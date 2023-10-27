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На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 58 новых уязвимостей

27.10.2023 21:24

Подведены итоги четырёх дней соревнований Pwn2Own Toronto 2023, на которых были продемонстрированы 58 ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в мобильных устройствах, принтерах, умных колонках, системах хранения и маршрутизаторах. При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию.

Суммарный размер выплаченных вознаграждений превысил 1 миллион долларов США ($1038500). Наиболее успешная команда Team Viettel сумела заработать на соревнованиях 180 тысяч долларов США. Обладатели второго места (Team Orca) получили 116.250 тысяч долларов, а третьего (DEVCORE) - 50 тысяч долларов.

В ходе соревнований продемонстрированы атаки, приведшие к удалённому выполнению кода на устройствах:

  • Маршрутизатор TP-Link Omada Gigabit Router ($100000 и $31250 за взлом вместе с принтером Lexmark CX331adwe; $50000 за взлом вместе с сетевым хранилищем QNAP TS-464; $40750 за взлом вместе с камерой Synology BC500; $50000 и $31250 за взлом вместе с принтером Canon imageCLASS MF753Cdw).
  • Маршрутизатор Synology RT6600ax ($50000 за взлом вместе с сетевым хранилищем QNAP TS-464).
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 ($50000 и три премии по $25000 за взлом с использованием уязвимостей, вызванных недостаточной проверкой внешних данных; $6250 за использование уже известного эксплоита).
  • Смартфон Xiaomi 13 Pro ($40000 и $20000).
  • Камера видеонаблюдения Synology BC500 (премия $30000 за взлом через уязвимость, вызванную переполнением буфера; $15000 за экплоит с задействованием трёх уязвимостей; пять премий по $3750 за использование уже известного эксплоита).
  • Камера видеонаблюдения Wyze Cam v3 ($30000 за взлом через уязвимость, позволяющую осуществить подстановку команд; $15000 за взлом через уязвимость, вызванную переполнением буфера; $15000 за экплоит с задействованием двух уязвимостей; $15000 за взлом через переполнение буфера в беспроводном драйвере в ядре; $3750 за использование уже известного эксплоита).
  • Сетевое хранилище WD My Cloud Pro PR4100 ($40000 за экплоит с задействованием двух уязвимостей).
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464 ($40000 за экплоит с задействованием трёх уязвимостей; $20000 за экплоит с задействованием двух уязвимостей; $20000 за экплоит с задействованием уязвимостей, связанных с выходом за пределы базового каталога и подстановкой команд; $12500 и $5000 за использование уже известного эксплоита).
  • Принтер Canon imageCLASS MF753Cdw ($20000 и три премии по $10000 за взломы через уязвимости, вызванные переполнением буфера; $2500 и $2500 за использование уже известного эксплоита).
  • Принтер Lexmark CX331adwe ($20000 за взлом через уязвимость, приводящую к повреждению памяти; $10000 за взлом через уязвимость, вызванную переполнением буфера).
  • Принтер HP Color LaserJet Pro MFP 4301fdw ($20000 за взлом через уязвимость, вызванную переполнением буфера).
  • Беспроводная колонка Sonos Era 100 ($60000 за экплоит с задействованием двух уязвимостей, приводящих к чтению из памяти вне буфера и обращению к памяти после её освобождения; $30000 и $18750 за взлом через уязвимость, вызванную переполнением буфера).

Кроме вышеотмеченных успешных атак, 7 попыток эксплуатации уязвимостей завершились неудачей (три попытки взлома принтера Canon imageCLASS MF753Cdw, две попытки - Lexmark CX331adwe и две попытки - Xiamoi 13 Pro).

В каких именно компонентах проблемы пока не сообщается. В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2023 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 63 новых уязвимостей
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2022 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60005-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:01, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал они только с браузерами балуются, кстати где они?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:08, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соревнование с браузерами, программами и операционками будет весной в Ванкувере. В Торонто только рутеры, принтеры и прочие устройства.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё это шоу распиаренное самими же производителями.
     
     
  • 3.14, Мхххх (?), 23:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. А вирусы пишут создатели антивирусов. А болезни распространяют врачи. А мусор разбрасывают дворники.

    Господи, откуда ж вы такие берётесь, лишнехромосомные?

     
     
  • 4.15, anonymous (??), 23:47, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гвозди перед шиномонтажем не разбрасывают, не снижают на год цены себе в убыток чтобы убить разорить всех местных производителей конкурентов, не обещают перед выборами что повышение цен не будет? Откуда вы такие беретесь, грамотные потребители?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:08, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями

    и далее 5 раз
    > ...за использование уже известного эксплоита...

    ну чё, маладцы!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сплошные переполнения буфера
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:58, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там почти всё на дыряшке, поэтому не удивительно.
     

  • 1.4, Аноним (5), 22:09, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот почему люди сидят на Core 2 Duo и 4 пнях. Старое всегда надёжнее т.к. проверено временем и не содержит такого количество блобов и троянов типа intel me. Не зря железо Respects Your Freedom Certification это в основном железо не моложе 2010 года.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > люди сидят на Core 2 Duo и 4 пнях

    какие люди? люди в твоей комнате или ты в целом про "мировое комьюнити численностью в несколько миллиардов, которые жмут кнопочку турбо"?

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 22:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, "миллионы мух", слышали.
     
  • 2.12, Аноним (10), 23:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку если в дырявых Хсах уязвимости в 88 года ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906

    Просто бы признались, что они нищуки-некрофилы, ну так к ним бы относились нормально.
    Сейчас только каких девиаций не наблюдается)
    А так кукурекают про мифическую надежность и то что они борцуны с системой.

    Вот тебе https://www.opencve.io/cve/CVE-2018-3628
    Buffer overflow in HTTP handler in Intel Active Management Technology in Intel Converged Security Manageability Engine Firmware
    Мало того что очередное переполнение буфера, так core_2_duo подвержены

     
  • 2.13, Аноним (10), 23:16, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А по поводу Respects Your Freedom Certification - это просто развод не-мамонтов от Free Software Foundation, тех самых веселых ребят которые призывали отдавать им все права на проекты, естественно "ради свободы"

    FSF requires that each author of code incorporated in FSF projects provide a copyright assignment
    https://www.gnu.org/licenses/why-assign.html

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:23, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    учитесь, как по дешёвке фиксить уязвимости, а не уголовки заводить
     
  • 1.9, Енот Берт (?), 22:53, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микротиков нет, уже хорошо
     
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