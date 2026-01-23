Выпуск Rust 1.93. Проекты Rex, Fjall 3 и Arti 1.9.0

|
Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам? Сабж даже питон неспособен заменить из-за этого. Релизы ради релизов тоже странная практика, в прошлый раз пришлось 10 раз подряд скомпилировать тулчейн раста и буквально ничего полезного не добавили.
> Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам?
Нет, хватает того что есть
> в прошлый раз пришлось 10 раз подряд скомпилировать тулчейн раста
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны!"
> и буквально ничего полезного не добавили
Для этого достаточно прочитать анонс. Буквально пара минут
>Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам?
А что это такое?
> Чё там какие-нибудь подвижки по асинхронным генераторам? Сабж даже питон неспособен заменить из-за этого.
У тебя X-Y проблема, сначала скажи зачем они тебе нужны, и какие проблемы нельзя решить уже сейчас
У асинхронных генераторов есть сложности с правильным дизайном, в Rust подобные вещи не делают хуяк-хуяк, если бы делалось так - то Future так и требовали бы аллокации. Если есть желание решить вопросы с ними - то вперёд в RFC/issues, а пока есть https://docs.rs/async-gen/latest/async_gen/index.html который ничуть не костыль, а библиотечная реализация того же самого функционала, которая немногим хуже того что будет в самом Rust.
Слава Рептилоидам, господам нашим!
Будущее, правда, ну очень отдаленное. Сколько там этот как его дырку от бублика переписькивают-переписькивают - а "паритет" все еще где-то за горизонтом планирования.
Ну ничего, зато щас программ для ebpf понапишут просто гору!
>asm!(
если это асм то о какой безопасной работе с памятью речь? а если там работа с памятью безопасная тогда какой это к чёрту асм...
Что почитать по теме управления памятью? Типа как устроена память в java, регионы и так далее, не про статические проверик, при этом не на уровне hello world
>Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей,
Это разве соответствует реальности? С указателями нету проблем, поскольку нету безопасных указателей. Есть ссылки и подсчет ссылок, но и обычный сборщик мусора тоже защищает от этих проблем.
> выход за границы буфера и т.п.
А как выход за границы защищен? Всегда таскают размер в ссылке, всегда делают проверку индекса, и если что не так, то паника?
> обычный сборщик мусора тоже защищает от этих проблем
А ещё он мусор собирает.
И пусть весь мир подождёт
> Всегда таскают размер в ссылке...?
Периодически.
Или в объекте.
И плюс кучка мелких оптимизаций
> и если что не так, то паника?
Сначала хотели сделать как в сях - при выходе за границы, делать вид, что ничего не происходит и работать дальше. Но потом передумали.
Согласен, скучно.
>Есть ссылки и подсчет ссылок, но и обычный сборщик мусора тоже защищает от этих проблем
Есть системные языки для которых сборщик мусора не нужен, принципиально.
>В Rex-программах допускается использование подмножества языка Rust, предоставляющего гарантии безопасности.
unwrap допускается?
>легковесный Runtime
Прямо даже легче С?
> Прямо даже легче С?
Учитывая что у C есть только BPF со стрёмным верификатором и JIT - да
|