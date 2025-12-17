Уязвимость в Binder, подсистеме ядра Linux, написанной на Rust

|
1.1, Аноним (1), 17:07, 17/12/2025
–2
|
> Проблема вызвана состоянием гонки при выполнении операций в блоках unsafe
По идее unsafe должен быть огорожен так, чтобы использование этих блоков в safe коде было безопасно, не?
|
|
|
2.7, Аноним (-), 17:11, 17/12/2025
+6
|
> По идее unsafe должен быть огорожен так
Так ошибка в самом unsafe блоке!
Он как бы unsafe как раз потому, что компилятор не может доказать его валидность.
И если есть проблема - то нужно искать в первую очередь в unsafe блоках, а не по всему поду.
|
|
|
|
|
4.26, Аноним (-), 17:25, 17/12/2025
+3
|
> генерирует 0.6% ошибок
За сколько времени?
В ведре за год уже нашли 1.5к ошибок.
Вы не хотите работать в ЦИК? Нам нужны такие люди!
|
|
|
5.110, Bottle (?), 19:24, 17/12/2025
+2
|
Не беспокойтесь, товарищ, мы увеличим безопасность ядра на все 146 процентов!
|
4.36, Аноним (-), 17:40, 17/12/2025
–1
|
По данным сайта cvedetails.com [1] в ядре линя было 12880 уязвимостей.
0.1% это 12.8 уязвимости.
А раст создал всего одну. Т.е. раст безопаснее сишки в 12.8 раз.
Это таки да успех.
[1] cvedetails.com/product/47/Linux-Linux-Kernel.html?vendor_id=33
|
|
|
5.57, Аноним (57), 18:03, 17/12/2025
+1
|
Так раст в ядре всего около года, а линуксу уже, на минуточку, больше 30 лет.
|
|
|
6.62, Аноним (-), 18:09, 17/12/2025
+2
|
> Так раст в ядре всего около года, а линуксу уже, на минуточку, больше 30 лет.
Именно!
И 0.1% это же от всего, а не от "кода добавленного за период", где 159 уязвимостей.
|
3.47, ХрюХрю (?), 17:51, 17/12/2025
+4
|
Он как бы unsafe как раз потому, что раст без него не может ничего
|
2.9, Аноним (9), 17:12, 17/12/2025
|+/–
|
по идеи надо писать любой код так, что бы всё работало правильно и безопасно хдд. правильно хартман говорит
|
2.72, morphe (?), 18:33, 17/12/2025
|+/–
|
В ядре пока с этим проблема, потому что сами разработчики ядра не всегда способны сказать как определённые апи правильно использовать, ничего внятнее "делайте как другие делают"
|
1.2, Аноним (2), 17:07, 17/12/2025
+9
|
>>Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, написал, что Rust не является панацеей, позволяющей избавиться от всех проблем безопасности, но данный язык действительно помогает защититься от определённого класса уязвимостей.
инстант демедж контрол.
|
|
|
|
|
3.19, Аноним (19), 17:21, 17/12/2025
|+/–
|
Логика уровня:
"Зачем вам ремни и подушки если от столкновения с Камазом это не защитит!"
Вы случайно не на СИ пишете)?
|
|
|
4.38, Аноним (38), 17:42, 17/12/2025
+1
|
> Логика уровня:
"Зачем вам ремни и подушки если от столкновения с Камазом это не защитит!"
Лигика. Зачем вам ремни если вы только и делаете, что их отстегиваете, что бы вручную в коробку передач залезть, для замены передаточного числа.
|
|
|
5.43, Фнон (?), 17:46, 17/12/2025
|+/–
|
> Лигика. Зачем вам ремни если вы только и делаете, что их отстегиваете, что бы вручную в коробку передач залезть, для замены передаточного числа.
Ну так нет еще нормальной коробки.
Зато простое открытие двери не отрезает водителю ноги.
Мне не нравятся аналогии с автомобилями, тк я езжу на метро.
Давайте лучше сравнивать с унитазами?
Ну так вот - унитаз локализует овно в квартире.
Как и unsafe в коде.
|
|
|
|
|
7.51, Фнон (?), 17:57, 17/12/2025
|+/–
|
> Если на метро ездишь, почему ассоциация с унитазами?
Потому что унитаз есть в квартире любого человека.
А машина не у каждого.
И я без понятия что там у нее внутри, когда мне начинают заливать про коробки.
|
5.168, Аноним (168), 21:04, 17/12/2025
|+/–
|
> Зачем вам ремни если вы только и делаете, что их отстегиваете
Ложная аналогия. Процент ансейф кода в ядре сильно меньше 5. Процент ансейф кода в юзерспейсе сильно меньше 1.
Процент ансейф кода в С - 100.
|
3.20, Аноним (9), 17:21, 17/12/2025
|+/–
|
смысл что оплошности компилятор не пропустит на расте. а если уж лезть за забор - так уж точно будет видно что куда и откуда.
|
1.8, Аноним (8), 17:11, 17/12/2025
+3
|
Суть новости: в байндере на расте целая CVE, но вы видели сколько на Си там ошибок? Аж 159!
|
|
|
|
|
3.15, Аноним (-), 17:18, 17/12/2025
+3
|
> Ого, это за 35 лет?
Ахаха, за 35! Если бы...
Тут lore.kernel.org/linux-cve-announce только за декабрь 2025го целая страница(((
А за год больше 1.5к, и это год еще не закончился.
|
|
|
4.21, Аноним (13), 17:23, 17/12/2025
–1
|
Сложно сказать.
>Service is currently unavailable.
Видимо, никого не интересует эта видимость полезной деятельности.
По ссылке там всё в кучу намешно, ни одной реальной уязвимости так и не накликал.
|
|
|
5.27, Аноним (-), 17:29, 17/12/2025
+1
|
>Service is currently unavailable.
Может без квн не пускает?
Потому что у меня все открывается.
> ни одной реальной уязвимости так и не накликал.
Да ладно! Вот из первого же десятка
will result in kernel panic.
lore.kernel.org/linux-cve-announce/2025121651-CVE-2025-68309-1029@gregkh/T/#u
|
5.108, Аноним (108), 19:23, 17/12/2025
|+/–
|
>> lore.kernel.org/linux-cve-announce
> По ссылке там всё в кучу намешно, ни одной реальной уязвимости так и не накликал.
Вот это копиум! В списке CVE нет CVE. 😂
|
|
|
6.113, Аноним (13), 19:29, 17/12/2025
|+/–
|
Да там ощущение всё подряд пихают, независимо от применимости. Самые реалистичные какие-то забытые проверки, из-за чего улетает в панику, или отладочные сообщения с утечкой кишок. Раст от подобного никак не защитит так-то.
|
6.157, Аноним (157), 20:49, 17/12/2025
|+/–
|
Так там серьезных CVE со взломом рута реально нет, беспокоиться смысла нет. Кстати, использование смайликов дополнительно показывает, что ты раст-о-вик.
|
3.23, Аноним (9), 17:24, 17/12/2025
|+/–
|
это за месяц. 1 к полутора сотням соотношение найденных, не хило да? ну само собой поправка на то, что раста мало. но тенденция неплоха, согласитесь, если всё начнут перелопачивать
|
2.29, Аноним (29), 17:31, 17/12/2025
|+/–
|
Нет. Суть новости:
В коде на Си всего-то 159 ошибок, это несерьезно даже, но посмотрите на Раст - там целая одна, это же позор! Куда попгроммисты глядели!
|
2.86, 1111 (??), 19:00, 17/12/2025
–2
|
Суть новости в том, что любители Раста, которые кричали, что он крут и безопасен, сели в лужу. Не в первый раз уже причем.
|
|
|
3.88, Аноним (-), 19:03, 17/12/2025
+1
|
> Суть новости в том, что любители Раста, которые кричали, что он крут и безопасен,
Да, он крут и безопасен в рамках гарантий которые он дает.
> сели в лужу.
Только в фанатазиях хейтеров.
|
3.111, Аноним (108), 19:27, 17/12/2025
|+/–
|
> Суть новости в том, что любители Раста, которые кричали, что он крут и безопасен, сели в лужу
Если одна растовая CVE - это "сели в лужу", то куда сели сишочники со своими 159 CVE? 🤔
|
|
|
4.117, Аноним (-), 19:32, 17/12/2025
|+/–
|
> Если одна растовая CVE - это "сели в лужу", то куда сели сишочники со своими 159 CVE? 🤔
Все верно.
Растовики сели.
А сишники из нее и не подымались))
|
2.154, Аноним (157), 20:46, 17/12/2025
|+/–
|
Там все эти ошибки не являются настоящими серьезными CVE и ни к чему серьезному привести не могут.
|
1.11, Аноним (8), 17:14, 17/12/2025
+2
|
> Проблема вызвана состоянием гонки при выполнении операций в блоках unsafe, напрямую работающих с указателями на предыдущий и следующий элементы списка.
Ну т.е. расто-вики ничем не лучше и ни разу не квалифицированнее дидов-сишников при работе с сырыми указателями? А разговоров то было...
|
|
|
2.16, Аноним (9), 17:20, 17/12/2025
+2
|
тут хотя ансейвом ограждают, широта использования этим не ограничивается же
|
2.17, Аноним (-), 17:20, 17/12/2025
+3
|
> дидов-сишников при работе с сырыми указателями
Так сейчас на расте пишут в ядро те же самые диды.
Но как раз то, что уязвимость в unsafe коде, а не в обычном - показывает что оно таки работает. Теперь нужно избавляться от unsafe.
|
|
|
3.22, Аноним (8), 17:23, 17/12/2025
|+/–
|
А без избавления от unsafe эти расто-manы не могут написать нормально без CVE?
> напрямую работающих с указателями на предыдущий и следующий элементы списка.
Т.е. тут что получается - расто-manы запутались в linked list? Серьезно?
|
|
|
4.30, Аноним (-), 17:32, 17/12/2025
|+/–
|
> А без избавления от unsafe эти расто-manы не могут написать нормально без CVE?
Так в том-то и дело что никто не может))
Поэтому задача для начала - разделить код на safe и unsafe.
А потом улучшать проверки компилятора, чтобы он мог больше кода доказывать.
> расто-manы запутались в linked list?
Да, в локах листа.
|
4.114, Аноним (108), 19:30, 17/12/2025
|+/–
|
> А без избавления от unsafe эти расто-manы не могут написать нормально без CVE?
Сишочники тоже не могут, так что твои претензии непонятны.
|
|
|
5.141, ProfessorNavigator (ok), 20:02, 17/12/2025
–1
|
> Сишочники тоже не могут, так что твои претензии непонятны.
Не "сишочники", а: "В Google не умеют писать на С, поэтому пытаются пропихнуть в ядро непонятно что. На чём тоже не умеют писать".
В общим - исправил, можно не благодарить.
|
|
|
6.161, Аноним (108), 20:54, 17/12/2025
|+/–
|
Старое-доброе "чтобы не было ошибок - не делайте ошибки".
> В Google не умеют писать на С,
А где могут, и что из-под их пера вышло?
|
|
|
7.162, ProfessorNavigator (ok), 20:57, 17/12/2025
|+/–
|
> Старое-доброе "чтобы не было ошибок - не делайте ошибки".
Не нужно перевирать. Ещё раз: "В Google не умеют писать на С, поэтому пытаются пропихнуть в ядро непонятно что. На чём тоже не умеют писать".
> А где могут, и что из-под их пера вышло?
А при чём здесь другие, если ошибку допустили программисты Google?
|
1.24, Аноним (24), 17:24, 17/12/2025
+1
Если посмотреть код, то добавили локи Интересно есть были ли тесты для такого...
|
|
|
2.73, Аноним (73), 18:35, 17/12/2025
|+/–
|
привыкай, тут так принято, это называется свобода слова, слова свободные, но писать их тут ты не можешь
|
|
|
3.76, Аноним (-), 18:38, 17/12/2025
|+/–
|
Та ладно, я понимаю что есть правила.
Откровенное хамство, политоту, оскорбления - нужно пресекать.
Но вон например выше чквак вбросил про 0.6% откровенное вранье, но его не удалили.
|
1.25, Аноним (-), 17:24, 17/12/2025
+2
|
>вчера были опубликованы сведения о 159 уязвимостях в различных компонентах ядра Linux, написанных на языке Си.
Это предложение пахнет желтизной. Си - это рабочая лошадка. Закрытие уязвимостей обычнная работа, не надо тут раздувать из мухи слона.
Для системного программирования нет ничего лучше чистого Си.
|
|
|
2.28, Аноним (24), 17:30, 17/12/2025
+1
|
> Си - это рабочая лошадка.
Старая и дряхлая.
> Закрытие уязвимостей обычнная работа, не надо тут раздувать из мухи слона.
А написание уязвимостей? Тоже обычная работа?
Тут целая новость из-за ОДНОЙ ошибки в расте, а 150 в СИ мало кого волнуют.
> Для системного программирования нет ничего лучше чистого Си.
По мнению кого?
Вон разработчики ядра решили что это не так.
У вас есть более высокии компетенции?
|
2.32, Аноним (9), 17:35, 17/12/2025
|+/–
|
вот и миллионы индусов так говорят, пуляя новые ежемесячные апдейты на винду
|
2.115, Аноним (108), 19:31, 17/12/2025
|+/–
|
> Закрытие уязвимостей обычнная работа
Как, собственно, и их создание...
|
1.31, Аноним (38), 17:35, 17/12/2025
|+/–
|
> напрямую работающих с указателями на предыдущий и следующий элементы списка
Элементарный список не осилили. Какая же жесть должна быть в структурах посложнее.
|
|
|
2.34, Аноним (9), 17:37, 17/12/2025
|+/–
|
так все опытные пограмисты новый язык уже где-то с середины книжки изучать начинают, пропуская вводую воду
|
|
|
3.35, Аноним (38), 17:39, 17/12/2025
+1
|
Это язык в котором элементарный список без unsafe не делается.
|
|
|
4.39, Аноним (-), 17:42, 17/12/2025
|+/–
|
> Это язык в котором элементарный список без unsafe не делается.
Пф, а на СИ или плюсах это список будет safe? Или нет?
Дырявые ЯП unsafe полностью, от первой строчки до последней.
|
|
|
5.41, Аноним (38), 17:44, 17/12/2025
|+/–
|
Найди реализованный в ядре список с проблемами у указателями.
Их там тысячи, если что. И намного сложнее. Просто вся логика для восприятия проще.
|
|
|
6.119, Аноним (108), 19:35, 17/12/2025
|+/–
|
> Найди реализованный в ядре список с проблемами у указателями.
Абсолютно любой, который не thread-safe. Ты же в новости читал, что проблема в состоянии гонки, а не в самой логике работы списка?
|
5.44, Аноним (40), 17:46, 17/12/2025
|+/–
|
Неважно, они и не пиарились, как безопасные. Важно, что МИФ о безопасности Раста развеивается практическими примерами.
|
|
|
6.45, Аноним (45), 17:48, 17/12/2025
–3
|
> Неважно, они и не пиарились, как безопасные.
Ты доку открывал?
Видел где даются гарантии?
Чего тогда бухтишь?
> Важно, что МИФ о безопасности Раста развеивается практическими примерами.
Хахаха, миф у тебя в штанишках.
А тут есть докуументация, которую войны-супротив-раста, естественно не читали, зато куракекают про миф.
|
|
|
7.52, Аноним (38), 17:58, 17/12/2025
|+/–
|
Ты очевидно с голосами в своей голове говоришь.
>> Неважно, они и не пиарились, как безопасные.
> Ты доку открывал?
> Видел где даются гарантии?
> Чего тогда бухтишь?
Он о Си говорит, очевидно.
>> Важно, что МИФ о безопасности Раста развеивается практическими примерами.
> Хахаха, миф у тебя в штанишках.
> А тут есть докуументация, которую войны-супротив-раста, естественно не читали, зато куракекают про миф.
Совсем не очевидна связь между документацией и наличием мифов. От слова абсолютно. Если ты хоть раз открывал документацию на развивающуюся системы, то видел, что документация часто описывает то что было реализовано поколение или два назад. Поколение - это смена архитектуры.
|
|
|
8.55, Аноним (45), 18:01, 17/12/2025
|+/–
А кто тогда пиарился Конечно Тут приходят неграмотные сишники и начинают вещат...
|
|
|
9.59, Аноним (38), 18:05, 17/12/2025
|+/–
Ответ очевиден И это так оно и есть Ибо именно этим обосновывали приём в ядро ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.107, Фнон (-), 19:23, 17/12/2025
–1
Так на СИ любой список тоже unsafe Я скажу больше, вообще любой код Конечно бу...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.142, Аноним (-), 20:06, 17/12/2025
|+/–
Сложная структура это что Проблем только со списками т к там множественное влад...
|
1.42, Анонимусс (-), 17:44, 17/12/2025
+1
|
Хахаха, а ведь смешно облажались 😂
Радует только что в ансефе, а то совсем неудобно бы было.
Впрочем, за свои действия нужно отвечать.
Готов принять лучи ненависти как топящий за раст.
|
|
|
2.65, Аноним (57), 18:15, 17/12/2025
|+/–
|
>Радует только что в ансефе, а то совсем неудобно бы было.
На гитхабе видел проект, где безопасным по мнению растокомпилятора кодом нарушается целостность памяти.
Не могу вспомнить, как он назывался.
|
|
|
3.67, Анонимусс (-), 18:20, 17/12/2025
|+/–
|
> На гитхабе видел проект, где безопасным по мнению растокомпилятора кодом нарушается целостность памяти.
> Не могу вспомнить, как он назывался.
Подскажу, cve-rs
Там использовалась кастомная реисплементация mem::transmute и std::ptr::null()
Уже исправлено в miri
|
|
|
2.101, стакан (?), 19:18, 17/12/2025
|+/–
|
вайб кодеры с гуманитарным образованием еще и не такое накодят, все самое смешное впереди
|
2.159, Аноним (157), 20:52, 17/12/2025
|+/–
|
Там максимум Deny-Of-Service, взлома рута нет, беспокоиться тоже смысла нет.
|
1.77, Аноним (77), 18:39, 17/12/2025
+1
|
> Binder, написанном на языке Rust, устранена уязвимость (CVE-2025-68260).
Но как же так, Холмс? :))
> При успешной эксплуатации уязвимость в Binder ограничивается аварийным завершением и не приводит к повреждению памяти.
Спасибо за разъяснения, безопасТная уяхвимость получилась! Так, стоп, а CVE тогда зачем? :)
|
1.79, Аноним (79), 18:42, 17/12/2025
|+/–
|
То есть, ошибка в той части ядра, на которую тут регулярно ссылаются при попытках доказать безопасность Rust? Google тоже дилетанты как и Cloudflare получается?
|
|
|
2.83, Аноним (-), 18:46, 17/12/2025
|+/–
|
> То есть, ошибка в той части ядра, на которую тут регулярно ссылаются при попытках доказать безопасность Rust?
Ээээ? Андроид еще использует страый биндер.
Ты чего-то попутал.
> Google тоже дилетанты как и Cloudflare получается?
Так все ошибаются! Именно поэтому нужно вводить автоматические проверки.
Эта ошибка как раз показывает "нужно улучшать инструменты".
|
|
|
3.89, Аноним (79), 19:04, 17/12/2025
|+/–
|
>Эта ошибка как раз показывает "нужно улучшать инструменты".
Вот с этим соглашусь. При должном развитии статических анализаторов надобность в Rust отпадёт сама собой. Радует, что в этом направлении есть подвижки.
|
|
|
4.92, Аноним (-), 19:07, 17/12/2025
|+/–
|
> Вот с этим соглашусь. При должном развитии статических анализаторов надобность в Rust отпадёт сама собой.
А зачем было ждать 10-20 лет, пока не начали раст изобретать?))
> Радует, что в этом направлении есть подвижки.
Медленные, это к сожалению, раз.
А два - пока подвижки недостаточные. Ни один из стат анализаторов не дает такие проверки владения.
|
|
|
5.103, Аноним (38), 19:19, 17/12/2025
|+/–
|
> А зачем было ждать 10-20 лет, пока не начали раст изобретать?))
Не совсем так. Пока лобби не начало пропихивать требования госконторы.
До этого проблема не воспринималась, серьезной. Для этого, идеологически, лучше подходит изменение архитектуры железа, чем компилятора.
Требования пропихнули.
Ну, надо крутиться.
|
1.87, Аномалии (?), 19:02, 17/12/2025
–3
|
Что-то мне кажется, что этот Диды СИшники специально так сделали, чтобы дискредитировать Rust. Там достаточно недовольных, так что такие диверсии могут теперь быть частыми
|
|
|
2.90, Аноним (-), 19:05, 17/12/2025
+1
|
Сомнительно.
Биндер писали сотрудники гугла (aliceryhl@google.com)
За диверсию можно и партбилет положить на стол.
|
2.91, Аноним (79), 19:07, 17/12/2025
|+/–
|
Такое только программисты на Rust могут сделать. В C ошибки скучные, а тут не смогли написать связный список!
|
|
|
3.96, Диды (ok), 19:14, 17/12/2025
|+/–
|
>Такое только программисты на Rust могут сделать. В C ошибки скучные, а тут не смогли написать связный список!
Так им всё равно надо Звезду Героя дать. На таком брейнфаке написать хоть что-то похожее на работающее.
|
3.98, Анонимусс (-), 19:14, 17/12/2025
+1
|
> В C ошибки скучные
"Не смогли посчитать размер строки" или "не смогли написать split строки" это скучная или нет?
> а тут не смогли написать связный список
Список они написали, а с локами запутались.
Даже приятно что первая уязвимость оказалась такая, а не унылая off-by-one error))
|
2.94, Диды (ok), 19:11, 17/12/2025
|+/–
|
>Что-то мне кажется, что этот Диды СИшники специально так сделали, чтобы дискредитировать Rust
Не, сами, сами справляются
|
2.97, ProfessorNavigator (ok), 19:14, 17/12/2025
–1
|
Да-да, конечно)) Во всём "деды-сишники" виноваты, а не Google, программисты которого даже на Rust не могут нормально писать. При этом Google же и ваш дружный хор его платных подпевал всё равно продолжают везде упорно рассказывать, что дело в языке программирования, да. А не в том, что кто-то нанимает людей с низкой квалификацией, сам никого не обучает и условия труда при этом как на галере.
Нету, ребята, нету серебряной пули. И прибыли вам ничто не подымет - всё, планета кончилась. Да и вы скоро закончитесь, поэтому собственно так ожесточённо везде и лезете.
|
|
|
3.106, Аноним (-), 19:22, 17/12/2025
|+/–
Почему не могут Могут Всего одна ошибка Сравните это с 150 от дидов Да, если...
|
|
|
4.109, ProfessorNavigator (ok), 19:23, 17/12/2025
|+/–
|
>[оверквотинг удален]
> А чего тогда есть ошибки в проектах, без корпораций?
> Там никого не нанимают, а ошибки есть.
>> Нету, ребята, нету серебряной пули.
> Конечно нету. Выше кидали цитату Грега Хартмана где он именно это и
> говорит.
> Но "не серебьрянная пуля" и "лучше недоязыка из 70х" это разные вещи)
>> Да и вы скоро закончитесь,
> Только после вас)
> У меня будет отличная мотивация сплясать в комментах на вашей могилке.
> Но делать этого я не буду, ну чтобы не уподобляться вам.
Ссылочку на код, написанный лично вами, пожалуйста давайте. И только после этого продолжим.
|
|
|
5.116, Аноним (-), 19:31, 17/12/2025
|+/–
|
> Ссылочку на код, написанный лично вами, пожалуйста давайте.
А ключи от квартиры где деньги лежат не дать?)
> И только после этого продолжим.
Не, не стоит.
Вы тут человек известный, качество своего кода уже показали.
Как и свои безумные фанатазии.
Можете и дальше ходить с плакатиком "Часики тикают!!!11"
|
|
|
6.120, ProfessorNavigator (ok), 19:39, 17/12/2025
|+/–
|
>> Ссылочку на код, написанный лично вами, пожалуйста давайте.
> А ключи от квартиры где деньги лежат не дать?)
>> И только после этого продолжим.
> Не, не стоит.
> Вы тут человек известный, качество своего кода уже показали.
> Как и свои безумные фанатазии.
> Можете и дальше ходить с плакатиком "Часики тикают!!!11"
Ясно. Вы расписываетесь в полном отсутствии у вас опыта программирования и соответствующих знаний. А значит ценность вашего мнения стремится к нулю.
|
|
|
7.124, Аноним (-), 19:42, 17/12/2025
–1
|
> Ясно. Вы расписываетесь в полном отсутствии у вас опыта программирования и соответствующих знаний.
Пф, логику вам кажется в школе не преподавали.
Вы случайно не на С/С++ пишете?
> А значит ценность вашего мнения стремится к нулю.
Сказал человек не осиливший даже парсера.
|
3.123, Аноним (-), 19:41, 17/12/2025
|+/–
|
> А не в том, что кто-то нанимает людей с низкой квалификацией,
> сам никого не обучает и условия труда при этом как на галере.
> условия труда при этом как на галере.
Что??? Это у гугла условия труда как на галере?!
Вы посмотрите какие у них условия труда и зарплаты!
Не пишите бред про то, что не знаете.
Ну и про квалификацию вы тоже не правы. Если так рассуждать - то в ядре вообще нет квалифицированных разработчиков.
|
|
|
4.125, ProfessorNavigator (ok), 19:43, 17/12/2025
|+/–
|
> Что??? Это у гугла условия труда как на галере?!
> Вы посмотрите какие у них условия труда и зарплаты!
> Не пишите бред про то, что не знаете.
А что ж они тогда уязвимости втыкают?))
> Ну и про квалификацию вы тоже не правы.
Вопрос тот же.
|
|
|
5.131, Аноним (-), 19:48, 17/12/2025
|+/–
|
> А что ж они тогда уязвимости втыкают?))
Просто потому уязвимости не связаны с условиями работы.
А все ограничено физическими лимитами человека на внимательность.
Что в теории можно чуть-чуть подтянуть тренировками, но все равно найдется кодовая база с размером где любой человек не уследит.
Просто джун запутается в 10 строчках, мидл в 100, а дед в 1000.
Но это гарантирова рано или поздно произойдет.
И мы собственно это наблюдаем с ростом размера кодовой базы ядра - связи становятся все запутаннее и неочевиднее.
|
|
|
6.138, ProfessorNavigator (ok), 19:54, 17/12/2025
|+/–
|
> Просто потому уязвимости не связаны с условиями работы.
> А все ограничено физическими лимитами человека на внимательность.
> Что в теории можно чуть-чуть подтянуть тренировками, но все равно найдется кодовая
> база с размером где любой человек не уследит.
Нанимайте/обучайте больше людей.
> Просто джун запутается в 10 строчках, мидл в 100, а дед в
> 1000.
> Но это гарантирова рано или поздно произойдет.
> И мы собственно это наблюдаем с ростом размера кодовой базы ядра -
> связи становятся все запутаннее и неочевиднее.
Спасибо, кэп ;)
|
|
|
7.149, Аноним (-), 20:25, 17/12/2025
|+/–
|
> Нанимайте/обучайте больше людей.
Еще раз: это вам не поможет.
Вы можете хоть 100500 людей нанять, но сложность кодовой базы будет выше чем возможности каждого из них. Вы мне сейчас напоминаете менеджера, который думает что если взять 9 женщин, то за месяц появится новый ребенок.
И обучение тоже не поможет.
Чему вы будете их обучать? Не выходить за границы массива? Правильно расставлять локи?
Так это знает даже первокурсник, а толку.
|
1.99, стакан (?), 19:17, 17/12/2025
|+/–
|
а все потому что нужно писать программы на турбопаскаль и не выделываться
|
1.133, Аноним (133), 19:50, 17/12/2025
+1
|
Стоит ли напомнить, что Binder - это из Андроида и для Андроида, т.е. принесли это гугловцы
|
1.134, mos87 (ok), 19:50, 17/12/2025
+1
|
>Rust не является панацеей, позволяющей избавиться от всех проблем безопасности, но данный язык действительно помогает защититься от определённого класса уязвимостей.
а чтобы защититься от других классов уязвимостей, мы будем писать ядро на других языках! По одному на класс.
|
|
|
2.143, Аноним (-), 20:09, 17/12/2025
–1
|
> а чтобы защититься от других классов уязвимостей, мы будем писать ядро на
> других языках! По одному на класс.
Вот когда сможем защититься, тогда и поговорим.
Провести формальную верификация ядра невозможно.
Так что выбор не большой.
Но если изобретут Раст-2.0, который закроет еще какой-то пласт дыреней - то то я только за выкинуть устаревший Раст)))
|