Поддержка Rust переведена из экспериментальных в основные возможности ядра Linux

2.50 , пох. ( ? ), 10:59, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и

> стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть ты-то уже четыре ядра на пяти разных удобных языках написал? > попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не поэтому переходите на винду. Там тоже ничего не обещали, но и шва6одку не впаривали хотя бы. 3.58 , Аноним ( 48 ), 11:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ты-то уже четыре ядра на пяти разных удобных языках написал? Я пользуюсь тем что есть и меня всё устраивает. А кого не устраивает, тот пилит собственные проекты, тот же Redox например. Как показывает практика, вполне посильная задача даже для небольшой команды, если конечно заниматься делом, а не трепать языком на форумах круглосуточно. > Там тоже ничего не обещали, но и шва6одку не впаривали хотя бы. А вы и рады были халяве, ага. А теперь плачете, "ой, надули, нагло обманули", хотя даже дети знают что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поделом.

4.72 , пох. ( ? ), 11:35, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – большой текст свёрнут, показать омнономном, ога но это почему-то не ты жаль что результат нахрен никому не нуж... 2.53 , Аноним ( 53 ), 11:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Где-то раздался вой луддитов (с). Народ, если вам не нравится раст и

> политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и

> стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть

> попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не

> обещал? Мир меняется, с ним меняются и технологии. Кто не способен

> приспособиться, тот отправляется на помойку. Очевидно же. А ты получается не луддит? А в чем именно? В том, что просто пользуешься кем-то написанным кодом?

3.94 , Анонимусс ( ? ), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А в чем именно? Как минимум потому, что не отрицает прогресс и не топит за использование dыpявoгo языка из 70х. > В том, что просто пользуешься кем-то написанным кодом? А типа вы не просто пользуетесь сишным кодом ядре)))

4.111 , Аноним ( 53 ), 12:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А типа вы не просто пользуетесь сишным кодом ядре))) Дак у меня работа такая - фиксить в ядре баги и отсылать патчи мейнтейнам. Нет, это не шутка. А еще syzkaller'ом гонять ядро и находить баги, делать патчи и опять отправлять мейнтейнерам.

5.116 , Аноним ( 109 ), 12:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Нет, это не шутка. Конечно не шутка. Ты это пишешь абсолютно серьезно.

И мы все разумеется тебе верим, Аноним (53).

Потому что как же можно не поверить анониму.

6.121 , Аноним ( 53 ), 13:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну если бы ты занимался сертификацией ОСей, то был бы в курсе этого процесса.

7.157 , Аноним ( - ), 13:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно-конечно, я ж не спорю.

Вот я сертификацией не занимаюсь, так по выходным летаю на луну и обратно.

И да, это не шутка.

Тут каждый второй аноним просто гений.

2.57 , Аноним ( 57 ), 11:11, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пока только пронзительное подтявкивание шакалов со стороны ...... слышу.

