, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как человек пишу на любом языке то, что даёт мне нужный мне результат Стандар... текст свёрнут, показать
     
  • 8.108, Аноним (108), 20:11, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создают трудности rce и lpe в софте А мешают люди которые не хотят заменить асм... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.119, Аноним83 (?), 20:32, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы сами придумали его назвать системным Из серии называть себя наполеоном б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.129, Аноним (108), 20:44, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст По большей части он общего назначения, но как системный он хорошо подходит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.138, Аноним83 (?), 21:00, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я и не радуюсь каждый раз когда вижу как что то на расте компиляется Никако... текст свёрнут, показать
     
  • 6.126, Аноним (118), 20:41, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Си уже давно не делает ровно то, что написал программист
    > Как он там оптимизирует код - не существенно, это внутрення кухня процессора/архитектуры.

    Лол. Нет, это как раз не внутренняя кухня процессора, потому что именно из-за требований сишочного стандарта к лейауту памяти и алиасингу компилятор в большинстве случаев не может сделать элементарную векторизацию и прочие оптимизации на уровне инструкций.

    Ситуация стала настолько нелепой, что пришлось добавлять restrict, чтобы хоть немного исправить этот недоязык времен PDP-11.

     
     
  • 7.130, Аноним83 (?), 20:46, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё имеет значение только когда ты пытаешься выжать всю производительность из проца, читай пишешь кодек или крипту или ещё что то специфичное что жуёт данные терабайтами.
    Для сетевого сервиса уровня вебсервер это фиолетово, он большую часть времени сиколами балуется.
    Так же как и для утилит которые быстро отрабатывают дёргая сисколы.
     
  • 5.65, Аноним (65), 19:17, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вначале его хотелки изуродует оптимизирующий компилятор, а потом процессор разным спекулятивными выполнениями.

    Так можно про любой статический ЯП сказать. Кстати, -O0 никто не отменял.

     
     
  • 6.98, Аноним (82), 19:58, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя. Это сишная идея - делать оптимизации из допущения об отсутствии UB в программе (только вот полный список UB сам комитет составить не смог), а не предварительно доказывать их корректность в компиляторе. Приемлемо для 80-х, когда это придумали.
     
     
  • 7.115, Аноним83 (?), 20:23, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приемлемо пока это работает.
    Если бы это не работало - оно бы не взлетело.
     
     
  • 8.117, Аноним (123), 20:29, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е ваше пафосное Вы же даже не в курсе видимо что есть всякие lock-less штуки ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.124, Аноним83 (?), 20:40, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну живут, и что дальше то Вы пытаетесь решить проблему которой нет, как с измен... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.128, Аноним (123), 20:43, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По вашему мнению Суда по поху--ким сообщениям вам вообще положить на качество к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.133, Аноним83 (?), 20:52, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в жизни проблем забот гораздо больше, и вызваны они далеко не качеством к... текст свёрнут, показать
     
  • 8.122, Аноним (82), 20:38, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире вообще много что работает Раст работает, нейросети работают, 1C работает... текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.131, Аноним (118), 20:51, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Вначале его хотелки изуродует оптимизирующий компилятор, а потом процессор разным спекулятивными выполнениями.
    > Так можно про любой статический ЯП сказать.

    Нет, не можно. Потому что именно в г*дизайне Си прямо на уровне стандарта заложены требования к выравниванию, алиасингу, отсутвтвию массивов и т.п., которые не дают делать эдементарные оптимизации на современных CPU.

    Именно поэтому в научной среде (и на суперкомпьютерах в частности) используют вовсе не сишочку, а... Фортран, который в плане скорости уделывает С в сухую. Ибо  имеет first-class числовые массивы и операции над ними, а также полное отсутствие маразматичечких дидовских дизайнерских решений а-ля С - и потому его код легко и непринужденно ложится на современные CPU и оптимизируется.

     
     
  • 7.134, Аноним83 (?), 20:53, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительно.
     
     
  • 8.147, Аноним (147), 21:24, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более аргументированного ответа я от тебя и не ожидал 128077 ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.93, Аноним (108), 19:50, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам бы подучится, вы не понимаете суть С.

    Он не бьет палками за нарушения.

     
     
  • 5.125, Аноним83 (?), 20:41, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справку почитайте.
    -Wall -Werror -pedantic -Weverything
     
  • 4.135, Аноним (118), 20:53, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С делает ровно то что написал программист,

    Да: например UB при сложении двух интов. Я именно это и писал - сделай мне UB бонусом!

     
     
  • 5.137, Аноним83 (?), 20:57, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    a = b + c
    Допустим все переменные одного типа, b и c - ввод пользователя/читаются из дескриптора.
    Как компилятор должен определять есть тут переполнение или нет?
    Почему компилятор это вообще должно волновать?
     
     
  • 6.146, Аноним (146), 21:23, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как компилятор должен определять есть тут переполнение или нет?

    Так же, как и другие компиляторы, лол. Или это НИВАЗМОЖНА?

     
  • 3.140, Аноним (140), 21:06, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как в С решить вопрос с ошибками памяти
    > "не делать ошибок" говорить не нужно.

    Очевидно что системное программирование и программирование встроенных систем - это не ваша область.

     
  • 2.101, ryoken (ok), 20:00, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ASM Uber Alles
     
     
  • 3.111, Аноним (111), 20:17, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bist du verrückt?
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:18, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хороший язык для нейроночек, хороший дебаг аутпут, надо прямо все прокидывать и прописывать, тут даже отсутствие гц и куча ограничений плюс. еще бы нейронки понимали что пишут, вообще было бы супер.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:12, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еще бы нейронки понимали что пишут

    Язык заслужил, чтобы им могли пользоваться только нейронки.

     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 18:18, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еще бы нейронки понимали что пишут

    Нейронки как раз раст отлично понимают. Просто хотя бы потому что могут почитать ошибки компилятора, а не как у дидов заведено - сегфолт и простыня адресов.

     
     
  • 3.68, Аноним (65), 19:20, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимают, иначе в том компиляторе C на Rust не было бы unwrap через unwrap.
     

  • 1.11, Аноним (17), 17:21, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Бенни Зигерт (Benny Siegert) попытался обосновать причины,
    > по которым поддержка языка Rust не появится в ядре NetBSD

    И что? Получилось?)))

    > продолжается поддерживаться ветка NetBSD 9, выпущенная в 2020
    > году, в этих условиях потребовалась бы поставка и поддержка
    > компилятора Rust шестилетней давности

    Отличный пример как копролиты тормозят прогресс.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:29, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее пример как раст делает голову на ровном месте из-за отсутствия обратной совместимости. Скорее бы эти хипстеры уже на двухнедельные релизы перешли, чтобы всем стала очевидна невменяемость сабжа для нормальной разработки.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:48, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Да как они посмели не сделать обратную совместимость со счётами ?!"
     
     
  • 3.25, Аноним (17), 17:48, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скорее пример как раст делает голову на ровном месте
    > из-за отсутствия обратной совместимости.

    Обратная совместимость как раз отличная - последний компилятор компилит крейты даже 2015 edition.

    А вот разработчики просто не хотят сидеть на старых версиях и для них требуется новый компилятор. Что логично, вас же не удивляет, что gcc 4.6 не компилист с23?

    Поэтому проблема именно в копролитах вроде NetBSD, Debian и прочем мусоре.
    Нормальные же дистры обновляют компилятор не смотря на еще более долгую поддержку чем у этих. Напр. в RHEL 8 - rustc 1.66.1, а в RHEL 9 - 1.88.0

     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 18:20, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши на 2015 edition код, в чём проблема? Ах да, ты код в своей жизни ни разу не писал, и как истинный кeксперт, только на опеннете заседаешь.
     
     
  • 4.70, Аноним (65), 19:21, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Пиши на 2015 edition код, в чём проблема?

    В том, что каждый пятый крэйт требует самую новую версию компилятора.

     
     
  • 5.77, Аноним (91), 19:25, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В том, что каждый пятый крэйт требует самую новую версию компилятора.

    Всего 20%? А разговоров-то))

    Но это решение авторов кода. Вы не имеете никакого права им указывать.
    Автор в праве сам выбирать инструмент. И как оказалось, в мире не так много отбитых, которые наяривают на древний копролиты.

    Если что-то не нравится - то кнопка форк воооон там.


     
  • 5.99, Аноним (99), 19:58, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А. зачем крэйты в ядре?
    Б. Почему для старого софта нельзя взять старые крейты? В смысле, бэкпорты сломаются? А они будут?
     
  • 3.120, Анонимусс (-), 20:33, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее пример как раст делает голову на ровном месте
    > из-за отсутствия обратной совместимости.

    Смешно, что местные эксперты даже не знает что такое "обратная" совместимость.
    И требовать от нее, чтобы "новое" работало на "старье".

    Ребята, почитаейте что такое Backward compatibility, Forward compatibility и чем они отличаются.

     
  • 2.75, анондирован (?), 19:24, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ограничит количество платформ где запускается NetBSD т.к. Rustс весьма ограниченный как и сам язык программирования
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:29, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "независимый некоммерческий фонд" - прямо ангелы какие-то, питающиеся воздухом.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:44, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "независимый некоммерческий фонд" - прямо ангелы какие-то, питающиеся воздухом.

    Твое понимание того, что такое "некоммерческий фонд" на уровне выпускника ПТУ животноводства Усь-Задрыщенска.

    Но это не страшно, в новостях говорят что не хватает дорожных рабочих, так что ты голодным не останешься.

     
     
  • 3.59, Аноним (59), 19:06, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Божественные объяснения что такое независимый некоммерческий фонд. Типа даже и не пытайся анализировать слова или смысл, и не вздумай усомниться. Написано КНДР - верь.
     
  • 2.61, Аноним (61), 19:12, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас какое-то странное представление...
    https://rustfoundation.org/about/
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:33, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Монополия раста на раздражение закончилась, теперь еще педофилы за защиту детей в осях взялись, штрафами угрожают.
     
     
  • 2.28, Аноним (17), 17:51, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Монополия раста на раздражение закончилась,
    > в осях взялись, штрафами угрожают.

    Ты еще забыл гугл с чипами и двухнедельным циклом обновлений!
    И этот... как его...
    А! Хурд!

     

  • 1.19, Аноним (19), 17:36, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Так как размер массива изначально известен компилятору, для повышения производительности можно обойтись без проверки границ массива на каждой стадии итерации.

    Вот это кстати диды не понимают, в их мире "а чо я вот фором всю жизнь по массивам ходил и нормально".

     
     
  • 2.56, Аноним83 (?), 18:56, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём тут новшество?
    for (size_t i = 0; i < size; i += wsize) {
        // тут что то делаем с пачкой wsize элементов.
    }
    Банальный синтаксический сахар, в нечитабельном виде к тому же.
    Вы лучше подумайте: а кто вообще будет помнить про все эти фичи?
    В итоге у раста будет как у плюсовиков: 100500 кило сахара и каждый пишет на своём диалекте - своём наборе синтаксических конструкций, и с трудом понимает что написали остальные.

    Именно пояэтому я за примитивные языки с минимумом синтаксиса и против всяких расширений в С.

     
     
  • 3.72, Аноним (60), 19:22, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > for (size_t i = 0; i < size; i += wsize) {

    А потом окажется что size не от того массива передали.

    > Именно пояэтому я за примитивные языки с минимумом синтаксиса и против всяких расширений в С.

    Вы вначале научись писать без банальных ошибок, вроде выхода за границы массива.

     
     
  • 4.83, Аноним83 (?), 19:35, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом окажется что автор был пьян и вообще другое имел ввиду.
    Толькое какое мне или компилятору до этого дело?

    Это никак не отменяет того что слишком много сделать одно и тоже приводят к наличию множества диалектов среди тех кто пользуется языком.
    Более того, это и от задачи отвлекает, когда ты хорошо всю эту тонну сахара знаешь то начинаешь думать: а какой из 100500 способов обойти массив тут лучше применить? А точно ли это лучший способ?

     
     
  • 5.88, Аноним (91), 19:45, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом окажется что автор был пьян и вообще другое имел ввиду.

    О, так получается большинство писак на сишке - все время подбуханные?
    Ну... это вполне все объяснило бы!

    > то начинаешь думать: а какой из 100500 способов обойти массив тут лучше применить?
    > А точно ли это лучший способ?

    Потому что нужно знать, чем они отличаются и в каком случае применять тот или иной.
    И программирование как бы подразумевает что нужно думать. Или вы "думали" иначе?

     
     
  • 6.109, Аноним83 (?), 20:15, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И программирование как бы подразумевает что нужно думать. Или вы "думали" иначе?

    Думать как добится результата или думать какая там конструкция самая современная в этом сезоне и как бы другие растеры меня не за кансилили за то что я прошлогоний for() попытался использовать - это сильно разное.

     

  • 1.43, Аноним (19), 18:28, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для контекста ему какой-то чел, явно с опеннета, написал идиотское письмо с воп... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.97, Аноним (65), 19:54, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >то вот мозг на новый лад в мире ИИ он ещё явно не переключил

    Вот и славно, мусорные патчи никому не нужны.

     

  • 1.45, историк_кун (?), 18:30, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Поддерживается 3D-моделирование, симуляция, работа с 2D-эскизами, компонентная сборка, импорт в формате STEP и экспорт в форматах STL/GLB/STEP/DXF.

    Всё поддерживается, но базовые вещи даже не работают. Слава, слава вайбкодингу!

     
     
  • 2.78, анондирован (?), 19:26, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust хорош для виброкодинга ? O_o
     
     
  • 1.46, Аноним (19), 18:32, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Rust в программах, выполняемых на стороне GPU

    О да, это делают челы, которые делают rust-gpu. Я через rust-gpu компилирую вулкановские шейдеры, написанные на расте - огонь тема. Никаких тебе старых кривых GLSL, HLSL, недоделанных WGSL и тд. Настоящий раст, твёрдо и чётко.

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 18:40, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где-то уже можно на результаты? Ах, да. Ну и вообще SPIR-V как бы уже заменил всё и он даже спокойно транслируется под обе платформы (а они не совместимы между собой).
     
     
  • 3.54, Аноним (19), 18:52, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SPIR-V как бы уже заменил всё

    SPIR-V - это не язык, это байткод. В который компилируется раст. Что такое "обе платформы"? Какие обе? Чел, ты о чём вообще?

     
     
  • 4.57, Аноним (49), 18:57, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenGL и DirectX используют собственные языки шейдеров и ты от этого никуда не денешься. Так во что у тебя компилируется раст там?
     

  • 1.51, Аноним83 (?), 18:42, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Довольно симптоматично: новость про раст, при этом постоянно упоминается С.
     

  • 1.52, Аноним (36), 18:47, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Представлен проект vcad, развивающий параметрическую систему автоматизированного проектирования (САПР), написанную на Rust

    А оригиналом какой проект является?

     
  • 1.66, Аноним (100), 19:18, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    NetBSD просто большие молодцы!
     
     
  • 2.87, нах.. (?), 19:45, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    М? Этот товарищ написал заметку в своем блоге, в рассылках разрабов совершенно другое мнение о Расте) Зрада, да?
     
     
  • 3.90, Аноним (100), 19:48, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего что я постоянно мониторю рассылку разрабов NetBSD? И какое там другое мнение?

    > Зрада, да?

    чё это?

     
  • 2.94, Аноним (94), 19:50, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты используешь netbsd? где?
     
     
  • 3.96, Аноним (100), 19:52, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ноуте
     

  • 1.103, Аноним (103), 20:03, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В каждой новости ложь про то, что нет рантайма, когда невозможно написать реальную программу без переноса боров чеков в рантайм с паникой у пользователя
     
  • 1.143, user90 (?), 21:11, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели я снова слышу ЭТО, громкий ..?
     

