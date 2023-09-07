Проблемы с обеспечением конфиденциальности в автомобильных информационных системах

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|1.1, Аноним (1), 10:25, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Слава Богу, у китайских брендов с конфиденциальностью всё в порядке.
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|2.3, Аноним (3), 10:28, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Согласен!
Автомобиль едет только когда он подключен к центральным китайским серверам...
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|3.6, Аноним (6), 10:34, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все права в мире должны быть в виде сим карт и постоянно ждать разрешения на поездку.
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|5.43, Аноним (43), 11:46, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это про разрешение на пешее перемещение и др. персональные действия.
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|6.90, пох. (?), 13:21, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это про разрешение на пешее перемещение и др. персональные действия.
и вовсе не под кожу, а э... под хвост.
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|5.89, Аноним (89), 13:21, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем чипировать, если есть биометрия, отпечатки пальцев и глаз.
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|3.84, Аноним (84), 13:06, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Автомобиль едет только когда он подключен к центральным китайским серверам...
Ну вообще, ремотно заблочить ECU вроде уже таки во многих моделях можно. И фиг вы куда уедете после этого соответственно.
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|1.4, Аноним (6), 10:30, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Когда в собственном браузере проблемы закончились начинают искать проблемы у других.
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|1.7, IZh. (?), 10:37, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если у пользователя пока ещё есть право не подключать авто к интернету, то есть и способ перекрыть канал утечек.
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|2.12, пох. (?), 10:53, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нету.
Ну то есть минус гарантия и возможные глюки всего подряд, и понадобится точно знать, где и что отрубить чтобы оно таки не подключалось куда не надо.
А потом окажется что ты нарушил этим DMCA и получишь срок лет двести по сумме нарушенного.
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|2.23, OpenEcho (?), 11:15, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если у пользователя пока ещё есть право не подключать авто к интернету
Сейчас наверное тяжело будет найти рабочий Москвич-412
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|4.73, пох. (?), 12:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лада Гранта без тырнета?
эрого6нясс даже в гранте есть.
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|5.85, Аноним (84), 13:07, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> эрого6нясс даже в гранте есть.
Ну вот видишь, даже им пришлось какой никакой ECU сделать, зонды - двигатель прогресса )))
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|3.92, Аноним (-), 14:01, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В советских автомобилях нет подушки безопасности. При любой аварии ты либо инвалид, либо труп.
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|2.36, Атон (?), 11:39, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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без подключения к интернету в автомобиле могут только открываться двери и мигать поворотники.
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|3.72, пох. (?), 12:23, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> без подключения к интернету в автомобиле могут только открываться двери и мигать
> поворотники.
и только снаружи. А изнутри посиди пока не обнаружит сеть.
Но можешь жалобно мигать поворотниками.
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|3.71, пох. (?), 12:23, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто не вставлять SIM-карту.
там аналог e-sim. Уже вставлен и активирован.
Денег, которых ты отвалил за машинко - вполне и на это достаточно.
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|2.52, Аноним (52), 11:52, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так ты ездишь без интернета, потом приезжаешь к дилеру на ТО, а они все логи сливают
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|1.9, Аноним (9), 10:43, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Тут петиция нужна не в адрес авторов безобразия. Петиция нужна, чтобы парламенты основных стран евросоюза и др. развитых стран приняли свирепые законы по запрету этого п-ца.
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|2.11, Аноним (11), 10:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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думаю проблема преувеличена - т.е это коснется только части новых машин высокого ценового сегмента (что значит, что большой части населения будет просто плевать)
что в ЕС, что в штатах продается куча машин, где "подключение к интернету" или отсутствует, или отдельная опция за доплату
люди все еще загружают карты с флешки (если ты заплатил за навигацию))
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|3.13, пох. (?), 10:56, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> т.е это коснется только части новых машин высокого ценового сегмента
на ржегулях почему-то никто ездить нихатит.
К тому же их уже тоже нельзя производить без систем слежки. О, исключительно для вашей безопастносте! Вдруг вы заедете куда-нибудь не туда.
> что в ЕС, что в штатах продается куча машин,
ты уверен что это не додж 1962го года выпуска?
Есть у меня неприятное подозрение, что новое не то что не продаетца, а уже и не выпускаетца.
> люди все еще загружают карты с флешки (если ты заплатил за навигацию)
это ничуть не повод машине не сливать информацию о тебе без всякой флэшки
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|4.22, Аноним_11 (?), 11:13, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты уверен что это не додж 1962го года выпуска?
> Есть у меня неприятное подозрение, что новое не то что не продаетца, а уже и не выпускаетца.
та ладно, посмотри какие модели в топах продаж в европе за 2022 год
https://www.best-selling-cars.com/europe/2022-full-year-europe-top-50-best-sel
Первые места пыж208 и дача сандеро - в даче, дай бог, монитор будет
t-roc, 500ка и гольф - они подороже и слегка технологичнее, но гольф есть и в версии "барабан"
максимум в котором будет - это мирроринг телефона на экран мультимедийки
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|5.26, пох. (?), 11:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну блажен кто верует, конечно, но отсутствие монитора не означает же отсутствия мониторинга.
Просто оно не будет знать что ты за рулем смотришь прон. А вот куда ехал и зачем - постарается все же выяснить и сп-ть.
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|6.30, Аноним_11 (?), 11:28, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ок, не буду спорить
но по опыту - производитель удавится ставить доп. датчик, я молчу про вайфай модуль (это же целых 10 баксов!!11)
например можно купить мульти-руль, где клавиши есть, а кнопок под ними нету))
или отсутсвует проводка до места динамиков (которых тоже нету)
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|7.38, пох. (?), 11:41, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ок, не буду спорить
> но по опыту - производитель удавится ставить доп. датчик, я молчу про
так датчик это расходная статья. А 4g-модуль - доходная, ибо тебя можно продать пресловутым партнерам.
> вайфай модуль (это же целых 10 баксов!!11)
центов. Он же их покупает самосвал, а не по одной штуке на али.
Но зачем тратиться, музычку ты можешь и из лопатофона послушать.
В машине ценой всего лишь $60000 нет лишних денег на такое баловство.
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|3.28, OpenEcho (?), 11:25, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что в ЕС, что в штатах продается куча машин, где "подключение к интернету" или отсутствует
Господин наивность :)))
На всех новых машинах, хочешь, не хочешь - устанолена мобила + ГПС aka DCM (data module control), с включенной в стоимость машины предоплатой на 10лет и оно будет стабильно стучать обо всем производителю даже при условии отказа от SOS кнопки и удаленного контроля
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|4.39, пох. (?), 11:43, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На всех новых машинах, хочешь, не хочешь - устанолена мобила + ГПС
> aka DCM (data module control), с включенной в стоимость машины
эро-го8нясс же наверное не у нас изобрели, а собезьянничали с каких-нибудь германских идей?
А кнопку наверное да, за дополнительную доплату можно и не устанавливать, чай не РФ.
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|5.77, OpenEcho (?), 12:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кнопку наверное да, за дополнительную доплату можно и не устанавливать, чай не РФ.
Не, не вариант вообще, все как в меню, хошь не хошь - все равно будет с мобилой, с телеметрией и СОС кнопкой. Кнопку то можно запрететь (точнее отказаться от сервиса . пока.), но вот телеметрию - дудки, стучать все равно будет
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|2.20, пох. (?), 11:10, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мразила находится в штатах, там без шансов.
В Германии какой, если правильно натравить зеленанутых - может еще что и выйдет, но тоже вряд ли.
Оно же для вашей безопастносте, а зеленанутые очень любят безопастность.
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|3.24, Аноним_11 (?), 11:18, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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хаха, тесла сливала видео с камер гаража самого Маска и каких-то голых мужиков
и всем было пох (и особенно зеленым)
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|4.29, OpenEcho (?), 11:27, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (и особенно зеленым)
Про голубых слышал, про розовых тоже, теперь еще зеленные... пиcец...
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|5.35, пох. (?), 11:37, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> (и особенно зеленым)
> Про голубых слышал, про розовых тоже, теперь еще зеленные... пиcец...
они так, невооруженным глазом, почти не отличаются. В отличие от негров, тут все цветовые дифференциации внутри.
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|4.47, пох. (?), 11:48, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну безопастно же ж сливала, почему им не должно-то быть пох?
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|1.10, Аноним (11), 10:45, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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они занимаются всем, кроме браузера /_-
разве они не знают что можно купить абсолютно конфеденциальный авто? (правда там будет только одна подуха и не буде АБС, зато он за 5 лет сгниет и скроет все улики)
некоторые страны могут озолотиться на экспорте автомобилей
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|2.21, пох. (?), 11:12, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, дорогой Кумар Нacpaл Ние6ать Раджа, хорошая попытка, но так ты свою Махиндру не продашь.
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|3.25, Аноним_11 (?), 11:22, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты не сравнивай унылую махиндру с буханычем, которая идеальна с 85 года
ее даже японцы покупают!
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|4.31, пох. (?), 11:30, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ты не сравнивай унылую махиндру с буханычем, которая идеальна с 85 года
мляяааааа... укатившееся с перевала колесо, застрявшая на третьей коробка за 500 км от нормальных дорог, полившийся фонтаном через дырку в карбе бензин, лопнувший пополам кардан - то немногое что я лично своими глазами видел.
> ее даже японцы покупают!
Ну, страна маленькая, ездить некуда, зато они любят сложные паззлы. Раскиданная по тентику разобранная раздатка и коробка уаза восхитят любого японца. Там стооооолько деталек! И их так увлекательно обратно подбирать одну к другой. (а люфты где были там и остались)
Знаешь, Кумар, я передумал. Давай свою махиндру. Нормальная жы ж машина. Проволочкой болтающиеся детали стянуть и до мастерской доедет сама.
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|5.33, пох. (?), 11:33, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, причем это вот все те самые "с 85го года", без всяких инжекторных движков, гидроуситилетей и, зато, с прекрасной сорокавосьмиоборотной гайкой. У тех что поновее все гораздо смешнее. Качество осталось то же самое, а вот сложность конструкции возросла существенно. Что оно выкинет на следующей кочке - никто не угадает.
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|1.15, Аноним (-), 11:00, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Туфта это всё, в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету никогда и никакой функционал не
пропадёт. Это не гаджет который лезет за обновлениями по воздуху.
Разве что они тарелку старлинк впаяют в крышу чтобы данные сливать.
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|2.19, пох. (?), 11:08, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это, к сожалению, именно гаджет. Лезет. Ему для этого не нужен старлинк, хватит обычной сотовой сети. 4G такое четыреге.
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|2.40, OpenEcho (?), 11:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Туфта это всё, в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету никогда и никакой функционал не пропадёт.
Расскажи ка дружок пожалуйста, что это за бренды те 99% ?
Не взрачный 1% мерин или бэха? Или то Таёта с Хондой и хундецом в придачу, а может весь парк GM или Форда? Так те все поставляются со встроенной мобилой и полиси в придачу, что они будут собирать телеметрию независомо от того, согласен ты или нет
> Это не гаджет который лезет за обновлениями по воздуху.
:) Надежда Константиновна судя по всему и правда вечная. Лезут они не по воздуху а через банальную мобилу
> Разве что они тарелку старлинк впаяют в крышу чтобы данные сливать.
Смейся, смейся, оно там уже есть, про Sirius-XM не слышал? А оно там есть и если встроенная мобила вне зоны действия, то машинка получит сигнал на комп именно со спутника
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|3.68, penetrator (?), 12:07, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какой телеметрией?
и каким образом они будут получаеть телеметрию от меня, если я не будут подключать телефон в машину?
> Лезут они не по воздуху а через банальную мобилу
а мобила это не по воздуху? это через нейлоновую трубу или медный кабель?
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|4.78, OpenEcho (?), 12:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и каким образом они будут получаеть телеметрию от меня, если я не будут подключать телефон в машину?
Да причем здесь твой телефон???
Мобила уже встроенна в машину! И оплачена покупателем на ближайшие 10 лет
Каким образом ты думаешь она обеспечивает сервис SOS кнопки? Через мобилку, а в term & policy черным по белому написанно, что до кучи еще телеметрию слать будет и нет вариантов легально отказаться
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|2.42, Аноним (42), 11:44, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету
А активация функций, в том числе платных и по подписке?
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|3.50, пох. (?), 11:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> в Tesla еще понимаю, остальные 99% брендов можно не подключать к интернету
> А активация функций, в том числе платных и по подписке?
А это вот, дорогой, только на сервисе. Брэнды совершенно не заинтересованы оставлять тех без куска хлебушка. (а что включается оно где-то в тазе банных а машинка просто делает туда запрос - это неважно. Важно чтоб ты сам не мог включить, даже заплатив за подписку.)
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|4.69, penetrator (?), 12:08, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так на сервисе и сольют всю собранную телеметрию
поэтому никаких подписок не покупать
как и автомобили с телеметрией и прочим дерьмом
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|5.70, пох. (?), 12:20, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык повторяю - только пешком с мешком тогда.
Других автомобилей у меня для вас нет.
И нет, на сервисе ничего особо не сольют, дисковой стойки в багажнике пока еще не нашлось места. Хранить все эти терабайты приходится не в автомобиле. (про теслу когда-то была весьма занимательная утечка, в том числе и сколько, и как. В общем, все плохо. Совсем.)
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|5.79, OpenEcho (?), 12:49, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как и автомобили с телеметрией и прочим дерьмом
Не подскажите модельку, где такие есть? Москвич, жигули и Bajaj Qute не предлагайте пожалуйста
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|1.16, Аноним (16), 11:05, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тю... А мы тут до сих пор всей семьёй на шестёрке ездим. Безо всяких информационных систем, головных устройств, без магнитолы даже. И ничего, ни о каких проблемах с конфиденциальностью даже слышали... Да и в случае ядерной войны она как то понадёжнее будет, без этого вашего модного электронного зажигания и прочего барахла.
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|2.27, Анонн (?), 11:24, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хм... когда двери/багажник взломают, чтобы в туалет сходить, это уже "проблемы с конфиденциальностью" или еще нет ?
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|2.80, OpenEcho (?), 12:51, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А мы тут до сих пор всей семьёй на шестёрке ездим.
Буржуи... нет чтоб быть поближе к народу и ездить на нормальной копейке, 412-ом ну или на худой конец на запоре
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|1.44, YetAnotherOnanym (ok), 11:46, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> возможность сбора данных о сексуальной активности
А вот нечего в машине непотребствами заниматься.
> сбор генетической информации
А это-то, простите, как? После сексуальной активности надо положить использованный презерватив в ДНК-секвенсор, встроенный в магнитолу?
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|2.56, Аноним (43), 11:55, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаночно немного пролить на информационно-развлекательный центр.
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|3.76, OpenEcho (?), 12:30, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Достаночно немного пролить на информационно-развлекательный центр.
Чей центр, - машинный или центр обьекта сексуального развлечения?
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|2.62, OpenEcho (?), 11:59, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А это-то, простите, как?
Так же как и на мобиле, - через айрис в глазках и отпечатках пальцев, которым мы тыкаемся везде где надо и не надо
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|2.63, Аноним_11 (?), 12:00, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это просто чтобы поднять градус истерии)
Почему то в медицине генетическая инфа обрабатывается кучей реактивов, оборудования и милой (если повезет) лаборанткой, а тут датчик обработает днк по одному пуку в сидушку!
Лаборатории были бы готовы на убийство ради такой техники (но лобби рекламщиков и авопроизводителей пока сильнее)
В общем, Мозилла хочет внимания и напомнить о том что еще не загнулась.
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|3.81, ryoken (ok), 12:59, 07/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Почему то в медицине генетическая инфа обрабатывается кучей реактивов, оборудования и милой (если повезет) лаборанткой, а тут датчик обработает днк по одному пуку в сидушку!
Посветую пересмотреть Терминатор 3 :). Там есть момент расшифровки ДНК (в скотской клинике).
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|1.46, Аноним (46), 11:46, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>все пассажиры, использующие автомобильную информационно-развлекательную систему, находясь внутри автомобиля автоматически дают согласие на использование и передачу персональной информации.
Перефразируя классику: "Попу посадил - свои перс данные слил!"
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|1.67, Анонит (?), 12:07, 07/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Похоже у нас похакали софт для подогрева сидений на немцах. Переполох мирового уровня.
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