На соревновании Pwn2Own Automotive 2025 представлено 49 уязвимостей автомобильных систем

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|2.10, Аноним (10), 20:03, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не думай, что если переписать на священный Rust, то бек...уязвимостей в это матёрой проприетарщине станет меньше.
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|3.12, Аноним (12), 20:10, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Станет. Даже если на C++ переписать. Это только в сишке необучаемые халтурщики с буферами сношаются.
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|4.21, Аноним (10), 21:14, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Читай между строк, что я написал. Половина, как минимум уязвимостей, в этом закрытом коде, это намеренные бекдоры.
- Нашли 49 уязвимостей в автомобильных системах.
- Таки нашли.
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|5.26, Аноним (-), 21:46, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Читай между строк, что я написал. Половина, как минимум уязвимостей,
> в этом закрытом коде, это намеренные бекдоры.
Ну дык, "забытый" ключ... хорошо быть богом - подкатил к любой зарядке нужного типа да налил "полный бак", простите, батарейку. А то и вовсе "вон тому лоху" машину спалил.
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|3.16, нах. (?), 20:25, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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станет. Нет работающего кода - нет увизгвимостей, шах и мат рустоненавистнеги!
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|1.2, Аноним (2), 19:03, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Взломы на уровне вывести слово из трёх букв на экране. Что в них опасного?
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|2.20, нах. (?), 20:49, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если присмотришься - они там в основном шибкоумные розетки теперь ломают.
Ничего опастного, просто кто-то подзарядится за чужой счет. А владельцы розеток почему-то настолько этого не любят, что готовы по пять килобаксов платить за не-публикацию подробностей.
Вот что "подешевевшая" нефть и страшные и ужастные ссанкции делают-то!
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|2.22, Аноним (22), 21:16, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Взломы на уровне вывести слово из трёх букв на экране. Что в них опасного?
Как тебе сказать?
1) Это добро может иметь доступ в CAN. В лучшем случае он отделен от критичного. Но вот это - еще проверить надо. И даже так может позволить немало лулзов, типа ВНЕЗАПНОЙ блокировки дверей и запирания водителя и проч.
2) Зарядные станции EV - рулят процессом заряда через CAN. Они - универсальные, и могут давать любые параметры которые заказывают себе РАЗНЫЕ авто. Это означает что вон тому неудачнику можно попробовать заказать вольтаж, который де факто превратит минимум силовую электронику его авто в пепел, т.к. никто не делает ее с запасом в разы, так слишком дорого и параметры хуже. Что там при этом выгорит - вопрос интересный. Как минимум пару чемоданов архидорогой силовухи. А может и все авто нахрен. А может и зарядная станция заодно - что еще большее попадание.
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|3.24, Аноним (14), 21:27, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это добро может иметь доступ в CAN. В лучшем случае он отделен от критичного. Но вот это - еще проверить надо.
это проверяется перед продажами - автомобильное оборудование проходит сертификацию функциональной безопасности
> Это означает что вон тому неудачнику можно попробовать заказать вольтаж, который де факто превратит минимум силовую электронику его авто в пепел
голливудских фильмов поменьше смотри - расскажи ещё через эти зарядные станции можно АЭС захватить и испепелить
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|4.25, Аноним (-), 21:41, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это проверяется перед продажами - автомобильное оборудование проходит
> сертификацию функциональной безопасности
Не понимаю этой слепой веры в сертификации. К этому обычно подходят весьма формально, те кто этим занимается - что угодно кроме экспертов в информационной безопасности того же уровня что сабж, а фирмачи и их наймиты вечно норовят сэкономить и смухлевать. Реультирующее суперкомбо довольно предсказуемо.
> голливудских фильмов поменьше смотри - расскажи ещё через эти зарядные
> станции можно АЭС захватить и испепелить
Это было - внезапно - чтение спеков на fast (DC) charging. Вот этого самого добра. Там авто по CAN заказывает что оно там хочет. А унутрях сам зарядник - универсал, ессно.
Если меня не подводит склероз, типовых вольтажей там сложилось два. На батарее примерно 400 и 800 вольт. Могу себе представить что будет если 400-вольтовое авто огребет на вход все 800 ;). Зарядник то - универсал.
И вот так, плавно и постепенно, вон те господа в паре с поумнением девайсов делают сюжеты голливуда ... вполне реализуемыми :)
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|5.27, Аноним (14), 21:51, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И вот так, плавно и постепенно, вон те господа в паре с поумнением девайсов делают сюжеты голливуда ... вполне реализуемыми
на АЭС одним из уровней защит стоит автоматика которая не программируется в принципе, с таким же успехом можно рассказывать как чувак камень через интернет загипнотировал и он стукнул другого чувака по голове насмерть три раза
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|6.30, Аноним (-), 22:52, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на АЭС одним из уровней защит стоит автоматика которая не программируется в принципе,
1) Вы это за ВСЕ аэс, во ВСЕХ странах так?
2) Вы уверены что нельзя создать опасные ситуации в всех вариантах взаимодействий?
3) И даже так - в 1986 году господа показали что можно и без этого всего эвон как.
Как минимум - grid by design - координируется, все станции синхронно генерируют. Если его дружно положить - чисто теоретически, АЭС, конечно, не должен пойти вразнос. Практически, без подпитки извне оно таки - значительно более опасный объект становится.
Впрочем - сабжи АЭС не атаковали. А вон те приблуды управляемые по CAN - вот - вполне можно разломать как оказалось.
> с таким же успехом можно рассказывать как чувак камень через
> интернет загипнотировал и он стукнул другого чувака по голове насмерть три раза
Вы видимо новости совсем игнорите. А в РФ уже звонки через месенжеры грозятся вырубить, если еще не. Как вы думаете почему? Если почитать новости немного - найдете ответ. Походу, этот номер в целом не только работает, но и был поставлен на поток, и - возымел достаточно эффекта чтобы начало припекать.
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|7.31, Аноним (14), 23:03, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Практически, без подпитки извне оно таки - значительно более опасный объект становится.
конечно - если его бомбить, но какое отношение это имеет к компьютерным взломам
> Походу, этот номер в целом не только работает, но и был поставлен на поток, и - возымел достаточно эффекта чтобы начало припекать.
пипец - причём тут всё это? где гарантия что и без звонков и смс у кого то не поедет кукуха
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|4.28, bdrbt (ok), 22:37, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это проверяется перед продажами - автомобильное оборудование проходит сертификацию функциональной безопасности
Ты не поверишь, но весь взломанный на соревновании софт, тоже прошёл сертификацию безопасности.
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|1.5, Аноним (5), 19:34, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Некоторая продукция АвтоВАЗа выгодно отличается отсутсвием каких либо дополнительных гаджетов.
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|2.9, Bottle (?), 19:44, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё продукция автоваза подобна Неуловимому Джо - она никому не интересна.
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|3.19, нах. (?), 20:47, 25/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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товарищмаёр - тут нашей протухцией недовольны!
Прикажете поднять им пошлины на китайский автохлам еще на 90%, или можно сразу на 120?
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|1.32, Аноним (33), 23:16, 25/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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радует, что в отечественном автопроме принципиально не может быть уязвимостей
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