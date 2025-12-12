Выпуск Rust 1.92. Rust-проекты для GUI, sandbox-изоляции и создания прошивок

|
|1.3, Аноним (3), 14:12, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Спасибо автору за ретроспективу последних новостей.
Особенно радует Ferrocene. Пусть будет больше надежного софта в критических областях вместо dыpяхи.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 14:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Особенно радует
Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!"
|
|
|
|3.16, Аноним (3), 14:41, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!"
Ну так язык развивается, а не застрял в 70х.
Поэтому появляются экспериментальные фичи, которые или добавляются или не добавляются.
|
|
|
|4.44, Аноним (12), 15:09, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Если символ ! развивать 20 лет и до сих пор не стабилизировать, это диагноз.
|
|
|
|5.51, Анонимусс (?), 15:17, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Если символ ! развивать 20 лет
Учитывая что расту всего 13 лет... то анон опять газифицировал лужу.
Ну а с другой стороны. Те, кому понадобилось 51 год чтобы добавить bool в язык, будут что-то тявкать про сроки?))
|
|
|
|6.73, Аноним (73), 15:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>13 лет
Это вы с какого момента считаете? С релиза 1.0? С 1.8, когда они в последний раз по крупному сломали обратную совместимость? С анонса Мозиллой? С момента начала разработки, если верить официальной версии?
|
|
|
|7.114, Анонимусс (?), 16:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это вы с какого момента считаете?
С Rust 0.1 - first public release, 2012 год.
Но если хотите - можно и с 1.0, это 2015 год.
|
|
|
|3.85, Аноним (-), 16:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Надёжный софт пишется на Ada/SPARK
Ты хотел сказать "супер надежный".
Просто надежность бывает разной - где-то нужна формальная верификация, а где-то хватит проверки владения.
Для SPARK сами адовцы пишут "Cost of adoption - Methodology change"
adacore.com/blog/should-i-choose-ada-spark-or-rust-over-c-c
Это может быть весьма дорого.
> а не на ржавом.
То-то AdaCore Joins Rust Foundation as Silver Member.
Может они чего-то знают)?
adacore.com/press/adacore-joins-rust-foundation-as-silver-member
У них прям на главной
Tools for High-Integrity Development in Ada/SPARK, C/C++, and Rust
|
|3.88, Аноним (88), 16:05, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На Ada/SPARK консьюмерского софта не пишется. Но консьюмерский софт может и должен быть надёжным, и для этого его не должно быть нужно писать на этом говне. Поэтому конечно же rust.
|
|1.4, Аноним (-), 14:18, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Минимально поддерживаемая версия ... поднята до ветки LLVM 20.
Ждем нытья луддитов)
> библиотеку для создания многоплатформенных приложений с графическим интерфейсом
О, это весьма хорошо.
> объявила о прохождении сертификации IEC 61508 (SIL 2) для библиотеки libcore ... подтверждает соответствие библиотеки требованиям для критически важных промышленных систем
Еще один шажок в серьезный бизнес типа станков и автомотив.
> Tor, написанного на языке Rust.
Нужно.
|
|
|
|2.74, Аноним (74), 15:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При какое нытьё речь? Большинство пользуется gcc и не знают никаких llvm.
|
|1.5, Аноним (5), 14:18, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А нельзя сразу здесь и сейчас сделать форк этого вашего ядра Linux и отдать на растерзание Rust-man-ам чтобы они параллельно эволюционировали? Назвать как-нибудь Rusnux.
|
|
|
|2.7, Анонимусс (?), 14:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А нельзя сразу здесь и сейчас сделать форк этого вашего ядра Linux и
> отдать на растерзание Rust-man-ам чтобы они параллельно эволюционировали?
Так оно и было до успеха проекта Rust For Linux. Все было на отдельной ветке.
Но зачем сейчас делать работу дважды? Тратить время на синк с апистримом и тд.
Проше сделать ядро с растом по умолчанию, а недовольные пусть сделают свой форк и поддерживают.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 14:40, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Линус всё ещё продолжает нянчится с этими луддитами! Слишком добрый, а надо как в ЕС, всё, с 2030 нельзя купить машину с ДВС! Нужно чтоб Линус объявил, с 2027 года в ядро можно присылать исправление ошибок на любом ЯП, а новый функционал только на Rust! И тогда у луддитов появится мотивация учить современные языки программирования!
|
|
|
|4.83, Аноним (80), 16:01, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И как, ты уже достаточно "современный"? Это передаётся воздушно-капельным путём или это венерическое?
|
|3.17, Аноним (12), 14:41, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Тратить время на синк с апистримом
А зачем продукты растсеров в апстриме? Вот я например написал что-то для линукса, я же это не синкю в апстрим, всё и без этого работает. Или вот нвидя написала драйвер - она же толкает его в ядро, а выкладывает у себя на сайте.
|
|
|
|4.26, Анонимусс (?), 14:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А зачем продукты растсеров в апстриме?
Чтобы им было удобно.
> я же это не синкю в апстрим, всё и без этого работает.
Ну, на тебя лично тем, кто в лине принимает решения, как-то положить. Без обид, это просто факт. А растеры там напр. и RedHat и Google. И они немного рассторятся, если на них попробуют положить.
> нвидя написала драйвер - она же толкает его в ядро, а выкладывает у себя на сайте.
Взамоисключающие утверждения?
|
|1.8, Доктор.Ливси (?), 14:30, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Как это прекрасно! Теперь я учу раст и сделаю для всех много безопасных программ, компьютерных, и не только!
|
|1.14, Аноним (14), 14:40, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ни от чего он не избавляет, просто заменяет одни ошибки на другие побуждая программиста работать "спустя рукава" создавая ложное убеждение, что компилятор "всё сделает хорошо".
|
|
|
|2.20, Анонимусс (?), 14:43, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Ни от чего он не избавляет
Продолжайте повторять это перед зеркалом два раза в день утром и вечером.
И наслаждайтесь новыми и старыми раст проектами :)
|
|
|
|3.27, Аноним (14), 14:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> И наслаждайтесь новыми и старыми раст проектами :)
Которых нет, кроме переписанных с ошибками core utils.
|
|2.21, Аноним (-), 14:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ни от чего он не избавляет, просто заменяет одни ошибки на другие побуждая программиста работать "спустя рукава" создавая ложное убеждение, что компилятор "всё сделает хорошо".
Ваше мнение, как "ононимного ыксперда", конечно очень афторитетно и ценно, но возможно вы предоставите пруфы?
Пока есть такие данные от гугла
> For medium and large changes, the rollback rate of Rust changes in Android is ~4x lower than C++.
security.googleblog.com/2025/11/rust-in-android-move-fast-fix-things.html
|
|
|
|3.25, Аноним (14), 14:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но возможно вы предоставите пруфы?
Читайте новости на опеннете, здесь всё есть.
> Пока есть такие данные от гугла
Корпорастам веры нет - у них всегда "всё хорошо", только потом они почему-то ночью во дворе закапывают свои проекты.
|
|
|
|4.31, Аноним (-), 14:52, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Читайте новости на опеннете, здесь всё есть.
Ээ? Что ж ты так уныло слился?!
Я надеялся на какие-то вскуракеки из СИшного угла(((
> Корпорастам веры нет - у них всегда "всё хорошо", только потом они почему-то ночью во дворе закапывают свои проекты.
Пока корпорасты пишут 90% кода в ядре.
Которым пользуются бесполезный балласт из васянов.
|
|
|
|5.40, Аноним (14), 15:06, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Я надеялся на какие-то вскуракеки из СИшного угла(((
"вскукареки", "из угла"... Ты откуда сюда с таким лексиконом пришёл?
> Пока корпорасты пишут 90% кода в ядре.
Их никто не просил, путь проваливают!
|
|
|
|6.43, Аноним (43), 15:08, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Пока корпорасты пишут 90% кода в ядре.
> Их никто не просил, путь проваливают!
Пф, и кто им запретит? Ты)?
В СПО никто никому ничего не должен.
Если они пишут код - значит они и решают.
Поэтому как бы ты не пыжился - они будут делать с ядром то что пожелают, а ты просто пойдешь в лес.
|
|
|
|7.49, Аноним (14), 15:14, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поэтому как бы ты не пыжился - они будут делать с ядром то что пожелают, а ты просто пойдешь в лес.
Это общая беда, так что "в лес" пойдут все, когда ядро перестанет быть открытым и корпорасты будут резвиться там по полной.
|
|1.18, Аноним (14), 14:43, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Rust - язык для новичков, он прощает ошибки. Для профи - Си, но это только для тех, кто понимает, что такое ответственность.
|
|
|
|2.22, Анонимусс (?), 14:45, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для профи - Си, но это только для тех, кто понимает, что такое ответственность.
О, мифическое "настоящие сишники"!
Уже 50+ лет языку, а настоящих так и не завезли.
Как выходили за границы массивов, так и выходят, как делали use-after-free, так и делают.
Печалька.
|
|
|
|3.28, Аноним (24), 14:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Печалька.
Сам то пробовал не делать этих выходов за границы и т.д.? Или очередной ...
|
|
|
|4.30, Анонимусс (?), 14:52, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Сам то пробовал не делать этих выходов за границы и т.д.?
Так все пробовали.
Ни у кого не получилось ☺️
Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.
|
|
|
|5.34, Аноним (24), 14:57, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Так все пробовали.
> Ни у кого не получилось ☺️
видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка.
> Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.
Ну значить колеки, а нормальные диды такой хней не занимаются.
|
|
|
|6.39, Аноним (39), 15:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка.
Да, но нет.
У нас нож без ручки.
Полная свобода отрезать себе палец)
>> Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.
> Ну значить колеки, а нормальные диды такой хней не занимаются.
А других дидов у нас нету.
Если хотим недырявое ядро, то тут вариантов не много, к сожалению.
|
|
|
|7.57, Аноним (24), 15:26, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если хотим
то делаем сами, флаг в руки и шапку вверх, с криком "ура".
|
|
|
|8.60, Аноним (-), 15:31, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так и делаем Мы хотим внедрить раст - и внедряем Если бы не копротивление дидо... текст свёрнут, показать
|
|6.91, Аноним (91), 16:09, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка.
Вот только самураев настоящих сейчас нет, они исчезли не выдержав конкуренции уступив место более эффективной современной армии.
Можно «играть в самураев» в качестве хобби, так же как в рыцарей в латных доспехах или строить хижины из пальмовых ветвей. Но практической пользы в этом нет.
Сейчас можно программировать на коболе, а для фортрана и дельфей даже компиляторы обновляют, но смысла что-то новое на них писать ноль.
Так же и на c/c++ начинать новый проект сейчас нет смысла никакого. Они остаются за бортом истории. Раст уделывает их по всем параметрам, не имея никаких заметных минусов и имея веские плюсы.
Он просто современнее и эффективнее
|
|
|
|7.94, Аноним (-), 16:15, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейчас можно программировать на коболе, а для фортрана и дельфей даже компиляторы обновляют, но смысла что-то новое на них писать ноль.
В некоторых областях фортран до сих пор используется.
Но да, скорее исключение.
> Так же и на c/c++ начинать новый проект сейчас нет смысла никакого.
Всё такие есть.
Например у тебя уже есть команда которая хорошо пишет на С++.
У тебя есть варианты: переучить их, найти новых людей, продолжить использовать знакомый инструмент.
Думаю такая ситуация довольно частая.
|
|3.29, Аноним (14), 14:51, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> О, мифическое "настоящие сишники"!
Нет в мире совершенства, так устроена природа.
> Как выходили за границы массивов, так и выходят, как делали use-after-free, так и делают.
Ну и что? Всё работает, весь Интернет, весь embedded, так что это надуманная проблема.
|
|
|
|4.33, Анонимусс (?), 14:55, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Всё работает,
правдо фигово
> весь Интернет,
этот совсем так себе
> весь embedded,
а потом машинки взламывают по блютусу.
> так что это надуманная проблема.
Да я уже понял, все ок, "ваши уязвимости не уязвимости", "покажите кто пострадал", "эти не считаются"... Продолжаем бракоделить как и 30 лет назад.
Можешь не продолжать)
|
|
|
|5.37, Аноним (14), 15:00, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Продолжаем бракоделить как и 30 лет назад
Брак - это когда что-то не работает. Базовый софт на Си трудится 24/7/365 и обеспечивает жизнь современной IT инфраструктуры, так что не надо "ля-ля".
|
|
|
|6.41, Аноним (43), 15:06, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Брак - это когда что-то не работает.
Разве?
ГОСТ 15467-79
"Брак — продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов, не удовлетворяющая установленным требованиям"
> Базовый софт на Си трудится 24/7/365 и обеспечивает жизнь современной IT инфраструктуры, так что не надо "ля-ля".
А... т.е у них прямо в ТЗ было прописано "в программе должны быть уязвимости".
Типа dirtyCow, heartbleed или bashdoor.
Ну тогда согласен, это не брак, а просто бекдор.
|
|
|
|7.50, Аноним (14), 15:16, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ГОСТ
Ахаха) Ядро пишется по ГОСТу?))
> "в программе должны быть уязвимости"
Кого они "уязвили"? Давай реальные примеры из жизни, когда уязвимости на Си привели к катастрофическим последствиям.
|
|
|
|8.56, Аноним (-), 15:26, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Определение ты откуда взял Вот тебе Толковый словарь Ожегова БРАК2, а у , м ... большой текст свёрнут, показать
|
|5.82, Аноним (74), 16:00, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как только в интернет пришёл Rust интернет вообще временами не работает, но зато безопасно не работает, да.
|
|3.32, Аноним (24), 14:53, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Печалька.
Особенно на фоне "Google fixes super-secret 8th Chrome 0-day", чет они не торопятся переписать :) Си может для этого и создан?
|
|
|
|4.38, Анонимусс (?), 15:01, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Особенно на фоне "Google fixes super-secret 8th Chrome 0-day",
> чет они не торопятся переписать :)
В хроме 30+ млн. строк c b c++ кода. Это сравнимо с ядром.
А так они потихоньку переписывают. Напр. выкинули dыpявый рендер шрифтов, планируют избавится от аналогичной libxml2. Просто кода очень много, все сразу не перепишешь.
> Си может для этого и создан?
Именно! "C in CVE stands for C language"))
|
|
|
|
|
|6.46, Анонимусс (?), 15:10, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> C - это common
Это по задумке.
А по факту получается что большая часть dыpеней из-за dыpяшечки.
ЗЫ: мне нравится как у тебя подгорает, уже второй раз такой висер постишь))
|
|2.48, Проходил мимо (?), 15:12, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Rust крайне нетерпим к ошибкам. И он нифига не для новичков. Если вы когда-нибудь начнете на нем программировать, то очень хорошо прочувствуете это на себе.
|
|1.52, Кошкажена (?), 15:17, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Компания Ferrocene известна созданием инструментария для разработки на языке Rust приложений для критически важных систем
Полупроприетарное.
> В отличие от Firejail утилита Island не требует прав root и специальных полномочий.
Ну bwrap тоже не требует. А еще у firejail куча готовых профилей. Ибо основная проблема - это не написать изоляцию, а заставить работать в ней текущие приложения, особенно бразуеры, где своя изоляция внутри.
> Проект Catten развивает ядро для экспериментальной операционной системы CharlotteOS, написанное на Rust. Ядро поддерживает управление доступом на основе "capability" (по аналогии с Fuchsia) и использует похожую на Plan 9 распределённую иерархию ресурсов
Фучсия, которая не смогла? Опять с plan 9 что-то стырили.
> Опубликован выпуск интерактивной командной оболочки Fish 4.2.0 (friendly interactive shell).
Шелл для админов локалхоста. Без настроек в духе мака.
> Виртуальная машина для выполнения байткода создана с оглядкой на архитектуру движка V8.
Какие-то вечно оглядыающиеся растовщики
> Опубликована СУБД RustDB, созданная на языке Rust под впечатлением от PostgreSQL.
...и впечатлительные
> Когда код Arti достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си,
Вот когда, тогда и пишите.
|
|
|
|2.54, Аноним (3), 15:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Полупроприетарное
Они в апстрим отдают код
> Ну bwrap тоже не требует.
C 71.7% Shell 16.6%
Система изоляции на dыpяхе и шеле? Смешно.
> Шелл для админов локалхоста.
Как раз локалхостники любят пpдoлиться с тыщщами настроек.
А нормальным админам нужно чтобы работало.
|
|
|
|3.64, Кошкажена (?), 15:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Полупроприетарное
> Они в апстрим отдают код
И? Сегодня что-то отдают для бета-тестеров, завтра закроют. Лицензия позволяет.
>> Ну bwrap тоже не требует.
> C 71.7% Shell 16.6%
> Система изоляции на dыpяхе и шеле? Смешно.
Смейся дальше, пока взрослые проекты пользуются.
>> Шелл для админов локалхоста.
> Как раз локалхостники любят пpдoлиться с тыщщами настроек.
> А нормальным админам нужно чтобы работало.
Как он будет у тебя работать, если его нет на удаленном хосте? А еще попробуй запусти на слабом железе https://github.com/fish-shell/fish-shell/issues/11187
|
|
|
|4.66, Кошкажена (?), 15:39, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Полупроприетарное
>> Они в апстрим отдают код
> А нормальным админам
Нормальные админы не пользуются этой субстаницей. Девляпсы на огрызках может быть.
|
|4.70, Аноним (3), 15:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> завтра закроют. Лицензия позволяет.
Конечно, это же свободная лицензия, а не запретительная.
Но когда закроют - тогда и поговорим :)
> Смейся дальше, пока взрослые проекты пользуются.
Пришлось опуститься аж до аргументов про возраст?))
> Как он будет у тебя работать, если его нет на удаленном хосте?
А если на удиленном хосте у нас нет тру-сишечного, то как тот будет работать?
Вот когда поставите, тогда и будет.
> А еще попробуй запусти на слабом железе
Проблема на тухлом дебиане на проце из 2009 года в 2025м?
Это проблема маргиналов и 6omжей. Они могу взять что-то более 6omж-френдли.
|
|
|
|5.76, Кошкажена (?), 15:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> завтра закроют. Лицензия позволяет.
> Конечно, это же свободная лицензия, а не запретительная.
> Но когда закроют - тогда и поговорим :)
>> Смейся дальше, пока взрослые проекты пользуются.
> Пришлось опуститься аж до аргументов про возраст?))
Странные сравнения. Возраст в данном случае синоним стабильного проекта в проде.
>> Как он будет у тебя работать, если его нет на удаленном хосте?
> А если на удиленном хосте у нас нет тру-сишечного, то как тот
> будет работать?
> Вот когда поставите, тогда и будет.
Никто не будет ставить этот шел по умолчанию на хосте. Будешь на каждой удаленной машине ставить? А если рута нет? А привычный баш/позикс шел ты забыл, а нужно что-то сделать?
>> А еще попробуй запусти на слабом железе
> Проблема на тухлом дебиане на проце из 2009 года в 2025м?
> Это проблема маргиналов и 6omжей. Они могу взять что-то более 6omж-френдли.
Проблема, что для сборки шела нужно +3 Гб RAM.
|
|
|
|6.84, Аноним (84), 16:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Возраст в данном случае синоним стабильного проекта в проде.
Почему странные? Возраст не всегда признак качества.
Вон хorg уже сколько лет - а как было дырявое глюкалово, так и осталось. До сих пор находят уязвимости которые заботливо добавили диды еще в 80х.
> Никто не будет ставить этот шел по умолчанию на хосте
Ну раз не будет, то и сторонних тоже не будет. И будет только тот, который идет в комплекте.
> баш/позикс шел ты забыл, а нужно что-то сделать?
М... пить таблетки от склероза? Открыть доку? Погуглить? Столько вариантов))
> Проблема, что для сборки шела нужно +3 Гб RAM.
Это не проблема. Точнее проблема для категорий, перечисленных выше))
|
|5.78, Кошкажена (?), 15:51, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> завтра закроют. Лицензия позволяет.
> Конечно, это же свободная лицензия, а не запретительная.
> Но когда закроют - тогда и поговорим :)
А пока ты готов быть бета-тестером.
|
|
|
|6.102, Аноним (-), 16:27, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему бета?
Ядро линукс уже доделали? Или еще будут пилить и пилить?
Я получаю нечто на шару.
Даже если код закроют - последний коммит будет под старой лицензией и следовательно у меня ничего не отобрали.
|
|
|
|7.106, Кошкажена (?), 16:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему бета?
> Ядро линукс уже доделали? Или еще будут пилить и пилить?
> Я получаю нечто на шару.
> Даже если код закроют - последний коммит будет под старой лицензией и
> следовательно у меня ничего не отобрали.
Отобрали твое время и наработки. С gpl так не прокатит, только с нуля писать.
|
|1.59, Аноним (59), 15:31, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Из топика: "Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!" и определяющего вычисления, никогда не возвращающие значения (например, функция "exits", макрос "panic!""
Всегда считал panic! println! vec! просто макросами. Соответственно ! в конце символа - признак макроса, а не never.
Never это вот (https://doc.rust-lang.org/std/primitive.never.html):
! represents the type of computations which never resolve to any value at all. For example,
the exit function fn exit(code: i32) -> ! exits the process without ever returning, and
so returns !.
break, continue and return expressions also have type !. For example we are allowed to
write:
#![feature(never_type)]
let x: ! = {
return 123
};
|
|
|
|2.75, Вася Пупкин (?), 15:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А причем тут vec и println? Речь не про лексический анализ же, к макросам это вообще никакого отношения не имеет. Как ты дальше собсна и описал
|
|1.69, Аноним (69), 15:42, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Ужесточена проверка аргументов
Не удивлюсь, если программеры Rust являются завсегдатаями BDSM клубов:
- Ты можешь сломать меня полностью?
- Осуществи контроль над моим буфером!
- Ужесточи проверку моих аргументов!..
|
|
|
|
|
|3.92, Аноним (-), 16:12, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не самое плохое что может быть, учитывая статистику пронхаба для русских пользователей линукс)
Но если честно, лично мне плевать какого цвета у разработчика волосы или что у него в штанах.
Главное код.
|
|
|
|4.95, Кошкажена (?), 16:17, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не самое плохое что может быть, учитывая статистику пронхаба для русских пользователей
> линукс)
> Но если честно, лично мне плевать какого цвета у разработчика волосы или
> что у него в штанах.
> Главное код.
> Главное СOC
Поправила, не благодари.
|
|
|
|5.98, Аноним (84), 16:21, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Главное СOC
> Поправила, не благодари.
Кто о чем, ̶ф̶у̶р̶и̶ё̶б̶ы̶ кошкожена о COCах.
Хотя с другой стороны - вполне себе логично)))
|
|
|
|6.108, Кошкажена (?), 16:39, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Главное СOC
>> Поправила, не благодари.
> Кто о чем, ̶ф̶у̶р̶и̶ё̶б̶ы̶ кошкожена о COCах.
> Хотя с другой стороны - вполне себе логично)))
Дык COC это излюбленная тема крашеноволосых и безразницычтовштанах. Они же растовщики.
|
|
|
|7.111, Аноним (3), 16:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но написала про него ты.
Но я не осуждаю, что тайные желания кошкожены это COC. Вот если бы ты была кошкомужем... то возникли бы вопросы.
> тема крашеноволосых
Такое ощущение что тебя в школе булили крашенные эмо. Или унижали крашенные (в фиолетовый цвет!) стары преподшы. Иначе непонятен такой хейт к окраске волос.
|
|1.71, Аноним (74), 15:45, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п.
Только разработчики на Rust всё равно умудряются делать CVE. Даже не так, учитывая глупость некоторых ошибок их правильнее называть RVE.
|
|1.81, Аноним (81), 15:59, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Ага-ага, три раза Мне тут студенты курсовой сдавали, в прошлые годы обычно писа... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.89, Аноним (74), 16:05, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если постараться, то можно безопасно пересылать байты с места на место.
|
|2.96, Анонимусс (?), 16:18, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а какую проблему действительно решает язык, если для того чтобы писать то, для чего он сделан (эффективный код для работы на низком уровне)
Он сделан не исключительно для работы на низком уровне. Это раз.
Вы пытаетесь обратиться к сишной libc, безопасность которой компилятор никак не может вывести. Это два.
> приходится каждый раз отключать его ключевую фичу (безопасность)?
Unsafe не отключает "безопасность". Unsafe позволяет сделать ограниченный список вещей - целых пять штук, которые запрещены в safe.
Но отнюдь не отключает все проверки все, напр. borrow checker. Это три.
It’s important to understand that unsafe doesn’t turn off the borrow checker or disable any of Rust’s other safety checks: If you use a reference in unsafe code, it will still be checked. The unsafe keyword only gives you access to these five features that are then not checked by the compiler for memory safety. You’ll still get some degree of safety inside an unsafe block.
doc.rust-lang.org/book/ch20-01-unsafe-rust.htm
Странно что Вы, как преподаватель, этого не знаете. Хотя...
> Может лучше сразу писать на чем-нибудь "совсем безопасном" со сборкой мусора?
Ну так поясните студентам для каких целей нужны разные "типы" языков программирования.
|
|2.100, Кошкажена (?), 16:23, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>[оверквотинг удален]
> писали на Си или Си++, в этом году целых трое решили
> написать на Rust. Ну и пишут unsafe через строчку, так примерно:
> if unsafe { connection_manager::fd_isset(fd, &mut readfds) } {
> let connection_manager =
> Не будем о том, что синтаксически и семантически "if unsafe" - это
> какое-то полное уродство, лучше зададимся вопросом - а какую проблему действительно
> решает язык, если для того чтобы писать то, для чего он
> сделан (эффективный код для работы на низком уровне) приходится каждый раз
> отключать его ключевую фичу (безопасность)?
> Может лучше сразу писать на чем-нибудь "совсем безопасном" со сборкой мусора?
Зачем в апи манагера соединений небезопасные методы? Отправить на пересдачу.
|
|2.101, Аноним (-), 16:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И На то они и студенты чтобы учиться Я как то на лабе по СИ написал циклически... большой текст свёрнут, показать
|
|1.86, Кошкажена (?), 16:03, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Опубликована СУБД RustDB, созданная на языке Rust
Это насколько надо быть одаренным фанатиком, чтобы в имя БД вписать название языка? Тогда постгрес должен назыываться LispSQL, а потом CSQL.
|
|
|
|2.97, Аноним (97), 16:20, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это просто зуд, может ЗППП: есть же уже нормальные БД, под разные задачи, для прода и обычных юзерских приложений...
|
|
|
|3.99, Кошкажена (?), 16:22, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это просто зуд, может ЗППП: есть же уже нормальные БД, под разные
> задачи, для прода и обычных юзерских приложений...
Не, ну пусть пишут. Но язык это инструмент, вполне БД могут переписать как influx какой-нибудь. Но тут проблема глубже, тут язык предмет поклонения.
|
|
|
|4.112, Аноним (59), 16:46, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
rust давно уже маркетинговый бренд и продвигается как бренд. Вот уже студенты "выпендриваются" перед преподавателем, а он сетует - зачем такой язык, если кругом unsafe.
|
|
|
|5.115, Кошкажена (?), 16:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> rust давно уже маркетинговый бренд и продвигается как бренд. Вот уже студенты
> "выпендриваются" перед преподавателем, а он сетует - зачем такой язык, если
> кругом unsafe.
Просто надо преподавателю стек технологий фиксировать. А то еще на c# принесут или будут чилсенные методы на жс реализовывать.
|
|1.105, eugener (ok), 16:36, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всё-таки не понимаю, почему некоторым так не нравится раст.
Видимо это пишут программисты, которые обожают сишные головоломки. "Вот, проверяем код возврата этой функции, даём сообщение об ошибке и return... Так, перед этим не забыть вызвать все нужные free на предыдущие malloc... А после проверки кода возврата из следующей функции тоже... А перед ней тоже был malloc... А может чтобы не писать блоки из free/free/free в if-ах после каждого вызова сделаем goto на метку? Так, после этой метки сделать все free, а выше ещё метку, там ещё free... Ох, надо функции поменьше делать, чтобы лесенки goto были покороче. Так, память всё равно течёт, какой free я забыл?".
|
|
|
|2.116, Аноним (116), 16:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большинство выделений на стеке, зачем им эти твои free? А не любят, потому что неудобные костыли и ни одной проблемы не решают на деле (только добавляют новых). Лет через 70 может и юзабельно будет (такими темпами).
|
|2.118, Аноним (118), 16:53, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может ты какие о приемущества раста напишешь для начала? Ой, так их нет. Нечитаемый синтаксис и боров это не приемущества если что.
|
|1.107, Аноним (3), 16:37, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Странное дело.
В соседней новости про успех раста в ядре линукса за всех отдувался 12yoexpert. А в этой новости пишет только кошкожена.
Ребята, а можете выложить ваш график "дежурства"?
Ну, чтобы понимать когда какой хейтер на смену выходит.
|
|
|
|2.117, Аноним (118), 16:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
12 лет просто тролль. Он просто опускает все без разборок так к расту у него нет никаких претензий на самом деле.
|