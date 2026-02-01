The OpenNET Project / Index page

Компания Meta переписала часть мессенджера WhatsApp на языке Rust

01.02.2026 11:33 (MSK)

Инженеры из компании Meta* опубликовали отчёт о переработке компонентов мессенджера WhatsApp с использованием языка Rust. В рамках инициативы по усилению безопасности проекта был подготовлен новый вариант библиотеки wamedia, изначально написанной на языке C++ и применяемой в WhatsApp для отправки и обработки мультимедийных файлов в формате MP4.

Мотивом для переработки послужило выявление в wamedia ошибок, возникавших при обработке некорректно оформленных MP4-файлов. Подобные ошибки были устранены и добавлены проверки корректности файлов, но потенциально библиотека представляла угрозу безопасности из-за вероятного наличия ещё не выявленных похожих ошибок и использования библиотеки при автоматической обработки присылаемых данных. Эксплуатация неисправленной уязвимости в wamedia могла бы привести к выполнению кода через отправку пользователя специально оформленных мультимедийных данных, как это недавно было продемонстрировано в библиотеке Dolby Unified Decoder.

Вместо постепенного переписывания wamedia был создан новый вариант библиотеки на языке Rust, который разрабатывался параллельно с оригинальной версией на C++. В конечном счёте удалось заменить около 160 тысяч строк кода на C++ на 90 тысяч строк кода на Rust.

Ключевыми проблемами при задействовании в WhatsApp кода на Rust стало увеличение размера исполняемого файла из-за интеграции стандартной библиотеки Rust и необходимость адаптации системы сборки с сохранением всех поддерживаемых платформ. При этом версия на Rust не только отличалась заметным сокращением числа строк в коде, но и показала прирост производительности и снижение потребления памяти по сравнению в реализацией на C++.

В настоящее время версия WhatsApp с кодом на Rust доведена до пользователей Android, iOS, macOS, Web, носимых устройств и некоторых других платформ. Утверждается, что опыт внедрения Rust в WhatsApp и распространение новой библиотеки wamedia на миллиарды устройств и браузеров показывает готовность к применению языка Rust в глобальном масштабе.

По данным Meta большинство опасных уязвимостей в развиваемых продуктах вызвано проблемами при работе с памятью в коде на C и C++. Для предотвращения появления подобных уязвимостей компания продвигает три стратегии: использование для нового кода языков, безопасно работающих с памятью; снижение поверхности атаки при проектировании; инвестирование в развитие средств для обеспечения безопасности остающегося кода на C и C++.

  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.fb.com/202...)
  • 1.2, Аноним (2), 12:00, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хоть бы подробности рассказали: какую модель использовали, что было в AGENTS.md... А так "переписывать" сейчас все горазды 😁
     
     
  • 2.7, expert (??), 12:07, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какую модель использовали

    IndusGPT на 148.8b параметров

     
  • 2.10, нах. (?), 12:12, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кстати, да, странно что нет еще победоносного отчета о том сколько из этих строк напереписывала за них модель.

    инвесторы любят ии-бредятину

     

  • 1.4, Кошкажена (?), 12:01, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Паша Дуров пишет безопастно на С++ свой мессенджер. Вот и думайте!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:09, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочу. Подумай за меня, пожалуйста!
     

  • 1.5, Кошкажена (?), 12:05, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по усилению безопасности
    > представляла угрозу безопасности
    > безопасно работающих с памятью

    Прочитав эту новость вы получите +3 к безопасности!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:06, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://blog.whatsapp.com
     

  • 1.9, нах. (?), 12:11, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ага, примитивный питоновский скрипт переписать за десять лет ниасилили (асилили но он... ой... что-то ниработал) зато целую аж библиотеку делающую незнамочего незнамозачем - ууух, переписали-переписали.

    Верим, чо, конечно верим. Пойду акций меты прикуплю на сдачу.

    (инвесторы любят безопастный бред)

     
  • 1.11, Аноним (6), 12:14, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >инвестирование в развитие средств для обеспечения безопасности остающегося кода на C и C++

    Это очень хорошо, тем более, что после всех козней он всё ещё самый популярный мессенджер:
    - https://3dnews.ru/1136052/
    - https://habr.com/ru/news/988656/

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:14, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем эта новость здесь? Проприетарное поделие, официального клиента под Linux нет.
     

