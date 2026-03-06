Выпуск Rust 1.94. Эксперименты с Rust в ядре FreeBSD. СУБД Turso и САПР vcad на Rust

4.38 , НяшМяш ( ok ), 18:17, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > конструктор Это просто метод, который в некоторых языками гвоздями прибили. В расте можешь хоть new, хоть gimme_this_struct назвать. > деструктор https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.Drop.html > class В нормальных языках этого мусора нет, и в расте не надо.

5.42 , Аноним ( 36 ), 18:27, 06/03/2026
Раст нормальный язык? Ну-ну.

6.60 , Аноним ( 60 ), 19:08, 06/03/2026
> Раст нормальный язык? Ну-ну. Дидам не понять. Им в своем болоте привычно.

Тем кто привык жрать с пола не понять зачем люди хотят в ресторан.

7.69 , Аноним83 ( ? ), 19:21, 06/03/2026
Дедам не понятно в чём проблема когда исполняется то что написано и зачем нужен компилятор как мамка нормальному человеку, который может признать свои ошибки сам и не боится их совершать. Растопрограмисты напоминают мазохистов, которые не понимаю как можно жить без боли и без ограничений, их прям пугает открытый свободный мир.

8.79 , Аноним ( 17 ), 19:26, 06/03/2026
А когда оно выполняется Ты сложи два числа без UB, а потом поговорим что у тебя...
9.84 , Аноним ( 84 ), 19:35, 06/03/2026
Ога-ога, растеры наслаждаются борьбой с чекером боровов Им ещё дооолго до домой...
10.91 , Аноним ( 91 ), 19:49, 06/03/2026
А они с ним и не борятся Если пишешь нормально, то можешь увидеть ругань боров...
11.107 , Аноним83 ( ? ), 20:10, 06/03/2026
А иначе что Вы же даже не в курсе видимо что есть всякие lock-less штуки и как ...
12.113 , Аноним ( 113 ), 20:19, 06/03/2026
Действительно, что может пойти не так А чего тогда в ядре полно RCE из-за состо...
13.116 , Аноним83 ( ? ), 20:27, 06/03/2026
А эти RCE они с вами в одной комнате Это ошибки в архитектуре дизайне, не боле...
14.123 , Аноним ( 123 ), 20:39, 06/03/2026
Хуже Они сейчас могут быть вот прям на вашем компьютере в ядре серию уязви...
15.127 , Аноним83 ( ? ), 20:43, 06/03/2026
Ну похакают, дальше что ...
16.132 , Аноним ( 123 ), 20:52, 06/03/2026
Ну, думаю дальше думаю диалог продолжать нет смысла Так как он свелся к И чё ...
17.139 , Аноним83 ( ? ), 21:05, 06/03/2026
В том то и дело что вы прилагаете с растом много усилий, а оно без это случается...
9.104 , Аноним83 ( ? ), 20:04, 06/03/2026
А я и складывал, умножал, делил и пр У меня написана своя либа на С для работы ...
8.85 , Аноним ( 91 ), 19:36, 06/03/2026
100 Вот не думал что буду с тобой согласен, но этот день настал Дедам не поня...
9.106 , Аноним83 ( ? ), 20:07, 06/03/2026
Так вы похоже совсем не в курсе как уже лет 20 на С происходит отладка и прочее