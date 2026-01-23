The OpenNET Project / Index page

Выпуск Rust 1.93. Проекты Rex, Fjall 3 и Arti 1.9.0

22.01.2026 22:53 (MSK)

Опубликован релиз языка программирования Rust 1.93, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Встроенная в поставку Rust стандартная си-библиотека Musl, используемая при статической компоновке для целевых платформ "*-linux-musl" (aarch64-unknown-linux-musl, x86_64-unknown-linux-musl, powerpc64le-unknown-linux-musl и т.п.) на системах без Musl, обновлена до версии 1.2.5. Минимально поддерживаемая версия Musl при динамической компоновке также поднята до выпуска 1.2.5. Ранее в Rust использовалась версия Musl 1.2.3, в которой имелись проблемы в реализации DNS-резолвера. В версии Musl 1.2.4 в DNS-резолвер была добавлена возможность отправки запроса по TCP в случае неудачного обращения по UDP, что решило проблему с запросом больших DNS-записей и наладило совместимость с рекурсивными DNS-серверами, не поддерживающими отдачу части результата в обрезанных UDP-ответах. В версии Musl 1.2.5 в DNS-резолвере реализована обработка ответов с длинными последовательностями CNAME и решена проблема, из-за которой отбрасывались некоторые большие ответы, передаваемые через TCP.
  • Стандартная библиотека переработана для решения проблем с реентерабельностью при использовании в глобальных аллокаторах памяти, написанных на Rust, макроса std::thread_local! и функции std::thread::current, приводивших к бесконечной рекурсии. Для исключения ситуации, когда std::thread_local! и std::thread::current при попытке выделения памяти вызывали тот же аллокатор в котором используются, в них теперь напрямую применяется системный механизм выделения памяти.
  • Внутри блоков "asm!" с ассемблерным кодом разрешено использование атрибутов "cfg", что, например, позволяет управлять задействованием расширенных наборов команд CPU в контексте отдельных выражений внутри asm-блока (ранее атрибуты "cfg" могли задаваться только для asm-блока целиком). 
    
   asm!( // или global_asm! или naked_asm!
       "nop",
       #[cfg(target_feature = "sse2")]
       "nop",
       // ...
       #[cfg(target_feature = "sse2")]
       a = const 123, // only used on sse2
   );
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Целевая платформа "riscv64a23-unknown-linux-gnu" переведена на второй уровень поддержки, который подразумевает гарантию сборки, но отсутствие гарантий при прохождении тестового набора.



Дополнительно можно отметить несколько связанных с Rust проектов:

  • Для ядра Linux развивается фреймворк Rex, позволяющий создавать дополнения для ядра Linux на языке Rust, которые можно использовать для расширения функциональности ядра вместо eBPF. Rex предоставляет те же гарантии безопасности, что и eBPF, но использует для изоляции и обеспечения безопасности возможности языка Rust и легковесный Runtime. Для подобных программ не применяется верификатор, а программы компилируются в нативный код компилятором Rust.

    В Rex-программах допускается использование подмножества языка Rust, предоставляющего гарантии безопасности. В текущем виде поддерживается 5 типов программ eBPF: kprobe, perf_event, tracepoint, xdp и tc. Имеется возможность вызывать вспомогательные функции eBPF, взаимодействовать с map-структурами eBPF, управлять ресурсами ядра, обрабатывать исключения и использовать обвязки и абстракции над структурами ядра.

  • Доступен выпуск Fjall 3, написанного на Rust встраиваемого хранилища, работающего с данными в формате ключ-значение. Хранение данных производится в форме лога c использованием LSM-дерева (Log-Structured-Merge), как в RocksDB, при котором изменения записываются через добавление данных в конец файла. Для обращения к БД предлагается API в стиле BTreeMap. Поддерживаются такие возможности, как пространства имён, прямой и обратный поиск по диапазонам, встроенное сжатие, сериализируемые транзакции, раздельное хранение ключей и связанных с ними очень больших значений, автоматическое фоновое обслуживание БД. Код открыт под лицензией Apache 2.0.
  • Проект Tor опубликовал выпуск Arti 1.9.0, реализации инструментария Tor, написанной на языке Rust. Когда код Arti достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики Tor намерены придать Arti статус основной реализации Tor и постепенно прекратить сопровождение реализации на Си. В новой версии продолжена реализация функциональности для релеев и серверов директорий (Directory Authority), улучшена поддержка работы с динамически назначаемыми портами (proxy.socks_listen = "auto"), добавлен экспериментальный API для управления ключами для onion-сервисов.


    Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам? Сабж даже питон неспособен заменить из-за этого. Релизы ради релизов тоже странная практика, в прошлый раз пришлось 10 раз подряд скомпилировать тулчейн раста и буквально ничего полезного не добавили.
     
     
  • 2.24, Карлос Сношайтилис (ok), 03:02, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам?

    Нет, хватает того что есть

    > в прошлый раз пришлось 10 раз подряд скомпилировать тулчейн раста

    "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны!"

    > и буквально ничего полезного не добавили

    Для этого достаточно прочитать анонс. Буквально пара минут

     
     
  >Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам?

А что это такое?  
    		• +/
    >Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам?

    А что это такое?

     
  • 2.30, morphe (?), 04:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам? Сабж даже питон неспособен заменить из-за этого.

    У тебя X-Y проблема, сначала скажи зачем они тебе нужны, и какие проблемы нельзя решить уже сейчас

    У асинхронных генераторов есть сложности с правильным дизайном, в Rust подобные вещи не делают хуяк-хуяк, если бы делалось так - то Future так и требовали бы аллокации. Если есть желание решить вопросы с ними - то вперёд в RFC/issues, а пока есть https://docs.rs/async-gen/latest/async_gen/index.html который ничуть не костыль, а библиотечная реализация того же самого функционала, которая немногим хуже того что будет в самом Rust.

     

  • 2.17, пох. (?), 02:11, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава Рептилоидам, господам нашим!

    Будущее, правда, ну очень отдаленное. Сколько там этот как его дырку от бублика переписькивают-переписькивают - а "паритет" все еще где-то за горизонтом планирования.

    Ну ничего, зато щас программ для ebpf понапишут просто гору!

     

    >Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей,

    Это разве соответствует реальности? С указателями нету проблем, поскольку нету безопасных указателей. Есть ссылки и подсчет ссылок, но и обычный сборщик мусора тоже защищает от этих проблем.

    > выход за границы буфера и т.п.

    А как выход за границы защищен? Всегда таскают размер в ссылке, всегда делают проверку индекса, и если что не так, то паника?

     
     
  • 2.22, Карлос Сношайтилис (ok), 02:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обычный сборщик мусора тоже защищает от этих проблем

    А ещё он мусор собирает.
    И пусть весь мир подождёт

    > Всегда таскают размер в ссылке...?

    Периодически.
    Или в объекте.
    И плюс кучка мелких оптимизаций

    > и если что не так, то паника?

    Сначала хотели сделать как в сях - при выходе за границы, делать вид, что ничего не происходит и работать дальше. Но потом передумали.
    Согласен, скучно.

     
  • 2.28, Аноним (27), 03:44, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть ссылки и подсчет ссылок, но и обычный сборщик мусора тоже защищает от этих проблем

    Есть системные языки для которых сборщик мусора не нужен, принципиально.

     

    >В Rex-программах допускается использование подмножества языка Rust, предоставляющего гарантии безопасности.

    unwrap допускается?
    >легковесный Runtime

    Прямо даже легче С?

     
     
  > Прямо даже легче С?

Учитывая что у C есть только BPF со стрёмным верификатором и JIT - да  
    		• +/
    > Прямо даже легче С?

    Учитывая что у C есть только BPF со стрёмным верификатором и JIT - да

     

