Проблемы с обеспечением конфиденциальности в автомобильных информационных системах

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – думаю проблема преувеличена - т.е это коснется только части новых машин высокого ценового сегмента (что значит, что большой части населения будет просто плевать) что в ЕС, что в штатах продается куча машин, где "подключение к интернету" или отсутствует, или отдельная опция за доплату

люди все еще загружают карты с флешки (если ты заплатил за навигацию))

3.13 , пох. ( ? ), 10:56, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > т.е это коснется только части новых машин высокого ценового сегмента на ржегулях почему-то никто ездить нихатит. К тому же их уже тоже нельзя производить без систем слежки. О, исключительно для вашей безопастносте! Вдруг вы заедете куда-нибудь не туда. > что в ЕС, что в штатах продается куча машин, ты уверен что это не додж 1962го года выпуска? Есть у меня неприятное подозрение, что новое не то что не продаетца, а уже и не выпускаетца. > люди все еще загружают карты с флешки (если ты заплатил за навигацию) это ничуть не повод машине не сливать информацию о тебе без всякой флэшки

4.22 , Аноним_11 ( ? ), 11:13, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ты уверен что это не додж 1962го года выпуска?

> Есть у меня неприятное подозрение, что новое не то что не продаетца, а уже и не выпускаетца. та ладно, посмотри какие модели в топах продаж в европе за 2022 год

https://www.best-selling-cars.com/europe/2022-full-year-europe-top-50-best-sel Первые места пыж208 и дача сандеро - в даче, дай бог, монитор будет

t-roc, 500ка и гольф - они подороже и слегка технологичнее, но гольф есть и в версии "барабан"

максимум в котором будет - это мирроринг телефона на экран мультимедийки

5.26 , пох. ( ? ), 11:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну блажен кто верует, конечно, но отсутствие монитора не означает же отсутствия мониторинга.

Просто оно не будет знать что ты за рулем смотришь прон. А вот куда ехал и зачем - постарается все же выяснить и сп-ть. 6.30 , Аноним_11 ( ? ), 11:28, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ок, не буду спорить но по опыту - производитель удавится ставить доп. датчик, я молчу про вайфай модуль (это же целых 10 баксов!!11)

например можно купить мульти-руль, где клавиши есть, а кнопок под ними нету))

или отсутсвует проводка до места динамиков (которых тоже нету)

7.38 , пох. ( ? ), 11:41, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ок, не буду спорить

> но по опыту - производитель удавится ставить доп. датчик, я молчу про так датчик это расходная статья. А 4g-модуль - доходная, ибо тебя можно продать пресловутым партнерам. > вайфай модуль (это же целых 10 баксов!!11) центов. Он же их покупает самосвал, а не по одной штуке на али.

Но зачем тратиться, музычку ты можешь и из лопатофона послушать.

В машине ценой всего лишь $60000 нет лишних денег на такое баловство.

3.28 , OpenEcho ( ? ), 11:25, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что в ЕС, что в штатах продается куча машин, где "подключение к интернету" или отсутствует Господин наивность :))) На всех новых машинах, хочешь, не хочешь - устанолена мобила + ГПС aka DCM (data module control), с включенной в стоимость машины предоплатой на 10лет и оно будет стабильно стучать обо всем производителю даже при условии отказа от SOS кнопки и удаленного контроля

4.39 , пох. ( ? ), 11:43, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > На всех новых машинах, хочешь, не хочешь - устанолена мобила + ГПС

> aka DCM (data module control), с включенной в стоимость машины эро-го8нясс же наверное не у нас изобрели, а собезьянничали с каких-нибудь германских идей? А кнопку наверное да, за дополнительную доплату можно и не устанавливать, чай не РФ.

5.77 , OpenEcho ( ? ), 12:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А кнопку наверное да, за дополнительную доплату можно и не устанавливать, чай не РФ. Не, не вариант вообще, все как в меню, хошь не хошь - все равно будет с мобилой, с телеметрией и СОС кнопкой. Кнопку то можно запрететь (точнее отказаться от сервиса . пока.), но вот телеметрию - дудки, стучать все равно будет

3.91 , Аноним ( 91 ), 13:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большей части населения и так плевать.

2.20 , пох. ( ? ), 11:10, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мразила находится в штатах, там без шансов. В Германии какой, если правильно натравить зеленанутых - может еще что и выйдет, но тоже вряд ли.

Оно же для вашей безопастносте, а зеленанутые очень любят безопастность.

3.24 , Аноним_11 ( ? ), 11:18, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – хаха, тесла сливала видео с камер гаража самого Маска и каких-то голых мужиков

и всем было пох (и особенно зеленым)

4.29 , OpenEcho ( ? ), 11:27, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (и особенно зеленым) Про голубых слышал, про розовых тоже, теперь еще зеленные... пиcец...

5.35 , пох. ( ? ), 11:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> (и особенно зеленым)

> Про голубых слышал, про розовых тоже, теперь еще зеленные... пиcец... они так, невооруженным глазом, почти не отличаются. В отличие от негров, тут все цветовые дифференциации внутри. 5.54 , Аноним ( 43 ), 11:52, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это которые к растениям неравнодушны ;)

6.57 , anonymous ( ?? ), 11:55, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дендрофилы ???

4.47 , пох. ( ? ), 11:48, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну безопастно же ж сливала, почему им не должно-то быть пох?