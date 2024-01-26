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Итоги соревнования Pwn2Own Automotive, посвящённого взлому автомобильных систем

26.01.2024 11:15

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own Automotive, проходивших на конференции Automotive World в Токио. На соревнованиях были продемонстрированы 49 ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в автомобильных информационно-развлекательных платформах, операционных системах и устройствах зарядки электромобилей. При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию.

Суммарный размер выплаченных вознаграждений превысил 1.3 миллиона долларов США ($1323750). Наиболее успешная команда Synacktiv сумела заработать на соревнованиях 450 тысяч долларов США. Обладатели второго места (fuzzware.io) получили 177.5 тысяч долларов, а третьего (Midnight Blue) - 80 тысяч долларов.

В ходе соревнований продемонстрированы следующие атаки:

  • Два взлома окружения на базе дистрибутива Automotive Grade Linux ($47500, $35000).
  • Взлом информационно-развлекательной системы автомобиля Tesla ($100000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок).
  • Взлом модема, используемого в автомобиле Tesla ($100000 за экпслоит с задействованием цепочки из трёх ошибок).
  • Пять взломов информационно-развлекательной системы на базе платформы Sony XAV-AX5500 ($40000, $20000, $20000, $20000, $10000).
  • Взлом информационно-развлекательной системы на базе платформы Pioneer DMH-WT7600NEX ($40000 за эксплоит с задействованием цепочки из трёх ошибок).
  • Шесть взломов информационно-развлекательной системы на базе платформы Alpine Halo9 iLX-F509 ($40000 за эксплуатацию уязвимости, связанной с обращением к уже освобождённой области памяти, $20000 за уязвимость, связанную с подстановкой команд, $20000 за уязвимость, связанную с переполнением буфера, $20000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок, $20000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок, $10000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок).
  • Два взлома зарядной станции Ubiquiti Connect EV Station ($60000 и $30000 за эксплоиты с задействованием цепочки из двух ошибок).
  • Три взлома зарядной станции Phoenix Contact CHARX SEC-3100 ($60000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок, $30000 за уязвимость, связанную с недостаточной проверкой входных данных, $30000 за эксплоит с задействованием цепочки из трёх ошибок, $22500 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок, $26250 за эксплоит с задействованием цепочки из четырёх ошибок).
  • Взлом зарядной станции EMPORIA EV Charger Level 2 ($60000 за эксплоит с задействованием переполнения буфера).
  • Четыре взлома зарядной станции JuiceBox 40 Smart EV ($60000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок, $30000 за переполнение буфера, $30000 за переполнение буфера, $15000).
  • Семь взломов домашней зарядной станции ChargePoint Home Flex, позволивших выполнить код на уровне прошивки устройства ($60000, $30000, $30000, $16000, $16000, $16000, $5000).
  • Три взлома зарядной станции Autel MaxiCharger AC Wallbox Commercial ($30000 за эксплоит, связанный с переполнением стека; $30000 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок; $22500 за эксплоит с задействованием цепочки из двух ошибок).

Десять попыток взломов устройств Sony XAV-AX5500, Phoenix Contact CHARX SEC-3100, JuiceBox 40 Smart EV, Pioneer DMH-WT7600NEX, Autel MaxiCharger AC Wallbox Commercial и Alpine Halo9 iLX-F509 завершились неудачей. Два участника отменили свои заявки на проведение атак на зарядное устройство EMPORIA EV Charger Level 2 и платформу Automotive Grade Linux.

В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем
  3. OpenNews: Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем
  4. OpenNews: Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем
  5. OpenNews: Проблемы с обеспечением конфиденциальности в автомобильных информационных системах
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60500-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, OpenEcho (?), 12:44, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Резюме:
    - Найти и обезвредить Дата Комуникэшн Модуль как можно быстрее после покупки машины отказавшись от удаленных плюшек
    - Установить свой ремоте модуль переводящий CAN бас в dominant state когда машина на аларме
    - Блокировать бродкаст смартных брелков и открывать машики по старинке нажимая кнопочки на пульте

    Экстра протекшн:
    - Нанять и возить с собой пенсионера с ружьем для физической охраны авто

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:50, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нанять и возить с собой пенсионера с ружьем для физической охраны авто

    чтобы никто кинцо без спроса не смотрел на развлекательной системе ?

     

  • 1.5, нитгитлистер (?), 12:53, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и что ж через взлом всех этих систем можно как-то украсть деньги или перехватить физическое управление машиной?
     
     
  • 2.36, AKTEON (?), 16:20, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заставить зарядное устройство тебя бесплатно заряжать, как минимум ...
     

  • 1.6, Аноним (3), 12:56, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понятен смысл взлома AGL и развлекательных систем - они на гипервизоре работают в изолированном окружении - дальше тупик.
     
     
  • 2.8, Шарп (ok), 12:59, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Включат удалённо экстремизм какой-нибудь, а тебя посодють за него.
     
     
  • 3.24, YetAnotherOnanym (ok), 15:06, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, про уязвимости в системах виртуализации, позволяющие из гостевой системы выполнить команды в хост-системе, ты никогда не слышал?
     
     
  • 4.30, аллоним (?), 15:43, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно. В ладе-малине нет никаких виртуализаций. Там всё приколочено болтами.
     
  • 4.38, Аноним (3), 18:07, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть, про уязвимости в системах виртуализации, позволяющие из гостевой системы выполнить команды в хост-системе, ты никогда не слышал?

    расскажи про такие в seL4, а то мужики и не знают

     
     
  • 5.42, YetAnotherOnanym (ok), 19:12, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если там будет seL4.
     
     
  • 6.43, Аноним (3), 19:20, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это если там будет seL4

    L4 почти наверняка - это майнстрим для таких систем

    https://en.wikipedia.org/wiki/PikeOS

    я не слышал про CVE в таких гипервизорах

     
  • 3.25, YetAnotherOnanym (ok), 15:10, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, блин, сорян - уровнем ошибся.
     
  • 2.33, Карлос Сношайтилис (ok), 15:49, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них есть доступ в инет, а дальше - как фантазия подскажет, ботнет, майнер, ...
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:07, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жигуль вечен!
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жигуль начинал гнить еще стоя на конвейере. А сейчас с современными реагентами на дорогах... так вообще.
    Секрет современных живых жигулей - у них уже 2-3 раза переваривали кузов.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:58, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато пивные банки не разлагаются тысячелетиями
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:06, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Напрашивается очевидное решение проблемы быстрого гниения жигулей.
     
     
  • 5.27, fidoman (ok), 15:26, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пить пиво не выезжая из гаража?
     
     
  • 6.31, аллоним (?), 15:45, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пить пиво не имея гаража. Меньше гаражей - больше пива.
     

  • 1.11, anonymous (??), 13:33, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за херня? Зачем в автомобиле вообще тьюринг-полная система? Там должно быть РЕЛЕ. И схемы из реле, реализующие в крайнем случае конечный автомат.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:02, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ох как мало Вы знаете о современном мире...
     
  • 2.17, Аноним (18), 14:05, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты малость опоздал со своим советом, лет на тридцать-сорок, современные автомобили нашпигованы микроконтроллерами как индейка чесноком. А иначе потребитель не поймет, почему уровнь масла нужно проверять щупом, а не по блютузу.
     
  • 2.21, Минона (ok), 14:24, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/articles/429602/
     
  • 2.23, Аноним (-), 14:54, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хоть понимаешь что для РЕЛЕ придется кидать каждый провод на каждого потребителя?!
    Прикинь какой жгутяра проводов будет уходить от рулевой колонки, если там хотя бы 5 кнопок будет?

    А потом замахешься перебирать все эти косы, когда заглючит например "левый задний поворотник".
    CAN шина это одно из самых классных изобретений в области автопрома.

     
     
  • 3.28, fidoman (ok), 15:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, провода не подписаны и все белые - сиди, прозванивай. Только с таким подходом и кан-шина не поможет.
     
  • 3.41, Аноним (3), 19:01, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CAN шина это одно из самых классных изобретений в области автопрома

    CAN недалеко от реле ушёл - слишком медленный, сейчас по-лучше есть решения

    https://www.autopi.io/blog/automotive-ethernet-changes-automotive-industry/

     
  • 2.32, fidoman (ok), 15:46, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Втягивающее реле, реле-регулятор и реле поворотников. Какой ещё конечный автомат?
     
  • 2.39, Аноним (39), 18:09, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но жрать такой автомобиль будет не 7 на сотню, а 9, весить килограмм на 200 больше, а двигатель иметь меньшую мощность при больших выбросах.
     

  • 1.37, Аноним (37), 17:32, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Tesla $100000 за эксплоит

    Солидно
    https://www.youtube.com/@tesla/videos

     
  • 1.40, Аноним (39), 18:13, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таким образом прямой ущерб от использования Си составил 1.3 миллиона долларов за три дня. Выврды делайте сами.
     
     
  • 2.44, простой юзер (?), 19:26, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вывод, если я тебя правильно понимаю: разработка на раст дороже даже чем 50 уязвимостей за 1.3млн$
     

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