Выпуск Rust 1.91

> Чего? В 18 и 56 году хорошо так поменяли.

> Выкинули кучу букв Ѣ, Ѳ, І. Убрали из окончаний Ъ. Изменили грамматику.

> По сути получили новый "русскоподобный язык". В смысле? Мы не получили "русскоподобный язык", мы говорим на русском языке. Он видоизменяется со временем, поэтому приходится стандарты подгонять под современность. Да, есть в нём какие-то неудобные моменты и проблемы, исключения, неоднозначности, существенные отличия с разговорномым и т.п. Да, он не самый распространённый в мире. Понятно, что аналогия не полная, фактически каждый из нас является сотворцом языка и может придумать новое слово или конструкцию, которое лет через 200 может попасть в толковый словарь. >> Надо развивать существующие а не плодить новые.

> А если не хотят развивать? Кто не хочет? Покажите мне этого человека. > Если держатся за священную корову "я могу скомпилять для 8008!!" Рано или поздно придётся отказаться от этого. 4.51 , Аноним ( - ), 14:02, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Неа Язык настолько покромсали и переделали, что от старого остались только каки... 5.98 , Аноним ( 91 ), 15:45, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну попробуйте прочитать, а тем более написать (по правилам!) Осталось слова только заменить, а то у вас современные слова в старой грамматике.

4.97 , Аноним ( 91 ), 15:44, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Мы не получили "русскоподобный язык", мы говорим на русском языке. Нет. Возьмите дореволюционные учебники, научите по ним ученика, чтобы он ставил "ъ" в конце слов, и так далее, а потом дайте ему сдать ЕГЭ. Если уж на то пошло, то говорим мы на языке образца какого-то года, но сами эти образцы между собой несовместимы. В качестве хорошего примера возьмите китайский. У вас есть 中文（简体）и 中文（繁體). Как не сложно догадаться, зная один вы мало что поймёте в другом.

>Кто не хочет? Покажите мне этого человека. Посмотрите местных: линтеры не нужны, концепция владения не нужна, и так далее.

