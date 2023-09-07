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Проблемы с обеспечением конфиденциальности в автомобильных информационных системах

07.09.2023 09:17

Организация Mozilla Foundation опубликовала результаты исследования отношения к конфиденциальности в информационных системах 25 автомобильных брендов, распространённых в США и Европе. В ходе исследования были изучены политики конфиденциальности, информационные системы и мобильные приложения, применяемые в автомобилях BMW, Mercedes-Benz, Audi, Telsa, Renault, Jeep, Subaru, Fiat, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, Chevrolet, Kia, Hyundai, Nissan, Lexus, Dodge, Buick, GMC, Linkoln, Acura, Cadillac, Dacia и Chrysler.

Серьёзные проблемы с обеспечением конфиденциальности были выявлены у всех производителей, а общее отношение к приватности в современных автомобилях охарактеризовано как ужасное (nightmare). Все рассмотренные бренды получили метку "конфиденциальность в комплект не входит" (Privacy Not Included), а автомобили отнесены к категории продуктов с худшим отношением к конфиденциальности. Для сравнения, при анализе приложений для фитнеса подобную метку получили 63% продуктов.

Некоторые выводы:

  • Производители собирают больше конфиденциальных данных, чем необходимо, и используют их не только в областях, связанных с управлением автомобилем и взаимодействием с водителем. Современные машины оснащены датчиками, камерами и микрофонами, фиксирующими каждое движение пользователя. Собираемая информация также охватывает действия водителя, используемые сервисы, мобильные приложения и данные из сторонних систем, таких как Sirius XM и Google Maps. Среди прочего, автомобильные системы могут собирать показатели здоровья водителя, данные о прослушиваемых музыкальных композициях, сведения о том, где и с какой скоростью осуществляется движение. Более того, Nissan и Kia упоминают в политике конфиденциальности возможность сбора данных о сексуальной активности, а ещё шесть производителей допускают сбор генетической информации. На основе собранной информации делаются выводы об интересах, предпочтениях, интеллекте и способностях водителя.
  • 84% автопроизводителей допускают в своих пользовательских соглашениях передачу собранной информации сторонним поставщикам услуг и агрегаторам данных (data broker). 76% производителей не исключают продажу персональных данных, а 56% допускают передачу информации государственным или правоохранительным органам, в случае поступления запроса на предоставление информации. Отдельно выделяется компания Hyundai, которая допускает передачу сведений правоохранительным органам даже после получения неформального запроса.
  • Только 2 из 25 автобрендов (Renault и Dacia) предоставили водителям средства для управления своими персональными данными, позволяющие удалить собранные данные.
  • Некоторые производители навязывают абсурдные требования в отношении принятия предложенной политики конфиденциальности. Например, в политике конфиденциальности Subaru сказано, что все пассажиры, использующие автомобильную информационно-развлекательную систему, находясь внутри автомобиля автоматически дают согласие на использование и передачу персональной информации. В политике конфиденциальности Nissan водителю предписывается информировать пассажиров о политике конфиденциальности автомобиля и условиях обработки персональных данных.
  • Несмотря на наличие у всех производителей документов, регламентирующих политику обеспечения конфиденциальности, исследователи не смогли удостовериться в том, что рассмотренные системы соответствуют минимальным стандартам информационной безопасности (шифрование, автоматическая доставка обновлений, наличие контакта для передачи сведений об уязвимостях, надёжность паролей, наличие политики конфиденциальности). Например, исследователи попытались понять, хранятся ли собираемые персональные данные в зашифрованном виде или нет. Всем производителям были отправлен вопрос о применении шифрования, но ответили только представители Mercedes-Benz, Honda и Ford, которые, впрочем, не полностью раскрыли заданный вопрос.
  • У 17 из 25 рассматриваемых автомобильных брендов за последние три года случались инциденты, связанные с утечками информации, взломами и нарушениями конфиденциальности. Связанные с безопасностью инциденты отсутствуют у брендов Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat, Subaru, BMW, Dacia и Renault.

Чтобы привлечь внимание к проблеме авторы исследования предлагают подписать созданную в Mozilla петицию, призывающую автопроизводителей прекратить сбор, передачу и продажу персональной информации пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.mozilla.org...)
  2. OpenNews: Уязвимость в модулях управления телематикой автомобилей BMW, Ford, Infiniti и Nissan
  3. OpenNews: Уязвимости в информационных системах автомобилей Mazda и Subaru
  4. OpenNews: На GitHub по ошибке опубликован ключ доступа к базе пользователей Toyota T-Connect
  5. OpenNews: Утечка исходных текстов проектов Nissan из-за учётной записи admin/admin
  6. OpenNews: Уязвимость в инфраструктуре Tesla позволяла получить контроль над любым автомобилем
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59725-privacy
Ключевые слова: privacy, mozilla, automotive, ivi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (82) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Слава Богу, у китайских брендов с конфиденциальностью всё в порядке.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:28, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Согласен!
    Автомобиль едет только когда он подключен к центральным китайским серверам...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:34, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все права в мире должны быть в виде сим карт и постоянно ждать разрешения на поездку.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:40, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же чип под кожу?
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 11:46, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это про разрешение на пешее перемещение и др. персональные действия.
     
     
  • 6.90, пох. (?), 13:21, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это про разрешение на пешее перемещение и др. персональные действия.

    и вовсе не под кожу, а э... под хвост.


     
  • 5.89, Аноним (89), 13:21, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем чипировать, если есть биометрия, отпечатки пальцев и глаз.
     
  • 3.84, Аноним (84), 13:06, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автомобиль едет только когда он подключен к центральным китайским серверам...

    Ну вообще, ремотно заблочить ECU вроде уже таки во многих моделях можно. И фиг вы куда уедете после этого соответственно.

     
  • 2.74, Аноним (74), 12:26, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как у смартфонов:
    https://opennet.ru/58613-realme
     

  • 1.4, Аноним (6), 10:30, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Когда в собственном браузере проблемы закончились начинают искать проблемы у других.
     
  • 1.5, Аноним (3), 10:31, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тоталитаризм без этих ваших союзов? как же так?
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:41, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.7, IZh. (?), 10:37, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у пользователя пока ещё есть право не подключать авто к интернету, то есть и способ перекрыть канал утечек.
     
     
  • 2.12, пох. (?), 10:53, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нету.
    Ну то есть минус гарантия и возможные глюки всего подряд, и понадобится точно знать, где и что отрубить чтобы оно таки не подключалось куда не надо.

    А потом окажется что ты нарушил этим DMCA и получишь срок лет двести по сумме нарушенного.

     
  • 2.23, OpenEcho (?), 11:15, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если у пользователя пока ещё есть право не подключать авто к интернету

    Сейчас наверное тяжело будет найти рабочий Москвич-412

     
     
  • 3.48, Аноним (43), 11:49, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лада Гранта без тырнета?
     
     
  • 4.58, YetAnotherOnanym (ok), 11:55, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только УАЗ 469! Только хардкор!
     
  • 4.73, пох. (?), 12:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лада Гранта без тырнета?

    эрого6нясс даже в гранте есть.


     
     
  • 5.85, Аноним (84), 13:07, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эрого6нясс даже в гранте есть.

    Ну вот видишь, даже им пришлось какой никакой ECU сделать, зонды - двигатель прогресса )))

     
  • 3.92, Аноним (-), 14:01, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В советских автомобилях нет подушки безопасности. При любой аварии ты либо инвалид, либо труп.
     
  • 2.36, Атон (?), 11:39, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    без подключения к интернету в автомобиле могут только открываться двери и мигать поворотники.
     
     
  • 3.72, пох. (?), 12:23, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без подключения к интернету в автомобиле могут только открываться двери и мигать
    > поворотники.

    и только снаружи. А изнутри посиди пока не обнаружит сеть.
    Но можешь жалобно мигать поворотниками.


     
  • 2.49, Аноним (43), 11:50, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не вставлять SIM-карту.
     
     
  • 3.71, пох. (?), 12:23, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто не вставлять SIM-карту.

    там аналог e-sim. Уже вставлен и активирован.
    Денег, которых ты отвалил за машинко - вполне и на это достаточно.


     
  • 2.52, Аноним (52), 11:52, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ты ездишь без интернета, потом приезжаешь к дилеру на ТО, а они все логи сливают
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:43, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тут петиция нужна не в адрес авторов безобразия. Петиция нужна, чтобы парламенты основных стран евросоюза и др. развитых стран приняли свирепые законы по запрету этого п-ца.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    думаю проблема преувеличена - т.е это коснется только части новых машин высокого ценового сегмента (что значит, что большой части населения будет просто плевать)

    что в ЕС, что в штатах продается куча машин, где "подключение к интернету" или отсутствует, или отдельная опция за доплату
    люди все еще загружают карты с флешки (если ты заплатил за навигацию))

     
     
  • 3.13, пох. (?), 10:56, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > т.е это коснется только части новых машин высокого ценового сегмента

    на ржегулях почему-то никто ездить нихатит.

    К тому же их уже тоже нельзя производить без систем слежки. О, исключительно для вашей безопастносте! Вдруг вы заедете куда-нибудь не туда.

    > что в ЕС, что в штатах продается куча машин,

    ты уверен что это не додж 1962го года выпуска?

    Есть у меня неприятное подозрение, что новое не то что не продаетца, а уже и не выпускаетца.

    > люди все еще загружают карты с флешки (если ты заплатил за навигацию)

    это ничуть не повод машине не сливать информацию о тебе без всякой флэшки

     
     
  • 4.22, Аноним_11 (?), 11:13, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты уверен что это не додж 1962го года выпуска?
    > Есть у меня неприятное подозрение, что новое не то что не продаетца, а уже и не выпускаетца.

    та ладно, посмотри какие модели в топах продаж в европе за 2022 год
    https://www.best-selling-cars.com/europe/2022-full-year-europe-top-50-best-sel

    Первые места пыж208 и дача сандеро - в даче, дай бог, монитор будет
    t-roc, 500ка и гольф - они подороже и слегка технологичнее, но гольф есть и в версии "барабан"
    максимум в котором будет - это мирроринг телефона на экран мультимедийки

     
     
  • 5.26, пох. (?), 11:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну блажен кто верует, конечно, но отсутствие монитора не означает же отсутствия мониторинга.
    Просто оно не будет знать что ты за рулем смотришь прон. А вот куда ехал и зачем - постарается все же выяснить и сп-ть.

     
     
  • 6.30, Аноним_11 (?), 11:28, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ок, не буду спорить

    но по опыту - производитель удавится ставить доп. датчик, я молчу про вайфай модуль (это же целых 10 баксов!!11)
    например можно купить мульти-руль, где клавиши есть, а кнопок под ними нету))
    или отсутсвует проводка до места динамиков (которых тоже нету)

     
     
  • 7.38, пох. (?), 11:41, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ок, не буду спорить
    > но по опыту - производитель удавится ставить доп. датчик, я молчу про

    так датчик это расходная статья. А 4g-модуль - доходная, ибо тебя можно продать пресловутым партнерам.

    > вайфай модуль (это же целых 10 баксов!!11)

    центов. Он же их покупает самосвал, а не по одной штуке на али.
    Но зачем тратиться, музычку ты можешь и из лопатофона послушать.
    В машине ценой всего лишь $60000 нет лишних денег на такое баловство.


     
  • 3.28, OpenEcho (?), 11:25, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что в ЕС, что в штатах продается куча машин, где "подключение к интернету" или отсутствует

    Господин наивность :)))

    На всех новых машинах, хочешь, не хочешь - устанолена мобила + ГПС aka DCM (data module control),  с включенной в стоимость машины предоплатой на 10лет и оно будет стабильно стучать обо всем производителю даже при условии отказа от SOS кнопки и удаленного контроля

     
     
  • 4.39, пох. (?), 11:43, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На всех новых машинах, хочешь, не хочешь - устанолена мобила + ГПС
    > aka DCM (data module control),  с включенной в стоимость машины

    эро-го8нясс же наверное не у нас изобрели, а собезьянничали с каких-нибудь германских идей?

    А кнопку наверное да, за дополнительную доплату можно и не устанавливать, чай не РФ.

     
     
  • 5.77, OpenEcho (?), 12:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кнопку наверное да, за дополнительную доплату можно и не устанавливать, чай не РФ.

    Не, не вариант вообще, все как в меню, хошь не хошь - все равно будет с мобилой, с телеметрией и СОС кнопкой. Кнопку то можно запрететь (точнее отказаться от сервиса . пока.), но вот телеметрию - дудки, стучать все равно будет

     
  • 3.91, Аноним (91), 13:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большей части населения и так плевать.
     
  • 2.20, пох. (?), 11:10, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мразила находится в штатах, там без шансов.

    В Германии какой, если правильно натравить зеленанутых - может еще что и выйдет, но тоже вряд ли.
    Оно же для вашей безопастносте, а зеленанутые очень любят безопастность.

     
     
  • 3.24, Аноним_11 (?), 11:18, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хаха, тесла сливала видео с камер гаража самого Маска и каких-то голых мужиков
    и всем было пох (и особенно зеленым)
     
     
  • 4.29, OpenEcho (?), 11:27, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  (и особенно зеленым)

    Про голубых слышал, про розовых тоже, теперь еще зеленные... пиcец...

     
     
  • 5.35, пох. (?), 11:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  (и особенно зеленым)
    > Про голубых слышал, про розовых тоже, теперь еще зеленные... пиcец...

    они так, невооруженным глазом, почти не отличаются. В отличие от негров, тут все цветовые дифференциации внутри.

     
  • 5.54, Аноним (43), 11:52, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это которые к растениям неравнодушны ;)
     
     
  • 6.57, anonymous (??), 11:55, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дендрофилы ???
     
  • 4.47, пох. (?), 11:48, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну безопастно же ж сливала, почему им не должно-то быть пох?

     

  • 1.10, Аноним (11), 10:45, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они занимаются всем, кроме браузера /_-

    разве они не знают что можно купить абсолютно конфеденциальный авто? (правда там будет только одна подуха и не буде АБС, зато он за 5 лет сгниет и скроет все улики)

    некоторые страны могут озолотиться на экспорте автомобилей

     
     
  • 2.21, пох. (?), 11:12, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, дорогой Кумар Нacpaл Ние6ать Раджа, хорошая попытка, но так ты свою Махиндру не продашь.

     
     
  • 3.25, Аноним_11 (?), 11:22, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не сравнивай унылую махиндру с буханычем, которая идеальна с 85 года
    ее даже японцы покупают!
     
     
  • 4.31, пох. (?), 11:30, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ты не сравнивай унылую махиндру с буханычем, которая идеальна с 85 года

    мляяааааа... укатившееся с перевала колесо, застрявшая на третьей коробка за 500 км от нормальных дорог, полившийся фонтаном через дырку в карбе бензин,  лопнувший пополам кардан - то немногое что я лично своими глазами видел.
    > ее даже японцы покупают!

    Ну, страна маленькая, ездить некуда, зато они любят сложные паззлы. Раскиданная по тентику разобранная раздатка и коробка уаза восхитят любого японца. Там стооооолько деталек! И их так увлекательно обратно подбирать одну к другой. (а люфты где были там и остались)

    Знаешь, Кумар, я передумал. Давай свою махиндру. Нормальная жы ж машина. Проволочкой болтающиеся детали стянуть и до мастерской доедет сама.

     
     
  • 5.33, пох. (?), 11:33, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, причем это вот все те самые "с 85го года", без всяких инжекторных движков, гидроуситилетей и, зато, с прекрасной сорокавосьмиоборотной гайкой. У тех что поновее все гораздо смешнее. Качество осталось то же самое, а вот сложность конструкции возросла существенно. Что оно выкинет на следующей кочке - никто не угадает.
     

  • 1.15, Аноним (-), 11:00, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Туфта это всё, в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету никогда и никакой функционал не
    пропадёт. Это не гаджет который лезет за обновлениями по воздуху.
    Разве что они тарелку старлинк впаяют в крышу чтобы данные сливать.
     
     
  • 2.19, пох. (?), 11:08, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это, к сожалению, именно гаджет. Лезет. Ему для этого не нужен старлинк, хватит обычной сотовой сети. 4G такое четыреге.

     
  • 2.40, OpenEcho (?), 11:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Туфта это всё, в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету никогда и никакой функционал не пропадёт.

    Расскажи ка дружок пожалуйста, что это за бренды те 99% ?

    Не взрачный 1% мерин или бэха? Или то Таёта с Хондой и хундецом в придачу, а может весь парк GM или Форда? Так те все поставляются со встроенной мобилой и полиси в придачу, что они будут собирать телеметрию независомо от того, согласен ты или нет

    > Это не гаджет который лезет за обновлениями по воздуху.

    :) Надежда Константиновна судя по всему и правда вечная. Лезут они не по воздуху а через банальную мобилу

    > Разве что они тарелку старлинк впаяют в крышу чтобы данные сливать.

    Смейся, смейся, оно там уже есть, про Sirius-XM не слышал? А оно там есть и если встроенная мобила вне зоны действия, то машинка получит сигнал на комп именно со спутника

     
     
  • 3.68, penetrator (?), 12:07, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой телеметрией?

    и каким образом они будут получаеть телеметрию от меня, если я не будут подключать телефон в машину?

    > Лезут они не по воздуху а через банальную мобилу

    а мобила это не по воздуху? это через нейлоновую трубу или медный кабель?

     
     
  • 4.78, OpenEcho (?), 12:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и каким образом они будут получаеть телеметрию от меня, если я не будут подключать телефон в машину?

    Да причем здесь твой телефон???

    Мобила уже встроенна в машину! И оплачена покупателем  на ближайшие 10 лет
    Каким образом ты думаешь она обеспечивает сервис SOS кнопки? Через мобилку, а в term & policy черным по белому написанно, что до кучи еще телеметрию слать будет и нет вариантов легально отказаться

     
  • 2.42, Аноним (42), 11:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету

    А активация функций, в том числе платных и по подписке?

     
     
  • 3.50, пох. (?), 11:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету
    > А активация функций, в том числе платных и по подписке?

    А это вот, дорогой, только на сервисе. Брэнды совершенно не заинтересованы оставлять тех без куска хлебушка. (а что включается оно где-то в тазе банных а машинка просто делает туда запрос - это неважно. Важно чтоб ты сам не мог включить, даже заплатив за подписку.)


     
     
  • 4.69, penetrator (?), 12:08, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так на сервисе и сольют всю собранную телеметрию

    поэтому никаких подписок не покупать

    как и автомобили с телеметрией и прочим дерьмом

     
     
  • 5.70, пох. (?), 12:20, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык повторяю - только пешком с мешком тогда.
    Других автомобилей у меня для вас нет.

    И нет, на сервисе ничего особо не сольют, дисковой стойки в багажнике пока еще не нашлось места. Хранить все эти терабайты приходится не в автомобиле. (про теслу когда-то была весьма занимательная утечка, в том числе и сколько, и как. В общем, все плохо. Совсем.)

     
  • 5.79, OpenEcho (?), 12:49, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как и автомобили с телеметрией и прочим дерьмом

    Не подскажите модельку, где такие есть? Москвич, жигули и Bajaj Qute не предлагайте пожалуйста

     

  • 1.16, Аноним (16), 11:05, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тю... А мы тут до сих пор всей семьёй на шестёрке ездим. Безо всяких информационных систем, головных устройств, без магнитолы даже. И ничего, ни о каких проблемах с конфиденциальностью даже слышали... Да и в случае ядерной войны она как то понадёжнее будет, без этого вашего модного электронного зажигания и прочего барахла.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 11:08, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *не слышали...
     
  • 2.27, Анонн (?), 11:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хм... когда двери/багажник взломают, чтобы в туалет сходить, это уже "проблемы с конфиденциальностью" или еще нет ?
     
  • 2.80, OpenEcho (?), 12:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мы тут до сих пор всей семьёй на шестёрке ездим.

    Буржуи... нет чтоб  быть поближе к народу и ездить на нормальной копейке, 412-ом ну или на худой конец на запоре

     
     
  • 3.83, Аноним (16), 13:05, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, 412-ый и 968-ой мы пропили ещё в 90-е...
     

  • 1.17, ryoken (ok), 11:06, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь такое же плз, только про мотоциклы :D.
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:33, 07/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.34, пох. (?), 11:35, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.51, YetAnotherOnanym (ok), 11:52, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.59, OpenEcho (?), 11:56, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.64, пох. (?), 12:01, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.61, anonymous (??), 11:58, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 5.82, 12yoexpert (ok), 13:02, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.88, пох. (?), 13:18, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.53, OpenEcho (?), 11:52, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.66, пох. (?), 12:04, 07/09/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.44, YetAnotherOnanym (ok), 11:46, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность сбора данных о сексуальной активности

    А вот нечего в машине непотребствами заниматься.
    > сбор генетической информации

    А это-то, простите, как? После сексуальной активности надо положить использованный презерватив в ДНК-секвенсор, встроенный в магнитолу?

     
     
  • 2.56, Аноним (43), 11:55, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаночно немного пролить на информационно-развлекательный центр.
     
     
  • 3.76, OpenEcho (?), 12:30, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаночно немного пролить на информационно-развлекательный центр.

    Чей центр, -  машинный или центр обьекта сексуального развлечения?

     
  • 2.62, OpenEcho (?), 11:59, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это-то, простите, как?

    Так же как и на мобиле, - через айрис в глазках и отпечатках пальцев, которым мы тыкаемся везде где надо и не надо

     
  • 2.63, Аноним_11 (?), 12:00, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это просто чтобы поднять градус истерии)

    Почему то в медицине генетическая инфа обрабатывается кучей реактивов, оборудования и милой (если повезет) лаборанткой, а тут датчик обработает днк по одному пуку в сидушку!
    Лаборатории были бы готовы на убийство ради такой техники (но лобби рекламщиков и авопроизводителей пока сильнее)

    В общем, Мозилла хочет внимания и напомнить о том что еще не загнулась.

     
     
  • 3.81, ryoken (ok), 12:59, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Почему то в медицине генетическая инфа обрабатывается кучей реактивов, оборудования и милой (если повезет) лаборанткой, а тут датчик обработает днк по одному пуку в сидушку!

    Посветую пересмотреть Терминатор 3 :). Там есть момент расшифровки ДНК (в скотской клинике).

     

  • 1.46, Аноним (46), 11:46, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >все пассажиры, использующие автомобильную информационно-развлекательную систему, находясь внутри автомобиля автоматически дают согласие на использование и передачу персональной информации.

    Перефразируя классику: "Попу посадил - свои перс данные слил!"

     
  • 1.67, Анонит (?), 12:07, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже у нас похакали софт для подогрева сидений на немцах. Переполох мирового уровня.
     

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