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Первый выпуск эмулятора терминала Ghostty

27.12.2024 11:26

Опубликован выпуск эмулятора терминала Ghostty 1.0.0, использующего GPU для ускорения отрисовки содержимого. Проект развивает Митчелл Хашимото (Mitchell Hashimoto), сооснователь компании HashiCorp и создатель таких проектов, как Vagrant и Terraform. Автор Ghostty пытается воплотить в новом эмуляторе терминала три качества - высокую производительность, обширную функциональность и интерфейс, выглядящий родным для каждой поддерживаемой платформы. Код проекта написан на языке Zig и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки сформированы для Linux и macOS.

Для построения интерфейса в сборках для Linux задействована библиотека GTK, а для macOS - фреймворк SwiftUI, что позволило использовать штатные для каждой платформы диалоги, меню, интерфейс для изменения настроек и стилизацию окон. Для ускорения отрисовки в Linux используется графический API OpenGL, а в macOS - Metal. Производительность также повышается благодаря применению отдельного потока для ввода/вывода.

В проведённых тестах Ghostty оказался быстрее эмуляторов терминала iTerm и Kitty в 4 раза, а Terminal.app - в 2 раза, при выводе на экран содержимого большого файла, например, при помощи команды "cat big_file.txt". При сравнении с Alacritty производительность Ghostty была примерно на том же уровне, но Alacritty отстаёт по функциональности от Ghostty.

В терминале могут отображаться emoji, гиперссылки, сложные графемы и лигатуры (слияние нескольких символов в один, например, "æ"). Для вывода изображений непосредственно в терминале может использоваться протокол Kitty. Для встраивания функциональности Ghostty в другие приложения развивается библиотека libghostty, совместимая с проектами на языке Си и позволяющая быстро интегрировать эмулятор терминала в свои продукты.

Интерфейс поддерживает тёмные и светлые темы оформления, разделение окна для одновременного отображения нескольких сеансов, переключение между сеансами при помощи вкладок. Терминал соответствует требованию стандарта ECMA-4, но также поддерживает и не вошедшие в стандарт расширения и escape-последовательности, например, предлагаемые в xterm.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ghostty-org...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Zig 0.11.0
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора терминала Terminology 0.8, развиваемого проектом Enlightenment
  4. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая подставить escape-последовательности в чужие терминалы
  6. OpenNews: Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62471-ghostty
Ключевые слова: ghostty, terminal, zig
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > первый стабильный выпуск эмулятора
    > zig

    Так zig сам по себе ещё нестабильный. И это косвенно влияет на стабильность ghostty.

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:38, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Может кто пояснить зачем гпу для эмулятора терминала?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы интегрировать этот терминал в трёхмерные видеоигры про хакеров.
     
     
  • 3.16, анон (?), 12:03, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...но в бухгалтерии всё перепутали...
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 12:00, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    рисовать эмодзи
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:41, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гиперссылки, сложные графемы и лигатуры
     
  • 2.17, Соль земли (?), 12:06, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Затем же, зачем трёхмерные столы, тени, жидкие и сгорающие окна, ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ и другие свистоперделки.
     
     
  • 3.126, Аноним (126), 20:01, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ иногда даже очень уместно смотрится
     
  • 2.23, Жироватт (ok), 12:15, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    r/unixporn

    Ты готов к новой волне a-la "ретротерминал" или "тайлинг из десятка ретротерминалов, в которых есть свой тайлинн через screen"?

     
  • 2.29, Швондик (?), 12:20, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чтобы майнить
     
  • 2.41, laindono (ok), 12:52, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Меньше данных передаётся с CPU на GPU, а это основной затык производительности. Особенно если речь идёт о 4к мониках. Один фрейм полноэкранный это уже примерно 32 мегабайта на фрейм между прочим. Где-то 2-4 гигабайта в секунду в зависимости от фремрейта.
     
     
  • 3.120, Аноним (120), 19:41, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данные с CPU на GPU особо и не передаются. Проблема в том, что отрисовать содержимое окна терминала на процессоре медленне чем на видяхе. Разность по производительности как у реализации первого DOOM, и современных портов, которые работают с графическими API.
    Плюс это довольно бестолково - зачем забивать ядро процессора (или несколько ядер если многопоточно рендерить) кранчингом пикселей, когда есть специально обученное устройство для этого?
     
  • 2.67, pda (ok), 13:59, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запустил компиляцию какого-нибудь хромиума, там триллион строк в консоль выплёвывается. И скорость отрисовки начинает реально влиять на время компиляции.
     
     
  • 3.79, Zulu (?), 14:39, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А обязательно смотреть на эти строки? Может запустить в скрине и отдетачиться? Если уж хочется самому хром компилировать.
     
  • 3.112, Аноним (112), 18:16, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при конпеляции хромиума никаких миллионов строк нет
     
  • 2.72, Аноним (72), 14:15, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только хардварный текстовый режим 40x25, только хардкор.
     
  • 2.81, Аноним (81), 14:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы потихоньку пушить в терминал картинки и видео и выкинуть веб на помойку
     

  • 1.3, Аноним (6), 11:39, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для построения интерфейса в сборках для Linux задействована библиотека GTK

    Лучше Konsole всё равно ничего не было и нет.

     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 11:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Лучше Konsole всё равно ничего не было и нет.

    Yakuake =)

     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 12:01, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    guake
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:47, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    quake
     
     
  • 5.58, Аноним (57), 13:42, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    doom в терминале
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 13:47, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем Doom, когда можно Spacemacs?
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:45, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше может и есть. Но тратить время на поиски и переучивание и проблемы интеграции в систему большинству людей не нужно, если это не админ или devOps которые очень много работают в командной строке.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 11:54, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли админу или девопсу нужно в реальном времени километры логов читать. 99% операций в терминале с медленным выводом. А там, где он быстрый, ты не успеешь ничего прочитать.
    Вот зачем делать cat на громадный файл? Чтобы что?
     
     
  • 4.28, Жироватт (ok), 12:20, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безголовые безгуёвые сервера управлят.
    Службы качат, служды запускат.
    Рееанимацие, ssh делайт.
    Нескриптуемые операции вывод читат.

    Ну и еще, чем там админы занимаются после деплоя и первоначального запуска в режиме maintenance? Современный софт - это вам не сказ про замурованную в стену БЗДю

     
  • 4.122, Аноним (120), 19:45, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нужно не для чтения последовательности логов, а чтобы ввод-вывод плавнее работал при работе с консольными интерфейсами. Всякие vim, curses-морды, и т.д.
     
  • 2.18, Соль земли (?), 12:09, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хорошо жить в своём воображении.
     
     
  • 3.52, nume (ok), 13:23, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Критикуешь - предлагай
     
     
  • 4.71, Анон из села Кукуево (?), 14:02, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не очень понятно вообще что за фантазии про «лучше эмулятор терминала/хуже эмулятор терминала». Все они работают и предоставляют то для чего созданы. Я юзаю sakura и он ничем не лучше и не хуже Konsole или еще какой фигни
     
  • 4.84, 12yoexpert (ok), 15:07, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ещё один с отбитой в армии головой
     
  • 2.116, myster (ok), 19:08, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше Konsole всё равно ничего не было и нет.

    Konsole хорош, но только с KDE. Под другие окружения плохо оптимизирован.

     
  • 2.119, Аноним (126), 19:27, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    urxvt
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:39, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Там на хабре (простите, натуралы) болгарин прогу сразу под иксы написал, без xcb (не то что гтк) и получил высокую производительность интерфейса.
    А ткт gpu для терминала.
     
     
  • 2.8, Брус Ю (?), 11:44, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, пожалуйста, линк или название? Интересно
     
     
  • 3.20, 12yoexpert (ok), 12:10, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у него там кроссплатформенная IDE на FASM, под линукс подключается напрямую к X-серверу без библиотек

    https://habr.com/ru/articles/784282/

    у него же есть статья "Как работает протокол X11 на самом нижнем уровне"
    https://habr.com/ru/articles/712376/

     
  • 2.9, филателист (?), 11:44, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фу таким быть. Интел и Амд не одобряют
     

  • 1.7, Аноним (6), 11:43, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    'В терминале могут отображаться emoji, гиперссылки, сложные графемы и лигатуры (слияние нескольких символов в один, например, "æ").' - он что решил harfbuzz переписать?

    В нормальных местах аппаратно-ускоренный вывод текста делается через DirectWrite и вообще не забота писателей терминалов.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:18, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жалко, что в тех местах написание терминалов тоже не забота писателей терминалов
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:20, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    windows terminal же есть. И он хорош.
     
     
  • 4.86, ryoken (ok), 15:35, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите там кто-нибудь монстрософту, что ConEmu изобрели гораздо раньше wt.
     

  • 1.11, Мне хватает (?), 11:51, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве gtk не работает отрисовывает свой интерфейс через opengl? Может кто то пояснить в чем новшество
     
  • 1.13, kravich (ok), 11:54, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В проведённых тестах Ghostty оказался быстрее эмуляторов терминала iTerm и Kitty в 4 раза, а Terminal.app - в 2 раза, при выводе на экран содержимого большого файла, например, при помощи команды "cat big_file.txt"

    Целый новый проект для оптимизации уже давно существующих решений по абсолютно бесполезному параметру

     
     
  • 2.22, 12yoexpert (ok), 12:15, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там проекты на zig, rust, go и objective-c, логика в принципе отдыхает
     
     
  • 3.33, Жироватт (ok), 12:23, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главное, что терминал этот не работает внутри электрона.
    Или в следующем мажорном релизе таки поправят это вопиющее недоразумение?
     
     
  • 4.43, 12yoexpert (ok), 12:54, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю про zig, но можно переписать на nim, он транслируется в js
     
  • 4.61, Аноним (59), 13:50, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Domterm посмотри.

    Написан на Kawa Scheme.

     
  • 2.76, Аноним (76), 14:30, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Использую рисующий на CPU foot, вообще ни одной претензии.
     

  • 1.19, commiethebeastie (ok), 12:09, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по сравнениям под Linux его собрали чисто случайно.
     
  • 1.21, Соль земли (?), 12:11, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А смысл огромный файл без less открывать?
     
     
  • 2.25, 12yoexpert (ok), 12:16, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никогда случайно не cat-ал гигантский бинарник?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:38, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем его быстро выводить? И открой для себя ctrl+c.
     
     
  • 4.45, 12yoexpert (ok), 12:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ctrl+c не работает, если ты катнул гигантский файл в медленном терминале/на медленном соединении, гений
     
     
  • 5.74, fidoman (ok), 14:23, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А за это спасибо погромистам, которые не к месту непропорционально большие буферы воткнули.
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но перед этим придётся возможно несколько секунд подождать прежде чем ^C сработает
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:18, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    sixel-графику поддерживает?
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 13:13, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sixel-графику поддерживает?

    это вряд-ли... вот zigxel-графику — это запросто!

     
  • 2.101, Аноним (101), 16:59, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/ghostty-org/ghostty/discussions/2496
     
  • 2.103, OpenEcho (?), 17:31, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sixel-графику поддерживает?

    Было бы умно с их стороны, но они решили зачем то пойти другим путем

    > непосредственно в терминале может использоваться протокол Kitty.

    Автар которого, безкультурный нарцизтический хам

     

  • 1.30, Аноним (30), 12:21, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переключение между сеансами при помощи вкладок.

    Может кто-нибудь объяснить ЗАЧЕМ делать вкладки, когда в каждом сеансе есть собственный терминал, между которыми легко переключаться.

     
     
  • 2.34, Жироватт (ok), 12:25, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы ты мог запустить 8 копий графического терминала.
    В каждой копии программы - 32 вкладки.
    На каждой вкладке - мультиплекстор вроде gnu screen
    Внутри мультиплексора - по 3-4 отдельных сессии

     
     
  • 3.55, Аноним (30), 13:36, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чтобы ты мог запустить 8 копий графического терминала.
    >В каждой копии программы - 32 вкладки.

    В чем проблема запустить 256 (=8*32) графических терминалов? Вкладки ЗАЧЕМ?

     
     
  • 4.75, Жироватт (ok), 14:28, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было все в одном окне вяленого - и это все пока течёт твой любимый кетчуп!
     
  • 2.38, Аноним (37), 12:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб под каждую команду свой терминал. Чтобы не забыть вывод.
     
  • 2.47, 12yoexpert (ok), 13:00, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без шуток: что такое "сеанс" по-английски? не понимаю, о чём речь

    сессия?

     

  • 1.32, Аноним (32), 12:22, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    до сих пор пользуюсь xterm, единственная раздражающая вешь в котором — ломает текст при изменении размера терминала
     
  • 1.35, Аноним (35), 12:28, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расширенный протокол клавиатуры kitty поддерживается, надеюсь?
    https://sw.kovidgoyal.net/kitty/keyboard-protocol/

    А то все устроили соревнования по скорости, которая вообще ни на что не влияет, а то, что использование приложениями горячих клавиш ограничено возможностями клавиатуры пишущей машинки 70х, всем типа норм. Даже консоль Винды лучше с клавиатурой работает :-/

     
  • 1.36, Аноним (36), 12:31, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я наверное не терминалю столько чтобы интересоваться скоростью отрисовки "cat bigfile".
    А они в версии 2.0 выкатят поддержку 3D в терминале? Как раз не хватает.
     
  • 1.40, Аноним (39), 12:52, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    За 20+ лет на линухе ни разу не сталкивался с проблемой медленного ввода/вывода текста в консольных терминалах. Может юзаю неправильно?
     
  • 1.46, eugener (ok), 12:59, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочёл на сайте фразу "Building Ghostty from source is not recommended for most users".
    Стало интересно, соберётся ли эта штука под убунтой 22.04.
    Делал в виртуалке — качнул zig, установил указанные зависимости. Собралось влёт, запустил прямо из каталога сборки, работает. Выглядит стрёмненько, диалога настроек нет, при запросе пароля sudo рисует иконку с замочком.

    Перекинул весь каталог сборки из виртуалки в рабочую систему (та же убунта 22.04) — запускается, но пишет "file not found" и сразу завершается. Какой файл оно not found — не сообщает. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.

     
     
  • 2.48, Аноним (39), 13:05, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если запускается через шелл скрипт, то file not found указывает как раз на отсутствие файла в первой строке - #!/bin/bash
     
     
  • 3.49, eugener (ok), 13:12, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я его из терминала запускал, оно запускается, пишет в консольку всякую отладочную инфу, типа "использую OpenGL", "gtk версия такая-то", "libadwaita версия такая-то", а потом пишет "error: File not found" и выходит. А в виртуалке потом пишет версию opengl и работает дальше.
    Разбираться не стал, ну его.
     
  • 2.78, Аноним (26), 14:35, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каков терминал по потреблению памяти? Интересуют показатели RES и SHR из top.
     
     
  • 3.83, eugener (ok), 14:52, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, top запущен прямо из ghostty, для максимальной аутентичности.) Процессы отсортированы по %MEM.
    https://imgur.com/Wd6xG5g

    Жрёт прилично, и проц жрёт, хотя может это из-за того, что виртуалка, следовательно opengl софтверный. Хотя тормозов не особо заметно.

     
     
  • 4.92, Аноним (26), 16:02, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.96, eugener (ok), 16:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, установил на реальную машину дев-либы и оно заработало на реальной машине.
    Памяти жрёт поменьше и проц почти не жрёт.

    https://imgur.com/pfNreIJ

     

  • 1.53, nume (ok), 13:24, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для Linux задействована библиотека GTK

    Qt использовать честь не позволила?

     
     
  • 2.85, 12yoexpert (ok), 15:11, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    qt на плюсах, их на маргинальных языках типа zig или раст не заюзаешь
     
     
  • 3.93, Аноним (26), 16:04, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да почему, уже есть биндинги.
     
     
  • 4.123, 12yoexpert (ok), 19:51, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    биндингов навалом, ты с ними попробуй что-нибудь написать

    про поддержку qt в редакторах кода под эти языки я помолчу (хотя бы документации и подсветки синтаксиса, не говоря о qml)

     
  • 3.98, Аноним (101), 16:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Компилятор зига буквально компилирует C/C++, это как бы фича, але?
    Вместо гугла коментарии опеннет открываются?
     

  • 1.56, Уникум (?), 13:38, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На HN 1500 плюсов. Здесь как обычно одно нытье. Стабильность.
     
     
  • 2.62, mos87 (ok), 13:52, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    INTERNET POINTS!!!! даже на HN still internet points.
    ценность очередной поделки изменилась ровно... на 0. ЧСВ автора выросло. Для этого оно и создано.

    Вот когда наработки войдут во что-то нужное, тогда можно будет говорить как принимали на HN.

    Возвращайся тогда, ОК.

     
     
  • 3.63, Уникум (?), 13:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай что ли, кто автор софтины и нужно ли ему твоё чсв.
    Если ты добьешься в своей жизни хотя бы 1/1000 от его достижений, это будет уже успех.
     
     
  • 4.88, Аноним (88), 15:48, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянул кто автор и чем известен
    Теперь интересно зачем человеку такого масштаба писать 100500ый терминал
    Видимо по приколу
     
     
  • 5.108, Аноним (108), 18:05, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так Хашикорп деньги инвесторов съела, а своих зарабатывать толком не научилась. Лицензию сменили — всё равно не помогло. Ну вот теперь пытаются IBM продаться. Митчелл вон хобби нашёл, поеупатели видно деньгами не обидят, да и сам он человек не бедный, думаешь куда инвесторские бабки делись?
     
  • 2.66, mos87 (ok), 13:59, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    восхитились скилами олда? ок.

    ты так и не ответил зачем. слив защитан.

     
  • 2.95, GenkaOk (ok), 16:36, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое HN?

    Быстрый поиск не дал результатов

     
     
  • 3.102, Аноним (88), 17:30, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://news.ycombinator.com/item?id=42517447

    HN - место откуда сюда тащат новости

     
     
  • 4.109, Аноним (1), 18:07, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > РЕДАКТИРОВАТЬ: ВАУ, для меня это изменит правила игры. Я просто работал над Redis, выводя тонны отладочной информации и результатов, и обычно терминал был узким местом, а здесь вместо этого он напечатал полмиллиона в мгновение ока результатов. И тогда я мог бы вернуться в историю без какого-либо ухудшения производительности. Мне это нравится: для разработки систем это имеет большое значение.

    Разумеется, эти полмиллиона строк он успел прочитать и осмыслить.

     

  • 1.64, mos87 (ok), 13:56, 27/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.73, fidoman (ok), 14:20, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "при выводе на экран содержимого большого файла, например, при помощи команды "cat big_file.txt"

    Я надеюсь, пользователи, которые это тестировали, успевали его при этом прочитать?
    Кстати сколько он FPS даёт?

     
     
  • 2.124, Аноним (120), 19:54, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати сколько он FPS даёт?

    По частоте обновления монитора, демонстрируя конец файла, и длинный скролл-бар?

     

  • 1.87, Аноним (87), 15:38, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Код проекта написан на языке Zig и распространяется под лицензией MIT.
    Уж лучше бы на COBOL, как Майнкрафт-сервер из соседней новости. Зато его бы хоть можно было собрать GNU COBOL-ом.
     
  • 1.94, Аноним (94), 16:34, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый терминал надо под себя подстроить и часто игра не стоит времени на нее затраченного. Лично я использую классику Xterm, urxvt kitty, alacritty, putty и все в линухе.
     
  • 1.97, Аноним (-), 16:51, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собрал, поставил, работает хорошо. Системе сборки не хватает возможности ограничить количество ядер, очень много потоков при сборке жрало память. И логов бы еще хорошо, потому что полчаса zig build скачивал по медленному соединению какие-то зависимости. Проект хорош. Удивительно как zig несмотря на желание отделиться от LLVM, выпилить волшебный нормально работающий @cImport и сделать в будущем костыль в build.zig вместо этого пользуется популярностью у весьма интересных проектов, которые работают.
     
  • 1.104, OpenEcho (?), 17:39, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    True X terminal: https://st.suckless.org/
     
     
  • 2.110, Аноним (108), 18:08, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как он там, уже перестал корёжить вставку текста больше пары мегабайт? inb4 нинужна
     
     
  • 3.115, Анон из села Кукуево (?), 18:41, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адепты suck тебе скажут "А нам это не надо"
    Они про нормальные настройки, а не через переписывание исходников говорят "Это никому не надо", а ты про вставку текста. Им не надо
     

  • 1.105, Аноним (1), 17:42, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  inputs = {
    >    nixpkgs-unstable.url = "github:nixos/nixpkgs/nixpkgs-unstable";

    Очередная блендингэдж разработка.
    (Из репозитория github.)

     
     
  • 2.111, Аноним (1), 18:12, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Compiled ok but crashed upon execution:

    ...
    > Also same issue. Seems it’s using a bleeding edge OpenGL ES that even nVidia drivers don’t support.

    ...
    > You have OpenGL 3.2 but need 3.3

    ...
    > Error is a little misleading. OpenGL is likely much higher than 3.3 since op is using nvidia gpu.
    >
    > Problem is that this application uses OpenGL ES for which 3.3 was only recently even finalized as a standard and most GPUs like nvidia don’t support.

     

  • 1.106, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:49, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использующего GPU для ускорения отрисовки содержимого

    Зачем это нужно? Это же терминал, а не игра компьютерная. С чего в нем отрисовке тормозить?

     
     
  • 2.117, myster (ok), 19:10, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя веб браузер плавненько отображает страницы благодаря GPU, тоже не замечаешь? Люди любят, когда плавненько
     

  • 1.107, manefesto (??), 17:51, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну конфиги я еще для него не писал.
    Тьфу, мракобесия
     
     
  • 2.118, myster (ok), 19:14, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мракобесия это такой объём опций выносить в кнопки, выпадающие менюшки, табы. И мракобесие елозить мышькой по столу все их отмечая.
    А конфиг в JSON, YAML, TOML, INI и т.п. формате править в одном из твоих любимых тестовых редакторов с подсветкой синтаксиса это милое дело, просто заглядение. Это красиво и мега удобно, особенно когда изменения мгновенно применяются.
     

  • 1.121, Аноним (121), 19:43, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько людей оказывается не видели в глаза терминал. Делается греп по исходникам, и попадается скомпилированный минифицированный js. Обычный терминал ужасно тормозит, из-за одной очень длинной строки. Или же запускается какой-то сервис, интенсивно пишущий логи. Опять же, обычный терминал тормозит. Таких примеров куча, но обладатели локалхоста их не узнают
     
  • 1.125, Аноним (125), 19:59, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Автор Ghostty пытается воплотить в новом эмуляторе терминала <...> интерфейс, выглядящий родным для каждой поддерживаемой платформы
    > в сборках для Linux задействована библиотека GTK

    Автор провалился.

     

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