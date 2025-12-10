Поддержка Rust переведена из экспериментальных в основные возможности ядра Linux

|
|
|
|
|
|3.51, Аноним (51), 10:59, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Почему ?
Потому что это кратно усложняет разработку и сопровождение. Код на одном языке и мешанина из нескольких + все это на базе жуткого легаси в миллионы строк. Разница большая.
|
|
|
|4.54, Аноним (54), 11:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Применение rust в ядре ограничено именно поэтому. Иначе бы уже все переписывали и через 10 лет сишного почти не осталось бы. Но мейнтейнеры сейчас против по понятной причине они сишные мейнтейнеры.
|
|4.224, Аноним (224), 17:11, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кернел-программисты не способны освоить больше одного языка программирования?
|
|
|
|5.229, Аноним (-), 17:35, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Кернел-программисты не способны освоить больше одного языка программирования?
А ты думаешь, что после 20-30 лет каста к void* легко осилить что-то новое?
Не, ну кто помоложе еще может, а кто совсем дед - то там без вариантов.
|
|5.240, Диды (ok), 17:58, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Кернел-программисты не способны освоить больше одного языка программирования?
Даёшь brainfuck в ядро!
|
|2.36, Аноним (36), 10:43, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Какая разница, на чем был разработан бинарник? Хоть в машинных кодах. Непонятна вся эта возня. У меня в относительно небольшом проекте 4 языка программирования применяются.
|
|
|
|3.131, Аноним (131), 13:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вот только не в машинных кодах. Это:
1. Closed source;
2. Завязка на процессорную архитектуру.
|
|3.132, мимоход (?), 13:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Какая разница, на каких языках разговаривают в обществе? Хоть на языках жестов. Непонятна вся эта возня. У меня в относительно небольшой семье 4 языка применяются.
|
|
|
|4.244, Аноним (244), 18:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> У меня в относительно небольшой семье 4 языка применяются.
- Русский.
- Русский-Матерный.
- Феня.
- Капелька английского?
|
|
|
|2.6, кек (?), 09:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Давно уже идет, че вы на один язык то завязались.
|
|2.9, Аноним (54), 09:22, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
|
Как язык её начал? До этого централизации небыло?
Linux Foundation и Линус как фактический диктатор в одном лице это была не централизация?
Мир сортов gnu hard/bsd* вас заждался, там столько драйверов не написано...
|
|2.24, Аноним (24), 10:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Назовёте процент коммитов от сообщества? Ставьте GNU Hurd. Что, не можете пользоваться? Драйверов нет? Напишите.
|
|2.67, Анонимусс (?), 11:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Централизация линукса началась официально
То ли дело, когда ядро было прибито к одному языку, причем довольно протухшей версии, и к одному pacово-верному гнутому компилятору и его ЕЕЕшным экстеншенам. Причем ушли годы на то, чтобы избавиться от гнуракового вендорлока и позволить собирать ядро свободным компилятором.
Вот это была настоящая децентрализация!))
|
|
|
|2.14, анондирован (?), 09:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Rust сдувается судя по популярности в рейтингах языков программирования (TIOBE, PYPL, IEEE) (на уровне статистической погрешности) поэтому только лоббирование на запрет C и C++ через госорганы и осталось проиграв во всем остальном.
|
|
|
|3.38, Аноним (36), 10:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Даже те "госорганы", которые топят за Раст на уровне рекомендаций, никакие другие языки не запрещают.
|
|3.41, 12yoexpert (ok), 10:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Rust сдувается судя по популярности
ложь, он никогда и не надувался. не нужно воспринимать рекламу изо всех щелей как показатель популярности
|
|1.7, Аноним (7), 09:17, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
подумаешь будет больше отказов в обслуживании и паник, зато память не утечет.
|
|
|
|2.32, 12yoexpert (ok), 10:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
с чего ты взял, что не утечёт? маркетинговые буклеты?
и таки раст жрёт столько памяти, что это само по себе можно считать утечкой
|
|
|
|3.207, Аноним (207), 16:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раст жрёт столько же памяти сколько C, ибо аллокатор там такой же, GC нет, и работа с памятью полностью эквивалента.
|
|
|
|3.109, Аноним (109), 12:43, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Память в хрусте очень даже течёт
Память течет, но не утекает.
Чувствуешь разницу?))
Аппу может кильнуть oom-киллер, но твои секреты не утекут хз куда.
Поэтому да, безопасно.
|
|
|
|4.143, Аноним (131), 13:26, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Только килять придётся и kernel, потому как и там буудет текучий Раст. Будем перезагружать сервера раз в две недели. Тут многим нравится какввенде.
|
|1.10, Аноним (10), 09:27, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
Пока что.
|
|
|
|
|
|3.34, ИмяХ (ok), 10:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Мир треснет пополам, когда сделают системду обязательной и вайланд.
|
|
|
|4.39, 12yoexpert (ok), 10:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
нет, он треснет напополам, когда раст сделают обязательным, как и написано выше
|
|
|
|5.147, Аноним (131), 13:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И то, и другое способно расколоть Мир. Что произойдёт первым - от того и треснет.
|
|3.163, Опять (?), 13:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хотел написать "Попильный" ох и затейники на уровне Т9 пытаются исправлять
|
|1.12, IMBird (ok), 09:42, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Активность успешно имитируется, системные требования растут и продажи подписок на ассистентов программиста тоже демонстрируют положительную динамику. Все при делах, а кто бухтит – тот китайский очкастый шпион и против развития.
|
|
|
|
|
|3.86, Аноним (-), 12:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Но китайцы тоже раст используют...
Так китайцы явно не дураки.
Им янки и прочие западники просто подарили кучу софта (спасибо опенсорсу).
Они просто берут рабочие решения нашару и используют для строительства своей Империи Си (хехе, хороший каламьур получился)
|
|
|
|4.160, Аноним (160), 13:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Им янки и прочие западники просто подарили кучу софта (спасибо опенсорсу).
им как раз это и нужно, чтобы вы так и думали, а на деле куча дырявого софта :)
пс: а кентайцы тоже не дураки, какой привет, такой ответ.
|
|4.236, Кошкажена (?), 17:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Но китайцы тоже раст используют...
> Они просто берут рабочие решения нашару и используют для строительства своей Империи Си
Как бы не рухнула с треском у них империя, зная многие их технические поделия.
|
|
|
|5.237, Аноним (237), 17:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> используют для строительства своей Империи Си
> Как бы не рухнула с треском у них империя, зная многие их технические поделия.
Ну рухнет и рухнет.
Первый раз, что ли? (с)
|
|2.183, Советский честный человек (?), 14:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это называется капитализм. Именно за это маданили в 2004-2014 нпбратья и именно на это (на жвачку) обменяли единственное справедливое в мире государство — СССР.
|
|
|
|3.186, Аноним (160), 14:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> единственное справедливое в мире государство
На досуге, может своих найдете
//ru.openlist.wiki/
|
|1.15, анондирован (?), 09:48, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Так программы на Rust напичканы "unsafe" блоками и cve-rs "allows you to introduce common memory vulnerabilities (such as buffer overflows and segfaults) into your Rust program in a memory safe manner." никто не отменял :)
|
|
|
|2.152, Аноним (131), 13:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И minners, спрятанные в crates.io, кстати, тоже никто не сможет отменить.
|
|
|
|3.226, Аноним (-), 17:15, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> cve-rs более не компилируется на новом расте
Чо серьезно?
НЕЕЕЕЕТ! Прошла эпоха!!
Сколько раз на нее ссылались войны-супротив-раста!
|
|1.22, Аноним (22), 10:11, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> rust_ext2
ого! Где мои 16 лет? :)
я помню как ext2 помог мне переехать с alt-2.0 на alt-2.2... просто свет дома рубанули...
|
|1.33, ИмяХ (ok), 10:39, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>>сосредоточиться на логических ошибках и состояниях гонки. Rust помогает избавиться от таких проблем, как
Меняем одни ошибки на другие. Почему бы сразу не начать писать на языке, который гарантирует безопасность логических ошибок и состояний гонки?
|
|
|
|2.35, 12yoexpert (ok), 10:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Меняем одни ошибки на другие
ложь, не меняем
вендорлочимся. всё. и только.
|
|2.45, Аноним (36), 10:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> безопасность логических ошибок
помогает снизить только квалификация разработчика.
|
|
|
|3.60, Аноним (-), 11:20, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ой, типа сейчас в ядре прям сильно квалифицированные пишут.
Кого корпа наймет, тот и будет писать 90% кода, который добавляют в ведро.
Так что если вы не попадаете в оставшиеся 10% "индивидуал-ов/ок" то просто закройте варешку и не указывайте тем, кто код пишет, как работать.
|
|2.48, Аноним (48), 10:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Почему бы сразу не начать писать на языке, который гарантирует безопасность логических ошибок и состояний гонки?
Что за язык?
|
|2.59, Анонимусс (-), 11:18, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Почему бы сразу не начать писать на языке, который гарантирует
> безопасность логических ошибок и состояний гонки?
А у вас есть такой язык??? Почему же вы никому не сказали?!
Я тут где-то расписывал, сколько стоила формальная верификация seL4 микроядра.
И цифры там весьма печальные...
Так что если бы у вас бы язык, который гарантирует (именно гарантирует) отсутствие логических ошибок и состояний гонки, то вы бы уже были миллиардером.
|
|
|
|
|
|4.68, Анонимусс (-), 11:30, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Idris, Lean4
Отлично!
Когда напишите ядро хотя бы уровня редсдоха, приходите и показывайте.
Встретимся лет через десять?))
|
|
|
|5.71, ottepel84 (?), 11:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С учетом нейронок не исключенно. Это генерация без галлюцинаций, в языках где принципиально сложно говнокодить даже без верификации.
|
|
|
|6.117, Анонимусс (?), 12:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> С учетом нейронок не исключенно. Это генерация без галлюцинаций,
> в языках где принципиально сложно говнокодить даже без верификации.
Я только за.
Сделайте пример, покажите это заинтересованым.
И возможно через N лет в ядро будет добавляться идрис.
|
|1.43, Аноним (43), 10:47, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Как только Rust станет обязаловкой будем форкать ядро Linux, а пока пусть ржавеет. Вот к примеру: librsvg заржавел, а вместе с ним и весь GNOME, но есть старый сишный вариант librsvg который позволяет собирать MATE, LXDE, XFCE без Rust.
|
|
|
|
|
|3.98, Аноним (43), 12:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Форк Libre Linux не первый год существует, его разработчики удаляют проприетарные блобы из ядра Linux. Вместо блобов аналогично можно код на языке Rust удалять.
|
|
|
|4.108, Аноним (109), 12:36, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> его разработчики удаляют проприетарные блобы из ядра Linux.
И после этого ядро становится неработоспомобным.
> Вместо блобов аналогично можно код на языке Rust удалять.
Можно. И получите точно такое же неработоспособоне ядро :)
|
|
|
|5.213, Аноним (213), 16:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> И после этого ядро становится неработоспомобным.
Ложь
> Можно. И получите точно такое же неработоспособоне ядро :)
Ложь
|
|
|
|4.249, Аноним (-), 18:52, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чё за проблема сделать git clone ?
Ну... даже не знаю как намекнуть...
Форк это не только сделать clone.
А еще баги исправлять. Изменения бекпортить.
Возможно даже что-то новое писать! Но это не точно.
|
|1.47, Аноним (48), 10:53, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Где-то раздался вой луддитов (с). Народ, если вам не нравится раст и политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не обещал? Мир меняется, с ним меняются и технологии. Кто не способен приспособиться, тот отправляется на помойку. Очевидно же.
|
|
|
|2.50, пох. (?), 10:59, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и
> стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть
ты-то уже четыре ядра на пяти разных удобных языках написал?
> попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не
поэтому переходите на винду. Там тоже ничего не обещали, но и шва6одку не впаривали хотя бы.
|
|
|
|3.58, Аноним (48), 11:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ты-то уже четыре ядра на пяти разных удобных языках написал?
Я пользуюсь тем что есть и меня всё устраивает. А кого не устраивает, тот пилит собственные проекты, тот же Redox например. Как показывает практика, вполне посильная задача даже для небольшой команды, если конечно заниматься делом, а не трепать языком на форумах круглосуточно.
> Там тоже ничего не обещали, но и шва6одку не впаривали хотя бы.
А вы и рады были халяве, ага. А теперь плачете, "ой, надули, нагло обманули", хотя даже дети знают что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поделом.
|
|
|
|4.72, пох. (?), 11:35, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
омнономном, ога но это почему-то не ты жаль что результат нахрен никому не нуж... большой текст свёрнут, показать
|
|2.53, Аноним (53), 11:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Где-то раздался вой луддитов (с). Народ, если вам не нравится раст и
> политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и
> стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть
> попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не
> обещал? Мир меняется, с ним меняются и технологии. Кто не способен
> приспособиться, тот отправляется на помойку. Очевидно же.
А ты получается не луддит? А в чем именно? В том, что просто пользуешься кем-то написанным кодом?
|
|
|
|3.94, Анонимусс (?), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А в чем именно?
Как минимум потому, что не отрицает прогресс и не топит за использование dыpявoгo языка из 70х.
> В том, что просто пользуешься кем-то написанным кодом?
А типа вы не просто пользуетесь сишным кодом ядре)))
|
|
|
|4.111, Аноним (53), 12:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А типа вы не просто пользуетесь сишным кодом ядре)))
Дак у меня работа такая - фиксить в ядре баги и отсылать патчи мейнтейнам. Нет, это не шутка. А еще syzkaller'ом гонять ядро и находить баги, делать патчи и опять отправлять мейнтейнерам.
|
|
|
|5.116, Аноним (109), 12:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нет, это не шутка.
Конечно не шутка. Ты это пишешь абсолютно серьезно.
И мы все разумеется тебе верим, Аноним (53).
Потому что как же можно не поверить анониму.
|
|
|
|6.121, Аноним (53), 13:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну если бы ты занимался сертификацией ОСей, то был бы в курсе этого процесса.
|
|
|
|7.157, Аноним (-), 13:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно-конечно, я ж не спорю.
Вот я сертификацией не занимаюсь, так по выходным летаю на луну и обратно.
И да, это не шутка.
Тут каждый второй аноним просто гений.
|
|2.57, Аноним (57), 11:11, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я пока только пронзительное подтявкивание шакалов со стороны ...... слышу.
|
|1.56, Аноним (57), 11:10, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Rust в ядро можно: там ни динамическая линковка не требуется, ни crates ... надеюсь не найдётся дебилов, которые crates в ядерные драйвера потащат, иначе всё это дерьмо станет жрать память как не в себя...
|
|
|
|2.153, Аноним (131), 13:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Найдутся. Как не в себя жрать это ещё цветочки, ягодки на вкус и цвет в crates.io будут содержаться. CVE отдыхают. Да уже нашли несколько.
|
|2.208, Аноним (207), 16:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Притащим, не сомневайся. Потому что нормальный софт пишется модульно, ФС например оформляется в виде крейта, тогда её можно и в linux притащить и органично подключить между блочными и VFS слоями, и во фряху (да, там тоже добавляется rust), и в эмулятор, и я себе в bare metal приложуху её притащу.
|
|
|
|2.81, Аноним (54), 11:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А можно сразу поклонником становиться или сначала драйверы себе написать?
|
|1.78, Аноним (78), 11:54, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Компилятора, кроме того, что идёт с дырявым cargo. Это катастрофа, если это будет включено в билд процесс теперь. Но я уже и так одной ногой в OpenBSD.
|
|1.80, Аноним (80), 11:55, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Раст - это трёхколёсный велосипед, который тянет за собой на верёвочке большой дядя, а ты можешь только немного подкручивать педальки и подруливать. Зато не разобьёшься. Си - это трюковый велик без седла. На нём ты можешь делать что угодно и гнать с любой скоростью. Но при этом есть ненулевая вероятность свернуть себе шею… Выбирайте.
|
|
|
|2.84, Аноним (109), 12:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Си - это трюковый велик без седла.
Да, сишники любят велосипеды без седла) Все потому что обожают dыpeни!
А заодно и без тормозов, и чтобы колесо было деревянное оббитое жестью.
> На нём ты можешь делать
любую х=ню
> и гнать с любой скоростью
прямо в кювет.
|
|
|
|3.93, Аноним (93), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> любую х=ню
Это от твоих творческих способностей зависит.
> прямо в кювет.
Это от твоих навыков программирования зависит.
|
|
|
|4.113, Аноним (109), 12:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это от твоих навыков программирования зависит.
Ога, "это просто неправильные сишники" (с)
А по факту диды с 30+ лет опыта бракоделия на сишечки точно также выходят за границы массива, делают use-after-free и прочие тикипал си баги.
|
|4.210, Аноним (207), 16:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это от твоих навыков программирования зависит
Как показывает практика, это зависит от навыков всего сишного поголовья, я они таковы, что RCE допускают и в P99.
|
|1.90, Витюшка (?), 12:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Противники против нескольких языков...и далее много красивых слов.
Эти же противники добавляют кучу кода на Perl и Python в утилиты в репозиторий ядра. Там кажется одна форматилка кода 7000 строк на Perl.
|
|
|
|2.112, Аноним (112), 12:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сомневаюсь что это те же люди. Скорее наоборот, раст тянут те же, кто тянул питон и перл
|
|1.96, Аномалии (?), 12:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Не зря начал уже учить Rust. Пока нравиться, а там посмотрим. Намного приятней чем Go
|
|
|
|2.100, Аноним (-), 12:23, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Не зря начал уже учить Rust. Пока нравиться, а там посмотрим.
Рад за тебя. Лишние знания не помешают, особенно если речь про второй язык в ядре.
> Намного приятней чем Go
Немного странное сравнение.
У гошки область слегка другая.. но ок)
|
|
|
|3.104, Аномалии (?), 12:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У гошки область слегка другая.. но ок)
Да знаю я, просто Rust можно использовать везде, не только системщина, а Go может только в своей нише
|
|
|
|4.214, Аноним (213), 16:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Значит за Go ты не брался. Его то же можно использовать везде.
Ну как - везде где и rust.
Вот только у Go есть своя ниша, а у rust пока нет.
|
|
|
|5.250, Аномалии (?), 19:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Значит за Go ты не брался. Его то же можно использовать везде
Да, ты прав. Брался, но потом бросил, не понравилось. Немного не так выразился. Гошку тоже можно везде, но в системщине Раст порвет Гошку как тузик грелку. Все таки Гошка не для системщины создавалась
> Вот только у Go есть своя ниша, а у rust пока нет
Rust ниша - это замена СИшного костыльного легаси и многие отчёты крупных корпораций это доказывают
|
|2.102, Аноним (43), 12:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Попробуй пробутстрапить компилятор Rust с GCC 15 до последней версии. Вся симпатия улетучится.
|
|
|
|3.248, Аноним (248), 18:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Попробуй пробутстрапить компилятор Rust с GCC 15 до последней версии.
Вас с ЭТИМ с пронхаба выперли и вы пришли сюда?
Даже тут настолько извращуг не любят. Идите на лорчик.
|
|2.103, Аноним (93), 12:26, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не зря вовремя ушёл из ядра - токсичное комьюнити, а теперь ещё вместо лёгкого и изящного Си этот монстр Раст...
|
|1.99, Витюшка (?), 12:22, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
В принципе состояние и уровень IT и разработки в РФ виден по комментариям к Rust новостям.
Тут тебе и теории заговоров, и АНБ, и централизация (выкидывание российских процессоров и отказ в принятии патчей от российских разработчиков - это, конечно, была не централизация и настоящая ш.вабодка).
Теперь у меня есть достойная альтернатива - включать РенТВ или читать комментарии.
|
|
|
|2.107, Аноним (-), 12:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В принципе состояние и уровень IT и разработки в РФ виден по комментариям к Rust новостям.
В РФ остался уровень разработки О_о?
> Тут тебе и теории заговоров, и АНБ,
Уверен, что и в американском интернете можно найти подобные теории заговора про раст.
> и централизация (выкидывание российских процессоров и отказ в принятии патчей от российских разработчиков - это, конечно, была не централизация и настоящая ш.вабодка).
А как до этого др--ли на Великодушного Диктатора!
Как палец облизывали, который он нвидии показывал...
> Теперь у меня есть достойная альтернатива - включать РенТВ или читать комментарии.
Думаю РенТВ лучше - там хотя бы народ за денежку несет чушь.
А тут поехавшие на абсолютно серьезных щах порят чушню.
|
|
|
|3.123, Аноним (160), 13:05, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А тут поехавшие на абсолютно серьезных щах порят чушню.
а чем сишники от растовиков то отличаются? и те и те порят чушь. ЯП есть чушь полная, когда достаночно асм. Компиляторы у них умные, ЫЫ заменят погромистов :)) Я бы сказал бы, рентиви тут отдыхает, у них мозгов на такие фантазии не хватает.
|
|
|
|4.129, Аноним (-), 13:13, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> когда достаночно асм
Угу, зачем покупать готовый цемет, если можно пойти накопать песка и щебня...
Хлеб тоже не нужен, можно пойти в поле собрать пшеничку, помолотить...
Времени потраченного не жалко будет?
|
|
|
|5.165, Аноним (160), 13:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
вы тоже с озона бетон заказываете Строй-контроль - сила Противоречиво звучи... большой текст свёрнут, показать
|
|1.101, Аноним (109), 12:24, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Кстати, забавно описаны аргументы сторонников и противников.
Сторонники: оно убирает целые классы ошибок, сокращает время разработки, дает гарантии.
Противники: диды не могут осилить два языка, мейнтейнерам становится тяжелее, пyk-cpeньк
|
|
|
|2.105, Аноним (93), 12:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> оно убирает целые классы ошибок, сокращает время разработки, дает гарантии
Ничего оно не убирает и не гарантирует, уже проскочило несколько постов о том, как Раст облажался, а то ли ещё будет...
> диды не могут осилить два языка, мейнтейнерам становится тяжелее
"Диды" могут всё, они уже доказали это не словом, а делом создав мир современного IT на Си. Просто никто не хочет лезть в ловушку.
|
|
|
|3.110, Аноним (-), 12:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Забористый копиум У гугла все получается - Для кода на Rust зафиксировано в 4 ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.114, Аноним (112), 12:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>Возможно дело в неосиляторах?
О том и речь, что никто этот раст не осилит. Кто-то не сможет, а те, кто могут, просто не захотят.
|
|
|
|5.120, Аноним (-), 13:00, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> О том и речь, что никто этот раст не осилит.
Кто эти "никто" ??
Вон в ядре биндер переделали. Значит кто-то осилил.
Предположу что это не рокет-сайнс (Гугл умудряется переучивать ГОшников на раст!) и найдутся еще осилившие.
> Кто-то не сможет,
Тогда они будут продолжать писать на СИшке.
> а те, кто могут, просто не захотят.
С чего вдруг?
|
|
|
|6.125, Аноним (160), 13:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вон
Да ради Бога, плати и я тебя хоть на марс отправлю на одном питоне.
|
|
|
|7.133, Аноним (-), 13:15, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так и платят.
Корпы это 90% кода которое добавляется в ядро.
Так что и будут платить, и будут добавлять.
Подозреваю что против выступают только васяны и подвальные какеры, которые как не-мамонты на халяву пишут в ядро.
|
|
|
|8.169, Аноним (160), 14:04, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну а в чем проблема, проблема только - п длу или нет , эскортницам ведь тоже пл... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.188, Аноним (237), 14:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ага А бл-ям нет Они совершенно бесплатно дают направо и налево Но при этом п... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.193, Аноним (160), 15:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Рабом быть не запретишь, и такие имеют право на существование Ну закон денег ни... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.196, Аноним (-), 15:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Полностью согласен Раб не будет задаваться вопросом а почему я должен впахиват... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|12.206, Аноним (160), 15:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Решение принимает - тот кто платит Ну да, есть и консольщики И кто должен реша... большой текст свёрнут, показать
|
|4.124, Аноним (93), 13:06, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Забористый копиум)
Большой специалист по копиуму?)
> У гугла все получается:
Гугл насвиситит, больше слушай корпорастов, у них всегда "всё хорошо, прекрасная маркиза"...
> Да-да, а если бы они строили дома, то тот самый мир разрушил первый же дятел
Пока не разрушился, всё на Си крутится - весь Интернет, весь embedded.
> Странно, ментенеры ядра как раз "за".
Ага, и называют это "раковой опухолью", а так да, "за" =)
|
|
|
|5.127, Аноним (160), 13:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ага, и называют это "раковой опухолью", а так да, "за" =)
поверь, современным старикам пох*р, что у них рак, все равно не лечится :)) А вот юные растодрочеры с ветром борются, их надо по головке гладить, чтобы не так больно было.
|
|4.135, Аноним (48), 13:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Большую часть существования цивилизации строили из овна и палок (саманный кирпич, мазанки). Но это не повод так делать сейчас
Почему это? Саманный кирпич дешевле и теплей. Вполне годная альтернатива кирпичу. Всегда забавляло как люди строят дома "на века" словно жить 1000 лет собираются, а потом эти хаты стоят пустые и разрушенные. До революции тоже любили строить себе роскошные усадьбы, и где сегоня те люди и те особняки? ))
|
|
|
|5.144, Аноним (-), 13:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Про дешевле я еще поверю А про теплее Коэффициент теплопроводности от 0,1 до... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.158, Аноним (48), 13:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В странах где таких революций не было?)
Таких стран нет, все сколько-нибудь значимые государства переживали революции и войны. Но даже без революций постройки постоянно продаются, перестраиваются, просто сносятся при расширении городов и т.д., поэтому совершенно наивно думать что двой дом простоит хотя бы 200 лет. Если какие-то постройки и сохраняются, то они как правило давно находятся в муниципальной собственности и первоначальным владельцам не принадлежат.
> Да хотя бы 50, чтобы не париться с подмазыванием и ремонтами
С какими ремонтами? раз в десять лет штукатурку обновить? Деревянные дома требуют гораздо больше внимания, но от деревянного строительства почему-то никто не отказывается ни у нас ни на Западе, где вообще из г*на и палок дома строят и нормально себя чувствуют.
|
|
|
|7.166, Аноним (-), 13:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Спецом написал такой революции По какой-то причине у бриташек, французов и др... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|9.182, Аноним (237), 14:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да Я не спорю что в момент появления СИ был весьма хорош для замены и переписыв... большой текст свёрнут, показать
|
|5.170, Аноним (160), 14:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и где сегоня те люди и те особняки?
тебе адрес скинуть одной такой на берегу Черного моря за целый лярд? Тебе и твоим предкам думаю спасибо надо сказать, "строитель коммунизма".
|
|2.216, Аноним (213), 16:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну зачем жы ты так обсираешься, говоря про дидов.
Это какое-то психологическое расстройство?
|
|2.222, Аноним (131), 17:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот насчёт сокращает время разработки, это весьма сомнительно. Чекер боровов вынудит вас увеличить время разработки.
|
|1.115, Аноним (-), 12:53, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
У новости плохой заголовок.
Предлагаю изменить его на
"Эксперимент по добавлению Раста в ядро предсказуемо завершился. Мейнтейнеры ликуют!"
Ну чтобы слегка подсластить горькую пилюлю.
|
|1.128, Аноним (128), 13:09, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Проект RROS развивает real-time подсистему для ядра Linux, написанную на Rust.
это не подсистема линукс а второе ядро работающее совместно с ним перехватывая прерывания, такой подход был популярен до появления гипервизоров, короче они ксеномай переписали на раст
|
|1.130, mos87 (ok), 13:14, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
вот и ядро захватывают активисты
одна надежда, что пд Растическая Идеология сдохнет раньше, чем они смогут пустить щупальца
|
|
|
|2.234, freecoder (ok), 17:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Один финский активист, который продвигает Rust в ядро, когда-то это ядро и написал. Так что давно уже захватили.
|
|1.138, sena (ok), 13:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> данный язык исключает появление большинства ошибок, выявляемых в ядре и вызванных особенностями языка Си
А ведь это куда более сильное заявление, чем изначальное "снижает вероятность ошибок работы с памятью, приводящих к дырам в безопасности". Тут уже речь вообще про большинство ошибок.
|
|
|
|2.150, Аноним (-), 13:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А ведь это куда более сильное заявление, чем изначальное "снижает вероятность ошибок работы с памятью, приводящих к дырам в безопасности". Тут уже речь вообще про большинство ошибок.
Так большинство ошибок это и есть проблемы с памятью в связи с к̶о̶р̶я̶в̶о̶с̶т̶ь̶ю̶ особенностями языка Си.
cvedetails.com/vendor/33/Linux.html
Memory Corruption - 3171
Overflow - 410
Вон Грег высказался в свое время
As someone who has seen almost EVERY kernel bugfix and security issue
for the past 15+ years ...
The majority of bugs (quantity, not quality/severity) we have are due to
the stupid little corner cases in C that are totally gone in Rust.
lore.kernel.org/all/2025021954-flaccid-pucker-f7d9@gregkh/
|
|
|
|3.194, sena (ok), 15:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> А ведь это куда более сильное заявление, чем изначальное "снижает вероятность ошибок работы с памятью, приводящих к дырам в безопасности". Тут уже речь вообще про большинство ошибок.
> Так большинство ошибок это и есть проблемы с памятью в связи с
...
> cvedetails.com/vendor/33/Linux.html
Ты приводишь ссылку на уязвимости. Так и написали бы про уязвимости. Но написано же про ошибки вообще, а не про cv...
Уязвимости это капля в море всех ошибок вообще.
А ты тоже хорош, поддерживаешь эту подмену понятий...
|
|
|
|
|
|3.203, Аноним (131), 15:38, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А я что-то и в Линуксе это XDG не ставлю. Даже не знаю, для чего оно.
|
|1.164, Аноним (131), 13:52, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что мы паримся, народ? Ну запонадобится какой модуль, который написан на Раст, попросим какого-нибудь чата, сконвертирует на C.
|
|
|
|2.211, Аноним (207), 16:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Попроси чтоб ядро тебе написал и поддерживал, чего стесняться-то.
|
|1.173, Аномалии (?), 14:12, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Диды писавшие на асм, наверное в то время тоже были против внедрения Си. Теперь Диды пишущие на Си против внедрения Rust. Но как бы Диды не упирались, а будущая разработка за новым поколением с более эффективными языками программирования
|
|
|
|2.175, Аноним (93), 14:20, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Диды писавшие на асм, наверное в то время тоже были против внедрения Си
Нет, Си быстро и органично вошёл в мир IT, без какого-либо специального пропихивания, пиара и проплат.
|
|1.174, Аномалии (?), 14:19, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Если почитать статьи тех Дидов, когда придумывали Си и Юникс, то создаётся впечатление, что тогда все было что-то типа этого "Куяк, куяк и в продакшн"
Потом когда Диды все осознали и выпустили Plan 9 (более продуманное решение), то уже было поздно
|
|
|
|2.212, Аноним (212), 16:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так всегда. Пока ты продумываешь архитектуру, конкурент захватывает юзербейс. И вот у него уже юзеры, драйвера, деньги корпоратов. А у тебя архитектура.
Но с табами в мейкфайлах особенно хорошо вышло.
|
|1.179, Аномалии (?), 14:25, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Дедушка Линус делал также. По быстрому накидал и как обычно "куяк, куяк и в продакшн". А теперь этот монолитный монстр раздулся до совсем неприличных размеров. Там наверно уже и сами мейнтейнеры с трудом ориентируются
|
|
|
|2.192, Аноним (-), 15:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отлично! Теперь начинайте добавлять Zig, плиз. Без него совсем никуда.
Зиг это та же убогая Сишка.
Но если ты так не считаешь, можешь начать добавление.
Вдруг у тебя получится)
|
|1.225, Аноним (225), 17:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати, а где все pacтоxeйтеры?
Медведь, кошкажена, проффессор?
Один 12yoexpert отдувается за всех.
Неужели нечего сказать?))
|
|
|
|2.227, 12yoexpert (ok), 17:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Кстати, а где все pacтоxeйтеры?
до сих пор ухахатываются с клаудфлари, дай передохнуть
|
|
|
|3.233, Аноним (-), 17:38, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ухахатываются
Отлично, говорят смех продлевает жизнь.
Надеюсь все доживут до того момента, как не смогут собрать ядро без раста ☺️
ЗЫ: а дырени в GRUB2 оказались не смешные?
|
|
|
|4.242, 12yoexpert (ok), 18:05, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ЗЫ: а дырени в GRUB2 оказались не смешные?
не знаю, не пользуюсь. тебе, дуалбутчику, виднее
|
|2.235, freecoder (ok), 17:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мне вот интересно, хоть кто-нибудь из хейтеров признает, что поставил не на ту лошадь? Или они до упора будут биться о стену?
|
|
|
|3.241, Аноним (248), 18:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Или они до упора будут биться о стену?
Они же необучаемые.
Ставлю на то, что будет как с systemd и wayland - будут пользоваться всякими убогими васяноподелиями ЛИШЬБЫНЕРАСТ!!1111.
|
|1.245, Аноним (245), 18:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей
Ждать осталось недолго (с)
|
|
|
|2.246, Аноним (248), 18:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ждать осталось недолго (с)
Это вряд ли.
Скорее всего обязательной зависимостью сделают довольно несколько.
Просто будут такая ситуация:
- нам нужны дрова для Х
-- вот дрова - собирайте
- они на расте!
-- других нет))
Но раст будет ну совсем необязательным! Просто сидите без дров))
|