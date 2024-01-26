Итоги соревнования Pwn2Own Automotive, посвящённого взлому автомобильных систем

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|1.2, OpenEcho (?), 12:44, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Резюме:
- Найти и обезвредить Дата Комуникэшн Модуль как можно быстрее после покупки машины отказавшись от удаленных плюшек
- Установить свой ремоте модуль переводящий CAN бас в dominant state когда машина на аларме
- Блокировать бродкаст смартных брелков и открывать машики по старинке нажимая кнопочки на пульте
Экстра протекшн:
- Нанять и возить с собой пенсионера с ружьем для физической охраны авто
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|2.3, Аноним (3), 12:50, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нанять и возить с собой пенсионера с ружьем для физической охраны авто
чтобы никто кинцо без спроса не смотрел на развлекательной системе ?
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|1.5, нитгитлистер (?), 12:53, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и что ж через взлом всех этих систем можно как-то украсть деньги или перехватить физическое управление машиной?
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|2.36, AKTEON (?), 16:20, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заставить зарядное устройство тебя бесплатно заряжать, как минимум ...
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|1.6, Аноним (3), 12:56, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не очень понятен смысл взлома AGL и развлекательных систем - они на гипервизоре работают в изолированном окружении - дальше тупик.
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|2.8, Шарп (ok), 12:59, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включат удалённо экстремизм какой-нибудь, а тебя посодють за него.
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|3.24, YetAnotherOnanym (ok), 15:06, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, про уязвимости в системах виртуализации, позволяющие из гостевой системы выполнить команды в хост-системе, ты никогда не слышал?
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|4.30, аллоним (?), 15:43, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно. В ладе-малине нет никаких виртуализаций. Там всё приколочено болтами.
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|4.38, Аноним (3), 18:07, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть, про уязвимости в системах виртуализации, позволяющие из гостевой системы выполнить команды в хост-системе, ты никогда не слышал?
расскажи про такие в seL4, а то мужики и не знают
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|2.12, Аноним (-), 13:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жигуль начинал гнить еще стоя на конвейере. А сейчас с современными реагентами на дорогах... так вообще.
Секрет современных живых жигулей - у них уже 2-3 раза переваривали кузов.
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|4.18, Аноним (18), 14:06, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напрашивается очевидное решение проблемы быстрого гниения жигулей.
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|1.11, anonymous (??), 13:33, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за херня? Зачем в автомобиле вообще тьюринг-полная система? Там должно быть РЕЛЕ. И схемы из реле, реализующие в крайнем случае конечный автомат.
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|2.17, Аноним (18), 14:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты малость опоздал со своим советом, лет на тридцать-сорок, современные автомобили нашпигованы микроконтроллерами как индейка чесноком. А иначе потребитель не поймет, почему уровнь масла нужно проверять щупом, а не по блютузу.
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|2.23, Аноним (-), 14:54, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты хоть понимаешь что для РЕЛЕ придется кидать каждый провод на каждого потребителя?!
Прикинь какой жгутяра проводов будет уходить от рулевой колонки, если там хотя бы 5 кнопок будет?
А потом замахешься перебирать все эти косы, когда заглючит например "левый задний поворотник".
CAN шина это одно из самых классных изобретений в области автопрома.
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|3.28, fidoman (ok), 15:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да, провода не подписаны и все белые - сиди, прозванивай. Только с таким подходом и кан-шина не поможет.
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|2.32, fidoman (ok), 15:46, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Втягивающее реле, реле-регулятор и реле поворотников. Какой ещё конечный автомат?
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|2.39, Аноним (39), 18:09, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но жрать такой автомобиль будет не 7 на сотню, а 9, весить килограмм на 200 больше, а двигатель иметь меньшую мощность при больших выбросах.
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|1.40, Аноним (39), 18:13, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Таким образом прямой ущерб от использования Си составил 1.3 миллиона долларов за три дня. Выврды делайте сами.
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|2.44, простой юзер (?), 19:26, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вывод, если я тебя правильно понимаю: разработка на раст дороже даже чем 50 уязвимостей за 1.3млн$
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