The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

На соревнованиях Pwn2Own продемонстрированы взломы NAS, принтеров, умных колонок и IP-камер

25.10.2024 13:56

Подведены итоги четырёх дней соревнований Pwn2Own Ireland 2024, на которых были продемонстрированы 38 успешных атак с использованием ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в мобильных устройствах, принтерах, умных колонках, системах хранения и IP-камерах. При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 993,625 долларов США.

Осуществлённые атаки:

  • Смартфон Samsung Galaxy S24. Одна премия в $50,000 за эксплоит, охватывающий 5 уязвимостей, среди которых проблема, позволяющая выйти за пределы базового файлового пути (path traversal).
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464 NAS. 4 успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с использованием оставленных в прошивке криптографических ключей, некорректной проверкой сертификатов, подстановкой SQL-кода, подстановкой аргументов командной строки и подстановкой символа перевода строки. Участникам выплачено по одной премии в $40,000 и $10,000, и две премии в $20,000
  • Сетевое хранилище QNAP QHora-322. 6 успешных взломов c использованием уязвимостей, связанных с подстановкой SQL-кода, отсутствием должной аутентификации, подстановкой команд и выходом за границ базового файлового пути. Участникам выплачено по одной премии в $100,000, $50,000, $41,750 и $23,000, а также две премии в $25,000.
  • Сетевое хранилище True NAS X. Один взлом с премией в $20,000.
  • Сетевое хранилище Synology BeeStation BST150-4T. 4 успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с подстановкой команд, обходом аутентификации и подстановкой SQL-кода. Участникам выплачено по одной премии в $40,000 и $20,000, а также две премии в $10,000.
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS1823xs+. 4 успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с некорректной обработкой аргументов, записью за пределы выделенного буфера и неверной проверкой сертификатов. Участникам выплачена одна премия в $40,000 и две премии в $20,000.
  • Принтер Lexmark CX331adwe. Один взлом с премией в $20,000, эксплуатирующий уязвимость, вызванную неправильной обработкой типов (Type Confusion).
  • Принтер HP Color LaserJet Pro MFP 3301fdw. Два успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с переполнением стека и неправильной обработкой типов. Выплачены две премии, размером $20,000 и $10,000.
  • Принтер Canon imageCLASS MF656Cdw. Три успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с переполнением стека. Выплачены премии $20,000, $10,000 и $5,000.
  • Камера видеонаблюдения Lorex 2K WiFi. 5 успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с переполнением буфера и разыменованием указателя. Выплачены премии $30,000, $15,000 и три по $3,750.
  • Камера видеонаблюдения Synology TC500. Один взлом с премией в $30,000, эксплуатирующий уязвимость, вызванную переполнением буфера.
  • Камера видеонаблюдения Ubiquiti AI Bullet. 3 успешных взлома. Выплачены премии $30,000, $15000 и $3,750.
  • Умные колонки Sonos Era 300. 3 успешных взлома c использованием уязвимостей, связанных с переполнением буфера и обращением у уже освобождённой памяти. Выплачена премия в $60,000 и две премии в $30,000.
  • Платформа управлния умным домом AeoTec Smart Home Hub. Один взлом с премией в $40,000, эксплуатирующий уязвимость, вызванную некорректной проверкой криптографической подписи.

Кроме вышеотмеченных успешных атак, 16 попыток эксплуатации уязвимостей завершились неудачей, в большинстве случаев из-за того, что команды не успели уложиться в отведённое для атаки ограниченное время. Неудачными оказались попытки взлома камер Ubiquiti AI Bullet, Synology TC500 и Lorex 2K, принтеров Lexmark CX331adwe и Canon imageCLASS MF656Cdw, сетевых хранилищ TrueNAS Mini X, Synology DiskStation DS1823xs+, Synology BeeStation BST150-4T и QNAP TS-464 и умной колонки Sonos Era 300.

В каких именно компонентах проблемы пока не сообщается. В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2024 продемонстрированы взломы Ubuntu, Firefox, Chrome, Docker и VirtualBox
  3. OpenNews: Итоги соревнования Pwn2Own Automotive, посвящённого взлому автомобильных систем
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 58 новых уязвимостей
  5. OpenNews: Pwnie Awards 2023: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62110-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own, zeroday
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, laindono (ok), 15:55, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дырени. Дырени никогда не меняются.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:16, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему же, с годами помягче, доступней
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:02, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кодовую базу необходимо убавлять, а не расширять.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Кодовую базу необходимо убавлять, а не расширять.

    Возвращаемся в эпоху Unix и DOS ?
    Зачем пользователю все эти сложности, картинки, видосики с котиками и прочее, дадим консольку и пусть радуется?

    Просто код нужно писать хорошо.
    Стив в своей книге говорил
    "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. "
    Просто замените "сопровождающего" на пользователя))

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:54, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Пишите код так, как будто использовать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете. И тогда только такой пользователь его и будет использовать."
     
  • 3.21, Аноним (3), 18:14, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимализм, как общее требование к софту, никто не отменял.
    Но такое чувство, что и правда отменили.
    Никто не будет вспоминать Windows10 с хорошей стороны, но будут всегда помнить MS-DOS и Unix. Пусть со своими нюансами и даже не из-за того что это что-то первое удачное.

    > Зачем пользователю все эти сложности, картинки, видосики с котиками и прочее, дадим консольку и пусть радуется?

    а вместо этого получают видосики в ленте с приложением *.apk которое весит 200мб.

     
     
  • 4.24, ryoken (ok), 18:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>но будут всегда помнить MS-DOS и Unix

    Разрешите я буду помнить NovellDOS & QNX?

     
  • 4.27, Аноним (27), 18:35, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но будут всегда помнить MS-DOS и Unix

    MS-DOS: такой образец невзламываемости, что писать можно по любому физическому адресу без возражений со стороны системы.

     
  • 4.29, Аноним (-), 18:46, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Минимализм, как общее требование к софту, никто не отменял.

    Минимализм это всего-лишь веянье времени.
    Но такое чувство, что и правда отменили.
    Потому что экономия в пару битиков может потом вылиться в 100500 угробленных человекочасов.
    null-terminated строки не дадут соврать.

    > Никто не будет вспоминать Windows10 с хорошей стороны, но будут всегда помнить MS-DOS и Unix.

    Про дос помнят только диды, которые лет через 20 уже будут с альцгеймером.
    Вин7 сейчас куча народу вспоминает.
    Думаю вин11 будут тоже тепло вспоминать и сравнивать с виндовс 20.
    Просто потому что это было детство, игры, общение и тд.

    > а вместо этого получают видосики в ленте с приложением *.apk которое весит 200мб.

    А ему пофиг.
    У него 16 гигов в компе, почти столько же в телефоне и гигабитный интернет.

     
  • 3.28, Аноним (27), 18:40, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Возвращаемся в эпоху Unix и DOS ?

    Ну банальщина же. Только кто так пишет? Практически, никто, всем надо быстрее в продакшон.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:05, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пришли, всё переломали и ушли. А убирать хто будет?
     
     
  • 2.5, N01 (ok), 16:12, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за это не платят к сожалению...
     
     
  • 3.7, Аноним (10), 16:23, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь у бедных QNAP и Synology нету денег?
    Или ты беспокоишься за Samsung, HP и Canon?))

    Пусть бракоделы сами и исправляют.
    А задача хакеров и общественности донести до пользователей об этой ситуации.

     

  • 1.8, Афроним (?), 16:27, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже умные пылесосы ломают и на хозяев натравливают с расистскими оскорблениями.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 16:36, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже умные пылесосы ломают и на хозяев натравливают с расистскими оскорблениями.

    Ха, кто вообще обидится на оскорбления от пылесоса?
    В крайнем случае всегда можно ответить "смелые слова для кого-то сосательного роста" (с)

    ps главное чтобы не было свидетелей того, как ты прирекаешься с домашней техникой))

     
     
  • 3.11, dannyD (?), 16:51, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>как ты прирекаешься с домашней техникой))

    для многих это едиственное развлечение ((

     
     
  • 4.23, Аноним (27), 18:22, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же так грустно?
     
     
  • 5.25, ryoken (ok), 18:27, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хиккикомори, сээр...
     
  • 3.12, Афроним (?), 16:53, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть видосики как негров атакуют пытаясь наехать на ногу взломанные умные пылесосы с оскорбительными по-американским меркам выражениями.
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 16:56, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Звучит увлекательно! И совсем не как "постанова, чтобы собрать классов")

    Ладно если бы там к пылесосу прилепили нож или глок.
    Ну или клеймор, чтобы пабагатому)

     
     
  • 5.26, Аноним (27), 18:29, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или не налепили чего в аккумуляторы пылесосов.
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:35, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ха, кто вообще обидится на оскорбления от пылесоса?

    Я как-то обидился, когда он меня назвал ничтожеством и сказал, что я бессмысленно просираю свою жизнь.

     
     
  • 4.19, Аноним (18), 17:56, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бессмысленно просираю свою жизнь.

    Странно слышать такое от пылесоса. Он-то, наверное, живёт полной жизнью.

     
     
  • 5.20, пылесос (?), 18:00, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, блжд! Вытряхни бачок!
     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 17:05, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взламывать IP-камеры - это всё равно, что отнимать конфеты у детей.
     
     
  • 2.15, Афроним (?), 17:09, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже так и есть. Факнуть такую камеру в какой-нибудь парикмахерской и поставить музончик вообще не проблема судя по количеству таких видосиков,
     

  • 1.16, Аноним (16), 17:22, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, когда будут попытки взлома нового Атласа или Оптимуса:
    https://www.youtube.com/@BostonDynamics/videos
    https://www.youtube.com/@tesla/videos
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру