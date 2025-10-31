Выпуск Rust 1.91

|
2.11, Archer73 (ok), 12:50, 31/10/2025
+3
|
Windows targets similar to *-pc-windows-gnu but using UCRT as the runtime and various LLVM tools/libraries instead of GCC/Binutils.
|
1.10, Аноним (10), 12:49, 31/10/2025
+3
|
Хороший язык для начинающих - этакий надувной круг-уточка, не дающий чайнику утонуть.
|
|
|
2.12, kravich (ok), 12:53, 31/10/2025
+4
|
Хорошая шутка
Скорее, это бассейн, заполненный смолой, в которой предлагают плыть
|
2.13, Аноним (-), 12:56, 31/10/2025
+4
|
> Хороший язык для начинающих - этакий надувной круг-уточка, не дающий чайнику утонуть.
Вот только обычно инструментами "не дающими утонуть" пользуются профи.
Это чайник скажет "да тут всего щиток на ХЗ сколько вольт, я сейчас возьму дидовые пассатижи и всё поправлю".
А потом его аккуратно сметают веничком в пакет и выкидывают.
Профи соблюдают ТБ и используют СИЗ: кольчужные перчатки хирургам, каски, очки и наушники строителям, две разнесенные кнопки прессовому оборудованию...
Чайники и бракоделы делают как попало, а потом C̶V̶E̶ получается фигня)
|
|
|
3.16, Аноним (16), 12:59, 31/10/2025
+2
|
> Чайники и бракоделы делают как попало, а потом CVE получается фигня)
это как в CVE-2025-62518 aka TARmageddon?
|
|
|
4.18, kravich (ok), 13:03, 31/10/2025
–1
|
А что намекает на то, будто tar-это хороший формат?
Встроенного сжатия нет, расчитан изначально на запись на магнитных стримерах, 100500 вариантов формата, насильно объединенных во франкенштейна в попытке стандартизовать...
|
|
|
5.70, Медведь (ok), 14:44, 31/10/2025
+1
|
Ну все как всегда -- этот мир нам не подходит, дайте другой, с правильным tar, рулеткой и стюардессами.
|
5.79, Аноним (79), 15:09, 31/10/2025
|+/–
|
Встроенное сжатие зачем гвоздями прибивать? Для tar есть возможность выбора сжимальщиков: gz, bz2, lzma, xz, ...
|
|
|
6.118, Аноним (16), 16:08, 31/10/2025
|+/–
|
Ой, да они там без встроенного сжатия не смогли два формата архивов реализовать, аж целую CVE создали. А прикинь если бы в tar'е было еще и встроенное сжатие? - была бы еще одна CVE как минимум
|
4.19, Аноним (-), 13:05, 31/10/2025
+1
|
>> Чайники и бракоделы делают как попало, а потом CVE получается фигня)
> это как в CVE-2025-62518 aka TARmageddon?
Нет, как CVE в ХОрг или ядре линукс).
Раст предотвращает и дает гарантии на конкретный список проблем.
Ты же не будешь ныть что книпексовые клещи на 1000 вольт пробиваются на 10000?
Если вам нужно больше - то АДА или формальная верификация, если у вас хватит денег))
|
|
|
5.82, Аноним (79), 15:13, 31/10/2025
–1
|
> Раст предотвращает и дает гарантии на конкретный список проблем.
Вот когда на деле _реально_ предотвратит, тогда и приходите. А пока один булшит про безопастность.
|
|
|
6.91, Аноним (91), 15:30, 31/10/2025
|+/–
|
>Вот когда на деле _реально_ предотвратит, тогда и приходите.
Возьмите и начните писать аналогичную программу на си и на расте. Первая же ошибка компиляции - ура проблема поймана.
|
|
|
7.102, Аноним (100), 15:54, 31/10/2025
+1
|
TARmageddon компилировался. И в Бубунте утили компилировались... Пришлось потом на ужасносишной старьё руками откатывать.
|
7.109, Медведь (ok), 16:00, 31/10/2025
|+/–
|
И снова: "компилируется -- значит работает!" Я смотрю, растуны оригинальностью не отличаются, исправно пересказывают рекламу. Парни, серебряных пуль не бывает, это вас обманули.
|
7.110, Аноним (110), 16:02, 31/10/2025
|+/–
|
Компилируется значит работает? Неудивительно, почему столько проблем у uutils...
|
4.61, Аноним (61), 14:24, 31/10/2025
|+/–
|
А на СИ там бы еще за границу буфера вышли и обратились бы к освобождённой памяти, не забыл вызвать переполнение. А раст, да, плохой, не позволяет все это сделать, и потому тебе пришлось искать CVE с !логической! ошибкой (а раст то тут причем?) в реализации кривого формата.
|
4.63, Аноним (63), 14:26, 31/10/2025
|+/–
|
Нет. Это остальные 9 миллиардов CVE в переполнением памяти/буфера/кучи/стэка.
|
4.90, Аноним (91), 15:29, 31/10/2025
+2
|
Вы как всегда не различаете ошибк управления памятью и прочие уязвимости. Как и ожидалось от ненависников раста.
|
|
|
5.129, Аноним (91), 16:19, 31/10/2025
|+/–
|
>У программы есть два состояния: с ошибками и без ошибок.
Но количество программ без ошибок будет куда больше, если запретить работу с сырыми указателями. Данный тезис вам не оспорить.
|
|
|
|
|
7.148, Аноним (91), 16:42, 31/10/2025
|+/–
|
>И как тогда компилятор написать?
Зачем вам для компилятора указатели?
>Или драйвер в ядре?
Для драйвера придётся придётся написать какое-то количество unsafe кода, но это гораздо лучше, чем когда весь код - unsafe.
|
3.40, gi (??), 13:43, 31/10/2025
–1
|
додо...
это поэтому хоккеисты сначало играют в шлеме с Ме решёткой на все щи, потом со стекляшкой в половину, ну а профи уже и без стекла
а чем "дидовые" пасатижи хуже так плохи? нет предохранителя от попадания пальца?
|
|
|
4.64, Аноним (61), 14:27, 31/10/2025
|+/–
|
Ну вообще-то профи давно заковали в броню, спонсоры команд больше не готовы платить миллионы за контракты, чтобы потом смотреть, как очередного "профессионала" уносят на носилках со льда, т.к. ему шайба попала в голову, т.к. он не надел шлем (да-да, таки без шлема больше на лед не пускают).
|
1.14, Аноним (14), 12:56, 31/10/2025
–6
|
Лучший язык программирования! Хай языков вроде си прошёл - Правительство США призывает отказаться от небищопасных языков.
А раст это навсегда! В отличии от других языков, которые ну выучили, может даже и лучше, но их хайп пройдёт и работу не найдёте! А если у вас проект - будите платить огромные деньги за переписывание, ибо кто поддерживать будет? Никто!
|
|
|
2.17, Анонимусс (-), 13:02, 31/10/2025
–1
|
> А раст это навсегда!
Не дай боже!
Если раст застрянет как дыряха на 40+ лет, то это будет просто ужасно.
Раст должен будет заменить еще более безопасный язык, напр. с автоматической или хотя бы с дешевой верификацией, который будет не давать сделать хотя бы часть логических ошибок.
|
1.23, Аноним (23), 13:14, 31/10/2025
+2
|
Не люблил раст, но вот сейчас сижу и смотрю почему течет flutterJNI на android и rust уже не кажется таким уж переусложненным на ровном месте. Если посмотреть на существующие распространенные решения, то rust там мог бы решить большой спектр проблем.
|
|
|
2.28, Аноним (16), 13:27, 31/10/2025
–3
|
> почему течет flutterJNI на android и rust уже не кажется таким уж переусложненным
дак он раст написан
|
|
|
3.65, Аноним (63), 14:29, 31/10/2025
+2
|
Interface between Flutter embedding's Java code and Flutter engine's C/C++ code.
Раст во все поля.
|
2.72, Медведь (ok), 14:48, 31/10/2025
+1
|
А rust нифига не гарантирует отсутствие утечек памяти. Сюрприз! Меньше слушай хайповые крики растунов.
|
|
|
3.92, Аноним (91), 15:32, 31/10/2025
–1
|
Так растеры это прямо говорят. Это сишники возмонили, что раст должен все проблемы решать.
|
|
|
4.96, Медведь (ok), 15:43, 31/10/2025
|+/–
|
> Так растеры это прямо говорят. Это сишники возмонили, что раст должен все проблемы решать.
Это они прямо говорят, когда носом ткнешь. В самой новости: куча текста про "бизапаснасть", ни слова про возможные утечки.
> Не люблил раст, но вот сейчас сижу и смотрю почему течет flutterJNI на android и rust уже не кажется таким уж переусложненным на ровном месте.
Откуда бы у товарища такие умонастроения, уж не из-за рекламы ли раста из всех утюгов?
|
|
|
5.131, Анонимусс (-), 16:20, 31/10/2025
|+/–
|
> Это они прямо говорят, когда носом ткнешь.
Ну, мы подразумеваем, что для нормального хейта хейтеры хотя бы доку прочитать должны.
"Preventing memory leaks entirely is not one of Rust’s guarantees, meaning memory leaks are memory safe in Rust."
(doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html)
> В самой новости: куча текста про "бизапаснасть", ни слова про возможные утечки.
Разумеется! Потому что утечки не дарят рут и не выполняют произвольный код :)
Максимум что можешь произойти - oomkiller сработает.
|
5.134, Аноним (91), 16:25, 31/10/2025
|+/–
|
>В самой новости: куча текста про "бизапаснасть", ни слова про возможные утечки.
Утечки памяти не нарушают безопасности памяти. Безопасность памяти - это невозможность данными одной структуры переписать вторую, так, чтобы это повлияло на семантику программы.
>Откуда бы у товарища такие умонастроения, уж не из-за рекламы ли раста из всех утюгов?
А что вы у меня спрашиваете, у него самого спросите. Вы лучше скажите, откуда у вас столь искажённое представление о расте: когда вам прямо указывают на систему гарантий, вы галлюцинируете и видите то, чего нет.
|
4.126, Аноним (16), 16:17, 31/10/2025
|+/–
|
Всмысле прямо говорят? Они прямо говорят обратное - раст это безопасный язык, позволяющий безопасно работать с памятью и избавляющий программист от ручного управления памятью. Нахера там утечки тогда нужны в расте? Это типа избавление от ручного управления памятью путем добавления утечек памяти? А хитро вы это придумали.
|
|
|
5.141, Аноним (91), 16:35, 31/10/2025
|+/–
|
>Всмысле прямо говорят?
С разморозкой. Берём первый попавшийся материал https://github.com/brson/rust-anthology/commits/master/src/memory-leaks-are-me
>Commits on Jun 12, 2016
Материалу 9 полных лет, а вы об этом впервые слышите. Очень хороший уровень компетенции.
>Нахера там утечки тогда нужны в расте?
Да будет вам известно, что даже языки с GC не гарантируют отсутствие утечек памяти.
>Это типа избавление от ручного управления памятью путем добавления утечек памяти?
Да будет вам известно, что в си тоже есть утечки памяти. И утечки памяти от подхода в расте не добавляются.
|
|
|
2.36, Аноним (-), 13:37, 31/10/2025
+2
|
> carbon похоронит ржавчину, вот как только зарелизится так сразу!
Пфф, манямирок анонов такой маня)
Авторы carbonʼа сами пишут вот прям в описании проекта:
Existing modern languages already provide an excellent developer experience: Go, Swift, Kotlin, Rust, and many more. Developers that can use one of these existing languages should.
github.com/carbon-language/carbon-lang?tab=readme-ov-file#why-build-carbon
Более того, расширяют мысль
If you can use Rust, ignore Carbon
https://github.com/carbon-language/carbon-lang/blob/trunk/docs/project/faq.md#
Что-то я им больше верю, чем твоим фантазиям.
|
1.25, sena (ok), 13:17, 31/10/2025
+1
|
И это всегда будет так? Появились новые идеи в программировании - делаем новый язык?
Завтра какая-то новая идея возникнет, опять новый язык появится?
Я понимаю, конечно, развитие не остановить. Но ведь мы не выкидываем русский язык из-за того что появились новые идеи? Да, мы проводим реформы (принимаем новые стандарты). Но блин, никому не приходит в голову, русский язык устарел, давайте теперь говорить на иксигрекзетовом...
Надо развивать существующие а не плодить новые.
|
|
|
2.29, Аноним (-), 13:27, 31/10/2025
+1
Ну так обычно и происходит Зависит от Например если у нас древний ЯП, кот... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
3.45, sena (ok), 13:48, 31/10/2025
|+/–
|
>> Да, мы проводим реформы (принимаем новые стандарты). Но блин, никому не приходит в голову, русский язык устарел, давайте теперь говорить на иксигрекзетовом...
> Чего? В 18 и 56 году хорошо так поменяли.
> Выкинули кучу букв Ѣ, Ѳ, І. Убрали из окончаний Ъ. Изменили грамматику.
> По сути получили новый "русскоподобный язык".
В смысле? Мы не получили "русскоподобный язык", мы говорим на русском языке. Он видоизменяется со временем, поэтому приходится стандарты подгонять под современность.
Да, есть в нём какие-то неудобные моменты и проблемы, исключения, неоднозначности, существенные отличия с разговорномым и т.п. Да, он не самый распространённый в мире.
Понятно, что аналогия не полная, фактически каждый из нас является сотворцом языка и может придумать новое слово или конструкцию, которое лет через 200 может попасть в толковый словарь.
>> Надо развивать существующие а не плодить новые.
> А если не хотят развивать?
Кто не хочет? Покажите мне этого человека.
> Если держатся за священную корову "я могу скомпилять для 8008!!"
Рано или поздно придётся отказаться от этого.
|
|
|
4.51, Аноним (-), 14:02, 31/10/2025
|+/–
Неа Язык настолько покромсали и переделали, что от старого остались только каки... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
5.98, Аноним (91), 15:45, 31/10/2025
|+/–
|
>Ну попробуйте прочитать, а тем более написать (по правилам!)
Осталось слова только заменить, а то у вас современные слова в старой грамматике.
|
4.97, Аноним (91), 15:44, 31/10/2025
|+/–
|
>Мы не получили "русскоподобный язык", мы говорим на русском языке.
Нет. Возьмите дореволюционные учебники, научите по ним ученика, чтобы он ставил "ъ" в конце слов, и так далее, а потом дайте ему сдать ЕГЭ. Если уж на то пошло, то говорим мы на языке образца какого-то года, но сами эти образцы между собой несовместимы.
В качестве хорошего примера возьмите китайский. У вас есть 中文（简体）и 中文（繁體). Как не сложно догадаться, зная один вы мало что поймёте в другом.
>Кто не хочет? Покажите мне этого человека.
Посмотрите местных: линтеры не нужны, концепция владения не нужна, и так далее.
|
3.46, gj (?), 13:52, 31/10/2025
|+/–
|
> можем в луже и палкой копалкой работать.
нуда нуда, совочком с пласиковым ведёрком куда приятнее куличики лепить
|
3.53, Аноним (53), 14:04, 31/10/2025
|+/–
|
> всё это нужно врагам национальной России
а сам то чем занят? кирилизацией много-"национальной России"? и кто ты, если не враг после этого?
|
3.94, Аноним (94), 15:40, 31/10/2025
|+/–
|
> В 18 и 56 году хорошо так поменяли.
> Выкинули кучу букв Ѣ, Ѳ, І. Убрали из окончаний Ъ. Изменили грамматику.
Ну это в начала 20-го века, а в 1956 что русском меняли?
|
|
|
4.104, Аноним (-), 15:55, 31/10/2025
|+/–
|
Посмотрите на изменения с 1918 по 1956
gramota.ru/journal/stati/yazykovaya-politika/reformy-russkoy-orfografii
wikiwand.com/ru/articles/Орфография_русского_языка_до_1956_года
|
2.69, Аноним (61), 14:33, 31/10/2025
|+/–
|
Согласен, возвращаемся на Lisp и Fortran! Ну ладно, можно еще COBOL для хипстеров, которые любят все новое!
|
2.80, Аноним (80), 15:11, 31/10/2025
|+/–
|
> И это всегда будет так? Появились новые идеи в программировании - делаем новый язык?
Да. В чём проблема?
> Я понимаю, конечно, развитие не остановить. Но ведь мы не выкидываем русский язык из-за того что появились новые идеи?
Доброе утро, русский давно выкинули.
> Надо развивать существующие а не плодить новые.
Ну вот C++ развивают, и кому от этого хорошо?
|
2.84, Медведь (ok), 15:15, 31/10/2025
|+/–
|
> И это всегда будет так? Появились новые идеи в программировании - делаем новый язык?
Вот как раз относительно новых идей в программировании -- раст обречен на застой и стагнацию.
Во-первых, добавить в ядро языка новые идеи и концепции или очень сложно, или невозможно: а вдруг они нарушат "бизапаснасть"? а кто будет допиливать боровчекер? а насколько еще более тормозным он станет после изменений? Даже довольно простая идея со специализацией генериков висит в nightly много лет и провисит еще столько же.
Во-вторых, растуны, радостно повизгивая, ломанулись в критически важный код, не обратив внимания, что это ловушка, в которую попал, увы, C: "что? доработать язык под новые идеи? а кто гарантирует, что старый код не сломается? нет уж, вот у нас тут архимегаважный пакетик собирается -- и пусть его собирается, никто экспериментировать не будет! в этих ваших закорючках пока разберешься, ишь чо удумали!"
|
|
|
3.95, Анонимусс (-), 15:41, 31/10/2025
–1
|
О! Какие люди! Медведь вылез из берлоги.
А чего не посетили тему про очередные дырени в дидовых иксах?
Неужели так него сказать было, а тут есть?))
|
3.113, Аноним (-), 16:05, 31/10/2025
|+/–
Пффф, от это забористый копиум С чего вдруг Открой ченджлоги для edition и уви... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
4.135, Аноним (110), 16:28, 31/10/2025
|+/–
|
>С чего вдруг? Открой ченджлоги для edition и увидь, что постоянно что-то меняется.
Что, так сложно было сделать язык, который бы сразу мог закрыть необходимые потребности? У других языков как-то получается обходиться без частых обновлений.
>Скомпилированный код всё равно будет быстрый, а для разработчика можно и машинку побыстрее.
А на Си и код быстрый, и компиляция, а ошибки можно статическим анализатором найти.
>Судя по теме визжат только СИшники, которым что-то не нравится)
Неработоспособность кода на раст не нравится. Какое мнение будет у человека, который решил попробовать установить убунту впервые, а в ней не работают обновления?
|
|
|
5.146, васян (?), 16:40, 31/10/2025
|+/–
|
> Какое мнение будет у человека
Я думаю, что он скажет нахир я связался этим убунрастом, говорил Вася, ставь нормальную ось - Виндовс и не выпендривайся. Я я дурак не послушал его...
|
4.145, Медведь (ok), 16:40, 31/10/2025
|+/–
|
> Концепция Edition и гарантирует.
А растики смешные. Сам сообразишь, насколько гарантии поддержки старых editions и их совместимости относительно совместной линковки "вдохновляют" разработчиков компилятора вносить даже самые расчудесные улучшения в язык? А когда этих editions станет не 4-5, а 10? 20?
|
3.133, Аноним (133), 16:25, 31/10/2025
|+/–
|
> кто будет допиливать боровчекер?
Превед, медвед! Объясняю специально для тупае живтоне: те же, кто и раньше, кто улучшал stacked borrows до tree borrows, кто делал non-lexical scope analysis, и кто потихеньку пилит project polonius.
|
2.93, Аноним (91), 15:37, 31/10/2025
|+/–
Это всегда так было Вы новые идеи к старым языкам либо не прикрутите вообще, ли... большой текст свёрнут, показать
|
1.31, Аноним (110), 13:29, 31/10/2025
|+/–
|
>Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью
Не избавляют.
|
1.39, Аноним (39), 13:42, 31/10/2025
+1
|
fn f() -> *const u8 {
let x = 0;
&x
}
чесногря читая о безопасном языке раст думал, что подобные конструкции на нём компилироваться в принципе не должны. а тут они в версии 2.91 выдали предупреждение. мдя. и сколько ещё подобного "безопасного" на расте можно написать?
|
|
|
2.52, Аноним (133), 14:03, 31/10/2025
+2
|
Создавать указатели можно. Даже на небо, даже на Аллаха. Возвращать тоже можно — безопасно.
Но вот разыменование указателя — не безопасно, потому что хз что за ним есть и есть ли вообще.
|
2.112, Аноним (91), 16:04, 31/10/2025
|+/–
|
>чесногря читая о безопасном языке раст думал, что подобные конструкции на нём компилироваться в принципе не должны.
Вы путаете указатели и ссылки. С вашим уровнем знаний вам на си и крестах писать противопоказано
>и сколько ещё подобного "безопасного" на расте можно написать?
В том, что вы возвратите указатель нет ничего страшного. А для разыменновывания указателей нужен unsafe. А unsafe писать без особой необходимости попросту нельзя.
|
|
|
3.132, Аноним (132), 16:24, 31/10/2025
|+/–
|
> В том, что вы возвратите указатель нет ничего страшного. А для разыменновывания указателей нужен unsafe.
Т.е. вон то - safe код? Но ведь реально ошибка не по месту разыменования, получается, всё это время пропаганда врала что якобы нужно внимательно проверять только unsafe блоки а во всём остальном коде ошибок с памятью быть не может?
|
|
|
4.142, Аноним (133), 16:36, 31/10/2025
|+/–
|
> нужно внимательно проверять только unsafe блоки а во всём остальном коде ошибок с памятью быть не может
Да. Именно так.
|
|
|
2.86, Аноним (79), 15:21, 31/10/2025
+1
|
Не, лучше внеклассно на него западать. А в классе чего попроще - Питончик там какой.
|
1.71, Аноним (71), 14:44, 31/10/2025
|+/–
|
К чему такие мелкие выпуски? Это какой-то майлстоун или как? Вот завтра выйдет новая версия - в ней можно ли будет указать для компиляции любую предыдущую вплоть до 0.01?
|
|
|
2.75, Аноним (110), 15:02, 31/10/2025
|+/–
|
И в то же время часть пакетов всегда требует ночную экспериментальную сборку.
|
|
|
3.101, Аноним (-), 15:52, 31/10/2025
–1
|
Пишиьте письма разработчикам пакетов.
Точно так же они погут использовать С23.
AOSP например позволяет использовать Edition 2015, 2018, и 2021.
Вот прям в доке записано.
|
1.77, Аноним (77), 15:07, 31/10/2025
+1
|
Нужно раст на раст переписать тогда будет раст^2, ещё безопаснее будет. Ну прям безопаснее всей безопасности безопаснее.
|
1.85, Аноним (85), 15:20, 31/10/2025
–1
|
Удивляет количество колких комментариев про раст, неужели ненавистники раста - профессионалы сишники и эксперты? Можно ссылочку на гитхаб вашего кода?
|
1.107, Аноним (107), 15:56, 31/10/2025
–1
|
Rust отличный язык для написания софта где требуется работа в реальном времени без сборщика мусора, к примеру пишем софт аи модуля автоматического наведения дрона на двигатели самолетов, собственно для сбития вражеских транспортных, и не только, самолетов, то есть дрон сам может находить взлетающую цель, наводится на двигатели, ну а дальше в полезной нагрузке дрона просто стальной брусок, который весело попадает прямо в движок. Несколько таких дронов почти гарантированно сбивают самолет на начальном этапе взлета, и все благодаря Rust + ИИ, компьютерному зрению и так далее, даже оператор дрона не нужен, надо лишь заранее разместить дрон и дать когда требуется указание на взлет.
|
|
|
2.119, Медведь (ok), 16:08, 31/10/2025
|+/–
|
> в полезной нагрузке дрона просто стальной брусок
Ну раз в нагрузке стальной брусок, то да -- только rust, однозначно. Какой же стальной брусок без rust? Разве что наждачкой начищать каждый день, особенно в агрессивном климате.
|
1.111, Аноним (111), 16:04, 31/10/2025
|+/–
|
Интересно, а подойдет rust - как первый язык программирования? Да и действия насильственного характера с borrow checker пугают. Не будет ли это напрасной потерей времени и сил?
|
|
|
2.120, Аноним (91), 16:11, 31/10/2025
|+/–
|
>Интересно, а подойдет rust - как первый язык программирования?
А вам зачем, что вы собираетесь делать?
|
|
|
3.128, Аноним (128), 16:19, 31/10/2025
|+/–
|
>А вам зачем, что вы собираетесь делать?
А с какой целью вы интересуетесь? Вам это знать не нужно.
|
2.121, Аноним (-), 16:11, 31/10/2025
|+/–
|
Думаю нет.
Т.к он сразу подразумевает понимание сложных концепций.
Для первого ЯП нужно что-то простое, что позволит освоить алгоритмы и структуры данных.
|
2.124, Аноним (124), 16:15, 31/10/2025
|+/–
|
Дело не в языке программирования. Просто занимайся тем что лично тебе кажется интересным. Если прёт от Раста - занимайся Растом, если не прёт - лучше им не занимайся. Главное глаза должны гореть.
|
|
|
3.140, Аноним (111), 16:34, 31/10/2025
|+/–
|
К сожалению, для "горящих глаз" - возраст совсем не подходящий. Меня больше интересует вопрос соотношение времени написания кода к его отладке в сравнении с тем же С и С++.
|
|
|
4.149, Анонимусс (-), 16:44, 31/10/2025
|+/–
|
Времени написания кода больше чем на с/с++ и иногда существенно.
Особенно если не продумал архитектуру и взаимодействие компонент, то придется много переписывать и не получиться "х-к, х-к и в прод", потому что оно просто не скомпилируется.
Для геймдева подходит так себе.
Зато нет бессонных ночей с поиском "а кто же испортил память на проде когда меркурий был ретроградным"
|
2.125, Аноним (133), 16:16, 31/10/2025
|+/–
|
Подойдет. И вообще, новичкам советуют для начала вообще не париться с lifetime. То есть, .clone() везде, Rc/Arc, а потом, как освоишься, можно и оптимизировать.
|
2.136, Аноним (136), 16:29, 31/10/2025
|+/–
|
Не будет. В отличии от дырявого ты сразу будешь учиться писать код правильно.
|
1.122, Аноним (122), 16:13, 31/10/2025
+1
|
Мда, пока в других сферах специалисты с каждой итерацией стараются как-то упростить себе работу, программисты все делают наоборот. Мало того, что нужно разбираться в бизнес-логике, так еще и в синтаксисе ржавого. Грядет коллапс разработки ПО!
|
|
|
2.137, Аноним (-), 16:29, 31/10/2025
+1
|
> стараются как-то упростить себе работу
Да, напр. сделать так, чтобы за владением следил компилятор, а не разработчик.
Wait, oh shi...
> так еще и в синтаксисе ржавого
Плюсовики смотрят на это утверждение с недоумением
> Грядет коллапс разработки ПО!
Так давно уже.
С момента когда на переносимом ассемблере, созданном для быстрого портирования ядра на 10к строк на другую архитектуру, начали писать код на десятки миллионов строк. Но все также нужно было контролировать ручками. А внимание программистов внезапно не резиновое.
|
|
|
3.144, Аноним (79), 16:39, 31/10/2025
|+/–
|
А что у плюсовиков? Вот только необычным было применение <..> для параметров шаблонов, когда их добаввили. Но это было уж давно, все уже привыкли. И ничего экстравагантного в синтаксисе с тех пор не добавилось.
|
2.138, Аноним (79), 16:33, 31/10/2025
|+/–
|
Так вот, похоже, что это AI за него всюду топит. Чтобы человека из сферы программинга вытеснить поскорее.
|