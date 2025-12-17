Уязвимость в Binder, подсистеме ядра Linux, написанной на Rust

2.12 , Аноним ( 9 ), 17:15, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – суть новости что большинство пограмистов нужно тянуть за ручку

2.13 , Аноним ( 13 ), 17:15, 17/12/2025 Ого, это за 35 лет? Ну и начерта тогда ваш раст там.

3.15 , Аноним ( - ), 17:18, 17/12/2025 > Ого, это за 35 лет? Ахаха, за 35! Если бы...

Тут lore.kernel.org/linux-cve-announce только за декабрь 2025го целая страница(((

А за год больше 1.5к, и это год еще не закончился.

4.21 , Аноним ( 13 ), 17:23, 17/12/2025 Сложно сказать. >Service is currently unavailable. Видимо, никого не интересует эта видимость полезной деятельности. По ссылке там всё в кучу намешно, ни одной реальной уязвимости так и не накликал.

5.27 , Аноним ( - ), 17:29, 17/12/2025 >Service is currently unavailable. Может без квн не пускает?

Потому что у меня все открывается. > ни одной реальной уязвимости так и не накликал. Да ладно! Вот из первого же десятка will result in kernel panic.

lore.kernel.org/linux-cve-announce/2025121651-CVE-2025-68309-1029@gregkh/T/#u

5.108 , Аноним ( 108 ), 19:23, 17/12/2025 >> lore.kernel.org/linux-cve-announce

> По ссылке там всё в кучу намешно, ни одной реальной уязвимости так и не накликал. Вот это копиум! В списке CVE нет CVE. 😂

6.113 , Аноним ( 13 ), 19:29, 17/12/2025 Да там ощущение всё подряд пихают, независимо от применимости. Самые реалистичные какие-то забытые проверки, из-за чего улетает в панику, или отладочные сообщения с утечкой кишок. Раст от подобного никак не защитит так-то.

6.144 , Аноним ( 144 ), 20:10, 17/12/2025 > экспертиза

> копиум Ты как радиостанция судного дня.

6.157 , Аноним ( 157 ), 20:49, 17/12/2025 Так там серьезных CVE со взломом рута реально нет, беспокоиться смысла нет. Кстати, использование смайликов дополнительно показывает, что ты раст-о-вик.

3.23 , Аноним ( 9 ), 17:24, 17/12/2025 это за месяц. 1 к полутора сотням соотношение найденных, не хило да? ну само собой поправка на то, что раста мало. но тенденция неплоха, согласитесь, если всё начнут перелопачивать

2.29 , Аноним ( 29 ), 17:31, 17/12/2025 Нет. Суть новости: В коде на Си всего-то 159 ошибок, это несерьезно даже, но посмотрите на Раст - там целая одна, это же позор! Куда попгроммисты глядели!

2.86 , 1111 ( ?? ), 19:00, 17/12/2025 Суть новости в том, что любители Раста, которые кричали, что он крут и безопасен, сели в лужу. Не в первый раз уже причем.

3.88 , Аноним ( - ), 19:03, 17/12/2025 > Суть новости в том, что любители Раста, которые кричали, что он крут и безопасен, Да, он крут и безопасен в рамках гарантий которые он дает. > сели в лужу. Только в фанатазиях хейтеров.

3.111 , Аноним ( 108 ), 19:27, 17/12/2025 > Суть новости в том, что любители Раста, которые кричали, что он крут и безопасен, сели в лужу Если одна растовая CVE - это "сели в лужу", то куда сели сишочники со своими 159 CVE? 🤔

4.117 , Аноним ( - ), 19:32, 17/12/2025 > Если одна растовая CVE - это "сели в лужу", то куда сели сишочники со своими 159 CVE? 🤔 Все верно.

Растовики сели.

А сишники из нее и не подымались))

4.158 , Аноним ( 157 ), 20:50, 17/12/2025 Это не CVE со взломом рута, а Deny-Of-Service в худшем случае.

2.154 , Аноним ( 157 ), 20:46, 17/12/2025 Там все эти ошибки не являются настоящими серьезными CVE и ни к чему серьезному привести не могут.


