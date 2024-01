Итоги соревнования Pwn2Own Automotive, посвящённого взлому автомобильных систем

2.16 , Аноним ( 16 ), 14:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ох как мало Вы знаете о современном мире...

2.17 , Аноним ( 18 ), 14:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты малость опоздал со своим советом, лет на тридцать-сорок, современные автомобили нашпигованы микроконтроллерами как индейка чесноком. А иначе потребитель не поймет, почему уровнь масла нужно проверять щупом, а не по блютузу.

2.21 , Минона ( ok ), 14:24, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://habr.com/ru/articles/429602/

2.23 , Аноним ( - ), 14:54, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты хоть понимаешь что для РЕЛЕ придется кидать каждый провод на каждого потребителя?!

Прикинь какой жгутяра проводов будет уходить от рулевой колонки, если там хотя бы 5 кнопок будет? А потом замахешься перебирать все эти косы, когда заглючит например "левый задний поворотник".

CAN шина это одно из самых классных изобретений в области автопрома.

3.28 , fidoman ( ok ), 15:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да, провода не подписаны и все белые - сиди, прозванивай. Только с таким подходом и кан-шина не поможет.

3.41 , Аноним ( 3 ), 19:01, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > CAN шина это одно из самых классных изобретений в области автопрома CAN недалеко от реле ушёл - слишком медленный, сейчас по-лучше есть решения https://www.autopi.io/blog/automotive-ethernet-changes-automotive-industry/

2.32 , fidoman ( ok ), 15:46, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Втягивающее реле, реле-регулятор и реле поворотников. Какой ещё конечный автомат?

2.39 , Аноним ( 39 ), 18:09, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но жрать такой автомобиль будет не 7 на сотню, а 9, весить килограмм на 200 больше, а двигатель иметь меньшую мощность при больших выбросах.