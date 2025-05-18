На соревновании Pwn2Own в Берлине продемонстрированы взломы RHEL, Firefox, Redis и VirtualBox

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|1.1, Аноним (1), 11:44, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А может ли быть на таких соревнованиях сговор? Типа одна команда внедряет скрытую багу в софт, другая зарабатывает, деньги пополам. Ну или даже они сами с левых акков.
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|2.6, Аноним (6), 12:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В партии не дураки сидят, они сверяют емэйлы тех кто комитил и тех кто нашёл.
(а серьёзно - за такое посадить могут, причём везде не только на западе)
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|3.10, Аноним (10), 12:43, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё же тема не раскрыта.
Садить за что именно? И кого сажать? Граждан США сажать в Берлине?
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|4.41, Аноним (40), 14:57, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, граждан США в Берлине. Ты реально думаешь, что в чужой стране можно нарушать УК? Рофляночка топ.
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|5.50, Аноним (50), 16:19, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём смысловая нагрузка вашего вопроса? Вот вам бесплатный экскурс от юридической безграмотности: напишите во всех соц. сетях чей Крым, а чей Тайвань.
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|6.62, Аноним (62), 17:26, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Щито? Статья за мошенничество есть и в США, и в Германии, и в РФ. Так что аналогия отправляется в Алушту.
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|3.11, Аноним (11), 12:44, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там, скорее, сверяют исходники в котрых нашли (лабороторных испытуемых) и те, в верссии, которых утверждается, что нашли.
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|3.27, tty2 (?), 13:33, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем здесь партия? Тут награда не совсем сопоставима с затратами, только если ради хайпа.
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|3.31, Аноним (31), 13:49, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая наивность!
Любому здравомыслящему человеку понятно, что это не более чем "шоу гладиаторов", из которого выходит ещё более "безопасный продукт", а бабло партия капиталистов попилило задолго до начала шоу.
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|4.42, Аноним (42), 15:16, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реальные шоу отбиваются за счет рекламы, а это "шоу" за счет чего?
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|2.28, Олег (??), 13:36, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут проще выявлять в команде продукта, снимать бонус под видом участия в соревновании
Естественно снимать должен друг
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|2.32, Илитка (?), 13:53, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Слишком маленькие деньги. Ради зарплаты за полтора месяца, никто рисковать карьерой и свободой не будет.
Но теоретически возможно все.
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|1.2, Аноним (2), 11:45, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Спасибо за предоставление кратких причин. На это невозможно смотреть без смеха.
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|3.5, Аноним (5), 12:06, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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При чём здесь раст? Уязвимость в сишном коде, как обычно.
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|4.12, Аноним (11), 12:47, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Это другое." Вообще-то, информация не предоставлена, в каком именно коде шашли.
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|5.17, Аноним (17), 12:51, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вообще-то, информация не предоставлена, в каком именно коде шашли.
Вообще-то, с учетом описания багов, совершенно понятно, что не в Rust-коде.
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|6.59, Аноним (59), 17:23, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Информация опубликована, если знать, где искать, и она именно в коде Rust.
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|7.77, Аноним (77), 19:45, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Информация опубликована, если знать, где искать, и она именно в коде Rust.
Там двумя сантиметрами ниже дали пруфлинки на обратное за несколько часов до твоего выдуманного утверждения.
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|4.24, Аноним (24), 13:20, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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действительно при чём тут раст ))
пока его процент на столько ничтожен что проверять там нечего...
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|5.43, Аноним (-), 15:23, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> пока его процент на столько ничтожен что проверять там нечего...
В ФФ строк кода на расте почти столько же что и на сишке openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary
C++ 7,804,588
C 3,724,980
Rust 3,645,940
А если учесть многословность и велосипедности сишки, то не удивлюсь что код на расте еще и больше работы делает)) Но что-то про дыры в растовом коде ФФ как-то не слышно, в отличие от :)
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|6.53, Аноним (53), 16:24, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Влажные фантазии, в движке CSS, что на расте, уже находили дыры. По поводу объёмов, ты не забывай, что в расте приходится колесо с нуля изобретать каждый раз, отсюда и объёмы кода такие.
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|7.58, Аноним (17), 16:51, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>в движке CSS, что на расте, уже находили дыры.
Ну так ты ссылки забыл. А мы и посмотрим, что там за дыры.
>в расте приходится колесо с нуля изобретать каждый раз, отсюда и объёмы кода такие
Ну да, в расте даже банальных строк нет, не говоря уже о коллекциях, асинхронщине и еще кучи всего. Не то, что в сишечке. Ой, или наоброот?
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|6.57, Аноним (24), 16:43, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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т.е. Вы говорите что Си многословен при этом единственная подсистема полностью реализованая на расте составляет почти 20% строк кода ? ))))
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|7.78, Аноним (-), 19:47, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> т.е. Вы говорите что Си многословен при этом единственная подсистема полностью реализованая
> на расте составляет почти 20% строк кода ? ))))
И? Ну, во-первых не одна - есть Quantum CSS, есть WebRender, есть Crash Reporter, есть и других. А во-вторых эти подсистемы - что Quantum CSS, что WebRender - одни из самых сложных в браузере.
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|5.75, Аноним (76), 19:36, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> действительно при чём тут раст ))
пока его процент на столько ничтожен что проверять там нечего...
Опеннетные вотны супротив Раста как обычно: сами Раст приплели, сам же его обличили.
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|1.9, Аноним (9), 12:35, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У майков тоже бессонница случилась - патч для 11 делали . ;) KB5061258
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|1.14, Аноним (14), 12:50, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Удивительно, почему среди целей взломов отсутствует Chrome/Chromium. Толи гугл пожадничал в призовой фонд, толи запретили взламывать из-за тривиальности.
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|2.25, Аноним (9), 13:21, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл постоянно платит и без конкурсов . Им пора хакеров в штат зачислять .
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|1.18, Аноним (18), 12:58, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как всегда VirtualBox блистает своей безопасностью, оракл сохраняет планку.
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|2.26, Аноним (26), 13:22, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тото вчера мне в обновах НЕ предвидилось упоминание про 7.1.10, хотя на сайте полный молчок.
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|2.63, Аноним (62), 17:29, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причем тут Оракл? Вбокс разработка Innotek и санок. К ораклу он просто перешёл в наследство от санок вместе с командой.
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|1.23, Аноним (26), 13:19, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Уязвимость вызвана обращением к памяти после освобождения.
Почему то был уверен, что подобным (распределение и очистка памяти) должна заниматься операционная система.
Ну да ладно, будут теперь забивать нулями, или вообще рандомом, после использования те части памяти, что использовались приложением.
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|2.35, Аноним (35), 14:21, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы случайно не на Си пишете? (не ради троллинга, а статистику собираю)
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|2.48, Аноним (48), 16:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сорок лет ни чем не забивают (забывают, в основном без умысла), и вот именно сейчас начнут, потому что Вам так захотелось. Ведь мир крутится вокруг Ваших ожиданий ..
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|2.49, Аноним (49), 16:14, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Почему то был уверен, что подобным (распределение и очистка памяти) должна заниматься операционная система.
Если ты исполняешь код на виртуальной машине под название Python или Java, то да. А если ты исполняешь бинарник на чистом Си, то программа сама берёт свободную память... после сама освобождает взятую память. Ничего нулями забивать не нужно, так как освобождёнеая память уже является "мусором". Операционная система в данном случае просто "наблюдает".
А обращение к уже освобождённой памяти - это ошибка программиста.
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|2.54, Аноним (17), 16:30, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну да ладно, будут теперь забивать нулями, или вообще рандомом
А, это вы вдруг придумали, что это первый случай use after free в истории, и сейчас все просто перестанут так делать?
Если вы используете память после того, как освободили - получаете проблему без разницы, какими значениями она была забита.
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|1.30, Аноним (-), 13:45, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Linux: 3 успешные атаки, позволившие поднять свои привилегии до пользователя root.
> Уязвимости вызваны целочисленным переполнением, обращением к памяти после освобождения и утечкой информации.
"А знаете... я нифига не удивлен!" (с)
Ждем подробностей после обнародования, но и так понятно что там.
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|1.47, Аноним (48), 16:05, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по суммам вознаграждений, единственно нацеленные на безопасность - vmware. Google и Nvidia отсылают какое-то копьё.
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|3.64, Аноним (62), 17:35, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот я конечно удивляюсь опеннету. Мне кажется про профит нвидии знают вообще все, включая мою кошку. Нет, в середине блин 2025 берет впендюривает ссылку, что Нвидия много заработала. Зачем? Это кто-то не знает? Давай ссылку, что Ленин умер ещё.
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|4.66, Аноним (34), 17:56, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне кажется
Так и есть
>в середине блин 2025
Эти данные от 10 апреля 2025.
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|3.71, Аноним (68), 18:25, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что nvidia номер один по объему рынка не значит, что у неё финансы через края переливаются.
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|2.61, нах. (?), 17:26, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по суммам вознаграждений, единственно нацеленные на безопасность - vmware. Google и
> Nvidia отсылают какое-то копьё.
ну логично ж. Никто не будет запускать внутри модели кота от васянов. (А если и будет - его проблемы вовсе не в том что кто-то получит рута на бесполезном сервере где нет ничего кроме модели)
гугль тем более не боится увизгвимостей в том чем сам не пользуется.
А вот пользователи вмвари - активно использующие ее в том числе и для того чтобы изолировать всякий стремный овнокод - могут быть не рады. Ну и да, деньгов у бродкома - железнодорожными составами возить-не-перевозить. Правда, все равно это хорошая новость, потому что составы могли уехать в каком-нибудь другом направлении. А тут все же пара мелких кулечков денег потрачена на безопасность.
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|1.52, Аноним (52), 16:20, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Компания Mozilla ... устранила ... проблемы в Firefox и выпустила обновления ... 115.23.1 c исправлением двух критических уязвимостей (CVE-2025-4920, CVE-2025-4921)
Это получается они не видели эти уязвимости столько лет? Или они тупо новый код бэкпортят в старые ветки при исправлении ошибок?
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|2.72, Аноним (72), 18:33, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы предлагаете защищаться от атаки , которая ещё не придумана ? Это не "дыры" , которые уже были , а новые способы обхода . Эта гонка без финиша .
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|3.73, Аноним (52), 19:21, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо же, какая интересная формулировка... А я то думал. )))
Вы хоть понимаете, что сами написали? Атака невозможна, если код написан правильно.
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|1.74, Геймер (?), 19:27, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну ладно RHEL, Firefox, Редиску взломали. Но VirtualBox за что? Это ж детская программа для старых игорей.
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|1.79, ИмяХ (ok), 19:48, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Mozilla Firefox: 2 успешные атаки, позволившие выполнить код в системе при обработке в браузере специально оформленной страницы. Уязвимости вызваны переполнением буфера и целочисленным переполнением
Фейк. Это невозможно.
Фаирфоксеры еще десять лет назад изобрели язык, в котором решены все эти проблемы с переполнением буфера и целочисленным переполнением.
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|2.81, Аноним (-), 20:04, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фаирфоксеры еще десять лет назад изобрели язык, в котором решены все
> эти проблемы с переполнением буфера и целочисленным переполнением.
Истину глаголешь!
Вот именно поэтому обе уязвимости в коде на с++, а не в том самом языке!
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