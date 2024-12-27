Первый выпуск эмулятора терминала Ghostty

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|1.1, Аноним (1), 11:34, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> первый стабильный выпуск эмулятора
> zig
Так zig сам по себе ещё нестабильный. И это косвенно влияет на стабильность ghostty.
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|2.6, Аноним (6), 11:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чтобы интегрировать этот терминал в трёхмерные видеоигры про хакеров.
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|2.17, Соль земли (?), 12:06, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Затем же, зачем трёхмерные столы, тени, жидкие и сгорающие окна, ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ и другие свистоперделки.
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|2.23, Жироватт (ok), 12:15, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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r/unixporn
Ты готов к новой волне a-la "ретротерминал" или "тайлинг из десятка ретротерминалов, в которых есть свой тайлинн через screen"?
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|2.41, laindono (ok), 12:52, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Меньше данных передаётся с CPU на GPU, а это основной затык производительности. Особенно если речь идёт о 4к мониках. Один фрейм полноэкранный это уже примерно 32 мегабайта на фрейм между прочим. Где-то 2-4 гигабайта в секунду в зависимости от фремрейта.
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|3.120, Аноним (120), 19:41, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Данные с CPU на GPU особо и не передаются. Проблема в том, что отрисовать содержимое окна терминала на процессоре медленне чем на видяхе. Разность по производительности как у реализации первого DOOM, и современных портов, которые работают с графическими API.
Плюс это довольно бестолково - зачем забивать ядро процессора (или несколько ядер если многопоточно рендерить) кранчингом пикселей, когда есть специально обученное устройство для этого?
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|2.67, pda (ok), 13:59, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Запустил компиляцию какого-нибудь хромиума, там триллион строк в консоль выплёвывается. И скорость отрисовки начинает реально влиять на время компиляции.
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|3.79, Zulu (?), 14:39, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А обязательно смотреть на эти строки? Может запустить в скрине и отдетачиться? Если уж хочется самому хром компилировать.
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|2.81, Аноним (81), 14:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы потихоньку пушить в терминал картинки и видео и выкинуть веб на помойку
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|1.3, Аноним (6), 11:39, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для построения интерфейса в сборках для Linux задействована библиотека GTK
Лучше Konsole всё равно ничего не было и нет.
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|2.5, НяшМяш (ok), 11:40, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Лучше Konsole всё равно ничего не было и нет.
Yakuake =)
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|2.10, Аноним (10), 11:45, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше может и есть. Но тратить время на поиски и переучивание и проблемы интеграции в систему большинству людей не нужно, если это не админ или devOps которые очень много работают в командной строке.
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|3.12, Аноним (1), 11:54, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли админу или девопсу нужно в реальном времени километры логов читать. 99% операций в терминале с медленным выводом. А там, где он быстрый, ты не успеешь ничего прочитать.
Вот зачем делать cat на громадный файл? Чтобы что?
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|4.28, Жироватт (ok), 12:20, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безголовые безгуёвые сервера управлят.
Службы качат, служды запускат.
Рееанимацие, ssh делайт.
Нескриптуемые операции вывод читат.
Ну и еще, чем там админы занимаются после деплоя и первоначального запуска в режиме maintenance? Современный софт - это вам не сказ про замурованную в стену БЗДю
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|4.122, Аноним (120), 19:45, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нужно не для чтения последовательности логов, а чтобы ввод-вывод плавнее работал при работе с консольными интерфейсами. Всякие vim, curses-морды, и т.д.
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|4.71, Анон из села Кукуево (?), 14:02, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не очень понятно вообще что за фантазии про «лучше эмулятор терминала/хуже эмулятор терминала». Все они работают и предоставляют то для чего созданы. Я юзаю sakura и он ничем не лучше и не хуже Konsole или еще какой фигни
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|2.116, myster (ok), 19:08, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше Konsole всё равно ничего не было и нет.
Konsole хорош, но только с KDE. Под другие окружения плохо оптимизирован.
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|1.4, Аноним (4), 11:39, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Там на хабре (простите, натуралы) болгарин прогу сразу под иксы написал, без xcb (не то что гтк) и получил высокую производительность интерфейса.
А ткт gpu для терминала.
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|1.7, Аноним (6), 11:43, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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'В терминале могут отображаться emoji, гиперссылки, сложные графемы и лигатуры (слияние нескольких символов в один, например, "æ").' - он что решил harfbuzz переписать?
В нормальных местах аппаратно-ускоренный вывод текста делается через DirectWrite и вообще не забота писателей терминалов.
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|2.27, Аноним (27), 12:18, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жалко, что в тех местах написание терминалов тоже не забота писателей терминалов
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|4.86, ryoken (ok), 15:35, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажите там кто-нибудь монстрософту, что ConEmu изобрели гораздо раньше wt.
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|1.11, Мне хватает (?), 11:51, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А разве gtk не работает отрисовывает свой интерфейс через opengl? Может кто то пояснить в чем новшество
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|1.13, kravich (ok), 11:54, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В проведённых тестах Ghostty оказался быстрее эмуляторов терминала iTerm и Kitty в 4 раза, а Terminal.app - в 2 раза, при выводе на экран содержимого большого файла, например, при помощи команды "cat big_file.txt"
Целый новый проект для оптимизации уже давно существующих решений по абсолютно бесполезному параметру
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|3.33, Жироватт (ok), 12:23, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное, что терминал этот не работает внутри электрона.
Или в следующем мажорном релизе таки поправят это вопиющее недоразумение?
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|4.45, 12yoexpert (ok), 12:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ctrl+c не работает, если ты катнул гигантский файл в медленном терминале/на медленном соединении, гений
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|5.74, fidoman (ok), 14:23, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А за это спасибо погромистам, которые не к месту непропорционально большие буферы воткнули.
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|4.54, Аноним (54), 13:29, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но перед этим придётся возможно несколько секунд подождать прежде чем ^C сработает
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|2.50, Аноним (50), 13:13, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> sixel-графику поддерживает?
это вряд-ли... вот zigxel-графику — это запросто!
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|2.103, OpenEcho (?), 17:31, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> sixel-графику поддерживает?
Было бы умно с их стороны, но они решили зачем то пойти другим путем
> непосредственно в терминале может использоваться протокол Kitty.
Автар которого, безкультурный нарцизтический хам
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|1.30, Аноним (30), 12:21, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>переключение между сеансами при помощи вкладок.
Может кто-нибудь объяснить ЗАЧЕМ делать вкладки, когда в каждом сеансе есть собственный терминал, между которыми легко переключаться.
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|2.34, Жироватт (ok), 12:25, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы ты мог запустить 8 копий графического терминала.
В каждой копии программы - 32 вкладки.
На каждой вкладке - мультиплекстор вроде gnu screen
Внутри мультиплексора - по 3-4 отдельных сессии
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|3.55, Аноним (30), 13:36, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтобы ты мог запустить 8 копий графического терминала.
>В каждой копии программы - 32 вкладки.
В чем проблема запустить 256 (=8*32) графических терминалов? Вкладки ЗАЧЕМ?
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|4.75, Жироватт (ok), 14:28, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы было все в одном окне вяленого - и это все пока течёт твой любимый кетчуп!
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|1.32, Аноним (32), 12:22, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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до сих пор пользуюсь xterm, единственная раздражающая вешь в котором — ломает текст при изменении размера терминала
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|1.35, Аноним (35), 12:28, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Расширенный протокол клавиатуры kitty поддерживается, надеюсь?
https://sw.kovidgoyal.net/kitty/keyboard-protocol/
А то все устроили соревнования по скорости, которая вообще ни на что не влияет, а то, что использование приложениями горячих клавиш ограничено возможностями клавиатуры пишущей машинки 70х, всем типа норм. Даже консоль Винды лучше с клавиатурой работает :-/
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|1.36, Аноним (36), 12:31, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я наверное не терминалю столько чтобы интересоваться скоростью отрисовки "cat bigfile".
А они в версии 2.0 выкатят поддержку 3D в терминале? Как раз не хватает.
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|1.40, Аноним (39), 12:52, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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За 20+ лет на линухе ни разу не сталкивался с проблемой медленного ввода/вывода текста в консольных терминалах. Может юзаю неправильно?
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|1.46, eugener (ok), 12:59, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прочёл на сайте фразу "Building Ghostty from source is not recommended for most users".
Стало интересно, соберётся ли эта штука под убунтой 22.04.
Делал в виртуалке — качнул zig, установил указанные зависимости. Собралось влёт, запустил прямо из каталога сборки, работает. Выглядит стрёмненько, диалога настроек нет, при запросе пароля sudo рисует иконку с замочком.
Перекинул весь каталог сборки из виртуалки в рабочую систему (та же убунта 22.04) — запускается, но пишет "file not found" и сразу завершается. Какой файл оно not found — не сообщает. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.
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|2.48, Аноним (39), 13:05, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если запускается через шелл скрипт, то file not found указывает как раз на отсутствие файла в первой строке - #!/bin/bash
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|3.49, eugener (ok), 13:12, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, я его из терминала запускал, оно запускается, пишет в консольку всякую отладочную инфу, типа "использую OpenGL", "gtk версия такая-то", "libadwaita версия такая-то", а потом пишет "error: File not found" и выходит. А в виртуалке потом пишет версию opengl и работает дальше.
Разбираться не стал, ну его.
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|2.78, Аноним (26), 14:35, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А каков терминал по потреблению памяти? Интересуют показатели RES и SHR из top.
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|3.83, eugener (ok), 14:52, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот, top запущен прямо из ghostty, для максимальной аутентичности.) Процессы отсортированы по %MEM.
https://imgur.com/Wd6xG5g
Жрёт прилично, и проц жрёт, хотя может это из-за того, что виртуалка, следовательно opengl софтверный. Хотя тормозов не особо заметно.
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|1.53, nume (ok), 13:24, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> для Linux задействована библиотека GTK
Qt использовать честь не позволила?
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|4.123, 12yoexpert (ok), 19:51, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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биндингов навалом, ты с ними попробуй что-нибудь написать
про поддержку qt в редакторах кода под эти языки я помолчу (хотя бы документации и подсветки синтаксиса, не говоря о qml)
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|3.98, Аноним (101), 16:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Компилятор зига буквально компилирует C/C++, это как бы фича, але?
Вместо гугла коментарии опеннет открываются?
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|2.62, mos87 (ok), 13:52, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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INTERNET POINTS!!!! даже на HN still internet points.
ценность очередной поделки изменилась ровно... на 0. ЧСВ автора выросло. Для этого оно и создано.
Вот когда наработки войдут во что-то нужное, тогда можно будет говорить как принимали на HN.
Возвращайся тогда, ОК.
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|3.63, Уникум (?), 13:56, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитай что ли, кто автор софтины и нужно ли ему твоё чсв.
Если ты добьешься в своей жизни хотя бы 1/1000 от его достижений, это будет уже успех.
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|4.88, Аноним (88), 15:48, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глянул кто автор и чем известен
Теперь интересно зачем человеку такого масштаба писать 100500ый терминал
Видимо по приколу
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|5.108, Аноним (108), 18:05, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так Хашикорп деньги инвесторов съела, а своих зарабатывать толком не научилась. Лицензию сменили — всё равно не помогло. Ну вот теперь пытаются IBM продаться. Митчелл вон хобби нашёл, поеупатели видно деньгами не обидят, да и сам он человек не бедный, думаешь куда инвесторские бабки делись?
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|2.66, mos87 (ok), 13:59, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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восхитились скилами олда? ок.
ты так и не ответил зачем. слив защитан.
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|4.109, Аноним (1), 18:07, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> РЕДАКТИРОВАТЬ: ВАУ, для меня это изменит правила игры. Я просто работал над Redis, выводя тонны отладочной информации и результатов, и обычно терминал был узким местом, а здесь вместо этого он напечатал полмиллиона в мгновение ока результатов. И тогда я мог бы вернуться в историю без какого-либо ухудшения производительности. Мне это нравится: для разработки систем это имеет большое значение.
Разумеется, эти полмиллиона строк он успел прочитать и осмыслить.
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|1.73, fidoman (ok), 14:20, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"при выводе на экран содержимого большого файла, например, при помощи команды "cat big_file.txt"
Я надеюсь, пользователи, которые это тестировали, успевали его при этом прочитать?
Кстати сколько он FPS даёт?
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|2.124, Аноним (120), 19:54, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати сколько он FPS даёт?
По частоте обновления монитора, демонстрируя конец файла, и длинный скролл-бар?
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|1.87, Аноним (87), 15:38, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Код проекта написан на языке Zig и распространяется под лицензией MIT.
Уж лучше бы на COBOL, как Майнкрафт-сервер из соседней новости. Зато его бы хоть можно было собрать GNU COBOL-ом.
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|1.94, Аноним (94), 16:34, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждый терминал надо под себя подстроить и часто игра не стоит времени на нее затраченного. Лично я использую классику Xterm, urxvt kitty, alacritty, putty и все в линухе.
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|1.97, Аноним (-), 16:51, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собрал, поставил, работает хорошо. Системе сборки не хватает возможности ограничить количество ядер, очень много потоков при сборке жрало память. И логов бы еще хорошо, потому что полчаса zig build скачивал по медленному соединению какие-то зависимости. Проект хорош. Удивительно как zig несмотря на желание отделиться от LLVM, выпилить волшебный нормально работающий @cImport и сделать в будущем костыль в build.zig вместо этого пользуется популярностью у весьма интересных проектов, которые работают.
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|2.110, Аноним (108), 18:08, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как он там, уже перестал корёжить вставку текста больше пары мегабайт? inb4 нинужна
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|3.115, Анон из села Кукуево (?), 18:41, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адепты suck тебе скажут "А нам это не надо"
Они про нормальные настройки, а не через переписывание исходников говорят "Это никому не надо", а ты про вставку текста. Им не надо
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|1.105, Аноним (1), 17:42, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> inputs = {
> nixpkgs-unstable.url = "github:nixos/nixpkgs/nixpkgs-unstable";
Очередная блендингэдж разработка.
(Из репозитория github.)
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|2.111, Аноним (1), 18:12, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Compiled ok but crashed upon execution:
...
> Also same issue. Seems it’s using a bleeding edge OpenGL ES that even nVidia drivers don’t support.
...
> You have OpenGL 3.2 but need 3.3
...
> Error is a little misleading. OpenGL is likely much higher than 3.3 since op is using nvidia gpu.
>
> Problem is that this application uses OpenGL ES for which 3.3 was only recently even finalized as a standard and most GPUs like nvidia don’t support.
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|2.117, myster (ok), 19:10, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя веб браузер плавненько отображает страницы благодаря GPU, тоже не замечаешь? Люди любят, когда плавненько
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|2.118, myster (ok), 19:14, 27/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мракобесия это такой объём опций выносить в кнопки, выпадающие менюшки, табы. И мракобесие елозить мышькой по столу все их отмечая.
А конфиг в JSON, YAML, TOML, INI и т.п. формате править в одном из твоих любимых тестовых редакторов с подсветкой синтаксиса это милое дело, просто заглядение. Это красиво и мега удобно, особенно когда изменения мгновенно применяются.
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|1.121, Аноним (121), 19:43, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько людей оказывается не видели в глаза терминал. Делается греп по исходникам, и попадается скомпилированный минифицированный js. Обычный терминал ужасно тормозит, из-за одной очень длинной строки. Или же запускается какой-то сервис, интенсивно пишущий логи. Опять же, обычный терминал тормозит. Таких примеров куча, но обладатели локалхоста их не узнают
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|1.125, Аноним (125), 19:59, 27/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Автор Ghostty пытается воплотить в новом эмуляторе терминала <...> интерфейс, выглядящий родным для каждой поддерживаемой платформы
> в сборках для Linux задействована библиотека GTK
Автор провалился.
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