На соревновании Pwn2Own готовы выплатить миллион долларов за уязвимость в WhatsApp

Проект Zero Day Initiative (ZDI), предоставляющий денежные вознаграждения за сообщения о неисправленных уязвимостях, анонсировал проведение соревнований Pwn2Own Ireland 2025, которые состоятся в середине октября в Ирландии. Участникам предложено продемонстрировать эксплоиты для ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в смартфонах, мессенджерах, беспроводных точках доступа, устройствах для умного дома, принтерах, сетевых хранилищах, системах видеонаблюдения и устройствах виртуальной /дополненной реальности. Атака должна быть проведена на самые свежие программы и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию.

Мероприятие примечательно готовностью выплатить миллион долларов за выявление в мессенджере WhatsApp ошибки, позволяющей удалённо выполнить код без действия пользователя (0-click). За удалённо эксплуатируемую уязвимость в WhatsApp, требующую действий пользователя (1-click), премия составляет 500 тысяч долларов, за уязвимость, приводящую к захвату учётной записи - $150 тысяч, а за получение удалённого доступа к данным пользователя, микрофону или камере - $130 тысяч.

В категории "мобильные телефоны" за удалённую эксплуатацию уязвимости в смартфонах Google Pixel 9 и Apple iPhone 16 назначена премия 300 тысяч долларов. При этом введена новая категория - взлом устройства при подключении по USB c размером премии $75 тысяч. За удалённый взлом 3D-шлема Meta Quest 3/3S и умных очков Meta Ray-Ban назначено вознаграждение в $150 тысяч. Максимальный размер премии за взлом устройств умного дома и сетевых хранилищ составляет $50 тысяч, систем видеонаблюдения - $30 тысяч, а принтеров - $20 тысяч.



