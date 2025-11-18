CPython может сделать Rust обязательной сборочной зависимостью к версии 3.17

Эмма Смит (Emma Smith) и Кирилл Подопригора (Kirill Podoprigora), входящие в число ключевых разработчиков Python (core team), опубликовали предварительное предложение (Pre-PEP) о постепенном добавлении возможности использования языка Rust в кодовой базе CPython, эталонной реализации языка программирования Python. Изначально Rust предлагают использовать для необязательных модулей стандартной библиотеки, размещаемых в директории Modules/. В перспективе, к версии Python 3.17, Rust может стать обязательной зависимостью при сборке CPython.

Основные причины внедрения Rust — обеспечение безопасной работы с памятью, предотвращение ошибок категории use-after-free и выходов за границы буфера, а также упрощение разработки потокобезопасного кода, что особенно актуально в свете официальной поддержки сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock) для распараллеливания операций на многоядерных системах (проект free-threaded Python). Rust также предоставляет высокоуровневые, но производительные структуры данных и развитую систему метапрограммирования, включая гигиеничные макросы.

План внедрения:

Python 3.15 (2026 год): предупреждение при отсутствии Rust в окружении сборки.

Python 3.16 (2027 год): сборка возможна без Rust только с флагом "--with-rust=no".

Python 3.17 (2028 год): Rust может стать обязательным на этапе сборки.

Для взаимодействия с C API CPython предполагается использовать автоматически генерируемые привязки через bindgen, а не сторонние абстракции вроде PyO3, чтобы избежать задержек при обновлении API. Вопросы управления зависимостями, кросс-компиляции и поддержки редких платформ находятся в стадии обсуждения.

В опубликованном предложении подчёркивается, что все платформы из документа PEP 11 поддерживаются Rust как минимум на уровне Tier 2. Некоторые устаревшие или нишевые системы (например, HPPA и RISC OS) не поддерживаются, однако их доля в экосистеме Python считается незначительной.



