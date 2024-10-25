На соревнованиях Pwn2Own продемонстрированы взломы NAS, принтеров, умных колонок и IP-камер

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|2.10, Аноним (10), 16:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Кодовую базу необходимо убавлять, а не расширять.
Возвращаемся в эпоху Unix и DOS ?
Зачем пользователю все эти сложности, картинки, видосики с котиками и прочее, дадим консольку и пусть радуется?
Просто код нужно писать хорошо.
Стив в своей книге говорил
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. "
Просто замените "сопровождающего" на пользователя))
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|3.18, Аноним (18), 17:54, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Пишите код так, как будто использовать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. И тогда только такой пользователь его и будет использовать."
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|3.21, Аноним (3), 18:14, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимализм, как общее требование к софту, никто не отменял.
Но такое чувство, что и правда отменили.
Никто не будет вспоминать Windows10 с хорошей стороны, но будут всегда помнить MS-DOS и Unix. Пусть со своими нюансами и даже не из-за того что это что-то первое удачное.
> Зачем пользователю все эти сложности, картинки, видосики с котиками и прочее, дадим консольку и пусть радуется?
а вместо этого получают видосики в ленте с приложением *.apk которое весит 200мб.
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|4.24, ryoken (ok), 18:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>но будут всегда помнить MS-DOS и Unix
Разрешите я буду помнить NovellDOS & QNX?
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|4.27, Аноним (27), 18:35, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но будут всегда помнить MS-DOS и Unix
MS-DOS: такой образец невзламываемости, что писать можно по любому физическому адресу без возражений со стороны системы.
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|4.29, Аноним (-), 18:46, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Минимализм, как общее требование к софту, никто не отменял.
Минимализм это всего-лишь веянье времени.
Но такое чувство, что и правда отменили.
Потому что экономия в пару битиков может потом вылиться в 100500 угробленных человекочасов.
null-terminated строки не дадут соврать.
> Никто не будет вспоминать Windows10 с хорошей стороны, но будут всегда помнить MS-DOS и Unix.
Про дос помнят только диды, которые лет через 20 уже будут с альцгеймером.
Вин7 сейчас куча народу вспоминает.
Думаю вин11 будут тоже тепло вспоминать и сравнивать с виндовс 20.
Просто потому что это было детство, игры, общение и тд.
> а вместо этого получают видосики в ленте с приложением *.apk которое весит 200мб.
А ему пофиг.
У него 16 гигов в компе, почти столько же в телефоне и гигабитный интернет.
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|3.28, Аноним (27), 18:40, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Возвращаемся в эпоху Unix и DOS ?
Ну банальщина же. Только кто так пишет? Практически, никто, всем надо быстрее в продакшон.
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|3.7, Аноним (10), 16:23, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь у бедных QNAP и Synology нету денег?
Или ты беспокоишься за Samsung, HP и Canon?))
Пусть бракоделы сами и исправляют.
А задача хакеров и общественности донести до пользователей об этой ситуации.
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|1.8, Афроним (?), 16:27, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже умные пылесосы ломают и на хозяев натравливают с расистскими оскорблениями.
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|2.9, Аноним (10), 16:36, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже умные пылесосы ломают и на хозяев натравливают с расистскими оскорблениями.
Ха, кто вообще обидится на оскорбления от пылесоса?
В крайнем случае всегда можно ответить "смелые слова для кого-то сосательного роста" (с)
ps главное чтобы не было свидетелей того, как ты прирекаешься с домашней техникой))
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|3.11, dannyD (?), 16:51, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>как ты прирекаешься с домашней техникой))
для многих это едиственное развлечение ((
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|3.12, Афроним (?), 16:53, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть видосики как негров атакуют пытаясь наехать на ногу взломанные умные пылесосы с оскорбительными по-американским меркам выражениями.
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|4.13, Аноним (10), 16:56, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит увлекательно! И совсем не как "постанова, чтобы собрать классов")
Ладно если бы там к пылесосу прилепили нож или глок.
Ну или клеймор, чтобы пабагатому)
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|3.17, Аноним (17), 17:35, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ха, кто вообще обидится на оскорбления от пылесоса?
Я как-то обидился, когда он меня назвал ничтожеством и сказал, что я бессмысленно просираю свою жизнь.
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|4.19, Аноним (18), 17:56, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бессмысленно просираю свою жизнь.
Странно слышать такое от пылесоса. Он-то, наверное, живёт полной жизнью.
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|2.15, Афроним (?), 17:09, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже так и есть. Факнуть такую камеру в какой-нибудь парикмахерской и поставить музончик вообще не проблема судя по количеству таких видосиков,
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