На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 58 новых уязвимостей

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:23, 27/10/2023
> люди сидят на Core 2 Duo и 4 пнях
какие люди? люди в твоей комнате или ты в целом про "мировое комьюнити численностью в несколько миллиардов, которые жмут кнопочку турбо"?

3.11 , Аноним ( 5 ), 22:59, 27/10/2023
Ну да, "миллионы мух", слышали.

2.12 , Аноним ( 10 ), 23:07, 27/10/2023
А толку если в дырявых Хсах уязвимости в 88 года ?

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906 Просто бы признались, что они нищуки-некрофилы, ну так к ним бы относились нормально.

Сейчас только каких девиаций не наблюдается)

А так кукурекают про мифическую надежность и то что они борцуны с системой. Вот тебе https://www.opencve.io/cve/CVE-2018-3628

Buffer overflow in HTTP handler in Intel Active Management Technology in Intel Converged Security Manageability Engine Firmware

Мало того что очередное переполнение буфера, так core_2_duo подвержены

2.13 , Аноним ( 10 ), 23:16, 27/10/2023
А по поводу Respects Your Freedom Certification - это просто развод не-мамонтов от Free Software Foundation, тех самых веселых ребят которые призывали отдавать им все права на проекты, естественно "ради свободы"
FSF requires that each author of code incorporated in FSF projects provide a copyright assignment

https://www.gnu.org/licenses/why-assign.html