На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 58 новых уязвимостей

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|2.2, Аноним (2), 22:08, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соревнование с браузерами, программами и операционками будет весной в Ванкувере. В Торонто только рутеры, принтеры и прочие устройства.
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|3.14, Мхххх (?), 23:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. А вирусы пишут создатели антивирусов. А болезни распространяют врачи. А мусор разбрасывают дворники.
Господи, откуда ж вы такие берётесь, лишнехромосомные?
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|4.15, anonymous (??), 23:47, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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гвозди перед шиномонтажем не разбрасывают, не снижают на год цены себе в убыток чтобы убить разорить всех местных производителей конкурентов, не обещают перед выборами что повышение цен не будет? Откуда вы такие беретесь, грамотные потребители?
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|1.3, Аноним (3), 22:08, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями
и далее 5 раз
> ...за использование уже известного эксплоита...
ну чё, маладцы!
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|1.4, Аноним (5), 22:09, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот почему люди сидят на Core 2 Duo и 4 пнях. Старое всегда надёжнее т.к. проверено временем и не содержит такого количество блобов и троянов типа intel me. Не зря железо Respects Your Freedom Certification это в основном железо не моложе 2010 года.
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|2.7, Аноним (7), 22:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> люди сидят на Core 2 Duo и 4 пнях
какие люди? люди в твоей комнате или ты в целом про "мировое комьюнити численностью в несколько миллиардов, которые жмут кнопочку турбо"?
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|2.12, Аноним (10), 23:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку если в дырявых Хсах уязвимости в 88 года ?
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906
Просто бы признались, что они нищуки-некрофилы, ну так к ним бы относились нормально.
Сейчас только каких девиаций не наблюдается)
А так кукурекают про мифическую надежность и то что они борцуны с системой.
Вот тебе https://www.opencve.io/cve/CVE-2018-3628
Buffer overflow in HTTP handler in Intel Active Management Technology in Intel Converged Security Manageability Engine Firmware
Мало того что очередное переполнение буфера, так core_2_duo подвержены
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|2.13, Аноним (10), 23:16, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А по поводу Respects Your Freedom Certification - это просто развод не-мамонтов от Free Software Foundation, тех самых веселых ребят которые призывали отдавать им все права на проекты, естественно "ради свободы"
FSF requires that each author of code incorporated in FSF projects provide a copyright assignment
https://www.gnu.org/licenses/why-assign.html
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|1.6, Аноним (6), 22:23, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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учитесь, как по дешёвке фиксить уязвимости, а не уголовки заводить
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