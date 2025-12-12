Выпуск Rust 1.92. Rust-проекты для GUI, sandbox-изоляции и создания прошивок

4.30 , Анонимусс ( ? ), 14:52, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сам то пробовал не делать этих выходов за границы и т.д.? Так все пробовали.

Ни у кого не получилось ☺️

Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.

5.34 , Аноним ( 24 ), 14:57, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Так все пробовали.

> Ни у кого не получилось ☺️ видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка. > Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си. Ну значить колеки, а нормальные диды такой хней не занимаются.

6.39 , Аноним ( 39 ), 15:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка. Да, но нет.

У нас нож без ручки.

Полная свобода отрезать себе палец)

>> Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.

> Ну значить колеки, а нормальные диды такой хней не занимаются. А других дидов у нас нету.

Если хотим недырявое ядро, то тут вариантов не много, к сожалению.

7.57 , Аноним ( 24 ), 15:26, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если хотим то делаем сами, флаг в руки и шапку вверх, с криком "ура".

8.60 , Аноним ( - ), 15:31, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так и делаем Мы хотим внедрить раст - и внедряем Если бы не копротивление дидо... 9.65 , Аноним ( 24 ), 15:38, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать лол, кек, ну шо там растовики уже плачут и ждут грантов ... 6.91 , Аноним ( 91 ), 16:09, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка. Вот только самураев настоящих сейчас нет, они исчезли не выдержав конкуренции уступив место более эффективной современной армии. Можно «играть в самураев» в качестве хобби, так же как в рыцарей в латных доспехах или строить хижины из пальмовых ветвей. Но практической пользы в этом нет. Сейчас можно программировать на коболе, а для фортрана и дельфей даже компиляторы обновляют, но смысла что-то новое на них писать ноль. Так же и на c/c++ начинать новый проект сейчас нет смысла никакого. Они остаются за бортом истории. Раст уделывает их по всем параметрам, не имея никаких заметных минусов и имея веские плюсы. Он просто современнее и эффективнее

7.94 , Аноним ( - ), 16:15, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сейчас можно программировать на коболе, а для фортрана и дельфей даже компиляторы обновляют, но смысла что-то новое на них писать ноль. В некоторых областях фортран до сих пор используется.

Но да, скорее исключение. > Так же и на c/c++ начинать новый проект сейчас нет смысла никакого. Всё такие есть.

Например у тебя уже есть команда которая хорошо пишет на С++.

У тебя есть варианты: переучить их, найти новых людей, продолжить использовать знакомый инструмент. Думаю такая ситуация довольно частая.

5.87 , Аноним ( 80 ), 16:03, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –