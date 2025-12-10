The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Поддержка Rust переведена из экспериментальных в основные возможности ядра Linux

10.12.2025 08:52

На проходящей в эти дни конференции Maintainers Summit состоялось обсуждение результатов эксперимента по добавлению в ядро Linux возможности разработки компонентов на языке Rust. Собравшиеся участники признали эксперимент успешным и решили перевести поддержку языка Rust в категорию основных частей ядра, сняв с неё метку экспериментальной функциональности.

Три года назад возможность разработки драйверов и модулей на языке Rust была добавлена в ядро 6.1. С тех пор в состав ядра были включены абстракции для разработки на Rust драйверов для GPU, ФС, блочных устройств, сетевых адаптеров и USB-устройств. На языке Rust развивается драйвер Nova для GPU NVIDIA, asahi для GPU Apple AGX, Tyr для GPU ARM Mali, rust_ext2 c ФС Ext2. В состав ядра принята написанная на Rust реализация IPC Binder. Проект RROS развивает real-time подсистему для ядра Linux, написанную на Rust. Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

По мнению сторонников продвижения Rust, данный язык исключает появление большинства ошибок, выявляемых в ядре и вызванных особенностями языка Си (corner case), что позволяет при рецензировании сосредоточиться на логических ошибках и состояниях гонки. Rust помогает избавиться от таких проблем, как обращение к памяти после её освобождения, выход на границу буфера, некорректное освобождение ресурсов при обработке ошибок и забытые проверки возвращаемых кодов ошибок. Применение Rust для нового кода также даёт возможность сократить время разработки, благодаря снижению трудозатрат на отладку и наличию в языке строгих гарантий, выявляющих ошибки на ранней стадии написания кода.

Противники внедрения Rust в ядро считают недопустимым использование нескольких языков программирования в сложных проектах - смешанные кодовые базы усложняют работу мэйнтейнеров, так как ставят их в зависимость от кода на другом языке. Например, при наличии обвязок на Rust разработчики подсистем, написанных на Си, должны учитывать влияние изменений на продолжение работоспособности обвязок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/10498...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 6.18 принята реализация Binder IPC для Android, написанная на Rust
  3. OpenNews: Rust опередил C/C++ по объёму кода, добавляемого в платформу Android
  4. OpenNews: В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust
  5. OpenNews: Мнение Грега Кроа-Хартмана и Кейса Кука о продвижении Rust в ядро Linux
  6. OpenNews: Кризис в продвижении Rust в ядро из-за опасений усложнения сопровождения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64401-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (194) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 09:06, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пропал, пропал калабуховский дом...
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Почему ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(programming_language)
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 10:59, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему ?

    Потому что это кратно усложняет разработку и сопровождение. Код на одном языке и мешанина из нескольких + все это на базе жуткого легаси в миллионы строк. Разница большая.

     
     
  • 4.54, Аноним (54), 11:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Применение rust в ядре ограничено именно поэтому. Иначе бы уже все переписывали и через 10 лет сишного почти не осталось бы. Но мейнтейнеры сейчас против по понятной причине они сишные мейнтейнеры.
     
  • 4.224, Аноним (224), 17:11, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кернел-программисты не способны освоить больше одного языка программирования?
     
     
  • 5.229, Аноним (-), 17:35, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кернел-программисты не способны освоить больше одного языка программирования?

    А ты думаешь, что после 20-30 лет каста к void* легко осилить что-то новое?
    Не, ну кто помоложе еще может, а кто совсем дед - то там без вариантов.

     
  • 5.240, Диды (ok), 17:58, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Кернел-программисты не способны освоить больше одного языка программирования?

    Даёшь brainfuck в ядро!

     
  • 2.36, Аноним (36), 10:43, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какая разница, на чем был разработан бинарник? Хоть в машинных кодах. Непонятна вся эта возня. У меня в относительно небольшом проекте 4 языка программирования применяются.
     
     
  • 3.131, Аноним (131), 13:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот только не в машинных кодах. Это:
    1. Closed source;
    2. Завязка на процессорную архитектуру.
     
  • 3.132, мимоход (?), 13:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница, на каких языках разговаривают в обществе? Хоть на языках жестов. Непонятна вся эта возня. У меня в относительно небольшой семье 4 языка применяются.
     
     
  • 4.244, Аноним (244), 18:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня в относительно небольшой семье 4 языка применяются.

    - Русский.
    - Русский-Матерный.
    - Феня.
    - Капелька английского?

     

  • 1.2, Sm0ke85 (ok), 09:06, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Централизация линукса началась официально...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:11, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И не только линукса
     
  • 2.6, кек (?), 09:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже идет, че вы на один язык то завязались.
     
  • 2.9, Аноним (54), 09:22, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Как язык её начал? До этого централизации небыло?
    Linux Foundation и Линус как фактический диктатор в одном лице это была не централизация?

    Мир сортов gnu hard/bsd* вас заждался, там столько драйверов не написано...

     
  • 2.24, Аноним (24), 10:14, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Назовёте процент коммитов от сообщества? Ставьте GNU Hurd. Что, не можете пользоваться? Драйверов нет? Напишите.
     
     
  • 3.136, Аноним (131), 13:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть RYF-железо, для него есть.
     
  • 3.149, Ilnarildarovuch (?), 13:32, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть BSD
     
  • 2.67, Анонимусс (?), 11:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Централизация линукса началась официально

    То ли дело, когда ядро было прибито к одному языку, причем довольно протухшей версии, и к одному pacово-верному гнутому компилятору и его ЕЕЕшным экстеншенам. Причем ушли годы на то, чтобы избавиться от гнуракового вендорлока и позволить собирать ядро свободным компилятором.

    Вот это была настоящая децентрализация!))

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:09, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Как же так? Местные эксперты же говорил, что раст скоро выбросят.
     
     
  • 2.14, анондирован (?), 09:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Rust сдувается судя по популярности в рейтингах языков программирования (TIOBE, PYPL, IEEE) (на уровне статистической погрешности) поэтому только лоббирование на запрет C и C++ через госорганы и осталось проиграв во всем остальном.
     
     
  • 3.16, анонимус (??), 09:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дайте угадаю, лангуаге оф 2025 из PERL!!!
     
  • 3.38, Аноним (36), 10:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже те "госорганы",  которые топят за Раст на уровне рекомендаций, никакие другие языки не запрещают.
     
     
  • 4.137, Аноним (131), 13:20, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего АНБ пела? "Не использовать небезопастные языки."
     
  • 3.41, 12yoexpert (ok), 10:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Rust сдувается судя по популярности

    ложь, он никогда и не надувался. не нужно воспринимать рекламу изо всех щелей как показатель популярности

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:17, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    подумаешь будет больше отказов в обслуживании и паник, зато память не утечет.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:05, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметь, что CVE зовутся CVE, а не например RVE.
     
     
  • 3.139, Анонимы мы (?), 13:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инклюзивный народ еще занят более важной борьбой с master в гитах.
     
  • 2.32, 12yoexpert (ok), 10:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с чего ты взял, что не утечёт? маркетинговые буклеты?

    и таки раст жрёт столько памяти, что это само по себе можно считать утечкой

     
     
  • 3.141, Rev (ok), 13:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты перепутал его с Go.
     
     
  • 4.154, 12yoexpert (ok), 13:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 3.207, Аноним (207), 16:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст жрёт столько же памяти сколько C, ибо аллокатор там такой же, GC нет, и работа с памятью полностью эквивалента.
     
     
  • 4.243, 12yoexpert (ok), 18:06, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бред какой-то
     
  • 2.49, Бубенчик (?), 10:58, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Память в хрусте очень даже течёт. Зато "безопастно"!
     
     
  • 3.109, Аноним (109), 12:43, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Память в хрусте очень даже течёт

    Память течет, но не утекает.
    Чувствуешь разницу?))

    Аппу может кильнуть oom-киллер, но твои секреты не утекут хз куда.
    Поэтому да, безопасно.

     
     
  • 4.143, Аноним (131), 13:26, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только килять придётся и kernel, потому как и там буудет текучий Раст. Будем перезагружать сервера раз в две недели. Тут многим нравится какввенде.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:27, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

    Пока что.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как станет обязательной так все, мир на попалам треснет.
     
     
  • 3.34, ИмяХ (ok), 10:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мир треснет пополам, когда сделают системду обязательной и вайланд.
     
     
  • 4.39, 12yoexpert (ok), 10:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет, он треснет напополам, когда раст сделают обязательным, как и написано выше
     
     
  • 5.147, Аноним (131), 13:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то, и другое способно расколоть Мир. Что произойдёт первым - от того и треснет.
     
  • 4.161, Опять (?), 13:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве щас мир не правильный ?
     
  • 3.163, Опять (?), 13:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотел написать "Попильный" ох и затейники на уровне Т9 пытаются исправлять
     

  • 1.12, IMBird (ok), 09:42, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Активность успешно имитируется, системные требования растут и продажи подписок на ассистентов программиста тоже демонстрируют положительную динамику. Все при делах, а кто бухтит – тот китайский очкастый шпион и против развития.
     
     
  • 2.79, Кошкажена (?), 11:54, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тот китайский очкастый шпион

    Но китайцы тоже раст используют...

     
     
  • 3.86, Аноним (-), 12:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Но китайцы тоже раст используют...

    Так китайцы явно не дураки.
    Им янки и прочие западники просто подарили кучу софта (спасибо опенсорсу).
    Они просто берут рабочие решения нашару и используют для строительства своей Империи Си (хехе, хороший каламьур получился)


     
     
  • 4.160, Аноним (160), 13:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Им янки и прочие западники просто подарили кучу софта (спасибо опенсорсу).

    им как раз это и нужно, чтобы вы так и думали, а на деле куча дырявого софта :)

    пс: а кентайцы тоже не дураки, какой привет, такой ответ.

     
  • 4.205, Аноним (26), 15:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >используют для строительства своей Империи Си

    https://opennet.ru/58613-realme
    https://opennet.ru/63884-firewall

     
  • 4.236, Кошкажена (?), 17:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но китайцы тоже раст используют...
    > Они просто берут рабочие решения нашару и используют для строительства своей Империи Си

    Как бы не рухнула с треском у них империя, зная многие их технические поделия.

     
     
  • 5.237, Аноним (237), 17:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> используют для строительства своей Империи Си
    > Как бы не рухнула с треском у них империя, зная многие их технические поделия.

    Ну рухнет и рухнет.
    Первый раз, что ли? (с)


     
  • 2.183, Советский честный человек (?), 14:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это называется капитализм. Именно за это маданили в 2004-2014 нпбратья и именно на это (на жвачку) обменяли единственное справедливое в мире государство — СССР.
     
     
  • 3.186, Аноним (160), 14:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > единственное справедливое в мире государство

    На досуге, может своих найдете

    //ru.openlist.wiki/

     

  • 1.13, Аноним (13), 09:44, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.15, анондирован (?), 09:48, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Так программы на Rust напичканы "unsafe" блоками и cve-rs "allows you to introduce common memory vulnerabilities (such as buffer overflows and segfaults) into your Rust program in a memory safe manner." никто не отменял :)
     
     
  • 2.52, Аноним (26), 11:00, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://rust-lang.org/ru/
     
  • 2.152, Аноним (131), 13:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И minners, спрятанные в crates.io, кстати, тоже никто не сможет отменить.
     
  • 2.217, Аноним (217), 16:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cve-rs более не компилируется на новом расте
     
     
  • 3.226, Аноним (-), 17:15, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > cve-rs более не компилируется на новом расте

    Чо серьезно?
    НЕЕЕЕЕТ! Прошла эпоха!!
    Сколько раз на нее ссылались войны-супротив-раста!

     

  • 1.17, Аноним (17), 09:49, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:11, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > rust_ext2

    ого! Где мои 16 лет? :)
    я помню как ext2 помог мне переехать с alt-2.0 на alt-2.2... просто свет дома рубанули...

     
     
  • 2.28, Аноним (54), 10:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >альт

    Так вот кто тут оценивает rust в ядре...

     
  • 2.199, Аноним (131), 15:30, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только теперь ФС накроется безопастно.
     

  • 1.33, ИмяХ (ok), 10:39, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>сосредоточиться на логических ошибках и состояниях гонки. Rust помогает избавиться от таких проблем, как

    Меняем одни ошибки на другие. Почему бы сразу не начать писать на языке, который гарантирует безопасность логических ошибок и состояний гонки?

     
     
  • 2.35, 12yoexpert (ok), 10:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Меняем одни ошибки на другие

    ложь, не меняем

    вендорлочимся. всё. и только.

     
  • 2.45, Аноним (36), 10:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > безопасность логических ошибок

    помогает снизить только квалификация разработчика.

     
     
  • 3.60, Аноним (-), 11:20, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, типа сейчас в ядре прям сильно квалифицированные пишут.
    Кого корпа наймет, тот и будет писать 90% кода, который добавляют в ведро.

    Так что если вы не попадаете в оставшиеся 10% "индивидуал-ов/ок" то просто закройте варешку и не указывайте тем, кто код пишет, как работать.

     
     
  • 4.223, Аноним (131), 17:10, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Почему бы сразу не начать писать на языке, который гарантирует безопасность логических ошибок и состояний гонки?

    Что за язык?

     
  • 2.59, Анонимусс (-), 11:18, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему бы сразу не начать писать на языке, который гарантирует
    > безопасность логических ошибок и состояний гонки?

    А у вас есть такой язык??? Почему же вы никому не сказали?!
    Я тут где-то расписывал, сколько стоила формальная верификация seL4 микроядра.
    И цифры там весьма печальные...

    Так что если бы у вас бы язык, который гарантирует (именно гарантирует) отсутствие логических ошибок и состояний гонки, то вы бы уже были миллиардером.

     
     
  • 3.63, ottepel84 (?), 11:24, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Idris, Lean4
     
     
  • 4.68, Анонимусс (-), 11:30, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Idris, Lean4

    Отлично!
    Когда напишите ядро хотя бы уровня редсдоха, приходите и показывайте.
    Встретимся лет через десять?))

     
     
  • 5.71, ottepel84 (?), 11:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом нейронок не исключенно. Это генерация без галлюцинаций, в языках где принципиально сложно говнокодить даже без верификации.
     
     
  • 6.117, Анонимусс (?), 12:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С учетом нейронок не исключенно. Это генерация без галлюцинаций,
    > в языках где принципиально сложно говнокодить даже без верификации.

    Я только за.
    Сделайте пример, покажите это заинтересованым.
    И возможно через N лет в ядро будет добавляться идрис.

     

  • 1.43, Аноним (43), 10:47, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как только Rust станет обязаловкой будем форкать ядро Linux, а пока пусть ржавеет. Вот к примеру: librsvg заржавел, а вместе с ним и весь GNOME, но есть старый сишный вариант librsvg который позволяет собирать MATE, LXDE, XFCE без Rust.
     
     
  • 2.46, Аноним (54), 10:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >фоткать ядро

    Пoпка не треснет от натуги?

     
     
  • 3.98, Аноним (43), 12:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Форк Libre Linux не первый год существует, его разработчики удаляют проприетарные блобы из ядра Linux. Вместо блобов аналогично можно код на языке Rust удалять.
     
     
  • 4.108, Аноним (109), 12:36, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > его разработчики удаляют проприетарные блобы из ядра Linux.

    И после этого ядро становится неработоспомобным.

    > Вместо блобов аналогично можно код на языке Rust удалять.

    Можно. И получите точно такое же неработоспособоне ядро :)

     
     
  • 5.213, Аноним (213), 16:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И после этого ядро становится неработоспомобным.

    Ложь

    > Можно. И получите точно такое же неработоспособоне ядро :)

    Ложь

     
  • 3.204, Аноним (131), 15:44, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чё за проблема сделать git clone ?
     
     
  • 4.249, Аноним (-), 18:52, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чё за проблема сделать git clone ?

    Ну... даже не знаю как намекнуть...
    Форк это не только сделать clone.
    А еще баги исправлять. Изменения бекпортить.
    Возможно даже что-то новое писать! Но это не точно.

     

  • 1.47, Аноним (48), 10:53, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где-то раздался вой луддитов (с). Народ, если вам не нравится раст и политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не обещал? Мир меняется, с ним меняются и технологии. Кто не способен приспособиться, тот отправляется на помойку. Очевидно же.
     
     
  • 2.50, пох. (?), 10:59, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и
    > стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть

    ты-то уже четыре ядра на пяти разных удобных языках написал?

    > попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не

    поэтому переходите на винду. Там тоже ничего не обещали, но и шва6одку не впаривали хотя бы.

     
     
  • 3.58, Аноним (48), 11:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ты-то уже четыре ядра на пяти разных удобных языках написал?

    Я пользуюсь тем что есть и меня всё устраивает. А кого не устраивает, тот пилит собственные проекты, тот же Redox например. Как показывает практика, вполне посильная задача даже для небольшой команды, если конечно заниматься делом, а не трепать языком на форумах круглосуточно.

    > Там тоже ничего не обещали, но и шва6одку не впаривали хотя бы.

    А вы и рады были халяве, ага. А теперь плачете, "ой, надули, нагло обманули", хотя даже дети знают что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поделом.

     
     
  • 4.72, пох. (?), 11:35, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    омнономном, ога но это почему-то не ты жаль что результат нахрен никому не нуж... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Где-то раздался вой луддитов (с). Народ, если вам не нравится раст и
    > политикака линукса, в чём проблема написать собственное ядро с блэкджеком и
    > стриптизёршами, на любом удобном языке? Что за радость бегать и ныть
    > попусту, при том что вам собственно говоря никто ничего и не
    > обещал? Мир меняется, с ним меняются и технологии. Кто не способен
    > приспособиться, тот отправляется на помойку. Очевидно же.

    А ты получается не луддит? А в чем именно? В том, что просто пользуешься кем-то написанным кодом?

     
     
  • 3.94, Анонимусс (?), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А в чем именно?

    Как минимум потому, что не отрицает прогресс и не топит за использование dыpявoгo языка из 70х.

    > В том, что просто пользуешься кем-то написанным кодом?

    А типа вы не просто пользуетесь сишным кодом ядре)))

     
     
  • 4.111, Аноним (53), 12:49, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А типа вы не просто пользуетесь сишным кодом ядре)))

    Дак у меня работа такая - фиксить в ядре баги и отсылать патчи мейнтейнам. Нет, это не шутка. А еще syzkaller'ом гонять ядро и находить баги, делать патчи и опять отправлять мейнтейнерам.

     
     
  • 5.116, Аноним (109), 12:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нет, это не шутка.

    Конечно не шутка. Ты это пишешь абсолютно серьезно.
    И мы все разумеется тебе верим, Аноним (53).
    Потому что как же можно не поверить анониму.

     
     
  • 6.121, Аноним (53), 13:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если бы ты занимался сертификацией ОСей, то был бы в курсе этого процесса.
     
     
  • 7.157, Аноним (-), 13:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно-конечно, я ж не спорю.
    Вот я сертификацией не занимаюсь, так по выходным летаю на луну и обратно.
    И да, это не шутка.
    Тут каждый второй аноним просто гений.
     
  • 2.57, Аноним (57), 11:11, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пока только пронзительное подтявкивание шакалов со стороны ...... слышу.
     

  • 1.55, Фонтимос (?), 11:10, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это просто отличная новость, наконец! Линус ты топчик!
     
  • 1.56, Аноним (57), 11:10, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust в ядро можно: там ни динамическая линковка не требуется, ни crates ... надеюсь не найдётся дебилов, которые crates в ядерные драйвера потащат, иначе всё это дерьмо станет жрать память как не в себя...
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 11:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруф?
     
  • 2.153, Аноним (131), 13:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найдутся. Как не в себя жрать это ещё цветочки, ягодки на вкус и цвет в crates.io будут содержаться. CVE отдыхают. Да уже нашли несколько.
     
  • 2.208, Аноним (207), 16:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притащим, не сомневайся. Потому что нормальный софт пишется модульно, ФС например оформляется в виде крейта, тогда её можно и в linux притащить и органично подключить между блочными и VFS слоями, и во фряху (да, там тоже добавляется rust), и в эмулятор, и я себе в bare metal приложуху её притащу.
     

  • 1.66, Аноним (66), 11:27, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично, Линукс становится еще безопаснее!
     
     
  • 2.146, Ilnarildarovuch (?), 13:29, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-а
     

  • 1.73, Аноним (73), 11:39, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У *BSD поклонников скоро прибавится
     
     
  • 2.81, Аноним (54), 11:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А можно сразу поклонником становиться или сначала драйверы себе написать?
     
     
  • 3.83, Anonymouse (?), 12:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете начинать поклоняться хоть сразу сейчас
     
  • 3.142, Ilnarildarovuch (?), 13:26, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу, естественно
     
  • 2.209, Аноним (207), 16:22, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.78, Аноним (78), 11:54, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Компилятора, кроме того, что идёт с дырявым cargo. Это катастрофа, если это будет включено в билд процесс теперь. Но я уже и так одной ногой в OpenBSD.
     
     
  • 2.91, Anonymouse (?), 12:15, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пройдёмте в ТГ. Там не токсично.
     
  • 2.95, Анонимусс (?), 12:20, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.80, Аноним (80), 11:55, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Раст - это трёхколёсный велосипед, который тянет за собой на верёвочке большой дядя, а ты можешь только немного подкручивать педальки и подруливать. Зато не разобьёшься. Си - это трюковый велик без седла. На нём ты можешь делать что угодно и гнать с любой скоростью. Но при этом есть ненулевая вероятность свернуть себе шею… Выбирайте.
     
     
  • 2.84, Аноним (109), 12:02, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Си - это трюковый велик без седла.

    Да, сишники любят велосипеды без седла) Все потому что обожают dыpeни!
    А заодно и без тормозов, и чтобы колесо было деревянное оббитое жестью.

    > На нём ты можешь делать

    любую х=ню

    > и гнать с любой скоростью

    прямо в кювет.

     
     
  • 3.93, Аноним (93), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > любую х=ню

    Это от твоих творческих способностей зависит.
    > прямо в кювет.

    Это от твоих навыков программирования зависит.

     
     
  • 4.113, Аноним (109), 12:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это от твоих навыков программирования зависит.

    Ога, "это просто неправильные сишники" (с)
    А по факту диды с 30+ лет опыта бракоделия на сишечки точно также выходят за границы массива, делают use-after-free и прочие тикипал си баги.

     
     
  • 5.122, Аноним (160), 13:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > точно также выходят

    не точно также, а так надо!

     
  • 4.210, Аноним (207), 16:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это от твоих навыков программирования зависит

    Как показывает практика, это зависит от навыков всего сишного поголовья, я они таковы, что RCE допускают и в P99.

     

  • 1.90, Витюшка (?), 12:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Противники против нескольких языков...и далее много красивых слов.

    Эти же противники добавляют кучу кода на Perl и Python в утилиты в репозиторий ядра. Там кажется одна форматилка кода 7000 строк на Perl.

     
     
  • 2.112, Аноним (112), 12:51, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомневаюсь что это те же люди. Скорее наоборот, раст тянут те же, кто тянул питон и перл
     

  • 1.96, Аномалии (?), 12:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не зря начал уже учить Rust. Пока нравиться, а там посмотрим. Намного приятней чем Go
     
     
  • 2.100, Аноним (-), 12:23, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не зря начал уже учить Rust. Пока нравиться, а там посмотрим.

    Рад за тебя. Лишние знания не помешают, особенно если речь про второй язык в ядре.

    > Намного приятней чем Go

    Немного странное сравнение.
    У гошки область слегка другая.. но ок)


     
     
  • 3.104, Аномалии (?), 12:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У гошки область слегка другая.. но ок)

    Да знаю я, просто Rust можно использовать везде, не только системщина, а Go может только в своей нише

     
     
  • 4.214, Аноним (213), 16:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит за Go ты не брался. Его то же можно использовать везде.

    Ну как - везде где и rust.

    Вот только у Go есть своя ниша, а у rust пока нет.

     
     
  • 5.250, Аномалии (?), 19:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит за Go ты не брался. Его то же можно использовать везде

    Да, ты прав. Брался, но потом бросил, не понравилось. Немного не так выразился. Гошку тоже можно везде, но в системщине Раст порвет Гошку как тузик грелку. Все таки Гошка не для системщины создавалась

    > Вот только у Go есть своя ниша, а у rust пока нет

    Rust ниша - это замена СИшного костыльного легаси и многие отчёты крупных корпораций это доказывают

     
  • 2.102, Аноним (43), 12:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй пробутстрапить компилятор Rust с GCC 15 до последней версии. Вся симпатия улетучится.
     
     
  • 3.106, Аноним (70), 12:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем?
     
     
  • 4.168, Аноним (131), 13:58, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы против опенсорса?
     
     
  • 5.190, Аноним (70), 14:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я против шизофрении.
     
     
  • 6.200, Аноним (160), 15:32, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    значит - против ветра :)
     
  • 6.201, Аноним (131), 15:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит, против.
     
  • 3.248, Аноним (248), 18:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй пробутстрапить компилятор Rust с GCC 15 до последней версии.

    Вас с ЭТИМ с пронхаба выперли и вы пришли сюда?
    Даже тут настолько извращуг не любят. Идите на лорчик.

     
  • 2.103, Аноним (93), 12:26, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не зря вовремя ушёл из ядра - токсичное комьюнити, а теперь ещё вместо лёгкого и изящного Си этот монстр Раст...
     
     
  • 3.118, Аномалии (?), 12:59, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > изящного Си

    Ага, с костылями вроде goto и регулярными дыренями

     
     
  • 4.215, Аноним (53), 16:38, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем тебе goto не угодил? Это ж обычный JMP в асме
     

  • 1.99, Витюшка (?), 12:22, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В принципе состояние и уровень IT и разработки в РФ виден по комментариям к Rust новостям.

    Тут тебе и теории заговоров, и АНБ, и централизация (выкидывание российских процессоров и отказ в принятии патчей от российских разработчиков - это, конечно, была не централизация и настоящая ш.вабодка).

    Теперь у меня есть достойная альтернатива - включать РенТВ или читать комментарии.

     
     
  • 2.107, Аноним (-), 12:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В принципе состояние и уровень IT и разработки в РФ виден по комментариям к Rust новостям.

    В РФ остался уровень разработки О_о?

    > Тут тебе и теории заговоров, и АНБ,

    Уверен, что и в американском интернете можно найти подобные теории заговора про раст.

    > и централизация (выкидывание российских процессоров и отказ в принятии патчей от российских разработчиков - это, конечно, была не централизация и настоящая ш.вабодка).

    А как до этого др--ли на Великодушного Диктатора!
    Как палец облизывали, который он нвидии показывал...

    > Теперь у меня есть достойная альтернатива - включать РенТВ или читать комментарии.

    Думаю РенТВ лучше - там хотя бы народ за денежку несет чушь.
    А тут поехавшие на абсолютно серьезных щах порят чушню.


     
     
  • 3.123, Аноним (160), 13:05, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А тут поехавшие на абсолютно серьезных щах порят чушню.

    а чем сишники от растовиков то отличаются? и те и те порят чушь. ЯП есть чушь полная, когда достаночно асм. Компиляторы у них умные, ЫЫ заменят погромистов :)) Я бы сказал бы, рентиви тут отдыхает, у них мозгов на такие фантазии не хватает.

     
     
  • 4.129, Аноним (-), 13:13, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда достаночно асм

    Угу, зачем покупать готовый цемет, если можно пойти накопать песка и щебня...
    Хлеб тоже не нужен, можно пойти в поле собрать пшеничку, помолотить...
    Времени потраченного не жалко будет?

     
     
  • 5.165, Аноним (160), 13:56, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы тоже с озона бетон заказываете Строй-контроль - сила Противоречиво звучи... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.195, Аноним (195), 15:18, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.101, Аноним (109), 12:24, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати, забавно описаны аргументы сторонников и противников.

    Сторонники: оно убирает целые классы ошибок, сокращает время разработки, дает гарантии.

    Противники: диды не могут осилить два языка, мейнтейнерам становится тяжелее, пyk-cpeньк

     
     
  • 2.105, Аноним (93), 12:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > оно убирает целые классы ошибок, сокращает время разработки, дает гарантии

    Ничего оно не убирает и не гарантирует, уже проскочило несколько постов о том, как Раст облажался, а то ли ещё будет...
    > диды не могут осилить два языка, мейнтейнерам становится тяжелее

    "Диды" могут всё, они уже доказали это не словом, а делом создав мир современного IT на Си. Просто никто не хочет лезть в ловушку.

     
     
  • 3.110, Аноним (-), 12:45, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забористый копиум У гугла все получается - Для кода на Rust зафиксировано в 4 ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.114, Аноним (112), 12:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Возможно дело в неосиляторах?

    О том и речь, что никто этот раст не осилит. Кто-то не сможет, а те, кто могут, просто не захотят.

     
     
  • 5.120, Аноним (-), 13:00, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > О том и речь, что никто этот раст не осилит.

    Кто эти "никто" ??
    Вон в ядре биндер переделали. Значит кто-то осилил.
    Предположу что это не рокет-сайнс (Гугл умудряется переучивать ГОшников на раст!) и найдутся еще осилившие.

    > Кто-то не сможет,

    Тогда они будут продолжать писать на СИшке.

    > а те, кто могут, просто не захотят.

    С чего вдруг?

     
     
  • 6.125, Аноним (160), 13:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вон

    Да ради Бога, плати и я тебя хоть на марс отправлю на одном питоне.

     
     
  • 7.133, Аноним (-), 13:15, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так и платят.
    Корпы это 90% кода которое добавляется в ядро.
    Так что и будут платить, и будут добавлять.

    Подозреваю что против выступают только васяны и подвальные какеры, которые как не-мамонты на халяву пишут в ядро.

     
     
  • 8.169, Аноним (160), 14:04, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а в чем проблема, проблема только - п длу или нет , эскортницам ведь тоже пл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.188, Аноним (237), 14:48, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага А бл-ям нет Они совершенно бесплатно дают направо и налево Но при этом п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.193, Аноним (160), 15:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабом быть не запретишь, и такие имеют право на существование Ну закон денег ни... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.196, Аноним (-), 15:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен Раб не будет задаваться вопросом а почему я должен впахиват... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.206, Аноним (160), 15:53, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решение принимает - тот кто платит Ну да, есть и консольщики И кто должен реша... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.228, mos (??), 17:35, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 14.238, Аноним (160), 17:51, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 14.239, Аноним (160), 17:53, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.124, Аноним (93), 13:06, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Забористый копиум)

    Большой специалист по копиуму?)

    > У гугла все получается:

    Гугл насвиситит, больше слушай корпорастов, у них всегда "всё хорошо, прекрасная маркиза"...

    > Да-да, а если бы они строили дома, то тот самый мир разрушил первый же дятел

    Пока не разрушился, всё на Си крутится - весь Интернет, весь embedded.

    > Странно, ментенеры ядра как раз "за".

    Ага, и называют это "раковой опухолью", а так да, "за" =)

     
     
  • 5.127, Аноним (160), 13:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ага, и называют это "раковой опухолью", а так да, "за" =)

    поверь, современным старикам пох*р, что у них рак, все равно не лечится :)) А вот юные растодрочеры с ветром борются, их надо по головке гладить, чтобы не так больно было.

     
  • 4.135, Аноним (48), 13:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Большую часть существования цивилизации строили из овна и палок (саманный кирпич, мазанки). Но это не повод так делать сейчас

    Почему это? Саманный кирпич дешевле и теплей. Вполне годная альтернатива кирпичу. Всегда забавляло как люди строят дома "на века" словно жить 1000 лет собираются, а потом эти хаты стоят пустые и разрушенные. До революции тоже любили строить себе роскошные усадьбы, и где сегоня те люди и те особняки? ))

     
     
  • 5.144, Аноним (-), 13:28, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про дешевле я еще поверю А про теплее Коэффициент теплопроводности от 0,1 до... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.158, Аноним (48), 13:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В странах где таких революций не было?)

    Таких стран нет, все сколько-нибудь значимые государства переживали революции и войны. Но даже без революций постройки постоянно продаются, перестраиваются, просто сносятся при расширении городов и т.д., поэтому совершенно наивно думать что двой дом простоит хотя бы 200 лет. Если какие-то постройки и сохраняются, то они как правило давно находятся в муниципальной собственности и первоначальным владельцам не принадлежат.

    > Да хотя бы 50, чтобы не париться с подмазыванием и ремонтами

    С какими ремонтами? раз в десять лет штукатурку обновить? Деревянные дома требуют гораздо больше внимания, но от деревянного строительства почему-то никто не отказывается ни у нас ни на Западе, где вообще из г*на и палок дома строят и нормально себя чувствуют.

     
     
  • 7.166, Аноним (-), 13:57, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спецом написал такой революции По какой-то причине у бриташек, французов и др... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.171, Аноним (160), 14:10, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и Си ведь в свою эпоху был заменитель овна и палок если тут допустить, что о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.182, Аноним (237), 14:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Я не спорю что в момент появления СИ был весьма хорош для замены и переписыв... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.189, Аноним (160), 14:50, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строится один раз и на веки, пока производят соответствующий ЦПУ За весь этот п... текст свёрнут, показать
     
  • 8.181, Аноним (48), 14:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть про 20 Никогда не знаешь как твоя судьба сложится, причём независимо от... текст свёрнут, показать
     
  • 5.170, Аноним (160), 14:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и где сегоня те люди и те особняки?

    тебе адрес скинуть одной такой на берегу Черного моря за целый лярд? Тебе и твоим предкам думаю спасибо надо сказать, "строитель коммунизма".

     
  • 2.216, Аноним (213), 16:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем жы ты так обсираешься, говоря про дидов.

    Это какое-то психологическое расстройство?

     
  • 2.222, Аноним (131), 17:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот насчёт сокращает время разработки, это весьма сомнительно. Чекер боровов вынудит вас увеличить время разработки.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (27)

  • 1.115, Аноним (-), 12:53, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У новости плохой заголовок.
    Предлагаю изменить его на

    "Эксперимент по добавлению Раста в ядро предсказуемо завершился. Мейнтейнеры ликуют!"

    Ну чтобы слегка подсластить горькую пилюлю.

     
  • 1.128, Аноним (128), 13:09, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проект RROS развивает real-time подсистему для ядра Linux, написанную на Rust.

    это не подсистема линукс а второе ядро работающее совместно с ним перехватывая прерывания, такой подход был популярен до появления гипервизоров, короче они ксеномай переписали на раст

     
  • 1.130, mos87 (ok), 13:14, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот и ядро захватывают активисты

    одна надежда, что пд Растическая Идеология сдохнет раньше, чем они смогут пустить щупальца

     
     
  • 2.234, freecoder (ok), 17:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один финский активист, который продвигает Rust в ядро, когда-то это ядро и написал. Так что давно уже захватили.
     

  • 1.138, sena (ok), 13:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данный язык исключает появление большинства ошибок, выявляемых в ядре и вызванных особенностями языка Си

    А ведь это куда более сильное заявление, чем изначальное "снижает вероятность ошибок работы с памятью, приводящих к дырам в безопасности". Тут уже речь вообще про большинство ошибок.

     
     
  • 2.150, Аноним (-), 13:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А ведь это куда более сильное заявление, чем изначальное "снижает вероятность ошибок работы с памятью, приводящих к дырам в безопасности". Тут уже речь вообще про большинство ошибок.

    Так большинство ошибок это и есть проблемы с памятью в связи с к̶о̶р̶я̶в̶о̶с̶т̶ь̶ю̶ особенностями языка Си.

    cvedetails.com/vendor/33/Linux.html
    Memory Corruption - 3171
    Overflow          - 410

    Вон Грег высказался в свое время
    As someone who has seen almost EVERY kernel bugfix and security issue
    for the past 15+ years ...
    The majority of bugs (quantity, not quality/severity) we have are due to
    the stupid little corner cases in C that are totally gone in Rust.

    lore.kernel.org/all/2025021954-flaccid-pucker-f7d9@gregkh/

     
     
  • 3.194, sena (ok), 15:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> А ведь это куда более сильное заявление, чем изначальное "снижает вероятность ошибок работы с памятью, приводящих к дырам в безопасности". Тут уже речь вообще про большинство ошибок.
    > Так большинство ошибок это и есть проблемы с памятью в связи с

    ...
    > cvedetails.com/vendor/33/Linux.html

    Ты приводишь ссылку на уязвимости. Так и написали бы про уязвимости. Но написано же про ошибки вообще, а не про cv...

    Уязвимости это капля в море всех ошибок вообще.

    А ты тоже хорош, поддерживаешь эту подмену понятий...

     

  • 1.148, Ilnarildarovuch (?), 13:30, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Время BSD!
     
     
  • 2.180, Советский честный человек (?), 14:26, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. BSD если использовать в качестве десктопой ОС, тянет за собой половину линекса и прочего XDG'шного хлама.
     
     
  • 3.203, Аноним (131), 15:38, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я что-то и в Линуксе это XDG не ставлю. Даже не знаю, для чего оно.
     
  • 2.231, freecoder (ok), 17:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD следующая.
     

  • 1.164, Аноним (131), 13:52, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что мы паримся, народ? Ну запонадобится какой модуль, который написан на Раст, попросим какого-нибудь чата, сконвертирует на C.
     
     
  • 2.211, Аноним (207), 16:27, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попроси чтоб ядро тебе написал и поддерживал, чего стесняться-то.
     

  • 1.173, Аномалии (?), 14:12, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Диды писавшие на асм, наверное в то время тоже были против внедрения Си. Теперь Диды пишущие на Си против внедрения Rust. Но как бы Диды не упирались, а будущая разработка за новым поколением с более эффективными языками программирования
     
     
  • 2.175, Аноним (93), 14:20, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Диды писавшие на асм, наверное в то время тоже были против внедрения Си

    Нет, Си быстро и органично вошёл в мир IT, без какого-либо специального пропихивания, пиара и проплат.

     

  • 1.174, Аномалии (?), 14:19, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если почитать статьи тех Дидов, когда придумывали Си и Юникс, то создаётся впечатление, что тогда все было что-то типа этого "Куяк, куяк и в продакшн"

    Потом когда Диды все осознали и выпустили Plan 9 (более продуманное решение), то уже было поздно

     
     
  • 2.212, Аноним (212), 16:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так всегда. Пока ты продумываешь архитектуру, конкурент захватывает юзербейс. И вот у него уже юзеры, драйвера, деньги корпоратов. А у тебя архитектура.

    Но с табами в мейкфайлах особенно хорошо вышло.

     

  • 1.179, Аномалии (?), 14:25, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дедушка Линус делал также. По быстрому накидал и как обычно "куяк, куяк и в продакшн". А теперь этот монолитный монстр раздулся до совсем неприличных размеров. Там наверно уже и сами мейнтейнеры с трудом ориентируются
     
  • 1.191, Аноним (191), 15:01, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Теперь начинайте добавлять Zig, плиз. Без него совсем никуда.
     
     
  • 2.192, Аноним (-), 15:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отлично! Теперь начинайте добавлять Zig, плиз. Без него совсем никуда.

    Зиг это та же убогая Сишка.
    Но если ты так не считаешь, можешь начать добавление.
    Вдруг у тебя получится)

     
     
  • 3.202, Аноним (131), 15:36, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.225, Аноним (225), 17:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а где все pacтоxeйтеры?
    Медведь, кошкажена, проффессор?
    Один 12yoexpert отдувается за всех.

    Неужели нечего сказать?))

     
     
  • 2.227, 12yoexpert (ok), 17:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кстати, а где все pacтоxeйтеры?

    до сих пор ухахатываются с клаудфлари, дай передохнуть

     
     
  • 3.233, Аноним (-), 17:38, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ухахатываются

    Отлично, говорят смех продлевает жизнь.
    Надеюсь все доживут до того момента, как не смогут собрать ядро без раста ☺️

    ЗЫ: а дырени в GRUB2 оказались не смешные?

     
     
  • 4.242, 12yoexpert (ok), 18:05, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ЗЫ: а дырени в GRUB2 оказались не смешные?

    не знаю, не пользуюсь. тебе, дуалбутчику, виднее

     
  • 2.232, Аномалии (?), 17:37, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 3.247, Аноним (248), 18:21, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.235, freecoder (ok), 17:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне вот интересно, хоть кто-нибудь из хейтеров признает, что поставил не на ту лошадь? Или они до упора будут биться о стену?
     
     
  • 3.241, Аноним (248), 18:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Или они до упора будут биться о стену?

    Они же необучаемые.
    Ставлю на то, что будет как с systemd и wayland - будут пользоваться всякими убогими васяноподелиями ЛИШЬБЫНЕРАСТ!!1111.

     

  • 1.230, Аноним (230), 17:37, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.245, Аноним (245), 18:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей

    Ждать осталось недолго (с)

     
     
  • 2.246, Аноним (248), 18:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждать осталось недолго (с)

    Это вряд ли.
    Скорее всего обязательной зависимостью сделают довольно несколько.
    Просто будут такая ситуация:
    - нам нужны дрова для Х
    -- вот дрова - собирайте
    - они на расте!
    -- других нет))

    Но раст будет ну совсем необязательным! Просто сидите без дров))


     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру