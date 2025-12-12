The OpenNET Project / Index page

Выпуск Rust 1.92. Rust-проекты для GUI, sandbox-изоляции и создания прошивок

12.12.2025 11:29

Опубликован релиз языка программирования Rust 1.92, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!" и определяющего вычисления, никогда не возвращающие значения (например, функция "exits", макрос "panic!" и бесконечные циклы никогда не возвращают управление). В новой версии Lint-проверки "never_type_fallback_flowing_into_unsafe" и "dependency_on_unit_never_type_fallback" по умолчанию переключены с вывода предупреждений на генерацию ошибок компиляции. Данные проверки срабатывают при наличие проблем в коде, проявляющихся при использовании типа "never".

    По предварительной оценке подобные проблемы имеются примерно в 500 crate-пакетах. Включение lint-проверок позволит подготовиться к стабилизации типа "never", который в пока отнесён к числу экспериментальных возможностей. Lint-проверки срабатывают только при прямой сборке пакетов и не проявляются при сборке зависимостей. Проверки также могут быть отключены через атрибут "#[allow]".

  • Изменено поведение lint-проверки "unused_must_use", срабатывающей при игнорировании возвращаемого функцией значения, если функция или возвращаемый тип помечены атрибутом "#[must_use]". В новой версии прекращён вывод предупреждений об игнорировании возвращаемых значений с типами Result и ControlFlow, в которых состояние ошибки определяется типом без значений ("!" или "Infallible"). Например, "fn can_never_fail() -> Result<(), Infallible> {...}".
  • Изменено поведение флага "-Cpanic=abort", при указании которого включена генерация по умолчанию unwind-таблиц для выполнения обратной трассировки (backtrace) . Для возвращения старого поведения предусмотрена опция "-Cforce-unwind-tables=no".
  • Ужесточена проверка аргументов атрибута "#[macro_export]". При указании недопустимых атрибутов теперь будет выводиться ошибка, а не предупреждение. Проблемы с "#[macro_export]" будут проверяться не только при прямой сборке crate-пакета, но и при сборке зависимостей.
  • В safe-коде разрешено получение raw-указателей ("&raw [mut | const]") на поля в union-типах.
  • Для целевой платформы mips64el-unknown-linux-muslabi64 реализована поддержка динамического связывания.
  • Минимально поддерживаемая версия внешнего инструментария LLVM поднята до ветки LLVM 20.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const" применён в функциях:
  • В пакетном менеджере Cargo обеспечен повтор операции "git fetch" в случае сбоя выполнения первого запроса. Добавлены компоненты для интеграции с эмулятором терминала Ghostty. В руководство добавлена новая глава про оптимизацию процесса сборки.



Дополнительно можно отметить недавно анонсированные проекты и события, связанные с Rust:

  • Компания Ferrocene объявила о прохождении сертификации IEC 61508 (SIL 2) для библиотеки libcore, включающей подмножество вызовов из стандартной базовой библиотеки Rust. Сертификация подтверждает соответствие библиотеки требованиям для критически важных промышленных систем. Компания Ferrocene известна созданием инструментария для разработки на языке Rust приложений для критически важных систем (Safety-Critical Systems), а также поддержанием спецификации FLS (Ferrocene Language Specification), на базе которой развивается эталонная спецификация на язык Rust.
  • Опубликован релиз библиотеки Iced 0.14 для создания графических интерфейсов пользователя с использованием модели реактивного программирования. В Iced реализована архитектура, привычная для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предлагается готовый набор виджетов с возможностью создания асинхронных обработчиков и применения адаптивной компоновки элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal и DX12. Из крупных проектов, использующий Iced, можно отметить среду рабочего стола COSMIC.

    В новой версии добавлены виджеты "table", "grid", "sensor", "float" и "pin", а также расширены возможности виджета для работы с разметкой Markdown. Реализованы: режим реактивной отрисовки; появляющиеся при необходимости полосы прокрутки; API для работы с анимацией; поддержка методов ввода; headless-режим; возможность внесения изменений без остановки приложения (hot reloading); распараллеливание декодирования изображений; инструменты для отладки и профилирования производительности.

  • Проект Ribir развивает библиотеку для создания многоплатформенных приложений с графическим интерфейсом, позволяющую использовать одну общую кодовую базу приложения для формирования графических приложений для разных платформ (Linux, Windows, macOS, в планах Android и iOS). Доступны декларативный язык построения интерфейса на основе Rust-макросов, более 20 виджетов, темы оформления, рендер на базе wgpu.
  • Представлена утилита Island, предназначенная для изолированного запуска приложений. Для sandbox-изоляции задействован механизм Landlock. Island позволяет создавать правила в формате TOML и применять их для изоляции при помощи Landlock существующих исполняемых файлов, без необходимости внесения изменений в код. В отличие от Firejail утилита Island не требует прав root и специальных полномочий.
  • Компания Google представила написанный на Rust инструментарий Wasefire для разработки защищённых прошивок. Основная идея в запуске поверх базового окружения прошивки (платформы) отдельных изолированных обработчиков (апплетов). Разработка прошивки не привязана к языкам программирования - компоненты прошивки могут поставляться в представлении WebAssembly с расширениями WASI (WebAssembly System Interface) и выполняться при помощи Wasmtime.
  • Опубликован выпуск UEFI-прошивки Patina 18, написанной на Rust. Patina предоставляет замену базовым компонентам прошивки UEFI и может использоваться для постепенного перевода существующих прошивок, написанных на Си, на использование языка Rust.
  • Проект Brimstone развивает новый JavaScript-движок, написанный с нуля на языке Rust. В текущем виде уже поддерживается более 97% от возможностей ECMAScript 2026. Виртуальная машина для выполнения байткода создана с оглядкой на архитектуру движка V8.
  • Проект Catten развивает ядро для экспериментальной операционной системы CharlotteOS, написанное на Rust. Ядро поддерживает управление доступом на основе "capability" (по аналогии с Fuchsia) и использует похожую на Plan 9 распределённую иерархию ресурсов с адресацией файловых путей по URI.
  • Опубликован выпуск интерактивной командной оболочки Fish 4.2.0 (friendly interactive shell). Ветка 4.x примечательна полным переводом кодовой базы с языка С++ на Rust.
  • Компания Сoudflare открыла код Rust-библиотеки tokio-quiche, для встраивания поддержки протоколов QUIC и HTTP/3 в асинхронно работающие приложения на базе фреймфорка Tokio.
  • Проект Tor опубликовал выпуски Arti 1.7 и 1.8, реализации инструментария Tor, написанного на языке Rust. Когда код Arti достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики Tor намерены придать Arti статус основной реализации Tor и постепенно прекратить сопровождение реализации на Си.

    В новой версии стабилизирована реализация ограниченного определения onion-сервисов с использованием авторизации клиента ("restricted-discovery"). В дополнение к прокси SOCKS добавлена поддержка HTTP-прокси, использующего метод CONNECT. Реализовано адаптивное выставление таймаутов в зависимости от нагрузки. Добавлена экспериментальная поддержка tokio-console. Продолжено развитие функциональности для релеев и серверов директорий (Directory Authority). Добавлена команда "arti hsc ctor-migrate" для переноса ключей из Си-клиента в хранилище ключей Arti. Добавлены настройки для управления запуском onion-сервисов.

  • Опубликована СУБД RustDB, созданная на языке Rust под впечатлением от PostgreSQL. Поддерживаются базовые SQL-операции (CREATE/DROP TABLE/VIEW, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, SHOW TABLES, EXPLAIN, VACUUM), транзакции, MVCC, WAL (Write-Ahead Log), индексы, подключение через PostgreSQL-совместимый протокол. При написании RustDB использовался AI.


  • 1.3, Аноним (3), 14:12, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Спасибо автору за ретроспективу последних новостей.

    Особенно радует Ferrocene. Пусть будет больше надежного софта в критических областях вместо dыpяхи.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Особенно радует

    Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!"

     
     
  • 3.16, Аноним (3), 14:41, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!"

    Ну так язык развивается, а не застрял в 70х.
    Поэтому появляются экспериментальные фичи, которые или добавляются или не добавляются.

     
     
  • 4.44, Аноним (12), 15:09, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если символ ! развивать 20 лет и до сих пор не стабилизировать, это диагноз.
     
     
  • 5.51, Анонимусс (?), 15:17, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Если символ ! развивать 20 лет

    Учитывая что расту всего 13 лет... то анон опять газифицировал лужу.

    Ну а с другой стороны. Те, кому понадобилось 51 год чтобы добавить bool в язык, будут что-то тявкать про сроки?))

     
     
  • 6.73, Аноним (73), 15:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >13 лет

    Это вы с какого момента считаете? С релиза 1.0? С 1.8, когда они в последний раз по крупному сломали обратную совместимость? С анонса Мозиллой? С момента начала разработки, если верить официальной версии?

     
     
  • 7.114, Анонимусс (?), 16:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вы с какого момента считаете?

    С Rust 0.1 - first public release, 2012 год.
    Но если хотите - можно и с 1.0, это 2015 год.

     
  • 2.80, Аноним (80), 15:58, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надёжный софт пишется на Ada/SPARK, а не на ржавом.
     
     
  • 3.85, Аноним (-), 16:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надёжный софт пишется на Ada/SPARK

    Ты хотел сказать "супер надежный".

    Просто надежность бывает разной - где-то нужна формальная верификация, а где-то хватит проверки владения.
    Для SPARK сами адовцы пишут "Cost of adoption - Methodology change"
    adacore.com/blog/should-i-choose-ada-spark-or-rust-over-c-c
    Это может быть весьма дорого.

    > а не на ржавом.

    То-то AdaCore Joins Rust Foundation as Silver Member.
    Может они чего-то знают)?
    adacore.com/press/adacore-joins-rust-foundation-as-silver-member

    У них прям на главной
    Tools for High-Integrity Development in Ada/SPARK, C/C++, and Rust

     
  • 3.88, Аноним (88), 16:05, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Ada/SPARK консьюмерского софта не пишется. Но консьюмерский софт может и должен быть надёжным, и для этого его не должно быть нужно писать на этом говне. Поэтому конечно же rust.
     

  • 1.4, Аноним (-), 14:18, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Минимально поддерживаемая версия ... поднята до ветки LLVM 20.

    Ждем нытья луддитов)

    > библиотеку для создания многоплатформенных приложений с графическим интерфейсом

    О, это весьма хорошо.

    >  объявила о прохождении сертификации IEC 61508 (SIL 2) для библиотеки libcore ... подтверждает соответствие библиотеки требованиям для критически важных промышленных систем

    Еще один шажок в серьезный бизнес типа станков и автомотив.

    > Tor, написанного на языке Rust.

    Нужно.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:48, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.74, Аноним (74), 15:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При какое нытьё речь? Большинство пользуется gcc и не знают никаких llvm.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:18, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А нельзя сразу здесь и сейчас сделать форк этого вашего ядра Linux и отдать на растерзание Rust-man-ам чтобы они параллельно эволюционировали? Назвать как-нибудь Rusnux.
     
     
  • 2.7, Анонимусс (?), 14:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нельзя сразу здесь и сейчас сделать форк этого вашего ядра Linux и
    > отдать на растерзание Rust-man-ам чтобы они параллельно эволюционировали?

    Так оно и было до успеха проекта Rust For Linux. Все было на отдельной ветке.

    Но зачем сейчас делать работу дважды? Тратить время на синк с апистримом и тд.
    Проше сделать ядро с растом по умолчанию, а недовольные пусть сделают свой форк и поддерживают.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:40, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линус всё ещё продолжает нянчится с этими луддитами! Слишком добрый, а надо как в ЕС, всё, с 2030 нельзя купить машину с ДВС! Нужно чтоб Линус объявил, с 2027 года в ядро можно присылать исправление ошибок на любом ЯП, а новый функционал только на Rust! И тогда у луддитов появится мотивация учить современные языки программирования!
     
     
  • 4.83, Аноним (80), 16:01, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как, ты уже достаточно "современный"? Это передаётся воздушно-капельным путём или это венерическое?
     
  • 3.17, Аноним (12), 14:41, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Тратить время на синк с апистримом

    А зачем продукты растсеров в апстриме? Вот я например написал что-то для линукса, я же это не синкю в апстрим, всё и без этого работает. Или вот нвидя написала драйвер - она же толкает его в ядро, а выкладывает у себя на сайте.

     
     
  • 4.26, Анонимусс (?), 14:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А зачем продукты растсеров в апстриме?

    Чтобы им было удобно.

    > я же это не синкю в апстрим, всё и без этого работает.

    Ну, на тебя лично тем, кто в лине принимает решения, как-то положить. Без обид, это просто факт. А растеры там напр. и RedHat и Google. И они немного рассторятся, если на них попробуют положить.

    > нвидя написала драйвер - она же толкает его в ядро, а выкладывает у себя на сайте.

    Взамоисключающие утверждения?

     

  • 1.8, Доктор.Ливси (?), 14:30, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как это прекрасно! Теперь я учу раст и сделаю для всех много безопасных программ, компьютерных, и не только!
     
     
  • 2.55, Аноним (5), 15:25, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывай предохраняться
     
  • 2.109, Аноним (109), 16:41, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://rust-lang.org/ru/
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:40, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ни от чего он не избавляет, просто заменяет одни ошибки на другие побуждая программиста работать "спустя рукава" создавая ложное убеждение, что компилятор "всё сделает хорошо".
     
     
  • 2.20, Анонимусс (?), 14:43, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ни от чего он не избавляет

    Продолжайте повторять это перед зеркалом два раза в день утром и вечером.
    И наслаждайтесь новыми и старыми раст проектами :)

     
     
  • 3.27, Аноним (14), 14:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И наслаждайтесь новыми и старыми раст проектами :)

    Которых нет, кроме переписанных с ошибками core utils.

     
  • 2.21, Аноним (-), 14:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ни от чего он не избавляет, просто заменяет одни ошибки на другие побуждая программиста работать "спустя рукава" создавая ложное убеждение, что компилятор "всё сделает хорошо".

    Ваше мнение, как "ононимного ыксперда", конечно очень афторитетно и ценно, но возможно вы предоставите пруфы?

    Пока есть такие данные от гугла
    > For medium and large changes, the rollback rate of Rust changes in Android is ~4x lower than C++.

    security.googleblog.com/2025/11/rust-in-android-move-fast-fix-things.html

     
     
  • 3.25, Аноним (14), 14:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но возможно вы предоставите пруфы?

    Читайте новости на опеннете, здесь всё есть.

    > Пока есть такие данные от гугла

    Корпорастам веры нет - у них всегда "всё хорошо", только потом они почему-то ночью во дворе закапывают свои проекты.

     
     
  • 4.31, Аноним (-), 14:52, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Читайте новости на опеннете, здесь всё есть.

    Ээ? Что ж ты так уныло слился?!
    Я надеялся на какие-то вскуракеки из СИшного угла(((

    > Корпорастам веры нет - у них всегда "всё хорошо", только потом они почему-то ночью во дворе закапывают свои проекты.

    Пока корпорасты пишут 90% кода в ядре.
    Которым пользуются бесполезный балласт из васянов.
      

     
     
  • 5.40, Аноним (14), 15:06, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я надеялся на какие-то вскуракеки из СИшного угла(((

    "вскукареки", "из угла"... Ты откуда сюда с таким лексиконом пришёл?

    > Пока корпорасты пишут 90% кода в ядре.

    Их никто не просил, путь проваливают!

     
     
  • 6.43, Аноним (43), 15:08, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Пока корпорасты пишут 90% кода в ядре.
    > Их никто не просил, путь проваливают!

    Пф, и кто им запретит? Ты)?
    В СПО никто никому ничего не должен.
    Если они пишут код - значит они и решают.
    Поэтому как бы ты не пыжился - они будут делать с ядром то что пожелают, а ты просто пойдешь в лес.


     
     
  • 7.49, Аноним (14), 15:14, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому как бы ты не пыжился - они будут делать с ядром то что пожелают, а ты просто пойдешь в лес.

    Это общая беда, так что "в лес" пойдут все, когда ядро перестанет быть открытым и корпорасты будут резвиться там по полной.

     
     
  • 8.53, Аноним (-), 15:19, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как Если код открыт - ядро открытое Так они уже Лет 10 так точно Может ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.18, Аноним (14), 14:43, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust - язык для новичков, он прощает ошибки. Для профи - Си, но это только для тех, кто понимает, что такое ответственность.
     
     
  • 2.22, Анонимусс (?), 14:45, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для профи - Си, но это только для тех, кто понимает, что такое ответственность.

    О, мифическое "настоящие сишники"!
    Уже 50+ лет языку, а настоящих так и не завезли.
    Как выходили за границы массивов, так и выходят, как делали use-after-free, так и делают.
    Печалька.

     
     
  • 3.28, Аноним (24), 14:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Печалька.

    Сам то пробовал не делать этих выходов за границы и т.д.? Или очередной ...

     
     
  • 4.30, Анонимусс (?), 14:52, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сам то пробовал не делать этих выходов за границы и т.д.?

    Так все пробовали.
    Ни у кого не получилось ☺️
    Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.

     
     
  • 5.34, Аноним (24), 14:57, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так все пробовали.
    > Ни у кого не получилось ☺️

    видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка.

    > Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.

    Ну значить колеки, а нормальные диды такой хней не занимаются.

     
     
  • 6.39, Аноним (39), 15:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка.

    Да, но нет.
    У нас нож без ручки.
    Полная свобода отрезать себе палец)


    >> Даже у дидов из кернел-тимы с 30+ лет опыта писанины на си.
    > Ну значить колеки, а нормальные диды такой хней не занимаются.

    А других дидов у нас нету.
    Если хотим недырявое ядро, то тут вариантов не много, к сожалению.


     
     
  • 7.57, Аноним (24), 15:26, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если хотим

    то делаем сами, флаг в руки и шапку вверх, с криком "ура".

     
     
  • 8.60, Аноним (-), 15:31, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и делаем Мы хотим внедрить раст - и внедряем Если бы не копротивление дидо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (24), 15:38, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, кек, ну шо там растовики уже плачут и ждут грантов ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.91, Аноним (91), 16:09, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > видать природа их такова, чтобы не порезаться кухонным ножом, надо изучить искусство самурая, сказал бы япошка.

    Вот только самураев настоящих сейчас нет, они исчезли не выдержав конкуренции уступив место более эффективной современной армии.

    Можно «играть в самураев» в качестве хобби, так же как в рыцарей в латных доспехах или строить хижины из пальмовых ветвей. Но практической пользы в этом нет.

    Сейчас можно программировать на коболе, а для фортрана и дельфей даже компиляторы обновляют, но смысла что-то новое на них писать ноль.

    Так же и на c/c++ начинать новый проект сейчас нет смысла никакого. Они остаются за бортом истории. Раст уделывает их по всем параметрам, не имея никаких заметных минусов и имея веские плюсы.

    Он просто современнее и эффективнее

     
     
  • 7.94, Аноним (-), 16:15, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас можно программировать на коболе, а для фортрана и дельфей даже компиляторы  обновляют, но смысла что-то новое на них писать ноль.

    В некоторых областях фортран до сих пор используется.
    Но да, скорее исключение.

    > Так же и на c/c++ начинать новый проект сейчас нет смысла никакого.

    Всё такие есть.
    Например у тебя уже есть команда которая хорошо пишет на С++.
    У тебя есть варианты: переучить их, найти новых людей, продолжить использовать знакомый инструмент.

    Думаю такая ситуация довольно частая.

     
  • 5.87, Аноним (80), 16:03, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.29, Аноним (14), 14:51, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > О, мифическое "настоящие сишники"!

    Нет в мире совершенства, так устроена природа.

    > Как выходили за границы массивов, так и выходят, как делали use-after-free, так и делают.

    Ну и что? Всё работает, весь Интернет, весь embedded, так что это надуманная проблема.

     
     
  • 4.33, Анонимусс (?), 14:55, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Всё работает,

    правдо фигово
    > весь Интернет,

    этот совсем так себе

    > весь embedded,

    а потом машинки взламывают по блютусу.

    > так что это надуманная проблема.

    Да я уже понял, все ок, "ваши уязвимости не уязвимости", "покажите кто пострадал", "эти не считаются"... Продолжаем бракоделить как и 30 лет назад.
    Можешь не продолжать)

     
     
  • 5.37, Аноним (14), 15:00, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Продолжаем бракоделить как и 30 лет назад

    Брак - это когда что-то не работает. Базовый софт на Си трудится 24/7/365 и обеспечивает жизнь современной IT инфраструктуры, так что не надо "ля-ля".

     
     
  • 6.41, Аноним (43), 15:06, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Брак - это когда что-то не работает.

    Разве?
    ГОСТ 15467-79
    "Брак — продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов, не удовлетворяющая установленным требованиям"

    > Базовый софт на Си трудится 24/7/365 и обеспечивает жизнь современной IT инфраструктуры, так что не надо "ля-ля".

    А... т.е у них прямо в ТЗ было прописано "в программе должны быть уязвимости".
    Типа dirtyCow, heartbleed или bashdoor.

    Ну тогда согласен, это не брак, а просто бекдор.

     
     
  • 7.50, Аноним (14), 15:16, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ГОСТ

    Ахаха) Ядро пишется по ГОСТу?))

    > "в программе должны быть уязвимости"

    Кого они "уязвили"? Давай реальные примеры из жизни, когда уязвимости на Си привели к катастрофическим последствиям.

     
     
  • 8.56, Аноним (-), 15:26, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определение ты откуда взял Вот тебе Толковый словарь Ожегова БРАК2, а у , м ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Аноним (14), 15:30, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 10.62, Аноним (-), 15:36, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.67, Аноним (24), 15:40, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.82, Аноним (74), 16:00, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только в интернет пришёл Rust интернет вообще временами не работает, но зато безопасно не работает, да.
     
  • 3.32, Аноним (24), 14:53, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Печалька.

    Особенно на фоне "Google fixes super-secret 8th Chrome 0-day", чет они не торопятся переписать :) Си может для этого и создан?

     
     
  • 4.35, Аноним (39), 14:58, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.61, Аноним (24), 15:36, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.68, Аноним (-), 15:40, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.38, Анонимусс (?), 15:01, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особенно на фоне "Google fixes super-secret 8th Chrome 0-day",
    > чет они не торопятся переписать :)

    В хроме 30+ млн. строк c b c++ кода. Это сравнимо с ядром.
    А так они потихоньку переписывают. Напр. выкинули dыpявый рендер шрифтов, планируют избавится от аналогичной libxml2. Просто кода очень много, все сразу не перепишешь.

    > Си может для этого и создан?

    Именно! "C in CVE stands for C language"))

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 15:08, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.45, Аноним (-), 15:09, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.46, Анонимусс (?), 15:10, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C - это common

    Это по задумке.
    А по факту получается что большая часть dыpеней из-за dыpяшечки.

    ЗЫ: мне нравится как у тебя подгорает, уже второй раз такой висер постишь))

     
  • 2.48, Проходил мимо (?), 15:12, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rust крайне нетерпим к ошибкам. И он нифига не для новичков. Если вы когда-нибудь начнете на нем программировать, то очень хорошо прочувствуете это на себе.
     
  • 2.72, Аноним (72), 15:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > он прощает
    > прощает

    Прощает, ага. Наоборот.

     

  • 1.36, аноним2 (?), 15:00, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    до сих пор не удосужились team
    https://github.com/rust-lang/rust/blob/main/src/tools/tidy/src/extdeps.rs#L13
    сюда добавить
    https://github.com/rust-lang/rust/blob/main/.gitmodules
    и прочее подобное
    чтобы можно было без подключения к интернету собрать
    сборки называются "собери себе троян в систему", а чё удобно, стильно, модно, молодёжно
    как и сборка исключительно с помощью прошлой версии rust
     
  • 1.47, Кошкажена (?), 15:10, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлчиный список ненужного/сырого.
     
  • 1.52, Кошкажена (?), 15:17, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Компания Ferrocene известна созданием инструментария для разработки на языке Rust приложений для критически важных систем

    Полупроприетарное.

    > В отличие от Firejail утилита Island не требует прав root и специальных полномочий.

    Ну bwrap тоже не требует. А еще у firejail куча готовых профилей. Ибо основная проблема - это не написать изоляцию, а заставить работать в ней текущие приложения, особенно бразуеры, где своя изоляция внутри.

    > Проект Catten развивает ядро для экспериментальной операционной системы CharlotteOS, написанное на Rust. Ядро поддерживает управление доступом на основе "capability" (по аналогии с Fuchsia) и использует похожую на Plan 9 распределённую иерархию ресурсов

    Фучсия, которая не смогла? Опять с plan 9 что-то стырили.

    > Опубликован выпуск интерактивной командной оболочки Fish 4.2.0 (friendly interactive shell).

    Шелл для админов локалхоста. Без настроек в духе мака.

    > Виртуальная машина для выполнения байткода создана с оглядкой на архитектуру движка V8.

    Какие-то вечно оглядыающиеся растовщики

    > Опубликована СУБД RustDB, созданная на языке Rust под впечатлением от PostgreSQL.

    ...и впечатлительные

    > Когда код Arti достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си,

    Вот когда, тогда и пишите.

     
     
  • 2.54, Аноним (3), 15:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полупроприетарное

    Они в апстрим отдают код

    > Ну bwrap тоже не требует.

    C 71.7% Shell 16.6%
    Система изоляции на dыpяхе и шеле? Смешно.

    > Шелл для админов локалхоста.

    Как раз локалхостники любят пpдoлиться с тыщщами настроек.
    А нормальным админам нужно чтобы работало.

     
     
  • 3.64, Кошкажена (?), 15:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Полупроприетарное
    > Они в апстрим отдают код

    И? Сегодня что-то отдают для бета-тестеров, завтра закроют. Лицензия позволяет.

    >> Ну bwrap тоже не требует.
    > C 71.7% Shell 16.6%
    > Система изоляции на dыpяхе и шеле? Смешно.

    Смейся дальше, пока взрослые проекты пользуются.

    >> Шелл для админов локалхоста.
    > Как раз локалхостники любят пpдoлиться с тыщщами настроек.
    > А нормальным админам нужно чтобы работало.

    Как он будет у тебя работать, если его нет на удаленном хосте? А еще попробуй запусти на слабом железе https://github.com/fish-shell/fish-shell/issues/11187

     
     
  • 4.66, Кошкажена (?), 15:39, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Полупроприетарное
    >> Они в апстрим отдают код
    > А нормальным админам

    Нормальные админы не пользуются этой субстаницей. Девляпсы на огрызках может быть.

     
  • 4.70, Аноним (3), 15:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > завтра закроют. Лицензия позволяет.

    Конечно, это же свободная лицензия, а не запретительная.
    Но когда закроют - тогда и поговорим :)

    > Смейся дальше, пока взрослые проекты пользуются.

    Пришлось опуститься аж до аргументов про возраст?))

    > Как он будет у тебя работать, если его нет на удаленном хосте?

    А если на удиленном хосте у нас нет тру-сишечного, то как тот будет работать?
    Вот когда поставите, тогда и будет.

    > А еще попробуй запусти на слабом железе

    Проблема на тухлом дебиане на проце из 2009 года в 2025м?
    Это проблема маргиналов и 6omжей. Они могу взять что-то более 6omж-френдли.

     
     
  • 5.76, Кошкажена (?), 15:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> завтра закроют. Лицензия позволяет.
    > Конечно, это же свободная лицензия, а не запретительная.
    > Но когда закроют - тогда и поговорим :)
    >> Смейся дальше, пока взрослые проекты пользуются.
    > Пришлось опуститься аж до аргументов про возраст?))

    Странные сравнения. Возраст в данном случае синоним стабильного проекта в проде.

    >> Как он будет у тебя работать, если его нет на удаленном хосте?
    > А если на удиленном хосте у нас нет тру-сишечного, то как тот
    > будет работать?
    > Вот когда поставите, тогда и будет.

    Никто не будет ставить этот шел по умолчанию на хосте. Будешь на каждой удаленной машине ставить? А если рута нет? А привычный баш/позикс шел ты забыл, а нужно что-то сделать?

    >> А еще попробуй запусти на слабом железе
    > Проблема на тухлом дебиане на проце из 2009 года в 2025м?
    > Это проблема маргиналов и 6omжей. Они могу взять что-то более 6omж-френдли.

    Проблема, что для сборки шела нужно +3 Гб RAM.

     
     
  • 6.84, Аноним (84), 16:02, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Возраст в данном случае синоним стабильного проекта в проде.

    Почему странные? Возраст не всегда признак качества.
    Вон хorg уже сколько лет - а как было дырявое глюкалово, так и осталось. До сих пор находят уязвимости которые заботливо добавили диды еще в 80х.

    > Никто не будет ставить этот шел по умолчанию на хосте

    Ну раз не будет, то и сторонних тоже не будет. И будет только тот, который идет в комплекте.

    > баш/позикс шел ты забыл, а нужно что-то сделать?

    М... пить таблетки от склероза? Открыть доку? Погуглить? Столько вариантов))

    > Проблема, что для сборки шела нужно +3 Гб RAM.

    Это не проблема. Точнее проблема для категорий, перечисленных выше))

     
     
  • 7.93, Кошкажена (?), 16:15, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.103, Аноним (-), 16:28, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 9.104, Кошкажена (?), 16:36, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.78, Кошкажена (?), 15:51, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> завтра закроют. Лицензия позволяет.
    > Конечно, это же свободная лицензия, а не запретительная.
    > Но когда закроют - тогда и поговорим :)

    А пока ты готов быть бета-тестером.


     
     
  • 6.102, Аноним (-), 16:27, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бета?
    Ядро линукс уже доделали? Или еще будут пилить и пилить?

    Я получаю нечто на шару.
    Даже если код закроют - последний коммит будет под старой лицензией и следовательно у меня ничего не отобрали.

     
     
  • 7.106, Кошкажена (?), 16:37, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бета?
    > Ядро линукс уже доделали? Или еще будут пилить и пилить?
    > Я получаю нечто на шару.
    > Даже если код закроют - последний коммит будет под старой лицензией и
    > следовательно у меня ничего не отобрали.

    Отобрали твое время и наработки. С gpl так не прокатит, только с нуля писать.

     
     
  • 8.110, Аноним (3), 16:42, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоп-стоп, какой мое время и наработки Все далали они, я только пользовался гот... текст свёрнут, показать
     

  • 1.59, Аноним (59), 15:31, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из топика: "Продолжена стабилизация типа "never", обозначаемого символом "!" и определяющего вычисления, никогда не возвращающие значения (например, функция "exits", макрос "panic!""

    Всегда считал panic! println! vec! просто макросами. Соответственно ! в конце символа - признак макроса, а не never.
    Never это вот (https://doc.rust-lang.org/std/primitive.never.html):
    ! represents the type of computations which never resolve to any value at all. For example,
    the exit function fn exit(code: i32) -> ! exits the process without ever returning, and
    so returns !.
    break, continue and return expressions also have type !. For example we are allowed to
    write:
    #![feature(never_type)]
    let x: ! = {
        return 123
    };

     
     
  • 2.75, Вася Пупкин (?), 15:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут vec и println? Речь не про лексический анализ же, к макросам это вообще никакого отношения не имеет. Как ты дальше собсна и описал
     

  • 1.63, Аноним (63), 15:36, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.69, Аноним (69), 15:42, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ужесточена проверка аргументов

    Не удивлюсь, если программеры Rust являются завсегдатаями BDSM клубов:
    - Ты можешь сломать меня полностью?
    - Осуществи контроль над моим буфером!
    - Ужесточи проверку моих аргументов!..

     
     
  • 2.90, Кошкажена (?), 16:08, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно могу точно сказать

    * Они любят красить волосы
    * Анимешники

     
     
  • 3.92, Аноним (-), 16:12, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не самое плохое что может быть, учитывая статистику пронхаба для русских пользователей линукс)

    Но если честно, лично мне плевать какого цвета у разработчика волосы или что у него в штанах.
    Главное код.


     
     
  • 4.95, Кошкажена (?), 16:17, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не самое плохое что может быть, учитывая статистику пронхаба для русских пользователей
    > линукс)
    > Но если честно, лично мне плевать какого цвета у разработчика волосы или
    > что у него в штанах.
    > Главное код.
    > Главное СOC

    Поправила, не благодари.

     
     
  • 5.98, Аноним (84), 16:21, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Главное СOC
    > Поправила, не благодари.

    Кто о чем,  ̶ф̶у̶р̶и̶ё̶б̶ы̶ кошкожена о COCах.
    Хотя с другой стороны - вполне себе логично)))

     
     
  • 6.108, Кошкажена (?), 16:39, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Главное СOC
    >> Поправила, не благодари.
    > Кто о чем,  ̶ф̶у̶р̶и̶ё̶б̶ы̶ кошкожена о COCах.
    > Хотя с другой стороны - вполне себе логично)))

    Дык COC это излюбленная тема крашеноволосых и безразницычтовштанах. Они же растовщики.

     
     
  • 7.111, Аноним (3), 16:44, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но написала про него ты.
    Но я не осуждаю, что тайные желания кошкожены это COC. Вот если бы ты была кошкомужем... то возникли бы вопросы.

    > тема крашеноволосых

    Такое ощущение что тебя в школе булили крашенные эмо. Или унижали крашенные (в фиолетовый цвет!) стары преподшы. Иначе непонятен такой хейт к окраске волос.

     
     
  • 8.113, Кошкажена (?), 16:46, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.71, Аноним (74), 15:45, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п.

    Только разработчики на Rust всё равно умудряются делать CVE. Даже не так, учитывая глупость некоторых ошибок их правильнее называть RVE.

     
  • 1.77, Аноним (-), 15:51, 12/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.79, Аноним (59), 15:58, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможность прорекламировать rust-проекты Не упущена.
     
  • 1.81, Аноним (81), 15:59, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага-ага, три раза Мне тут студенты курсовой сдавали, в прошлые годы обычно писа... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.89, Аноним (74), 16:05, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если постараться, то можно безопасно пересылать байты с места на место.
     
  • 2.96, Анонимусс (?), 16:18, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а какую проблему действительно решает язык, если для того чтобы писать то, для чего он сделан (эффективный код для работы на низком уровне)

    Он сделан не исключительно для работы на низком уровне. Это раз.

    Вы пытаетесь обратиться к сишной libc, безопасность которой компилятор никак не может вывести. Это два.

    > приходится каждый раз отключать его ключевую фичу (безопасность)?

    Unsafe не отключает "безопасность". Unsafe позволяет сделать ограниченный список вещей - целых пять штук, которые запрещены в safe.
    Но отнюдь не отключает все проверки все, напр. borrow checker. Это три.

    It’s important to understand that unsafe doesn’t turn off the borrow checker or disable any of Rust’s other safety checks: If you use a reference in unsafe code, it will still be checked. The unsafe keyword only gives you access to these five features that are then not checked by the compiler for memory safety. You’ll still get some degree of safety inside an unsafe block.
    doc.rust-lang.org/book/ch20-01-unsafe-rust.htm

    Странно что Вы, как преподаватель, этого не знаете. Хотя...

    > Может лучше сразу писать на чем-нибудь "совсем безопасном" со сборкой мусора?

    Ну так поясните студентам для каких целей нужны разные "типы" языков программирования.

     
  • 2.100, Кошкажена (?), 16:23, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > писали на Си или Си++, в этом году целых трое решили
    > написать на Rust. Ну и пишут unsafe через строчку, так примерно:
    > if unsafe { connection_manager::fd_isset(fd, &mut readfds) } {
    >     let connection_manager =
    > Не будем о том, что синтаксически и семантически "if unsafe" - это
    > какое-то полное уродство, лучше зададимся вопросом - а какую проблему действительно
    > решает язык, если для того чтобы писать то, для чего он
    > сделан (эффективный код для работы на низком уровне) приходится каждый раз
    > отключать его ключевую фичу (безопасность)?
    > Может лучше сразу писать на чем-нибудь "совсем безопасном" со сборкой мусора?

    Зачем в апи манагера соединений небезопасные методы? Отправить на пересдачу.

     
  • 2.101, Аноним (-), 16:24, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И На то они и студенты чтобы учиться Я как то на лабе по СИ написал циклически... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.86, Кошкажена (?), 16:03, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Опубликована СУБД RustDB, созданная на языке Rust

    Это насколько надо быть одаренным фанатиком, чтобы в имя БД вписать название языка? Тогда постгрес должен назыываться LispSQL, а потом CSQL.

     
     
  • 2.97, Аноним (97), 16:20, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто зуд, может ЗППП: есть же уже нормальные БД, под разные задачи, для прода и обычных юзерских приложений...
     
     
  • 3.99, Кошкажена (?), 16:22, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это просто зуд, может ЗППП: есть же уже нормальные БД, под разные
    > задачи, для прода и обычных юзерских приложений...

    Не, ну пусть пишут. Но язык это инструмент, вполне БД могут переписать как influx какой-нибудь. Но тут проблема глубже, тут язык предмет поклонения.

     
     
  • 4.112, Аноним (59), 16:46, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rust давно уже маркетинговый бренд и продвигается как бренд. Вот уже студенты "выпендриваются" перед преподавателем, а он сетует - зачем такой язык, если кругом unsafe.
     
     
  • 5.115, Кошкажена (?), 16:48, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > rust давно уже маркетинговый бренд и продвигается как бренд. Вот уже студенты
    > "выпендриваются" перед преподавателем, а он сетует - зачем такой язык, если
    > кругом unsafe.

    Просто надо преподавателю стек технологий фиксировать. А то еще на c# принесут или будут чилсенные методы на жс реализовывать.

     

  • 1.105, eugener (ok), 16:36, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё-таки не понимаю, почему некоторым так не нравится раст.

    Видимо это пишут программисты, которые обожают сишные головоломки. "Вот, проверяем код возврата этой функции, даём сообщение об ошибке и return... Так, перед этим не забыть вызвать все нужные free на предыдущие malloc... А после проверки кода возврата из следующей функции тоже... А перед ней тоже был malloc... А может чтобы не писать блоки из free/free/free в if-ах после каждого вызова сделаем goto на метку? Так, после этой метки сделать все free, а выше ещё метку, там ещё free... Ох, надо функции поменьше делать, чтобы лесенки goto были покороче. Так, память всё равно течёт, какой free я забыл?".

     
     
  • 2.116, Аноним (116), 16:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство выделений на стеке, зачем им эти твои free? А не любят, потому что неудобные костыли и ни одной проблемы не решают на деле (только добавляют новых). Лет через 70 может и юзабельно будет (такими темпами).
     
  • 2.118, Аноним (118), 16:53, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты какие о приемущества раста напишешь для начала? Ой, так их нет. Нечитаемый синтаксис и боров это не приемущества если что.
     

  • 1.107, Аноним (3), 16:37, 12/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странное дело.
    В соседней новости про успех раста в ядре линукса за всех отдувался 12yoexpert. А в этой новости пишет только кошкожена.

    Ребята, а можете выложить ваш график "дежурства"?
    Ну, чтобы понимать когда какой хейтер на смену выходит.

     
     
  • 2.117, Аноним (118), 16:50, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12 лет просто тролль. Он просто опускает все без разборок так к расту у него нет никаких претензий на самом деле.
     

