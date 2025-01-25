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На соревновании Pwn2Own Automotive 2025 представлено 49 уязвимостей автомобильных систем

25.01.2025 17:55

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own Automotive 2025, проходивших на конференции Automotive World в Токио. На соревнованиях были продемонстрированы 49 ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в автомобильных информационно-развлекательных платформах, операционных системах и устройствах зарядки электромобилей. При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию.

Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 886 тысяч долларов США. Наиболее успешный участник Sina Kheirkhah сумел заработать на соревнованиях 222 тысячи долларов США. Обладатели второго места (Synacktiv) получили 147 тысяч долларов, а третьего (PHP Hooligans) - 110 тысяч долларов.

В ходе соревнований продемонстрированы следующие атаки:

  • Взлом окружения на базе дистрибутива Automotive Grade Linux ($33500).
  • Девять взломов информационно-развлекательной системы на базе платформы Alpine iLX-507 ($20000, два по $10000 за эксплоиты, использующие переполнение буфера; два по $10000 за эксплоиты, использующие подстановку команд; $10000 за эксплоит, использующий ошибку проверки сертификата и обход файловых путей; три по $5000 за эксплуатацию уязвимости, уже используемой на прошлогоднем соревновании, но оставшейся неисправленной).
  • Пять взломов информационно-развлекательной системы Sony XAV-AX8500 ($20000 за эксплоит, использующий целочисленное переполнение; $10000 за эксплоит, использующий переполнение буфера; $10000 за эксплоит, использующий обход аутентификации и переполнение буфера; $10000 за эксплоит, использующий подстановку команд; $5000 за эксплуатацию уже известной уязвимости).
  • Восемь взломов информационно-развлекательной системы на базе платформы Kenwood DMX958XR ($20000 и пять по $10000 за эксплоиты, использующие подстановку команд в ОС; $10000 за эксплоит, использующий переполнение буфера; два по $5000 за эксплуатацию уже известной уязвимости).
  • Три взлома зарядной станции Phoenix Contact CHARX SEC-3150 ($41750 за эксплоит с задействованием цепочки из трёх ошибок; $25000 за эксплоит, использующий подстановку команд и ошибку в коде аутентификации; $25000).
  • Три взлома зарядной станции ChargePoint Home Flex ($47500 за эксплоит, использующий переполнение буфера и ошибку в OCPP; $18750 за эксплоит, использующий подстановку команд; $25000).
  • Два взлома зарядной станции Ubiquiti Connect EV Station ($50000 за эксплоит, использующий оставленный в прошивке криптографический ключ; $26750).
  • Три взлома зарядной станции WOLFBOX Level 2 EV Charger ($50000 и два по $18750).
  • Пять взломов зарядной станции Tesla Wall Connector ($50000; $22500, $45000 и два по $12500).
  • Четыре взлома зарядной станции Autel MaxiCharger AC Wallbox Commercial ($50000, $25000 и $23000 за эксплоиты, использующие переполнение буфера; $35000).

Шесть попыток взломов устройств Sony XAV-AX8500, Autel MaxiCharger AC, WOLFBOX Level 2 EV Charger, EMPORIA EV Charger Level 2, ChargePoint HomeFlex и Alpine iLX-507 завершились неудачей.

В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревнованиях Pwn2Own продемонстрированы взломы NAS, принтеров, умных колонок и IP-камер
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2024 продемонстрированы взломы Ubuntu, Firefox, Chrome, Docker и VirtualBox
  4. OpenNews: Итоги соревнования Pwn2Own Automotive, посвящённого взлому автомобильных систем
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 58 новых уязвимостей
  6. OpenNews: Pwnie Awards 2023: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62614-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, полураспад (?), 18:57, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > переполнение буфера

    ясно все

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:03, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думай, что если переписать на священный Rust, то бек...уязвимостей в это матёрой проприетарщине станет меньше.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 20:10, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Станет. Даже если на C++ переписать. Это только в сишке необучаемые халтурщики с буферами сношаются.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 20:22, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет не станет. Запомни это.
     
     
  • 5.18, Аноним (12), 20:38, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок.
     
  • 4.21, Аноним (10), 21:14, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Читай между строк, что я написал. Половина, как минимум уязвимостей, в этом закрытом коде, это намеренные бекдоры.
    - Нашли 49 уязвимостей в автомобильных системах.
    - Таки нашли.
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 21:46, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читай между строк, что я написал. Половина, как минимум уязвимостей,
    > в этом закрытом коде, это намеренные бекдоры.

    Ну дык, "забытый" ключ... хорошо быть богом - подкатил к любой зарядке нужного типа да налил "полный бак", простите, батарейку. А то и вовсе "вон тому лоху" машину спалил.

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 23:19, 25/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, нах. (?), 20:25, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    станет. Нет работающего кода - нет увизгвимостей, шах и мат рустоненавистнеги!

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:03, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Взломы на уровне вывести слово из трёх букв на экране. Что в них опасного?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:42, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай что такое can bus, станет понятнее.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:22, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почитай что такое can bus

    почитай про принцип MILS, всё что тут поломали не имеет доступа к критическим системам

    https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Independent_Levels_of_Security

     
  • 2.20, нах. (?), 20:49, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если присмотришься - они там в основном шибкоумные розетки теперь ломают.
    Ничего опастного, просто кто-то подзарядится за чужой счет. А владельцы розеток почему-то настолько этого не любят, что готовы по пять килобаксов платить за не-публикацию подробностей.

    Вот что "подешевевшая" нефть и страшные и ужастные ссанкции делают-то!

     
  • 2.22, Аноним (22), 21:16, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Взломы на уровне вывести слово из трёх букв на экране. Что в них опасного?

    Как тебе сказать?
    1) Это добро может иметь доступ в CAN. В лучшем случае он отделен от критичного. Но вот это - еще проверить надо. И даже так может позволить немало лулзов, типа ВНЕЗАПНОЙ блокировки дверей и запирания водителя и проч.
    2) Зарядные станции EV - рулят процессом заряда через CAN. Они - универсальные, и могут давать любые параметры которые заказывают себе РАЗНЫЕ авто. Это означает что вон тому неудачнику можно попробовать заказать вольтаж, который де факто превратит минимум силовую электронику его авто в пепел, т.к. никто не делает ее с запасом в разы, так слишком дорого и параметры хуже. Что там при этом выгорит - вопрос интересный. Как минимум пару чемоданов архидорогой силовухи. А может и все авто нахрен. А может и зарядная станция заодно - что еще большее попадание.

     
     
  • 3.24, Аноним (14), 21:27, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это добро может иметь доступ в CAN. В лучшем случае он отделен от критичного. Но вот это - еще проверить надо.

    это проверяется перед продажами - автомобильное оборудование проходит сертификацию функциональной безопасности

    >  Это означает что вон тому неудачнику можно попробовать заказать вольтаж, который де факто превратит минимум силовую электронику его авто в пепел

    голливудских фильмов поменьше смотри - расскажи ещё через эти зарядные станции можно АЭС захватить и испепелить

     
     
  • 4.25, Аноним (-), 21:41, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это проверяется перед продажами - автомобильное оборудование проходит
    > сертификацию функциональной безопасности

    Не понимаю этой слепой веры в сертификации. К этому обычно подходят весьма формально, те кто этим занимается - что угодно кроме экспертов в информационной безопасности того же уровня что сабж, а фирмачи и их наймиты вечно норовят сэкономить и смухлевать. Реультирующее суперкомбо довольно предсказуемо.

    > голливудских фильмов поменьше смотри - расскажи ещё через эти зарядные
    > станции можно АЭС захватить и испепелить

    Это было - внезапно - чтение спеков на fast (DC) charging. Вот этого самого добра. Там авто по CAN заказывает что оно там хочет. А унутрях сам зарядник - универсал, ессно.

    Если меня не подводит склероз, типовых вольтажей там сложилось два. На батарее примерно 400 и 800 вольт. Могу себе представить что будет если 400-вольтовое авто огребет на вход все 800 ;). Зарядник то - универсал.

    И вот так, плавно и постепенно, вон те господа в паре с поумнением девайсов делают сюжеты голливуда ... вполне реализуемыми :)

     
     
  • 5.27, Аноним (14), 21:51, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И вот так, плавно и постепенно, вон те господа в паре с поумнением девайсов делают сюжеты голливуда ... вполне реализуемыми

    на АЭС одним из уровней защит стоит автоматика которая не программируется в принципе, с таким же успехом можно рассказывать как чувак камень через интернет загипнотировал и он стукнул другого чувака по голове насмерть три раза

     
     
  • 6.30, Аноним (-), 22:52, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на АЭС одним из уровней защит стоит автоматика которая не программируется в принципе,

    1) Вы это за ВСЕ аэс, во ВСЕХ странах так?
    2) Вы уверены что нельзя создать опасные ситуации в всех вариантах взаимодействий?
    3) И даже так - в 1986 году господа показали что можно и без этого всего эвон как.

    Как минимум - grid by design - координируется, все станции синхронно генерируют. Если его дружно положить - чисто теоретически, АЭС, конечно, не должен пойти вразнос. Практически, без подпитки извне оно таки - значительно более опасный объект становится.

    Впрочем - сабжи АЭС не атаковали. А вон те приблуды управляемые по CAN - вот - вполне можно разломать как оказалось.

    > с таким же успехом можно рассказывать как чувак камень через
    > интернет загипнотировал и он стукнул другого чувака по голове насмерть три раза

    Вы видимо новости совсем игнорите. А в РФ уже звонки через месенжеры грозятся вырубить, если еще не. Как вы думаете почему? Если почитать новости немного - найдете ответ. Походу, этот номер в целом не только работает, но и был поставлен на поток, и - возымел достаточно эффекта чтобы начало припекать.

     
     
  • 7.31, Аноним (14), 23:03, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Практически, без подпитки извне оно таки - значительно более опасный объект становится.

    конечно - если его бомбить, но какое отношение это имеет к компьютерным взломам

    > Походу, этот номер в целом не только работает, но и был поставлен на поток, и - возымел достаточно эффекта чтобы начало припекать.

    пипец - причём тут всё это? где гарантия что и без звонков и смс у кого то не поедет кукуха

     
  • 4.28, bdrbt (ok), 22:37, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это проверяется перед продажами - автомобильное оборудование проходит сертификацию функциональной безопасности

    Ты не поверишь, но весь взломанный на соревновании софт, тоже прошёл сертификацию безопасности.

     
     
  • 5.29, Аноним (14), 22:49, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весь взломанный на соревновании софт, тоже прошёл сертификацию безопасности

    естественно, поэтому дальше линукса никуда не попадут и кроме подпорченного экрана ничего не сделают

    https://os.kaspersky.ru/solutions/kaspersky-automotive-secure-gateway/

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:34, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Некоторая продукция АвтоВАЗа выгодно отличается отсутсвием каких либо дополнительных гаджетов.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:43, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да по-моему вся ))
     
  • 2.9, Bottle (?), 19:44, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё продукция автоваза подобна Неуловимому Джо - она никому не интересна.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 20:23, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы это было бы так, то никто бы не знал про Джо.
     
  • 3.19, нах. (?), 20:47, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    товарищмаёр - тут нашей протухцией недовольны!
    Прикажете поднять им пошлины на китайский автохлам еще на 90%, или можно сразу на 120?

     
  • 2.11, Аноним (10), 20:07, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ту продукцию сняли с производства году в 2007-м.
     

  • 1.32, Аноним (33), 23:16, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    радует, что в отечественном автопроме принципиально не может быть уязвимостей
     

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